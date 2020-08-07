Proclamas - 07/08/20
Proclamas
Cartório Campo Grande - Registro Civil e Tabelionato de Notas Faço saber que pretender casar-se: 1.: DENIS NASCIMENTO FIRME, natural de Vitória-ES, com 39 anos de idade, solteiro(a), Operador de câmaras frias, residente na Rua Mochuara,nº30, Morada de Santa Fé, Cariacica-ES e GENASIA VITORIA DOS SANTOS, natural de Vitória-ES, com 33 anos de idade, solteiro(a), Assessor jurídico, residente na Rua Mochuara,nº 30, Morada de Santa Fé, Cariacica-ES. 27027 2.: EDSON HEULLER PEREIRA, natural de Vitória-ES, com 36 anos de idade, divorciado(a), motorista, residente na Rua Rei Anco Márcio, nº 06, Vale dos Reis, Cariacica-ES e VALDICLEIDE SOARES DOS SANTOS, natural de Pancas-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Rei Anco Márcio, nº 06, Vale dos Reis, Cariacica-ES. 27028 3.: CRISTIANO JOSÉ DE FREITAS, natural de Aimorés-MG, com 29 anos de idade, solteiro(a), analista de monitoramento, residente na Rua Dezessete, 138, Castelo Branco, Cariacica-ES e NICOLI JULIA VERLI DAS DORES, natural de Vitória-ES, com 19 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Piauí, nº 33, Novo Brasil, Cariacica-ES. 27029 4.: IGOR DOS SANTOS BARROSO, natural de Vitória-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), Auxiliar de logistica, residente na Rua Macadâmia,nº145, Campo Belo, Cariacica-ES e POLIANNA VELANDI DOS SANTOS, natural de Itamaraju-BA, com 34 anos de idade, solteiro(a), balconista, residente na Rua Macadâmia,nº 145, Campo Belo, Cariacica-ES. 27030 5.: DENIS AZEVEDO NUNES, natural de Serra-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), assistente judiciário, residente na Avenida Brasil, Nº49, Jardim América, Cariacica-ES e LOARA MEDEIROS IZOTON, natural de Vitória-ES, com 35 anos de idade, divorciado(a), maquiadora, residente na Avenida Brasil, Nº49, Jardim América, Cariacica-ES. 27031 6.: JOSENILDO ANTONIO DA SILVA, natural de Água Preta-PE, com 37 anos de idade, solteiro(a), motorista, residente na Rua F, nº 72, Campo Belo II, Cariacica-ES e MARIA EDILEUZA CORREIA DOS SANTOS, natural de Angelim-PE, com 38 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua F, nº 72, Campo Belo II, Cariacica-ES. 27032 7.: ZEQUI CASTRO, natural de Ibiraçu-ES, com 70 anos de idade, divorciado(a), Mecânico de máquinas pesadas (manutenção), residente na Rua Manoel Sarmento, Sn, Vitória-ES e MARIA DE LURDES SIQUEIRA, natural de Laranja da Terra-ES, com 49 anos de idade, divorciado(a), técnica em enfermagem, residente na Rua Manoel Sarmento, Sn , Oriente, Cariacica-ES. 27033 8.: VINÍCIUS DOS SANTOS SANTANA, natural de Vitória-ES, com 21 anos de idade, solteiro(a), Ajudante de cozinha, residente na Rua Manoel Lemos da Silva Luz, s/n, Itanguá, Cariacica-ES e LUDMILLA MARTINS DE BRITO, natural de Cariacica-ES, com 18 anos de idade, solteiro(a), Manicure, residente na Rua Manoel Lemos da Silva Luz, S/n, Itanguá, Cariacica-ES. 27034 9.: DOUGLAS MATOS FIGUEIRA, natural de Cariacica-ES, com 20 anos de idade, solteiro(a), operador de caixa, residente na Rua Nossa Senhora da Penha, nº 03, Santa Cecília, Cariacica-ES e RUTIELLY MACHADO DA HORA DE ANDRADE, natural de Cariacica-ES, com 16 anos de idade, solteiro(a), autônoma, residente na Rua Rei Salomão, nº 120, Vale dos Reis, Cariacica-ES. 27035 10.: LUIZ CARLOS PINTO, natural de Colatina-ES, com 60 anos de idade, divorciado(a), funcionário público militar, residente na Rua P, nº 07, São Benedito, Cariacica-ES e ALÁDIA MAURICIA LOPES MACEDO, natural de Três Corações-MG, com 42 anos de idade, solteiro(a), empresária, residente na Rua P, nº 07, São Benedito, Cariacica-ES. 27036 11.: IAN NASCIMENTO DOS SANTOS, natural de Guarapari-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), repositor, residente na Avenida Brasil, nº 51, Novo Horizonte, Cariacica-ES e LIDIANE QUIRINO MEDEIROS, natural de Vitória-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Avenida Brasil, nº 51, Novo Horizonte, Cariacica-ES. 27037 12.: JEFFERSON LOSS GAMA, natural de Vila Velha-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), operador de preparação de montagem, residente na Rua Stanislau Mageski, S/n, Piranema, Cariacica-ES e VITÓRIA CRISTO DA COSTA, natural de Vitoria-ES, com 21 anos de idade, solteiro(a), manicure, residente na Rua Stanislau Mageski, S/n, Piranema, Cariacica-ES. 27039 13.: CARLOS PEREIRA MENDES, natural de Eunapolis-BA, com 31 anos de idade, solteiro(a), vendedor autonomo, residente na Rua Nossa Senhora da Penha,nº261, Santa Cecília, Cariacica-ES e RHAYANNE JOYCE DE SOUSA FRONTINO, natural de Vila Velha-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), vendedora autonoma, residente na Rua Nossa Senhora da Penha,nº261, Santa Cecília, Cariacica-ES. 27040 14.: ADEMAR ILÁRIO DA SILVA, natural de Piranhas-AL, com 52 anos de idade, solteiro(a), pedreiro, residente na Rua Oito, S/n, Rio Marinho, Cariacica-ES e MARIA SINEIDE DE LIMA, natural de Minador do Negrão-AL, com 50 anos de idade, solteiro(a), doméstica, residente na Rua Oito, S/n, Rio Marinho, Cariacica-ES. 27041 15.: IVANILDO DA COSTA FERREIRA, natural de Vitória-ES, com 41 anos de idade, divorciado(a), autônomo, residente na Avenida Espírito Santo, nº 17, Jardim Campo Grande, Cariacica-ES e DANIELA LEAL DOS SANTOS, natural de Camacan-BA, com 29 anos de idade, divorciado(a), autônoma, residente na Avenida Espírito Santo, nº 17, Jardim Campo Grande, Cariacica-ES. 27042 16.: JOSE AUGUSTO PIRES, natural de Alvarenga-MG, com 55 anos de idade, solteiro(a), dedetizador, residente na Rua Londrina, nº 257, Itapemirim, Cariacica-ES e SANDRA HELENA DA SILVA, natural de Vitória-ES, com 53 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de serviços gerais, residente na Rua Londrina, nº 257, Itapemirim, Cariacica-ES. 27043 17.: DWAN RAMOS MONTEIRO, natural de Vila Velha-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), auxiliar opercional, residente na Avenida Rio Grande do Norte, nº 1312, Jardim Campo Grande, Cariacica-ES e JULIANA RICARDO DA SILVA, natural de Vitória-ES, com 30 anos de idade, divorciado(a), do lar, residente na Avenida Rio Grande do Norte, nº 1312, Jardim Campo Grande, Cariacica-ES. 27044 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Cariacica-ES, 06 de agosto de 2020 Fabiana Aurich Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DO DISTRITO DE CARAPINA Faço saber que pretender casar-se: 1.: PEDRO NETO LIMA SILVA, natural de Porto Seguro-BA, com 34 anos de idade, solteiro(a), vendedor, residente na Avenida Antonio Azevedo Rodrigues, 21, Nova Zelandia, Carapina, Serra-ES e VALDIRENE FERREIRA DA SILVA, natural de São Gabriel da Palha-ES, com 35 anos de idade, divorciado(a), assistente administrativo, residente na Avenida Antonio Azevedo Rodrigues, 21, Nova Zelandia, Carapina, Serra-ES. 30099 2.: LUCIANA ROSA LEITE, natural de Vitória-ES, com 34 anos de idade, solteiro(a), técnica de enfermagem, residente na Avenida Coronel Manoel Nunes, nº S/n, Bloco B8, Apartamento 303, Jardim Tropical, Carapina, Serra-ES e CRISTIANE SILVERIO BATISTA, natural de Vitória-ES, com 38 anos de idade, solteiro(a), cuidadora de idosos, residente na Avenida Coronel Manoel Nunes, nº S/n, Bloco B8, Apartamento 303, Jardim Tropical, Carapina, Serra-ES. 30254 3.: LUAN BRENO DOS SANTOS, natural de Serra-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), engenheiro mecânico, residente na Rua Santa Luzia, nº 79, Jardim Limoeiro, Carapina, Serra-ES e CAROLINE FERREIRA COUTINHO, natural de Serra-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), professora, residente na Rua Santa Luzia, nº 79, Jardim Limoeiro, Carapina, Serra-ES. 30257 4.: DOUGLAS SCHULZ ALMAGRO, natural de São Gabriel da Palha-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), empreendedor, residente na Rua Vicente de Carvalho, nº 121, Parque Residencial Laranjeiras, Carapina, Serra-ES e JÉSSIKA BRAGA SANTANA, natural de Vitoria-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), psicóloga, residente na Rua Vicente de Carvalho, nº 121, Parque Residencial Laranjeiras, Carapina, Serra-ES. 30262 5.: GUSTAVO HENRIQUE DE JESUS SILVA, natural de Itabirito-MG, com 20 anos de idade, Solteiro(a), operador logístico, residente na Rua Minas Gerais, nº S/n, Apartamento 402, Ed. 9, Morada de Laranjeiras, Carapina, Serra-ES e KARLA SOARES DE FARIA, natural de Serra-ES, com 22 anos de idade, Solteira(o), secretária, residente na Rua Minas Gerais, nº S/n, Apartamento 402, Ed. 9, Morada de Laranjeiras, Carapina, Serra-ES. 30268 6.: MARCIANO HORÁCIO DE SOUZA, natural de Vitória-ES, com 42 anos de idade, Solteiro(a), auxiliar de limpeza, residente na Rua São João Batista, nº 60, Taquara I, Carapina, Serra-ES e VANESSA SANT'ANA SERAFIM DOS SANTOS, natural de Vitória-ES, com 31 anos de idade, Viúva(o), auxiliar de limpeza, residente na Rua Santo Antônio, nº 60, Taquara I, Carapina, Serra-ES. 30269 7.: FRANCISCO CORRÊIA, natural de São Mateus-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), coletor, residente na Avenida Brasil, nº 130, Central Carapina, Carapina, Serra-ES e FABIANA CORREIA DE JESUS, natural de São Mateus-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Avenida Brasil, nº 130, Central Carapina, Carapina, Serra-ES. 30270 8.: ELIAS SOUZA CONCEIÇÃO, natural de Vitória-ES, com 70 anos de idade, divorciado(a), funcionário publico, residente na Rua Samora Machel, N°07, Cidade Continental, Carapina, Serra-ES e RUTH MARIA FERREIRA, natural de Barra de São Francisco-ES, com 61 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de serviços gerais, residente na Rua Samora Machel, N°07, Cidade Continental, Carapina, Serra-ES. 30271 9.: LUIZ HENRIGUE SOUZA SILVA, natural de Guarapari-ES, com 18 anos de idade, Solteiro(a), pintor, residente na Rua Amazonas, nº 668, Bloco 2, Apto 201, Planície da Serra, Carapina, Serra-ES e VANÚBIA GIL SANTIAGO, natural de Itanhém-BA, com 30 anos de idade, Divorciada(o), diárista, residente na Rua Amazonas, nº 668, Bloco 2, Apto 201, Planície da Serra, Carapina, Serra-ES. 30272 10.: CASSIMIRO LOURENÇO FILHO, natural de São Mateus-ES, com 67 anos de idade, viúvo(a), motorista aposentado, residente na Rua Cerejeiras, nº 2, José de Anchieta, Carapina, Serra-ES e LINDALVA FEITOSA DA SILVA, natural de Vila Velha-ES, com 62 anos de idade, divorciado(a), do lar, residente na Rua Cerejeiras, nº 2, José de Anchieta, Carapina, Serra-ES. 30274 11.: FERNANDO MARTINS MAIOLI, natural de Vitória-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), advogado, residente na Rua José de Alencar, nº 88, Parque Residencial Laranjeiras, Carapina, Serra-ES e SEDLINE AGUIAR ALVES, natural de Vila Velha-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), advogada, residente na Avenida Brasília,1012, Porto Canoa, Carapina, Serra-ES. 30278 12.: ROMÁRIO DOS SANTOS, natural de Itamaraju-BA, com 39 anos de idade, solteiro(a), eletricista, residente na Rua João Neiva, nº 41, Jardim Carapina, Carapina, Serra-ES e ANA PAULA DIAS REZENDE, natural de Serra-ES, com 31 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua João Neiva, nº 41, Jardim Carapina, Carapina, Serra-ES. 30279 13.: PEDRO FAVARATO JÚNIOR, natural de Colatina-ES, com 38 anos de idade, divorciado(a), gerente de transporte, residente na Rua Lavrador José Barbosa da Silva, 156, Guaraciaba, Carapina, Serra-ES e DANIELLI GAROZI RIBEIRO, natural de Colatina-ES, com 38 anos de idade, divorciado(a), comerciante, residente na Rua Lavrador José Barbosa da Silva, 156, Guaraciaba, Carapina, Serra-ES. 30280 14.: JOSÉ NILTON LOPES, natural de Barra de São Francisco-ES, com 41 anos de idade, divorciado(a), motorista, residente na Rua Um, N°68, Jardim Tropical, Carapina, Serra-ES e KEILA JESUS CRUZ, natural de Itabuna-BA, com 28 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Um, N°68, Jardim Tropical, Carapina, Serra-ES. 30281 15.: SERGIO AZEVEDO ALMEIDA, natural de Vila Velha-ES, com 34 anos de idade, solteiro(a), eletricista, residente na Rua Manhuaçu, 37, Praia de Carapebus, Carapina, Serra-ES e PRISCILLA BARBOSA, natural de Serra-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), estudante, residente na Rua Manhuaçu, 37, Praia de Carapebus, Carapina, Serra-ES. 30282 16.: ERALDO SILVA DOS SANTOS, natural de Serra-ES, com 41 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de serviços gerais, residente na Rua Distrito Federal, nº 138, Central de Carapina, Carapina, Serra-ES e CLEUBIA REIS SOUZA, natural de Porto Seguro-BA, com 41 anos de idade, divorciado(a), costureira, residente na Rua Distrito Federal, nº 138, Central de Carapina, Carapina, Serra-ES. 30285 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Serra-ES, 06 de agosto de 2020 Silvio dos Santos Neto Tabelião e Oficial _____________________________________________________________________ Cartório de RCPNIT e Tabelionato da Sede da Comarca de Linhares - CNS 02.378-8 Faço saber que pretender casar-se: 1.: JEAN VIANA JUNIOR, natural de Linhares-ES, com 21 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de produção, residente na Avenida Vasco Fernandes Coutinho, S/n, Interlagos, Linhares-ES e DAFNE OLIVEIRA DE SOUSA, natural de Eunápolis-BA, com 20 anos de idade, solteiro(a), desempregada, residente na Avenida Castro Alves, nº 1668, Interlagos, Linhares-ES. 10285 2.: FÁBIO SILVEIRA PEREIRA, natural de Linhares-ES, com 38 anos de idade, solteiro(a), operador de camara fria, residente na Avenida Guanabara, nº 160, Aviso, Linhares-ES e SILVÂNIA MAGNAGO, natural de São Mateus-ES, com 48 anos de idade, divorciado(a), auxiliar administrativo, residente na Rua Raimundo Costa Pinheiro, nº 18, São José, Linhares-ES. 10286 3.: ALEX DO NASCIMENTO ANDRADE, natural de Nanuque-MG, com 31 anos de idade, solteiro(a), motorista carreteiro, residente na Rua São Cosme, S/n, Nova Esperança, Linhares-ES e NATÁLIA QUARESMA PERES, natural de Nanuque-MG, com 25 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua São Cosme, S/n, Nova Esperança, Linhares-ES. 10287 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Linhares-ES, 06 de agosto de 2020 FERNANDO BRANDÃO COELHO VIEIRA Notário e Registrador Civil _____________________________________________________________________ CARTORIO DE REGISTRO CIVIL DO DISTRITO DE GOIABEIRAS Faço saber que pretender casar-se: 1.: ROBERT MENDES REZENDE, natural de Vila Velha-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), Administrador, residente na Rua Argeu Gomes Salles, nº 01, Goiabeiras, Vitória-ES e HIOLANDA DE MENEZES SALLES, natural de Vitória-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), ESTUDANTE, residente na Rua Argeu Gomes Salles, nº 01, Goiabeiras, Vitória-ES. 23852 2.: TATIANE BARBOSA DOS REIS, natural de Vitória-ES, com 30 anos de idade, divorciado(a), advogada, residente na Rua Professor Geraldo Costa Alvez, nº 96,, Vitória-ES e JOÃO PEDRO D'AVILA CHARPINEL, natural de Vitória-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), Advogado, residente na Rua Professor Geraldo Costa Alvez, nº 96,, Vitória-ES. 23864 3.: ALEXANDRE GEAQUINTO FERRI, natural de Vitória-ES, com 39 anos de idade, solteiro(a), servidor público federal, residente na Rua Carijós, nº 130, Apto 102, Jardim da Penha, Vitória-ES e DÉBORA CRISTINA DA SILVA PEREIRA, natural de Limoeiro-PE, com 32 anos de idade, solteiro(a), servidora pública federal, residente na Rua Carijós, nº 130, Apto 102, Jardim da Penha, Vitória-ES. 23895 4.: CARLITO FIDELIS DOS SANTOS, natural de Vitoria-ES, com 31 anos de idade, divorciado(a), gerente operacional, residente na Rua Professor José Leão Nunes, nº 6, Maria Ortiz, Vitória-ES e ERIKA GARCIA RODRIGUES, natural de Vitória-ES, com 25 anos de idade, divorciado(a), auxiliar administrativo de cobrança, residente na Rua Professor José Leão Nunes, nº 6, Maria Ortiz, Vitória-ES. 23896 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 06 de agosto de 2020 Paula Cecilia da Luz Rodrigues Oficial _____________________________________________________________________ Cartório 2º Ofício RCPN e Tabelionato Faço saber que pretender casar-se: 1.: EMÍLIO GUIZARDI PRAVATO, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), Auxiliar administrativo, residente na Praça Waldir Furtado de Amorim, nº 24, Waldir Furtado Amorim, Cachoeiro de Itapemirim-ES e TAIANE CHIESA DEPRA, natural de Vargem Alta-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), Bancária, residente na Praça Waldir Furtado de Amorim, nº 24, Waldir Furtado Amorim, Cachoeiro de Itapemirim-ES. 04390 2.: LEONARDO CESTARI SILVA, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 21 anos de idade, solteiro(a), Agente de portaria, residente na Rua Luiz Sacramento, nº 203, Recanto, Cachoeiro de Itapemirim-ES e PAULA VIRGÍNIA ROSA GUIMARÃES, natural de Atilio Vivacqua-ES, com 19 anos de idade, solteiro(a), Sem profissão remunerada, residente na Rua Luiz Sacramento, nº 203, Recanto, Cachoeiro de Itapemirim-ES. 04395 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Cachoeiro de Itapemirim-ES, 06 de agosto de 2020 Robson Tadeu de Castro Maciel Júnior _____________________________________________________________________ CARTÓRIO DE NOTAS E REGISTRO CIVIL Faço saber que pretender casar-se: 1.: SAMIR BALDAN, natural de Vitória-ES, com 35 anos de idade, Solteiro(a), soldador, residente na Rua Quatro, 83, Bubu, Cariacica-ES e ELAINE PEREIRA SANTOS, natural de Itabuna-BA, com 24 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua Quatro, 83, Bubu, Cariacica-ES. 13009 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Cariacica-ES, 06 de agosto de 2020 Milson Fernandes Paulin Tabelião e Oficial _____________________________________________________________________ CARTORIO DE REGISTRO CIVIL E NOTAS DE ITAIPAVA Faço saber que pretender casar-se: 1.: SEBASTIÃO ALVARENGA CONCEIÇÃO JUNIOR, natural de Aracruz-ES, com 33 anos de idade, Divorciado(a), pescador, residente na Rua Demesio Felix Ribeiro, nº 01, Itaipava, Itapemirim-ES e VANESSA OZORIO, natural de Iconha-ES, com 34 anos de idade, Divorciada(o), atendente, residente na Rua Demesio Felix Ribeiro, nº 01, Itaipava, Itapemirim-ES. 01445 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Itapemirim-ES, 06 de agosto de 2020 NATÁLIA BASTOS BECHEPECHE ANTAR Oficiala e Tabeliã Interina _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato de Notas da Sede do Juízo de Vila Velha - ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: HUDSON HENRIQUE WYATT, natural de Vitória-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), policial militar, residente na Avenida Carlos Lindemberg, nº 814, Apt. 104, Ed. Plácido Barcellos - Centro Comercial, Aribiri, Vila Velha-ES e ISABELLY DE ALMEIDA FIGUEIREDO, natural de Duque de Caxias-RJ, com 27 anos de idade, solteiro(a), gemóloga, residente na Rua São Paulo, nº 2510, Apt. 401, Itapuã, Vila Velha-ES. 18345 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 06 de agosto de 2020 Lucy de Oliveira Ruy Notária e Oficiala Registradora _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato do Distrito da Sede Faço saber que pretender casar-se: 1.: JOSÉ PAULO GONÇALVES DE LIMA, natural de Tupã-SP, com 52 anos de idade, divorciado(a), segurança, residente na Rua da Limeira, 407, Continental, Serra-ES e ANA MARIA FRANÇA, natural de Rio Bananal-ES, com 51 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua da Limeira, 407, Continental, Serra-ES. 10258 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Serra-ES, 06 de agosto de 2020 Marisa de Deus Amado Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ CARTÓRIO SARLO Faço saber que pretender casar-se: 1.: DIEGO MACHADO SANT'ANNA, natural de Vitória-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), assistente de patrimônio, residente na Rua Dióscoro Carneiro Filho, nº 339, Bonfim, Vitória-ES e BÁRBARA GOMES NOGUEIRA, natural de Campos dos Goytacazes-RJ, com 31 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Dióscoro Carneiro Filho, nº 339, Bonfim, Vitória-ES. 24053 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 06 de agosto de 2020 RODRIGO SARLO ANTONIO Oficial