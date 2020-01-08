Proclamas

Proclamas - 08/01/20

Proclamas
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

08 jan 2020 às 09:34

Publicado em 08 de Janeiro de 2020 às 09:34

Arquivos & Anexos

Proclamas - 08/01/20

Tamanho do arquivo: 1mb
Baixar

Proclamas

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DO DISTRITO DE CARAPINA Faço saber que pretender casar-se: 1.: OSIAS ANDRADE PORTAL, natural de Belém-PA, com 55 anos de idade, Divorciado(a), porteiro, residente na Rua Barra de São Francisco, s/nº , Jardim Carapina, Carapina, Serra-ES e LUCIMAR RODRIGUES PRATES, natural de Vitoria-ES, com 47 anos de idade, Divorciada(o), doméstica, residente na Rua Barra de São Francisco, s/nº , Jardim Carapina, Carapina, Serra-ES. 29553 2.: CHARLES FRANK BARROS, natural de Vitória-ES, com 45 anos de idade, Divorciado(a), frentista, residente na Rua Santa Terezinha, S/nº, André Carloni, Carapina, Serra-ES e JANDIRA SOUZA, natural de Catu-BA, com 26 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua Santa Terezinha, S/nº, André Carloni, Carapina, Serra-ES. 29554 3.: JÔNATAS GINO DE SOUZA NEVES, natural de Vila Velha-ES, com 30 anos de idade, Divorciado(a), auxiliar de produção, residente na Rua Pamplona, 260, Vila Nova de Colares, Carapina, Serra-ES e DANIELI MENEZES DA SILVA, natural de Vitória-ES, com 27 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua Pamplona, 260, Vila Nova de Colares, Carapina, Serra-ES. 29556 4.: RAIMUNDO BARBOSA DOS SANTOS, natural de Guaratinga-BA, com 52 anos de idade, Solteiro(a), pedreiro, residente na Avenida Presidente Dutra, 556, Jardim Carapina, Carapina, Serra-ES e MONICA MARIA DOS SANTOS SILVA, natural de Serra-ES, com 47 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Avenida Presidente Dutra, 556, Jardim Carapina, Carapina, Serra-ES. 29558 5.: HUGO ALAN DE CARVALHO GAIBA DOS SANTOS, natural de Serra-ES, com 19 anos de idade, solteiro(a), barbeiro, residente na Avenida Corsanto, nº 164, Apartamento 310, Residencial Vista do Mestre, Carapina, Serra-ES e DHENIFFER GOMES BARBOSA, natural de Vitória-ES, com 20 anos de idade, solteiro(a), recepcionista, residente na Avenida Corsanto, nº 164, Apartamento 310, Residencial Vista do Mestre, Carapina, Serra-ES. 29559 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Serra-ES, 07 de janeiro de 2020 Silvio dos Santos Neto Tabelião e Oficial Cartório Dyonizio Ruy Faço saber que pretender casar-se: 1.: YURI CUNHA BRITO, natural de Guarapari-ES, com 32 anos de idade, solteiro(a), metalurgico, residente na Rua Graciano Salles, Nº36, Expedito, Cariacica-ES e CAMILA CRUZEIRO DE SOUZA COSTA, natural de Andradas-MG, com 31 anos de idade, solteiro(a), supervisora, residente na Avenida Délio Silva Britto, Nº630, Ed. Gramado, Apto. 402, Coqueiral de Itaparica, Vila Velha-ES. 07453 2.: EDUARDO SCHNEIDER, natural de Vila Velha-ES, com 59 anos de idade, solteiro(a), agente administrativo aposentado, residente na Av. Jerônimo Monteiro, 318, Jaburuna, Vila Velha-ES e LUCIA COSTALONGA, natural de Nova Venécia-ES, com 60 anos de idade, solteiro(a), autônoma aposentada, residente na Avenida Jerônimo Monteiro, 318, Jaburuna, Vila Velha-ES. 18077 3.: EDUARDO NEVES BELARMINO, natural de Vitória-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), vendedor, residente na Rua Três, nº 09, Cocal, Vila Velha-ES e PALOMA DOS SANTOS GOBETTI, natural de Vila Velha-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), estudante, residente na Rua Felisberto Pinto Vieira, N°18, Cristovão Colombo, Vila Velha-ES. 18078 4.: JOÃO WELLINGTON DA SILVA JUNIOR, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 44 anos de idade, divorciado(a), comerciante, residente na Rua Desembargador Augusto Botelho, 1000, Ap. 101, Edifício Venina, Praia da Costa, Vila Velha-ES e ANA CLÁUDIA DE PAULA QUEIROZ, natural de Nova Viçosa-BA, com 34 anos de idade, solteiro(a), análista tributária, residente na Rua Desembargador Augusto Botelho, nº 1000, Ap. 101, Praia da Costa, Vila Velha-ES. 18079 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 07 de janeiro de 2020 Lucy de Oliveira Ruy Notária e Oficiala Registradora Cartório Maria Amado Faço saber que pretender casar-se: 1.: LUCIANO MACHADO DOS SANTOS, natural de Aracruz-ES, com 45 anos de idade, Divorciado(a), motorista, residente na Rua Primula, 02, Serra Dourada II, Serra-ES e ANA KARINE COSTA SILVA, natural de Itabuna-BA, com 32 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua Primula, 02, Serra Dourada II, Serra-ES. 09865 2.: DIEGO MARIANO GOMES NASCIMENTO, natural de Vitória-ES, com 28 anos de idade, Solteiro(a), supervisor de vendas, residente na Rua Tupi, nº 669, Planalto Serrano Bloco C, Serra-ES e EDILAINE MEIRELES DA SILVA, natural de Coronel Fabriciano-MG, com 30 anos de idade, Solteira(o), porteira, residente na Rua Tupi, nº 669, Planalto Serrano Bloco C, Serra-ES. 09866 3.: OTAVIANO DOS SANTOS LUZ, natural de Uruçuca-BA, com 59 anos de idade, Solteiro(a), pedreiro, residente na Rua Ecoporanga, nº 169, Belvedere, Serra-ES e ELENILDA MARIA DA SILVA, natural de Canhotinho-PE, com 36 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua Ecoporanga, nº 169, Belvedere, Serra-ES. 09867 4.: FABIANO DE JESUS PEDRO, natural de Linhares-ES, com 36 anos de idade, Solteiro(a), auxiliar de serviços gerais, residente na Rua Eucalipto, 10, Cidade Pomar, Serra-ES e ROSANGELA DE JESUS LEMOS, natural de Itamaraju-BA, com 29 anos de idade, Solteira(o), artesã, residente na Rua Eucalipto, 10, Cidade Pomar, Serra-ES. 09868 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Serra-ES, 07 de janeiro de 2020 Marisa de Deus Amado Oficiala e Tabeliã CARTÓRIO SARLO Faço saber que pretender casar-se: 1.: RENATO MARINHO SARTÓRIO, natural de Rio de Janeiro-RJ, com 33 anos de idade, solteiro(a), Geógrafo, residente na Rua Lumberto Maciel de Azevedo, nº 02, Casa 35, Jardim Camburi, Vitória-ES e KAMILLA BERARDINELLI SCARPINI, natural de Vitória-ES, com 32 anos de idade, solteiro(a), Funcionária pública, residente na Avenida Munir Hilal, nº 500, Bloco F, Ap. 102, Jardim Camburi, Vitória-ES. 23797 2.: SANDRO CATARINO RAMOS, natural de Vitória-ES, com 38 anos de idade, solteiro(a), Instalador, residente na Escadaria Santa Júlia, nº 44 , Itararé, Vitória-ES e RAYANE DA SILVA VITORINO, natural de Vitória-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), autônoma, residente na Escadaria Santa Júlia, nº 44 , Itararé, Vitória-ES. 23801 3.: IGOR PIVA MENDES, natural de Alegre-ES, com 36 anos de idade, solteiro(a), médico, residente na Rua Dom Pedro II, 63/1206, Praia do Canto, Vitória-ES e JAYANE SALAZAR FERNANDES, natural de Resplêndor-MG, com 23 anos de idade, solteiro(a), dentista, residente na Rua Dom Pedro II, 63/1206, Praia do Canto, Vitória-ES. 23802 4.: RAPHAEL DIAS PEYNEAU, natural de Vitória-ES, com 37 anos de idade, solteiro(a), administrador, residente na Avenida Governador Eurico Rezende, nº 160/401, Jardim Camburi, Vitória-ES e MANUELA RUBIM CAMARA SETE, natural de Vitória-ES, com 36 anos de idade, solteiro(a), dentista, residente na Rua Ludwik Macal, nº 131/401, Jardim da Penha, Vitória-ES. 23803 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 07 de janeiro de 2020 RODRIGO SARLO ANTONIO Oficial CARTORIO DE REGISTRO CIVIL DO DISTRITO DE GOIABEIRAS Faço saber que pretender casar-se: 1.: ARTHUR DE ALMEIDA MACEDO, natural de Vitória-ES, com 31 anos de idade, Solteiro(a), advogado, residente na Rua Júlia Lacourt Penna, nº 161, Ed. Cosmos Apto 106, Jardim Camburi, Vitória-ES e PILAR DE CASTRO BAIOCO BASTOS, natural de Vitória-ES, com 22 anos de idade, Solteira(o), terapêuta, residente na Rua Júlia Lacourt Penna, nº 161, Ed. Cosmos Apto 106, Jardim Camburi, Vitória-ES. 23523 2.: VITOR DE FREITAS, natural de Vitória-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), advogado, residente na Rua Doutor Dido Fontes, nº 815, Ed. Mirna Bloco B - 205 Jardim da Penha, Vitória-ES e LUMA RIBEIRO VIQUE, natural de Vila Velha-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), professora, residente na Rua Doutor Dido Fontes, nº 815, Ed. Mirna Bloco B - 205 Jardim da Penha, Vitória-ES. 23536 3.: JOSIEL CÂNDIDO PEREIRA, natural de Mantena-MG, com 33 anos de idade, solteiro(a), serviços gerais, residente na Avenida Munir Hilal, nº 292, Apto 502, Jardim Camburi, Vitória-ES e MARIA LUÍZA RODRIGUES, natural de Baixo Guandu-ES, com 20 anos de idade, solteiro(a), doméstica, residente na Avenida Munir Hilal, nº 292, Apto 502, Jardim Camburi, Vitória-ES. 23545 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 07 de janeiro de 2020 Paula Cecilia da Luz Rodrigues Oficial Cartório da Barra Faço saber que pretender casar-se: 1.: ALEXANDRE OLIVEIRA DA SILVA, natural de São João de Meriti-RJ, com 46 anos de idade, solteiro(a), *****************, residente na **********************, Vila Velha-ES e LARISSE DE CASTRO ANDRADE, natural de Lajinha-MG, com 29 anos de idade, divorciado(a), **********, residente na *************, -ES. 08140 2.: PAULO SANTOS DE JESUS, natural de Itabuna-BA, com 37 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de serviços gerais, residente na Avenida Afonso Cláudio, nº 02, Terra Vermelha, Vila Velha-ES e FRANCISCA THIESK MARCIANO PEREIRA, natural de Vila Velha-ES, com 36 anos de idade, divorciado(a), auxiliar de secretaria escolar, residente na Avenida Afonso Cláudio, nº 02, Terra Vermelha, Vila Velha-ES. 08142 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 07 de janeiro de 2020 Najla Aparecida Assad de Morais Oficiala e Tabeliã Cartorio Alzenira Bitti Faço saber que pretender casar-se: 1.: DOUGLAS LOUREIRO PIMENTEL, natural de Vitória-ES, com 28 anos de idade, Solteiro(a), instrutor de cursos livres, residente na Rua Teóphilo Barcellos Rangel, nº 136, Centro, Aracruz-ES e JÚLIA NOSSA DE CARVALHO, natural de Aracruz-ES, com 22 anos de idade, Solteira(o), estudante universitária/estagiária, residente na Rua Florentino Avidos, nº 10, Vila Rica, Aracruz-ES. 12754 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Aracruz-ES, 07 de janeiro de 2020 Alzenira Zampa Bitti Blank Oficiala e Tabeliã Cartório de Registro Civil e Tabelionato da 2ª Zona Judiciária de Vitória Faço saber que pretender casar-se: 1.: GENESIO PEREIRA DE ABREU, natural de Itanhém-BA, com 67 anos de idade, divorciado(a), aposentado, residente na Escadaria Brasil, nº 24, Resistência, Vitória-ES e MARLI DOMINGOS DOS SANTOS, natural de Vitória-ES, com 47 anos de idade, viúvo(a), do lar, residente na Escadaria Brasil, N° 24, Resistência, Vitória-ES. 16925 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 07 de janeiro de 2020 Humberto Manoel Passos Beiriz Tabelião e Oficial Cartório do Registro Civil e Tabelionato - Distrito de Ibes Faço saber que pretender casar-se: 1.: DANIEL COUTO BOCHOU, natural de Vila Velha-ES, com 26 anos de idade, Solteiro(a), auxiliar de serviços Gerais, residente na Rua Sílvio Ávidos,s/n , Santa Rita, Vila Velha-ES e LARISSA CARVALHO DE FREITAS, natural de Vila Velha-ES, com 18 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua Sílvio Ávidos, S/n, Santa Rita, Vila Velha-ES. 232728308 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 07 de janeiro de 2020 MARIA LUIZA MOREIRA TAJRA MELO Oficial e Tabeliã

