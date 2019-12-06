Proclamas - 06/12/19

Proclamas - 06/12/2019
CARTÓRIO DE NOTAS E REGISTRO CIVIL Faço saber que pretender casar-se: 1.: JOSÉ GOMES DE SOUZA, natural de Baixo Guandu-ES, com 61 anos de idade, Solteiro(a), pescador, residente na Avenida Manoel Coutinho, Nº 254, Porto de Santana, Cariacica-ES e CELINA PEREIRA DOS SANTOS, natural de Cariacica-ES, com 49 anos de idade, Solteira(o), pescadora, residente na Avenida Manoel Coutinho, Nº 254, Porto de Santana, Cariacica-ES. 12597 2.: PAULO OLIVEIRA DE SOUZA, natural de Muniz Freire-ES, com 49 anos de idade, Solteiro(a), pedreiro, residente na Rua Sergipe, nº 10, Sede, Cariacica-ES e DEIZY FERREIRA DE ANDRADE, natural de Colatina-ES, com 57 anos de idade, Divorciada(o), salgadeira, residente na Rua Sergipe, nº 10, Sede, Cariacica-ES. 12598 3.: ALEX MARTINS DE ANDRADE, natural de Vitória-ES, com 31 anos de idade, Solteiro(a), autônomo, residente na Rua do Sesi, nº 123, Porto de Santana, Cariacica-ES e LUCIANA FILIPE DOS SANTOS, natural de Vitória-ES, com 21 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua do Sesi, nº 123, Porto de Santana, Cariacica-ES. 12599 4.: TIAGO NASCIMENTO SANTOS, natural de Camacan-BA, com 31 anos de idade, Divorciado(a), soldador, residente na Rua Visconde Do Rio Branco, S/nº, Campo Verde, Cariacica-ES e JULLIE ANNE COSTA SILVA, natural de Ilhéus-BA, com 23 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua Visconde Do Rio Branco, S/nº, Campo Verde, Cariacica-ES. 12600 5.: WEVERTON CUZZUOL DE OLIVEIRA, natural de Vitória-ES, com 27 anos de idade, Solteiro(a), pedreiro, residente na Rua das Palmeiras, nº 5, Bairro Nova Esperança, Cariacica-ES e THAYNARA BATISTA SANTIAGO, natural de Vila Velha-ES, com 22 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua das Palmeiras, nº 5, Bairro Nova Esperança, Cariacica-ES. 12601 6.: CARLOS ALEXANDRE NASCIMENTO SILVA, natural de Vitória-ES, com 25 anos de idade, Solteiro(a), frentista, residente na Rua Sebastião Ferreira, nº 10, Aparecida, Cariacica-ES e JOCELINA DOS SANTOS COSTA, natural de Itabuna-BA, com 29 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua Sebastião Ferreira, nº 10, Aparecida, Cariacica-ES. 12602 7.: ADRIANO DOS SANTOS, natural de Itabuna-BA, com 40 anos de idade, Solteiro(a), autônomo, residente na Rua Claudio Coutinho, nº 574, Bairro Flexal I, Cariacica-ES e VANDERLI GONÇALVES DA SILVA, natural de Vitória-ES, com 26 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua Claudio Coutinho, nº 574, Bairro Flexal I, Cariacica-ES. 12603 8.: LEOMAR VICENTE, natural de Vila Velha-ES, com 53 anos de idade, Solteiro(a), porteiro, residente na Avenida Florentino Avidos, nº 14, Tucum, Cariacica-ES e DEBORAH ANACLETO BARBOSA, natural de Cariacica-ES, com 60 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua Julio de Castilho, nº 33, Tucum, Cariacica-ES. 12604 9.: ELDO VIDAL ARRUDA, natural de Vitória-ES, com 22 anos de idade, Solteiro(a), auxiliar de estoque, residente na Rua Celso Pereira, S/nº, Porto Novo, Cariacica-ES e ÉMILLY MIRANDA CERQUEIRA, natural de Vila Velha-ES, com 19 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua Celso Pereira, S/nº, Porto Novo, Cariacica-ES. 12605 10.: ADENILSON PEREIRA SILVA, natural de Ji-Paraná-RO, com 29 anos de idade, Solteiro(a), mecânico, residente na Avenida Florentino Avidos, nº 14,tucum, Cariacica-ES e PÂMELA BARBOSA VICENTE, natural de Vitória-ES, com 24 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua Julio de Castilho, nº 33, Tucum, Cariacica-ES. 12606 11.: ALEXANDRE DOS SANTOS LAURETTI, natural de Vila Velha-ES, com 21 anos de idade, Solteiro(a), barbeiro, residente na Rua Da Saudade, S/nº, Porto de Santana, Cariacica-ES e CHRISTIELLEN CANDIDO SILVA, natural de Vila Velha-ES, com 20 anos de idade, Solteira(o), autônomo, residente na Rua da Saudade, S/nº, Bairro Porto de Santana, Cariacica-ES. 12607 12.: AUGUSTO CÉSAR NOVAES DOS SANTOS, natural de Linhares-ES, com 36 anos de idade, Solteiro(a), autônomo, residente na Rua Onze, nº 511, Prolar, Cariacica-ES e JOELMA FERREIRA RODRIGUES, natural de Vila Velha-ES, com 27 anos de idade, Solteira(o), encarregada de centro de treinamento, residente na Rua Onze, nº 511, Prolar, Cariacica-ES. 12609 13.: IZAQUE PIRES, natural de Teixeira de Freitas-BA, com 32 anos de idade, Solteiro(a), operador de equipamentos, residente na Rua C, nº 23, Bairro Prolar, Cariacica-ES e ANGÉLICA JANUTHE, natural de Domingos Martins-ES, com 34 anos de idade, Solteira(o), auxiliar de serviços gerais, residente na Rua C, nº 23, Bairro Prolar, Cariacica-ES. 12610 14.: RODRIGO ROSARIO PONTES, natural de Guaçuí-ES, com 23 anos de idade, Solteiro(a), oficial de construção, residente na Rua 91, nº 64, Nova Rosa da Penha II, Cariacica-ES e KÉTHENE CANDEIA RAMOS, natural de Vitória-ES, com 20 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua 91, nº 64, Nova Rosa da Penha II, Cariacica-ES. 12611 15.: WOMAR VIEIRA, natural de Coronel Fabriciano-MG, com 57 anos de idade, Solteiro(a), aposentado, residente na Rua Boa Vista, nº 962, Flexal II, Cariacica-ES e MARIA DA PENHA FERREIRA DE OLIVEIRA, natural de Aracruz-ES, com 58 anos de idade, Viúva(o), do lar, residente na Rua Boa Vista, nº 962, Flexal II, Cariacica-ES. 12612 16.: JOÃO LUIZ PEREIRA GOMES, natural de Governador Valadares-MG, com 20 anos de idade, Solteiro(a), auxiliar de serviços gerais, residente na Rua Antônio Rosetti, S/nº, Santana, Cariacica-ES e MIRIAN DA SILVA FERRAZ, natural de Governador Valadares-MG, com 19 anos de idade, Solteira(o), autônoma, residente na Rua Antônio Rosetti, S/nº, Santana, Cariacica-ES. 12613 17.: ALEXANDRE DE OLIVEIRA, natural de Vitória-ES, com 25 anos de idade, Solteiro(a), autônomo, residente na Rua Ipanema, nº 17, Bairro Aparecida, Cariacica-ES e DANNIVIA DE OLIVEIRA, natural de Vitória-ES, com 26 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua Ipanema, nº 17, Bairro Aparecida, Cariacica-ES. 12614 18.: ALESANDRO WILLIAN PEREIRA DE OLIVEIRA, natural de Vila Velha-ES, com 26 anos de idade, Solteiro(a), ajudante de entrega, residente na Rua Arariboia, nº 52, Bairro Nova Canaã, Cariacica-ES e DAMARÍS SILVA SANTOS, natural de Una-BA, com 24 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua Arariboia, nº 52, Bairro Nova Canaã, Cariacica-ES. 12615 19.: DALMÁCIO BARCELOS PINTO, natural de Santa Leopoldina-ES, com 45 anos de idade, Divorciado(a), servente, residente na Rua Mimoso, nº 02, Porto de Cariacica, Cariacica-ES e EDMA MARTINS DOS SANTOS, natural de Prado-BA, com 41 anos de idade, Solteira(o), auxiliar de limpeza, residente na Rua Mimoso, nº 02, Porto de Cariacica, Cariacica-ES. 12616 20.: RENATO BARBOSA DE BARCELOS, natural de Cariacica-ES, com 37 anos de idade, Solteiro(a), produtor rural, residente na Avenida Osvaldo de Azevedo, S/nº, Bairro Vila Merlo, Cariacica-ES e ROZERLANE GERALDO DE SOUZA, natural de Vitória-ES, com 35 anos de idade, Solteira(o), balconista de padaria, residente na Avenida Osvaldo de Azevedo, S/nº, Bairro Vila Merlo, Cariacica-ES. 12617 21.: MIKAEL JÚNIOR TEIXEIRA ROSA, natural de Mantena-MG, com 23 anos de idade, solteiro(a), fiscal de loja, residente na Rua Nova São Vicente, nº 136, Porto de Santana, Cariacica-ES e NATÁLIA OLIVEIRA DA SILVA, natural de Vila Velha-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), vendedora, residente na Rua Colatina, S/nº, Nova Rosa da Penha II, Cariacica-ES. 12622 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Cariacica-ES, 05 de dezembro de 2019 Milson Fernandes Paulin Tabelião e Oficial Cartório Dyonizio Ruy Faço saber que pretender casar-se: 1.: CLÁUDIO COSTA PEREIRA, natural de São Paulo-SP, com 33 anos de idade, solteiro(a), tapeceiro, residente na Rua Guarajás, nº 82, Soteco, Vila Velha-ES e LUCIENE LIMA, natural de Jaru-RO, com 35 anos de idade, divorciado(a), do lar, residente na Rua Guarajás, nº 82, Soteco, Vila Velha-ES. 07426 2.: DOUGLAS FIRME DE SOUZA, natural de Linhares-ES, com 37 anos de idade, divorciado(a), motorista, residente na Rua Nelcy Lopes Vieira, nº 14, Jardim Limoeiro, Serra-ES e MARCELLA NEITZEL MEIRELLES, natural de Vila Velha-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), fotógrafa, residente na Rua Maria Camata, nº 113, Cristóvão Colombo, Vila Velha-ES. 07427 3.: CARLOS ALBERTO FREITAS BITTENCOURT, natural de Belo Horizonte-MG, com 40 anos de idade, solteiro(a), administrador, residente na Rua Inácio Higino, nº 198, Apartamento 304, Praia da Costa,, Vila Velha-ES e GISELLE DE ALMEIDA MADEIRA, natural de Vila Velha-ES, com 33 anos de idade, solteiro(a), publicitária, residente na Rua Inácio Higino, 198, Ap 304, Praia da Costa, Vila Velha-ES. 18021 4.: GUILHERME HENRIQUE LOPES BUENO, natural de Tremembé-SP, com 35 anos de idade, solteiro(a), engenheiro, residente na Rua XV de Novembro, nº 30, Apt. 402, Praia da Costa, Vila Velha-ES e ROSLANE PERIM, natural de Colatina-ES, com 33 anos de idade, solteiro(a), engenheira de alimentos, residente na Rua XV de Novembro, 30, Condomínio Residencial Ada Soneghet, Apto 402/1, Praia da Costa, Vila Velha-ES. 18022 5.: JOÃO PAULO SCHULTZ CORCINO FREITAS, natural de Vitória-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), representante, residente na Rua Santa Catarina, nº 150, Aptº 301, Praia da Costa, Vila Velha-ES e MARINA TEIXEIRA ZOUAIN, natural de Vila Velha-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), autônoma, residente na Rua Desembargador Augusto Botelho, n 414, Ap 903, Praia da Costa, Vila Velha-ES. 18023 6.: MATHEUS SMIDERLE DE PAULA, natural de Vitória-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), técnico de seguro, residente na Rua G, nº 106, Apto 602, Praia de Itaparica, Vila Velha-ES e CARLA DA SILVA VITÓRIO, natural de Ponte Nova-MG, com 22 anos de idade, solteiro(a), auxiliar administrativo, residente na Rua G, nº 106, Apt 602, Praia de Itaparica, Vila Velha-ES. 18024 7.: THIAGO AUGUSTO MONTENEGRO COUTO, natural de Cuiaba-MT, com 27 anos de idade, solteiro(a), advogado, residente na Rua Desembargador Augusto Botelho, nº 566, Aptº 1101, Ed Residencial Master, Praia da Costa, Vila Velha-ES e KEYTEANNE FERREIRA FRANCO, natural de Vila Velha-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), advogada, residente na Rua Ivan Neiva Neves, nº 580, Residencial Itaparica, Vila Velha-ES. 18025 8.: RODRIGO SANDRO DOS SANTOS, natural de São Paulo-SP, com 40 anos de idade, solteiro(a), Promotor de Vendas, residente na Avenida Santa Leopoldina, S/n, Bloco 136-B, Apartamento 201, Ed Juazeiro, Coqueiral de Itaparica, Vila Velha-ES e INGRID SANTOS NASCIMENTO SILVA, natural de Vitória-ES, com 38 anos de idade, solteiro(a), vigilante, residente na Avenida Santa Leopoldina, S/n, Bloco 136-B, Apartamento 201, Ed Juazeiro, Coqueiral de Itaparica, Vila Velha-ES. 18026 9.: FLAVIO AUGUSTO DE AZEVEDO AGRA, natural de Rio de Janeiro-RJ, com 43 anos de idade, divorciado(a), cozinheiro, residente na Rua Guanabara 1333/304 A, Itapoã, Vila Velha-ES e VANIA MARTINS PINTO, natural de Vitória-ES, com 46 anos de idade, solteiro(a), vendedora, residente na Rua Guanabara, 1333, Ap 304, Itapua, Vila Velha-ES. 18027 10.: JOAO ANTONIO CAMPOS PANCERI, natural de Vitória-ES, com 31 anos de idade, solteiro(a), servidor público, residente na Rua Jose Penna Medina, nº 135, Apt. 1002, Praia da Costa, Vila Velha-ES e RAQUEL JACKOBSEN COELHO, natural de Serra-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), estudante, residente na Rua Diogenes Malacarne, nº 360, Apt. 504, Ed. Milano, Praia da Costa, Vila Velha-ES. 18029 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 05 de dezembro de 2019 Lucy de Oliveira Ruy Notária e Oficiala Registradora CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DO DISTRITO DE CARAPINA Faço saber que pretender casar-se: 1.: VALDOMIRO EVANGELISTA SANTOS, natural de Alcobaça-BA, com 57 anos de idade, Solteiro(a), carpinteiro, residente na Beco Eucaliptos, nº 13, Feu Rosa, Carapina, Serra-ES e VALDELICE MAXIMA DOS SANTOS, natural de Itamaraju-BA, com 57 anos de idade, Solteira(o), arrematadeira, residente na Beco Eucaliptos, nº 13, Feu Rosa, Carapina, Serra-ES. 29435 2.: JEFFERSON GOMES DE ALMEIDA, natural de Tauá-CE, com 29 anos de idade, Solteiro(a), autônomo, residente na Rua Pamplona, 156, Vila Nova de Colares, Carapina, Serra-ES e DÉBORA CORRÊA DA SILVA, natural de Serra-ES, com 23 anos de idade, Solteira(o), autônoma, residente na Rua Pamplona, 156, Vila Nova de Colares, Carapina, Serra-ES. 29436 3.: LEONARDO LORETTI SILVA, natural de Vitória-ES, com 43 anos de idade, Divorciado(a), pedreiro, residente na Rua dos Marrecos, nº 3, Cidade Continental-Setor América, Carapina, Serra-ES e JAKELINE LIZALDO FERREIRA, natural de Fernandes Tourinho-MG, com 47 anos de idade, Divorciada(o), do lar, residente na Rua dos Marrecos, nº 3, Cidade Continental-Setor América, Carapina, Serra-ES. 29437 4.: VALMIR PEREIRA DOS SANTOS, natural de Nanuque-MG, com 48 anos de idade, Solteiro(a), AJUDANTE, residente na Rua Jimmy Hendrix, nº 17, Cidade Continental-Setor América, Carapina, Serra-ES e GENILDA TELES DE OLIVEIRA, natural de Nanuque-MG, com 44 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua Jimmy Hendrix, nº 17, Cidade Continental-Setor América, Carapina, Serra-ES. 29438 5.: EMILIO MARTINS VASCONCELOS JUNIOR, natural de Vitória-ES, com 37 anos de idade, solteiro(a), representante comercial, residente na Rua Cristovão Colombo, nº 75, Bloco 08, Apartamento 207, São Diogo II, Carapina, Serra-ES e FABIELY SCARLATH COSTA FIGUEIREDO, natural de Vila Velha-ES, com 21 anos de idade, solteiro(a), orientadora comercial, residente na Rua Cristovão Colombo, nº 75, Bloco 08, Apartamento 207, São Diogo II, Carapina, Serra-ES. 29441 6.: PAULO CESAR BOECHER PEREIRA JUNIOR, natural de Vitória-ES, com 31 anos de idade, solteiro(a), func. publico, residente na Rua dos Tigres, 12, Cidade Continental-Setor Ásia, Carapina, Serra-ES e GABRIELA LEMOS TEIXEIRA, natural de Fundão-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), engenheira civil, residente na Rua dos Tigres, 12, Cidade Continental-Setor Ásia, Carapina, Serra-ES. 29442 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Serra-ES, 05 de dezembro de 2019 Silvio dos Santos Neto Tabelião e Oficial CARTORIO DE REGISTRO CIVIL DO DISTRITO DE GOIABEIRAS Faço saber que pretender casar-se: 1.: MATEUS DA SILVA SOARES, natural de Vila Velha-ES, com 24 anos de idade, Solteiro(a), psicólogo, residente na Avenida Saturnino Rangel Mauro, nº 510, Apto 104, Jardim da Penha, Vitória-ES e WOLDYANNE GOULART DOS SANTOS, natural de Vitória-ES, com 30 anos de idade, Solteira(o), assistente social, residente na Avenida Saturnino Rangel Mauro, nº 510, Apto 104, Jardim da Penha, Vitória-ES. 23456 2.: BRUNO CESARIO DE SOUZA, natural de Vitória-ES, com 29 anos de idade, Solteiro(a), vendedor, residente na Rua Professora Maura Abaurre, nº 77, Maria Ortiz, Vitória-ES e VANESSA PACHECO TAVARES, natural de São Gabriel da Palha-ES, com 24 anos de idade, Solteira(o), estudante, residente na Rua Professora Maura Abaurre, nº 77, Maria Ortiz, Vitória-ES. 23466 3.: SAUL OLIVEIRA DA COSTA, natural de Vitória-ES, com 23 anos de idade, Solteiro(a), estudante, residente na Rua Lumberto Maciel de Azevedo, nº 380, Jardim Camburi, Vitória-ES e JULIA VICTORIA DE OLIVEIRA SILVA DE ALMEIDA, natural de Vila Velha-ES, com 20 anos de idade, Solteira(o), estudante, residente na Rua Lumberto Maciel de Azevedo, nº 380, Jardim Camburi, Vitória-ES. 23467 4.: DIEGO DE ALMEIDA REIS, natural de Paracambi-RJ, com 21 anos de idade, Solteiro(a), Ajudante de carga, residente na Av. Anísio Fernandes Coelho, nº 360, Jardim da Penha, Vitória-ES e LARYSSA CORRÊA PEREIRA, natural de Cariacica-ES, com 20 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Av. Anísio Fernandes Coelho, nº 360, Jardim da Penha, Vitória-ES. 23468 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 05 de dezembro de 2019 Paula Cecilia da Luz Rodrigues Oficial Cartório de Viana - Registro Civil e Tabelionato da Sede Faço saber que pretender casar-se: 1.: RONIVAN ALVES DA SILVA, natural de Vila Velha-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), empresário, residente na Rua Tavares Neto, s/nº Piapitangui, Viana-ES e RAFAELA BOA MORTE LANGUER, natural de Domingos Martins-ES, com 21 anos de idade, solteiro(a), babá, residente na Bom Jesus, Marechal Floriano-ES. 06778 2.: THIAGO CORREIA DE FREITAS, natural de Rio de Janeiro-RJ, com 26 anos de idade, solteiro(a), servidor público militar, residente na Avenida Benjamim Vitorino, nº 06, Torre B Aptº 304, Industrial, Viana-ES e LARISSA SANTOS NASCIMENTO, natural de Vitória-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), estudante, residente na Avenida Benjamim Vitorino, nº 06, Torre B Aptº 304, Industrial, Viana-ES. 06779 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Viana-ES, 05 de dezembro de 2019 Sophie Helene Rodrigues Porto Tabeliã e Oficiala CARTÓRIO SARLO Faço saber que pretender casar-se: 1.: CLERIO MONTEIRO, natural de Aimorés-MG, com 43 anos de idade, Divorciado(a), vigilante, residente na Rua Antônio Santos Borges, nº 25, Joana D'arc, Vitória-ES e ELIZABETE DA SILVA, natural de Barra de São Francisco-ES, com 42 anos de idade, Divorciada(o), assistente administrativo, residente na Rua Antônio Santos Borges, nº 25, Joana D'arc, Vitória-ES. 23759 2.: TIAGO CARVALHO ADÃO, natural de Vitória-ES, com 37 anos de idade, solteiro(a), supervisor, residente na Beco Maria da Glória do Valle, nº 96, Tabuazeiro, Vitória-ES e LEIDE JUSTINO, natural de Alcobaça-BA, com 42 anos de idade, solteiro(a), doméstica, residente na Beco Maria da Glória do Valle, nº 96, Tabuazeiro, Vitória-ES. 23762 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 05 de dezembro de 2019 RODRIGO SARLO ANTONIO Oficial Cartório da Barra Faço saber que pretender casar-se: 1.: DANIEL JUNIO SOUZA BARBOSA, natural de Vila Velha-ES, com 26 anos de idade, Solteiro(a), autonomo, residente na Rua Miramar, S/nº, Praia dos Recifes, Vila Velha-ES e SIRIA BACELO PEREIRA, natural de São Gabriel da Palha-ES, com 47 anos de idade, Divorciada(o), do lar, residente na Rua Miramar, S/nº, Praia dos Recifes, Vila Velha-ES. 08103 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 05 de dezembro de 2019 Najla Aparecida Assad de Morais Oficiala e Tabeliã Cartorio de Registro Civil e Notas de Jerônimo Monteiro Faço saber que pretender casar-se: 1.: KLISMAM DA SILVA COSTA, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de produção, residente na Rua Projetada s/n Vista Linda, Jerônimo Monteiro-ES e VANESSA RIBEIRO ALVES, natural de Alegre-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de produção, residente na Rua Projetada s/n Vista Linda, Jerônimo Monteiro-ES. 01001 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Jeronimo Monteiro-ES, 05 de dezembro de 2019 Bruno Bittencourt Bittencourt Registrador Civil e Notário Cartório de Registro Civil e Tabelionato Faço saber que pretender casar-se: 1.: ADILSON ALVES PAGUNG, natural de Baixo Guandu-ES, com 52 anos de idade, Divorciado(a), encarregado, residente na Rua Angelo Moro, nº 31, Vila Nova, Aracruz-ES e LOURICELHA BARBOSA DA SILVA, natural de Itamaraju-BA, com 55 anos de idade, Solteira(o), analista, residente na Rua Renato Batista, nº 29, São Cristovão, Ibiraçu-ES. 00785 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Ibiraçu-ES, 05 de dezembro de 2019 NEURA LUCIA MELO FERREIRA Cartório de Registro Civil e Tabelionato da 2ª Zona Judiciária de Vitória Faço saber que pretender casar-se: 1.: ANTONIO RIBEIRO, natural de Linhares-ES, com 32 anos de idade, solteiro(a), Operador de empilhadeira, residente na Rua Wilson Toledo, S/n, Santo André, Vitória-ES e EDINALVA RIBEIRO ILDEBRANDO, natural de Linhares-ES, com 36 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Wilson Toledo, S/n, Santo André, Vitória-ES. 16897 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 05 de dezembro de 2019 Humberto Manoel Passos Beiriz Tabelião e Oficial ______________ CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL E NOTAS DA SEDE DE IBIRAÇU - ES Faço saber que pretendem casar-se: 1.:ALEXSANDRO VIRA MEDEIROS, natural de Guajará Mirim-RO, com vinte e oito (28) anos de idade, estado civil solteiro, profissão tecnico em radiologia, residente e domiciliado à Rua dos Tucanos, 158, Ericina em Ibiraçu-ES, filho de CLÓVIS DO NASCIMENTO DE MEDEIROS e de JANETH VIRA TABORGA e ANA CRISTINA SANT'ANA, natural de Ibiraçu-ES, com quarenta e três (43) anos de idade, estado civil solteira, profissão cuidadora, residente e domiciliada à Rua dos Tucanos, 158, Ericina em Ibiraçu-ES, filha de JOCAS CORREA DE SANT'ANA e de GERALDA ROCHA SANT'ANA. Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Ibiraçu - ES, 05 de dezembro de 2019. Neura Lucia Melo Ferreira Oficiala do Regiro Civil ___________________ Cartório Maria Amado Faço saber que pretender casar-se: 1.: CARLOS MILHER SANTOS MACIEL, natural de Vila Velha-ES, com 18 anos de idade, Solteiro(a), ajudante, residente na Rua Caratinga, 18, Divinópolis, Serra-ES e GISELE SILVA, natural de Vitória-ES, com 23 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua Caratinga, 18, Divinópolis, Serra-ES. 09783 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Serra-ES, 05 de dezembro de 2019 Marisa de Deus Amado Oficiala e Tabeliã SERVIÇO REGISTRAL E NOTARIAL DE ALEGRE - CNS 02.211-1 Faço saber que pretender casar-se: 1.: JEAN MUZI DA SILVA, natural de Alegre-ES, com 26 anos de idade, Solteiro(a), encarregado pessoal, residente na Rua Francisco Tristão Soares, s/nº, Alegre-ES e ZILMA DOS SANTOS TEODORO, natural de Alegre-ES, com 40 anos de idade, Divorciada(o), agente de indemias, residente na Rua Francisco Tristão Soares s/nº, Alegre-ES. 03358 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Alegre-ES, 05 de dezembro de 2019 Márcio Valory Silveira Notário e Registrador Civil