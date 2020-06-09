Proclamas - 09/06/20
Proclamas
CARTORIO DE REGISTRO CIVIL DO DISTRITO DE GOIABEIRAS Faço saber que pretender casar-se: 1.: MARCOS SUEL SOUSA PEREIRA, natural de Parauapebas-PA, com 30 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de serviços gerais, residente na Rua Professora Léa Baldi, nº 34, Maria Ortiz, Vitória-ES e CLAUDILÉIA PEREIRA DOS SANTOS, natural de Mucurici-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), balconista, residente na Rua Professora Léa Baldi, nº 34, Maria Ortiz, Vitória-ES. 23770 2.: BRUNO MOURA ALVES, natural de Vitória-ES, com 38 anos de idade, solteiro(a), Médico, residente na Rua Fortunato Abreu Gagno, nº 371, Apto 503, Jardim Camburi, Vitória-ES e MARCELLA LUIZA ARAUJO, natural de Belo Horizonte-MG, com 32 anos de idade, solteiro(a), Advogada, residente na Rua Fortunato Abreu Gagno, nº 371, Jardim Camburi, Vitória-ES. 23771 3.: MATHEUS ALEC FERNANDES TRINDADE, natural de Vila Velha-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), cooperativado, residente na Rua Ruy Pinto Bandeira, nº 860, Jardim Camburi, Vitória-ES e LÁRA TUAYAR GUERRA, natural de Vitória-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), estudante, residente na Rua José Neves Cypreste, S/nº, BL B, AP 402, Parque Residencial Pegasus, Jardim da Penha, Vitória-ES. 23772 4.: FABRÍCIO CORDEIRO DE SOUZA, natural de Vitória-ES, com 33 anos de idade, solteiro(a), Auxiliar de logistica, residente na Rua Carlos Alberto Monteiro 4, Sn, Jabour, Vitória-ES e JÉSSICA CARDOSO MOREIRA, natural de Vitória-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), Promotora de vendas, residente na Beco João Rosa, nº 30, Tabuazeiro, Vitória-ES. 23773 5.: ANDRÉ ANTONIO MASSARIA, natural de Linhares-ES, com 33 anos de idade, solteiro(a), engenheiro, residente na Rua Natalina Daher Carneiro, nº 740, Bloco A Apto 304, Jardim da Penha, Vitória-ES e PATRICIA DE OLIVEIRA SILVA, natural de Vitória-ES, com 31 anos de idade, solteiro(a), gestora de recursos humanos, residente na Rua Santa Leopoldina, S/n, Campo Verde, Cariacica-ES. 23775 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 08 de junho de 2020 Paula Cecilia da Luz Rodrigues Oficial Cartório de RCPNIT e Tabelionato da Sede da Comarca de Linhares - CNS 02.378-8 Faço saber que pretender casar-se: 1.: RENAN BOINA DE BARBE, natural de Linhares-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), funcionário público, residente na Avenida Guaçuí, nº 1820, Shell, Linhares-ES e LAYARA BOONE, natural de São Gabriel da Palha-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), professora, residente na Rua Odete Maria de Jesus, nº 89, Condeva, Vila Valério-ES. 10163 2.: WAYNE DE MATOS MORAES, natural de Pedro Canário-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), operador de máquinas, residente na Avenida Arlindo Gama, nº 2, Canivete, Linhares-ES e CAROLINE BARCELOS RODRIGUES, natural de São Mateus-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de logística, residente na Avenida Tomé de Souza, Nº 1692, Interlagos, Linhares-ES. 10164 3.: ANDRÉ SOUZA DE MATOS, natural de Linhares-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), operador de frios, residente na Avenida João Felipe Calmon, nº 1365, Centro, Linhares-ES e DANIELLY APARECIDA PETER DE SOUSA, natural de Nova Venécia-ES, com 34 anos de idade, divorciado(a), promotora de vendas, residente na Avenida João Felipe Calmon, nº 1365, Centro, Linhares-ES. 10165 4.: ALESSANDRO CARLOS STORCH, natural de São Gabriel da Palha-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), almoxarife de ferramentas, residente na Avenida Ricardo Guilhermino de Almeida, nº 80, Aviso, Linhares-ES e ANA PAULA DE SOUZA NASCIMENTO, natural de Linhares-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de produção, residente na Fazenda Lagoa Aguiar, S/n, Baixo Quartel, Linhares-ES. 10166 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Linhares-ES, 08 de junho de 2020 FERNANDO BRANDÃO COELHO VIEIRA Notário e Registrador Civil Cartório Dyonízio Ruy Sucursal Faço saber que pretender casar-se: 1.: LUCAS VALADARES VICENTE, natural de Guarapari-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), autônomo, residente na Rua Manoel De F Dias, nº 104, Beco São Sebastião, Divino Espírito Santo, Vila Velha-ES e ANA PAULA INACIO TESTTZLAFFE, natural de Vila Velha-ES, com 21 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de fabricação, residente na Rua Emydio Ferreira Sacramento, nº 491, Ataíde, Vila Velha-ES. 07585 2.: RAFAEL CAMPOS PANCERI, natural de Vitória-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), empresário, residente na Rua José Penna Medina, nº 135, Aptº 1002, Praia da Costa, Vila Velha-ES e THAIS DE DEUS DEMURA, natural de Conceição do Castelo-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), micro empreendedora individual, residente na Avenida Rozendo Serapião de Souza Filho, nº 419, Aptº 401, Ed. Pacifico, Mata da Praia, Vitória-ES. 07586 3.: ROGÉRIO SANTOS DO NASCIMENTO, natural de Nova Viçosa-BA, com 24 anos de idade, solteiro(a), serralheiro, residente na Rua Quatro, nº 54, Santa Mônica, Vila Velha-ES e LARYSSA SANTOS SILVA, natural de Vitória-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de escritório, residente na Rua UNICEP, nº 11, Jardim Colorado, Vila Velha-ES. 07587 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 08 de junho de 2020 Lucy de Oliveira Ruy CARTÓRIO SARLO Faço saber que pretender casar-se: 1.: FERNANDO MOTTA ZARDO, natural de Vitória-ES, com 33 anos de idade, solteiro(a), Arquiteto urbanista, residente na Rua Urquiza Leal de Menezes, nº 76, São Cristóvão, Vitória-ES e AMANDA DE OLIVEIRA MERLO, natural de Vitória-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), arquiteta urbanista, residente na Rua Urquiza Leal de Menezes, nº 76, São Cristóvão, Vitória-ES. 23978 2.: LUCAS DA SILVA ALONSO, natural de Vitória-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), desenvolvedor de Software, residente na Rua Helena Muller, nº 230, Jesus de Nazareth, Vitória-ES e LORENA FRANÇA DA SILVA, natural de Vila Velha-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), recepcionista, residente na Escadaria Roque Benício, nº 08, Jesus de Nazareth, Vitória-ES. 23979 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 08 de junho de 2020 RODRIGO SARLO ANTONIO Oficial CARTÓRIO BEIRIZ Faço saber que pretender casar-se: 1.: DANIEL JOSÉ DE BRUNO, natural de Vitoria-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), repositor, residente na Rua Abdon Pereira, nº 110, Barra do Riacho, Aracruz-ES e REBECA RAIANE SILVA, natural de Aracruz-ES, com 18 anos de idade, solteiro(a), técnica em administração, residente na Rua Abdon Pereira, nº 110, Barra do Riacho, Aracruz-ES. 00589 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Aracruz-ES, 08 de junho de 2020 Humberto Manoel Passos Beiriz Tabelião e Oficial