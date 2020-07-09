Proclamas - 09/07/20
Proclamas
CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DO DISTRITO DE CARAPINA Faço saber que pretender casar-se: 1.: DIEGO DA SILVA MAIA, natural de Vitória-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), policial militar, residente na Rua Guaçuí, nº 96, Valparaíso, Carapina, Serra-ES e STEPHANIE SALLI, natural de Vitória-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), fisioterapeuta, residente na Rua Guaçuí, nº 96, Valparaíso, Carapina, Serra-ES. 30100 2.: JOSÉ CARLOS BARBOSA, natural de São Gabriel da Palha-ES, com 53 anos de idade, solteiro(a), armador, residente na Rua Eucaliptos, 516, Feu Rosa, Carapina, Serra-ES e MARIA DA PENHA OLIMPIA VIEIRA, natural de Ecoporanga-ES, com 61 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Eucaliptos, 516, Feu Rosa, Carapina, Serra-ES. 30133 3.: RONALDO DIAS DA SILVA, natural de Vitória-ES, com 39 anos de idade, Divorciado(a), operador de empilhadeira, residente na Rua Samuel Meira Brasil, 329, Taquara II, Carapina, Serra-ES e RUTH DA CRUZ RIBEIRO, natural de Vitória-ES, com 36 anos de idade, Solteira(o), vendedora, residente na Rua Samuel Meira Brasil, 329, Taquara II, Carapina, Serra-ES. 30135 4.: MAYKON BARTH OLIVEIRA DIAS, natural de Vitória-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), engenheiro civil, residente na Rua Castro Alves, S/n, São Diogo II, Carapina, Serra-ES e CAROLINA DOS SANTOS VIEIRA, natural de Vitória-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), fonoaudiologa, residente na Rua Castro Alves, S/n, São Diogo II, Carapina, Serra-ES. 30136 5.: GUILHERME ROCHA NASCIMENTO DOS SANTOS, natural de Aracaju-SE, com 25 anos de idade, Solteiro(a), auxiliar de logistica, residente na Rua Itaipú, nº 585, Vila Nova de Colares, Carapina, Serra-ES e ISABELA BERTI DE LIMA, natural de Belo Horizonte-MG, com 22 anos de idade, Solteira(o), estudante, residente na Rua Itaipú, nº 585, Vila Nova de Colares, Carapina, Serra-ES. 30139 6.: RONYLSON DOS SANTOS DIAS PEREIRA, natural de Vitória-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), operador refratário, residente na Rua Rio Grande, nº 12, Central Carapina, Carapina, Serra-ES e THAÍS REIS DOS SANTOS, natural de Serra-ES, com 20 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Rio Grande, nº 12, Centra Carapina, Carapina, Serra-ES. 30144 7.: AURINO DA COSTA SILVA, natural de Teófilo Otoni-MG, com 31 anos de idade, Divorciado(a), motoboy, residente na Beco 23, nº 28, Cantinho do Céu, Carapina, Serra-ES e FABRICIA CANTILIO FELIPE DA SILVA, natural de Vila Velha-ES, com 41 anos de idade, Viúva(o), do lar, residente na Rua Santa Luzia, nº 178, Jardim Tropical, Carapina, Serra-ES. 30145 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Serra-ES, 08 de julho de 2020 Silvio dos Santos Neto Tabelião e Oficial Cartório do Registro Civil e Tabelionato - Distrito de Ibes Faço saber que pretender casar-se: 1.: GLADSTON SOARES DE FREITAS, natural de Vitória-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), tecnico em protese dentaria, residente na Rua Ari Barroso, nº 155, Ataíde, Vila Velha-ES e BEATRIZ SIQUEIRA RESENDE ROSA, natural de Vitória-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), Tec. em saúde bucal, residente na Rua Ari Barroso, nº 155, Ataíde, Vila Velha-ES. 232728520 2.: ALONCIO PEREIRA JUNIOR, natural de Vila Velha-ES, com 42 anos de idade, divorciado(a), representante comercial, residente na Rua Oswaldo de Andrade, nº 27, Boa Vista I, Vila Velha-ES e RENATA LOPES MATTEDI, natural de Vila Velha-ES, com 34 anos de idade, solteiro(a), enfermeira, residente na Rua dos Abacates, nº 11, Ilha dos Bentos, Vila Velha-ES. 232728521 3.: SEVERIANO CAMPOS DA SILVA, natural de Ribeira do Pombal-BA, com 70 anos de idade, divorciado(a), aposentado, residente na Avenida Anders, nº 12, Nova Itaparica, Vila Velha-ES e ALMERI COUTINHO DA SILVA, natural de Ilhéus-BA, com 62 anos de idade, divorciado(a), aposentada, residente na Avenida Anders, nº 12, Nova Itaparica, Vila Velha-ES. 232728522 4.: WENDEL SERAFIM MARTINS, natural de Vila Velha-ES, com 26 anos de idade, Solteiro(a), autonoma, residente na Rua Ano Novo, nº 77, Ataíde, Vila Velha-ES e MICHELLE ATHAYDES MARTINS, natural de Vila Velha-ES, com 34 anos de idade, Solteira(o), maquiadora, residente na Rua Ano Novo, nº 77, Ataíde, Vila Velha-ES. 232728523 5.: LEONARDO MONDONI GANDINE, natural de Vila Velha-ES, com 35 anos de idade, solteiro(a), empresário, residente na Rua Washington, nº 46, Araçás, Vila Velha-ES e ISABELA SAITER SANTOS, natural de Afonso Cláudio-ES, com 38 anos de idade, solteiro(a), enfermeira, residente na Rua Milton Ramalho Simões, nº 11, Apto 706, Jardim Camburi, Vitória-ES. 232728524 6.: RONE DA SILVA AMARAL, natural de Vitória-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), motoboy, residente na Rua Moema, nº 245, Santa Inês, Vila Velha-ES e JÉSSICA NETTO MAGNO, natural de Vitória-ES, com 19 anos de idade, solteiro(a), recepcionista, residente na Rua Moema. nº 245, Santa Inês, Vila Velha-ES. 232728525 7.: JOSÉ DE JESUS PRATES, natural de Pavão-MG, com 65 anos de idade, solteiro(a), padeiro aposentado, residente na Rua Todos os Santos, nº 1550, Jardim do Vale, Vila Velha-ES e GENÍ ALVES MARTINS, natural de Aimores-MG, com 54 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Todos os Santos, nº 1550, Jardim do Vale, Vila Velha-ES. 232728526 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 08 de julho de 2020 MARIA LUIZA MOREIRA TAJRA MELO Oficial e Tabeliã RCTN - DISTRITO DE ARGOLAS, VILA VELHA/ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: EVANILDO MARTINS NUNES, natural de São Mateus-ES, com 43 anos de idade, Divorciado(a), taifeiro, residente na Beco Claro, nº 26, Argolas, Vila Velha-ES e LUZIMAR MARIA BARCELOS CRISTO, natural de Vila Velha-ES, com 51 anos de idade, Divorciada(o), professora, residente na Beco Claro, nº 26, Argolas, Vila Velha-ES. 04095 2.: MARLON ALISON DA PENHA CRUZ, natural de Vitória-ES, com 23 anos de idade, Solteiro(a), açougueiro, residente na Rua Amália Severnini, nº 491, Paul, Vila Velha-ES e FRANCIELE DA PENHA CUNHA, natural de Vitória-ES, com 22 anos de idade, Solteira(o), operadora de caixa, residente na Rua Amália Severnini, nº 491, Paul, Vila Velha-ES. 04096 3.: APARECIDO NUNES FERNANDES, natural de Presidente Castelo Branco-PR, com 51 anos de idade, Solteiro(a), pedreiro, residente na Avenida Idalécio Carone, S/nº, Santa Rita, Vila Velha-ES e ROSIANE PORTO DO NASCIMENTO, natural de Vila Velha-ES, com 49 anos de idade, Solteira(o), cuidadora, residente na Avenida Idalécio Carone, S/nº, Santa Rita, Vila Velha-ES. 04098 4.: BRUNO LASCOSQUI PIMENTA, natural de Vitória-ES, com 23 anos de idade, Solteiro(a), autônomo, residente na Rua Vieira Machado, nº 31, Vila Garrido, Vila Velha-ES e DANIELA VAZ MOREIRA RIPARDO, natural de Vitória-ES, com 23 anos de idade, Solteira(o), autônoma, residente na Rua Vieira Machado, nº 31, Vila Garrido, Vila Velha-ES. 04099 5.: BRUNO VIEIRA GIANORDOLI, natural de Vila Velha-ES, com 33 anos de idade, Solteiro(a), autônomo, residente na Rua Nova, nº 36, Vila Garrido, Vila Velha-ES e LORENA VITÓRIA NASCIMENTO DE SOUZA, natural de Vila Velha-ES, com 20 anos de idade, Solteira(o), autônoma, residente na Rua Nova, nº 36, Vila Garrido, Vila Velha-ES. 04101 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 08 de julho de 2020 Fabrini Leite Marçal Oficial e Tabelião Cartório 2º Ofício RCPN e Tabelionato Faço saber que pretender casar-se: 1.: DEIDINEY SANTANNA PECANHA, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 39 anos de idade, solteiro(a), administrador, residente na Rua Newton Prado, nº 02, Ibitiquara, Cachoeiro de Itapemirim-ES e ALESSANDRA CARDOSO SATHLER, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 47 anos de idade, divorciado(a), contadora, residente na Rua Siqueira Campos, nº 22, Ibitiquara, Cachoeiro de Itapemirim-ES. 04371 2.: RODRIGO DE BRUIM MATOS, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 34 anos de idade, solteiro(a), Professor, residente na Rua Princesa Isabel, nº 137, Nossa Senhora da Penha, Cachoeiro de Itapemirim-ES e LURYAN ULTRAMAR BRAVIM, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), Coordenadora administrativa, residente na Rua Sebastião Amaral, nº S/n, Aeroporto, Cachoeiro de Itapemirim-ES. 04377 3.: MATHEUS NOGUEIRA LOOSE, natural de Colatina-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), Revisor auto, residente na Rua Antônio Maurício de Oliveira, nº 32, Paraíso, Cachoeiro de Itapemirim-ES e ANA CAROLINA FRAGA NUNES, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), Advogada, residente na Beco Benedito Bento Souza, nº 66, Recanto, Cachoeiro de Itapemirim-ES. 04378 4.: EDUARDO ABILIO BELIZÁRIO, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 28 anos de idade, divorciado(a), operador de ponte, residente na Rua Pedro Paulo Aparecido Ricas Nascimento, nº 6, Rui Pinto Bandeira, Cachoeiro de Itapemirim-ES e LORENA DA SILVA COUTINHO, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de costureira, residente na Rua Antônio Carvalho Sá, nº 2, Jardim Itapemirim, Cachoeiro de Itapemirim-ES. 04379 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Cachoeiro de Itapemirim-ES, 08 de julho de 2020 Robson Tadeu de Castro Maciel Júnior Cartório de RCPNIT e Tabelionato da Sede da Comarca de Linhares - CNS 02.378-8 Faço saber que pretender casar-se: 1.: RAFAEL POLIZER DE ALMEIDA, natural de Palmital-SP, com 22 anos de idade, solteiro(a), Meio oficial prod. jr II, residente na Rua Antônio dos Reis Paiva, nº 20, Planalto, Linhares-ES e LUANA LIMA RODRIGUES, natural de Linhares-ES, com 21 anos de idade, solteiro(a), desempregada, residente na Rua Antônio dos Reis Paiva, nº 20, Planalto, Linhares-ES. 10225 2.: WALDECIR MOURA SANTANA, natural de Linhares-ES, com 47 anos de idade, solteiro(a), eletricista, residente na Rua 02, Conj. Mutirão, Araça, Linhares-ES e ARIARES SANTOS CALDEIRO, natural de Virginópolis-MG, com 19 anos de idade, divorciado(a), do lar, residente na Rua 02, Conj. Mutirão, Araça, Linhares-ES. 10226 3.: PEDRO JOAQUIM ALTOÉ, natural de Linhares-ES, com 34 anos de idade, solteiro(a), desempregado, residente na Rua Jalma Drumond Pestana, Linhares V, Linhares-ES e CLEIDIANA ALMEIDA, natural de Linhares-ES, com 35 anos de idade, solteiro(a), auxiliar recebimento fiscal, residente na Rua Jalma Drumond Pestana, Linhares V, Linhares-ES. 10227 4.: ROBSON JOVINO DOS SANTOS, natural de Linhares-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), operador, residente na Rua Farias, Farias, Linhares-ES e LARISSA RODRIGUES FRANCO DOS SANTOS, natural de Nova Viçosa-BA, com 21 anos de idade, solteiro(a), auxiliar técnica, residente na Rua Farias, Farias, Linhares-ES. 10228 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Linhares-ES, 08 de julho de 2020 FERNANDO BRANDÃO COELHO VIEIRA Notário e Registrador Civil Cartório de Registro Civil e Tabelionato de Notas da Sede do Juízo de Vila Velha - ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: SÉRGIO VALADARES BRAHIM, natural de Vila Velha-ES, com 65 anos de idade, divorciado(a), representante comercial, residente na Rua Cabo Aylson Simões, nº 56, Centro, Vila Velha-ES e MARIA DE FÁTIMA SILVA CHALHUB, natural de Bom Jesus do Itabapoana-RJ, com 57 anos de idade, divorciado(a), pedagoga, residente na Rua Milton Caldeira, nº 147, Aptº 103, Itapuã, Vila Velha-ES. 07615 2.: JHON MAIK GONÇALVES DA CRUZ, natural de Vitória-ES, com 34 anos de idade, solteiro(a), vendedor, residente na Rua Tancredo de Almeida Neves, nº 118, Vista da Penha, Vila Velha-ES e FABIANA FERREIRA DOS SANTOS, natural de Ilhéus-BA, com 31 anos de idade, solteiro(a), auxiliar administrativo, residente na Rua Tancredo de Almeida Neves, nº 118, Vista da Penha, Vila Velha-ES. 07619 3.: LUCAS AUGUSTO DE OLIVEIRA TORRES, natural de Vitória-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), cosultor comercial, residente na Rua Itaquari, nº 295, Ed. Super Star, Apto. 503, Itapuã, Vila Velha-ES e BRUNA MACEDO DORNELAS, natural de Manhuaçu-MG, com 27 anos de idade, solteiro(a), gerente operacional, residente na Rua Itaquari, nº 295, Ed. Super Star, Apto. 503, Itapuã, Vila Velha-ES. 07622 4.: ROBERTO MARTINS ANTÔNIO, natural de Pará de Minas-MG, com 29 anos de idade, solteiro(a), pedreiro, residente na Rua Onair Freitas, nº 33, Glória, Vila Velha-ES e EDNA LOPES DE AGUIAR, natural de Pará de Minas-MG, com 25 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Onair Freitas, nº 33, Glória, Vila Velha-ES. 18291 5.: CRAIG PETER BENJAMIN SALKELD HURST, de nacionalidade Inglesa, profissão gerente de operações, com trinta e um (31) anos de idade, estado civil solteiro, natural de REDHILL, INGLATERRA e BRUNA ALVES DE BARROS, de nacionalidade brasileira, profissão instrutora de línguas, com trinta e cinco (35) anos de idade, estado civil divorciada, natural de São Paulo-SP, com residência e domicílio na Rua do Canal, nº 14, Garoto, em Vila Velha-ES. (Republicação por Incorreção). Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 08 de julho de 2020 Lucy de Oliveira Ruy Notária e Oficiala Registradora Cartório de Registro Civil e Tabelionato do Distrito da Sede Faço saber que pretender casar-se: 1.: ANDRÉ DA SILVA FRANÇA, natural de São Mateus-ES, com 27 anos de idade, Solteiro(a), motorista, residente na Av. Pau Brasil, 321, Residencial Centro da Serra, Serra-ES e LORENA SANTOS VIEIRA, natural de Vitória-ES, com 27 anos de idade, Solteira(o), assistente fiscal, residente na Av. Paul Brasil, 321, Residencial Centro da Serra, Serra-ES. 10160 2.: THIAGO ANGELO DA SILVA, natural de Vitória-ES, com 26 anos de idade, Solteiro(a), eletricista, residente na Rua Conselheiro Penha, 159, Nova Carapina I, Serra-ES e PRISCILA DA SILVA FERREIRA, natural de Vitória-ES, com 22 anos de idade, Solteira(o), autônoma, residente na Avenida Cataguases, nº 797, Nova Carapina I, Serra-ES. 10161 3.: DANIEL DOS SANTOS DE OLIVEIRA, natural de Vila Velha-ES, com 18 anos de idade, Solteiro(a), auxiliar de administração, residente na Rua Aimorés, 20, Vista da Serra I, Serra-ES e IASMIN DE OLIVEIRA SIMÕES MIRANDA, natural de Vila Velha-ES, com 18 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua Bahia, S/n, Palmeiras, Serra-ES. 10169 4.: LEONARDO DA SILVA MUNIZ, natural de Vitória-ES, com 25 anos de idade, Solteiro(a), técnico de manutenção, residente na Rua Mestre Valentim, S/n, Novo Porto Canoa, Serra-ES e LORRAYNE CINDY DOS SANTOS PINTO, natural de Vitória-ES, com 22 anos de idade, Solteira(o), vendedora, residente na Rua Coronel Belmiro Gouveia, nº 184, Novo Porto Canoa, Serra-ES. 10170 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Serra-ES, 08 de julho de 2020 Marisa de Deus Amado Oficiala e Tabeliã CARTÓRIO DE NOTAS E REGISTRO CIVIL Faço saber que pretender casar-se: 1.: ATHOS SILVA DUARTE, natural de Curvelo-MG, com 24 anos de idade, Solteiro(a), auxiliar de obra, residente na Rua Santa Helena, S/nº, Bairro Aparecida, Cariacica-ES e SANDRA REGINA SANTOS, natural de Viana-ES, com 38 anos de idade, Solteira(o), zeladora, residente na Rua Santa Helena, S/nº, Bairro Aparecida, Cariacica-ES. 12932 2.: MATHEUS FERREIRA NORBERTO, natural de Cariacica-ES, com 19 anos de idade, Solteiro(a), autônomo, residente na Rua São Benedito, nº 17, Bairro São João Batista, Cariacica-ES e LORRAINE DA ROCHA OLIVEIRA, natural de Miguel Pereira-RJ, com 18 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua São Benedito, nº 17, Bairro São João Batista, Cariacica-ES. 12933 3.: JORGE LUIZ MARQUES DE ARAUJO, natural de Viana-ES, com 37 anos de idade, Divorciado(a), vendedor, residente na Rua Marte, nº 6, Bairro Planeta, Cariacica-ES e LEIDIANA DA ROCHA MARQUES, natural de Vila Velha-ES, com 30 anos de idade, Divorciada(o), do lar, residente na Rua Marte, nº 6, Bairro Planeta, Cariacica-ES. 12934 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Cariacica-ES, 08 de julho de 2020 Milson Fernandes Paulin Tabelião e Oficial Cartório de Viana - Registro Civil e Tabelionato da Sede Faço saber que pretender casar-se: 1.: EDSON RODRIGUES VIANA, natural de Itanhém-BA, com 27 anos de idade, divorciado(a), estagiário, residente na Rua Campinas, nº 01, Marcílio de Noronha, Viana-ES e NATALIA CAROLINY DA SILVA DIAS, natural de Galiléia-MG, com 28 anos de idade, divorciado(a), funcionária pública, residente na Rua Campinas, nº 01, Marcílio de Noronha, Viana-ES. 06938 2.: JOSIMAR DE OLIVEIRA SANTOS, natural de Itabuna-BA, com 33 anos de idade, solteiro(a), analista de sistema, residente na Rua Vesúvio, S/nº, Nova Bethânia, Viana-ES e POLIANA TONOLI BROEDEL, natural de Vitória-ES, com 32 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Vesúvio, S/nº, Nova Bethânia, Viana-ES. 06939 3.: MARCO ANTONIO DE AGUIAR, natural de Vitória-ES, com 38 anos de idade, solteiro(a), empresário, residente na Estrada Piapitangui, S/n°, Sitio Moendas, S/n°, Piapitangui, Viana-ES e SCHEILA AVANCINI DOS SANTOS, natural de Vitória-ES, com 32 anos de idade, solteiro(a), empresária, residente na Estrada Piapitangui, S/n°, Sitio Moendas, S/n°, Piapitangui, Viana-ES. 06940 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Viana-ES, 08 de julho de 2020 Sophie Helene Rodrigues Porto Tabeliã e Oficiala Cartório da Barra Faço saber que pretender casar-se: 1.: WESLLEY PEREIRA DE ANDRADE, natural de Vitória-ES, com 30 anos de idade, divorciado(a), gerente, residente na Rua Dom Americo, S/nº, Barramares, Vila Velha-ES e ELIZA SOBREIRO HAMMER, natural de Vila Velha-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), balconista, residente na Rua Dom Americo, S/nº, Barramares, Vila Velha-ES. 08349 2.: LAESTO ALVES DOS SANTOS, natural de Vitória-ES, com 49 anos de idade, divorciado(a), autônomo, residente na Rua Érico Veríssimo, S/nº, Cidade da Barra, Vila Velha-ES e TEREZINHA BONIFACIO, natural de Vila Velha-ES, com 52 anos de idade, divorciado(a), cozinheira, residente na Rua Érico Veríssimo, S/nº, Cidade da Barra, Vila Velha-ES. 08350 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 08 de julho de 2020 Najla Aparecida Assad de Morais Oficiala e Tabeliã CARTORIO DE REGISTRO CIVIL E NOTAS DE ITAIPAVA Faço saber que pretender casar-se: 1.: GEOVANI RODRIGUES FERREIRA, natural de Caratinga-MG, com 22 anos de idade, Solteiro(a), autonomo, residente na Rua Vila Feliz Artemio, S/n, Itaipava, Itapemirim-ES e ALICE FABIA FERREIRA SALES, natural de Itapemirim-ES, com 17 anos de idade, Solteira(o), estudante, residente na Rua Vila Feliz Artemio , S/n, Itaipava, Itapemirim-ES. 01434 2.: MARCOS DA SILVA FREITAS, natural de Itapemirim-ES, com 45 anos de idade, Divorciado(a), cobrador, residente na Rua Erotildes Gomes de Souza, nº 120, Itaóca, Itapemirim-ES e ESTELA LIMA CARDOSO, natural de Itapemirim-ES, com 36 anos de idade, Solteira(o), marisqueira, residente na Rua Erotildes Gomes de Souza, nº 120, Itaóca, Itapemirim-ES. 01440 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Itapemirim-ES, 08 de julho de 2020 NATÁLIA BASTOS BECHEPECHE ANTAR Oficiala e Tabeliã Interina CARTORIO DE REGISTRO CIVIL DO DISTRITO DE GOIABEIRAS Faço saber que pretender casar-se: 1.: EDJAR LURDES DE ANDRADE JUNIOR, natural de Vitória-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), açougueiro, residente na Avenida dos Expedicionários, nº 300, Ap 303, Jardim Camburi, Vitória-ES e MAIARA DA SILVA SANTOS, natural de Buerarema-BA, com 31 anos de idade, solteiro(a), meio oficial, residente na Avenida dos Expedicionários, nº 300, Ap 303, Jardim Camburi, Vitória-ES. 23796 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 08 de julho de 2020 Paula Cecilia da Luz Rodrigues Oficial Cartório de Registro Civil e Tabelionato da 2ª Zona Judiciária de Vitória Faço saber que pretender casar-se: 1.: JOSÉ DE ARIMATEA BATISTA DE ALMEIDA, natural de Antônio Almeida-PI, com 41 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de transporte, residente na Rua Jorge Rosa, nº 29, Nova Palestina, Vitória-ES e CARMELITA NEVES DA ROCHA, natural de Ibirapoã-BA, com 52 anos de idade, divorciado(a), doméstica, residente na Rua Jorge Rosa, nº 29, Nova Palestina, Vitória-ES. 17025 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 08 de julho de 2020 Humberto Manoel Passos Beiriz Tabelião e Oficial CARTÓRIO 1º OFÍCIO DO REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS DA SEDE DA COMARCA DE ITAPEMIRIM-ES Faço saber que pretendem casar-se: 1.: LUIS GUEDES MENESES, estado civil divorciado, brasileiro, profissão fotógrafo, de cinquenta e seis (56) anos de idade, natural de Tuntum, MA, nascido aos 20 de dezembro de 1963, residente e domiciliado na Rua Luzia Lucas, 384, Itaipava, Itapemirim, ES, filho de BRAZ GUEDES MENEZES, e de MARIA JOSÉ DOS SANTOS e CLEIDE FIGUEIREDO VIANA SALDANHA, estado civil viúva, brasileira, profissão professora, de cinquenta e um (51) anos de idade, natural de Piúma, ES., nascida aos 08 de janeiro de 1969, residente e domiciliada na Rua Luzia Lucas, 384, Itaipava, Itapemirim, ES., filha de JOSIAS DE FREITAS VIANA, e de ARLEIDE FIGUEIREDO VIANA (REPUBLICAÇÃO POR INCORREIÇÃO) Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Itapemirim-ES, 08 de julho de 2020 Natalia Bastos Bechepeche Antar Oficial do Registro Civil CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DISTRITO DE SÃO TORQUATO Faço saber que pretendem casar-se: 1- CLAUDEMAR DO PRADO NOGUEIRA e MARIA JOSÉ PEREIRA DOS SANTOS, ele natural de Medeiros Neto-BA, com quarenta e cinco (45) anos de idade, estado civil solteiro, profissão Técnico em fibras ópticas, residente em Vila Velha-ES, ela natural de Carlos Chagas-MG, com quarenta e três (43) anos de idade, estado civil divorciada, profissão Operadora de caixa, residente em Vila Velha-ES. 2- JAIR MILLI NETTO e FRANCIANY COSTA SILVA, ele natural de Santa Teresa-ES, com trinta (30) anos de idade, estado civil solteiro, profissão autônomo, residente em Vila Velha-ES, ela natural de Santa Teresa-ES, com vinte e três (23) anos de idade, estado civil solteira, profissão autonoma, residente em Vila Velha-ES. 3- WESCLEI NASCIMENTO FALCÃO e SHEYLA ÉRICA BATISTA MOREIRA, ele natural de Vila Velha-ES, com quarenta (40) anos de idade, estado civil solteiro, profissão Vigilante, residente em Vila Velha-ES, ela natural de Ecoporanga-ES, com quarenta e um (41) anos de idade, estado civil solteira, profissão Costureira em geral, residente em Vila Velha-ES. 4- LUAN FABIANO e GABRIELA RODRIGUES PANSINI, ele natural de Jaguaré-ES, com vinte e quatro (24) anos de idade, estado civil solteiro, profissão Empresário, residente em Vila Velha-ES, ela natural de Vila Velha-ES, com vinte e dois (22) anos de idade, estado civil solteira, profissão Autônoma, residente em Vila Velha-ES. 5- MARCOS VINICIUS SIQUEIRA SANTANA e ESTER PEREIRA SCHWAMBACH, ele natural de Vila Velha-ES, com dezenove (19) anos de idade, estado civil solteiro, profissão estagiario, residente em Vila Velha-ES, ela natural de Vila Velha-ES, com vinte (20) anos de idade, estado civil solteira, profissão do lar, residente em Vila Velha-ES. 6- ALESSANDRO BASSINI e ERIKA SENA GAIGHER, ele natural de Vitória-ES, com quarenta e seis (46) anos de idade, estado civil divorciado, profissão motorista, residente em Vila Velha-ES, ela natural de Vitória-ES, com quarenta e quatro (44) anos de idade, estado civil viúva, profissão analista de relacionamento, residente em Vila Velha-ES. Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha, ES, 08 de julho 2020 Antônio Nunes Belém Tabelião e Oficial do Registro Civil