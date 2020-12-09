Proclamas - 09/12/20
Proclamas - 09/12/20
Cartório de Registro Civil e Tabelionato de Notas da Sede do Juízo de Vila Velha - ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: NELSON BARBOSA MASCARENHAS, natural de Itarana-ES, com 60 anos de idade, divorciado(a), garçom, residente na Avenida Santa Leopoldina, nº 1200, Condomínio Atlântico Sul, 1ª Etapa, Ed. Capri, Aptº 302, Bloco 316, Coqueiral de Itaparica, Vila Velha-ES e CLÁUDIA MARIA DE OLIVEIRA RIBEIRO, natural de Vila Velha-ES, com 50 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de serviços gerais, residente na Avenida Santa Leopoldina, nº 1200, Condomínio Atlântico Sul, 1ª Etapa, Ed. Capri, Aptº 302, Bloco 316, Coqueiral de Itaparica, Vila Velha-ES. 07867 2.: LEONARDO COUTINHO CORREA, natural de Vila Velha-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), engenheiro eletricista, residente na Rua Itabaiana, nº 133, Aptº 308, Praia de Itaparica, Vila Velha-ES e YASMIM DOS REIS NATALINO, natural de Vila Velha-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), cirurgiã dentista, residente na Rua Itabaiana, nº 133, Aptº 308, Praia de Itaparica, Vila Velha-ES. 07868 3.: RODRIGO DE PAULO HEIDERIQUE, natural de Vila Velha-ES, com 31 anos de idade, solteiro(a), administrador, residente na Rua Fagundes, nº 1200, Vale Encantado, Vila Velha-ES e SARA DANIELI LOPES DA SILVA, natural de Resplendor-MG, com 27 anos de idade, solteiro(a), advogada, residente na Rua Almirante Tamandaré, nº 85, Soteco, Vila Velha-ES. 07869 4.: PEDRO HENRIQUE MOREIRA FURIERI, natural de Vitória-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), empresário, residente na Rua Santa Catarina, nº 171, Aptº 501, Itapuã, Vila Velha-ES e ANA CAROLINA DE OLIVEIRA CARVALHO, natural de Governador Valadares-MG, com 24 anos de idade, solteiro(a), empresária, residente na Rua Santa Catarina, nº 150, Aptº 603, Itapuã, Vila Velha-ES. 07870 5.: ARTHUR ROCHA FIRMINO DA SILVA, natural de Vitória-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), técnico naval, residente na Rua Orminda Machado Duarte, Edifício Setiba, Aptº 704, Ilha dos Bentos, Vila Velha-ES e GABRIELA LIMA RAMOS MARINHO, natural de Vitória-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), técnica em Química, residente na Avenida Saturnino Rangel Mauro, nº 3390, Edifício Ilhas Marshall, Apartamento 408, Praia de Itaparica, Vila Velha-ES. 07871 6.: JOSÉ EDNALDO DA SILVA, natural de Surubim-PE, com 31 anos de idade, solteiro(a), professor de educação física, residente na Rua Londrina, nº 300, Bloco D, Aptº 204, Residencial Porto Seguro, Jardim Limoeiro, Serra-ES e CINTIA CARLOS CARVALHO, natural de Vila Velha-ES, com 39 anos de idade, divorciado(a), pedagoga, residente na Rua Vicente de Carvalho, S/nº, Bloco 503, Aptº 303, Ed. Eucaliptos, Ala B, Boa Vista, Vila Velha-ES. 07872 7.: RAPHAEL VARGAS CALMON SOEIRO, natural de Vitória-ES, com 39 anos de idade, solteiro(a), Advogado, residente na Rua Diogenes Malacarne, nº 121, Praia da Costa, Vila Velha-ES e CAMILA DE SOUZA SOARES NASCIMENTO, natural de Belo Horizonte-MG, com 35 anos de idade, divorciado(a), Nutricionita, residente na Rua Diógenes Malacarne, nº 121, Praia da Costa, Vila Velha-ES. 18558 8.: JOSÉ RAIMUNDO DOS SANTOS, natural de Itaju do Colônia-BA, com 38 anos de idade, solteiro(a), Salgadeiro, residente na Rua Glória, nº 186, Glória, Vila Velha-ES e LINDAURA MENDES DE OLIVEIRA, natural de Jussari-BA, com 42 anos de idade, solteiro(a), Auxiliar de Serviços Gerais, residente na Rua Glória, nº 186, Glória, Vila Velha-ES. 18559 9.: ERICSSON ALVES DOS ANJOS, natural de Braço do Rio, Conc. da Barra-ES, com 46 anos de idade, divorciado(a), almoxarife, residente na Rua Desembargador Augusto Botelho, nº 82, Apto 504, Praia da Costa, Vila Velha-ES e SIMONE FERREIRA JARDIM, natural de São Bernardo do Campo-SP, com 43 anos de idade, divorciado(a), autônoma, residente na Rua Desembargador Augusto Botelho, nº 82, Ap 504, Praia da Costa, Vila Velha-ES. 18560 10.: RAFAEL NOGUEIRA GAUDIO, natural de Vitória-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), empresário, residente na Rua Itabaiana, nº 133, Costa de Itaparica, Apto 604, Praia de Itaparica, Vila Velha-ES e YASMIN SCANDIAN CARDOSO, natural de Vitória-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), veterinária, residente na Avenida Hugo Musso, nº 658, Apto 201, Praia da Costa, Vila Velha-ES. 18563 11.: RICARDO HENRIQUE BARACHO FREIRE, natural de Vitória da Conquista-BA, com 42 anos de idade, divorciado(a), administrador, residente na Rua Maria Oliveira Mares Guia, Torre Londres, Ap 202, Praia de Itaparica, Vila Velha-ES e PRISCILA FREIRE FONSECA, natural de Taubaté-SP, com 39 anos de idade, divorciado(a), engenheira civil, residente na Rua Maria Oliveira Mares Guia, Torre Londres, Ap 202, Praia de Itaparica, Vila Velha-ES. 18564 12.: RONALDO SILVA VIANA, natural de Vila Velha-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), motorista, residente na Rua Onair de Freitas, nº 397, Glória, Vila Velha-ES e TAINARA COSTA HUBNER, natural de Belo Horizonte-MG, com 24 anos de idade, solteiro(a), cabeleireira, residente na Rua Maranguape, nº 45, Glória, Vila Velha-ES. 18565 13.: O'BRYAN BONELA, natural de Vila Velha-ES, com 31 anos de idade, solteiro(a), empresário, residente na Rua Carlos Gomes, nº 268, Casa Fundos, Cristóvão Colombo, Vila Velha-ES e GRACIELLI ROSA MATOS, natural de Vitória-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), estudante, residente na Rua Carlos Gomes, nº 268, Cristóvão Colombo, Vila Velha-ES. 18566 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 08 de dezembro de 2020 Lucy de Oliveira Ruy Notária e Oficiala Registradora _____________________________________________________________________ Cartorio Alzenira Bitti Faço saber que pretender casar-se: 1.: JOÃO LUÍS SCHNEIDER DE MORAIS, natural de Baixo Guandu-ES, com 36 anos de idade, divorciado(a), operador de painel, residente na Rua Amazonita, nº 80, Bairro Guaxindiba, Aracruz-ES e EDVALDA FURTADO RIBEIRO, natural de Aracruz-ES, com 33 anos de idade, solteiro(a), Gerente de loja, residente na Rua Santa Sarmenghi Devéns, nº 64, Bairro Segatto, Aracruz-ES. 13009 2.: JOÃO AMORIM VASSOLER, natural de Aracruz-ES, com 38 anos de idade, solteiro(a), operador de empilhadeira, residente na Rua Abílio Flaurindo, S/nº, Nova Conquista, Aracruz-ES e JAQUELINE DOS SANTOS, natural de Colatina-ES, com 35 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Abílio Flaurindo, S/nº, Nova Conquista, Aracruz-ES. 13010 3.: LUÍS CLAUDIO ALVES BORGES, natural de Cariacica-ES, com 53 anos de idade, solteiro(a), microempreendedor, residente na Rua Manoel Coutinho, nº 97, Bairro Bela Vista, Aracruz-ES e SANDRA LUCIANO DA SILVA OLIVEIRA, natural de Afonso Cláudio-ES, com 37 anos de idade, viúvo(a), operadora de caixa, residente na Rua Rio Sauê, nº 50, Bairro de Fátima, Aracruz-ES. 13011 4.: MARCIO VINICIO DE OLIVEIRA COSTA, natural de Aracruz-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), mecânico, residente na Rua Vivaldo Loureiro, nº 207, Bairro Bela Vista, Aracruz-ES e NÚBIA MARY DA SILVA COSER, natural de Aracruz-ES, com 38 anos de idade, solteiro(a), secretária, residente na Rua Vivaldo Loureiro, nº 207, Bairro Bela Vista, Aracruz-ES. 13013 5.: MARCELO BARCELOS ROSSI, natural de Aracruz-ES, com 43 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de ferramentaria, residente na Rua Giuseppe Testa, 98, Bela Vista, Aracruz-ES e GILCELIA LOPES DA SILVA, natural de Linhares-ES, com 39 anos de idade, divorciado(a), do lar, residente na Rua Giuseppe Testa, S/n, Bela Vista, Aracruz-ES. 13014 6.: RAYCKSON OLIVEIRA MORAES, natural de João Neiva-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), caldeireiro, residente na Rua Luiz Simões da Silva Filho, nº 230, Bairro São Camilo, Aracruz-ES e LUDMILA ROSALEM BORGES, natural de Aracruz-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), engenheiro mecânico, residente na Rua Luiz Simões da Silva Filho, nº 230, Bairro São Camilo, Aracruz-ES. 13015 7.: ALAN ROSSI, natural de Colatina-ES, com 34 anos de idade, solteiro(a), militar, residente na Avenida Geraldo Malaquias Pinto, nº 803, Bairro Cupido, Aracruz-ES e DAYANE DA CONCEIÇÃO, natural de Brasília-DF, com 29 anos de idade, solteiro(a), coordenadora pedagógica, residente na Avenida Geraldo Malaquias Pinto, nº 803, Bairro Cupido, Aracruz-ES. 13016 8.: ALEXANDRE DA CRUZ FÉLIX, natural de Aracruz-ES, com 41 anos de idade, solteiro(a), Advogado, residente na Rua Santa Sarmenghi Devens, nº 35, Paraíso-Cohab II, Aracruz-ES e JANANE HERMINIA GARCIA RODRIGUES, natural de Aracruz-ES, com 47 anos de idade, divorciado(a), assistente administrativa, residente na Rua José Ghuidetti, nº 5, Vila Rica, Aracruz-ES. 13017 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Aracruz-ES, 08 de dezembro de 2020 Alzenira Zampa Bitti Blank Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ CARTÓRIO SARLO Faço saber que pretender casar-se: 1.: ROBSON PEREIRA DE SOUZA JUNIOR, natural de Vitória-ES, com 27 anos de idade, Solteiro(a), promotor de vendas, residente na Rua Sebastião Costa, nº 235, Joana D'arc, Vitória-ES e TAINÁ VIANA CAMPOREZ, natural de Vitória-ES, com 24 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua Sebastião Costa, nº 235, Joana D'arc, Vitória-ES. 24368 2.: THIAGO DOS SANTOS RUFINO, natural de São Mateus-ES, com 29 anos de idade, Solteiro(a), ajudante, residente na Rua da Jaqueira, S/nº, São Benedito, Vitória-ES e ALCYMAR MOTTA LISBÔA, natural de Vitória-ES, com 55 anos de idade, Divorciada(o), secretária, residente na Rua da Jaqueira, S/nº, São Benedito, Vitória-ES. 24369 3.: CLAUDIO COELHO BARRETO, natural de Vitória-ES, com 44 anos de idade, solteiro(a), técnico judiciário, residente na Rua Soldado Benoni Falcão Gouvêa, nº 85, Fonte Grande, Vitória-ES e LYVIA MUNIZ DE ARAUJO, natural de Vitória-ES, com 33 anos de idade, solteiro(a), assistente administrativo, residente na Rua Frederico Ozanan, nº 209, Santa Tereza, Vitória-ES. 24372 4.: MAXIMO RODRIGUES BARBOZA, natural de Itapebi-BA, com 51 anos de idade, solteiro(a), pedreiro, residente na Rua Saúl de Navarro, nº 84, Praia do Canto, Vitória-ES e RONILDA FLORENTINO SOARES, natural de Galiléia-MG, com 49 anos de idade, solteiro(a), faxineira, residente na Rua Saúl de Navarro, nº 84, Praia do Canto, Vitória-ES. 24374 5.: VITOR PAGANINI MAYER, natural de Domingos Martins-ES, com 34 anos de idade, solteiro(a), engenheiro, residente na Avenida Desembargador Santos Neves, nº 451/2404, Praia do Canto, Vitória-ES e DANUSA DE MELO ROZINDO, natural de Vitória-ES, com 39 anos de idade, solteiro(a), médica, residente na Avenida Desembargador Santos Neves, nº 451/2404, Praia do Canto, Vitória-ES. 24375 6.: RODRIGO THOMAZ SABINO, natural de Vila Velha-ES, com 36 anos de idade, solteiro(a), técnico de operação, residente na Avenida Governador Eurico Rezende, nº 135, Jardim Camburi, Vitória-ES e SUZANE DE SOUZA LOVATTI, natural de Vitória-ES, com 31 anos de idade, solteiro(a), técnica de operação, residente na Rua São Bartolomeu, nº 213, Vila Rubim, Vitória-ES. 24376 7.: FELIPE DA SILVA RODRIGUES, natural de Vitória-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), desenvolvedor, residente na Avenida Cezar Hilal, nº 149, Bento Ferreira, Vitória-ES e SUELLEN PRISCILLA LEITE, natural de João Monlevade-MG, com 27 anos de idade, solteiro(a), analista de dados, residente na Avenida Cezar Hilal, nº 149, Bento Ferreira, Vitória-ES. 24377 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 08 de dezembro de 2020 RODRIGO SARLO ANTONIO Oficial _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato de Vila Velha - Distrito de São Torquato Faço saber que pretender casar-se: 1.: MASSIMO CIOFFI, natural de Forino (Província de Avellino)-ET, com 45 anos de idade, solteiro(a), Assistente de limpeza, residente na 61 A Elmer Road, Londres, Reino Unido, Cep SE6 2HA, Londres-ET e EDIVANIA LOPES DA SILVA, natural de Vitória-ES, com 45 anos de idade, divorciado(a), do lar, residente na Rua Olavo Bilac, nº 168, Santa Rita, Vila Velha-ES. 05937 2.: JOSÉ GINO DE SOUZA FILHO, natural de Mantena-MG, com 62 anos de idade, divorciado(a), Mestre de obras, residente na Rua Maria Ferreira, nº 25, São Torquato, Vila Velha-ES e EVALDA RODRIGUES DE SOUZA, natural de Cariacica-ES, com 52 anos de idade, divorciado(a), doméstica, residente na Rua Maria Ferreira, nº 25, São Torquato, Vila Velha-ES. 05938 3.: RAMON GOGGI BREMENKAMP, natural de Vitória-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), servidor público, residente na Rua Demétrio Ribeiro, nº 96, Rio Marinho, Vila Velha-ES e THAÍS FRANKLIN AMORIM, natural de Vila Velha-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), servidora pública, residente na Rua Demétrio Ribeiro, nº 96, Rio Marinho, Vila Velha-ES. 05939 4.: AILSON MARIA, natural de Mutum-MG, com 39 anos de idade, solteiro(a), Porteiro, residente na Rua Pastor José Abraão, nº 27, São Torquato, Vila Velha-ES e MARIA DA PENHA RAMOS DE SOUZA, natural de Vila Velha-ES, com 52 anos de idade, divorciado(a), auxiliar de serviços gerais, residente na Rua Pastor José Abraão, nº 27, São Torquato, Vila Velha-ES. 05940 5.: BRUNO MARTINS DE FREITAS, natural de Vitória-ES, com 32 anos de idade, divorciado(a), funileiro, residente na Rua São Cristóvão, nº 69, Vale Encantado, Vila Velha-ES e THAYMARA DE SOUZA COUTO, natural de Guarapari-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), designer gráfico, residente na Rua São Cristóvão, nº 69, Vale Encantado, Vila Velha-ES. 05941 6.: JACIMAR ANTONIO VIEIRA DA SILVA, natural de Vitória-ES, com 51 anos de idade, divorciado(a), Jardineiro, residente na Rua Brejetuba, nº 90, Jardim Marilândia, Vila Velha-ES e TANIA MARCIA RAMALHETE, natural de Vila Velha-ES, com 44 anos de idade, solteiro(a), Confeiteira, residente na Rua Brejetuba, nº 90, Jardim Marilândia, Vila Velha-ES. 05942 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 08 de dezembro de 2020 ANTÔNIO NUNES BELÉM Tabelião e Oficial _____________________________________________________________________ CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DO DISTRITO DE CARAPINA Faço saber que pretender casar-se: 1.: LUCIANO MATOS DE AMORIM, natural de Vila Velha-ES, com 35 anos de idade, Solteiro(a), motorista, residente na Rua Dom Pedro II, S/n, Colina de Laranjeiras, Serra-ES e KENIA TRINDADE DE JESUS, natural de Vitória-ES, com 32 anos de idade, Divorciada(o), empresária, residente na Rua Dom Pedro II, S/n, Colina de Laranjeiras, Serra-ES. 30880 2.: WAGNER DA SILVA SANTOS, natural de Serra-ES, com 25 anos de idade, Solteiro(a), vendedor, residente na Rua Pau Brasil, 258, Feu Rosa, Serra-ES e JESSICA DE OLIVEIRA SANTOS, natural de Vitória-ES, com 24 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua Pau Brasil, 258, Feu Rosa, Serra-ES. 30890 3.: LUÍS ANTONIO DE RIBEIRO AMORIM, natural de Salvador-BA, com 21 anos de idade, Solteiro(a), barbeiro, residente na Rua Herman Stern, Colina de Laranjeiras, Serra-ES e SANDY LOPES DA SILVA, natural de Potiraguá-BA, com 27 anos de idade, Solteira(o), auxiliar de sala, residente na Rua Herman Stern, Colina de Laranjeiras, Serra-ES. 30891 4.: ALESSANDRO DE JESUS SANTOS, natural de Itabaiana-SE, com 21 anos de idade, Solteiro(a), vendedor técnico, residente na Avenida São José, nº 378, Planalto de Carapina, Serra-ES e LARISSA ALVES DOS SANTOS, natural de Itabaiana-SE, com 18 anos de idade, Solteira(o), atendente, residente na Avenida São José, nº 378, Planalto de Carapina, Serra-ES. 30894 5.: RODOLFO CARLOS DOS SANTOS DIAS, natural de Teixeira de Freitas-BA, com 26 anos de idade, Solteiro(a), motorista operador de máquinas, residente na Avenida Augusto Ruschi, nº 1900, Balneário de Carapebus, Serra-ES e ALINE DIAS AZEVEDO, natural de Vila Velha-ES, com 29 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Avenida Augusto Ruschi, nº 1900, Balneário de Carapebus, Serra-ES. 30895 6.: GLEDSON SIQUEIRA DOS SANTOS, natural de Vitória-ES, com 35 anos de idade, Solteiro(a), eletricista, residente na Rua Santa Teresa, 26, Central Carapina, Serra-ES e GIRLEANE DOS SANTOS FERNANDES, natural de Teixeira de Freias-BA, com 29 anos de idade, Solteira(o), operadora de caixa, residente na Rua Santa Teresa, 26, Central Carapina, Serra-ES. 30896 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Serra-ES, 08 de dezembro de 2020 Silvio dos Santos Neto Tabelião e Oficial _____________________________________________________________________ CARTORIO DO 1º OFICIO REGISTRO CIVIL E TABELIONATO Faço saber que pretender casar-se: 1.: VALDINEI MARVILA DA ROCHA, natural de Itapemirim-ES, com 53 anos de idade, Solteiro(a), pescador, residente na Rua Jerônimo Monteiro, S/nº, Centro, Itapemirim-ES e ISABEL GOMES, natural de Itapemirim-ES, com 55 anos de idade, Solteira(o), pescadora, residente na Rua Jerônimo Monteiro, S/nº, Centro, Itapemirim-ES. 14008 2.: RAMON SIMÕES MARQUES, natural de Itapemirim-ES, com 30 anos de idade, Solteiro(a), professor, residente na Rua São José do Rio Preto, S/nº, Centro, Marataízes-ES e KAROLINY MENDES ACRUCHE, natural de Itapemirim-ES, com 26 anos de idade, Solteira(o), professora, residente na Rua São José do Rio Preto, S/nº, Centro, Marataízes-ES. 14009 3.: VALDIMAR MOSER COSTA, natural de Itapemirim-ES, com 22 anos de idade, Solteiro(a), oleiro, residente na Rua Projetada, nº 1, Graúna, Itapemirim-ES e THIFANY LEÃO DE SOUZA, natural de Itapemirim-ES, com 18 anos de idade, Solteira(o), estudante, residente na Rua Projetada, nº 1, Graúna, Itapemirim-ES. 14010 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Itapemirim-ES, 08 de dezembro de 2020 NATÁLIA BASTOS BECHEPECHE ANTAR Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ Cartório 2º Ofício RCPN e Tabelionato Faço saber que pretender casar-se: 1.: FERNANDO LUCAS SILVA CAMPOS CORDEIRO, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 31 anos de idade, solteiro(a), Designer gráfico, residente na Rua Pacífico Pezzodipane, nº 98, Doutor Luiz Tinoco da Fonseca, Cachoeiro de Itapemirim-ES e LILIANE PAVESI RANGEL DA ROSA, natural de Anchieta-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), Técnica de enfermagem, residente na Rua Pacífico Pezzodipane, nº 86, Doutor Luiz Tinoco da Fonseca, Cachoeiro de Itapemirim-ES. 04458 2.: RAMON LOUZADA AFONSO, natural de Muniz Freire-ES, com 33 anos de idade, solteiro(a), Empresário, residente na Rua Professor Domingos, nº 78, Independência, Cachoeiro de Itapemirim-ES e ANA CAROLINA DE ALMEIDA ANDRADE, natural de Vitória-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), Médica, residente na Rua Professor Domingos, nº 78, Independência, Cachoeiro de Itapemirim-ES. 04497 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Cachoeiro de Itapemirim-ES, 08 de dezembro de 2020 Robson Tadeu de Castro Maciel Júnior Tabelião de Notas e Oficial de Registro _____________________________________________________________________ CARTORIO DE REGISTRO CIVIL DO DISTRITO DE GOIABEIRAS Faço saber que pretender casar-se: 1.: MAIQUI REIS MATHIAS, natural de Vitória-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), vendedor, residente na Avenida Belo Horizonte, nº 72, Central de Carapina, Serra-ES e BRENDA ALMEIDA SANTOS, natural de Jaguaquara-BA, com 21 anos de idade, solteiro(a), balconista, residente na Rua Antônio Carlos de Almeida, nº 15, Maria Ortiz, Vitória-ES. 24147 2.: THIAGO TOLEDO RODRIGUES, natural de Cordeiro-RJ, com 33 anos de idade, solteiro(a), eletricista, residente na Rua Argeu Gomes Salles, S/n, Goiabeiras, Vitória-ES e RAISA AGNES ALVES GARCIA, natural de Vila Velha-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), administradora de empresa, residente na Rua Argeu Gomes Salles, S/n, Goiabeiras, Vitória-ES. 24177 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 08 de dezembro de 2020 Paula Cecilia da Luz Rodrigues Oficial _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato da 2ª Zona Judiciária de Vitória Faço saber que pretender casar-se: 1.: GLEIDSTON ROBERTO DOS SANTOS, natural de São Paulo-SP, com 34 anos de idade, solteiro(a), motoboy, residente na Rua Mário Rosendo, nº 326, Bela Vista, Vitória-ES e KAROLINE DO NASCIMENTO MONTEIRO, natural de Vitória-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), estudante, residente na Rua Mário Rosendo, nº 326, Bela Vista, Vitória-ES. 17221 2.: EDSON COSTA AMORIM, natural de Pinheiros-ES, com 36 anos de idade, solteiro(a), Vigilante, residente na Rua Oito de Julho, S/n, Grande Vitória, Vitória-ES e PATRICIA DOMINGOS, natural de Vitória-ES, com 41 anos de idade, divorciado(a), Técnico socorrista, residente na Rua Oito de Julho, S/n, Grande Vitória, Vitória-ES. 17222 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 08 de dezembro de 2020 Humberto Manoel Passos Beiriz Tabelião e Oficial _____________________________________________________________________ Cartório do Registro Civil e Tabelionato de Notas do Distrito de Barra do Jucu do Juízo de Faço saber que pretender casar-se: 1.: MAURICIO DE JESUS ALVES, natural de Vila Velha-ES, com 19 anos de idade, Solteiro(a), auxiliar de obras, residente na Avenida Tancredo Neves,n°66, Ulisses Guimaraes, Vila Velha-ES e LUCIANA COSME DE SOUZA DA SILVA, natural de Vitória-ES, com 21 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Avenida Tancredo Neves,n°66, Ulisses Guimaraes, Vila Velha-ES. 08630 2.: JEFFERSON DOS SANTOS PAIVA, natural de São Paulo-SP, com 27 anos de idade, Solteiro(a), autônomo, residente na PSVV,, Vila Velha-ES e LORENA SABINO BARRÔCOS, natural de Vila Velha-ES, com 24 anos de idade, Solteira(o), autônoma, residente na Avenida Marechal Campos, nº 654, Barramares, Vila Velha-ES. 08632 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 08 de dezembro de 2020 Najla Aparecida Assad de Morais Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ CARTÓRIO DE NOTAS E REGISTRO CIVIL Faço saber que pretender casar-se: 1.: JACKSON DA SILVA RIBEIRO, natural de Vitória-ES, com 31 anos de idade, Divorciado(a), vendedor, residente na Rua África, nº 03, Nova Brasília, Cariacica-ES e RAYANI SILVA DE ASSUNÇÃO, natural de Vitória-ES, com 31 anos de idade, Divorciada(o), do lar, residente na Rua África, nº 03, Nova Brasília, Cariacica-ES. 13341 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Cariacica-ES, 08 de dezembro de 2020 Milson Fernandes Paulin Tabelião e Oficial _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato do Distrito da Sede Faço saber que pretender casar-se: 1.: UBIRATAN FREITAS LIMA, natural de Vitoria-ES, com 42 anos de idade, Divorciado(a), pedreiro, residente na Avn Principal, s/n Qd 11 Lt 04, Continental, Serra-ES e ELIZABETE BELMIRO DOS SANTOS, natural de Belo Horizonte-MG, com 43 anos de idade, Solteira(o), copeira, residente na Rua 06, S/n, Continental, Serra-ES. 10574 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Serra-ES, 08 de dezembro de 2020 Marisa de Deus Amado Oficiala e Tabeliã