Arquivos & Anexos
Proclamas - 07/02/2020
_____________________________________________________________________ Cartório do Registro Civil e Tabelionato - Distrito de Ibes Faço saber que pretender casar-se: 1.: EDINOMAR HAGGE LEANDRO, natural de Aurelino Leal-BA, com 41 anos de idade, solteiro(a), administrador, residente na Avenida Nossa Senhora da Penha, nº 435, Ibes, Vila Velha-ES e FATIMA DIAS DA MOTTA, natural de Cariacica-ES, com 41 anos de idade, divorciado(a), professora, residente na Avenida Nossa Senhora da Penha, nº 435 , Ibes, Vila Velha-ES. 232728357 2.: JHONATHAN SIQUEIRA ZERBONE ZANOTTI, natural de Vila Velha-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), motorista, residente na Rua Serraria, nº 250, Rio Marinho, Vila Velha-ES e NAYANE GOMES DE ATAIDE, natural de Vila Velha-ES, com 19 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Serraria, nº 250, Rio Marinho, Vila Velha-ES. 232728358 3.: VINICIUS SOARES DE SOUZA, natural de Vila Velha-ES, com 20 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de serviços gerais, residente na Rua Sebastião Inácio da Silva, nº 535, Santa Rita, Vila Velha-ES e ELIANA DANIEL DA CRUZ, natural de Vila Velha-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), babá, residente na Rua Desembargador Ernesto Guimarães, S/n, Santa Rita, Vila Velha-ES. 232728359 4.: EDIMAR SANTOS DO NASCIMENTO, natural de Paulista-PE, com 31 anos de idade, solteiro(a), vendedor, residente na Avenida Vitória Régia, nº 1170, Jardim Colorado, Vila Velha-ES e TALITA BARBOSA FONSECA TORRES, natural de Mutum-MG, com 28 anos de idade, solteiro(a), vendedora, residente na Rua Raphael Turra, nº 563, Jardim Colorado, Vila Velha-ES. 232728360 5.: MATHEUS RODRIGUES CARDOSO DA SILVA, natural de Vitória-ES, com 21 anos de idade, solteiro(a), repositor, residente na Rua Vinte e Sete, nº 9, Vila Nova, Vila Velha-ES e LUDMILA SEBASTIANA SOUSA DE OLIVEIRA, natural de Vila Velha-ES, com 18 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de cozinha, residente na Rua Vinte e Sete, nº 09, Vila Nova, Vila Velha-ES. 232728361 6.: AMADEU COMÉRIO NETTO, natural de Colatina-ES, com 31 anos de idade, solteiro(a), analista de logistica, residente na Rua Antenor Fassarela, nº 30, Santos Dumont, Vila Velha-ES e DÉBORA SANTOS DE ASSIS, natural de Afonso Cláudio-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), fisioterapeuta, residente na Rua Antenor Fassarela, nº 30, Santos Dumont, Vila Velha-ES. 232728362 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 06 de fevereiro de 2020 MARIA LUIZA MOREIRA TAJRA MELO Oficial e Tabeliã _____________________________________________________________________ CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DO DISTRITO DE CARAPINA Faço saber que pretender casar-se: 1.: JERLIANO SANTANA LIMA, natural de Ilheus-BA, com 32 anos de idade, Solteiro(a), auxiliar de logística, residente na Rua Assembléia de Deus,s/n, Jardim Tropical, Carapina, Serra-ES e MAYARA CARVALHO DA SILVA, natural de João Monlevade-MG, com 27 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua Assembléia de Deus,s/n, Jardim Tropical, Carapina, Serra-ES. 29674 2.: EVANDRO CARDOSO DOS SANTOS, natural de Vitória-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), autônomo, residente na Rua São Paulo, nº 44, Central Carapina, Carapina, Serra-ES e MEIRIENE DA SILVA DE SOUZA, natural de Vila Velha-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), autônoma, residente na Rua São Paulo, nº 44, Central Carapina, Carapina, Serra-ES. 29676 3.: NIVALDO AMBROSIO DOS ANJOS, natural de Guaratinga-BA, com 43 anos de idade, Solteiro(a), gesseiro, residente na Rua Iguatemi, nº 249, Vila Nova de Colares, Carapina, Serra-ES e CLAUDINEIA ROCHA QUINTINO, natural de Guaratinga-BA, com 43 anos de idade, Solteira(o), camareira, residente na Rua Itamonte, 509, Vila Nova de Colares, Serra-ES. 29678 4.: THIAGO FIRMINO PEREIRA, natural de Rio de Janeiro-RJ, com 39 anos de idade, divorciado(a), engenheiro, residente na Avenida Guarapari, S/nº, Torre A, Apartamento 303, Paradiso Condominio Clube, Valparaíso, Carapina, Serra-ES e BRUNA DE OLIVEIRA MIRANDA, natural de Mantena-MG, com 27 anos de idade, solteiro(a), estudante, residente na Avenida Guarapari, S/nº, Torre A, Apartamento 303, Paradiso Condominio Clube, Valparaíso, Carapina, Serra-ES. 29679 5.: JOSUÉ VICTOR GOMES DA SILVA, natural de Vila Velha-ES, com 17 anos de idade, Solteiro(a), estudante, residente na Rua dos Colibris, s/nº , Bicanga, Carapina, Serra-ES e LAILA CARDOZO DE JESUS, natural de Serra-ES, com 17 anos de idade, Solteira(o), estudante, residente na Rua dos Colibris, s/nº , Bicanga, Carapina, Serra-ES. 29681 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Serra-ES, 06 de fevereiro de 2020 Silvio dos Santos Neto Tabelião e Oficial _____________________________________________________________________ Cartório Dyonízio Ruy Sucursal Faço saber que pretender casar-se: 1.: LAURENCE EDMOND STOODLEY, natural de Southampton-ET, com 55 anos de idade, divorciado(a), comerciante, residente na Rua Erothildes Penna Medina, nº 301, Residencial Terra Nova, Apto. 701, Praia da Costa, Vila Velha-ES e LORRAINE MOREIRA GUIMARAES NETO, natural de Vila Velha-ES, com 38 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Erothildes Penna Medina, nº 301, Residencial Terra Nova, Apto. 701, Praia da Costa, Vila Velha-ES. 07488 2.: JOSÉ ALEXANDRE DE BARROS LIMA NUNES, natural de Vitória-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), nutricionista, residente na Rua São Mateus, N° 126, Santa Inês, Vila Velha-ES e RAFAELA GABRICH TAVARES, natural de Niterói-RJ, com 22 anos de idade, solteiro(a), arquiteta e urbanista, residente na Rua São Mateus, N°126, Santa Inês, Vila Velha-ES. 07489 3.: HYGINO BERNARDES DOS SANTOS FILHO, natural de Vitoria-ES, com 63 anos de idade, divorciado(a), Aposentado, residente na Rua Três, nº 127, Ed. Curió, Apto. 402, Praia de Itaparica, Vila Velha-ES e MARIA MADALENA GOMES BRANDÃO, natural de Vila Velha-ES, com 48 anos de idade, divorciado(a), comerciante, residente na Rua Três, nº 127, Ed. Curió, Apto. 402, Praia de Itaparica, Vila Velha-ES. 07490 4.: HENRIQUE MARTINS DE OLIVEIRA, natural de Vitória-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), recepcionista, residente na Rodovia do Sol, N°1980, Ed. Reservar Itaparica, Apt°1905, Praia de Itaparica, Vila Velha-ES e CARLA SUSANA FAUSTINO LEITÃO FERNANDES DA SILVA, natural de Alandroal-ET, com 35 anos de idade, divorciado(a), surpevisora de recepção, residente na Rodovia do Sol, N°1980 Ed. Reserva Itaparica, Apt°1905, Praia de Itaparica, Vila Velha-ES. 07491 5.: PAULO SÉRGIO PIAZER DE MIRANDA, natural de São Paulo-SP, com 50 anos de idade, divorciado(a), Servidor Público Federal, residente na Rua Goiás, nº 180, Apt° 304, Itapuã, Vila Velha-ES e ROSIANI GAVA VIEIRA, natural de Vila Velha-ES, com 41 anos de idade, solteiro(a), Autônoma, residente na Rua Goiás, nº 180, Apt° 304, Itapuã, Vila Velha-ES. 07492 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 06 de fevereiro de 2020 Lucy de Oliveira Ruy _____________________________________________________________________ CARTÓRIO SARLO Faço saber que pretender casar-se: 1.: DANIELLI SEIBERT, natural de Serra-ES, com 29 anos de idade, Solteiro(a), assistente administrativo, residente na Rua Luiz Gomes Tavares, nº 295, São Cristóvão, Vitória-ES e ALESANDRA GOMES DA SILVA, natural de Vila Velha-ES, com 25 anos de idade, Solteira(o), monitora de atendimento, residente na Avenida Vitória Régia, nº s/n, Campinho da Serra I, Serra-ES. 23851 2.: VINICIUS LOUZADA CAPUCHO, natural de Guaçuí-ES, com 33 anos de idade, solteiro(a), médico, residente na Rua Oscar Rodrigues de Oliveira, nº 564/102, Jardim da Penha, Vitória-ES e ANDRESSA ANTUNES COELHO, natural de Vitória-ES, com 37 anos de idade, solteiro(a), servidora pública federal, residente na Avenida Doutor Pedro Feu Rosa, nº 610/304, Jardim da Penha, Vitória-ES. 23852 3.: MARCELO DIAS BRUM, natural de Vitória-ES, com 39 anos de idade, solteiro(a), empresário, residente na Rua Moacir Avidos, nº 189/401, Praia do Canto, Vitória-ES e GISLAINE LUCIMARA DE MATTOS, natural de Ponta Grossa-PR, com 48 anos de idade, solteiro(a), médica, residente na Rua Moacir Avidos, nº 189/401, Praia do Canto, Vitória-ES. 23853 4.: CAIO COLODETTE SENNA, natural de Vitória-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), Biólogo, residente na Avenida Adalberto Simão Nader, nº 63, República, Vitória-ES e RAFAELA BERMUDES, natural de Vitória-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), Funcionário público, residente na Avenida Adalberto Simão Nader, nº 63, República, Vitória-ES. 23854 5.: ARTHUR MARTINS GONÇALVES, natural de Vitória-ES, com 35 anos de idade, solteiro(a), engenheiro, residente na Rua Afonso Claudio, 59/501, Praia do Canto, Vitória-ES e INGRID BARRETO PAIVA, natural de Fortaleza-CE, com 35 anos de idade, solteiro(a), médica, residente na Rua Afonso Claudio, 59/501, Praia do Canto, Vitória-ES. 23855 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 06 de fevereiro de 2020 RODRIGO SARLO ANTONIO Oficial _____________________________________________________________________ CARTÓRIO DE NOTAS E REGISTRO CIVIL Faço saber que pretender casar-se: 1.: ENDRICK BASTOS ANDRADE, natural de Cariacica-ES, com 20 anos de idade, Solteiro(a), auxiliar de serviços gerais, residente na Rua Santo André, nº 43, Antonio Ferreira Borges, Cariacica-ES e ANNA KÉSIA COITINHO DA COSTA, natural de Cariacica-ES, com 18 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua Santo André, nº 43, Antonio Ferreira Borges, Cariacica-ES. 12733 2.: JOSÉ FERREIRA DOS SANTOS, natural de Governador Valadares-MG, com 65 anos de idade, Divorciado(a), autônomo, residente na Rua Placido Ribeiro, nº 581, Porto Belo, Cariacica-ES e CÉLIA ANGELA ALBANO DA COSTA, natural de Baixo Guandu-ES, com 58 anos de idade, Divorciada(o), do lar, residente na Rua Maria da Silva, S/nº, Castelo Branco, Cariacica-ES. 12734 3.: WELYTON DOS SANTOS SOUZA, natural de Barra de São Francisco-ES, com 24 anos de idade, Solteiro(a), autônomo, residente na Rua Boa Esperança, nº 123, Flexal, Cariacica-ES e LEIDIANE GUIMARÃES SOARES, natural de Vila Velha-ES, com 28 anos de idade, Solteira(o), cabeleireira, residente na Rua Boa Esperança, nº 123, Flexal, Cariacica-ES. 12735 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Cariacica-ES, 06 de fevereiro de 2020 Milson Fernandes Paulin Tabelião e Oficial _____________________________________________________________________ Cartório da Barra Faço saber que pretender casar-se: 1.: PEDRO HENRIQUE MENEGARDO FERREIRA, natural de Vila Velha-ES, com 23 anos de idade, Solteiro(a), vendedor, residente na Avenida França, S/nº, RVVII, B10/A201, Jabaeté, Vila Velha-ES e LORENA DA SILVA RODRIGUES, natural de Vitória-ES, com 20 anos de idade, Solteira(o), recepcionista, residente na Avenida França, S/nº, RVVII, B10/A201, Jabaeté, Vila Velha-ES. 08182 2.: PATRICK LOPES RODRIGUES DA SILVA, natural de Vila Velha-ES, com 28 anos de idade, Solteiro(a), vendedor, residente na Rua Bahia, nº 10, João Goulart, Vila Velha-ES e MERCIA NASCIMENTO GOMES, natural de Vitória-ES, com 25 anos de idade, Solteira(o), autônoma, residente na Rua Bahia, nº 10, João Goulart, Vila Velha-ES. 08183 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 06 de fevereiro de 2020 Najla Aparecida Assad de Morais Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ Cartório de RCPNIT e Tabelionato da Sede da Comarca de Linhares - CNS 02.378-8 Faço saber que pretender casar-se: 1.: FLAVIO ALMEIDA GOBIRA, natural de Porto Seguro-BA, com 34 anos de idade, solteiro(a), tec. manufatura, residente na Avenida Aurora Nunes de Oliveira, nº 43, Linhares V, Linhares-ES e RAQUEL BARBOSA BORCHARDTI, natural de Linhares-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), manicure, residente na Rua Amélio Marchetti, nº 68, Planalto, Linhares-ES. 09999 2.: MARCOS VINICIUS ALMEIDA DE SOUZA DOS SANTOS, natural de Rio de Janeiro-RJ, com 26 anos de idade, solteiro(a), vigia, residente na Avenida Antônio Lopes Merçon, nº 1552, Araçá, Linhares-ES e HELLEN DOS SANTOS MARCELINO, natural de Angra dos Reis-RJ, com 23 anos de idade, solteiro(a), manicure, residente na Avenida Antonio Lopes Merçon, 152, Araça, Linhares-ES. 10000 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Linhares-ES, 06 de fevereiro de 2020 FERNANDO BRANDÃO COELHO VIEIRA Notário e Registrador Civil _____________________________________________________________________ CARTORIO DE REGISTRO CIVIL DO DISTRITO DE GOIABEIRAS Faço saber que pretender casar-se: 1.: LUIZ AUGUSTO FERREIRA DE MEDEIROS, natural de Vassouras-RJ, com 37 anos de idade, solteiro(a), administrador, residente na Rua Carijós, nº 135, Ed. San Marinho Apto 204, Jardim da Penha, Vitória-ES e ELISSA FRAUCHES DALLA DAL-COL, natural de Vitória-ES, com 39 anos de idade, divorciado(a), cirurgiã-dentista, residente na Rua Carijós, nº 135, Ed. San Marinho Apto 204, Jardim da Penha, Vitória-ES. 23613 2.: DANILO LOBO ROCHA, natural de Vitória-ES, com 31 anos de idade, solteiro(a), militar, residente na Avenida Presidente Castelo Branco, nº 49, República, Vitória-ES e ARIALIS BARRIOS FERNANDEZ, natural de Matanzas-ET, com 32 anos de idade, divorciado(a), médica, residente na Avenida Presidente Castelo Branco, nº 49, República, Vitória-ES. 23614 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 06 de fevereiro de 2020 Paula Cecilia da Luz Rodrigues Oficial _____________________________________________________________________ Cartório de Viana - Registro Civil e Tabelionato da Sede Faço saber que pretender casar-se: 1.: JOÃO VICTOR DA CRUZ, natural de Vitória-ES, com 23 anos de idade, Solteiro(a), ajudante de carga e descarga, residente na Rua Piratininga, nº 20, Bom Pastor, Viana-ES e THAISNARA PEREIRA SILVA, natural de Vitória-ES, com 25 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua Piratininga, nº 20, Bom Pastor, Viana-ES. 06831 2.: DIEGO DA SILVA RODRIGUES, natural de Cariacica-ES, com 21 anos de idade, Solteiro(a), assistente administrativo, residente na Rua Alfredo Chaves, S/nº, Centro, Viana-ES e MARIANNA FRANCISCO DE FREITAS, natural de Cariacica-ES, com 20 anos de idade, Solteira(o), operadora de telemarkting, residente na Rua Alfredo Chaves, S/nº, Centro, Viana-ES. 06833 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Viana-ES, 06 de fevereiro de 2020 Sophie Helene Rodrigues Porto Tabeliã e Oficiala _____________________________________________________________________ Cartório Maria Amado Faço saber que pretender casar-se: 1.: PAULO ROBERTO DE SOUSA, natural de Colatina-ES, com 40 anos de idade, Solteiro(a), ajudante de caminhão, residente na Rua Tapajós, nº 11, Serra Dourada II, Serra-ES e ROSANGELA FERREIRA DA SILVA, natural de Rio de Janeiro-RJ, com 47 anos de idade, Divorciada(o), manicure, residente na Rua Tapajós, nº 11, Serra Dourada II, Serra-ES. 09934 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Serra-ES, 06 de fevereiro de 2020 Marisa de Deus Amado Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ SERVIÇO REGISTRAL E NOTARIAL DE ALEGRE - CNS 02.211-1 Faço saber que pretender casar-se: 1.: MANOEL RICARDO SILVA NASCIMENTO, natural de Vitória-ES, com 25 anos de idade, Solteiro(a), microempreendedor, residente na Rua Julio Bilot, nº 94, Centro, Alegre-ES e GÉSSICA MATTOS VIEIRA DE SOUZA, natural de Alegre-ES, com 26 anos de idade, Solteira(o), secretária, residente na Rua Julio Bilot, nº 94, Centro, Alegre-ES. 03376 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Alegre-ES, 06 de fevereiro de 2020 Márcio Valory Silveira Notário e Registrador Civil