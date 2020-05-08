Proclamas - 08/05/20
_____________________________________________________________________ Cartório Campo Grande - Registro Civil e Tabelionato de Notas Faço saber que pretender casar-se: 1.: JOSUÉ DA SILVA, natural de Cariacica-ES, com 52 anos de idade, divorciado(a), auxiliar de expedição, residente na Rua Ormy Baptista Moreira, nº 28, Santa Bárbara, Cariacica-ES e ELIETE CARDOSO DE SENA, natural de Cariacica-ES, com 49 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de serviços gerais, residente na Rua Ormy Baptista Moreira, nº 28, Santa Bárbara, Cariacica-ES. 26816 2.: SIVAL FERREIRA DA SILVA FILHO, natural de Itajuípe-BA, com 34 anos de idade, solteiro(a), montador de estrutura metálica, residente na Rua Da Assembleia, Nº 17, Castelo Branco, Cariacica-ES e ANDREA MARIA DOS SANTOS, natural de Ilhéus-BA, com 30 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Da Assembleia, Nº 17, Castelo Branco, Cariacica-ES. 26826 3.: CARLOS DE SOUZA DO NASCIMENTO, natural de Vitória-ES, com 66 anos de idade, divorciado(a), aposentado, residente na Rua Galdino Ferraz, nº 108, Vila Independência, Cariacica-ES e MARIA APARECIDA DA SILVA, natural de Tarumirim-MG, com 66 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Galdino Ferraz, nº 108, Vila Independência, Cariacica-ES. 26827 4.: GERALDO BAPTISTA, natural de Santa Bárbara-MG, com 74 anos de idade, divorciado(a), eletricista, residente na Rua Um, nº 225, Boa Sorte, Cariacica-ES e MARLENE FERREIRA DA COSTA, natural de Governador Valadares-MG, com 55 anos de idade, divorciado(a), domestica, residente na Rua Um, nº 225, Boa Sorte, Cariacica-ES. 26828 5.: ATTILA DOS SANTOS FIGUEREDO, natural de Anchieta-ES, com 37 anos de idade, divorciado(a), construtor civil, residente na Rua Fundão, nº 55, Vila Capixaba, Cariacica-ES e MARZIANE ACYLINO, natural de Vila Velha-ES, com 43 anos de idade, divorciado(a), vigilante, residente na Rua Fundão, nº 55, Vila Capixaba, Cariacica-ES. 26829 6.: JOHNNY COSTALONGA TRANCOSO, natural de Vitória-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), analista de redes, residente na Rua Presidente Costa e Silva, 428, Cariacica-ES e ROGÉRIA JÉNEFER GONÇALVES SILVA, natural de Santa Margarida-MG, com 21 anos de idade, solteiro(a), técnico de enfermagem, residente na Rua Felisberto Pereira de Albuquerque, S/n, São Vicente, Santa Margarida-MG. 26830 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Cariacica-ES, 07 de maio de 2020 Fabiana Aurich Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato Sooretama Faço saber que pretender casar-se: 1.: ELISEU DA LUZ COUTINHO, natural de Linhares-ES, com 42 anos de idade, viúvo(a), motorista carreteiro, residente na Avenida Angelo Suzano, nº 224, Centro, Sooretama-ES e MARIA APARECIDA PRÊMOLE SANDARHUS, natural de Linhares-ES, com 21 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Angelo Suzano, Nº224, Centro, Sooretama-ES. 04526 2.: ODAIR MIRANDA SANTANA DE JESUS, natural de Mucuri-BA, com 38 anos de idade, solteiro(a), motorista carreteiro, residente na Rua Anacleto Marcos dos Santos, Nº38, Alegre, Sooretama-ES e VÂNIA PEREIRA DE MIRANDA, natural de Pedro Canário-ES, com 32 anos de idade, divorciado(a), do lar, residente na Rua Anacleto Marcos dos Santos, Nº38, Alegre, Sooretama-ES. 04527 3.: ADELSON DE OLIVEIRA, natural de São Gabriel da Palha-ES, com 47 anos de idade, divorciado(a), motorista, residente na Rua Silvio Martins de Lima, Nº 588, Centro, Sooretama-ES e NEILZA ALVES DA CRUZ, natural de Teixeira de Freitas-BA, com 40 anos de idade, divorciado(a), VENDEDOR, residente na RUA SILVIO MARTINS DE LIMA, 588, CENTRO, Sooretama-ES. 04528 4.: EWERSON MENEZES SERAFIM, natural de Linhares-ES, com 39 anos de idade, divorciado(a), Operador de caixa, residente na Rua São Mateus, S/n, Centro, Sooretama-ES e EUNICE RIBEIRO DOS SANTOS, natural de Linhares-ES, com 46 anos de idade, divorciado(a), Vendedor de comércio varejista, residente na Rua Atahualpa Duarte Calmon Costa, Nº 58, Santa Cruz, Linhares-ES. 04529 5.: LINYCKER FERRAZ DE OLIVEIRA, natural de Linhares-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), operador de empilhadeira, residente na Rua Cabreuva, nº 28, Centro, Sooretama-ES e APARECIDA DA SILVA ROSSONI, natural de Linhares-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), Operadora de caixa, residente na Rua Cirilo Costa, S/n, Córrego Alegre, Sooretama-ES. 04530 6.: DAMIÃO FERNANDES, natural de Nova Viçosa-BA, com 55 anos de idade, solteiro(a), trabalhador braçal, residente na Rua Senhor do Bonfim, S/n, Centro, Sooretama-ES e ANÉLIA MOREIRA DOS SANTOS, natural de Nova Viçosa-BA, com 57 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Senhor do Bonfim, S/n, Centro, Sooretama-ES. 04531 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Sooretama-ES, 07 de maio de 2020 Esmael Nunes Loureiro Tabelião _____________________________________________________________________ CARTORIO DE REGISTRO CIVIL DO DISTRITO DE GOIABEIRAS Faço saber que pretender casar-se: 1.: LUCAS RAGGI TATAGIBA CORDEIRO, natural de Vitória-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), advogado, residente na Rua Izaltino Arão Marques, nº 191, Mata da Praia, Vitória-ES e CAROLINE MENDONÇA DA MATTA, natural de Vitória-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), servidora pública, residente na Alameda Hélio da Costa Ferraz, nº 215, Santa Helena, Vitória-ES. 23712 2.: KENNEDY PEREIRA CORDEIRO, natural de Colatina-ES, com 39 anos de idade, solteiro(a), empresário, residente na Rua Ângela Maria Cani Gama, nº 06, Solon Borges, Vitória-ES e ALINE PRATA CORONA, natural de Vitória-ES, com 33 anos de idade, solteiro(a), empresária, residente na Rua Ângela Maria Cani Gama, nº 06, Solon Borges, Vitória-ES. 23739 3.: SILAS VIEIRA DOS SANTOS, natural de Baixo Guandu-ES, com 31 anos de idade, solteiro(a), Analista de Suporte, residente na Rua Orlando Caliman, nº 632, Jardim Camburi, Vitória-ES e NICOLE ESCALFONI TATAGIBA, natural de Vitória-ES, com 20 anos de idade, solteiro(a), estudante, residente na Rua Orlando Caliman, nº 632, Jardim Camburi, Vitória-ES. 23742 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 07 de maio de 2020 Paula Cecilia da Luz Rodrigues Oficial _____________________________________________________________________ Cartório Dyonízio Ruy Sucursal Faço saber que pretender casar-se: 1.: MATHEUS GARCIA DE CARVALHO, natural de Guarapari-ES, com 34 anos de idade, solteiro(a), analista de sistema, residente na Rodovia do Sol, nº 1980, Praia de Itaparica, Vila Velha-ES e MONICK DE OLIVEIRA ESTEVANOVIC NORA, natural de Manhuaçu-MG, com 34 anos de idade, divorciado(a), empresária, residente na Rodovia do Sol, nº 1980, Praia de Itaparica, Vila Velha-ES. 07536 2.: ROBERTO CLAUDIO FERNANDES NASCIMENTO, natural de Vitória-ES, com 39 anos de idade, solteiro(a), engenheiro de segurança do trabalho, residente na Avenida Hugo Musso, nº 1555, Ed. Ilha de Creta, L 23, Q 06, Aptº 501, Praia de Itapuã, Vila Velha-ES e DEIDIANE DAMASCENO BARREIRA, natural de Salto da Divisa-MG, com 40 anos de idade, solteiro(a), enfermeira, residente na Rua Afrânio Peixoto, nº 7, Soteco, Vila Velha-ES. 07549 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 07 de maio de 2020 Lucy de Oliveira Ruy _____________________________________________________________________ Cartorio Alzenira Bitti Faço saber que pretender casar-se: 1.: DANIEL PEREIRA VIEIRA, natural de Aracruz-ES, com 22 anos de idade, Solteiro(a), autônomo, residente na Rua Projetada, S/n°, Clemente II, Aracruz-ES e DAIANA DE ANDRADE MEDEIROS CAMILO, natural de Mantenópolis-ES, com 22 anos de idade, Divorciada(o), do lar, residente na Rua Jardim, S/n°, Portelinha, Aracruz-ES. 12838 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Aracruz-ES, 07 de maio de 2020 Alzenira Zampa Bitti Blank Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DO DISTRITO DE CARAPINA Faço saber que pretender casar-se: 1.: PAULO MARCELO ALVES VASCONCELOS, natural de Fortaleza-CE, com 33 anos de idade, solteiro(a), engenheiro, residente na Rua Babaçu, S/n, Manguinhos, Carapina, Serra-ES e MAYARA FREIRE DE ALENCAR ALVES, natural de Fortaleza-CE, com 34 anos de idade, solteiro(a), biomédica, residente na Rua Babaçu, S/n, Manguinhos, Carapina, Serra-ES. 29961 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Serra-ES, 07 de maio de 2020 Silvio dos Santos Neto Tabelião e Oficial _____________________________________________________________________ Cartório de Viana - Registro Civil e Tabelionato da Sede Faço saber que pretender casar-se: 1.: TIAGO ARAUJO MIRANDA, natural de Vitória-ES, com 28 anos de idade, Solteiro(a), auxiliar de serviços gerais, residente na Rua Oiapoque, S/n°, Marcilio de Noronha, Viana-ES e ADRIANY FERREIRA DOS SANTOS, natural de Vitória-ES, com 24 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua Oiapoque, S/n°, Marcilio de Noronha, Viana-ES. 06890 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Viana-ES, 07 de maio de 2020 Sophie Helene Rodrigues Porto Tabeliã e Oficiala _____________________________________________________________________ CARTORIO DO 1º OFICIO REGISTRO CIVIL E TABELIONATO Faço saber que pretender casar-se: 1.: RAMON SOUZA DAMAS, natural de Ipatinga-MG, com 28 anos de idade, Solteiro(a), técnico em comunicação, residente na Rua Luzia Lucas, nº 486, Centro, Itaipava, Itapemirim-ES e PRISCILA OLIVEIRA DA SILVA, natural de Itapemirim-ES, com 22 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua Luzia Lucas, nº 486, Centro, Itaipava, Itapemirim-ES. 13905 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Itapemirim-ES, 07 de maio de 2020 NATÁLIA BASTOS BECHEPECHE ANTAR Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ Cartório do Registro Civil e Tabelionato - Distrito de Ibes Faço saber que pretender casar-se: 1.: LUCAS VIEIRA FEHR, natural de Brasília-DF, com 21 anos de idade, Solteiro(a), auxiliar de vendas, residente na Rua Dália, nº 1500, Novo Mexico, Vila Velha-ES e PAULA GOMES DOS SANTOS AMORIM, natural de Vitória-ES, com 22 anos de idade, Solteira(o), tec. de enfermagem, residente na Rua Dália, nº 1500, Novo Mexico, Vila Velha-ES. 232728447 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 07 de maio de 2020 MARIA LUIZA MOREIRA TAJRA MELO Oficial e Tabeliã