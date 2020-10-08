Arquivos & Anexos
Proclamas - 08/10/20
Proclamas
Cartório do Registro Civil e Tabelionato - Distrito de Ibes Faço saber que pretender casar-se: 1.: ALESSANDRO FAVORETTI FILHO, natural de Vitória-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), operador, residente na Avenida Sérgio Cardoso, nº 450, Novo Mexico, Vila Velha-ES e FERNANDA RODRIGUES MARTINS, natural de Vila Velha-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Avenida Sérgio Cardoso, nº 450, Novo Mexico, Vila Velha-ES. 232728667 2.: CAIO CESAR BOTTO DA SILVA, natural de Colatina-ES, com 31 anos de idade, viúvo(a), supervisor de atendimento, residente na Rua Chico Mendes, S/nº, Cond. Andorinhas I, Apt. 201, Praia das Gaivotas, Vila Velha-ES e MARIA EDUARDA IGLESIAS DA SILVA, natural de Colatina-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), vendedora, residente na Rua Chico Mendes, S/nº, Cond. Andorinhas I, Apt. 201, Praia das Gaivotas, Vila Velha-ES. 232728668 3.: MAICON ROSA DOS SANTOS, natural de Vila Velha-ES, com 34 anos de idade, solteiro(a), porteiro, residente na Rua Sebastião Inácio da Silva, S/nº, Primeiro de Maio, Vila Velha-ES e CRISTIANE RODRIGUES DA SILVA, natural de Itanhém-BA, com 25 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Sebastião Inácio da Silva, S/nº, Primeiro de Maio, Vila Velha-ES. 232728669 4.: DAVID FERREIRA DE SOUZA, natural de Vila Velha-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), barbeiro, residente na Estrada Capuaba, nº 582, Ataíde, Vila Velha-ES e GILVANNA SOARES SCHEIDEGGER PEÇANHA, natural de Vila Velha-ES, com 21 anos de idade, solteiro(a), auxiliar administrativo, residente na Estrada Capuaba, nº 582, Ataíde, Vila Velha-ES. 232728670 5.: GIVALDO PANCERI GOBO JUNIOR, natural de Vitória-ES, com 39 anos de idade, solteiro(a), caminhoneiro, residente na Rua Emydio Ferreira Sacramento, nº 227, Aribiri, Vila Velha-ES e KATISSULI LIMA DA SILVA, natural de Nova Iguaçu-RJ, com 31 anos de idade, solteiro(a), gerente de atendimento, residente na Rua Emydio Ferreira Sacramento, nº 227, Aribiri, Vila Velha-ES. 232728671 6.: JÚLIO CÉSAR HORÁCIO DE MIRANDA, natural de Mutum-MG, com 43 anos de idade, solteiro(a), porteiro, residente na Rua Pátria Amada, nº S/n, Dom João Batista, Vila Velha-ES e ANDRESSA FARIAS DE SOUZA, natural de Linhares-ES, com 36 anos de idade, divorciado(a), atendente, residente na Rua Pátria Amada, S/n, Dom João Batista, Vila Velha-ES. 232728672 7.: VINICIUS RODRIGUES CAMPOS, natural de Bom Jesus do Itabapoana-RJ, com 32 anos de idade, solteiro(a), servidor público, residente na Rua David Teixeira, nº 694, Guaranhuns, Vila Velha-ES e RAFAELA RIBEIRO MUNIZ, natural de Vila Velha-ES, com 33 anos de idade, solteiro(a), servidora pública, residente na Rua David Teixeira, nº 694, Guaranhuns, Vila Velha-ES. 232728673 8.: PATRICKSON GODIO DAS VIRGENS, natural de Vila Velha-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), tecnico de enfermagem, residente na Rua José Celso Cláudio, nº 105, Praia das Gaivotas, Vila Velha-ES e PALOMA TAYSLA DE JESUS, natural de Vitória-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), tec. de enfermagem, residente na Rua José Celso Cláudio, nº 105, Praia das Gaivotas, Vila Velha-ES. 232728674 9.: ERIVELTON QUARESMA DE ARAUJO, natural de João Monlevade-MG, com 25 anos de idade, solteiro(a), barbeiro, residente na Rua Sílvio Ávidos, Snº, 1º de Maio, Vila Velha-ES e KATRINY LOPES DOS SANTOS, natural de Medeiros Neto-BA, com 16 anos de idade, solteiro(a), autônoma, residente na Rua Sílvio Ávidos, Snº, 1º de Maio, Vila Velha-ES. 232728675 10.: GABRIEL DE MATTOS, natural de Vitória-ES, com 21 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de farmacia, residente na Rua Madri, nº 62, Araçás, Vila Velha-ES e LÍLIAN DOS SANTOS NUNES, natural de São Mateus-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de creche, residente na Rua Madri, nº 62, Araçás, Vila Velha-ES. 232728676 11.: RODOLFO CARVALHO SERAPHIM, natural de Vila Velha-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), mecanico, residente na Rua Floriano Peixoto, nº 22, Ataide, Vila Velha-ES e CARLA FRECHIANI EMERY, natural de Vitória-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), medica, residente na Rua Floriano Peixoto, nº 22, Ataide, Vila Velha-ES. 232728677 12.: GABRIEL PETRÓPOLIS FERREIRA, natural de Vila Velha-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), vendedor, residente na Rua Beira Mar, Nº 47, Aribiri, Vila Velha-ES e CAMILLY MARQUES DE OLIVEIRA, natural de Boa Vista-RR, com 17 anos de idade, solteiro(a), estudante, residente na Rua Cortina D'Ampezzo, Nº 135, Apto 301, Planalto, Gramado-RS. 232728678 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 07 de outubro de 2020 MARIA LUIZA MOREIRA TAJRA MELO Oficial e Tabeliã _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato do Distrito da Sede Faço saber que pretender casar-se: 1.: RICKSON SOARES DE OLIVEIRA, natural de Serra-ES, com 20 anos de idade, Solteiro(a), repositor, residente na Rua Dezesseis, S/n, Jardim Bela Vista, Serra-ES e STHEFANY OLIVEIRA NASCIMENTO, natural de Vitória-ES, com 18 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua Miguel João Borges, nº 47, Palmeiras, Serra-ES. 10398 2.: ISAIAS ELIAS BARBOSA, natural de Vitória-ES, com 37 anos de idade, Solteiro(a), frentista, residente na Avenida Argentina, nº 376, Vista da Serra I, Serra-ES e VANESSA LYRA DE OLIVEIRA, natural de Aracruz-ES, com 37 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Avenida Argentina, nº 376, Vista da Serra I, Serra-ES. 10408 3.: BRENO GIRARDELLI SILVA, natural de Vitória-ES, com 25 anos de idade, Solteiro(a), estudante, residente na Rua Mucurici, S/n, Vista da Serra I, Serra-ES e RAPHAELA FRANÇA FRAGA, natural de Vitória-ES, com 24 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua Mucurici, S/n, Vista da Serra I, Serra-ES. 10410 4.: SIDNEI RODRIGUES REIS, natural de Vitória-ES, com 37 anos de idade, Solteiro(a), auxiliar de obras, residente na Rua Ecoporanga, 192, Belvedere, Serra-ES e ANA CARLA ALVARENGA RIBEIRO, natural de Vitória-ES, com 29 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua Ecoporanga, 192, Belvedere, Serra-ES. 10413 5.: MICKAEL LAURIANO DE LIMA OLIVEIRA, natural de Vitória-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), assistente administrativo, residente na Rua Aroaba, nº 182, Caçaroca, Serra-ES e JÚLIA ISIDIO DE OLIVEIRA, natural de Vila Velha-ES, com 21 anos de idade, solteiro(a), esteticista, residente na Rua Aroaba, nº 182, Caçaroca, Serra-ES. 10417 6.: PAULO CÉSAR CORDEIRO DE MEDEIROS, natural de Campos-RJ, com 59 anos de idade, Divorciado(a), auxiliar de serviços gerais, residente na Rua E, nº 15, Colina da Serra, Serra-ES e CLAUDINÉIA GOMES XAVIER, natural de Vitória-ES, com 43 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua E, nº 15, Colina da Serra, Serra-ES. 10422 7.: HERMESON MARQUES SANTOS, natural de Alcobaça-BA, com 35 anos de idade, divorciado(a), pedreiro, residente na Rua Aimorés, nº 155, Vista da Serra I, Serra-ES e LEILA ISABEL FRANCISCO RIBEIRO, natural de Vitória-ES, com 39 anos de idade, viúvo(a), bancária, residente na Rua Santos Dumont - Lado Par, nº 82, Rosário de Fátima, Serra-ES. 10431 8.: KENNEDY JACINTO ROMUALDO, natural de Vitoria-ES, com 25 anos de idade, divorciado(a), autônomo, residente na Avenida Central, nº 320, Planalto Serrano Bloco A, Serra-ES e JOSILANE MOTHÉ RODOVALHO, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), técnica de enfermagem, residente na Avenida Central, nº 320, Planalto Serrano Bloco A, Serra-ES. 10441 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Serra-ES, 07 de outubro de 2020 Marisa de Deus Amado Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ CARTÓRIO SARLO Faço saber que pretender casar-se: 1.: GABRIEL NASCIMENTO DA SILVA, natural de Cariacica-ES, com 22 anos de idade, Solteiro(a), atendente, residente na Rua Otílio João Fernandes, nº 210, da Penha, Vitória-ES e LAÍS MATIAS ADOLFO, natural de Vitória-ES, com 30 anos de idade, Divorciada(o), operadora de caixa, residente na Rua Otílio João Fernandes, nº 210, da Penha, Vitória-ES. 24205 2.: WELSON SANTOS DE LEMOS, natural de Itabuna-BA, com 33 anos de idade, Solteiro(a), coletor hospitalar, residente na Escadaria Professor Hermínio Blackman 1, nº 57, da Penha, Vitória-ES e DAIANE DARLEM RODRIGUES, natural de Belo Horizonte-MG, com 31 anos de idade, Solteira(o), copeira, residente na Avenida Professor Hermínio Blackman, nº 951, da Penha, Vitória-ES. 24210 3.: LEONARDO SANTOS DE FREITAS, natural de Vitória-ES, com 22 anos de idade, Solteiro(a), auxiliar de almoxarifado, residente na Rua Jacaraípe, nº 34, Valparaíso, Serra-ES e IZABELLA CARVALHO DE SOUZA, natural de Vitória-ES, com 24 anos de idade, Solteira(o), técnico superior, residente na Rua José de Alencar, nº 447, Maruípe, Vitória-ES. 24211 4.: LEONARDO NUNES MONTES, natural de Vitória-ES, com 33 anos de idade, solteiro(a), empresário, residente na Rua Doutor Eurico de Aguiar, nº 451, Aptº 301 , Praia do Canto, Vitória-ES e THAYNÁ GATTI BATISTA, natural de Colatina-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), engenheira civil, residente na Avenida João Paulo II, nº 411, Vila Lenira, Colatina-ES. 24212 5.: EDMAR DA MOTA SILVA, natural de Vitória-ES, com 43 anos de idade, divorciado(a), técnico em segurança eletrônica, residente na Rua Marins Alvarino, nº 466, 2º Pavimento, Itararé, Vitória-ES e ROSÂNGELA DA SILVA SANTOS, natural de Altônia-PR, com 44 anos de idade, solteiro(a), técnica de enfermagem, residente na Avenida Robert Kennedy, nº 214, 2º Pavimento, Itararé, Vitória-ES. 24213 6.: BRUNO LAUER DEGASPERI, natural de Vitória-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), autônomo, residente na Rua Jácomo Forza, nº 20, Tabuazeiro, Vitória-ES e BETHÂNIA DA SILVA DA HORA, natural de Vila Velha-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), autônoma, residente na Rua Deputado Clério Falcão, nº 140, Comdusa, Vitória-ES. 24214 7.: ROMERSON RIBEIRO SILVA, natural de Itabirinha-MG, com 32 anos de idade, solteiro(a), médico, residente na Rua Moacir Avidos, nº 360, Aptº 302, Praia do Canto, Vitória-ES e ELIEZER CRISTINO DE OLIVEIRA JUNIOR, natural de Vitória-ES, com 31 anos de idade, solteiro(a), economista, residente na Rua Moacir Avidos, nº 360, Aptº 302, Praia do Canto, Vitória-ES. 24216 8.: PAULO ROBERTO SIMÕES DE SIMÕES, natural de Vitória-ES, com 51 anos de idade, divorciado(a), Economista, residente na Rua Coronel Schwab Filho, nº 429, Bento Ferreira, Vitória-ES e AMÃ OBOLARI DURÇO, natural de Ipanema-MG, com 30 anos de idade, solteiro(a), Médico veterinário, residente na Rua Guarani, nº 19, Aldeia Sata Maria, Santa Cruz Cabrália-BA. 24217 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 07 de outubro de 2020 RODRIGO SARLO ANTONIO Oficial _____________________________________________________________________ CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DO DISTRITO DE CARAPINA Faço saber que pretender casar-se: 1.: JAIR REIS DOS SANTOS, natural de Itapebi-BA, com 21 anos de idade, Solteiro(a), pintor, residente na Rua Cigana, nº 3, Novo Horizonte, Carapina, Serra-ES e ELIANE SANTOS, natural de Itapebi-BA, com 35 anos de idade, Divorciada(o), doméstica, residente na Rua Cigana, nº 3, Novo Horizonte, Carapina, Serra-ES. 30472 2.: DOUGLAS GOUVÊIA DE LIMA, natural de Rio de Janeiro-RJ, com 30 anos de idade, Solteiro(a), administrador de empresas, residente na Rua das Palmeiras, nº 26, Feu Rosa, Carapina, Serra-ES e ISABELLE LUZ DA SILVA, natural de Rio de Janeiro-RJ, com 23 anos de idade, Solteira(o), agente de pesquisa, residente na Rua das Palmeiras, nº 26, Feu Rosa, Carapina, Serra-ES. 30555 3.: LEANDRO DE BARROS, natural de Rio de Janeiro-RJ, com 26 anos de idade, Solteiro(a), motorista, residente na Rua Pio XII, nº 269, Praia de Carapebus, Carapina, Serra-ES e ROBERTA SEVERO DE OLIVEIRA, natural de Vitória-ES, com 26 anos de idade, Solteira(o), técnica de enfermagem, residente na Rua Pio XII, nº 269, Praia de Carapebus, Carapina, Serra-ES. 30557 4.: KEIPSON GESIEL DE OLIVEIRA, natural de Coronel Fabriciano-MG, com 25 anos de idade, Solteiro(a), motorista, residente na Rua Arara Azul, nº 74, Novo Horizonte, Carapina, Serra-ES e KETLEY VIEIRA DA SILVA, natural de Vitória-ES, com 24 anos de idade, Solteira(o), auxiliar de produção, residente na Rua Arara Azul, nº 74, Novo Horizonte, Carapina, Serra-ES. 30558 5.: WALACE OLIVEIRA DOS ANJOS, natural de Serra-ES, com 27 anos de idade, Solteiro(a), assistênte comercial, residente na Rua Coari, nº 82, Barcelona, Carapina, Serra-ES e PAMELA ROCHA DE SOUZA, natural de Salvador-BA, com 28 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua Coari, nº 82, Barcelona, Carapina, Serra-ES. 30559 6.: JOÃO RENATO PEREIRA, natural de Vitória-ES, com 44 anos de idade, Divorciado(a), operador, residente na Rua Itaipú, Nº1344 , Vila Nova de Colares, Carapina, Serra-ES e ANA CRISTINA DA SILVA, natural de Resplendor-MG, com 35 anos de idade, Solteira(o), empregada doméstica, residente na Rua Itaipú, Nº1344 , Vila Nova de Colares, Carapina, Serra-ES. 30560 7.: LEANDRO SOARES DA SILVA, natural de Vila Velha-ES, com 26 anos de idade, Solteiro(a), ajudante de obras, residente na Rua Governador Valadares, s/nº , Parque Residencial de Tubarão, Carapina, Serra-ES e KEULES CRISTINA DOS SANTOS CARDOSO, natural de Resplendor-MG, com 38 anos de idade, Solteira(o), auxiliar de serviços gerais, residente na Rua Governador Valadares, nº , Parque Residencial de Tubarão, Carapina, Serra-ES. 30567 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Serra-ES, 07 de outubro de 2020 Silvio dos Santos Neto Tabelião e Oficial _____________________________________________________________________ CARTÓRIO DE NOTAS E REGISTRO CIVIL Faço saber que pretender casar-se: 1.: JANEIR ANATÓLIO LEITE, natural de Central de Minas-MG, com 59 anos de idade, Divorciado(a), ajudante de pedreiro, residente na Rua 50, nº 57, Nova Rosa da Penha, Cariacica-ES e ANA MARIA RIBEIRO FERNANDES, natural de Mantena-MG, com 56 anos de idade, Viúva(o), do lar, residente na Rua 50, nº 57, Nova Rosa da Penha, Cariacica-ES. 13179 2.: LEANDRO DA SILVA TEIXEIRA, natural de Vitória-ES, com 32 anos de idade, Solteiro(a), técnico em refrigeração, residente na Rua Bom Pastor, S/nº, Porto Novo, Cariacica-ES e LARHISSA JUSTO DA COSTA, natural de Santa Leopoldina-ES, com 26 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua Bom Pastor, S/nº, Porto Novo, Cariacica-ES. 13181 3.: DIOGO HENRIQUE DA SILVA DALLY, natural de Vila Velha-ES, com 18 anos de idade, Solteiro(a), auxiliar de carregamento, residente na Rua V, nº 98, Santa Luzia, Cariacica-ES e INGRIDY ROSA TRINDADE, natural de Vila Velha-ES, com 19 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua V, nº 98, Santa Luzia, Cariacica-ES. 13183 4.: DANIEL ROSA DE OLIVEIRA FILHO, natural de Vitória-ES, com 25 anos de idade, Solteiro(a), autônomo, residente na Rua Presidente Costa e Silva, nº 2387, Aparecida, Cariacica-ES e LORRAYNE BERTANHA PEREIRA, natural de Vitória-ES, com 25 anos de idade, Solteira(o), atendente, residente na Rua Presidente Costa e Silva, nº 2387, Aparecida, Cariacica-ES. 13184 5.: CELIO DA SILVA MARTINS JÚNIOR, natural de Vitória-ES, com 29 anos de idade, Solteiro(a), motorista, residente na Rua da Saudade, nº 283, Porto de Santana, Cariacica-ES e NATHYELLEN DE SOUZA RAMALHO, natural de Vitória-ES, com 28 anos de idade, Solteira(o), pedagoga, residente na Rua da Saudade, nº 283, Porto de Santana, Cariacica-ES. 13185 6.: MARLON CARVALHO DE CASTRO, natural de Pedro Canário-ES, com 24 anos de idade, Solteiro(a), autônomo, residente na Rua José Machado, nº 100, Vila Merlo, Cariacica-ES e KÉSIA ALVES NASCIMENTO, natural de Vitória-ES, com 22 anos de idade, Solteira(o), estudante, residente na Rua José Machado, nº 100, Vila Merlo, Cariacica-ES. 13186 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Cariacica-ES, 07 de outubro de 2020 Milson Fernandes Paulin Tabelião e Oficial _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato de Notas da Sede do Juízo de Vila Velha - ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: WANDER LUIZ GARCIA FURTADO, natural de Belo Horizonte-MG, com 52 anos de idade, divorciado(a), comerciario, residente na Rua Bom Retiro, Nº100, Elza Nader, Guarapari-ES e AUREA CORRÊA LIMA, natural de Barra de São Francisco-ES, com 66 anos de idade, divorciado(a), lavradora, residente na Rua Felipe dos Santos, nº 181, Ed. Guilherme De Almeida, Apto. 201, Itapuã, Vila Velha-ES. 07764 2.: FLÁVIO DE SÁ MELLO, natural de Rio de Janeiro-RJ, com 50 anos de idade, solteiro(a), empresário, residente na Rua Maria de Oliveira Mares Guia, nº 101, Torre Paris, Aptº 1102, Praia de Itaparica, Vila Velha-ES e RENATA ALVES PESSOA, natural de Itamaraju-BA, com 36 anos de idade, solteiro(a), empresária, residente na Rua Maria de Oliveira Mares Guia, nº 101, Torre Paris, Aptº 1102, Praia de Itaparica, Vila Velha-ES. 07765 3.: ANDRÉ NUNES PEREIRA, natural de Mimoso do Sul-ES, com 34 anos de idade, solteiro(a), autônomo, residente na Rua Moema, nº 622, Divino Espírito Santo, Vila Velha-ES e ROBERTA FERREIRA CORRÊA, natural de Vila Velha-ES, com 39 anos de idade, divorciado(a), autônoma, residente na Rua Moema, Nº 622, Divino Espírito Santo, Vila Velha-ES. 07766 4.: RENÊ HENRIQUE FASSARELLA, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 32 anos de idade, solteiro(a), dentista, residente na Avenida Hugo Musso, nº 658, Apto 301, Praia da Costa, Vila Velha-ES e FLÁVIA LOUZADA MENDES, natural de Vila Velha-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), técnica em radiologia, residente na Rua Orquídea, nº 13, Jardim Colorado, Vila Velha-ES. 18447 5.: JOSE CARLOS MONJARDIM CAVALCANTI FILHO, natural de Vitória-ES, com 49 anos de idade, divorciado(a), representante comercial, residente na Rua Henrique Chaves, nº 27, Nossa Senhora da Penha, Vila Velha-ES e MARIELLE FERREIRA DE VASCONCELLOS, natural de Vitória-ES, com 45 anos de idade, solteiro(a), consultora de moda, residente na Avenida Saturnino de Brito, nº 735 B, Apartamento Cobertura, Praia do Canto, Vitória-ES. 18448 6.: RICARDO DIAS VIEIRA, natural de Belmonte-BA, com 24 anos de idade, solteiro(a), autonomo, residente na Rua Coronel Joaquim de Freitas, nº 62, Jaburuna, Vila Velha-ES e REGIANE SANTOS SOARES, natural de Santa Luzia-BA, com 29 anos de idade, solteiro(a), operadora de caixa, residente na Rua Aracati, nº 335, Glória, Vila Velha-ES. 18449 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 07 de outubro de 2020 Lucy de Oliveira Ruy Notária e Oficiala Registradora _____________________________________________________________________ Cartório de RCPNIT e Tabelionato da Sede da Comarca de Linhares - CNS 02.378-8 Faço saber que pretender casar-se: 1.: ANTONIO DRAGO JUNIOR, natural de Linhares-ES, com 39 anos de idade, divorciado(a), autônomo, residente na Rua Guaçui, N° 2071, Bairro Shell, Linhares-ES e RAMONI RAMPINELLI DA SILVA, natural de Linhares-ES, com 32 anos de idade, divorciado(a), advogada, residente na Rua Timbiras, nº 29, Lagoa do Meio, Linhares-ES. 10429 2.: LUCAS LIMA DE OLIVEIRA, natural de Linhares-ES, com 18 anos de idade, solteiro(a), Autonomo, residente na Rua Paineiras, S/n, Movelar, Linhares-ES e THAINARA NOGUEIRA DOS SANTOS, natural de Linhares-ES, com 19 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Paineiras, S/n, Movelar, Linhares-ES. 10430 3.: DIOLENO DE SOUZA LOPES, natural de Linhares-ES, com 31 anos de idade, solteiro(a), autônomo, residente na Rua Projetada, S/n, Jardim Laguna, Linhares-ES e MAIARA VALENTIM MOTA, natural de Linhares-ES, com 28 anos de idade, divorciado(a), ajudante de cozinha, residente na Rua Wilson Montovanelli, S/N , Planalto, Linhares-ES. 10431 4.: JUARES LEMOS DA SILVA, natural de Duque de Caxias-RJ, com 27 anos de idade, solteiro(a), representante comercial, residente na Avenida José Armani, nº 111, Linhares V, Linhares-ES e ADRIANA DOS SANTOS OLIVEIRA, natural de Linhares-ES, com 39 anos de idade, divorciado(a), do lar, residente na Avenida José Armani, nº 111, Linhares V, Linhares-ES. 10432 5.: VALDERSON DOS SANTOS SOUZA, natural de Linhares-ES, com 31 anos de idade, solteiro(a), abastecedor, residente na Rua Alcides Noro, S/n, Santa Cruz, Linhares-ES e MIRELLE DA SILVA PEREIRA, natural de Linhares-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), autônoma, residente na Rua Alcides Noro, S/n, Santa Cruz, Linhares-ES. 10433 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Linhares-ES, 07 de outubro de 2020 FERNANDO BRANDÃO COELHO VIEIRA Notário e Registrador Civil _____________________________________________________________________ RCTN - DISTRITO DE ARGOLAS, VILA VELHA/ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: JORGE LUIZ MOTA GUILHERME JUNIOR, natural de Vitória-ES, com 36 anos de idade, Solteiro(a), autônomo, residente na Rua Padre Humberto Piacente, S/nº, Bairro Paul, Vila Velha-ES e PRISCILA DE FREITAS RODRIGUES, natural de Aimorés-MG, com 36 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua Padre Humberto Piacente, S/nº, Bairro Paul, Vila Velha-ES. 04133 2.: ANDRÉ LUIZ DA SILVA, natural de Vila Velha-ES, com 33 anos de idade, Solteiro(a), autônomo, residente na Rua João Batista, nº 119, Bairro Argolas, Vila Velha-ES e JÉSSICA DOS SANTOS GUIMARÃES, natural de Vitória-ES, com 21 anos de idade, Solteira(o), operadora de caixa, residente na Rua Boa Sorte, nº 131, Bairro Vila Garrido, Vila Velha-ES. 04134 3.: AFONSO GOMES BRUMATE, natural de Vitória-ES, com 28 anos de idade, Solteiro(a), autônomo, residente na Rua Nossa Senhora Aparecida, nº 147, Bairro Vila Garrido, Vila Velha-ES e MYKELLY DE FREITAS PEREIRA, natural de Vitória-ES, com 24 anos de idade, Solteira(o), autônoma, residente na Rua Nossa Senhora Aparecida, nº 147, Bairro Vila Garrido, Vila Velha-ES. 04135 4.: FELIPE MARCIUS DA PAZ JUNIOR, natural de Vitória-ES, com 22 anos de idade, Solteiro(a), autônomo, residente na Rua São Sebastião, nº 11, Bairro Vila Garrido,, Vila Velha-ES e KAMILA GOMES ESMERIOS DIAS, natural de Vila Velha-ES, com 20 anos de idade, Solteira(o), autônoma, residente na Rua São Sebastião, nº 11, Bairro Vila Garrido,, Vila Velha-ES. 04141 5.: LUCAS SANTOS SIQUEIRA, natural de Vila Velha-ES, com 25 anos de idade, Solteiro(a), auxiliar técnico em eletrotécnica, residente na Rua Vasco Alves de Oliveira, nº 50, Paul, Vila Velha-ES e MARCELY DO ROSARIO RODRIGUES, natural de Vila Velha-ES, com 29 anos de idade, Solteira(o), assistente administrativo pleno, residente na Rua Vasco Alves de Oliveira, nº 50, Paul, Vila Velha-ES. 04150 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 07 de outubro de 2020 Fabrini Leite Marçal Oficial e Tabelião _____________________________________________________________________ Cartório do Registro Civil e Tabelionato de Notas do Distrito de Barra do Jucu do Juízo de Faço saber que pretender casar-se: 1.: GUILHERME OLIVEIRA DA ROCHA, natural de Governador Valadares-MG, com 22 anos de idade, Solteiro(a), autônomo, residente na Rua Castelo Branco, S/n, João Goulart, Vila Velha-ES e HÁLLICE ARIANY DE SOUZA ANDRADE, natural de Vila Velha-ES, com 20 anos de idade, Solteira(o), autônoma, residente na Rua Castelo Branco, S/n, João Goulart, Vila Velha-ES. 08500 2.: FABIANO ROCHA IGLESIAS, natural de Colatina-ES, com 40 anos de idade, Solteiro(a), marceneiro, residente na Rua Santo Antonio Nº 523, Vila Velha-ES e DALCIMARA DE SOUZA GORDIANO, natural de Teixeira de Freitas-BA, com 41 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua Santo Antonio nº 523, Vila Velha-ES. 08503 3.: JADYR DE SOUZA DIAS JUNIOR RIBEIRO, natural de Vitória-ES, com 34 anos de idade, Divorciado(a), auxiliar de serviços gerais, residente na Rua Jose do Patrocinio, nº 222, Morada da Barra, Vila Velha-ES e ROSIMEIRE RODRIGUES GUANAES, natural de Itabuna-BA, com 40 anos de idade, Divorciada(o), do lar, residente na Rua Mato Grosso, nº 06, Barramares, Vila Velha-ES. 08505 4.: ENDREW LUIZ VASCONCELOS SARDINHA, natural de Vila Velha-ES, com 18 anos de idade, Solteiro(a), estudante, residente na Avenida Transamazonica, nº 325, Barramares, Vila Velha-ES e KAILLANY LIMA ROCHA, natural de Vila Velha-ES, com 18 anos de idade, Solteira(o), assistente comercial, residente na Avenida Transamazonica, nº 325, Barramares, Vila Velha-ES. 08506 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 07 de outubro de 2020 Najla Aparecida Assad de Morais Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ CARTORIO DE REGISTRO CIVIL DO DISTRITO DE GOIABEIRAS Faço saber que pretender casar-se: 1.: VITOR AUGUSTO ROCHA POMPERMAYER, natural de Vitória-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), economista, residente na Avenida Eugênio Pacheco de Queiroz, nº 350, Ed. Bouganville, Apto 1002, Jardim Camburi, Vitória-ES e CAROLINA RAMOS BELTRANE, natural de Vitória-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), microempreendedora, residente na Avenida Eugênio Pacheco de Queiroz, nº 350, Ed. Bouganville, Apto 1002, Jardim Camburi, Vitória-ES. 24022 2.: HENRIQUE ROCHA SANTOS, natural de Vitória-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), advogado, residente na Rua Doutor Cyro Lopes Pereira, nº 149, Jardim da Penha, Vitória-ES e LETÍCIA ALTOÉ ALMEIDA E SILVA, natural de Vitória-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), médica, residente na Rua Doutor Cyro Lopes Pereira, nº 149, Jardim da Penha, Vitória-ES. 24028 3.: CARLOS EDUARDO CORREA BRAGA, natural de Itapemirim-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), desenvolvedor, residente na Rua Arthur Czartoryski, nº 421, APT 1207, Jardim da Penha, Vitória-ES e RAYSA DE JESUS MARIN, natural de Vitória-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), advogada, residente na Rua Arthur Czartoryski, nº 421, APT 1207, Jardim da Penha, Vitória-ES. 24029 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 07 de outubro de 2020 Paula Cecilia da Luz Rodrigues Oficial _____________________________________________________________________ CARTORIO DO 1º OFICIO REGISTRO CIVIL E TABELIONATO Faço saber que pretender casar-se: 1.: TIAGO DE FRANÇA BAPTISTA, natural de Itapemirim-ES, com 31 anos de idade, Solteiro(a), servente de pedreiro, residente na Rua Projetada, nº 104, Candéus, Itapemirim-ES e ROBERTA PEREIRA DA ROCHA, natural de Itapemirim-ES, com 27 anos de idade, Solteira(o), estudante, residente na Rua Projetada, nº 104, Candéus, Itapemirim-ES. 13969 2.: MANOEL DAVID BELLATO, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 63 anos de idade, Divorciado(a), operador de máquinas pesadas aposentado, residente na Rua 10, Casa 06, Nametala Ayub, Candéus, Itapemirim-ES e ELISANA MARA DE ALMEIDA GOMES, natural de Presidente Kennedy-ES, com 40 anos de idade, Divorciada(o), balconista de lanchonete, residente na Rua 10, Casa 06, Nametala Ayub, Candéus, Itapemirim-ES. 13970 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Itapemirim-ES, 07 de outubro de 2020 NATÁLIA BASTOS BECHEPECHE ANTAR Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato da 2ª Zona Judiciária de Vitória Faço saber que pretender casar-se: 1.: MÁRIO PEREIRA DA SILVA, natural de Vitória-ES, com 35 anos de idade, divorciado(a), autonomos, residente na Rua Leonel Fernandes, nº 32, Grande Vitória, Vitória-ES e MERIELLY BRUNO COUTINHO, natural de Vitória-ES, com 29 anos de idade, divorciado(a), Auxiliar de serviços gerais, residente na Rua Leonel Fernandes, nº 32, Grande Vitória, Vitória-ES. 17141 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 07 de outubro de 2020 Humberto Manoel Passos Beiriz Tabelião e Oficial _____________________________________________________________________ REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DA SEDE DA COMARCA DE VIANA-ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: ADILSON FIRMINO, natural de Bandeirantes-PR, com 40 anos de idade, Divorciado(a), ajudante de usina I, residente na Rua Afonso Cláudio, nº 5, Marcílio de Noronha, Viana-ES e DAIANY FERREIRA DO ALTO, natural de Ilhéus-BA, com 41 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua Afonso Cláudio, Nº 5 , Marcílio de Noronha, Viana-ES. 07062 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Viana-ES, 07 de outubro de 2020 Sophie Helene Rodrigues Porto Tabeliã e Oficiala _____________________________________________________________________ Registro Civil e Tabelionato de Notas do Distrito de Calogi - Serra - ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: GERALDO DAS NEVES, natural de Itaguaçu-ES, com 48 anos de idade, Solteiro(a), Auxiliar de serviços gerais, residente na Rua Sete, S/n, Santiago, Serra-ES e LUCIANE DA PENHA BORGES, natural de Vitória-ES, com 43 anos de idade, Solteira(o), Auxiliar de serviços gerais, residente na Rua Sete, S/n, Santiago, Serra-ES. 00088 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Serra-ES, 07 de outubro de 2020 Carolina Romano Brocco Tardin Oficiala e Tabeliã CARTÓRIO DO REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS DE BREJETUBA Faço saber que pretendem casar-se: 1. FÁBIO STOFEL DO AMPARO, natural de Venda Nova do Imigrante, ES, com 22 anos de idade, solteiro, lavrador, residente e domiciliado no Sítio de Baixo, zona rural, Brejaubinha, zona rural, em Brejetuba-ES e THAYNARA LEONOR FONTES, natural de Venda Nova do Imigrante, ES, com 18 anos de idade, solteira, lavradeira, residente e domiciliada na Rua João Olinto Badaró, s/n, centro, em Brejetuba-ES - 000937 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei. Vitória ES, 07 de outubro de 2020. GEISA MARIA DA SILVA VIRGINIO Oficiala e Tabeliã CARTÓRIO DE ARAÇATIBA 2º DISTRITO DE VIANA-ES Faço saber que pretendem casar-se: 1.: JOSÉ LUÍS CALDEIRA, nacionalidade brasileira, natural de Cariacica-ES, nascido em 30 de dezembro de 1966, estado civil solteiro, profissão balconista, residente na Rua Circular, S/n, Canaã em Viana-ES, filho de JOSÉ CALDEIRA e TAIZA PEREIRA SIMÕES CALDEIRA & VERA LUCIA EFFGEN, nacionalidade brasileira, natural de Domingos Martins-ES, nascida em 27 de dezembro de 1971, estado civil solteira, profissão auxiliar de serviços gerais, residente na Rua Circular, S/n, Canaã em Viana-ES, filha de OSCAR JOSÉ EFFGEN e ALMERINDA EWALD EFFGEN. Se alguém souber de algum impedimento, oponho-se na forma da Lei. Viana ES, 07 de outubro de 2020 Danielle Bueno Fernandes Navarini Tabeliã Oficial CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DISTRITO DE SÃO TORQUATO Faço saber que pretendem casar-se: 1- RODRIGO JUNIOR DOS SANTOS e CAROLINA PANSINI NOVAIS, ele natural de Vitória-ES, com vinte e dois (22) anos de idade, estado civil solteiro, profissão Armazenista de câmera fria, residente em Vila Velha-ES, ela natural de Vila Velha-ES, com dezenove (19) anos de idade, estado civil solteira, profissão operadora de caixa, residente em Vila Velha-ES. 2- EDIAN GASPARINI DE OLIVEIRA e CAROLINE DE SOUZA SANTANA, ele natural de Vila Velha-ES, com vinte e seis (26) anos de idade, estado civil solteiro, profissão Técnicom de automação, residente em Vila Velha-ES, ela natural de Vitória-ES, com vinte e dois (22) anos de idade, estado civil solteira, profissão do lar, residente em Vila Velha-ES. 3- VANDERLEY DE JESUS LOPES e KAREN DOS SANTOS SILVA, ele natural de Vitória-ES, com vinte e cinco (25) anos de idade, estado civil solteiro, profissão técnico de arquivo, residente em Vila Velha-ES, ela natural de Vila Velha-ES, com vinte e um (21) anos de idade, estado civil solteira, profissão vendedora, residente em Vila Velha-ES. 4- JEFFERSON FELIPE DE AMARAL e BRUNA DE SOUZA MENDES, ele natural de Vitória-ES, com vinte e cinco (25) anos de idade, estado civil solteiro, profissão oficial de gesseiro, residente em Vila Velha-ES, ela natural de Vila Velha-ES, com trinta e cinco (35) anos de idade, estado civil solteira, profissão do lar, residente em Vila Velha-ES. 5- CARLOS BARRÊTO DOS SANTOS JUNIOR e VALÉRIA NOVAIS VELOZO, ele natural de Saubara-BA, com trinta (30) anos de idade, estado civil solteiro, profissão pintor, residente em Vila Velha-ES, ela natural de Ilhéus-BA, com vinte e cinco (25) anos de idade, estado civil solteira, profissão telecomunicações, residente em Vila Velha-ES. 6- ARTHUR DO NASCIMENTO PORTUGAL e GRAZIELLE RODRIGUES DA SILVA SANTOS, ele natural de Vitória-ES, com vinte e oito (28) anos de idade, estado civil solteiro, profissão advogado, residente em Vila Velha-ES, ela natural de Vitória-ES, com vinte e seis (26) anos de idade, estado civil solteira, profissão técnica de enfermagem, residente em Vila Velha-ES. 7- MATEUS MARTINS ARAUJO e MARTA SANTOS FERREIRA, ele natural de Campos dos Goytacazes-RJ, com vinte e quatro (24) anos de idade, estado civil solteiro, profissão porteiro, residente em Vila Velha-ES, ela natural de Vitória-ES, com vinte e nove (29) anos de idade, estado civil solteira, profissão do lar, residente em Vila Velha-ES. 8- LEANDRO PEREIRA RAMOS e ANDRESSA BREDA NASCIMENTO, ele natural de Vila Velha-ES, com trinta e quatro (34) anos de idade, estado civil solteiro, profissão policial rodoviário federal, residente em Vila Velha-ES, ela natural de Vitória-ES, com trinta e um (31) anos de idade, estado civil solteira, profissão policial militar, residente em Vila Velha-ES. Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha, ES, 07 de outubro 2020 Antônio Nunes Belém Tabelião e Oficial do Registro Civil