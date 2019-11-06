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Proclamas

Proclamas - 06/11/19

Proclamas
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

06 nov 2019 às 00:01

Publicado em 06 de Novembro de 2019 às 00:01

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Proclamas - 06/11/19

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Proclamas

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DO DISTRITO DE CARAPINA Faço saber que pretender casar-se: 1.: JOÃO EDSON FERREIRA DE DEUS, natural de Colatina-ES, com 66 anos de idade, divorciado(a), aposentado, residente na Avenida Santarém, nº 367, Barcelona, Carapina, Serra-ES e ROSANGELA MARIA PEREIRA BRANDÃO, natural de Vitoria-ES, com 59 anos de idade, solteiro(a), funcionária pública, residente na Avenida Santarém, nº 367, Barcelona, Carapina, Serra-ES. 29298 2.: WESLEY COSTA DOS SANTOS, natural de Vitória-ES, com 34 anos de idade, solteiro(a), faturista, residente na Rua São Francisco, nº 10 , Central Carapina, Carapina, Serra-ES e DANIELE DA COSTA MUNIZ, natural de Vitória-ES, com 21 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua São Francisco, nº 10 , Central Carapina, Carapina, Serra-ES. 29299 3.: GECEMIR DUTRA, natural de Sao Gabriel da Palha-ES, com 37 anos de idade, solteiro(a), mecânico industrial, residente na Rua Turmalina, 34, José de Anchieta, Carapina, Serra-ES e GABRIELA SILVA DOS SANTOS, natural de Carapina-ES, com 31 anos de idade, solteiro(a), auxiliar administrativo, residente na Rua Turmalina, 34, José de Anchieta, Carapina, Serra-ES. 29300 4.: ANTONIO LOPES DOS SANTOS, natural de Sengés-PR, com 47 anos de idade, solteiro(a), montador, residente na Rua Pavão, nº 16, Novo Horizonte, Carapina, Serra-ES e CLAUDIA ANDREIA DE MATOS, natural de Ipatinga-MG, com 45 anos de idade, divorciado(a), do lar, residente na Rua Pavão, nº 16, Novo Horizonte, Carapina, Serra-ES. 29301 5.: FABIO CARLOS DE SOUZA HONORATO, natural de Governador Valadares-MG, com 38 anos de idade, divorciado(a), motorista, residente na Rua da Paz, s/nº , Bloco B, Apartamento 401, Edificio Rio Prado, André Carloni, Carapina, Serra-ES e RENATA CRISTIAN DE BRITO, natural de Vitoria-ES, com 41 anos de idade, divorciado(a), vendedora, residente na Rua da Paz, s/nº , Bloco B, Apartamento 401, Edificio Rio Prado, André Carloni, Carapina, Serra-ES. 29302 6.: WESLEY LIMA BORGHI, natural de Vitória-ES, com 31 anos de idade, divorciado(a), aux. de montagem, residente na Rua das Laranjeiras, nº 20, Feu Rosa, Carapina, Serra-ES e VIVIANE SANTOS DA SILVA, natural de Vitória-ES, com 44 anos de idade, divorciado(a), auxiliar de serviços gerais, residente na Rua das Laranjeiras, nº 20, Feu Rosa, Carapina, Serra-ES. 29309 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Serra-ES, 05 de novembro de 2019 Silvio dos Santos Neto Tabelião e Oficial Cartório do Registro Civil e Tabelionato - Distrito de Ibes Faço saber que pretender casar-se: 1.: DHIEGO VENTURIN DE SANT ANA, natural de Vitória-ES, com 25 anos de idade, Solteiro(a), agente controlador de praga, residente na Rua Regência, nº 522, Rio Marinho, Vila Velha-ES e RENATA DA COSTA DE SOUZA, natural de Vila Velha-ES, com 23 anos de idade, Solteira(o), auxiliar de serviços gerais, residente na Rua Regência, nº 522, Rio Marinho, Vila Velha-ES. 232728212 2.: UILLIAM LIMA DOS SANTOS, natural de Ilheus-BA, com 25 anos de idade, Solteiro(a), sem profissão remunerada, residente na Rua da Saúde, nº 137, Aribiri, Vila Velha-ES e ANA PAULA SILVA DOS SANTOS, natural de Ilheus-BA, com 24 anos de idade, Solteira(o), operadora de caixa, residente na Rua da Saúde, nº 137, Aribiri, Vila Velha-ES. 232728215 3.: UGO VILEN BRASIL, natural de Campos do Jordão-SP, com 35 anos de idade, solteiro(a), militar, residente na Rua Quito, nº 142, Araçás, Vila Velha-ES e LISÂNGELA ALMEIDA PINHEIRO, natural de Anchieta-ES, com 33 anos de idade, solteiro(a), enfermeira, residente na Rua Quito, nº 142, Araçás, Vila Velha-ES. 232728218 4.: DANIEL DE ALMEIDA SOUZA JÚNIOR, natural de Vila Velha-ES, com 38 anos de idade, solteiro(a), despachante de veiculos, residente na Rua Cravo Branco, nº 319, Novo México, Vila Velha-ES e BRUNA DA CRUZ SOCOLOTT, natural de Vila Velha-ES, com 34 anos de idade, solteiro(a), técnica de enfermagem, residente na Rua Cravo Branco, nº 319, Novo México, Vila Velha-ES. 232728220 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 05 de novembro de 2019 MARIA LUIZA MOREIRA TAJRA MELO Oficiala e Tabeliã Cartório de Registro Civil e Tabelionato da 2ª Zona Judiciária de Vitória Faço saber que pretender casar-se: 1.: RICARDO CIQUEIRA NILO, natural de Vitória-ES, com 42 anos de idade, solteiro(a), supervisor de estoque, residente na Rodovia Serafim Derenzi, nº 5450, Redenção, Vitória-ES e LUCIANA BATISTA DA SILVA, natural de Vitória-ES, com 47 anos de idade, divorciado(a), do lar, residente na Rodovia Serafim Derenzi, 5450, Redenção, Vitória-ES. 16840 2.: SERGIO AUGUSTO DE ALMEIDA, natural de Vitória-ES, com 34 anos de idade, solteiro(a), caixa, residente na Rua Sessenta, nº 91, Redenção, Vitória-ES e DAYANE HONÓRIA DOS SANTOS, natural de Vitória-ES, com 31 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Sessenta, nº 91, Redenção, Vitória-ES. 16841 3.: THALLES DEPIANTE ZUCARATO, natural de João Neiva-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), operador de logistica, residente na Rua São Francisco, nº 93, Boa Sorte, Cariacica-ES e GABRIELA COUTINHO FRAGA, natural de Vitória-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), fonoaudióloga, residente na Rua Tancredo Neves, nº 72, Resistência, Vitória-ES. 16842 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 05 de novembro de 2019 Humberto Manoel Passos Beiriz Tabelião e Oficial Cartório Maria Amado Faço saber que pretender casar-se: 1.: HAMUNIK GOMES MIRANDA, natural de Vitoria-ES, com 23 anos de idade, Solteiro(a), vendedor, residente na Rua Tres Lagoas, S/n, Nova Carapina II,, Serra-ES e SUELLEN PORTO ESPINDULA, natural de Resplendor-MG, com 22 anos de idade, Solteira(o), técnico em enfermagem, residente na Travessa Rio Casca, nº 38, Nova Carapina I, Serra-ES. 09744 2.: JOÃO GONÇALVES DOS SANTOS, natural de Serra dos Aimorés-MG, com 43 anos de idade, Divorciado(a), vigilante, residente na Rua Jacaraipe, 75, Planalto Serrano, Bl A, Serra-ES e FÁBIANA DE SOUZA MACHADO, natural de Vila Velha-ES, com 41 anos de idade, Solteira(o), auxiliar de expedição, residente na Rua Canforeira, 632, Centro da Serra, Serra-ES. 09745 3.: JULIANO SEVERO DE ARAUJO, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 37 anos de idade, Divorciado(a), autônomo, residente na Rua Edson Juracy Borges Miguel, nº S/n, Palmeiras, Serra-ES e PRISCILA PEREIRA CAMPOS, natural de Vitória-ES, com 36 anos de idade, Divorciada(o), manicure, residente na Rua Edson Juracy Borges Miguel, nº S/n, Palmeiras, Serra-ES. 09746 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Serra-ES, 05 de novembro de 2019 Marisa de Deus Amado Oficiala e Tabeliã CARTÓRIO BEIRIZ Faço saber que pretender casar-se: 1.: DIÊGO MACIEL FLORENTINO, natural de Aracruz-ES, com 23 anos de idade, Solteiro(a), eletricista montador, residente na Rua Vitório Guilherme de Souza, nº 18, Vila do Riacho, Aracruz-ES e BRUNA PEREIRA NUNES, natural de Aracruz-ES, com 19 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua Vitório Guilherme de Souza, nº 18, Vila do Riacho, Aracruz-ES. 00553 2.: ARDELINO LUDIGERO IVO, natural de Caravelas-BA, com 71 anos de idade, Solteiro(a), aposentado, residente na Avenida Céu Azul, Sem Numero, Vila do Riacho, Aracruz-ES e NATALICIA LOURDES JOSEPHE, natural de Nova Viçosa-BA, com 69 anos de idade, Solteira(o), aposentada, residente na Avenida Céu Azul, Sem Numero, Vila do Riacho, Aracruz-ES. 00554 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Aracruz-ES, 05 de novembro de 2019 Humberto Manoel Passos Beiriz Tabelião e Oficial CARTORIO DE REGISTRO CIVIL DO DISTRITO DE GOIABEIRAS Faço saber que pretender casar-se: 1.: PEDRO CARLOS DE OLIVEIRA NETO, natural de Vitória-ES, com 21 anos de idade, Solteiro(a), auxiliar de expedição, residente na Rua Professora Cornélia Lopes de Farias, nº 45, Maria Ortiz, Vitória-ES e VERONICE SCHIEFERDECKER, natural de Guarujá do Sul-SC, com 30 anos de idade, Solteira(o), auxiliar administrativo, residente na Rua Professora Léa Baldi, nº 66, Maria Ortiz, Vitória-ES. 23350 2.: EMILIO BATISTA CHIABAI, natural de Vitória-ES, com 28 anos de idade, Solteiro(a), engenheiro, residente na Avenida Anísio Fernandes Coelho, nº 04, Jardim da Penha, Vitória-ES e MIRELLA ALVES PANDOLFI, natural de Vila Velha-ES, com 24 anos de idade, Solteira(o), designer, residente na Avenida Anísio Fernandes Coelho, nº 04, Jardim da Penha, Vitória-ES. 23379 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 05 de novembro de 2019 Paula Cecilia da Luz Rodrigues Oficial CARTÓRIO SARLO Faço saber que pretender casar-se: 1.: RAFAEL DE TASSIS VELLO, natural de Vitória-ES, com 45 anos de idade, divorciado(a), administrador, residente na Rua José Luiz Gabeira, nº 170, Aptº 204-A, Barro Vermelho, Vitória-ES e PRISCILLA CELESTRINO MEIRELLES, natural de Vitória-ES, com 36 anos de idade, solteiro(a), bacharel em direito, residente na Rua José Luiz Gabeira, nº 170, Aptº 204-A, Barro Vermelho, Vitória-ES. 23695 2.: MARCEL COELHO DA ROCHA, natural de Vitória-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), vigilante, residente na Rua Nossa Senhora Aparecida, nº 80, Vila Garrido, Vila Velha-ES e MARIANA DE OLIVEIRA BRANDÃO, natural de Vitória-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), auxiliar fiscal, residente na Escadaria Alvina Maria Cândida, nº 5, Jesus de Nazareth, Vitória-ES. 23696 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 05 de novembro de 2019 RODRIGO SARLO ANTONIO Oficial Cartorio Alzenira Bitti Faço saber que pretender casar-se: 1.: ARILDO VIEIRA CLEMENTE, natural de Deste Estado-ES, com 81 anos de idade, Viúvo(a), aposentado, residente na Estrada de Santa Maria, 38, Limão I, Aracruz-ES e CREUZA DA SILVA FIRMINO, natural de Nova Venécia-ES, com 61 anos de idade, Divorciada(o), do lar, residente na Estrada de Santa Maria, 38, Limão I, Aracruz-ES. 12692 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Aracruz-ES, 05 de novembro de 2019 Alzenira Zampa Bitti Blank Oficiala e Tabeliã __________________ CARTÓRIO 1º OFÍCIO DO REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS DA SEDE DA COMARCA DE ITAPEMIRIM-ES Faço saber que pretendem casar-se: 1.: ORIVALDO BENEVIDES, de nacionalidade brasileira, natural de Itapemirim-ES, nascido em 22 de janeiro de 1970, estado civil solteiro, profissão lavrador, residente na Rua Projetada, s/nº, Campo Acima, Itapemirim-ES, filho de MERÊNCIO BENEVIDES e GENÁLIA SERAFIM e ELESSANDRA MARVILA VIDAL, de nacionalidade brasileira, natural de Itapemirim-ES, nascida em 22 de junho de 1981, estado civil solteira, profissão lavradora, residente na Rua Projetada, s/nº, Campo Acima, Itapemirim-ES, filha de JANÍ MARQUES VIDAL e MARIA ROSA MARVILA VIDAL. Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Itapemirim-ES, 05 de Novembro de 2019 Natalia Bastos Bechepeche Antar Oficial do Registro Civil _____________________________ CARTÓRIO DE REGISTRO NOTAS E REGISTRO CIVIL DO DISTRITO DE ARACÊ  DOMINGOS MARTINS Faço saber que pretendem casar-se: 1.: ALEX ZUCOLLOTTO DA VITÓRIA, natural de Domingos Martins, -ES, nascido em 08 de abril de 1989, estado civil solteiro, profissão garçom, residente e domiciliado Rua Grecco, 83, Pedra Azul, Aracê em Domingos Martins-ES, filho de Valdemiro Bandeira da Vitória e Maria Aparecida Zucollotto da Vitória e GABRIELA PIRES DE LIMA, natural de Ipanema, -MG, nascida em 20 de janeiro de 1989, estado civil solteira, profissão do lar, residente e domiciliada Rua Grecco, 83, Pedra Azul, Aracê em Domingos Martins-ES, filha de Juarez Satler de Lima, falecido e Raquel Pires Garcia . Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei. Aracê, Domingos Martins, ES, 05 de Novembro de 2019. Arione Stanislau Dos Passos Oficial do Registro Civil

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