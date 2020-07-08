Proclamas - 08/07/20
CARTÓRIO DE NOTAS E REGISTRO CIVIL Faço saber que pretender casar-se: 1.: WEVERTON SANTANA RIBEIRO, natural de Vitória-ES, com 35 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de manutenção, residente na Travessa Adalto Botelho, S/nº, Bairro Tucum, Cariacica-ES e FRANCIELLY XAVIER DE OLIVEIRA, natural de Vila Velha-ES, com 34 anos de idade, solteiro(a), farmaceutica, residente na Rua Nossa Senhora da Penha, nº 409, Bairro Presidente Medici, Cariacica-ES. 12822 2.: MARCIEL VIEIRA LOPES, natural de Viana-ES, com 35 anos de idade, viúvo(a), auxiliar de produção, residente na Rua BR de Mauá, nº 249, Planeta, Cariacica-ES e DENISE RAMOS KREITLOW, natural de Baixo Guandu-ES, com 37 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua BR de Mauá, nº 249, Planeta, Cariacica-ES. 12894 3.: GABRIEL SIMOURA DA SILVA, natural de Vila Velha-ES, com 20 anos de idade, solteiro(a), logístico, residente na Avenida Antônio Teixeira de Almeida, S/nº, Bubú, Cariacica-ES e MARIANA SANTOS MISCHIATTI, natural de Cariacica-ES, com 19 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Avenida Antônio Teixeira de Almeida, S/nº, Bubú, Cariacica-ES. 12895 4.: JOÃO HILARIO SPERANDIO, natural de Colatina-ES, com 56 anos de idade, divorciado(a), motorista, residente na Rua Osvaldo Prudêncio, nº 91, Bairro Santa Luzia, Cariacica-ES e ROSIANE SANTOS BARCELOS, natural de Cariacica-ES, com 44 anos de idade, divorciado(a), do lar, residente na Rua Ofelino Meireles, S/nº, Bairro Bubú, Cariacica-ES. 12904 5.: NATAN ALBERTO BRANDT, natural de Santa Leopoldina-ES, com 21 anos de idade, solteiro(a), autônomo, residente na Avenida Osvaldo de Azevedo, nº 22, Vila Merlo, Cariacica-ES e LAVINIA DE SOUZA DA SILVA, natural de Vila Velha-ES, com 18 anos de idade, solteiro(a), autônoma, residente na Avenida Osvaldo de Azevedo, nº 22, Vila Merlo, Cariacica-ES. 12908 6.: DAVID ALVES SILVA, natural de Vitória-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), atendente, residente na Rua São João, nº 341, Bairro Aparecida, Cariacica-ES e JHENIFER ROMUALDO DOS SANTOS, natural de Colatina-ES, com 19 anos de idade, solteiro(a), autônoma, residente na Rua São João, nº 341, Bairro Aparecida, Cariacica-ES. 12909 7.: LEANDRO PEIXOTO DE PINHO, natural de Rio de Janeiro-RJ, com 37 anos de idade, solteiro(a), vendedor, residente na Rua Djalma Silva, nº 66, Graúna, Cariacica-ES e MARCELA DA CONCEIÇÃO RODRIGUES, natural de Cariacica-ES, com 39 anos de idade, divorciado(a), cozinheira, residente na Rua Djalma Silva, nº 66, Graúna, Cariacica-ES. 12911 8.: GELSON SIQUEIRA FREIRE, natural de Cariacica-ES, com 71 anos de idade, Divorciado(a), aposentado, residente na Rua São João, Nº 10, Porto Novo, Cariacica-ES e LUCY VICENTE DA SILVA, natural de Vila Velha-ES, com 67 anos de idade, Viúva(o), do lar, residente na Rua São João, s/n, Porto Novo, Cariacica-ES. 12930 9.: PAULO ROBERTO SILVA CRUZ, natural de Afonso Claúdio-ES, com 21 anos de idade, Solteiro(a), auxiliar de eventos, residente na Rua Beira Linha, nº 42, Bairro Aparecida, Cariacica-ES e KAROLINA RODRIGUES GOMES, natural de Cariacica-ES, com 20 anos de idade, Solteira(o), atendente, residente na Rua Beira Linha, nº 42, Bairro Aparecida, Cariacica-ES. 12931 10.: AUGUSTO CAETANO RODRIGUES, natural de Vitória-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), cabeleireiro, residente na Rua Dezesseis de Abril, nº 20, Itacibá, Cariacica-ES e THIAGO VIANA DUTRA, natural de Vila Velha-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de geriatria, residente na Rua Dom António Caetano de Sousa, nº 7, 2º-E, Benfica, Lisboa- Portugal-ET. 12936 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Cariacica-ES, 07 de julho de 2020 Milson Fernandes Paulin Tabelião e Oficial Cartório de RCPNIT e Tabelionato da Sede da Comarca de Linhares - CNS 02.378-8 Faço saber que pretender casar-se: 1.: ALEXANDRE DA FONSECA, natural de Videira-SC, com 28 anos de idade, solteiro(a), autonomo, residente na Avenida Conceição da Barra, S/n, Shell, Linhares-ES e KAMILLA PINHEIRO PEDRONI, natural de Linhares-ES, com 20 anos de idade, solteiro(a), aux. administrativo, residente na Avenida Conceição da Barra, S/n, Shell, Linhares-ES. 10220 2.: ANDRÉ MARQUES DA SILVA, natural de Murici-AL, com 19 anos de idade, solteiro(a), lavrador, residente na Estrada Linhares x Rio Bananal, S/n, Chapadão, Linhares-ES e SHAIANE HONORATO RODRIGUES, natural de Camacan-BA, com 17 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Estrada Linhares x Rio Bananal, S/n, Chapadão, Linhares-ES. 10221 3.: FELIPE GABRIEL GUEDES ROCHA, natural de Belford Roxo-RJ, com 25 anos de idade, solteiro(a), técnico de suporte, residente na Rua Odilon Nunes Barroso, nº 255, Planalto, Linhares-ES e BIANCA DE CARVALHO ARAUJO, natural de Linhares-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), estudante, residente na Avenida Presidente Café Filho, nº 807, Novo Horizonte, Linhares-ES. 10222 4.: LUCIANO NEVES ELIAS, natural de Linhares-ES, com 25 anos de idade, divorciado(a), Auxiliar de obras, residente na Rua José Rodrigues da Vitória, nº 1480, Interlagos, Linhares-ES e ANA ANDREIA DA SILVA PINTO SOUZA, natural de Linhares-ES, com 37 anos de idade, viúvo(a), do lar, residente na Rua Doutor Martiniano Lins, nº 104, Santa Cruz, Linhares-ES. 10223 5.: FÁBIO NUNES DE ALMEIDA, natural de Linhares-ES, com 37 anos de idade, solteiro(a), autônomo, residente na Avenida Ventura Ferraço, nº 27, Lt 27, Qd 13, Linhares V, Linhares-ES e MAGNA SARMENTO BARBOSA, natural de Linhares-ES, com 31 anos de idade, solteiro(a), auxiliar administrativo, residente na Avenida Ventura Ferraço, nº 27, Lt 27, Qd 13, Linhares V, Linhares-ES. 10224 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Linhares-ES, 07 de julho de 2020 FERNANDO BRANDÃO COELHO VIEIRA Notário e Registrador Civil Cartório da Barra Faço saber que pretender casar-se: 1.: JOSÉ RICARDO FERREIRA BASTOS, natural de Vitória-ES, com 25 anos de idade, Solteiro(a), auxiliar de produção, residente na Rua José do Patrocinio, nº 1370, Quadra 1, Lote 04, Morada da Barra, Vila Velha-ES e JESSICA DOS SANTOS BAGA, natural de Vila Velha-ES, com 23 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua José do Patrocinio, nº 1370, Quadra 1, Lote 04, Morada da Barra, Vila Velha-ES. 08343 2.: DENIS DE MOURA MARIANO, natural de Itabirito-MG, com 33 anos de idade, Solteiro(a), pedreiro, residente na Rua Presidente Getúlio Vargas, nº 104, Ulisses Guimarães, Vila Velha-ES e LIDIANE BRAGA DE NARDI, natural de Linhares-ES, com 33 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua Presidente Getúlio Vargas, nº 104, Ulisses Guimarães, Vila Velha-ES. 08344 3.: ENOQUI BRAGA DE NARDI, natural de Linhares-ES, com 29 anos de idade, Solteiro(a), pedreiro, residente na Rua Presidente Getulio Vargas, nº 104, Ulisses Guimarães, Vila Velha-ES e MARIA ÂNGELA JESUS DA CONCEIÇÃO, natural de Itabela-BA, com 33 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua Presidente Getulio Vargas, nº 104, Ulisses Guimarães, Vila Velha-ES. 08346 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 07 de julho de 2020 Najla Aparecida Assad de Morais Oficiala e Tabeliã Cartório de Registro Civil e Tabelionato da 2ª Zona Judiciária de Vitória Faço saber que pretender casar-se: 1.: BRUNO DIAS DE JESUS, natural de Vitória-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), Barbeiro, residente na Rua da União, nº 64, Santo André, Vitória-ES e MARYANNA LOURENÇO DE OLIVEIRA RODRIGUES, natural de Vitória-ES, com 18 anos de idade, solteiro(a), estagiaria, residente na Rua da União, nº 64, Santo André, Vitória-ES. 17022 2.: AGNALDO FERREIRA DOS SANTOS, natural de São Mateus-ES, com 38 anos de idade, solteiro(a), braçal, residente na Rua 14 de Maio, nº 31, Comdusa, Vitória-ES e NILZA APRIGIO DE OLIVEIRA FELIX, natural de Fundão-ES, com 50 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua 14 de Maio, nº 31, Comdusa, Vitória-ES. 17023 3.: LUCIO SILVA DE SOUZA, natural de Nova Iguaçu-RJ, com 43 anos de idade, divorciado(a), Digitador, residente na Rua Tiradentes, nº 247, Nova Palestina, Vitória-ES e JACILENE BORGES HANTHEQUESTE PIRES, natural de São Mateus-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), Vendedora, residente na Rua Tiradentes, nº 247, Nova Palestina, Vitória-ES. 17024 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 07 de julho de 2020 Humberto Manoel Passos Beiriz Tabelião e Oficial Cartório de Registro Civil e Tabelionato de Notas da Sede do Juízo de Vila Velha - ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: RENZO ALEXANDRE COSMO CATELAN, natural de Vila Velha-ES, com 31 anos de idade, solteiro(a), servidor público, residente na Rua João Joaqui da Motta, nº 328, Apartamento 1504, Praia da Costa, Vila Velha-ES e JULIÊ ROSEMBERG SARTORETTO, natural de São Paulo-SP, com 31 anos de idade, solteiro(a), oceanógrafa, residente na Rua Luiz Fernandes Reis , Nº 465, Praia da Costa, Vila Velha-ES. 18293 2.: VALTER TONINHO, natural de Aimorés-MG, com 67 anos de idade, divorciado(a), trabalhador rural, residente na Rua Vinicius de Morais, nº 09, Boa Vista I, Vila Velha-ES e ANA LUCIA ZEFERINO ALTINO, natural de Colatina-ES, com 63 anos de idade, viúvo(a), profissão servidora publica, residente na Rua Veriato Correia, nº 24, Boa Vista I, Vila Velha-ES. 18294 3.: CRISTIANO DIAS MELLO, natural de São Gonçalo-RJ, com 45 anos de idade, divorciado(a), advogado, residente na Rua Pará, nº 40, Praia da Costa, Vila Velha-ES e JISLAINY CARVALHO DE ARAUJO, natural de Vila Velha-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), estudante, residente na Rua Marajó, nº 30, Glória, Vila Velha-ES. 18295 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 07 de julho de 2020 Lucy de Oliveira Ruy Notária e Oficiala Registradora CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DO DISTRITO DE CARAPINA Faço saber que pretender casar-se: 1.: VALDIVINO NASCIMENTO, natural de São Mateus-ES, com 60 anos de idade, Solteiro(a), motorista, residente na Rua Noemi Costa Dominguez, nº 441, Praia de Carapebus, Carapina, Serra-ES e MARIA APARECIDA NONATO DE OLIVEIRA, natural de Conceição da Barra-ES, com 53 anos de idade, Divorciada(o), doméstica, residente na Rua Noemi Costa Dominguez, nº 441, Praia de Carapebus, Carapina, Serra-ES. 30131 2.: ÉRICK DO ROSÁRIO DOS SANTOS, natural de Campos dos Goytacazes-RJ, com 18 anos de idade, Solteiro(a), ajudante de pedreiro, residente na Rua Bicuíba, nº 04, Feu Rosa, Carapina, Serra-ES e BARBARA BORGES, natural de Serra-ES, com 19 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua Bicuíba, nº 04, Feu Rosa, Carapina, Serra-ES. 30134 3.: THIAGO SILVA BRITO, natural de Afonso Claúdio-ES, com 30 anos de idade, Solteiro(a), tecnico m hipermeabilização, residente na Rua Castro Alves, 237, Apto 211, São Diogo II, Carapina, Serra-ES e LUCILENE SANTANA DA CONCEIÇÃO, natural de Conceição da Barra-ES, com 32 anos de idade, Solteira(o), enfermeira, residente na Rua Castro Alves, 237, Apto 211, São Diogo II, Carapina, Serra-ES. 30137 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Serra-ES, 07 de julho de 2020 Silvio dos Santos Neto Tabelião e Oficial CARTORIO DE REGISTRO CIVIL DO DISTRITO DE GOIABEIRAS Faço saber que pretender casar-se: 1.: GUSTAVO BASSANE PORTELA DA CRUZ, natural de Vitória-ES, com 25 anos de idade, Solteiro(a), auxiliar administrativo, residente na Rua Professor Mário Bodart, nº 23, Maria Ortiz, Vitória-ES e ALEXYA BOMFIM RODRIGUES, natural de Vitória-ES, com 21 anos de idade, Solteira(o), estudante, residente na Rua Professor Mário Bodart, nº 23, Maria Ortiz, Vitória-ES. 23815 2.: CAYO OSWALDO DE SOUZA COELHO, natural de Vitória-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), ferroviário, residente na Rua Carlos Martins, nº 1001, Jardim Camburi, Vitória-ES e FABIANA CÂNDIDO DA ROCHA, natural de Vitória-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), professora, residente na Rua Carlos Martins, nº 1001, Jardim Camburi, Vitória-ES. 23820 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 07 de julho de 2020 Paula Cecilia da Luz Rodrigues Oficial RCTN - DISTRITO DE ARGOLAS, VILA VELHA/ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: SILVIO NEVES DA SILVA, natural de Vila Velha-ES, com 36 anos de idade, solteiro(a), adminstrador, residente na Rua Capitão Vieira de Melo, nº 475, Vila Garrido, Vila Velha-ES e MARYANNE PEREIRA DO NASCIMENTO, natural de Vitória-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), fisioterapeuta, residente na Rua Capitão Vieira de Melo, nº 475, Vila Garrido, Vila Velha-ES. 04100 2.: EDILSON PEREIRA SOARES, natural de Vitória-ES, com 44 anos de idade, solteiro(a), autônomo, residente na Avenida Jerônimo Monteiro, nº 380, Ataíde, Vila Velha-ES e PATRÍCIA DE SOUZA AVELINO, natural de Teixeira de Freitas-BA, com 31 anos de idade, solteiro(a), autônoma, residente na Avenida Jerônimo Monteiro, nº 380, Ataíde, Vila Velha-ES. 04102 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 07 de julho de 2020 Fabrini Leite Marçal Oficial e Tabelião Cartorio Alzenira Bitti Faço saber que pretender casar-se: 1.: LEONARDO CARDOSO FERREIRA, natural de Alfredo Chaves-ES, com 25 anos de idade, Solteiro(a), eletricista de rede I, residente na Rua Darcy Ribeiro, nº 22, Bairro Cupido, Aracruz-ES e KETHLEN CHRISTINA FERREIRA, natural de Aracruz-ES, com 21 anos de idade, Solteira(o), auxiliar administrativo, residente na Rua Darcy Ribeiro, nº 22, Bairro Cupido, Aracruz-ES. 12885 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Aracruz-ES, 07 de julho de 2020 Alzenira Zampa Bitti Blank Oficiala e Tabeliã Cartório de Registro Civil e Tabelionato do Distrito da Sede Faço saber que pretender casar-se: 1.: FELIPE LOPES RODRIGUES, natural de São Paulo-SP, com 33 anos de idade, Divorciado(a), auxiliar administrativo, residente na Rua Oito, nº 424, Maria Niobe, Serra-ES e TATIANE DA SILVA POLITO, natural de Vitória-ES, com 37 anos de idade, Divorciada(o), porteira, residente na Rua Oito, nº 424, Maria Niobe, Serra-ES. 10167 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Serra-ES, 07 de julho de 2020 Marisa de Deus Amado Oficiala e Tabeliã CARTÓRIO SARLO Faço saber que pretender casar-se: 1.: DANIEL ARAUJO DOS SANTOS, natural de Serra-ES, com 28 anos de idade, Solteiro(a), motoboy, residente na Rampa Copo de Leite, nº 47, Santa Helena, Vitória-ES e CRISLAINNY DE FREITAS BARBOSA, natural de Vitória-ES, com 25 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rampa Copo de Leite, nº 47, Santa Helena, Vitória-ES. 24003 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 07 de julho de 2020 RODRIGO SARLO ANTONIO Oficial SERVIÇO REGISTRAL E NOTARIAL DE ALEGRE - CNS 02.211-1 Faço saber que pretender casar-se: 1.: ANTONIO JOSÉ ALVES, natural de Castelo-ES, com 34 anos de idade, Solteiro(a), funcionario público, residente na Corrego São Sebastião, S/n, Anutiba, Alegre-ES e ALAIS MORAES MATOS, natural de Muniz Freire-ES, com 20 anos de idade, Solteira(o), lavradora, residente na Corrego São Sebastião, S/n, Anutiba, Alegre-ES. 03403 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Alegre-ES, 07 de julho de 2020 Márcio Valory Silveira Notário e Registrador Civil