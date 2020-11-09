Proclamas - 07/11/20
CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DA SEDE Faço saber que pretender casar-se: 1.: RODRIGO GRIJO DOS SANTOS, natural de Viana-ES, com 36 anos de idade, solteiro(a), funcionário público municipal, residente na Avenida Padre José De Anchieta, 41, Muquiçaba, Guarapari-ES e ANDRESSA BARBOZA SANTA CLARA, natural de Guarapari-ES, com 32 anos de idade, solteiro(a), funcionária pública municipal, residente na Avenida Padre José De Anchieta, 41, Muquiçaba, Guarapari-ES. 11999 2.: SÁVIO GARCIA DOS SANTOS, natural de Eunápolis-BA, com 25 anos de idade, divorciado(a), repositor, residente na Rua Paissandú, nº 38, Olaria, Guarapari-ES e FLAVIA SILVA DOS SANTOS, natural de Buerarema-BA, com 27 anos de idade, divorciado(a), do lar, residente na Rua Paissandú, nº 38, Olaria, Guarapari-ES. 12000 3.: RAFAEL VALERIO JANUARIO, natural de Cariacica-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), balconista, residente na Rua B 6, 14, Guarapari-ES e FABRIZIA DA PENHA PEREIRA TAVARES, natural de Alfredo Chaves-ES, com 19 anos de idade, solteiro(a), doméstica, residente na Rua B 6, 14, Guarapari-ES. 12001 4.: LEANDRO DE SOUZA XAVIER, natural de Vitória-ES, com 20 anos de idade, solteiro(a), porteiro, residente na Rua José Sarney, nº 1 , Una, Guarapari-ES e BEATRIZ VITÓRIA DIAS GOMES, natural de Vila Velha-ES, com 21 anos de idade, solteiro(a), estudante, residente na Rua José Sarney, nº 1 , Una, Guarapari-ES. 12002 5.: JAILTON SILVA BATISTA, natural de Cotia-SP, com 24 anos de idade, solteiro(a), pintor, residente na Rua Mantenópolis, S/n, Bela Vista, Guarapari-ES e AMANDA DE SOUZA PEREIRA, natural de Rio de Janeiro-RJ, com 32 anos de idade, solteiro(a), manicure, residente na Rua Mantenópolis, S/n, Bela Vista, Guarapari-ES. 12003 6.: PAULO NÓBREGA DEVAI, natural de Guarapari-ES, com 32 anos de idade, solteiro(a), técnico em informática, residente na Rua Paissandú,s/n, Olaria, Guarapari-ES e WARLA OLIVEIRA LIMA, natural de Lago Verde-MA, com 23 anos de idade, solteiro(a), musicista, residente na Rua Paissandú,s/n, Olaria, Guarapari-ES. 12004 7.: MARCELO DE JESUS SOUZA, natural de Guarapari-ES, com 21 anos de idade, solteiro(a), cabeleireiro, residente na Rua do Sereno, S/nº, Bela Vista, Guarapari-ES e MICHELLE SANTIAGO DOS SANTOS, natural de Itabuna-BA, com 19 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Manoel Coutinho, nº 430, Barra do Riacho, Aracruz-ES. 12005 8.: WASHINGTON WESLEY VAZ REBONATO, natural de Anchieta-ES, com 31 anos de idade, solteiro(a), porteiro, residente na Rua Anézio Freire, nº 1, Concha D'Ostra, Guarapari-ES e ELIANA CERQUEIRA SILVA, natural de Aurelino Leal-BA, com 41 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de faturamento, residente na Rua Anézio Freire, nº 1, Concha D'Ostra, Guarapari-ES. 12006 9.: DANILO DE ALMEIDA SANTOS, natural de Itabuna-BA, com 31 anos de idade, divorciado(a), pastor, residente na Rua Doutor Antônio Bezerra de Faria, nº 440, Aribiri, Vila Velha-ES e PATRICIA MARTINS LIRA, natural de Guarapari-ES, com 40 anos de idade, solteiro(a), consultora de RH, residente na Rua Joaquim da Silva Lima, nº 510, Centro, Guarapari-ES. 12007 10.: LEANDRO DA SILVA ROSA, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), gesseiro, residente na Rua Projetada, S/nº, Village do Sol, Guarapari-ES e JOSIANE ZAGOTO AGUIAR, natural de Castelo-ES, com 39 anos de idade, divorciado(a), doméstica, residente na Rua Projetada, S/nº, Village do Sol, Guarapari-ES. 12008 11.: FELIPE DOS SANTOS DE LIMA, natural de São João de Meriti-RJ, com 25 anos de idade, solteiro(a), assistente administrativo, residente na Ladeira Doutor Gérson da Silva Freire, nº 634, Ipiranga, Guarapari-ES e DRIELLY SIMÕES UCELLI, natural de Guarapari-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), monitora de tecnologia educacional, residente na Ladeira Doutor Gérson da Silva Freire, nº 634, Ipiranga, Guarapari-ES. 12009 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Guarapari-ES, 06 de novembro de 2020 DANIELLE BUENO FERNANDES NAVARINI Tabeliã e Oficiala Interina _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato de Notas da Sede do Juízo de Vila Velha - ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: EUDES BONFIM MATOS DOS SANTOS, natural de Vila Velha-ES, com 35 anos de idade, solteiro(a), autônomo, residente na Rua Quatro, nº 21 B, Cocal, Vila Velha-ES e CRISTINA PADILHA ROSA, natural de Vitória-ES, com 31 anos de idade, solteiro(a), autônoma, residente na Rua Quatro, nº 21 B, Cocal, Vila Velha-ES. 07784 2.: JONESTONE ESTEVAM BRASIL MARTINS, natural de Caicó-RN, com 42 anos de idade, divorciado(a), militar, residente na Rua Curitiba, nº 1760, Bl. A, Apto, 1005, Itapuã, Vila Velha-ES e ADRIANA DA SILVA LOPES, natural de Rio de Janeiro-RJ, com 47 anos de idade, viúvo(a), professora, residente na Rua Curitiba, nº 1760, Bl. A, Apto, 1005, Itapuã, Vila Velha-ES. 07796 3.: LUIZ CARLOS DO NASCIMENTO, natural de Itumbiara-GO, com 56 anos de idade, divorciado(a), analista de sistemas, residente na Avenida Ministro Salgado Filho, nº 578, Soteco, Vila Velha-ES e ALESSANDRA FELIX DE OLIVEIRA, natural de Teófilo Otoni-MG, com 47 anos de idade, viúvo(a), empresária, residente na Avenida Ministro Salgado Filho, nº 578, Soteco, Vila Velha-ES. 07812 4.: GUSTAVO DA PENHA QUEIROZ, natural de Vila Velha-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), mecâncio, residente na Rua Angelina Martins Leal, nº 10, Soteco, Vila Velha-ES e LORAYNE DE FREITAS BONIFACIO, natural de Vila Velha-ES, com 20 anos de idade, solteiro(a), operadora de caixa, residente na Rua Angelina Martins Leal, nº 10, Soteco, Vila Velha-ES. 18498 5.: LEANDRO ARAUJO RIOS, natural de Salinas-MG, com 34 anos de idade, solteiro(a), engenheiro de petróleo, residente na Avenida Antonio Gil Veloso, nº 2558, Itapuã, Vila Velha-ES e ALINE TÁPIAS, natural de Vitória-ES, com 34 anos de idade, solteiro(a), farmacêutica, residente na Avenida Antonio Gil Veloso, nº 2558, Itapuã, Vila Velha-ES. 18499 6.: JOSÉ ALEXANDRE SOUZA DO NASCIMENTO, natural de Rio de Janeiro-RJ, com 26 anos de idade, solteiro(a), cientista da computação, residente na Rua Bahia, N° 17, Jardim América, Cariacica-ES e MARIANA BARCELOS SANTOS VIEIRA, natural de Vitória-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), cirurgiã dentista, residente na Rua São Paulo, N° 2100, Itapuã, Vila Velha-ES. 18500 7.: VINICIUS SOBRINHO DAVID, natural de Vila Velha-ES, com 34 anos de idade, solteiro(a), policial militar, residente na Rua Ana Nery, nº 250, Aribiri, Vila Velha-ES e JONAS VARGAS DE PAULA, natural de Vila Velha-ES, com 31 anos de idade, solteiro(a), técnico segurança em trabalho, residente na Rua Ana Nery, nº 250, Aribiri, Vila Velha-ES. 18501 8.: FELIPE NEVES TELLES, natural de Vitória-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), Fotográfo, residente na Rua Placido Botelho da Cruz, nº 32, Glória, Vila Velha-ES e EVELYN SOUZA E SOUZA, natural de Vila Velha-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), Atendente de Farmácia, residente na Rua Placido Botelho da Cruz, nº 32, Glória, Vila Velha-ES. 18502 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 06 de novembro de 2020 Lucy de Oliveira Ruy Notária e Oficiala Registradora _____________________________________________________________________ Cartório Campo Grande - Registro Civil e Tabelionato de Notas Faço saber que pretender casar-se: 1.: MARCELO SERRANO DA SILVA, natural de Vila Velha-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), autônomo, residente na Rua Prefeito Vicente Santorio Fanti, nº 41, Vera Cruz, Cariacica-ES e MAYARA DA SILVA, natural de Vila Velha-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), supervisora de pesquisas, residente na Rua Augusto Jacob, nº 45, Bela Aurora, Cariacica-ES. 27281 2.: CRISTIANO MIRANDOLA DE MATTOS LEMOS, natural de Vila Velha-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), almoxarife, residente na Rua Guarapari, nº 14, Itacibá, Cariacica-ES e BRUNA CARDOSO BERTELI, natural de Vila Velha-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), balconista, residente na Rua Grande Momento, nº 22, Campina Grande, Cariacica-ES. 27282 3.: MURILO MARTINI, natural de Vitória-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), assistente técnico de telefone, residente na Avenida Santa Luzia, nº 42, Mucuri, Cariacica-ES e ARIANE SOARES CORDEIRO, natural de Vitória-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Avenida Santa Luzia, nº 42, Mucuri, Cariacica-ES. 27284 4.: AILTON PEREIRA, natural de Mantena-MG, com 40 anos de idade, solteiro(a), autônomo, residente na Penitenciaria Estadual de Vila Velha-ES, Vila Velha-ES e LIDIANE GOMES REGIS, natural de Itacoatiara-AM, com 33 anos de idade, solteiro(a), autônoma, residente na Rua Londrina, S/n, Itapemirim, Cariacica-ES. 27285 5.: MESSIAS MOREIRA GODINHO, natural de Vitória-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), estudante, residente na Rua Colatina, nº 568, Jardim Botânico, Cariacica-ES e YASMIM LISBANHO DE SOUZA, natural de Ipatinga-MG, com 25 anos de idade, solteiro(a), fisioterapêuta, residente na Rua Colatina, nº 568, Jardim Botânico, Cariacica-ES. 27287 6.: ALDEMIR MORAIS DO NASCIMENTO, natural de Alagoa Grande-PB, com 25 anos de idade, solteiro(a), vendedor, residente na Rua da Vitória, nº 119, São Francisco, Cariacica-ES e DEBORAH ALVES SILVA, natural de Alvarenga-MG, com 18 anos de idade, solteiro(a), autonoma, residente na Rua da Vitória, nº 119, São Francisco, Cariacica-ES. 27291 7.: RAFAEL MOTA DE OLIVEIRA, natural de Resplendor-MG, com 26 anos de idade, divorciado(a), empresário, residente na Rua Quatro, S/nº, Rio Marinho, Cariacica-ES e PÂMELLA MAGALHÃES DE SOUZA, natural de Vila Velha-ES, com 29 anos de idade, divorciado(a), cabeleireira, residente na Rua Quatro, S/nº, Rio Marinho, Cariacica-ES. 27294 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Cariacica-ES, 06 de novembro de 2020 Fabiana Aurich Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato do Distrito da Sede Faço saber que pretender casar-se: 1.: GUSTAVO GOMES BARBOSA, natural de Serra-ES, com 25 anos de idade, Solteiro(a), auxiliar administrativo, residente na Rua Vista da Serra, nº 20, Planalto Serrano Bloco A, Serra-ES e JAQUELINE DA SILVA AMORIM, natural de Vila Velha-ES, com 18 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Avenida dos Coqueiros, nº 376, Lagoa de Carapebus, Serra-ES. 10499 2.: NELSONEDIO BELTRÃO DE PINHO, natural de Santa Maria do Suaçuí-MG, com 49 anos de idade, solteiro(a), pedreiro, residente na Avenida Cataguases, nº 785, Nova Carapina I, Serra-ES e CLAUDIA ALESSANDRA CORREA, natural de Serra-ES, com 47 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Avenida Cataguases, nº 785, Nova Carapina I, Serra-ES. 10505 3.: POLIANA SOUZA SANTOS, natural de Vitória-ES, com 36 anos de idade, solteiro(a), comerciante, residente na Travessa Marataízes, 19, Vista da Serra I, Serra-ES e RAFAELA FERREIRA MORI, natural de Vitória-ES, com 37 anos de idade, solteiro(a), Comerciante, residente na Travessa Marataízes, 19, Vista da Serra I, Serra-ES. 10506 4.: JEFERSON CEZAR DE LIMA, natural de Vitória-ES, com 38 anos de idade, Solteiro(a), jardineiro, residente na Rua Ipanema, nº 119, Nova Carapina II, Serra-ES e VERONICE RITA DE JESUS, natural de Santa Fé-PR, com 55 anos de idade, Divorciada(o), do lar, residente na Rua Ipanema, nº 119, Nova Carapina II, Serra-ES. 10512 5.: FABIO AMORIM DA SILVA, natural de Vitória-ES, com 40 anos de idade, Divorciado(a), mecânico industrial, residente na Rua Uberlândia, nº 335, Nova Carapina I, Serra-ES e CAMILA OLIVEIRA LUCIANO, natural de Aimorés-MG, com 34 anos de idade, Solteira(o), administradora, residente na Rua Capelinha, nº 63, Nova Carapina I, Serra-ES. 10513 6.: RONDINELLI DOS SANTOS CAZOTTO, natural de Vitória-ES, com 38 anos de idade, solteiro(a), motorista, residente na Rua Itueta, nº 07, Nova Carapina I, Serra-ES e SIRLENE SOARES FERNANDES, natural de Vila Velha-ES, com 39 anos de idade, solteiro(a), promotora de vendas, residente na Rua Itueta, nº 07, Nova Carapina I, Serra-ES. 10515 7.: EDICLECIO SANTOS OLIVEIRA, natural de Teixeira de Freitas-BA, com 26 anos de idade, solteiro(a), garçon, residente na Rua Itarana, nº 110, Vista da Serra I, Serra-ES e KARINE APARECIDA TEIXEIRA DE OLIVEIRA, natural de Nanuque-MG, com 22 anos de idade, solteiro(a), operadora de caixa, residente na Rua Itarana, nº 110, Vista da Serra I, Serra-ES. 10519 8.: LUCIO LOPES ALVES, natural de Vitória-ES, com 34 anos de idade, solteiro(a), autônomo, residente na Rua Topázio, nº 02, Serra Dourada I, Serra-ES e RAIMUNDA OLIVEIRA SOUZA, natural de Camacan-BA, com 48 anos de idade, divorciada, cuidadora de idosos, residente na Rua Topázio, nº 02, Serra Dourada I, Serra-ES. (Republicação por incorreção). Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Serra-ES, 06 de novembro de 2020 Marisa de Deus Amado Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ Cartório de RCPNIT e Tabelionato da Sede da Comarca de Linhares - CNS 02.378-8 Faço saber que pretender casar-se: 1.: AYRTON LOPES NEVES, natural de Linhares-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), operador de maquinas, residente na Rua Felipe Camarão, Nº 1365, Interlagos, Linhares-ES e JÉSSICA VIEIRA DOS SANTOS, natural de Linhares-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), vendedora, residente na Avenida Martin Afonso de Souza, Nº2749 , Interlagos, Linhares-ES. 10514 2.: THAYLAN RODRIGUES GOMES, natural de Linhares-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), policial militar, residente na Avenida Lídia Garcia Durão, nº 714, Novo Horizonte, Linhares-ES e ALYNE SANTOS FREITAS, natural de Linhares-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), autônoma, residente na Rua Ecoporanga, S/n, José Rodrigues Maciel, Linhares-ES. 10515 3.: MARCOS VINICIUS MOREIRA DOS SANTOS, natural de Vila Velha-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), vistoriador, residente na Avenida Ademar Luiz Piana, S/n, Santa Cruz, Linhares-ES e LUIZA ADRIELE SILVA DOS REIS, natural de Linhares-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), auxiliar comercial, residente na Rua Garapa, Bairro Centro, Sooretama-ES. 10516 4.: ADRIANO GUASTI PORTO, natural de Linhares-ES, com 43 anos de idade, solteiro(a), açogueiro, residente na Rua José Martiniano de Alencar, nº 384, Interlagos, Linhares-ES e CRISTIANE GONÇALVES DARÉ, natural de Vitória-ES, com 42 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua José Martiniano de Alencar, nº 384, Interlagos, Linhares-ES. 10517 5.: MAURY ALMEIDA LADEIA, natural de Linhares-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), pescador, residente na Rua Anita Paiva, nº 134, Santa Cruz, Linhares-ES e TAMARA DOS SANTOS MARTINS, natural de Linhares-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), autônoma, residente na Rua Anita Paiva, nº 134, Santa Cruz, Linhares-ES. 10518 6.: JADILSON PORTO, natural de Linhares-ES, com 45 anos de idade, solteiro(a), ajudante de caminhão, residente na Rua Tiradentes, nº 2088, Interlagos, Linhares-ES e MARTA CRISTINA LENKE, natural de Linhares-ES, com 33 anos de idade, solteiro(a), funcionária pública, residente na Rua Tiradentes, nº 2088, Interlagos, Linhares-ES. 10519 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Linhares-ES, 06 de novembro de 2020 FERNANDO BRANDÃO COELHO VIEIRA Notário e Registrador Civil _____________________________________________________________________ CARTÓRIO DE NOTAS E REGISTRO CIVIL Faço saber que pretender casar-se: 1.: CRISTIANO DE OLIVEIRA ANCESCHI, natural de Vila Velha-ES, com 33 anos de idade, Solteiro(a), conferente, residente na Avenida Central, nº 28, Tabajara, Cariacica-ES e CÁSSIA DE MELO LOPES, natural de Vitória-ES, com 22 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Avenida Central, nº 28, Tabajara, Cariacica-ES. 13264 2.: DANIEL DE SOUZA SOARES, natural de Nanuque-MG, com 27 anos de idade, Solteiro(a), açougueiro, residente na Rua Espírito Santo, nº 286, Porto de Santana, Cariacica-ES e POLYANA CRISTINA GOMES MENDONÇA, natural de Vitória-ES, com 25 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua Espírito Santo, nº 286, Porto de Santana, Cariacica-ES. 13265 3.: ALEX LEITE FARIA, natural de Rio de Janeiro-RJ, com 29 anos de idade, Solteiro(a), pedreiro, residente na Rua Botafogo, nº 9, Nova Esperança, Cariacica-ES e THAISLAYNE ROCHA NASCIMENTO, natural de Pedro Canário-ES, com 20 anos de idade, Solteira(o), manicure, residente na Rua Botafogo, nº 9, Nova Esperança, Cariacica-ES. 13267 4.: ALEXANDRE SOUZA ALVES DO NASCIMENTO, natural de Vila Velha-ES, com 18 anos de idade, Solteiro(a), auxiliar de serviços gerais, residente na Rua São Paulo dos Apóstolos, S/nº, Tucum, Cariacica-ES e KAMILA MOREIRA CAMPOS GONÇALVES, natural de Cariacica-ES, com 18 anos de idade, Solteira(o), manicure, residente na Rua São Paulo dos Apóstolos, S/nº, Tucum, Cariacica-ES. 13268 5.: KAICQUE SANTO AMARO DE OLIVEIRA, natural de Vila Velha-ES, com 22 anos de idade, Solteiro(a), auxiliar de mecânico, residente na Rua São Mateus, nº 34, Bairro Morro Novo, Cariacica-ES e JANAINA MOTTA DE AMORIM, natural de São Paulo-SP, com 22 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua São Mateus, nº 34, Bairro Morro Novo, Cariacica-ES. 13269 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Cariacica-ES, 06 de novembro de 2020 Milson Fernandes Paulin Tabelião e Oficial _____________________________________________________________________ CARTORIO DE REGISTRO CIVIL DO DISTRITO DE GOIABEIRAS Faço saber que pretender casar-se: 1.: MARCIO RIBEIRO ALTOÉ, natural de Vitória-ES, com 41 anos de idade, divorciado(a), consultor tributário, residente na Rua Neves Armond, nº 350, Bento Ferreira, Vitória-ES e ALINE DOMINATO SESSA, natural de Resende-RJ, com 37 anos de idade, solteiro(a), administradora, residente na Avenida Doutor Herwan Modenese Wanderley, Nº55 , Jardim Camburi, Vitória-ES. 24086 2.: ELTON PEDRO SALES DE SOUZA, natural de Colatina-ES, com 37 anos de idade, Solteiro(a), assistente administrativo, residente na Rua Carlos Martins, nº 615, Jardim Camburi, Vitória-ES e NAYARA AUGUSTO MORATTI, natural de Vila Velha-ES, com 31 anos de idade, Solteira(o), professora, residente na Rua Dois, nº 22, Vale da Esperança, Cariacica-ES. 24098 3.: PAULO HENRIQUE PEREIRA VIEIRA E SILVA, natural de Vila Velha-ES, com 27 anos de idade, divorciado(a), analista de redes, residente na Rua Professora Doralice de Oliveira Neves, nº 328, Maria Ortiz, Vitória-ES e QUÉTER DE SIQUEIRA PIROVANI, natural de Guaçuí-ES, com 25 anos de idade, divorciado(a), assistente administrativo, residente na Rua Professora Doralice de Oliveira Neves, nº 328, Maria Ortiz, Vitória-ES. 24100 4.: FERNANDO LOPES LYRA, natural de Vila Velha-ES, com 33 anos de idade, solteiro(a), policial militar, residente na Rua Hamilton Almeida Guimarães, nº 205, Morada de Camburi, Vitória-ES e NATHANE PINHEIRO SCARDINI, natural de Vitória-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), vendedora, residente na Rua Hamilton Almeida Guimarães, nº 205, Morada de Camburi, Vitória-ES. 24101 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 06 de novembro de 2020 Paula Cecilia da Luz Rodrigues Oficial _____________________________________________________________________ CARTÓRIO SARLO Faço saber que pretender casar-se: 1.: MARCOS VINICIUS DA COSTA MACHADO, natural de Vitória-ES, com 19 anos de idade, Solteiro(a), auxiliar de produção, residente na Rua Tenente Setúbal, nº 116, Gurigica, Vitória-ES e AGRICE DA COSTA, natural de Domingos Martins-ES, com 27 anos de idade, Solteira(o), auxiliar de produção, residente na Rua Tenente Setúbal, nº 116, Gurigica, Vitória-ES. 24286 2.: RAFAEL ALVES DOS SANTOS, natural de Santo Amaro-BA, com 26 anos de idade, Solteiro(a), Ajudante de pedreiro, residente na Escadaria João Rosa Neto, nº 7, Gurigica, Vitória-ES e CRISTIANE NASCIMENTO DELGADO, natural de Rio de Janeiro-RJ, com 38 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Escadaria João Rosa Neto, nº 7, Gurigica, Vitória-ES. 24290 3.: HELMER DE SOUZA, natural de Vitória-ES, com 46 anos de idade, divorciado(a), servidor público estadual, residente na Avenida Marechal Campos, nº 131, Nazareth, Vitória-ES e ANA LIDIA GUEIROS FREIRE, natural de Recife-PE, com 40 anos de idade, divorciado(a), dentista, residente na Rua Gastão Roubach, nº 61, Praia da Costa, Vila Velha-ES. 24293 4.: CARLOS ALBERTO DA SILVA, natural de Vitória-ES, com 55 anos de idade, divorciado(a), militar, residente na Rua Doutor Arlindo Sodré, nº 118, Casa 03, Itararé, Vitória-ES e ALDICÉIA ROSA SANTANA, natural de Linhares-ES, com 36 anos de idade, solteiro(a), agente de atendimento, residente na Rua Doutor Arlindo Sodré, nº 118, Casa 03, Itararé, Vitória-ES. 24294 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 06 de novembro de 2020 RODRIGO SARLO ANTONIO Oficial _____________________________________________________________________ Cartório do Registro Civil e Tabelionato de Notas do Distrito de Barra do Jucu do Juízo de Faço saber que pretender casar-se: 1.: SILAS CONTE, natural de Vitória-ES, com 49 anos de idade, Solteiro(a), aposentado, residente na Avenida Presidente Getulio Vargas, nº 25, Terra Vermelha, Vila Velha-ES e JUCILENE DA SILVA EFFGEN, natural de Santa Rita-MG, com 50 anos de idade, Viúva(o), autônoma, residente na Avenida Presidente Getulio Vargas, nº 25, Terra Vermelha, Vila Velha-ES. 08492 2.: DAVI PAULINO ROCON, natural de Vila Velha-ES, com 23 anos de idade, Solteiro(a), ESTUDANTE, residente na Rua da Pitanga, nº 22, Ponta da Fruta, ES, Vila Velha-ES e VITORIA MILANO ALMEIDA, natural de Sao Paulo-SP, com 22 anos de idade, Solteira(o), ESTUDANTE, residente na Rua da Pitanga 22, Ponta da Fruta, ES, Vila Velha-ES. 08572 3.: ESMERINO SILVA FILHO, natural de Cariacica-ES, com 44 anos de idade, Divorciado(a), mecanico, residente na Avenida Jamaica, nº 09, Jabaete, Vila Velha-ES e ELIANE DO NASCIMENTO, natural de Vitória-ES, com 42 anos de idade, Divorciada(o), do lar, residente na Avenida Jamaica, nº 09, Jabaete, Vila Velha-ES. 08576 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 06 de novembro de 2020 Najla Aparecida Assad de Morais Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato da 2ª Zona Judiciária de Vitória Faço saber que pretender casar-se: 1.: ARILDO ALMEIDA ROSA, natural de Barra de São Francisco-ES, com 44 anos de idade, solteiro(a), Subgerente, residente na Rua Rosa de Sharon, nº 22, Conquista, Vitória-ES e ANA RUTE DA SILVA, natural de Muniz Freire-ES, com 33 anos de idade, solteiro(a), Balconista, residente na Rua Rosa de Sharon, nº 22, Conquista, Vitória-ES. 17184 2.: JEAN CARLOS MORAES, natural de João Neiva-ES, com 36 anos de idade, divorciado(a), Mecânico, residente na Rua Bela Vista, nº 58, Inhanguetá, Vitória-ES e IZABELLA OLIVEIRA LISBOA SANTOS, natural de Serra-ES, com 19 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Bela Vista, nº 58, Inhanguetá, Vitória-ES. 17185 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 06 de novembro de 2020 Humberto Manoel Passos Beiriz Tabelião e Oficial _____________________________________________________________________ CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DO DISTRITO DE CARAPINA Faço saber que pretender casar-se: 1.: ANTONIO JESUS DE MORAES, natural de Itamaraju-BA, com 37 anos de idade, Divorciado(a), pedreiro, residente na Rua Mateus Lemos, nº 90, Jardim Carapina, Carapina, Serra-ES e BIANCA VIEIRA DA SILVA, natural de Vitória-ES, com 28 anos de idade, Solteira(o), auxiliar administrativo, residente na Rua Mateus Lemos, nº 90, Jardim Carapina, Carapina, Serra-ES. 30690 2.: EDSON MAIA DA SILVA, natural de Vitória-ES, com 35 anos de idade, Solteiro(a), auxiliar de serviços gerais, residente na Rua Santa Luzia, 48, Jardim Tropical, Carapina, Serra-ES e EDIL FREITAS FARIAS, natural de Alcobaça-BA, com 49 anos de idade, Solteira(o), doméstica, residente na Rua Santa Luzia, 48, Jardim Tropical, Carapina, Serra-ES. 30716 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Serra-ES, 06 de novembro de 2020 Silvio dos Santos Neto Tabelião e Oficial _____________________________________________________________________ CARTORIO DE REGISTRO CIVIL E NOTAS DE ITAIPAVA Faço saber que pretender casar-se: 1.: JORGE LUIS RUAS HORTENCIO, natural de Rio de Janeiro-RJ, com 42 anos de idade, Divorciado(a), mecanico, residente na Rua Carlos Madella, s/n Itaoca, Itapemirim-ES e GISELLE BRANDÃO SOARES, natural de Itapemirim-ES, com 36 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua Carlos Madella, s/n Itaoca, Itapemirim-ES. 01471 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Itapemirim-ES, 06 de novembro de 2020 NATÁLIA BASTOS BECHEPECHE ANTAR Oficiala e Tabeliã Interina _____________________________________________________________________ Cartorio de Registro Civil e Notas de Jerônimo Monteiro Faço saber que pretender casar-se: 1.: GEFERSON PORTO RIBEIRO, natural de Íuna-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), lavrador, residente na Avenida Governador Lindemberg, 1340, Vila Brito, Jerônimo Monteiro-ES e SIMONE ROCHA GUILHERME, natural de Vila Velha-ES, com 48 anos de idade, divorciado(a), auxiliar de Produção, residente na Avenida Governador Lindemberg, 1340, Vila Brito, Jerônimo Monteiro-ES. 01053 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Jeronimo Monteiro-ES, 06 de novembro de 2020 Bruno Bittencourt Bittencourt Tabelião de Notas e Registrador Civil _____________________________________________________________________ CARTORIO DO REGISTRO DE SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL DA COMARCA DE ALEGRE, ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: MARCOS JOSÉ RODRIGUES FILHO, natural de Alegre-ES, com 26 anos de idade, Solteiro(a), motorista, residente na Rua Misael Barcelos S/nº, Vila do Sul, Alegre-ES e VALQUIRIA VIANA CAMARGO, natural de Alegre-ES, com 22 anos de idade, Solteira(o), operadora de caixa, residente na Rua Carlita Martins de Souza, nº 22, Clério Moulin, Alegre-ES. 03434 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Alegre-ES, 06 de novembro de 2020 Márcio Valory Silveira Notário e Registrador Civil CARTÓRIO DE ARAÇATIBA 2º DISTRITO DE VIANA-ES Faço saber que pretendem casar-se: 1.: CELIO ALMEIDA ROCHA SOARES, nacionalidade brasileira, natural de Rondon do Pará-PA, nascido em 24 de dezembro de 1993, estado civil solteiro, profissão técnico de enfermagem, residente na Rua Augusto Soares, nº 145, Jucu em Viana-ES, filho de SINESIO DIAS SOARES e MARIA SENHORA ALMEIDA ROCHA SOARES & ISADORA GONÇALVES DOS SANTOS, nacionalidade brasileira, natural de Xinguara-PA, nascida em 18 de setembro de 2001, estado civil solteira, profissão vendedora, residente na Rua Itaipava, nº 618, Tanaka em Xinguara-PA, filha de IZAIAS ALCANTARA DOS SANTOS e ELEUZA GONÇALVES DA SILVA. Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Viana ES, 06 de novembro de 2020 Danielle Bueno Fernandes Navarini Tabeliã e Oficiala CARTÓRIO DE VIANA REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DA SEDE Faço saber que pretendem casar-se: 1.: WERICKSON XAVIER LUZ, nacionalidade brasileira, profissão auxiliar de expedição, estado civil solteiro, com vinte e quatro (24) anos de idade, natural de Vitória-ES, nascido em 06 de maio de 1996, residente na Rua Rio de Janeiro, S/nº, Vale do Sol em Viana-ES, filho de DERSON DA LUZ, falecido e VANUSA DA SILVA XAVIER LUZ, brasileira, residente em Viana-ES e KÉSIA DE ALMEIDA AGUILAR, nacionalidade brasileira, profissão advogada, estado civil solteira, com vinte e quatro (24) anos de idade, natural de São Gabriel da Palha-ES, nascida em 10 de novembro de 1995, residente na Rua Rio de Janeiro, S/nº, Vale do Sol em Viana-ES, filha de AMIRACI BATISTA DE AGUILAR, brasileiro, residente em Linhares-ES e ANGELA DA GLÓRIA PEREIRA DE ALMEIDA AGUILAR, brasileira, residente em Linhares-ES. Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Viana-ES, 06 de novembro de 2020 Sophie Helene Porto Oficiala do registro Civil