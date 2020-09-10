Proclamas - 10/09/20
Cartório de Registro Civil e Tabelionato de Notas da Sede do Juízo de Vila Velha - ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: DIEGO SARAIVA PRAZERES, natural de Vila Velha-ES, com 35 anos de idade, solteiro(a), representante comercial, residente na Rua Sergipe, nº 129, Aptº 404, Centro, Vila Velha-ES e FERNANDA MADEIRA DOMINGOS, natural de Vitória-ES, com 34 anos de idade, solteiro(a), autônoma, residente na Rua Itabaiana, nº 415, Ed. Egeu, Torre D, Aptº 1503, Praia de Itaparica, Vila Velha-ES. 07706 2.: RAFAEL BUTTEL DE ASSIS, natural de Rio de Janeiro-RJ, com 32 anos de idade, solteiro(a), representante comercial, residente na Avenida Fortaleza, nº 1111, Ed. Domus, Apto. 1401, Itapuã, Vila Velha-ES e BEATRIZ TEIXEIRA RIPARDO, natural de Rio de Janeiro-RJ, com 41 anos de idade, divorciado(a), administradora, residente na Avenida Fortaleza, nº 1111, Ed. Domus, Apto. 1401, Itapuã, Vila Velha-ES. 07707 3.: CELSO DOS REIS EVANGELISTA, natural de Afonso Claúdio-ES, com 34 anos de idade, solteiro(a), pedreiro, residente na Avenida Santa Leopoldina, S/n, Bl. 174, Apto. 401, Coqueiral de Itaparica, Vila Velha-ES e JOSIELE SANTOS BARCELLOS, natural de Rio Bonito-RJ, com 29 anos de idade, solteiro(a), doméstica, residente na Avenida Santa Leopoldina, S/n, Bl. 174, Apto. 401, Coqueiral de Itaparica, Vila Velha-ES. 07712 4.: VALMIKI LOUREIRO MUNIZ, natural de Vitória-ES, com 54 anos de idade, divorciado(a), portuário, residente na Rua São Paulo, nº 2305, Aptº 203, Ed. Neuza Maria, Itapuã, Vila Velha-ES e CARLA ELIANE DO NASCIMENTO TEIXEIRA, natural de Rio de Janeiro-RJ, com 41 anos de idade, solteiro(a), estudante, residente na Rua São Paulo, nº 2305, Aptº 203, Ed. Neuza Maria, Itapuã, Vila Velha-ES. 07716 5.: BRUNO MACIEL MARINHO, natural de Vitoria-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), supervisor de vendas, residente na Avenida Délio Silva Britto, N°413, Ed. Londrina, Apto. 201, Coqueiral de Itaparica, Vila Velha-ES e ADRIANA MATTOS DE REZENDE, natural de Vila Velha-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), dentista, residente na Rua dos Pêssegos, N° 07, Ilha dos Bentos, Vila Velha-ES. 07717 6.: DANIEL DIONISIO DOS SANTO, natural de São Paulo-SP, com 35 anos de idade, solteiro(a), autônomo, residente na Rua Wilson Freitas, nº 18, Aptº 301, Soteco, Vila Velha-ES e FERNANDA RISTINA DA SILVA TAVARES, natural de Vitória-ES, com 38 anos de idade, divorciado(a), autônoma, residente na Rua Wilson Freitas, nº 18, Aptº 301, Soteco, Vila Velha-ES. 07718 7.: SILMAR RODRIGUES JUNIOR, natural de Vila Velha-ES, com 33 anos de idade, solteiro(a), repositor, residente na Rua Aristides Lobo, nº 11, Ilha dos Ayres, Vila Velha-ES e RHAYANE DE PAULA SOUZA, natural de Vila Velha-ES, com 31 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Aristides Lobo, nº 11, Ilha dos Ayres, Vila Velha-ES. 07721 8.: PABLO CESAR AGUIAR BOECHAT ALMEIDA, natural de Bom Jesus do Itabapoana-RJ, com 35 anos de idade, solteiro(a), empresário, residente na Rua Itaquari, nº 295, Ed. Super Star, Aptº 506, Itapuã, Vila Velha-ES e FERNANDA BARBOSA DA SILVA, natural de Itanhomi-MG, com 30 anos de idade, solteiro(a), enfermeira, residente na Rua Itaquari, S/nº, Aptº 506, Praia de Itapoã, Vila Velha-ES. 07722 9.: ERIVELTON DOS SANTOS PATAXÓ, natural de Camacã-BA, com 26 anos de idade, solteiro(a), atendente, residente na Rua Ipê Beco do Mano , Nº 2731, Ilha dos Ayres, Vila Velha-ES e ELEN BORGES DE OLIVEIRA, natural de Vila Velha-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), repositora, residente na Rua do Ipê, nº 2731, Ilha dos Ayres, Vila Velha-ES. 18392 10.: RAFAEL PENNA ROCHA MOREIRA, natural de Vitória-ES, com 46 anos de idade, solteiro(a), professor, residente na Rua Orminda Machado Duarte, nº 240, Edifício Meaipe, Apartamento 504, Praia das Gaivotas, Vila Velha-ES e MARIA APARECIDA SIQUEIRA, natural de Anchieta-ES, com 45 anos de idade, solteiro(a), professora, residente na Rua Orminda Machado Duarte, nº 240, Edifício Meaipe, Apartamento 504, Praia das Gaivotas, Vila Velha-ES. 18393 11.: DOUGLAS MACIEL COSTA, natural de Camacan-BA, com 21 anos de idade, solteiro(a), auxiliar lojístico, residente na Rua Jabuticabeira, N° 9, Jaburuna, Vila Velha-ES e STÉFANY SANTOS DA PENHA, natural de Vitória-ES, com 20 anos de idade, solteiro(a), operador de supermercado, residente na Rua Jabuticabeira, N° 9, Jaburuna, Vila Velha-ES. 18394 12.: GABRIEL ZONATELLE BORGES, natural de Vitória-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), desenvolvedor de IOS, residente na Avenida Governador Eurico Rezende, N° 215, Apartamento 803, Jardim Camburi, Vitória-ES e JÚLIA LOYOLA DE ANDRADE BORGES, natural de Vitória-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), professora, residente na Travessa Antônio Ataíde, N° 130, Centro, Vila Velha-ES. 18395 13.: IGOR COURA BELO, natural de Vila Velha-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), programador, residente na Rua Caetes, N° 78, Glória, Vila Velha-ES e LARA CARLOS DA SILVA, natural de Vila Velha-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), artista plástica, residente na Rua Santos Dumont, N° 46, Vera Cruz, Cariacica-ES. 18398 14.: ERNESTO HENRIQUE RIBEIRO ADVERSI, natural de Vitória-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), advogado, residente na Rua Monte Sinai, N° 305, Bloco H, Apartamento 103, Vale Encantado, Vila Velha-ES e THAÍS VASCONCELOS CAMPOS, natural de Vitória-ES, com 21 anos de idade, solteiro(a), estudante, residente na Avenida Estudante Jose Julio de Souza, N° 3100, Bloco Unico, Apartamento 303, Itaparica, Vila Velha-ES. 18399 15.: ISRAEL CHAVES DE SOUSA, de nacionalidade brasileira, profissão engenheiro, com trinta (30) anos de idade, estado civil solteiro, natural de Vila Velha-ES, com residência e domicílio na Rodovia do Sol, nº 2740, Aptº 1306, Praia de Itaparica, em Vila Velha-ES e LAÍS MARQUEZINI NERY, de nacionalidade brasileira, profissão assistente administrativo, com vinte e quatro (24) anos de idade, estado civil solteira, natural de Vitória-ES, com residência e domicílio na Rua das Papoulas, nº 139, Flor do Campo, em Cariacica-ES. (Republicação por Incorreção) 16.: MAICON PINHEIRO DE ALMEIDA, de nacionalidade brasileira, profissão autonomo, com vinte e quatro (24) anos de idade, estado civil solteiro, natural de Vitória-ES, com residência e domicílio na Rua Framboesa, nº 37, Jaburuna, em Vila Velha-ES e NATALHA DE SOUZA MIGUEL, de nacionalidade brasileira, profissão do lar, com vinte e dois (22) anos de idade, estado civil solteira, natural de Vila Velha-ES, com residência e domicílio na Rua Framboesa, nº 37, Jaburuna, em Vila Velha-ES. (Republicação por Incorreção) Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 09 de setembro de 2020 Lucy de Oliveira Ruy Notária e Oficiala Registradora _____________________________________________________________________ CARTÓRIO SARLO Faço saber que pretender casar-se: 1.: CARLOS EDUARDO MIRANDA GOMES, natural de Vitória-ES, com 39 anos de idade, solteiro(a), Jornalista, residente na Travessa José Machado de Souza, nº 58, Tabuazeiro, Vitória-ES e FABIANA DOS SANTOS BENTO, natural de Vitória-ES, com 32 anos de idade, divorciado(a), analista de departamento pessoal, residente na Rua Vinte, nº 26, Grande Vitória, Vitória-ES. 24078 2.: RODRIGO SILVA DA RESSURREIÇÃO, natural de Vitória-ES, com 34 anos de idade, divorciado(a), empresário, residente na Avenida Munir Hilal, nº 281, Jardim Camburi, Vitória-ES e ROBERTA KELY MELANDIS, natural de Cariacica-ES, com 38 anos de idade, solteiro(a), Gerente Financeira, residente na Rua Prefeito Vicente Santório Fantini, nº 12, Expedito, Cariacica-ES. 24086 3.: MATTHEUS DA SILVA SOARES, natural de Colatina-ES, com 23 anos de idade, Solteiro(a), auxiliar administrativo, residente na Avenida Professor Hermínio Blackman, nº 1023, da Penha, Vitória-ES e GABRIELY NATASHA SOUZA DE FARIAS MULLER, natural de Cariacica-ES, com 21 anos de idade, Solteira(o), auxiliar administrativo, residente na Rua Rachel Vitalino de Brito, nº 110-Blc 11-Apt 304, Hélio Ferraz, Serra-ES. 24115 4.: DANIEL VITOR BANDEIRA, natural de Vitória-ES, com 22 anos de idade, Solteiro(a), montador de instrumentos de optica, residente na Rua Joana Firme Nunes, S/n, Joana D'arc, Vitória-ES e KANANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO, natural de Iúna-ES, com 20 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua Tancredo Neves, nº 505, Resistência, Vitória-ES. 24116 5.: GIOVANNI GOMES COELHO JUNIOR, natural de Vitória-ES, com 24 anos de idade, Solteiro(a), auxiliar administrativo, residente na Rua Mestre Ângelo, nº 130, Santa Martha, Vitória-ES e ALINE CRUZ DOS SANTOS, natural de Vitória-ES, com 22 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua Tancredo Neves, nº 200, Resistência, Vitória-ES. 24117 6.: EDMUNDO POLAK TRABACH, natural de Itaguaçu-ES, com 23 anos de idade, Solteiro(a), auxiliar mecânico de refrigeração, residente na Rua Rubens Ribeiro, nº 170, Santa Martha, Vitória-ES e PRISCILA CONCEIÇÃO VIANA DE MELLO, natural de Vitória-ES, com 25 anos de idade, Solteira(o), estudante, residente na Rua Rosemiro Telles de Sá, nº 96, da Penha, Vitória-ES. 24118 7.: PAULO ROBERTO LUIZ DA VITÓRIA JUNIOR, natural de Vitória-ES, com 29 anos de idade, Solteiro(a), repositor, residente na Beco Clemiro Quirino Simões, nº 40, da Penha, Vitória-ES e MARTA DO ROSARIO LOUREIRO, natural de Vitória-ES, com 36 anos de idade, Solteira(o), porteiro diurno, residente na Beco Clemiro Quirino Simões, nº 40, da Penha, Vitória-ES. 24119 8.: CRISTIANO DE ARAUJO PENA, natural de Vitória-ES, com 42 anos de idade, solteiro(a), advogado, residente na Rua Desembargador Carlos Xavier Paes Barreto, nº 35, Mata da Praia, Vitória-ES e BARBARA HELENA ALVARENGA ROCHA, natural de Vitória-ES, com 33 anos de idade, solteiro(a), técnica em meio ambiente, residente na Rua Desembargador Carlos Xavier Paes Barreto, nº 35, Mata da Praia, Vitória-ES. 24120 9.: JEAN CARLOS ROSA RODRIGUES, natural de Vitória-ES, com 26 anos de idade, Solteiro(a), técnico em tacógrafo, residente na Rua Jácomo Forza, nº 62, Tabuazeiro, Vitória-ES e RUTE DOS SANTOS BARBOSA, natural de Vitória-ES, com 29 anos de idade, Solteira(o), técnica em laboratório, residente na Rua Jácomo Forza, nº 62, Tabuazeiro, Vitória-ES. 24121 10.: RODRIGO COSTA PAIXÃO FERNANDES, natural de Vitoria-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), engenheiro mecânico, residente na Rua Castelo, nº 435, Jardim Limoeiro, Serra-ES e KARINA SILY BASTOS, natural de Nanuque-MG, com 34 anos de idade, solteiro(a), técnica em edificações, residente na Rua Doutor Eurico de Aguiar, nº 867, Apt 3, Santa Lúcia, Vitória-ES. 24122 11.: CIRO AZEVEDO SILVA, natural de Vila Velha-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), engenheiro metalúrgico, residente na Rua José Teixeira, nº 160, Praia do Canto, Vitória-ES e LORENA DIAS DE OLIVEIRA, natural de Vitória-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), estudante, residente na Rua Paraguai, nº 191, Jardim América, Cariacica-ES. 24123 12.: SAMUEL MATOS BENEDITO, natural de Vitória-ES, com 20 anos de idade, solteiro(a), motorista de aplicativo, residente na Rua Rio Salgado, nº 52, Eldorado, Serra-ES e BEATRIZ CORTES CAETANO, natural de Vitória-ES, com 20 anos de idade, solteiro(a), estudante, residente na Rua Argeu Farias Gomes, nº 30, Itararé, Vitória-ES. 24125 13.: RUAN GIACOMINI COUTO, natural de Vitória-ES, com 32 anos de idade, divorciado(a), industriário, residente na Rua Almirante Soído, nº 467, Apt 1002, Santa Helena, Vitória-ES e SANDRA ISAELLE FIGUEIREDO DOS SANTOS, natural de Fortaleza-CE, com 30 anos de idade, divorciado(a), contadora, residente na Rua Almirante Soído, nº 467, Apt 1002, Santa Helena, Vitória-ES. 24126 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 09 de setembro de 2020 RODRIGO SARLO ANTONIO Oficial _____________________________________________________________________ Cartório do Registro Civil e Tabelionato de Notas do Distrito de Barra do Jucu do Juízo de Faço saber que pretender casar-se: 1.: BRUNO DA SILVA, natural de Vitória-ES, com 32 anos de idade, solteiro(a), supervisor, residente na Rua Nova Delhi, nº 132, Araças, Vila Velha-ES e LUDMILA DA ROCHA COITINHO, natural de Vila Velha-ES, com 32 anos de idade, divorciado(a), técnica de enfermagem, residente na Rua Vinte e Dois, nº 21, Terra Vermelha, Vila Velha-ES. 08439 2.: JADER RANGEL DE FREITAS STRELOW, natural de Vila Velha-ES, com 32 anos de idade, solteiro(a), empresário, residente na Rua Antônio dos Santos Leão, nº 07, Barra do Jucu, Vila Velha-ES e LORENA CRISTINA RAMALHO DE MORAES, natural de Rio de Janeiro-RJ, com 29 anos de idade, solteiro(a), técnica em logistica, residente na Rua Antônio dos Santos Leão, nº 07, Barra do Jucu, Vila Velha-ES. 08440 3.: MANOEL DIAS DE ARAÚJO FILHO, natural de Sapé-PB, com 47 anos de idade, divorciado(a), comerciante, residente na Rua Anderson Luiz de Oliveira, nº 05, Terra Vermelha, Vila Velha-ES e MADALENA COUTINHO DA SILVA, natural de Ituberá-BA, com 40 anos de idade, solteiro(a), cabeleireira, residente na Rua Anderson Luiz de Oliveira, nº 05, Terra Vermelha, Vila Velha-ES. 08441 4.: DANIEL ROCHA DOS SANTOS, natural de Osasco-SP, com 31 anos de idade, Solteiro(a), motorista, residente na Rua Das Acacias, nº 268, Morada da Barra, Vila Velha-ES e EDNA SANTOS DA SILVA, natural de Maragogi-AL, com 30 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua das Acácias, nº 268, Morada da Barra, Vila Velha-ES. 08442 5.: ADILSON SANTOS DA COSTA, natural de Carlos Chagas-MG, com 53 anos de idade, Solteiro(a), auxiliar de serviços gerais, residente na Avenida Castelo Branco, nº 10, João Goulart, Vila Velha-ES e JAILDA CRISTINA PEREIRA, natural de Nanuque-MG, com 52 anos de idade, Solteira(o), doméstica, residente na Avenida Castelo Branco, nº 10, João Goulart, Vila Velha-ES. 08443 6.: JOSÉ MARTINS DE SOUZA, natural de Vila Velha-ES, com 55 anos de idade, Divorciado(a), técnico em automação industrial, residente na Rua Josias do Nascimento, nº 02, Terra Vermelha, Vila Velha-ES e EDIANE NEVES, natural de Baixo Guandú-ES, com 43 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Avenida São Francisco de Assis, nº 01, Terra Vermelha, Vila Velha-ES. 08444 7.: JOSÉ JOVINO LUCIANO, natural de Raul Soares-MG, com 55 anos de idade, divorciado(a), lavrador, residente na Rua Gardenia, nº 24, Jabaeté, Vila Velha-ES e GILZA RODRIGUES, natural de Barra de São Francisco-ES, com 33 anos de idade, divorciado(a), do lar, residente na Rua Gardenia, nº 24, Jabaeté, Vila Velha-ES. 08445 8.: SEBASTIÃO ALVES DA SILVA, natural de Belo Horizonte-MG, com 48 anos de idade, viúvo(a), gari, residente na Rua da Pitanga, nº 11, Ponta da Fruta, Vila Velha-ES e ISABELA BONGIOVANI DE FIGUEIREDO, natural de Belo Horizonte-MG, com 54 anos de idade, divorciado(a), do lar, residente na Rua da Pitanga, nº 11, Ponta da Fruta, Vila Velha-ES. 08446 9.: MATHEUS SALLES MATOS BORGES, natural de Itabuna-BA, com 25 anos de idade, Solteiro(a), técnico de consultório odontológico, residente na Rua Senna, S/nº, João Goulart, Vila Velha-ES e LAYRIANE GONÇALVES DE AMORIM, natural de Linhares-ES, com 21 anos de idade, Solteira(o), estudante, residente na Rua Senna, S/nº, João Goulart, Vila Velha-ES. 08447 10.: MARCELO JUNIOR FALCÃO DOS SANTOS, natural de Guarapari-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de padaria, residente na Rua Das Acacias, nº 1107, Morada da Barra, Vila Velha-ES e RAIÁRA NASCIMENTO DA CRUZ, natural de Prado-BA, com 20 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Das Acacias, nº 1107, Morada da Barra, Vila Velha-ES. 08448 11.: WILDSON ALVES RESENDE, natural de Governador Valadares-MG, com 36 anos de idade, viúvo(a), técnico de manutenção de elevador, residente na Avenida Dom Americo, nº 277, Barramares, Vila Velha-ES e JAYNE NUNES VIANA, natural de Linhares-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), autônoma, residente na Avenida Dom Americo, nº 277, Barramares, Vila Velha-ES. 08449 12.: DANIEL MODESTO DE ARAUJO DIAS, natural de Serra-ES, com 21 anos de idade, solteiro(a), autônomo, residente na Rua Presidente Kennedy, S/nº, Barramares, Vila Velha-ES e PÉROLA CAROLAYNE CORREIA GOMES DA SILVA, natural de Vila Velha-ES, com 16 anos de idade, solteiro(a), autônoma, residente na Rua Presidente Kennedy, S/nº, Barramares, Vila Velha-ES. 08450 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 09 de setembro de 2020 Najla Aparecida Assad de Morais Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato Sooretama Faço saber que pretender casar-se: 1.: CLAUDIANO BATISTA, natural de Rio Bananal-ES, com 34 anos de idade, solteiro(a), lavrador, residente na Rua Cristo Rei, Nº682, Centro, Sooretama-ES e TUNIELLI APARECIDA DE SOUZA, natural de Linhares-ES, com 28 anos de idade, divorciado(a), do lar, residente na Rua Cristo Rei, Nº682, Centro, Sooretama-ES. 04578 2.: JAQUISON SOUZA DA CONCEIÇÃO, natural de Ubaitaba-BA, com 26 anos de idade, solteiro(a), Trabalhador rural, residente na Córrego Chumbado, Zona Rural, Sooretama-ES e JAMILE DE ALBUQUERQUE PIMENTEL, natural de Vera Cruz-BA, com 26 anos de idade, solteiro(a), Trabalhadora rural, residente na Córrego Chumbado, Zona Rural, Sooretama-ES. 04579 3.: ANTONIO MARCOS ANASTACIO, natural de Marilândia-ES, com 59 anos de idade, viúvo(a), lavrador, residente na Rua João Viana, Nº115, Centro, Sooretama-ES e JUREMA TEIXEIRA JOSÉ, natural de Itapebi-BA, com 39 anos de idade, solteiro(a), doméstica, residente na Rua João Viana, Nº115, Centro, Sooretama-ES. 04580 4.: ERNANDE DE JESUS PEREIRA, natural de São Mateus-ES, com 44 anos de idade, divorciado(a), auxiliar mecânico, residente na Av. Vista Alegre, nº 1042, Parque São Jorge, Sooretama-ES e DANIELE ROSA DA SILVEIRA, natural de Rio de Janeiro-ES, com 31 anos de idade, solteiro(a), Embalador, a mão, residente na Av. Vista Alegre, nº 1042, Parque São Jorge, Sooretama-ES. 04581 5.: DANIEL DA COSTA CERRI, natural de LINHARES-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), serralheiro, residente na Rua Paineiras, S/n, Canaã, Sooretama-ES e LANA BUZETTI SERRANO, natural de Jaguaré-ES, com 20 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Peroba, Nº316, Sayonara, Sooretama-ES. 04582 6.: IAGO LEAL DOS SANTOS, natural de Camamu-BA, com 21 anos de idade, solteiro(a), Cozinheiro, residente na Rua João Trevezam, nº 472, Salvador, Sooretama-ES e RAMONY GAMA NEVES, natural de Linhares-ES, com 26 anos de idade, divorciado(a), Costureira, residente na Rua João Trevezam, nº 472, Salvador, Sooretama-ES. 04583 7.: JOSE CARLOS LULIÃO, natural de Teixeira de Freitas-BA, com 42 anos de idade, solteiro(a), lavrador, residente na Rua João Moura, Nº179, Salvador, Sooretama-ES e EDNÉIA MENDES SANTOS, natural de Linhares-ES, com 32 anos de idade, solteiro(a), lavradora, residente na Rua João Moura, Nº179, Salvador, Sooretama-ES. 04584 8.: ANDERSON DA CONCEIÇÃO GOMES, natural de Prado-BA, com 23 anos de idade, solteiro(a), vendedor, residente na Av. Vista Alegre, Nº92, Centro, Sooretama-ES e JOCIARA PEREIRA DE SOUZA, natural de Jaguaré-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), cabeleireira, residente na Rua João Viana, nº 16, Centro, Sooretama-ES. 04585 9.: SEVERINO CARDOSO DOS SANTOS, natural de Garanhuns-PE, com 53 anos de idade, solteiro(a), Trabalhador rural, residente na Ria Silvio Martins de Lima, nº 510, Centro, Sooretama-ES e LENITA PEREIRA DE JESUS, natural de Vila Pereira-MG, com 68 anos de idade, divorciado(a), do lar, residente na Ria Silvio Martins de Lima, nº 510, Centro, Sooretama-ES. 04586 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Sooretama-ES, 09 de setembro de 2020 Esmael Nunes Loureiro Tabelião _____________________________________________________________________ TABELIONATO DE NOTAS E REGISTRO CIVIL-OFÍCIO DA CIDADANIA- SEDE DA COMARCA DE IÚNA-ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: MAICON JACKSON DE SOUZA RODRIGUES, natural de Brejetuba-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), pedreiro, residente na Avenida Astrogildo Silveira, Número 07, Bairro Quilombo,, Iúna-ES e RAYANE APARECIDA DA SILVA SERRANO, natural de Iúna-ES, com 21 anos de idade, solteiro(a), lavradeira, residente na Avenida Astrogildo Silveira, Número 07, Bairro Quilombo,, Iúna-ES. 08652 2.: JOSMAR DA COSTA FERREIRA, natural de Iúna-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), lavrador, residente na Rua Aurora Amaral Figueiredo, sem Número, Bairro Guanabara, Iúna-ES e BRENDA ALVES MOTA, natural de Guaçuí-ES, com 16 anos de idade, solteiro(a), lavradeira, residente na Rua Aurora Amaral Figueiredo, sem Número, Bairro Guanabara, Iúna-ES. 08654 3.: DAVI ALBERTO DE LIMA, natural de Ibatiba-ES, com 33 anos de idade, solteiro(a), conferente de armazém, residente na Rua Joaquim Pedro Timaia, sem Número, Bairro Nossa Senhora da Penha, Iúna-ES e MARINETE AMIGO CANTILIO, natural de Iúna-ES, com 47 anos de idade, divorciado(a), auxiliar de creche, residente na Rua Joaquim Pedro Timaia, sem Número, Bairro Nossa Senhora da Penha, Iúna-ES. 08655 4.: PAULO CESAR GONÇALVES DOS REIS, natural de Manhumirim-MG, com 31 anos de idade, solteiro(a), lavrador, residente na Córrego Pouso Alto, Zona Rural, Distrito de Pequiá, Iúna-ES e LAUDINÉIA APARECIDA DA SILVA, natural de Manhumirim-MG, com 38 anos de idade, solteiro(a), lavradeira, residente na Córrego Pouso Alto, Zona Rural, Distrito de Pequiá, Iúna-ES. 08656 5.: MATEUS FIGUEIREDO LOUCATELLI, natural de Muniz Freire-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), lavrador, residente na Rua Ipiranga, Número 114, Bairro Quilombo, Iúna-ES e GÉSSICA GOMES DE SOUZA, natural de Iúna-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), balconista, residente na Rua Ipiranga, Número 114, Bairro Quilombo, Iúna-ES. 08657 6.: HELELILDO CERQUEIRA DA SILVA, natural de Manhumirin-MG, com 30 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de produção, residente na Rua Antonio Jeronimo de Souza, sem Número, Bairro Quilombo, Iúna-ES e VALÉRIA DE SOUZA E SILVA, natural de Iúna-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Antonio Jeronimo de Souza, sem Número, Bairro Quilombo, Iúna-ES. 08658 7.: THIAGO DA COSTA CAZADEI, natural de Iúna-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), vidraceiro, residente na Rua Pedro Caetano, Número 62, Bairro Quilombo, Iúna-ES e DAIANE DE SOUZA SILVEIRA, natural de Ibatiba-ES, com 20 anos de idade, solteiro(a), estudante, residente na Rua Pedro Caetano, Número 62, Bairro Quilombo, Iúna-ES. 08659 8.: DOUGLAS ABREU GOMES, natural de Iúna-ES, com 35 anos de idade, divorciado(a), técnico em enfermagem, residente na Rua Epaminondas do Amaral, Número 08, Bairro Centro, Iúna-ES e SIMONE PEREIRA SILVA, natural de Iúna-ES, com 34 anos de idade, solteiro(a), administradora, residente na Rua Epaminondas do Amaral, Número 08, Bairro Centro, Iúna-ES. 08660 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Iúna-ES, 09 de setembro de 2020 JEFERSON MIRANDA Oficial da Cidadania e Tabelião de Notas _____________________________________________________________________ CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DO DISTRITO DE CARAPINA Faço saber que pretender casar-se: 1.: TIAGO GONÇALVES JUBINI, natural de Venda Nova do Imigrante-ES, com 24 anos de idade, Solteiro(a), jardineiro, residente na Avenida Augusto Ruschi, nº 1028, Balneário de Carapebus, Carapina, Serra-ES e GILMÁRA DOS SANTOS ALMEIDA, natural de Prado-BA, com 19 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Avenida Augusto Ruschi, nº 1028, Balneário de Carapebus, Carapina, Serra-ES. 30276 2.: LUAN PANETTO BARBOSA VIANNA, natural de Anchieta-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), comerciante, residente na Avenida Terceiro Mundo, nº 11, Setor Ásia, Cidade Continental, Carapina, Serra-ES e QUÉZIA ALVES DE SOUSA, natural de Vila Velha-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), vendedora, residente na Avenida Terceiro Mundo, nº 11, Setor Ásia, Cidade Continental, Carapina, Serra-ES. 30357 3.: ADÃO REINALDO DE SOUZA, natural de Barra de São Francisco-ES, com 66 anos de idade, Divorciado(a), pedreiro, residente na Rua Cuiabá, nº 40, José de Anchieta II, Carapina, Serra-ES e MARIA DO CARMO OLIVEIRA RAMOS, natural de Caculé-BA, com 58 anos de idade, Divorciada(o), doméstica, residente na Rua Cuiabá, nº 40, José de Anchieta II, Carapina, Serra-ES. 30397 4.: CLÁUDIO BENTO DOS SANTOS, natural de Porto Seguro-BA, com 21 anos de idade, Solteiro(a), auxiliar de obras, residente na Rua Linha de Força, nº 31, Cantinho do Céu, Carapina, Serra-ES e ALESSANDRA DE SOUZA MOREIRA, natural de Caraguatatuba-SP, com 23 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua Linha de Força, nº 31, Cantinho do Céu, Carapina, Serra-ES. 30404 5.: JAILTON OLIVEIRA DOS SANTOS, natural de Teixeira de Freitas-BA, com 29 anos de idade, Solteiro(a), operador de produção, residente na Avenida Boa Vista, S/n, Boa Vista II, Carapina, Serra-ES e JULIANE SANTOS DE SOUZA, natural de Eunápolis-BA, com 30 anos de idade, Solteira(o), esteticista, residente na Avenida Boa Vista, S/n, Boa Vista II, Carapina, Serra-ES. 30405 6.: FABIANO GOMES DOS SANTOS, natural de Teixeira de Freitas-BA, com 36 anos de idade, Divorciado(a), operador industrial, residente na Rua Parajú, nº 3, José de Anchieta III, Carapina, Serra-ES e DOMINGAS DE CARVALHO LOPES, natural de Linhares-ES, com 37 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua Parajú, nº 3, José de Anchieta III, Carapina, Serra-ES. 30410 7.: IGOR MOTA SALDANHA, natural de Vitória-ES, com 27 anos de idade, Solteiro(a), técnico em segurança, residente na Rua Brusque, nº 64, Barcelona, Carapina, Serra-ES e CAROLINE TATAGIBA DE CASTRO, natural de Serra-ES, com 28 anos de idade, Solteira(o), professora de educação física, residente na Rua Brusque, nº 64, Barcelona, Carapina, Serra-ES. 30412 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Serra-ES, 09 de setembro de 2020 Silvio dos Santos Neto Tabelião e Oficial _____________________________________________________________________ Cartório Campo Grande - Registro Civil e Tabelionato de Notas Faço saber que pretender casar-se: 1.: JOSÉ CARLOS NUNES, natural de Barra de São Francisco-ES, com 48 anos de idade, solteiro(a), pedreiro, residente na Rua Quatro, nº 48, Castelo Branco, Cariacica-ES e LIANA GONÇALVES DA SILVA, natural de Marilac-MG, com 50 anos de idade, solteiro(a), diarista, residente na Rua Quatro, nº 48, Castelo Branco, Cariacica-ES. 27114 2.: LEANDRO MONTEIRO DE JESUS, natural de Vila Velha-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), assistente administrativo, residente na Rua Eurico Salles de Aguiar, nº 83, Morada de Santa Fé, Cariacica-ES e ADRIELE DA SILVA FRANCISCO, natural de Vitória-ES, com 33 anos de idade, solteiro(a), vendedora, residente na Rua São Francisco de Assis, nº 18, Bela Aurora, Cariacica-ES. 27119 3.: OSMAR NUNES FERREIRA, natural de Baixo Guandu-ES, com 45 anos de idade, solteiro(a), pizzaiolo, residente na Rua Rio de Janeiro, S/n, Bloco 14, Ap 101, São Francisco, Cariacica-ES e ILZA VICENÇA DOS SANTOS, natural de Vila Velha-ES, com 39 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Rio de Janeiro, S/n, Bloco 14, Ap 101, São Francisco, Cariacica-ES. 27126 4.: LIBERALINO AUGUSTO PIRES, natural de Alvarenga-MG, com 76 anos de idade, viúvo(a), aposentado, residente na Rua Japão, nº 108, Rosa da Penha, Cariacica-ES e ERENI GAMA FERREIRA, natural de Castelo-ES, com 49 anos de idade, divorciado(a), do lar, residente na Rua Japão, nº 108, Rosa da Penha, Cariacica-ES. 27130 5.: RAFAEL MENEGUELLI BARBOSA, natural de Vitória-ES, com 33 anos de idade, solteiro(a), auxiliar técnico, residente na Avenida Getulio Vargas, 66, Campo Grande, Cariacica-ES e NATÁLIA CALMON OSÓRIO KELLER, natural de Vitória-ES, com 31 anos de idade, solteiro(a), vendedora, residente na Avenida Getulio Vargas, 66, Campo Grande, Cariacica-ES. 27137 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Cariacica-ES, 09 de setembro de 2020 Fabiana Aurich Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ CARTÓRIO DE NOTAS E REGISTRO CIVIL Faço saber que pretender casar-se: 1.: MANOEL DOS SANTOS SOUZA, natural de Santa Cruz Cabrália-BA, com 62 anos de idade, Solteiro(a), pedreiro, residente na Rua V, nº 28, Santa Luzia, Cariacica-ES e ELI MANCINI, natural de Afonso Claúdio-ES, com 55 anos de idade, Divorciada(o), do lar, residente na Rua V, nº 28, Santa Luzia, Cariacica-ES. 13098 2.: WINDERSON NOVAIS FIGUEIREDO, natural de Vitória-ES, com 29 anos de idade, Solteiro(a), ajudante de carga e descarga, residente na Rua São Jorge, nº 344, Aparecida, Cariacica-ES e MARIA EDUARDA LEAL FERREIRA, natural de Cariacica-ES, com 18 anos de idade, Solteira(o), estudante, residente na Rua São Jorge, nº 344, Bairro Aparecida, Cariacica-ES. 13099 3.: CLAUDIO SILVA COBILENSKI, natural de Vitória-ES, com 37 anos de idade, Solteiro(a), atendente de suporte, residente na Rua Quatro, nº 24, Bairro Nova Rosa da Penha, Cariacica-ES e GRAZIELI SILVA ROSA, natural de Vitória-ES, com 27 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua Quatro, nº 24, Bairro Nova Rosa da Penha, Cariacica-ES. 13103 4.: ADRIANO JUNIOR SOUZA RAMOS, natural de Governador Valadares-MG, com 49 anos de idade, Solteiro(a), operador de máquina de corte, residente na Rua Aldo Daniel Muqui, nº 37, Vila Prudêncio, Cariacica-ES e IDALICE FERREIRA DOS SANTOS, natural de Camacan-BA, com 52 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua Aldo Daniel Muqui, nº 37, Vila Prudêncio, Cariacica-ES. 13105 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Cariacica-ES, 09 de setembro de 2020 Milson Fernandes Paulin Tabelião e Oficial _____________________________________________________________________ CARTORIO DE REGISTRO CIVIL DO DISTRITO DE GOIABEIRAS Faço saber que pretender casar-se: 1.: SÓCRATES DE ATHAYDE DAVEL, natural de Castelo-ES, com 40 anos de idade, solteiro(a), técnico de informática, residente na Avenida Alziro Zarur, nº 40, Apt 109 U, Jardim da Penha, Vitória-ES e JOSIANA BINDA, natural de Itaguaçu-ES, com 38 anos de idade, solteiro(a), servidora pública federal, residente na Avenida Alziro Zarur, nº 40, Apt 109 U, Jardim da Penha, Vitória-ES. 23964 2.: BRUNO VELOSO DE BARROS, natural de Volta Redonda-RJ, com 40 anos de idade, divorciado(a), empresário, residente na Praça Ranulpho Barbosa dos Santos, nº 1045, Ed. Ilha do Farol Apto 701, Jardim Camburi, Vitória-ES e POLONA PORTO DOS SANTOS, natural de Vitória-ES, com 36 anos de idade, divorciado(a), cirurgiã-dentista, residente na Praça Ranulpho Barbosa dos Santos, nº 1045, Ed. Ilha do Farol Apto 701, Jardim Camburi, Vitória-ES. 23966 3.: DANIEL VINICIUS FERNANDES DE MATTOS, natural de Vitória-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), analista de mapeamento, residente na Rua Dionysio Abaurre, nº 543, Jardim Camburi, Vitória-ES e QUETSIA BIRSCHNER DE OLIVEIRA, natural de Itabuna-BA, com 23 anos de idade, solteiro(a), nutricionista, residente na Rua Dionysio Abaurre, nº 543, Jardim Camburi, Vitória-ES. 23967 4.: WELLINGTON MARTINS DE SOUZA JÚNIOR, natural de Vitória-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), estudante, residente na Rua Ruy Pinto Bandeira, nº 480, Bloco A Apto 311, Jardim Camburi, Vitória-ES e CHRYSTINNI ANDRADE SOUZA, natural de Niterói-RJ, com 32 anos de idade, solteiro(a), administradora, residente na Rua Ruy Pinto Bandeira, nº 480, Bloco A Apto 311, Jardim Camburi, Vitória-ES. 23968 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 09 de setembro de 2020 Paula Cecilia da Luz Rodrigues Oficial _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato da 2ª Zona Judiciária de Vitória Faço saber que pretender casar-se: 1.: EDUARDO SOARES DA CONCEIÇÃO JUNIOR, natural de Vitória-ES, com 47 anos de idade, solteiro(a), motorista, residente na Rodovia Serafim Derenzi, nº 5469, Redenção, Vitória-ES e ZENILDA ROLIM, natural de Pedro Canário-ES, com 42 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rodovia Serafim Derenzi, nº 5469, Redenção, Vitória-ES. 17095 2.: ALDE JARLES BORGES BRASIL, natural de Vitória-ES, com 47 anos de idade, divorciado(a), assistente administrativo, residente na Rua Lauro Pereira Coimbra, nº 270, Santo Antônio, Vitória-ES e VANESSA ALVES GASIGLIA DE QUEIROZ, natural de Vitória-ES, com 43 anos de idade, divorciado(a), técnica de enfermagem, residente na Rua Lauro Pereira Coimbra, nº 270, Santo Antônio, Vitória-ES. 17096 3.: CARLOS ALBERTO ROCHA, natural de Vitória-ES, com 32 anos de idade, divorciado(a), autônomo, residente na Rodovia Serafim Derenzi, nº 4383, São José, Vitória-ES e CAROLINE GOMES BAZETH, natural de Vitória-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), auxiliar financeiro, residente na Rodovia Serafim Derenzi, nº 4383, São José, Vitória-ES. 17097 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 09 de setembro de 2020 Humberto Manoel Passos Beiriz Tabelião e Oficial _____________________________________________________________________ REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DA SEDE DA COMARCA DE VIANA-ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: RICARDO RECLA GOMES, natural de Vila Velha-ES, com 43 anos de idade, divorciado(a), autônomo, residente na Rua Arthur Bernardes, nº 78, Vila Bethânia, Viana-ES e ELIZABETE CRISTINA SOUZA, natural de Porto Velho-RO, com 31 anos de idade, solteiro(a), autônoma, residente na Rua Arthur Bernardes, nº 78, Vila Bethânia, Viana-ES. 06929 2.: KEVERSON GRIGORIO DE OLIVEIRA, natural de Cariacica-ES, com 19 anos de idade, Solteiro(a), Auxiliar de escritório, residente na Rua do Girassol, nº 34, Arlindo Villaschi, Viana-ES e YNGRID ADRIANA DA SILVA GUELES, natural de Ipatinga-MG, com 17 anos de idade, Solteira(o), estudante, residente na Rua do Girassol, nº 34, Arlindo Villaschi, Viana-ES. 07027 3.: RENATO MARIANO SIQUEIRA, natural de Vitoria-ES, com 40 anos de idade, solteiro(a), encarregado, residente na Rua Tavares Neto, S/nº, Perobas, Viana-ES e RAISSA NEVES NASCIMENTO, natural de Teixeira de Freitas-BA, com 21 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Tavares Neto, S/nº, Perobas, Viana-ES. 07028 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Viana-ES, 09 de setembro de 2020 Sophie Helene Rodrigues Porto Tabeliã e Oficiala _____________________________________________________________________ Cartório de RCPNIT e Tabelionato da Sede da Comarca de Linhares - CNS 02.378-8 Faço saber que pretender casar-se: 1.: RONALD TESSAROLO MACHADO, natural de Linhares-ES, com 45 anos de idade, solteiro(a), agente socioedutivo, residente na Rua Vinte e Dois, nº 17, Novo Horizonte, Linhares-ES e ROSÂNGELA TEIXEIRA CRENCE, natural de Linhares-ES, com 41 anos de idade, divorciado(a), pedagoga, residente na Rua Vinte e Dois, nº 17, Novo Horizonte, Linhares-ES. 10363 2.: JOSÉ FERNANDO ASSIS SIMÕES, natural de Linhares-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), chaveiro, residente na Rua Lastênio Calmon, nº 448, Aviso, Linhares-ES e BYANCA DA SILVA ALVES, natural de Linhares-ES, com 21 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Avenida Hans Schmoger, nº 1078, Nossa Senhora da Conceição, Linhares-ES. 10364 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Linhares-ES, 09 de setembro de 2020 FERNANDO BRANDÃO COELHO VIEIRA Notário e Registrador Civil _____________________________________________________________________ CARTÓRIO DE REG. CIVIL E TABELIONATO DE NOTAS DA SEDE DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO CASTELO Faço saber que pretender casar-se: 1.: ROBSON TONOLI FELISBERTO, natural de Conceição do Castelo-ES, com 33 anos de idade, Solteiro(a), Auxiliar administrativo, residente na Rua das Violetas, nº 46, Bairro Boa Esperança, Conceição do Castelo-ES e FABRICIA JARDIM LOBO NICOLA, natural de Conceição do Castelo-ES, com 35 anos de idade, Solteira(o), Auxiliar de escritório, residente na Rua das Violetas, nº 46, Boa Esperança, Conceição do Castelo-ES. 00542 2.: ADILSON LOPES DIAS, natural de Mutum-MG, com 43 anos de idade, divorciado(a), Trabalhador volante da agricultura, residente na na Localidade de Córrego do Café, Fazenda Uliana, Zona Rural, Brejetuba-ES e ROSELI MARIA DE PAULA, natural de Mutum-MG, com 33 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de serviços gerais, residente na Loteamento Campo Verde, S/n, Bairro Pedro Rigo, Conceição do Castelo-ES. 00543 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Conceição do Castelo-ES, 09 de setembro de 2020 FÁBIO MAGNO SPADETO Oficial e Notário _____________________________________________________________________ CARTORIO DE REGISTRO CIVIL E NOTAS DE ITAIPAVA Faço saber que pretender casar-se: 1.: EDUARDO MACIEL DA SILVA, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 34 anos de idade, Solteiro(a), servente, residente na Rua Luzia Lucas, S/n, Itaipava, Itapemirim-ES e FABIANA CIRIACO DO NASCIMENTO, natural de Nova Iguaçu-RJ, com 36 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua Luzia Lucas, s/n, Itaipava, Itapemirim-ES. 01450 2.: IZAIAS VINICIUS SANTOS BENEVIDES JÚNIOR, natural de Iconha-ES, com 24 anos de idade, Solteiro(a), analista de suporte, residente na Rua Fabriciano, N° 170, Itaipava, Itapemirim-ES e GLAUCIA BENEVIDES MIRANDA, natural de Itapemirim-ES, com 23 anos de idade, Solteira(o), escrevente, residente na Av. Itapemirim, N°440, Itaipava, Itapemirim-ES. 01453 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Itapemirim-ES, 09 de setembro de 2020 NATÁLIA BASTOS BECHEPECHE ANTAR Oficiala e Tabeliã Interina _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato do Distrito da Sede Faço saber que pretender casar-se: 1.: IVANILTON BRAVIM CORDEIRO, natural de Vitória-ES, com 37 anos de idade, solteiro(a), mecânico, residente na Rua Cerejeira, S/n, Residencial Centro da Serra, Serra-ES e MICHELLE ROSA MUNIZ, natural de Vitoria-ES, com 31 anos de idade, solteiro(a), técnico de enfermagem, residente na Rua Cerejeira, S/n, Residencial Centro da Serra, Serra-ES. 10253 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Serra-ES, 09 de setembro de 2020 Marisa de Deus Amado Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ CARTORIO DO 1º OFICIO REGISTRO CIVIL E TABELIONATO Faço saber que pretender casar-se: 1.: DEILTON DE SOUZA OLIVEIRA, natural de Itapemirim-ES, com 37 anos de idade, Divorciado(a), servidor público municipal, residente na CRG Área Rural, S/nº, Piabanha do Norte, Itapemirim-ES e JEANE SIMER DE BARROS, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 26 anos de idade, Solteira(o), servidora pública municipal, residente na CRG Área Rural, S/nº, Piabanha do Norte, Itapemirim-ES. 13952 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Itapemirim-ES, 09 de setembro de 2020 NATÁLIA BASTOS BECHEPECHE ANTAR Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ Cartório do Registro Civil e Tabelionato - Distrito de Ibes Faço saber que pretender casar-se: 1.: CLÁUDIO ANDRÉ VALENTIM DE SOUZA, natural de Vitória-ES, com 37 anos de idade, Solteiro(a), artesão, residente na Rua Curitiba, nº 80, Jockey de Itaparica, Vila Velha-ES e DANIELLA DE CASTRO FERNANDES, natural de Brasília-DF, com 45 anos de idade, Divorciada(o), artesã, residente na Rua Curitiba, nº 80, Jockey de Itaparica, Vila Velha-ES. 232728630 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 09 de setembro de 2020 MARIA LUIZA MOREIRA TAJRA MELO Oficial e Tabeliã _____________________________________________________________________ Cartório Plazzi - Registro Civil e Tabelionato Faço saber que pretender casar-se: 1.: CARLOS ANDRÉ NASCIMENTO FLORES, natural de Caravelas-BA, com 39 anos de idade, solteiro(a), empresário, residente na Rua dos Colibris, 01, Planalto, Aracruz-ES e JOSIENE DAVID DOS SANTOS, natural de João Neiva-ES, com 36 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua das Palmeiras, 167, Floresta, João Neiva-ES. 03041 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Joao Neiva-ES, 09 de setembro de 2020 Wanda Ribeiro Plazzi _____________________________________________________________________ RCTN - DISTRITO DE ARGOLAS, VILA VELHA/ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: MARLON PAULO SIQUEIRA, natural de Vitória-ES, com 28 anos de idade, divorciado(a), vendedor, residente na Praça Jeronimo Monteiro, nº 4119, Bairro Vila Batista, Vila Velha-ES e ALINE STRELOW DOS SANTOS, natural de Vila Velha-ES, com 35 anos de idade, divorciado(a), autônoma, residente na Praça Jeronimo Monteiro, nº 4119, Bairro Vila Batista, Vila Velha-ES. 04136 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 09 de setembro de 2020 Fabrini Leite Marçal Oficial e Tabelião _____________________________________________________________________ Registro Civil e Tabelionato de Notas do Distrito de Calogi - Serra - ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: ALEX DOS SANTOS DE OLIVEIRA, natural de Itamaraju-BA, com 25 anos de idade, Solteiro(a), Ajudante de produção, residente na Rua Cassimiro de Abreu, S/n, Cidade Nova da Serra, Serra-ES e MARIA EDNA PINTO DO NASCIMENTO, natural de Arataca-BA, com 44 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua Cassimiro de Abreu, S/n, Cidade Nova da Serra, Serra-ES. 00086 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Serra-ES, 09 de setembro de 2020 Carolina Romano Brocco Tardin Oficiala e Tabeliã