Proclamas - 07/10/20
Cartório de Registro Civil e Tabelionato Sooretama Faço saber que pretender casar-se: 1.: NELSON ANDRÉ DO NASCIMENTO NOGUEIRA, natural de Linhares-ES, com 48 anos de idade, divorciado(a), motorista carreteiro, residente na Rua Abelardo Verbeno, S/n, Vale Do Sol, Sooretama-ES e VERA LUCIA CARVALHO, natural de Colatina-ES, com 46 anos de idade, divorciado(a), pedagoga, residente na Rua Abelardo Verbeno, S/n, Vale Do Sol, Sooretama-ES. 04596 2.: ALMIR ANTONIO CONCEIÇÃO DOS SANTOS, natural de Belmonte-BA, com 29 anos de idade, solteiro(a), Trabalhador rural, residente na Fazenda Juerana, Córrego Cupido, Juerana B, Zona Rural, Sooretama-ES e TAÍSE DA COSTA SANTOS, natural de Maraú-BA, com 21 anos de idade, solteiro(a), Trabalhadora rural, residente na Fazenda Juerana, Córrego Cupido, Juerana B, Zona Rural, Sooretama-ES. 04597 3.: JOSÉ WANDERSON GALVÃO ROSA, natural de São Mateus-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), representante comercial, residente na Rua Aristides Leite de Oliveira, nº 212, Dalvo Loureiro, Sooretama-ES e PAOLA CALCABRINI BALDI, natural de Linhares-ES, com 20 anos de idade, solteiro(a), Maquiadora, residente na Rua Aristides Leite de Oliveira, nº 212, Dalvo Loureiro, Sooretama-ES. 04598 4.: JOSÉ ANTONIO DE OLIVEIRA, natural de Rio Bananal-ES, com 33 anos de idade, divorciado(a), Repositor - em supermercados, residente na Rua Goiabeiras, S/n, Salvador, Sooretama-ES e CLEIDIANY PEREIRA ROSA, natural de Ecoporanga-ES, com 33 anos de idade, divorciado(a), doméstica, residente na Rua Goiabeiras, S/n, Salvador, Sooretama-ES. 04599 5.: ALESSANDRO ALMEIDA DE SOUZA, natural de Ibirapitanga-BA, com 33 anos de idade, solteiro(a), trabalhador rural, residente na Rua Pedro Reis, Nº1, Salvador, Sooretama-ES e ROSÂNGELA DE JESUS GAMA, natural de Wenceslau Guimarães-BA, com 33 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Pedro Reis, Nº1, Salvador, Sooretama-ES. 04600 6.: CARLOS ROBERTO DA SILVA, natural de Murici-AL, com 41 anos de idade, solteiro(a), trabalhador rural, residente na Rua João Trevezani, S/n, Salvador, Sooretama-ES e MARIA SELMA DOS SANTOS SILVA, natural de Branquinha-AL, com 44 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua João Trevezani, S/n, Salvador, Sooretama-ES. 04601 7.: YAGO BOMFIM DE FREITAS, natural de Linhares-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), decapador, residente na Rua Projetada, S/n, Salvador, Sooretama-ES e ANA LUIZA FERREIRA, natural de Serra-ES, com 18 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Projetada, S/n, Salvador, Sooretama-ES. 04602 8.: LEONARDO ALVES, natural de Linhares-ES, com 47 anos de idade, solteiro(a), Motorista carreteiro, residente na Rua Bicuiba, Nº 104, Sayonara, Sooretama-ES e MARIA IRACI DA ROCHA, natural de Ecoporanga-ES, com 59 anos de idade, solteiro(a), Do Lar, residente na Rua Bicuiba, nº 104, Sayonara, Sooretama-ES. 04603 9.: RIVALDO BOMFIM DE OLIVEIRA, natural de Canavieiras-BA, com 42 anos de idade, solteiro(a), mecânico, residente na Rua Paraju, N°104, Sayonara, Sooretama-ES e SÔNIA EMACULADA DE SOUZA, natural de Linhares-ES, com 44 anos de idade, divorciado(a), catadora de materiais recicláveis, residente na Rua Paraju, N°104, Sayonara, Sooretama-ES. 04604 10.: MARCELO PEDRO DA SILVA, natural de São Mateus-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), pintor de peças, residente na Rua Projetada, Nº548, Sayonara II, Sooretama-ES e EDUARDA BRITO PEREIRA, natural de Linhares-ES, com 19 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Projetada, Nº548, Sayonara II, Sooretama-ES. 04605 11.: ANTÔNIO OLIVEIRA LOPES, natural de Nova Viçosa-BA, com 52 anos de idade, solteiro(a), carpinteiro, residente na Rua Peroba, Nº71, Sayonara, Sooretama-ES e ROSANA GONÇALVES CORREIA, natural de Jaguaré-ES, com 32 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Peroba, Nº71, Sayonara, Sooretama-ES. 04606 12.: CRISTIANO FERREIRA SUIM, natural de Pedro Canário-ES, com 31 anos de idade, divorciado(a), montador de andaimes, residente na Rua Maçaranduba, Nº47, Parque São Jorge, Sooretama-ES e ADRIANE FERREIRA DO NASCIMENTO, natural de Itororó-BA, com 23 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Maçaranduba, Nº47, Parque São Jorge, Sooretama-ES. 04607 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Sooretama-ES, 06 de outubro de 2020 Esmael Nunes Loureiro Tabelião _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato de Notas da Sede do Juízo de Vila Velha - ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: ALEXANDRE MARQUES SANTOS, natural de Vitória-ES, com 48 anos de idade, divorciado(a), analista de suporte, residente na Rua Vitória, nº 312, Jockey de Itaparica, Vila Velha-ES e MACLEIA PIMENTA LEITE, natural de Vila Velha-ES, com 44 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Avenida Antônio Almeida Filho, Edifício Ilhas Do Atlântico, Aptº 504, Praia de Itaparica, Vila Velha-ES. 07700 2.: YAGO DA SILVA, natural de Vila Velha-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), motoboy, residente na Rua Tancredo de Almeida Neves, nº 35, Vista da Penha, Vila Velha-ES e JHENYFER LIQUI TOMAZINI, natural de Vila Velha-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), auxiliar administrativo II, residente na Rua Tancredo de Almeida Neves, nº 35, Vista da Penha, Vila Velha-ES. 07760 3.: FÁBIO BARBIERI, natural de Vitória-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), atendente de farmácia, residente na Rua Visconde de Taunay, nº 18, Soteco, Vila Velha-ES e JADY ANE OLIVEIRA BORGES, natural de Itaquaquecetuba-SP, com 20 anos de idade, solteiro(a), atendente de farmácia, residente na Rua Visconde de Taunay, nº 18, Soteco, Vila Velha-ES. 07761 4.: WILIAN DOS SANTOS RIBEIRO, natural de Vila Velha-ES, com 31 anos de idade, solteiro(a), vendedor, residente na Rua Onze, Residencial Colina de Vila Velha , Bloco Praia da Costa, Apto. 1210, Ataíde, Vila Velha-ES e MARIANA PEREIRA BERMUDES, natural de Vitória-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), psicologa, residente na Avenida Hugo Musso, nº 2370, Ed. Mediterranean Tower, Apto. 904, Itapuã, Vila Velha-ES. 07762 5.: JÉSUS GUSSANI, natural de Muqui-ES, com 46 anos de idade, divorciado(a), empresário, residente na Avenida Ipanema, nº 03, Aptº 205, Jockey de Itaparica, Vila Velha-ES e LESLIE SIMOURA DA CUNHA, natural de Ipatinga-MG, com 41 anos de idade, divorciado(a), enfermeira, residente na Avenida Ipanema, nº 03, Aptº 205, Jockey de Itaparica, Vila Velha-ES. 07763 6.: CELIO DA COSTA FARIA JUNIOR, natural de Campos dos Goytacazes-RJ, com 49 anos de idade, divorciado(a), gerente e administrador, residente na Rua Doutor Jairo de Matos Pereira, nº 780, Apartamento 506, Praia da Costa, Vila Velha-ES e SIMONE GALIMBERTI, natural de Vitória-ES, com 50 anos de idade, divorciado(a), administradora, residente na Rua Doutor Jairo de Matos Pereira, nº 780, Praia da Costa, Vila Velha-ES. 18445 7.: HIGOR MARQUES SAMPAIO, natural de Vila Velha-ES, com 35 anos de idade, solteiro(a), engenheiro eletricista, residente na Rua da Ameixeira, nº 102, Apt. 102, Itapuã, Vila Velha-ES e NATHALIA DE OLIVEIRA NOVAIS, natural de Mucurici-ES, com 35 anos de idade, solteiro(a), técnica em segurança do trabalho, residente na Rua Travessa Galpão, nº 64, Apt. 103, Soteco, Vila Velha-ES. 18446 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 06 de outubro de 2020 Lucy de Oliveira Ruy Notária e Oficiala Registradora _____________________________________________________________________ Cartório de RCPNIT e Tabelionato da Sede da Comarca de Linhares - CNS 02.378-8 Faço saber que pretender casar-se: 1.: EDMAR AURELIO REIS, natural de Linhares-ES, com 52 anos de idade, divorciado(a), segurança, residente na Avenida Tomé de Souza, nº 1752, Interlagos, Linhares-ES e ALEXSANDRA RIBEIRO DA SILVA, natural de Itamaraju-BA, com 31 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Presidente Castelo Branco, nº 20, Juparanã, Linhares-ES. 10423 2.: MAICON BOLDRINI, natural de Rio Bananal-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), técnico de processo, residente na Rua José Carlos Langa, Planalto, Linhares-ES e PATRICIA FABIANO, natural de Rio Bananal-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), assistente administrativo, residente na Rua Angelin, nº 817, Movelar, Linhares-ES. 10424 3.: WALTER LUIZ SCHLENKER, natural de Curitiba-PR, com 63 anos de idade, divorciado(a), aposentado, residente na Avenida Prefeito Manoel Salustiano de Souza, nº 1058, Nossa Senhora da Conceição, Linhares-ES e MARIA JANETE ADAME, natural de Linhares-ES, com 60 anos de idade, divorciado(a), aposentada, residente na Avenida Prefeito Manoel Salustiano de Souza, nº 1058, Nossa Senhora da Conceição, Linhares-ES. 10425 4.: ADILSON BOMFIM SANTOS, natural de Medeiros Neto-BA, com 61 anos de idade, solteiro(a), pedreiro, residente na Rua Sebastião Costa Pinto, nº 39, Santa Cruz, Linhares-ES e EUZENÍ DE OLIVEIRA SANTOS, natural de Pinheiros-ES, com 52 anos de idade, solteiro(a), domestica, residente na Rua Sebastião Costa Pinto, nº 39, Santa Cruz, Linhares-ES. 10426 5.: GERALDO PANDOLFI, natural de Linhares-ES, com 44 anos de idade, solteiro(a), lavrador, residente na Fazenda Batista, S/n, Rio das Palmas, Linhares-ES e ENERIA ALVES DE SOUZA, natural de Porto Seguro-BA, com 41 anos de idade, divorciado(a), lavradora, residente na Avenida Presidente Café Filho, nº 873, Novo Horizonte, Linhares-ES. 10427 6.: LEANDRO VAGNER FERREIRA, natural de Pimenta Bueno-RO, com 35 anos de idade, divorciado(a), agente prisional, residente na Avenida Europa, nº 160, Jardim Laguna, Linhares-ES e VANUSA DOS SANTOS ABRANTES, natural de Linhares-ES, com 36 anos de idade, divorciado(a), Psicóloga, residente na Avenida Europa, nº 160, Jardim Laguna, Linhares-ES. 10428 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Linhares-ES, 06 de outubro de 2020 FERNANDO BRANDÃO COELHO VIEIRA Notário e Registrador Civil _____________________________________________________________________ CARTORIO DE REGISTRO CIVIL DO DISTRITO DE GOIABEIRAS Faço saber que pretender casar-se: 1.: ANDERSON WIEDENHOEFT BATISTA, natural de Colatina-ES, com 28 anos de idade, Solteiro(a), professor, residente na Rua Professor Mauro Fontoura Borges, nº 224, Maria Ortiz, Vitória-ES e KAROLYNE VIEIRA PRALON, natural de Vitória-ES, com 28 anos de idade, Solteira(o), psicóloga, residente na Rua Professor Mauro Fontoura Borges, nº 224, Maria Ortiz, Vitória-ES. 24018 2.: MAIKO BERMUDES DE CARVALHO, natural de Vitória-ES, com 36 anos de idade, Solteiro(a), auxiliar de obras, residente na Rua Doutor Cyro Lopes Pereira, nº 1171, Jardim da Penha, Vitória-ES e RENATA DO NASCIMENTO CLAUDINO, natural de São Paulo-SP, com 37 anos de idade, Solteira(o), cabeleireira, residente na Rua Doutor Cyro Lopes Pereira, nº 1171, Jardim da Penha, Vitória-ES. 24021 3.: RALF RIBEIRO DE ALMEIDA JUNIOR, natural de Vitória-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), analista ambiental, residente na Rua Doutor Cyro Lopes Pereira, nº 830, Apto 203, Jardim da Penha, Vitória-ES e JESSICA CARDOSO DE LIMA, natural de Vitória-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), esteticista, residente na Rua Doutor Cyro Lopes Pereira, nº 830, Apto 203, Jardim da Penha, Vitória-ES. 24023 4.: GABRIEL FERREIRA DIAS DE OLIVEIRA, natural de Vitória-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), engenheiro eletricista, residente na Rua Pedro Busatto, nº 170, Apto 201, Jardim Camburi, Vitória-ES e RAYANE BOSI PIGNATON, natural de Vitória-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), pedagoga, residente na Rua Pedro Busatto, nº 170, Apto 201, Jardim Camburi, Vitória-ES. 24024 5.: JOÃO VICTOR DE FREITAS SAMPAIO VIEIRA, natural de Vitória-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), educador físico, residente na Rua Professora Maria José de Oliveira, nº 109, Maria Ortiz, Vitória-ES e PERLLA CAROLINE MARTINS DONA, natural de Vitória-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), professora, residente na Rua Professora Maria José de Oliveira, nº 109, Maria Ortiz, Vitória-ES. 24025 6.: LEON MASTELA RODRIGUES, natural de Vila Velha-ES, com 36 anos de idade, solteiro(a), representante comercial, residente na Rua Antonello Braga, nº 50, Maria Ortiz, Vitória-ES e GABRIELA PEREIRA SAMPAIO, natural de Vitória-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), nutricionista, residente na Rua João de Oliveira Soares, nº 470, Jardim Camburi, Vitória-ES. 24026 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 06 de outubro de 2020 Paula Cecilia da Luz Rodrigues Oficial _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato do Distrito da Sede Faço saber que pretender casar-se: 1.: CLÊILTON MOTA DE OLIVEIRA, natural de Prado-BA, com 33 anos de idade, Solteiro(a), operador de câmera, residente na Rua Fluorita, nº 08, Serra Dourada I, Serra-ES e LUZIA DE JESUS MACHADO, natural de Itamaraju-BA, com 41 anos de idade, Solteira(o), auxiliar de serviços gerais, residente na Rua Fluorita, nº 08, Serra Dourada I, Serra-ES. 10409 2.: THIAGO PERES, natural de Vitória-ES, com 37 anos de idade, Solteiro(a), detetizador, residente na Rua Francisco Nunes Marinho, nº 14, Novo Porto Canoa, Serra-ES e SIMONE DELFINA, natural de Nanuque-MG, com 34 anos de idade, Solteira(o), manicure, residente na Rua Francisco Nunes Marinho, nº 14, Novo Porto Canoa, Serra-ES. 10411 3.: JOSIRLEI DE FREITAS, natural de Domingos Martins-ES, com 31 anos de idade, solteiro(a), analista logístico, residente na Rua Américo Siqueira, nº 01, Campo Grande, Cariacica-ES e PRISCILA TEIXEIRA SOUZA, natural de Vitória-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), administradora, residente na TV Sapucaia, nº 10, Eldorado, Serra-ES. 10412 4.: WELDNER FERREIRA MIRANDA, natural de Santa Leopoldina-ES, com 24 anos de idade, Solteiro(a), autônomo, residente na Rua São Luiz, S/n, São Domingos, Serra-ES e ALANE DA CRUZ SOUZA, natural de Rondon do Pará-PA, com 26 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua São Luiz, S/n, São Domingos, Serra-ES. 10415 5.: FERNANDO CORRÊA SILVA, natural de Vitória-ES, com 34 anos de idade, solteiro(a), lider de operações, residente na Rua Dois, nº 89, Jardim Bela Vista, Serra-ES e KRISTHIANE AGUIAR NASCIMENTO, natural de Coronel Fabriciano-MG, com 28 anos de idade, solteiro(a), engenheira civil, residente na Rua Dois, nº 89, Jardim Bela Vista, Serra-ES. 10426 6.: JAMES DE ARAUJO MIRANDA, natural de Serra-ES, com 29 anos de idade, divorciado(a), analista de compras, residente na Rua Brinco de Princesa, nº 4 , Feu Rosa, Serra-ES e LORENA DIAS DE ABREU, natural de Governador Valadares-MG, com 32 anos de idade, solteiro(a), psicóloga, residente na Rua Cerejeiras, 28, São Marcos I, Serra-ES. 10430 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Serra-ES, 06 de outubro de 2020 Marisa de Deus Amado Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DO DISTRITO DE CARAPINA Faço saber que pretender casar-se: 1.: MAGNUM DE OLIVEIRA GOMES, natural de Vitória-ES, com 33 anos de idade, Solteiro(a), motorista, residente na Rua das Sete Bicas, nº S/n, Cantinho do Céu, Carapina, Serra-ES e ADNA DOS SANTOS DE JESUS, natural de Vila Velha-ES, com 22 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua das Sete Bicas, nº S/n, Cantinho do Céu, Carapina, Serra-ES. 30551 2.: WILIAN GOMES RAMALHO, natural de Nanuque-MG, com 36 anos de idade, divorciado(a), empresário, residente na Rua das Avencas, nº 62, Feu Rosa, Carapina, Serra-ES e GIULIA REGINA FLEGLER MARQUEZINE, natural de Vitória-ES, com 31 anos de idade, solteiro(a), empresária, residente na Rua das Avencas, nº 62, Feu Rosa, Carapina, Serra-ES. 30561 3.: WANDERSON DE JESUS SANTOS, natural de Vitória-ES, com 36 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de serviços gerais, residente na Rua Maria Ortiz, N° 218, Carapina Grande, Carapina, Serra-ES e ELAYNY CRISTINE MARTINS, natural de Vitória-ES, com 44 anos de idade, solteiro(a), funcionária pública, residente na Travessa Guarani, 145, Carapina Grande, Carapina, Serra-ES. 30562 4.: THAINAN BRUNO DOS SANTOS SOUTO, natural de Vitória-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), professor, residente na Rua Castro Alves, nº 237, Jardim Limoeiro, Carapina, Serra-ES e ANA PAULA OLIVEIRA DE CARVALHO, natural de Vila Velha-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), administradora, residente na Rua Castro Alves, nº 237, Jardim Limoeiro, Carapina, Serra-ES. 30563 5.: KLAUSS ALEXANDRE FERREIRA DE ANDRADE, natural de Baixo Guandu-ES, com 45 anos de idade, solteiro(a), assistente comercial, residente na Rua Leonel Luiz Antônio, nº 120, José de Anchieta II, Carapina, Serra-ES e ELIVETE BARBOSA DE MORAIS, natural de Vitória-ES, com 38 anos de idade, solteiro(a), vendedora, residente na Rua Leonel Luiz Antônio, nº 120, José de Anchieta II, Carapina, Serra-ES. 30564 6.: ROGERIO SALAZAR GARCIA, natural de Goiabeira-MG, com 46 anos de idade, solteiro(a), pecuarista, residente na Rua Olavo Bilac, 1, Praia de Carapebus, Carapina, Serra-ES e IARA CARLA JESUS DE SOUZA, natural de Vitória-ES, com 35 anos de idade, solteiro(a), contabilista, residente na Rua Olavo Bilac, 1, Praia de Carapebus, Carapina, Serra-ES. 30565 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Serra-ES, 06 de outubro de 2020 Silvio dos Santos Neto Tabelião e Oficial _____________________________________________________________________ CARTÓRIO SARLO Faço saber que pretender casar-se: 1.: ALEXANDER MOREIRA DE OLIVEIRA, natural de Resplendor-MG, com 21 anos de idade, Solteiro(a), autônomo, residente na Rua Bela Vista III, nº 10, Aparecida, Cariacica-ES e JOCILENE FELIPE D'AJUDA, natural de Vitória-ES, com 24 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Escadaria José Caetano da Silva, nº 655, Cruzamento, Vitória-ES. 24202 2.: ANILTON CORREA LOUREIRO, natural de Vitória-ES, com 44 anos de idade, Divorciado(a), motorista, residente na Rua Helena Monjardim, nº 515, Fradinhos, Vitória-ES e LUCIANA GABRIELA FRAGA DOS SANTOS, natural de Vitória-ES, com 29 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua Helena Monjardim, nº 515, Fradinhos, Vitória-ES. 24206 3.: MARCELO SGARBI DIAS, natural de Niterói-RJ, com 44 anos de idade, divorciado(a), veterinário, residente na Rua Renato Nascimento Daher Carneiro, nº 650, Ilha do Boi, Vitória-ES e CRISTIANE ZAMBORLINI RANGEL, natural de Rio de Janeiro-RJ, com 42 anos de idade, solteiro(a), economista, residente na Rua Renato Nascimento Daher Carneiro, nº 650, Ilha do Boi, Vitória-ES. 24207 4.: LUCAS TOMAZINHO ABREU, natural de Resplendor-MG, com 32 anos de idade, solteiro(a), Contabilista, residente na Rua Chafic Murad, nº 800, Bento Ferreira, Vitória-ES e FERNANDA NOVAES GOMES DA SILVA, natural de Vitória-ES, com 32 anos de idade, solteiro(a), professora, residente na Avenida Cezar Hilal, nº 931, Bento Ferreira, Vitória-ES. 24208 5.: PAULO SERGIO NASCIMENTO DA CUNHA, natural de Barra de São Francisco-ES, com 70 anos de idade, solteiro(a), aposentado, residente na Beco da Amizade, S/n, Jardim Botânico, Cariacica-ES e SONIA FERREIRA DA GRAÇA MARVILA, natural de Vila Velha-ES, com 78 anos de idade, viúvo(a), aposentada, residente na Rua Marechal Floriano, nº 156, Maruípe, Vitória-ES. 24209 6.: RODRIGO NASCIMENTO DA SILVA, natural de São Paulo-SP, com vinte e três (23) anos de idade, estado civil solteiro, profissão Auxiliar de escritório, residente na Rua Vitor Finamore, nº 97, São Benedito, Vitória-ES e MIRELA DO NASCIMENTO RICARDO, natural de Vitória-ES, com vinte e quatro (24) anos de idade, estado civil solteira, profissão Operador de caixa, residente na Rua Vitor Finamore, nº 97, São Benedito, Vitória-ES - 24184 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 06 de outubro de 2020 RODRIGO SARLO ANTONIO Oficial _____________________________________________________________________ CARTÓRIO DE NOTAS E REGISTRO CIVIL Faço saber que pretender casar-se: 1.: ISAQUE GALVÃO DA SILVA, natural de Belo Horizonte-MG, com 26 anos de idade, Solteiro(a), vendedor, residente na Rua das Camélias, nº 578, Porto de Cariacica, Cariacica-ES e LETÍCIA LEOPOLDINO DA SILVA, natural de Vila Velha-ES, com 24 anos de idade, Solteira(o), manicure, residente na Rua das Camélias, nº 578, Porto de Cariacica, Cariacica-ES. 13170 2.: SELMO NUNES, natural de Vitória-ES, com 49 anos de idade, Divorciado(a), frentista, residente na Rua Cardoso de Melo, nº 03, Itacibá, Cariacica-ES e KELLY CRISTINA DA SILVA, natural de Itarana-ES, com 43 anos de idade, Viúva(o), autônoma, residente na Rua Cardoso de Melo, nº 03, Itacibá, Cariacica-ES. 13173 3.: DIONISIO VALDELOIDES NASCIMENTO SANTOS, natural de Camacan-BA, com 25 anos de idade, Divorciado(a), soldador, residente na Rua Tiradentes, N°16, Vila Prudencio, Cariacica-ES e ALINE DORTA BEJE, natural de Vitória-ES, com 31 anos de idade, Solteira(o), professora, residente na Rua Tiradentes, nº 16, Bairro Vila Prudêncio, Cariacica-ES. 13175 4.: KELWIN RIBEIRO DA SILVA, natural de Vila Velha-ES, com 22 anos de idade, Solteiro(a), auxiliar de serviços gerais, residente na Rua São Lázaro, S/nº, Nova Canaã, Cariacica-ES e BRUNA SANTOS DO NASCIMENTO, natural de Porto Seguro-BA, com 22 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua São Lázaro, S/nº, Nova Canaã, Cariacica-ES. 13176 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Cariacica-ES, 06 de outubro de 2020 Milson Fernandes Paulin Tabelião e Oficial _____________________________________________________________________ TABELIONATO DE NOTAS E REGISTRO CIVIL-OFÍCIO DA CIDADANIA- SEDE DA COMARCA DE IÚNA-ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: LÁZARO GOMES DUTRA, natural de Iúna-ES, com 29 anos de idade, divorciado(a), motorista, residente na Rua Carlos Martins Figueiredo, sem Número, Bairro Quilombo, Iúna-ES e FLÁVIA DE OLIVEIRA BARBOSA, natural de Matipó-MG, com 27 anos de idade, solteiro(a), atendente, residente na Rua Carlos Martins Figueiredo, sem Número, Bairro Quilombo, Iúna-ES. 08686 2.: FELIPE PEDRO DE SOUZA, natural de Vitória-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), estofador, residente na Rua Principal, sem Número, Distrito Laranja da Terra, Iúna-ES e KÉSIA GOMES DA SILVA, natural de Iúna-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), autônoma, residente na Rua Principal, sem Número, Distrito Laranja da Terra, Iúna-ES. 08687 3.: LEONARDO SILVA SILVEIRA, natural de Iúna-ES, com 20 anos de idade, solteiro(a), lavrador, residente na Rua Projetada, sem Número, Bairro Quilombo, Iúna-ES e FERNANDA LIMA DA SILVA, natural de Iúna-ES, com 16 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Projetada, sem Número, Bairro Quilombo, Iúna-ES. 08688 4.: MIGUEL HENRIQUE, natural de Alegre-ES, com 71 anos de idade, viúvo(a), aposentado, residente na Avenida Astrogildo Silveira, sem Número, Bairro Quilombo, Iúna-ES e MARLENE AUGUSTA DE MOURA, natural de Irupi-ES, com 52 anos de idade, viúvo(a), lavradeira, residente na Avenida Astrogildo Silveira, sem Número, Bairro Quilombo, Iúna-ES. 08689 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Iúna-ES, 06 de outubro de 2020 JEFERSON MIRANDA Oficial da Cidadania e Tabelião de Notas _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato da 2ª Zona Judiciária de Vitória Faço saber que pretender casar-se: 1.: CLEDSON ANASTÁCIO ALVES SARDENBERG, natural de Vitória-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), Supervisor de vendas, residente na Rua São Bartolomeu, nº 25, Nova Palestina, Vitória-ES e VIVIANE SILVA PIRES, natural de Vitória-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), Psicólogo, residente na Rua São Bartolomeu, nº 25, Nova Palestina, Vitória-ES. 17138 2.: FRANCISCO PAULO DOS SANTOS NETO, natural de Mogi das Cruzes-SP, com 50 anos de idade, solteiro(a), profissional independente, residente na na Estrada de Alvor, Número 2, São Sebastião, Portimão, Portugal, Estrangeiro-ET e ELIZÂNGELA APARECIDA PEREIRA, natural de Vitória-ES, com 36 anos de idade, solteiro(a), autônoma, residente na Rua José Cuel, nº 139, Santo André, Vitória-ES. 17139 3.: WEBERTY VIANA VIEIRA, natural de Vila Velha-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), Auxiliar de serviços gerais, residente na PRBSF - Penitenciaria Regional de Barra de São Francisco, Barra de São Francisco-ES e LARISSA OLIVEIRA DOS SANTOS, natural de Vitória-ES, com 21 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua da Conquista, nº 75, Redenção, Vitória-ES. 17140 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 06 de outubro de 2020 Humberto Manoel Passos Beiriz Tabelião e Oficial _____________________________________________________________________ Cartório 2º Ofício RCPN e Tabelionato Faço saber que pretender casar-se: 1.: HIAGO PEREIRA BOTELHO SILVA, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), Professor, residente na Rua Nilo Peçanha, nº 37, Bairro Santa Helena, Cachoeiro de Itapemirim-ES e CRISTIANA PANCIERI, natural de Muniz Freire-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), Professora, residente na Rua Córrego Santo Amaro, S/n, Zona Rural do Distrito de Vieira Machado, Muniz Freire-ES. 04444 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Cachoeiro de Itapemirim-ES, 06 de outubro de 2020 Robson Tadeu de Castro Maciel Júnior Tabelião de Notas e Oficial de Registro _____________________________________________________________________ CARTORIO DE REGISTRO CIVIL E NOTAS DE ITAIPAVA Faço saber que pretender casar-se: 1.: FELYPE FRANZONE BRUM NASCIMENTO, natural de Muqui-ES, com 24 anos de idade, Solteiro(a), porteiro, residente na Av, Itapemirim N° 803, Itaoca, Itapemirim-ES e POLYANNA INACIO NETO, natural de Presidente Kennedy-ES, com 22 anos de idade, Solteira(o), vendedora, residente na Av, Itapemirim N° 803, Itaoca, Itapemirim-ES. 01462 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Itapemirim-ES, 06 de outubro de 2020 NATÁLIA BASTOS BECHEPECHE ANTAR Oficiala e Tabeliã Interina _____________________________________________________________________ REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DA SEDE DA COMARCA DE VIANA-ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: FABIANO LOPES PEREIRA, natural de Ecoporanga-ES, com 35 anos de idade, solteiro(a), pintor jatista, residente na Rua Rio São Francisco, nº 31, Nova Bethânia, Viana-ES e JOSICLÉIA ROSA SERRA, natural de Cacoal-RO, com 28 anos de idade, solteiro(a), Manicure, residente na Rua Rio São Francisco, nº 31, Nova Bethânia, Viana-ES. 07066 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Viana-ES, 06 de outubro de 2020 Sophie Helene Rodrigues Porto Tabeliã e Oficiala _____________________________________________________________________ SERVIÇO REGISTRAL E NOTARIAL DE ALEGRE - CNS 02.211-1 Faço saber que pretender casar-se: 1.: VITOR FAZOLO PIMENTEL TORRES OLIVEIRA, natural de Alegre-ES, com 28 anos de idade, Solteiro(a), servidor público estadual, residente na Rua Emílio Marins, Nº 130, Vila do Sul, Alegre-ES e NICOLLY MENDES DE PAULA, natural de Guaçuí-ES, com 26 anos de idade, Solteira(o), servidora pública municipal, residente na Rua Dr. Wanderley 297, Centro, Alegre-ES. 03421 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Alegre-ES, 06 de outubro de 2020 Márcio Valory Silveira Notário e Registrador Civil CARTÓRIO DO REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS DE BREJETUBA Faço saber que pretendem casar-se: 1. ANTONIO FONSECA DA SILVA NEVES, natural de Afonso Cláudio, ES, com 21 anos de idade, solteiro, Trabalhador volante da agricultura, residente e domiciliado na Fazenda Uliana 1, zona rural, Brejetuba-ES e GABRIELA RUELLA DE AZERÊDO, natural de Afonso Cláudio, ES, com 22 anos de idade, solteira, auxiliar de serviços gerais, residente e domiciliada na Rua José Basilio Ferreira, s/n, centro, Brejetuba-ES - 000928 2. JOHN STEFANE PEIXOTO DA SILVA, natural de Afonso Cláudio, ES, com 29 anos de idade, solteiro, lavradeira, residente e domiciliado na Rua Apolinário Dias Pimenta, s/n, centro, Brejetuba-ES e CAMILA LAYSA GOMES EVANGELISTA, natural de Vila Velha, ES, com 18 anos de idade, solteira, lavradeira, residente e domiciliada na Rua Apolinário Dias Pimenta, s/n, centro, Brejetuba-ES 000925 3. HIAGO BARBOSA DE SOUZA, natural de Vila Velha, ES, com 25 anos de idade, solteiro, empresário, residente e domiciliado na Avenida Firmino Teixeira Griffo, s/n, centro, Brejetuba-ES e FERNANDA BRUM DOS SANTOS, natural de Afonso Cláudio, ES, com 31 anos de idade, solteira, autônoma, residente e domiciliada na Avenida Firmino Teixeira Griffo, s/n, centro, Brejetuba-ES - 000934 4. ÉBERSON DIAS DA SILVA, natural de Muniz Freire, ES, com 24 anos de idade, solteiro, lavrador, residente e domiciliado na Rua Três de Maio, s/n, centro, Brejetuba-ES e ELIANA DOS SANTOS SOARES, natural de Cariacica, ES, com 21 anos de idade, solteira, lavradeira, residente e domiciliada na Rua Três de Maio, s/n, centro, Brejetuba-ES 000936 5. DIEGO RIBEIRO DIAS DA CRUZ, natural de Afonso Cláudio, ES, com 24 anos de idade, solteiro, vendedor, residente e domiciliado na Rua José Euzebio Correa, s/n, centro, Brejetuba-ES e PAOLA GONÇALVES, natural de Venda Nova do Imigrante, ES, com 21 anos de idade, solteira, estudante, residente e domiciliada na Rua José Euzebio Correa, s/n, centro, Brejetuba-ES 000929 6. JOSÉ MARIA DE AMORIM, natural de Conceição do Castelo, ES, com 31 anos de idade, divorciado, lavrador, residente e domiciliado em São Domingos Pequeno, zona rural, Brejetuba-ES e LAVINIA LIMA DE CAMPOS, natural de Afonso Cláudio, -ES, com 23 anos de idade, solteira, lavradeira, residente e domiciliada em São Domingos Pequeno, zona rural, Brejetuba-ES 000927 7. JOSIMAR SIMIÃO DE PAULO, natural de Afonso Cláudio, ES, com 24 anos de idade, solteiro, lavrador, residente e domiciliado no Córrego da Passagem, zona rural, em Brejetuba-ES e MILEIDE CAETANO HONORATO, natural de Afonso Cláudio, ES, com 16 anos de idade, solteira, lavradeira, residente e domiciliada no Córrego Grande, zona rural, em Brejetuba-ES 000926 8. MARCELO MARTINS DE ANDRADE, natural do Distrito de Brejetuba, Afonso Cláudio, ES, com 32 anos de idade, solteiro, lavrador, residente e domiciliado em Vargem Grande, zona rural, em Brejetuba-ES e JORDANA DIAS CESARIO, natural de Venda Nova do Imigrante, ES, com 19 anos de idade, solteira, lavradeira, residente e domiciliada em Vargem Grande, zona rural, em Brejetuba-ES 000935. Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei. Vitória ES, 06 de outubro de 2020. GEISA MARIA DA SILVA VIRGINIO Oficiala e Tabeliã