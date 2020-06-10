Proclamas - 10/06/20
Proclamas
Cartório de RCPNIT e Tabelionato da Sede da Comarca de Linhares - CNS 02.378-8 Faço saber que pretender casar-se: 1.: EDICEL DE ASSIS, natural de Vila Velha-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), técnica de instalação, residente na Rua Pedro Felipe Santiago, S/n, Nova Betânia, Linhares-ES e GABRIELA DA VITÓRIA FIAMI, natural de Linhares-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), auxiliar administrativo, residente na Rua Pedro Felipe Santiago, S/n, Nova Betânia, Linhares-ES. 10167 2.: VALDEQUES AVELINO DE SOUZA JUNIOR, natural de Linhares-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), desempregado, residente na Rua Basílio Moraes de Souza, nº 283, Santa Cruz, Linhares-ES e GLEYCIANE BONES CARDOSO, natural de Linhares-ES, com 21 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Basílio Moraes de Souza, nº 283, Santa Cruz, Linhares-ES. 10168 3.: CARLOS VIANA GONÇALVES, natural de Aracruz-ES, com 38 anos de idade, divorciado(a), embalador, residente na Rua Izaura Barcelos Soeiro, S/n, Planalto, Linhares-ES e MICLEIDE DE SOUZA SALOMÃO, natural de Linhares-ES, com 33 anos de idade, solteiro(a), balconista, residente na Rua Izaura Barcelos Soeiro, S/n, Planalto, Linhares-ES. 10169 4.: WILLIAN ALBERTO, natural de Linhares-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), técnico manufatura, residente na Avenida Esmeralda, nº 16, Canivete, Linhares-ES e JACQUELINE CRISTINA DE JESUS, natural de Linhares-ES, com 29 anos de idade, divorciado(a), auxiliar de produção, residente na Avenida Esmeralda, nº 16, Canivete, Linhares-ES. 10170 5.: EDUARDO DOS SANTOS, natural de Linhares-ES, com 38 anos de idade, solteiro(a), coletor, residente na Rua Fabrizio Barbosa Gonçalves, nº 116, Santa Cruz, Linhares-ES e MARIA DAS GRAÇAS BATISTA, natural de Linhares-ES, com 45 anos de idade, divorciado(a), embaladeira, residente na Rua Cirilo Costa, N° 135, Córrego Alegre, Sooretama-ES. 10171 6.: DIEGO NASCIMENTO RIO BRANCO, natural de Linhares-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de almoxarifado, residente na Rua Almir Ferreira Porto, S/n, Vila Izabel, Linhares-ES e JOSIANE BATISTA DE SOUZA, natural de Linhares-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), auxiliar administrativa, residente na Rua Almir Ferreira Porto, S/n, Vila Izabel, Linhares-ES. 10172 7.: GUILHERME ARAÚJO VENTURA, natural de Vitória-ES, com 19 anos de idade, solteiro(a), assistente de logística, residente na Rua Vereador Wilmo Guizani, nº 6, São José, Linhares-ES e EMILLY PASSOS BORGES, natural de Linhares-ES, com 19 anos de idade, solteiro(a), autônoma, residente na Rua Vereador Wilmo Guizani, nº 6, São José, Linhares-ES. 10173 8.: WELLINGTON SANTOS VIDAL, natural de Linhares-ES, com 33 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de serviços gerais, residente na Rua Doutor Bruno Milanez, nº 31, Santa Cruz, Linhares-ES e RAQUEL MORAIS GONÇALVES, natural de Linhares-ES, com 45 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Doutor Bruno Milanez, nº 31, Santa Cruz, Linhares-ES. 10174 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Linhares-ES, 09 de junho de 2020 FERNANDO BRANDÃO COELHO VIEIRA Notário e Registrador Civil Cartório de Registro Civil e Tabelionato Sooretama Faço saber que pretender casar-se: 1.: GABRIEL FALCÃO SAMPAIO, natural de Linhares-ES, com 19 anos de idade, solteiro(a), mecânico, residente na Rua Silvio Martins de Lima, nº 219, Centro, Sooretama-ES e LARYSSA SILVA DE CASTRO, natural de Teixeira de Freitas-BA, com 20 anos de idade, solteiro(a), diretora legislativa, residente na Rua Henrique Alves Paixão, Nº623, Centro, Sooretama-ES. 04538 2.: FLAVIO ANTONIO DE OLIVEIRA, natural de Linhares-ES, com 34 anos de idade, divorciado(a), Trabalhador braçal, residente na Rua Bom Fim, nº 563, Centro, Sooretama-ES e ELISANGELA VIEIRA SILVA, natural de Linhares-ES, com 34 anos de idade, solteiro(a), Trabalhadora braçal, residente na Rua Bom Fim, nº 563, Centro, Sooretama-ES. 04539 3.: NEEMIAS DE MORAES SILVA, natural de Linhares-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), ajudante de produção, residente na Rua São Sebastião, Quadra 28/12, Nova Esperança, Linhares-ES e LEIDIANE SILVA, natural de Linhares-ES, com 21 anos de idade, solteiro(a), Trabalhadora rural, residente na Av. Basilio Cerri, nº 388, Centro, Sooretama-ES. 04540 4.: JORDAN MOREIRA DA SILVA, natural de Alegre-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), Pensionista, residente na Rua Basilio Cerri, nº 1311, Salvador, Sooretama-ES e ELIENE BARBOSA MOREIRA, natural de São Gabriel da Palha-ES, com 36 anos de idade, solteiro(a), Do Lar, residente na Rua Basilio Cerri, nº 1311, Salvador, Sooretama-ES. 04541 5.: ANDREISON DA CRUZ DE OLIVEIRA, natural de Linhares-ES, com 21 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de serviços gerais, residente na Rua Silvio Martins de Lima, nº 579, Centro, Sooretama-ES e MARIA EDUARDA AGOSTINHO CAMARA, natural de Colatina-ES, com 19 anos de idade, solteiro(a), autônoma, residente na Rua Silvio Martins de Lima, nº 579, Centro, Sooretama-ES. 04542 6.: GILBERTO FARIA JÚNIOR, natural de Pinheiros-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), repositor, residente na Comendador Rafael, Zona Rural, Sooretama-ES e BIANCA ALVES MEIRELES, natural de Linhares-ES, com 19 anos de idade, solteiro(a), estudante, residente na Comendador Rafael, Zona Rural, Sooretama-ES. 04543 7.: ERIVALDO GOMES, natural de Colatina-ES, com 43 anos de idade, divorciado(a), Operador de Máquinas, residente na Rua Joaquim Marques, nº 427, Centro, Sooretama-ES e GESSICA DOS SANTOS CAMILETTI, natural de Linhares-ES, com 28 anos de idade, divorciado(a), costureira, residente na Rua Joaquim Marques, nº 427, Centro, Sooretama-ES. 04544 8.: ALEX RAMOS LUZ, natural de Linhares-ES, com 32 anos de idade, solteiro(a), soldador, residente na Rua Nelson Baloneck, S/n, Salvador, Sooretama-ES e ANA PAULA SANTANA, natural de Jaguaré-ES, com 34 anos de idade, divorciado(a), manicure, residente na Rua Nelson Baloneck, S/n, Salvador, Sooretama-ES. 04545 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Sooretama-ES, 09 de junho de 2020 Esmael Nunes Loureiro Tabelião Cartório Dyonizio Ruy Faço saber que pretender casar-se: 1.: VINICIUS RIBEIRO LIMA, natural de Vila Velha-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), bombeiro militar, residente na Avenida Santa Leopoldina, nº 2200, Bloco 114, Aptº 401, 6ª Etapa, Ed. Azurita, Coqueiral de Itaparica, Vila Velha-ES e THABATA COELI DIAS DAMASCENO, natural de Governador Valadares-MG, com 29 anos de idade, solteiro(a), bióloga, residente na Rua Santiago Dantas, nº 55, Nossa Senhora da Penha, Vila Velha-ES. 07573 2.: MAYCON MONFARDINI RODRIGUES, natural de Vila Velha-ES, com 32 anos de idade, divorciado(a), caminhoneiro, residente na Avenida Délio Silva Britto, Nº 630, Ed. Maldonado, Apto. 402, Coqueiral de Itaparica, Vila Velha-ES e ANA MARIA LIMA ALBERTO, natural de Pedra Branca-CE, com 49 anos de idade, viúvo(a), autônoma, residente na Avenida Délio Silva Britto, Nº 630, Ed. Maldonado, Apto. 402, Coqueiral de Itaparica, Vila Velha-ES. 07577 3.: JONATHAN PERINI NUNES, natural de Vitória-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), engenheiro eletricista, residente na Rua Doutor Gilson Santos, nº 170, Aptº 1110, Praia de Itaparica, Vila Velha-ES e MENARA ELEN SILVA MARTINS, natural de Vila Velha-ES, com 27 anos de idade, divorciado(a), cirurgiã dentista, residente na Rua Doutor Gilson Santos, nº 170, Aptº 1110, Praia de Itaparica, Vila Velha-ES. 07584 4.: PAULO HENRIQUE STEFENONI COELHO, natural de Vila Velha-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), empresário, residente na Rodovia Do Sol, nº 3420, Ed. Vera Cruz, Apto. 1501 D, Praia de Itaparica, Vila Velha-ES e CAMILA BATISTA CORREIA, natural de Vila Velha-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), empresária, residente na Rua Trinta e Um, 1040, Santa Mônica Popular, Vila Velha-ES. 07588 5.: MARCOS BARBOSA, natural de Vila Velha-ES, com 42 anos de idade, divorciado(a), motorista, residente na Rua Professor Telmo de Souza Torres, nº 700, Praia da Costa, Vila Velha-ES e HELEN GRAÇA COELHO, natural de Vitória-ES, com 44 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Professor Telmo de Souza Torres, nº 700, Condominio Mar Azul 2, Bloco 8, Aptº 103, Praia da Costa, Vila Velha-ES. 18251 6.: BRENO SANTOS SACRAMENTO, natural de Vila Velha-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), tecnico em eletrotecnica, residente na Rua Maria de Oliveira Mares Guia, nº 101, Praia de Itaparica, Vila Velha-ES e RAFAELA DE JESUS VENTURINI, natural de Vila Velha-ES, com 21 anos de idade, solteiro(a), tecnica em enfermagem, residente na Rua Ana Pestana, nº 204, Ibes, Vila Velha-ES. 18252 7.: WESLEY SOUZA SILVA, natural de Cariacica-ES, com 58 anos de idade, divorciado(a), comerciante, residente na Rua José Celso Cláudio, nº 155, Aptº 704, Praia das Gaivotas, Vila Velha-ES e ROSALVA TRISTÃO CABRAL, natural de Afonso Claudio-ES, com 64 anos de idade, divorciado(a), administradora, residente na Rua José Celso Cláudio, nº 155, Aptº 704, Praia das Gaivotas, Vila Velha-ES. 18253 8.: RAFAEL OLIARI MUNIZ, natural de Vila Velha-ES, com 32 anos de idade, solteiro(a), Técnico de laboratório de física, residente na Rua Inácio Higino, nº 600, Apartamento 203, Praia da Costa, Vila Velha-ES e DAYSE ANTONIOLLI CORTE, natural de Santa Branca-SP, com 23 anos de idade, solteiro(a), piblicitária, residente na Rua Antonio Leonel de Alencar Peixoto, nº 620, Centro, Martinópolis-SP. 18254 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 09 de junho de 2020 Lucy de Oliveira Ruy Notária e Oficiala Registradora Cartório da Barra Faço saber que pretender casar-se: 1.: MATEUS DE OLIVEIRA SANTANA, natural de Guarapari-ES, com 23 anos de idade, Solteiro(a), motoboy, residente na Rua Ita, nº 513, São Conrado, Vila Velha-ES e TATIANE MAIA SOUZA, natural de Cariacica-ES, com 20 anos de idade, Solteira(o), operadora de caixa, residente na Rua Ita, nº 513, São Conrado, Vila Velha-ES. 08303 2.: GUILHERME PATRICK MATOS DE JESUS, natural de Itaju do Colônia-BA, com 24 anos de idade, Solteiro(a), autônomo, residente na Rua 40, nº 05, Residencial Jabaeté, Vila Velha-ES e JOCILÉIA GONÇALVES ALMEIDA, natural de Vila Velha-ES, com 35 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua 40, nº 05, Residencial Jabaeté, Vila Velha-ES. 08305 3.: EDSON RODRIGUES MENDONÇA, natural de Vitória-ES, com 62 anos de idade, Divorciado(a), aposentado, residente na Rua Tamandaré, nº 469, Morada da Barra, Vila Velha-ES e MARIA ZEFERINA DA SILVA BRANDÃO, natural de Jequitinhonha-MG, com 72 anos de idade, Divorciada(o), do lar, residente na Rua Tamandaré, nº 460. Morada Barra, Vila Velha-ES. 08308 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 09 de junho de 2020 Najla Aparecida Assad de Morais Oficiala e Tabeliã CARTÓRIO DE NOTAS E REGISTRO CIVIL Faço saber que pretender casar-se: 1.: CLÁUDIO RODRIGUES REIS JÚNIOR, natural de Vitória-ES, com 34 anos de idade, Solteiro(a), ferroviario, residente na Rua Divino Espirito Santo, nº 246, Bairro Nova Valverde, Cariacica-ES e GREICE KELLY ALVES CARVALHO, natural de Vitória-ES, com 30 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua Divino Espirito Santo, nº 246, Bairro Nova Valverde, Cariacica-ES. 12873 2.: JOÃO CARLOS ROCHA DA HORA, natural de Vila Velha-ES, com 24 anos de idade, Solteiro(a), autônomo, residente na Rua Cento e Vinte, S/n, Nova Rosa da Penha, Cariacica-ES e MERIELI DIAS ROBERTO, natural de Vitória-ES, com 25 anos de idade, Solteira(o), depiladora, residente na Rua Cento e Vinte, S/n, Nova Rosa da Penha, Cariacica-ES. 12874 3.: NATANAEL BARCELOS NASCIMENTO SOUZA, natural de Vitória-ES, com 21 anos de idade, Solteiro(a), autônomo, residente na Avenida Obed Emerich, nº 145, Campo Verde, Cariacica-ES e DANIELE DA SILVA DE ANDRADE, natural de Vitória-ES, com 19 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Avenida Obed Emerich, nº 145, Campo Verde, Cariacica-ES. 12875 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Cariacica-ES, 09 de junho de 2020 Milson Fernandes Paulin Tabelião e Oficial Cartório de Registro Civil e Tabelionato da 2ª Zona Judiciária de Vitória Faço saber que pretender casar-se: 1.: ANDRÉ TORRES ALVES, natural de Vitória-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), auxiliar técnico, residente na Rua Alcides Magalhães, nº 328, Bela Vista, Vitória-ES e SAMANTHA HELLEN FABIANO PIMENTEL, natural de Vitória-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), tecnico em enfermagem, residente na Rua Alcides Magalhães, nº 328, Bela Vista, Vitória-ES. 16998 2.: CÁIO OLIVEIRA GOMES, natural de Pancas-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), ajudante pratico, residente na Beco dos Indios, S/nº, Ilha das Caieiras, Vitória-ES e KAROLINY TERRA MOULIN, natural de Iconha-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), recreadora, residente na Beco dos Indios, S/nº, Ilha das Caieiras, Vitória-ES. 16999 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 09 de junho de 2020 Humberto Manoel Passos Beiriz Tabelião e Oficial Cartório do Registro Civil e Tabelionato - Distrito de Ibes Faço saber que pretender casar-se: 1.: SAMUEL FERREIRA JUNIOR, natural de Vila Velha-ES, com 29 anos de idade, Solteiro(a), Sem profissão remunerada, residente na Rua Marilândia, nº 34, Casa, Rio Marinho, Vila Velha-ES e BRENDA KEROLIM FERNANDES SODRÉ, natural de Vila Velha-ES, com 23 anos de idade, Solteira(o), vendedora, residente na Rua Marilândia, nº 34, Rio Marinho, Vila Velha-ES. 232728486 2.: ELIAS GOMES NASCIMENTO OLIVEIRA, natural de Vitória-ES, com 24 anos de idade, Solteiro(a), supervisor de callcenter, residente na Avenida Rui Braga Ribeiro, nº 250, Apto 103, Santa Inês, Vila Velha-ES e ANA LUIZA ASSIS PERUSSE, natural de Vila Velha-ES, com 21 anos de idade, Solteira(o), atendente de telemarketing, residente na Rua do Canal, nº 403, Aribiri, Vila Velha-ES. 232728487 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 09 de junho de 2020 MARIA LUIZA MOREIRA TAJRA MELO Oficial e Tabeliã CARTÓRIO SARLO Faço saber que pretender casar-se: 1.: ROMARIO CASSIANO DA SILVA JUNIOR, natural de Vitória-ES, com 27 anos de idade, Solteiro(a), Bombeiro Hidraulico, residente na Rua Almirante Barroso, 167, Praia do Suá, Vitória-ES e MAYARA SOARES MESSNER, natural de Vitória-ES, com 28 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua Almirante Barroso, 167, Praia do Suá, Vitória-ES. 23975 2.: FERNANDO ROGÉRIO PEREIRA HOSKEN, natural de Vitória-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), Advogado, residente na Rua Antônio da Costa Brandão, nº 106, Tabuazeiro, Vitória-ES e MARIA CLARA SOARES MAGALHÃES, natural de Itaperuna-RJ, com 32 anos de idade, solteiro(a), Dentista, residente na Avenida Hugo Musso, nº 1555, Ed.I Ilha De Creta, Ap. 406, Itapuã, Vila Velha-ES. 23980 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 09 de junho de 2020 RODRIGO SARLO ANTONIO Oficial Cartorio Alzenira Bitti Faço saber que pretender casar-se: 1.: HENRIQUE CORTELETTI BOLONHA, natural de Santa Teresa-ES, com 22 anos de idade, Solteiro(a), estudante, residente na Rua João Evangelista Ghuidetti, nº 258, De Carli, Aracruz-ES e BIANCA ROBERTA BESSON, natural de Vitória-ES, com 19 anos de idade, Solteira(o), estudante, residente na Rua João Evangelista Ghuidetti, 05, De Carli, -ES. 12860 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Aracruz-ES, 09 de junho de 2020 Alzenira Zampa Bitti Blank Oficiala e Tabeliã CARTORIO DE REGISTRO CIVIL DO DISTRITO DE GOIABEIRAS Faço saber que pretender casar-se: 1.: MARCOS CESAR BOELL FILHO, natural de Rio de Janeiro-RJ, com 37 anos de idade, solteiro(a), engenheiro, residente na Rua Benedito Mello Serrano, nº 256, Mata da Praia, Vitória-ES e ANA CAROLINA MAROCHIO DE FREITAS, natural de Vitória-ES, com 31 anos de idade, solteiro(a), servidora pública, residente na Rua Benedito Mello Serrano, nº 256, Mata da Praia, Vitória-ES. 23777 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 09 de junho de 2020 Paula Cecilia da Luz Rodrigues Oficial Cartório de Registro Civil e Tabelionato de Araçatiba Faço saber que pretender casar-se: 1.: RAIMUNDO PEREIRA, natural de Governador Valadares-ES, com 52 anos de idade, Divorciado(a), soldador, residente na Rua Doze, S/n, Marcilio de Noronha, Viana-ES e IRANEIDE PERES DA SILVA, natural de Governador Valadares-MG, com 45 anos de idade, Solteira(o), doméstica, residente na Rua Doze, S/n, Marcilio de Noronha, Viana-ES. 01630 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Viana-ES, 09 de junho de 2020 Danielle Bueno Fernandes Navarini Tabeliã e Oficiala de Registros Públicos Cartório de Viana - Registro Civil e Tabelionato da Sede Faço saber que pretender casar-se: 1.: MARCIO FERREIRA CAMPOS, natural de Vila Velha-ES, com 30 anos de idade, Solteiro(a), SUSHIMAN, residente na Rua Cosseno, nº 08, Universal, Viana-ES e JANAENA JESUS RODRIGUES, natural de Viana-ES, com 33 anos de idade, Solteira(o), assistente financeiro, residente na Rua Cosseno, nº 08, Universal, Viana-ES. 06918 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Viana-ES, 09 de junho de 2020 Sophie Helene Rodrigues Porto Tabeliã e Oficiala SERVIÇO REGISTRAL E NOTARIAL DE ALEGRE - CNS 02.211-1 Faço saber que pretender casar-se: 1.: VINICIUS GOMES DE FREITAS, natural de Alegre-ES, com 22 anos de idade, Solteiro(a), ajudante prático, residente na Rua Quinze de Agosto 12, Centro, Alegre-ES e ROSIANA PEREIRA DE OLIVEIRA, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 19 anos de idade, Solteira(o), prendas do lar, residente na Rua Quinze de Agosto nº 12, Centro, Alegre-ES. 03397 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Alegre-ES, 09 de junho de 2020 Márcio Valory Silveira Notário e Registrador Civil CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DISTRITO DE SÃO TORQUATO Faço saber que pretendem casar-se: 1.: WILLIAM CESAR GOMES SERVILHEIRA e LUCINEIDE VICENTIM DA CONCEIÇÃO, ele natural de Maringá-PR, com trinta e cinco (35) anos de idade, estado civil solteiro, profissão motorista, residente em Serra-ES, ela natural de Vila Velha-ES, com trinta e quatro (34) anos de idade, estado civil solteira, profissão Médica veterinária, residente em Vila Velha-ES. 2.: CAIQUE BISPO DOS SANTOS e KARINE DE OLIVEIRA GURGEL, ele natural de Camacan-BA, com vinte e sete (27) anos de idade, estado civil solteiro, profissão Sem profissão remunerada, residente em Vila Velha-ES, ela natural de Vila Velha-ES, com vinte e um (21) anos de idade, estado civil solteira, profissão Sem profissão remunerada, residente em Vila Velha-ES. Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha, ES, 09 de junho 2020 Antônio Nunes Belém Tabelião e Oficial do Registro Civil