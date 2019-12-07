Proclamas - 07/12/19
CARTÓRIO GUARAPARI Faço saber que pretender casar-se: 1.: FÁBIO FERREIRA RIBEIRO, natural de Vitória-ES, com 32 anos de idade, solteiro(a), técnico de processo, residente na Rua Opala, S/nº., Santa Mônica, Guarapari-ES e JÚLIA BURINI SIMÕES, natural de Guarapari-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), recepcionista, residente na Rua Opala, S/nº., Santa Mônica, Guarapari-ES. 11589 2.: GILVAN PORTELA CRUZ, natural de Camacan-BA, com 50 anos de idade, solteiro(a), mecânico industrial, residente na Rua R, nº 01, Adalberto Simão Nader, Guarapari-ES e ISAILDE DUARTE DOS SANTOS, natural de Buerarema-BA, com 50 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua R, nº 01, Adalberto Simão Nader, Guarapari-ES. 11590 3.: RODRIGO LIMA CARDOSO, natural de Vitória-ES, com 46 anos de idade, solteiro(a), motorista, residente na Rua Anchieta, S/n, Belo Horizonte, Guarapari-ES e DANIELA DELMASCHIO DIAS, natural de Governador Valadares-MG, com 43 anos de idade, divorciado(a), do lar, residente na Rua Anchieta, S/n, Belo Horizonte, Guarapari-ES. 11591 4.: MARCELO DE MEDEIROS CASTRO, natural de Vitória-ES, com 47 anos de idade, solteiro(a), administrador, residente na Avenida Beira Mar, nº 2112, Aptº 202, Praia do Morro, Guarapari-ES e KÊNYA MATTOS DE ANDRADE, natural de Manhuaçu-MG, com 40 anos de idade, solteiro(a), farmacêutica, residente na Avenida Beira Mar, nº 2112, Aptº 202, Praia do Morro, Guarapari-ES. 11592 5.: DHÔNATAS FERREIRA DO AMARAL, natural de Aimorés-MG, com 25 anos de idade, solteiro(a), vendedor, residente na Rua Minas Gerais, nº 01, São Gabriel, Guarapari-ES e JACIARA AMBROZINI DOS SANTOS, natural de Guarapari-ES, com 31 anos de idade, solteiro(a), coordenadora escolar, residente na Rua Minas Gerais, nº 01, São Gabriel, Guarapari-ES. 11593 6.: VICTOR MARVILA WOLFGRAM, natural de Anchieta-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), técnico mecânico, residente na Rua Lilian, nº 26, Ipiranga, Guarapari-ES e NATHANY MOTTA FERREIRA DOS SANTOS, natural de Guarapari-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), estudante, residente na Rua Lilian, nº 26, Ipiranga, Guarapari-ES. 11594 7.: CLEUDE SANTOS DE OLIVEIRA, natural de Camacan-BA, com 36 anos de idade, solteiro(a), carpinteiro, residente na Rua Geraldo Gama, nº 20, São José, Guarapari-ES e MARIA HELENA DOS SANTOS, natural de Ubaitaba-BA, com 34 anos de idade, divorciado(a), do lar, residente na Rua Geraldo Gama, nº 20, São José, Guarapari-ES. 11595 8.: ANDERSON MOTA DE SOUZA RODRIGUES, natural de Cruz das Almas-BA, com 31 anos de idade, solteiro(a), carpinteiro, residente na Rua Espirito Santo, S/n, Bairro Ipiranga, Guarapari-ES e BRUNA PEREIRA SANTOS, natural de Aracruz-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Espirito Santo, S/n, Bairro Ipiranga, Guarapari-ES. 11596 9.: PRINCY DE SOUZA RODRIGUES, natural de Vila Velha-ES, com 31 anos de idade, solteiro(a), garçom, residente na Rua José Krohling, nº 57, Aeroporto, Guarapari-ES e RAFAELA SILVA MOTA, natural de Guarapari-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), vendedora, residente na Rua José Krohling, nº 57, Aeroporto, Guarapari-ES. 11597 10.: GILVAN SAITH OLIVEIRA, natural de Guarapari-ES, com 33 anos de idade, solteiro(a), músico, residente na Avenida Praiana, nº 1990, Praia do Morro, Guarapari-ES e TAMARA MAIOLI SAITH, natural de Domingos Martins-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de laboratório, residente na Avenida Praiana, nº 1990, Praia do Morro, Guarapari-ES. 11598 11.: JOSÉ GABRIEL VITOR, natural de Rio Casca-MG, com 58 anos de idade, divorciado(a), pensionista, residente na Avenida Brasil, nº 193, São Gabriel, Guarapari-ES e MARIA DA CONSOLAÇÃO SILVA, natural de Virgolândia-MG, com 53 anos de idade, divorciado(a), do lar, residente na Avenida Brasil, nº 193, São Gabriel, Guarapari-ES. 11599 12.: UBIRAJARA RAMALHETE PEREIRA, natural de Guarapari-ES, com 33 anos de idade, solteiro(a), pintor, residente na Rua Dom João VI, nº 99, Bairro Kubitschek, Guarapari-ES e LARISSA FREIRE TRINDADE, natural de Guarapari-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), vendedora, residente na Rua Dom João VI, nº 99, Bairro Kubitschek, Guarapari-ES. 11600 13.: LUIZ MARCOS PEREIRA OTTONI, natural de Cariacica-ES, com 50 anos de idade, divorciado(a), vigilante, residente na Rua Projetada, S/n, Village do Sol, Guarapari-ES e FABIANA OLIVEIRA DOS SANTOS, natural de Recife-PE, com 41 anos de idade, divorciado(a), auxiliar de serviços gerais, residente na Rua Projetada, S/n, Village do Sol, Guarapari-ES. 11601 14.: PHELIPE NUNES PERINI, natural de Aracruz-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), estoquista, residente na Rua Lino Pinto da Silva, nº 700, Itapebussu, Guarapari-ES e VICTÓRIA KOSKY CARMINATI, natural de Guarapari-ES, com 18 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Lino Pinto da Silva, nº 700, Itapebussu, Guarapari-ES. 11602 15.: LUIZ RIBEIRO GOMES, natural de Afonso Claúdio-ES, com 55 anos de idade, divorciado(a), motorista, residente na Rua Trindade, S/nº., Santa Margarida, Guarapari-ES e ROSIMERE MARIA CAMPOS, natural de Guarapari-ES, com 38 anos de idade, solteiro(a), salgadeira, residente na Rua Trindade, S/nº., Santa Margarida, Guarapari-ES. 11603 16.: ALAÉLSON ARANZEDO JUNIOR, natural de Anchieta-ES, com 28 anos de idade, divorciado(a), auxiliar de escritório, residente na Rua José Luiz Cardoso de Lima, nº 114, Jabaraí, Guarapari-ES e LORRANE PEREIRA DA SILVA, natural de Guarapari-ES, com 20 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua José Luiz Cardoso de Lima, nº 114, Jabaraí, Guarapari-ES. 11604 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Guarapari-ES, 06 de dezembro de 2019 ALBERSON RAMALHETE COUTINHO Oficial e Tabelião _____________________________________________________________________ CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DO DISTRITO DE CARAPINA Faço saber que pretender casar-se: 1.: ROBLEDO RIBEIRO DE MARTIN, natural de Serra-ES, com 29 anos de idade, divorciado(a), socorrista, residente na Rua Cristóvão Colombo, São Diogo I, Carapina, Serra-ES e LUANA ALVES MIRANDA, natural de Pedro Canário-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), autônoma, residente na Rua Cristóvão Colombo, São Diogo I, Carapina, Serra-ES. 29408 2.: ERICKSON SILVA LUBIANA, natural de Vitória-ES, com 21 anos de idade, Solteiro(a), operador comercial I, residente na Av. Desembargador Antonio José Miguel Feu Rosa, 665, Praia da Baleia, Carapina,, Serra-ES e SYNDEL RODRIGUES PEREIRA, natural de Vila Velha-ES, com 24 anos de idade, Solteira(o), operadora comercial de caixa I, residente na Rua Santa Alice, nº 150, Jardim Limoeiro, Carapina, Serra-ES. 29439 3.: CLAUDIO TAPIAS SIMÕES, natural de Vitória-ES, com 40 anos de idade, Solteiro(a), auxiliar de produção Jr., residente na Rua São Paulo, nº 19, Caixa 01, Planicie da Serra, Carapina,, Serra-ES e ANGELA APARECIDA ALBERTO MIRANDA PINHEIRO, natural de Mutum-MG, com 46 anos de idade, Viúva(o), do lar, residente na Rua Amsterdã, nº 361, Parque Residencial de Tubarão, Carapina, Serra-ES. 29443 4.: THIAGO MONTEIRO DA SILVA, natural de São Paulo-SP, com 34 anos de idade, Solteiro(a), auxiliar de carinho, residente na Rua Macucu, S/n, Novo Horizonte, Carapina, Serra-ES e FERNANDA RIBEIRO NARCISO, natural de Serra-ES, com 28 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua Macuco, S/n, Novo Horizonte, Carapina, Serra-ES. 29444 5.: JOÃO VITOR CESANO AFONSO, natural de Serra-ES, com 20 anos de idade, Solteiro(a), operador de estoque, residente na Rua Linha de Força, 100, Jardim Tropical, Carapina, Serra-ES e ISABELLA WANZELER GURGEL DE CARVALHO, natural de Serra-ES, com 21 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua Linha de Força, 100, Jardim Tropical, Carapina, Serra-ES. 29445 6.: LORRAN ASSIS SENA, natural de Vitória-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), mecânico industrial, residente na Rua 13 de Maio, 122, Taquara II, Carapina, Serra-ES e LARISSA MATOS SCHEIDEGGER LOUBACK, natural de Mantena-MG, com 20 anos de idade, solteiro(a), técnica de enfermagem, residente na Rua 13 de Maio, 122, Taquara II, Carapina, Serra-ES. 29448 7.: LUCAS BARBOSA DA SILVA, natural de Vitória-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), empresário, residente na Rua Pituba, 92, Morada de Laranjeiras, Carapina, -ES e RAQUEL OLIVEIRA NOVELLI, natural de Vitória-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), auxiliar administrativo, residente na Rua Pituba, 92, Morada de Laranjeiras, Carapina, -ES. 29449 8.: HEITOR MONTEIRO DA ROCHA, natural de Rio Casca-MG, com 44 anos de idade, divorciado(a), pedreiro de acabamento, residente na Rua dos Canários, nº 171, Lagoa de Carapebus, Carapina, Serra-ES e MARINA DE ARAUJO ELLES, natural de Nova Venécia-ES, com 53 anos de idade, divorciado(a), auxiliar de serviços gerais, residente na Rua dos Canários, nº 171, Lagoa de Carapebus, Carapina, Serra-ES. 29454 9.: ALEF HUBNER LIRIO, natural de Ibatiba-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), policial militar, residente na Rua Marataízes, nº 250, Valparaíso, Carapina, Serra-ES e HOSSANA SAIB ABI-HABIB, natural de Vitória-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), estudante, residente na Rua Marataízes, nº 250, Valparaíso, Carapina, Serra-ES. 29456 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Serra-ES, 06 de dezembro de 2019 Silvio dos Santos Neto Tabelião e Oficial _____________________________________________________________________ Cartório Dyonizio Ruy Faço saber que pretender casar-se: 1.: RENATO BELARMINO DE FARIAS, natural de Sao João de Meriti-RJ, com 33 anos de idade, solteiro(a), eletricista, residente na Av Hugo Musso, nº 978, Aptº 103, Praia da Costa, Vila Velha-ES e NATÁLIA LIMA CARDIAS, natural de Belém-PA, com 30 anos de idade, divorciado(a), executiva de vendas, residente na Avenida Hugo Musso, nº 978, Aptº 103, Praia da Costa, Vila Velha-ES. 18028 2.: WAGNO DE CARLO ROCHA, natural de Colatina-ES, com 42 anos de idade, divorciado(a), Comerciário, residente na Rua C, S/nº, Bloco 214, Ap 402, Coqueiral de Itaparica,, Vila Velha-ES e LORANI SODRE SOUZA, natural de Vitória-ES, com 32 anos de idade, divorciado(a), técnica de enfermagem, residente na Rua C, S/n, Bloco 214, Ap 402, Marcanaiba, Coqueiral de Itaparica,, Vila Velha-ES. 18030 3.: RODRIGO BARCELLOS MATTOS, natural de Vila Velha-ES, com 40 anos de idade, divorciado(a), representante, residente na Av. São Paulo, Edf. Costa Azurra, nº 2760, Aptº 201, Itapuã, Vila Velha-ES e KÊNIA MARA DE OLIVEIRA MATOS, natural de Itaúna-MG, com 29 anos de idade, solteiro(a), Empreendedora, residente na Av São Paulo, Ed Costa Azurra, Nº 2760, Apt 201, Itapoã, Vila Velha-ES. 18031 4.: VANDERLEI JESUS DOS SANTOS, natural de Medeiros Neto-BA, com 38 anos de idade, solteiro(a), ajudante civil, residente na Rua Vasco da Gama, 8 , Jaburuna, Vila Velha-ES e CARLA BRAZ SANTANA, natural de Vila Velha-ES, com 34 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de serviços gerais, residente na Rua Vasco da Gama, nº 08, Bairro Jaburuna, Vila Velha-ES. 18032 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 06 de dezembro de 2019 Lucy de Oliveira Ruy Notária e Oficiala Registradora _____________________________________________________________________ Cartório Maria Amado Faço saber que pretender casar-se: 1.: OTÁVIO LINO DE SOUSA JÚNIOR, natural de Coluna-MG, com 36 anos de idade, Divorciado(a), auxiliar de serviços gerais, residente na Rua Jacarepagua, 102, Jardim Guanabara, Serra-ES e JULIANA DE OLIVEIRA SIMÃO, natural de Iúna-ES, com 35 anos de idade, Divorciada(o), ajudante de cozinha, residente na Rua Jacarepagua, 102, Jardim Guanabara,, Serra-ES. 09801 2.: JOSÉ FERREIRA DOS SANTOS FILHO, natural de Aracruz-ES, com 72 anos de idade, Solteiro(a), aposentado, residente na Rua Águia Branca, nº 60, Planalto Serrano Bloco A, Serra-ES e MILTA CARVALHO ROSA, natural de Aracruz-ES, com 65 anos de idade, Solteira(o), aposentada, residente na Rua Águia Branca, nº 60, Planalto Serrano Bloco A, Serra-ES. 09802 3.: ODAIR DOS SANTOS, natural de Conceição da Barra-ES, com 31 anos de idade, divorciado(a), soldador, residente na Rua Juruva, 01, Serra Dourada III, Serra-ES e LORENA GONÇALVES DA COSTA, natural de Vitória-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), almoxarife, residente na Rua Juruva, 01, Serra Dourada III, Serra-ES. 09804 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Serra-ES, 06 de dezembro de 2019 Marisa de Deus Amado Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ Cartório da Barra Faço saber que pretender casar-se: 1.: WILLIAM DA SILVA, natural de Vila Velha-ES, com 30 anos de idade, Solteiro(a), ajudante de obras, residente na Rua Rui Barbosa, nº 27, Ulisses Guimarães, Vila Velha-ES e LUANA KENG QUEIROZ, natural de Vitória-ES, com 26 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua Rui Barbosa, nº 27, Ulisses Guimarães, Vila Velha-ES. 08106 2.: VITOR OLIVEIRA DA SILVA, natural de Vitória-ES, com 23 anos de idade, Solteiro(a), auxiliar de produção, residente na Avenida Dom Pedro I, nº 94, Ulisses Guimarães, Vila Velha-ES e FLAVIANE ARAUJO CERQUEIRA, natural de Una-BA, com 25 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Avenida Dom Pedro I, nº 94, Ulisses Guimarães, Vila Velha-ES. 08109 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 06 de dezembro de 2019 Najla Aparecida Assad de Morais Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ CARTORIO DE REGISTRO CIVIL DO DISTRITO DE GOIABEIRAS Faço saber que pretender casar-se: 1.: GILMAR OLIVEIRA ARAUJO, natural de Prado-BA, com 55 anos de idade, Solteiro(a), mecânico, residente na Rua Professor Carlos Leonardo Kulnig, nº 16, Maria Ortiz, Vitória-ES e MARIA APARECIDA MUNIZ TORQUATO, natural de Aracruz-ES, com 54 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua Professor Carlos Leonardo Kulnig, nº 16, Maria Ortiz, Vitória-ES. 23460 2.: GEOVANI DE ALMEIDA FERREIRA, natural de Tomé-Açu-PA, com 31 anos de idade, Solteiro(a), vendedor, residente na Rua Professora Odila Simões, nº 16, Maria Ortiz, Vitória-ES e BÁRBARA FRANCISCA DE OLIVEIRA, natural de Vitória-ES, com 29 anos de idade, Solteira(o), auxiliar comercial, residente na Rua Professora Odila Simões, nº 16, Maria Ortiz, Vitória-ES. 23469 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 06 de dezembro de 2019 Paula Cecilia da Luz Rodrigues Oficial _____________________________________________________________________ CARTÓRIO DE NOTAS E REGISTRO CIVIL Faço saber que pretender casar-se: 1.: JOSÉ VICENTE SOUZA CARNAVOS, natural de Vitória-ES, com 31 anos de idade, Solteiro(a), vitória, residente na Rua Itabapoana, nº 1, Itacibá, Cariacica-ES e GRACIANE DA SILVA MORAIS, natural de Sobral-CE, com 25 anos de idade, Solteira(o), copeira, residente na Rua Itabapoana, nº 1, Itacibá, Cariacica-ES. 12620 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Cariacica-ES, 06 de dezembro de 2019 Milson Fernandes Paulin Tabelião e Oficial _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato da 2ª Zona Judiciária de Vitória Faço saber que pretender casar-se: 1.: EMANUEL GOMES NUNES, natural de Manhuaçu-MG, com 29 anos de idade, solteiro(a), vigilante, residente na Rua Onze de Janeiro, nº 256, Grande Vitória, Vitória-ES e ANA LÚCIA FERREIRA, natural de Baixo Guandu-ES, com 31 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Onze de Janeiro, nº 256, Grande Vitória, Vitória-ES. 16898 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 06 de dezembro de 2019 Humberto Manoel Passos Beiriz Tabelião e Oficial _____________________________________________________________________ Cartório do Registro Civil e Tabelionato - Distrito de Ibes Faço saber que pretender casar-se: 1.: THIAGO DA SILVA, natural de São Gabriel da Palha-ES, com 24 anos de idade, Solteiro(a), promotor de vendas, residente na Rua Gláuber Rocha, 200, Nova Itaparica, Vila Velha-ES e ELIENE FERRARI, natural de Serra-ES, com 24 anos de idade, Solteira(o), manicure, residente na Rua Gláuber Rocha, 200, Nova Itaparica, Vila Velha-ES. 232728272 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 06 de dezembro de 2019 MARIA LUIZA MOREIRA TAJRA MELO Oficial e Tabeliã _____________________________________________________________________ CARTÓRIO SARLO Faço saber que pretender casar-se: 1.: DALSO BERNADINO, natural de Barra de São Francisco-ES, com 57 anos de idade, divorciado(a), pedreiro, residente na Rua São João Batista, nº 127, Resistência, Vitória-ES e LUIZA VIEIRA CLEMENTE, natural de Linhares-ES, com 57 anos de idade, divorciado(a), auxiliar de cozinha, residente na Rua Presidente Kennedy, nº 32, Bairro De Fátima, Aracruz-ES. 23763 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 06 de dezembro de 2019 RODRIGO SARLO ANTONIO Oficial _____________________________________________________________________ TABELIONATO DE NOTAS E REGISTRO CIVIL-OFÍCIO DA CIDADANIA- SEDE DA COMARCA DE IÚNA-ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: EVANDRO GODINHO DE PAULA, natural de Iúna-ES, com 19 anos de idade, solteiro(a), lavrador, residente na Rua Ipiranga, Número 318, Bairro Quilombo, Iúna-ES e EMANUELA RODRIGUES TOMÉ, natural de Iúna-ES, com 16 anos de idade, solteiro(a), lavradeira, residente na Rua Ipiranga, Número 318, Bairro Quilombo, Iúna-ES. 08534 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Iúna-ES, 06 de dezembro de 2019 JEFERSON MIRANDA Oficial da Cidadania e Tabelião de Notas ______________________________________________________________________________________ CARTÓRIO 1º OFÍCIO DO REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS DA SEDE DA COMARCA DE ITAPEMIRIM-ES Faço saber que pretendem casar-se: 1.: DURVALINO DA COSTA NUNES, de nacionalidade brasileira, natural de Itapemirim-ES, nascido em 12 de março de 1975, estado civil divorciado, profissão caminhoneiro, residente na Rua Projetada, s/nº, Brejo Grande do Norte, Itapemirim-ES, filho de EDILIO DA SILVEIRA NUNES e MARIA JOSÉ DA COSTA NUNES e FLAVIENE BENEVIDES BATISTA, de nacionalidade brasileira, natural de Itapemirim-ES, nascida em 25 de novembro de 1985, estado civil divorciada, profissão lavradora, residente na Rua Projetada, s/nº, Brejo Grande do Norte, Itapemirim-ES, filha de VALMIR BATISTA e ENILDA BENEVIDES BATISTA. Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Itapemirim-ES, 06 de dezembro de 2019 Natalia Bastos Bechepeche Antar Oficial do Registro Civil