Proclamas - 10/10/2020
CARTÓRIO DE NOTAS E REGISTRO CIVIL Faço saber que pretender casar-se: 1.: BRAYAN NASCIMENTO ANSELMO, natural de Vitória-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), porteiro, residente na Rua da Vitória, nº 2, Nova Esperança, Cariacica-ES e VICTÓRIA GABRIELA TEIXEIRA MEDEIROS, natural de Vila Velha-ES, com 20 anos de idade, solteiro(a), técnica de enfermagem, residente na Rua da Vitória, nº 2, Nova Esperança, Cariacica-ES. 13088 2.: THIAGO PÔRTO DOS SANTOS, natural de Vitória-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), autônomo, residente na Rua João Prudêncio, 05, Itacibá, Cariacica-ES e ÉRICA MAGIONE DA VITÓRIA, natural de Cariacica-ES, com 21 anos de idade, solteiro(a), assistente administrativo, residente na Rua João Prudêncio, 05, Itacibá, Cariacica-ES. 13093 3.: THALES AMORIM GOMES, natural de Vitória-ES, com 31 anos de idade, solteiro(a), conferente, residente na Rua do Imigrante, 292, Novo Horizonte, Cariacica-ES e MONICA FERREIRA DO NASCIMENTO, natural de Vitória-ES, com 37 anos de idade, solteiro(a), autônomo, residente na Rua Virginia Figueiredo Santos, nº 11, Itacibá, Cariacica-ES. 13102 4.: ROMÁRIO MARCELINO BARRETO, natural de Cariacica-ES, com 19 anos de idade, solteiro(a), técnico em telecomunicações, residente na Rua Visconde do Rio Branco, S/n, Vila Prudêncio, Cariacica-ES e JOVANA GIOVANELLI ALVES, natural de Vitória-ES, com 19 anos de idade, solteiro(a), estudante, residente na Rua Visconde do Rio Branco, S/n, Vila Prudêncio, Cariacica-ES. 13130 5.: EDIMAR PEREIRA, natural de Vitória-ES, com 37 anos de idade, solteiro(a), motorista, residente na Rua Almir R. Laranja, nº 15, Campo Verde, Cariacica-ES e PATRÍCIA AMADA RODRIGUES, natural de Barra de São Francisco-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), cabeleireira, residente na Rua Almir R. Laranja, nº 15, Campo Verde, Cariacica-ES. 13145 6.: WALTER ROQUE DA SILVA, natural de Camacan-BA, com 50 anos de idade, divorciado(a), pedreiro, residente na Rua São Pedro, nº 2256, Aparecida, Cariacica-ES e LIZETE VIEIRA PEREIRA, natural de Barra de São Francisco-ES, com 54 anos de idade, viúvo(a), doméstica, residente na Rua São Pedro, nº 2256, Aparecida, Cariacica-ES. 13150 7.: FLAVIO DA SILVA KLEIN, natural de Vila Velha-ES, com 45 anos de idade, divorciado(a), instrutor, residente na Rua São Paulo Apóstolo, S/n, Tucum, Cariacica-ES e MERLIENI CROSCOP LIBERATO DA SILVA, natural de Alfredo Chaves-ES, com 39 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de serviços gerais, residente na Rua São Paulo Apóstolo, S/n, Tucum, Cariacica-ES. 13152 8.: ARTHUR EUGÊNIO MONHOL DE BORTOLO, natural de Vitória-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), operador de armazém, residente na Rua João Schwab, nº 05, Areinha, Cariacica-ES e LUANNA DA COSTA SANTOS, natural de Vitória-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), enfermeira, residente na Rua João Schwab, nº 05, Areinha, Cariacica-ES. 13155 9.: JOÃO LUÍS ALVES, natural de Iúna-ES, com 48 anos de idade, viúvo(a), paisagista, residente na Rua Jequitiba, nº 6, Nova Canaã, Cariacica-ES e ANDREA BISPO DA SILVA COSTA, natural de São Paulo-SP, com 43 anos de idade, viúvo(a), auxiliar de Serviços Gerais, residente na Rua Santa Fé, nº 20, Flexal I, Cariacica-ES. 13157 10.: RAPHAEL MORAES DE ALMEIDA, natural de Colatina-ES, com 36 anos de idade, solteiro(a), autônomo, residente na Rua Augusto Ruschi, nº 468, Nova Valverde, Cariacica-ES e BRUNA MARIA DA COSTA PEREIRA, natural de Vitória-ES, com 32 anos de idade, solteiro(a), técnica em enfermagem, residente na Rua Augusto Ruschi, nº 468, Nova Valverde, Cariacica-ES. 13158 11.: JOÃO VITOR OLIVEIRA DOS SANTOS, natural de Vila Velha-ES, com 20 anos de idade, solteiro(a), vendedor, residente na Rua Flamenguinho, nº 2228, Aparecida, Cariacica-ES e CAMILA JOANE DA SILVA ARMIRO, natural de Cariacica-ES, com 19 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Avenida Juiz de Fora, nº 7, Vila Prudêncio, Cariacica-ES. 13160 12.: LUAN HENRIQUE BARRETO DE ASSIS, natural de Vitória-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), porteiro, residente na Rua Antônio Sepulcro, nº 21, Porto Novo, Cariacica-ES e SUÉLEN PEREIRA MOREIRA, natural de Vitória-ES, com 32 anos de idade, solteiro(a), operadora de telemarketing, residente na Rua Antônio Sepulcro, nº 21, Porto Novo, Cariacica-ES. 13161 13.: MAGDIEL LOYOLA ALVES, natural de Vitória-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), autônomo, residente na Rua Geraldo Gonçalves, S/nº, Graúna, Cariacica-ES e WINNE VIEIRA DE MOURA, natural de Vitória-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), atendente, residente na Rua Geraldo Gonçalves, S/nº, Graúna, Cariacica-ES. 13164 14.: MAXWEL PEREIRA GERALDO, natural de Cariacica-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), autônomo, residente na Corrego Area Rural, S/nº, Bairro Sabão, Cariacica-ES e TALITA PEREIRA SOARES, natural de Vila Velha-ES, com 19 anos de idade, solteiro(a), autônoma, residente na Corrego Area Rural, S/nº, Bairro Sabão, Cariacica-ES. 13171 15.: JOSÉ ANAIR DA SILVA, natural de Afonso Cláudio-ES, com 56 anos de idade, solteiro(a), balconista, residente na Rua Setenta e Seis, nº 18, Nova Rosa da Penha II, Cariacica-ES e MARLI PEREIRA DE JESUS, natural de Afonso Cláudio-ES, com 62 anos de idade, divorciado(a), do lar, residente na Rua Setenta e Seis, nº 18, Nova Rosa da Penha II, Cariacica-ES. 13177 16.: WELINGTON DE OLIVEIRA XAVIER, natural de Vitória-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), motorista, residente na Rua Amarilis, nº 9, Porto de Cariacica, Cariacica-ES e MICAELA TEIXEIRA DE SOUZA, natural de Ecoporanga-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Amarilis, nº 9, Porto de Cariacica, Cariacica-ES. 13178 17.: ANDERSON ROBERTO DE OLIVEIRA, natural de Baixo Guandu-ES, com 41 anos de idade, solteiro(a), vigilante, residente na Rua José Grijó, S/nº, Santana, Cariacica-ES e MARCELA RODRIGUES RIBEIRO, natural de Vitória-ES, com 35 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua José Grijó, S/nº, Santana, Cariacica-ES. 13180 18.: LUIZ CARLOS CANDIDO DA SILVA, natural de Ipu-CE, com 31 anos de idade, solteiro(a), ajudante de carga e descarga, residente na Rua C, S/nº, Vila Merlo, Cariacica-ES e LIANE PEREIRA SEIXAS, natural de Santa Cruz Cabrália-BA, com 38 anos de idade, solteiro(a), cozinheira, residente na Rua C, S/nº, Vila Merlo, Cariacica-ES. 13182 19.: WANDREY DE SOUZA LACERDA, natural de Mantenópolis-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de obras, residente na Rua Bom Pastor, nº 58, Campo Verde, Cariacica-ES e LARA JESSICA NASCIMENTO DE OLIVEIRA, natural de Vitória-ES, com 18 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Bom Pastor, nº 58, Campo Verde, Cariacica-ES. 13187 20.: GILCIMAR SOARES BRANDÃO, natural de Nanuque-MG, com 39 anos de idade, solteiro(a), técnico eletrônica, residente na Rua U, nº 227, Santa Luzia, Cariacica-ES e TAIS DOS SANTOS REZENDE, natural de Vila Velha-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de desenvolvimento infantil, residente na Rua U, nº 227, Santa Luzia, Cariacica-ES. 13188 21.: LUCAS DE MELO SILVA, natural de Vitória-ES, com 23 anos de idade, Solteiro(a), projetista, residente na Rua 73, nº 11, Nova Rosa da Penha II, Cariacica-ES e CAMILA NEVES DO ESPÍRITO SANTO, natural de Vitória-ES, com 25 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua 73, nº 11, Nova Rosa da Penha II, Cariacica-ES. 13192 22.: WENDER VICTOR ROBERTO JARDIM, natural de Cariacica-ES, com 21 anos de idade, Solteiro(a), auxiliar de expedição, residente na Rua São Felipe, S/nº, Nova Canaã, Cariacica-ES e FRANCIELY RAMOS BOTELHO, natural de Vitória-ES, com 23 anos de idade, Solteira(o), autônoma, residente na Rua Santa Luzia, S/nº, Nova Canaã, Cariacica-ES. 13193 23.: DANIEL FERREIRA DA ROCHA, natural de Castelo-ES, com 120 anos de idade, divorciado(a), lavrador, residente na Comunidade Vargem Grande, S/nº, Vargem Grande, Venda Nova do Imigrante-ES e MARILZA DE MOURA FREITAS, natural de São Gabriel da Palha-ES, com 120 anos de idade, viúvo(a), pensionista, residente na Rua Sivaldo Azevedo, nº 446, Bairro Porto de Santana, Cariacica-ES. 13194 24.: ALEXANDRE DA SILVA CAMPOS, natural de Vila Velha-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), oficial de operação ferroviaria, residente na Rua Santo Agostinho, S/nº, Aparecida, Cariacica-ES e INGLEICIANE MARIM SANTOS, natural de Vitória-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), oficial de operação ferroviaria, residente na Rua Santo Agostinho, S/nº, Aparecida, Cariacica-ES. 13199 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Cariacica-ES, 09 de outubro de 2020 Milson Fernandes Paulin Tabelião e Oficial _____________________________________________________________________ CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DA SEDE Faço saber que pretender casar-se: 1.: GABRIEL MEDEIROS ALMEIDA DA SILVA, natural de São Gonçalo-RJ, com 22 anos de idade, solteiro(a), garçom, residente na Rua Carlos Lindemberg, S/n, Bairro Santa Margarida, Guarapari-ES e CASSIANI BENEVIDES SANTOS, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Carlos Lindemberg, S/n, Bairro Santa Margarida, Guarapari-ES. 11942 2.: WALDEIR ALVARENGA DOS SANTOS, natural de Guarapari-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), mecânico júnior, residente na Rua Trajano Simões, S/n, Nossa Senhora da Conceição, Guarapari-ES e TAINÁ MACHADO CARVALHO, natural de Guarapari-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Trajano Simões, S/n, Nossa Senhora da Conceição, Guarapari-ES. 11943 3.: RAFAEL DO NASCIMENTO ROCHA, natural de Alfredo Chaves-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), empresário, residente na Rua K, nº 38, Adalberto Simão Nader, Guarapari-ES e LARISSA SANTOS DE OLIVEIRA, natural de Guarapari-ES, com 21 anos de idade, solteiro(a), atendente, residente na Rua Dezessete, nº 59, Fátima Cidade Jardim, Guarapari-ES. 11944 4.: ALAN CLÉZIO BARBOSA DA SILVA, natural de Rio Casca-MG, com 32 anos de idade, divorciado(a), ajudante de padeiro, residente na Rua Benedito de Oliveira Coutinho, nº 50, Praia do Morro, Guarapari-ES e LAÍS FERNANDA DE SOUZA LIMA, natural de Raul Soares-MG, com 26 anos de idade, solteiro(a), manicure, residente na Rua Benedito de Oliveira Coutinho, nº 50, Praia do Morro, Guarapari-ES. 11945 5.: VÁINES VAZ PINTO, natural de Bagé-RS, com 86 anos de idade, viúvo(a), aposentado, residente na Avenida Desembargador Lourival de Almeida, nº 202, Centro, Guarapari-ES e MÔNICA ALESSANDRA AMARAL GONÇALVES, natural de Guarapari-ES, com 48 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Avenida Desembargador Lourival de Almeida, nº 202, Centro, Guarapari-ES. 11946 6.: GABRIEL GARCIA MATTOS, natural de Guarapari-ES, com 20 anos de idade, solteiro(a), eletricista, residente na Rua Monazita, nº 110, São Gabriel, Guarapari-ES e ISABELA CRUZ DA SILVA, natural de Guarapari-ES, com 20 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Monazita, nº 110, São Gabriel, Guarapari-ES. 11947 7.: ABISSALON TEIXEIRA DA SILVA, natural de Una-BA, com 40 anos de idade, divorciado(a), mecânico, residente na Rua K, nº 38, Adalberto Simão Nader, Guarapari-ES e FERNANDA MARIA DE FREITAS MACHADO, natural de Ipatinga-MG, com 35 anos de idade, solteiro(a), cabeleireira, residente na Rua K, nº 38, Adalberto Simão Nader, Guarapari-ES. 11948 8.: MATHEUS SIMÕES SILVA, natural de Anchieta-ES, com 23 anos de idade, divorciado(a), atendente/repositor, residente na Area Rural, s/nº. Buenos Aires, Guarapari-ES e NILCLEIA DE ALMEIDA RANGEL, natural de Guarapari-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), atendente/repositora, residente na Area Rural, s/nº. Buenos Aires, Guarapari-ES. 11949 9.: JOZIAS DA SILVA, natural de Manhumirim-MG, com 30 anos de idade, solteiro(a), técnico de enfermagem, residente na Rua do Camafeu, nº 64, Santa Mônica, Guarapari-ES e LARISSA DUTRA DE FREITAS, natural de Guarapari-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), técnica de enfermagem, residente na Rua do Camafeu, nº 64, Santa Mônica, Guarapari-ES. 11950 10.: FABRICIO MACHADO GALVÃO, natural de Vila Velha-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), ajudante de pedreiro, residente na Avenida Guarapari, nº 01, Belo Horizonte, Guarapari-ES e DANIELA SERAFIM SANTOS, natural de Guarapari-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Avenida Guarapari, nº 01, Belo Horizonte, Guarapari-ES. 11951 11.: JOSÉ ROBERTO MAIOLI, natural de Guarapari-ES, com 63 anos de idade, solteiro(a), aposentado, residente na Avenida Ipanema, nº 238, Praia do Morro, Guarapari-ES e EDNA REGINA BIANCHI, natural de Guarapari-ES, com 59 anos de idade, viúvo(a), cabeleireira, residente na Rua João Bigossi, nº 541, Itapebussu, Guarapari-ES. 11952 12.: MARCOS DA SILVA DOS SANTOS, natural de Itajuipe-BA, com 35 anos de idade, divorciado(a), bombeiro hidráulico, residente na Rua João Bigossi, nº 604, Itapebussu, Guarapari-ES e MEIRILANE MOREIRA DOS REIS, natural de Lajinha-MG, com 36 anos de idade, solteiro(a), operadora de caixa, residente na Rua João Bigossi, nº 604, Itapebussu, Guarapari-ES. 11953 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Guarapari-ES, 09 de outubro de 2020 DANIELLE BUENO FERNANDES NAVARINI Tabeliã e Oficiala Interina _____________________________________________________________________ CARTÓRIO SARLO Faço saber que pretender casar-se: 1.: FELIPE DE QUEIROZ ARANTES, natural de Vitória-ES, com 47 anos de idade, solteiro(a), Advogado, residente na Rua João Vieira Simões,10, Ilha do Frade, Vitória-ES e LARISSA LESQUEVES COSTALONGA, natural de Vitória-ES, com 44 anos de idade, solteiro(a), empresária, residente na Rua João Vieira Simões, nº 10, Ilha do Frade, Vitória-ES. 24218 2.: DIONE ALCANTARA DE PAULO, natural de Ibatiba-ES, com 33 anos de idade, divorciado(a), motorista, residente na Rua Atílio Lourenço, nº 02, Bonfim, Vitória-ES e LILIANE FIRMINO FAVARO, natural de Vitória-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), fisioterapeuta, residente na Rua Atílio Lourenço, nº 02, Bonfim, Vitória-ES. 24219 3.: RAFAEL ABREU SOARES, natural de Rio de Janeiro-RJ, com 34 anos de idade, solteiro(a), piloto, residente na Rua Saúl de Navarro, nº 71, Praia do Canto, Vitória-ES e RAÍSA DOELINGER GASPARINI, natural de Vitória-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), advogada, residente na Rua Quartzo, nº 145, Fradinhos, Vitória-ES. 24220 4.: BRUNO ROSA, natural de Vila Velha-ES, com 25 anos de idade, Solteiro(a), repositor, residente na Rua Francisco de Alvarenga Rabello, nº 8, Maruípe, Vitória-ES e LAIS OLIVEIRA OGURA, natural de Vitória-ES, com 23 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua Francisco de Alvarenga Rabello, nº 8, Maruípe, Vitória-ES. 24221 5.: SAULO DE SOUZA HUPP, natural de Nanuque-MG, com 45 anos de idade, solteiro(a), eletricista, residente na Rua Macuco, nº 218, Novo Horizonte, Serra-ES e LUCILENE DE SOUZA, natural de Nova Venécia-ES, com 47 anos de idade, divorciado(a), cuidadora, residente na Rua Leopoldo Gomes de Salles, nº 170, Goiabeiras, Vitória-ES. 24222 6.: VITOR SEQUIM, natural de Vitória-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), médico, residente na Avenida Rio Branco, nº 1550, Aptº 503, Praia do Canto, Vitória-ES e LORRAINY SIMONASSI COUTINHO, natural de Vitória-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), médica, residente na Avenida Rio Branco, nº 1550, Aptº 503, Praia do Canto, Vitória-ES. 24223 7.: NELCI CAIRÚ VILA NOVA, natural de Conceição da Barra-ES, com 50 anos de idade, divorciado(a), porteiro, residente na Escadaria Virgílio Martins, S/n, São Benedito, Vitória-ES e ADRIANA CORRÊA FIRMINO, natural de Vitória-ES, com 41 anos de idade, divorciado(a), auxiliar de serviços gerais, residente na Travessa Daniel Abreu Machado, nº 169, Itararé, Vitória-ES. 24224 8.: OROMILTON DE JESUS, natural de Nova Viçosa-BA, com 40 anos de idade, solteiro(a), Vigilante, residente na Rua Luiz Pereira de Melo, nº 38, Joana D'arc, Vitória-ES e TONIELY COSTA GUTIAM, natural de Vitória-ES, com 37 anos de idade, solteiro(a), Técnico em enfermagem, residente na Rua Luiz Pereira de Melo, nº 38, Joana D'arc, Vitória-ES. 24226 9.: JARDEL NASCIMENTO BARBOSA, natural de Vitória-ES, com 34 anos de idade, solteiro(a), Corretor de imóveis, residente na Rua Antônio Alves Batista, nº 280, Joana D'arc, Vitória-ES e ÉRIKA MATTOS SANT'ANA, natural de Vitória-ES, com 37 anos de idade, solteiro(a), analista de faturamento, residente na Rua Antônio Alves Batista, nº 280, Joana D'arc, Vitória-ES. 24227 10.: GUILLERMO TASAYCO JUNIOR, natural de Vitória-ES, com trinta e nove (39) anos de idade, estado civil solteiro, profissão médico, residente na Rua Neves Armond, nº 350, Bento Ferreira, Vitória-ES e KAMILLA GONÇALVES RIBEIRO, natural de Goiânia-GO, com quarenta (40) anos de idade, estado civil solteira, profissão estudante, residente na Rua Neves Armond, nº 350, Bento Ferreira, Vitória-ES. 24197 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 09 de outubro de 2020 RODRIGO SARLO ANTONIO Oficial _____________________________________________________________________ Cartório de RCPNIT e Tabelionato da Sede da Comarca de Linhares - CNS 02.378-8 Faço saber que pretender casar-se: 1.: CRISTIAN SOUZA SILVEIRA, natural de Vitória-ES, com 41 anos de idade, divorciado(a), jardineiro, residente na Rua Capitão José Maria, 1335, Centro, Linhares-ES e LORENA FIRMINO CAVESSANA, natural de Linhares-ES, com 37 anos de idade, divorciado(a), do lar, residente na Rua Capitão José Maria, 1335, Centro, Linhares-ES. 10434 2.: WADSON JARDIM DOS SANTOS, natural de Itanhém-BA, com 42 anos de idade, solteiro(a), balconista, residente na Rua Vinte e Três, nº 3, Novo Horizonte, Linhares-ES e ZETE PEREIRA, natural de São Mateus-ES, com 75 anos de idade, viúvo(a), aposentada, residente na Rua Vinte e Três, nº 3, Novo Horizonte, Linhares-ES. 10435 3.: STYVEN ROCHA DOS SANTOS, natural de Linhares-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), professor, residente na Avenida Cláudio Manoel da Costa, nº 1440, Interlagos, Linhares-ES e JULIANA RODRIGUES PORTO, natural de Colatina-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), costureira, residente na Rua Denis Rodrigues, N° 133, Nossa Senhora Aparecida, Colatina-ES. 10436 4.: ELIEZIO FRANCISCO DE SOUZA JUNIOR, natural de Conceição da Barra-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), mecânico industrial, residente na Rua Inêz Francisqueto Quitiba, S/n, Planalto, Linhares-ES e MARIA LUIZA PEREIRA BARBOSA PINTO, natural de São Mateus-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), Do lar, residente na Rua Inêz Francisqueto Quitiba, S/n, Planalto, Linhares-ES. 10437 5.: WELLINGTON DE SOUZA, natural de Conceição da Barra-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), aj.maq. pintar UV, residente na Rua Derli de Assis, nº 1180, Planalto, Linhares-ES e SCHEYLA SILVARES DE SANTANA, natural de Linhares-ES, com 21 anos de idade, solteiro(a), autônoma, residente na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek de Oliveira, S/n, Novo Horizonte, Linhares-ES. 10438 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Linhares-ES, 09 de outubro de 2020 FERNANDO BRANDÃO COELHO VIEIRA Notário e Registrador Civil _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato de Notas da Sede do Juízo de Vila Velha - ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: IGOR BASTOS RODRIGUES, natural de Vitória-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), mecânico industrial, residente na Rua Tobias Barreto, nº 703, Apt. 204, ALA A, Boa Vista I, Vila Velha-ES e MISSELY DE AQUINO SANTOS, natural de Vila Velha-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), técnica de enfermagem, residente na Rua Argeu Nascimento, nº 01, Santos Dumont, Vila Velha-ES. 07755 2.: TIMÓTEO ANDRÉ ALVES DE OLIVEIRA, natural de Vitória-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), estudante, residente na Rua Doutor Ceciliano Abel de Almeida, nº 450, Nova Itaparica, Vila Velha-ES e ESTÉFANI RÉGIA REIS DO ROZÁRIO, natural de Vitória-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), pedagoga, residente na Rua Doutor Ceciliano Abel de Almeida, nº 450, Nova Itaparica, Vila Velha-ES. 07756 3.: RAFAEL LOURENÇO ARAUJO, natural de Vila Velha-ES, com 37 anos de idade, solteiro(a), representante comercial, residente na Rua José Celso Cláudio, nº 105, Aptº 905, Vila das Graças, Bloco 2B, Praia das Gaivotas, Vila Velha-ES e BRENNA SANTOS DE MATOS, natural de Vila Velha-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), designer de interiores, residente na Rua José Celso Cláudio, nº 105, Aptº 905, Vila das Graças, Bloco 2B, Praia das Gaivotas, Vila Velha-ES. 07769 4.: GABRIEL INACIO DIAS COUTINHO, natural de Vitoria-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), porteiro, residente na Rua Mestre Gomes, nº 822, Gloria, Vila Velha-ES e THAMIRIS GONÇALVES MARQUES GUERIM, natural de Cariacica-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), técnica em enfermagem, residente na Rua Mestre Gomes, nº 822, Gloria, Vila Velha-ES. 18452 5.: GABRIEL WASHINGTON ANGELO SILVA, natural de Iuna-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de deposito, residente na Rua Rabelo, nº 25, Jaburuna, Vila Velha-ES e TARCILA TAVARES GONANDY, natural de Vila Velha-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Rabelo, nº 25, Jaburuna, Vila Velha-ES. 18453 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 09 de outubro de 2020 Lucy de Oliveira Ruy Notária e Oficiala Registradora _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato do Distrito da Sede Faço saber que pretender casar-se: 1.: ADEMIR ALVES, natural de Curiúva-PR, com 56 anos de idade, divorciado(a), instrutor de carro, residente na Rua Rio Mearim, 155, Eldorado, Serra-ES e IZABEL MARIA CORTELETI, natural de Vila Verde-ES, com 64 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Rio Mearim, 155, Eldorado, Serra-ES. 10335 2.: MATEÚS VIEIRA DUTRA, natural de Boa Esperança-ES, com 16 anos de idade, Solteiro(a), estudante, residente na Rua Intendente Câmara, 252, Nova Carapina I, Serra-ES e BIANCA DOS SANTOS ROSA, natural de Serra-ES, com 18 anos de idade, Solteira(o), estudante, residente na Rua Intendente Câmara, 252, Nova Carapina I, Serra-ES. 10421 3.: TIAGO JACONI AMORIM PEREIRA, natural de Iúna-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), técnico em manutenção pleno, residente na Travessa Rubi, 25, Vista da Serra II, Serra-ES e KÉTLEM MARÇAL FERRAZ ROSSI, natural de Serra-ES, com 19 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Travessa Rubi, 25, Vista da Serra II, Serra-ES. 10428 4.: FELIPE DIAS DA SILVA, natural de Vitória-ES, com 21 anos de idade, solteiro(a), auxiliar administrativo, residente na Rua Recife, nº 10, São Marcos, Serra-ES e FERNANDA DA SILVA MARIA, natural de Vitória-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), auxiliar administrativo, residente na Rua Recife, nº 10, São Marcos, Serra-ES. 10432 5.: CHANDERSON GOMES DA CONCEIÇÃO, natural de Vitória-ES, com 45 anos de idade, divorciado(a), eletrotecnico, residente na Rua Sofia, nº 50, Parque Residencial de Tubarão, Serra-ES e ANA PAULA VITORINO SILVÉRIO, natural de Vitória-ES, com 42 anos de idade, divorciado(a), do lar, residente na Avenida Brasília, nº 50, Serra Dourada II, Serra-ES. 10452 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Serra-ES, 09 de outubro de 2020 Marisa de Deus Amado Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DO DISTRITO DE CARAPINA Faço saber que pretender casar-se: 1.: VAGNUS MARTINS DALL'ORTO, natural de Vitória-ES, com 41 anos de idade, Solteiro(a), subgerente de oficina, residente na Avenida Vitória, nº 69, Central de Carapina, Carapina, Serra-ES e ERINEIA VIEIRA BASTOS, natural de Linhares-ES, com 36 anos de idade, Solteira(o), auxiliar administrativa, residente na Avenida Vitória, nº 69, Central de Carapina, Carapina, Serra-ES. 30575 2.: SERGIO RODRIGUES VIDAL, natural de Vitória-ES, com 48 anos de idade, Divorciado(a), tecnico em eletrônica, residente na Rodovia Norte Sul, nº 4148, Parque Residencial Laranjeiras, Serra-ES e MARIA JÚLIA DOS SANTOS, natural de Alcobaça-BA, com 44 anos de idade, Solteira(o), auxiliar de serviços gerais, residente na Rodovia Norte Sul, nº 4148, Parque Residencial Laranjeiras, Serra-ES. 30576 3.: FABIANO GOMES PEÇANHA, natural de Vitória-ES, com 34 anos de idade, Solteiro(a), arquiteto e urbanista, residente na Rua Rachel Vitalino De Brito, nº 110, Bloco 24, Apto 103, Hélio Ferraz, Carapina, Serra-ES e MARIANA MALTA MOTA, natural de Itabuna-BA, com 30 anos de idade, Solteira(o), fisioterapeuta, residente na Rua Rachel Vitalino De Brito, nº 110, Bloco 24, Apto 103, Hélio Ferraz, Carapina, Serra-ES. 30581 4.: WARLEY PERES, natural de São Gabriel da Palha-ES, com 34 anos de idade, Solteiro(a), motorista, residente na Rua Guanabara, S/n, Alterosas, Carapina, Serra-ES e KATIUCY FERRAZ LEITÃO, natural de Vitória-ES, com 35 anos de idade, Solteira(o), atendente, residente na Rua Guanabara, S/n, Alterosas, Carapina, Serra-ES. 30583 5.: GUILHERME JOSÉ CANDIDO SOUZA, natural de Serra-ES, com 21 anos de idade, Solteiro(a), auxiliar de almoxerifado, residente na Rua Belo Horizonte, nº 165, Apto 301, Jardim Limoeiro, Carapina, Serra-ES e RAQUEL RAMOS BRAGANÇA, natural de Vila Velha-ES, com 19 anos de idade, Solteira(o), recepcionista, residente na Rua Belo Horizonte, nº 165, Apto 301, Jardim Limoeiro, Carapina, Serra-ES. 30584 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Serra-ES, 09 de outubro de 2020 Silvio dos Santos Neto Tabelião e Oficial _____________________________________________________________________ CARTORIO DE REGISTRO CIVIL DO DISTRITO DE GOIABEIRAS Faço saber que pretender casar-se: 1.: WILSON SAIB RIBEIRO, natural de Ecoporanga-ES, com 51 anos de idade, divorciado(a), motorista, residente na Rua Antônio Nobre Filho, nº 265, Jabour, Vitória-ES e SANDRA MENDES VASCONCELOS, natural de Vitória-ES, com 46 anos de idade, divorciado(a), salgadeira, residente na Rua Antônio Nobre Filho, nº 265, Jabour, Vitória-ES. 24032 2.: MAYCON CRUZ SILVA, natural de Vitória-ES, com 32 anos de idade, Solteiro(a), técnico de informática, residente na Rua Professor Geraldo Costa Alves, nº 170, Maria Ortiz, Vitória-ES e VIRGÍNIA TRANCOSO PESENTE, natural de Vitória-ES, com 31 anos de idade, Solteira(o), administradora, residente na Rua Professor Geraldo Costa Alves, nº 170, Maria Ortiz, Vitória-ES. 24035 3.: FABRICIO SOARES DE CASTRO, natural de Uberlândia-MG, com 40 anos de idade, solteiro(a), técnico de informática, residente na Rua Armando Moreira de Oliveira, nº 166, Goiabeiras, Vitória-ES e NADIRLENY DE SOUZA ROSA, natural de Vila Velha-ES, com 45 anos de idade, solteiro(a), professora de educação infantil, residente na Rua Armando Moreira de Oliveira, nº 166, Goiabeiras, Vitória-ES. 24038 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 09 de outubro de 2020 Paula Cecilia da Luz Rodrigues Oficial _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato da 2ª Zona Judiciária de Vitória Faço saber que pretender casar-se: 1.: JEAN CARLOS SILVA DA COSTA, natural de Vitória-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), autonomo, residente na Rua Waldir Junger Pereira, nº 63, Bela Vista, Vitória-ES e MARIANNA ARAÚJO, natural de Vitória-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), autonoma, residente na Rua Waldir Junger Pereira, nº 63, Bela Vista, Vitória-ES. 17144 2.: SAULO COUTO DOS SANTOS, natural de Vitória-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), autonomo, residente na Rua Himério Moacir Batista, nº 13, do Cabral, Vitória-ES e KAROLAYNE ALBUQUERQUE RIBEIRO, natural de Vitória-ES, com 20 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Himério Moacir Batista, nº 13, do Cabral, Vitória-ES. 17145 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 09 de outubro de 2020 Humberto Manoel Passos Beiriz Tabelião e Oficial _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato do 3º Distrito de Itapecoá Faço saber que pretender casar-se: 1.: VALDEMIRO PAES DOS SANTOS, natural de Itapemirim-ES, com 42 anos de idade, solteiro(a), lavrador, residente na Brejo Grande, Itapemirim-ES e LUCIMAR DE AZEVEDO COSTA, natural de Alegre-ES, com 53 anos de idade, divorciado(a), enfermeira, residente na Frade,, Itapemirim-ES. 01155 2.: ADENÍLZIO ANDRÉ DECOTHÉ, natural de Itapemirim-ES, com 61 anos de idade, divorciado(a), pedreiro, residente na no Lugar Denominado Sapucaia, Zona Rural, Deste Distrito,, Itapemirim-ES e DALVINA GOMES DA SILVA, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 53 anos de idade, divorciado(a), auxiliar de limpeza e conservação, residente na no Lugar Denominado Sapucaia, Zona Rural, Deste Distrito,, Itapemirim-ES. 01156 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Itapemirim-ES, 09 de outubro de 2020 Natália Bastos Bechepeche Antar Oficiala e Tabeliã Interina _____________________________________________________________________ Cartorio Alzenira Bitti Faço saber que pretender casar-se: 1.: BRENO AFONSO DE SOUZA, natural de Belo Horizonte-MG, com 23 anos de idade, Solteiro(a), ajudante de pedreiro, residente na Rua Francisco Argemiro Modenesi Gratz, 470, Bairro Elias Bragatto, Ibiraçu-ES e JULIA RIBEIRO CHAGAS, natural de Belo Horizonte-MG, com 20 anos de idade, Solteira(o), técnica de enfermagem, residente na Rua Macacita, 131, Guanabara, Aracruz-ES. 12962 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Aracruz-ES, 09 de outubro de 2020 Alzenira Zampa Bitti Blank Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ CARTORIO DO 1º OFICIO REGISTRO CIVIL E TABELIONATO Faço saber que pretender casar-se: 1.: VIANEI DE AZEVEDO CAMPOS, natural de Itapemirim-ES, com 51 anos de idade, Divorciado(a), lavrador, residente na Rua Principal, S/nº, Centro, Palmital, Itapemirim-ES e MARIA DA CONCEIÇÃO FERREIRA GOMES, natural de Itapemirim-ES, com 60 anos de idade, Viúva(o), lavradora, residente na Rua Principal, S/nº, Centro, Palmital, Itapemirim-ES. 13973 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Itapemirim-ES, 09 de outubro de 2020 NATÁLIA BASTOS BECHEPECHE ANTAR Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DA SEDE DA COMARCA DE VIANA-ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: MATHEUS ANDRADE LIMA, natural de Vitória-ES, com 19 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de produção, residente na Sitio Copororoca, S/n°, Piapitangui, Viana-ES e DÉBORA MOURA DE JESUS, natural de Cariacica-ES, com 19 anos de idade, solteiro(a), Promotora de vendas, residente na Sitio Copororoca, S/n°, Piapitangui, Viana-ES. 07069 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Viana-ES, 09 de outubro de 2020 Sophie Helene Rodrigues Porto Tabeliã e Oficiala _____________________________________________________________________ TABELIONATO DE NOTAS E REGISTRO CIVIL-OFÍCIO DA CIDADANIA- SEDE DA COMARCA DE IÚNA-ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: LUCAS GOMES DE AGUIAR, natural de Iúna-ES, com 21 anos de idade, Solteiro(a), lavrador, residente na Rua Francisco Augusto de Castro, Número 252, Bairro Quilombo, Iúna-ES e MÍRIAN NASCIMENTO DA SILVA, natural de Ibatiba-ES, com 16 anos de idade, Solteira(o), lavradeira, residente na Rua Francisco Augusto de Castro, Número 252, Bairro Quilombo, Iúna-ES. 08695 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Iúna-ES, 09 de outubro de 2020 JEFERSON MIRANDA Oficial da Cidadania e Tabelião de Notas CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DE NOTAS DE CALOGI - SERRA-ES Faço saber que pretendem se casar: 1.: EMERSON SOARES DEGASPERI, brasileiro, solteiro, maior, lavrador, natural de Santa Teresa/ES, nascido em 13/07/1998, residente e domiciliado na Rodovia BR 101 Norte, S/n, Santiago, Serra/ES e IZALA MARA MACETTI PIMENTA, brasileira, solteira, maior, lavradora, natural de Afonso Claudio/ES, nascida em 01/11/1994, residente e domiciliada na Rodovia BR 101 Norte, S/n, Santiago, Serra/ES. Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Serra-ES, 09 de outubro de 2020. Carolina Romano Brocco Tardin Oficiala de Registro Civil