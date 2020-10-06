Arquivos & Anexos
Proclamas - 06/10/20
Proclamas
CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DO DISTRITO DE CARAPINA Faço saber que pretender casar-se: 1.: WESLEY BERNARDES DA SILVA BASTOS, natural de Duque de Caxias-RJ, com 36 anos de idade, solteiro(a), motorista, residente na Rua Cristovão Colombo, nº 157, São Diogo II, Carapina, Serra-ES e BRENDA SILVA DAMASIO, natural de Itabuna-BA, com 24 anos de idade, solteiro(a), vendedora, residente na Rua Cristovão Colombo, nº 157, São Diogo II, Carapina, Serra-ES. 30495 2.: ARISANDRO GOMES DOS SANTOS, natural de Una-BA, com 33 anos de idade, solteiro(a), encanador, residente na Rua Rio Doce, nº 22, Hélio Ferraz, Carapina, Serra-ES e VALQUIRIA DA SILVA LABAREWSKI, natural de Vitoria-ES, com 32 anos de idade, solteiro(a), artesã, residente na Rua Rio Doce, nº 22, Hélio Ferraz, Carapina, Serra-ES. 30496 3.: MARCOS WELLINGTON OLIVEIRA COSTA, natural de Vitória-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), desenvolvedor de softwere, residente na Rua Arco Verde Nº56, Barcelona, Carapina, Serra-ES e MAYARA LUIZA RODRIGUES PIMENTA, natural de Vitoria-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), fonaudiologa, residente na Rua Arco Verde Nº56, Barcelona, Carapina, Serra-ES. 30499 4.: TANCREDO ANTONIO PEREIRA, natural de Montes Claros-MG, com 34 anos de idade, divorciado(a), carpinteiro, residente na Rua Panamá, nº 400, Independência, Montes Claros-MG e GERIANE DA COSTA GRISOSTE, natural de Mantena-MG, com 24 anos de idade, solteiro(a), vendedora, residente na Rua Dom Pedro II, nº 130, Bl. 04 Ap. 110, Colina de Laranjeiras, Carapina, Serra-ES. 30500 5.: GEVESON DE SOUZA FERREIRA, natural de Vitória-ES, com 30 anos de idade, Solteiro(a), técnico de manutenção, residente na Rua Nascimento Silva, nº 526, Vila Nova de Colares, Carapina, Serra-ES e DAIANA DOS SANTOS BRITO, natural de Itamaraju-BA, com 29 anos de idade, Solteira(o), operadora de caixa, residente na Rua Nascimento Silva, nº 526, Vila Nova de Colares, Carapina, Serra-ES. 30542 6.: ABRAÃO RODRIGUES DE SOUZA, natural de Vitória-ES, com 27 anos de idade, Solteiro(a), auxiliar de serviços gerais, residente na Rua Atílio Vivácqua, nº 26, Jardim Carapina, Carapina, Serra-ES e DRIELE NASCIMENTO DA SILVA, natural de Vitória-ES, com 29 anos de idade, Divorciada(o), analista de cobrança, residente na Rua Atílio Vivácqua, nº 26, Jardim Carapina, Carapina, Serra-ES. 30544 7.: PAULO HENRIQUE TEIXEIRA, natural de Vitória-ES, com 27 anos de idade, Divorciado(a), assistente de vendas, residente na Rua das Gardênias, nº 35, Feu Rosa, Carapina, Serra-ES e SAMARA JESUS DE BRITO, natural de Itamaraju-BA, com 27 anos de idade, Solteira(o), recepcionista, residente na Rua das Gardênias, nº 35, Feu Rosa, Carapina, Serra-ES. 30548 8.: HENRIQUE DOS SANTOS CABRAL, natural de Teixeira de Freitas-BA, com 20 anos de idade, Divorciado(a), barbeiro, residente na Rua Canário, nº 14, Novo Horizonte, Carapina, Serra-ES e RAIANE OLIVEIRA DOS SANTOS, natural de Teixeira de Freitas-BA, com 22 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua Canário, nº 14, Novo Horizonte, Carapina, Serra-ES. 30549 9.: JOÃO FERREIRA LOURENÇO, natural de Conceição da Barra-ES, com 67 anos de idade, Divorciado(a), motorista, residente na Rua Assembléia Estadual, nº 6, Praia de Carapebus, Carapina, Serra-ES e ELIANA PEREIRA DE SOUZA, natural de Vitória-ES, com 64 anos de idade, Solteira(o), merendeira, residente na Rua Assembléia Estadual, nº 6, Praia de Carapebus, Carapina, Serra-ES. 30550 10.: JEFFERSON CARLOS VALERIO, natural de São João de Meriti-RJ, com 40 anos de idade, Solteiro(a), maqueiro, residente na Rua Domineu Rody Santana, nº 240, Manguinhos, Carapina, Serra-ES e MÔNIA BARBOSA, natural de São Gabriel da Palha-ES, com 40 anos de idade, Solteira(o), recepcionista, residente na Rua Domineu Rody Santana, nº 240, Manguinhos, Carapina, Serra-ES. 30553 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Serra-ES, 05 de outubro de 2020 Silvio dos Santos Neto Tabelião e Oficial _____________________________________________________________________ CARTÓRIO SARLO Faço saber que pretender casar-se: 1.: MAYCON DE SOUZA RODRIGUES, natural de Vila Velha-ES, com 28 anos de idade, Solteiro(a), auxiliar administrativo, residente na Rua Hermes Bastos, nº 215, Maruípe, Vitória-ES e JORDANA LIMA DE ALMEIDA BICALHO, natural de Vitória-ES, com 28 anos de idade, Solteira(o), atendente, residente na Rua Hermes Bastos, nº 215, Maruípe, Vitória-ES. 24191 2.: ADEMIR QUIRINO DE JESÚS, natural de Nova Era-MG, com 35 anos de idade, solteiro(a), analista de sistemas, residente na Rua Luiz Gomes Tavares, nº 397, São Cristóvão, Vitória-ES e ANNA THEREZA RODRIGUES SANTOS DIAS, natural de Vitória-ES, com 35 anos de idade, divorciado(a), enfermeira, residente na Rua Luiz Gomes Tavares, nº 397, São Cristóvão, Vitória-ES. 24195 3.: FELIPE FERRATTO DE OLIVEIRA, natural de São José do Rio Preto-SP, com 32 anos de idade, solteiro(a), Publicitário, residente na Rua Constante Sodré, nº 599, Apto. 702, Santa Lúcia, Vitória-ES e STELA MARA SOARES DO AMARAL, natural de Vitória-ES, com 38 anos de idade, divorciado(a), Consultora Ambiental, residente na Rua Constante Sodré, Nº 599, Apto. 702, Santa Lúcia, Vitória-ES. 24196 4.: GUILHERMO TASAYCO JUNIOR, natural de Vitória-ES, com 39 anos de idade, solteiro(a), médico, residente na Rua Neves Armond, nº 350, Bento Ferreira, Vitória-ES e KAMILLA GONÇALVES RIBEIRO, natural de Goiânia-GO, com 40 anos de idade, solteiro(a), estudante, residente na Rua Neves Armond, nº 350, Bento Ferreira, Vitória-ES. 24197 5.: JEFFERSON SILVA MOREIRA, natural de Vitória-ES, com 29 anos de idade, Solteiro(a), autônomo, residente na Avenida Professor Hermínio Blackman, nº S/N, Bonfim, Vitória-ES e DENISE BANDEIRA BORGES, natural de Vitória-ES, com 25 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Avenida Professor Hermínio Blackman, nº S/N, Bonfim, Vitória-ES. 24198 6.: VALDENIR BARBOSA, natural de Vitória-ES, com 46 anos de idade, Solteiro(a), Auxiliar de cozinha, residente na Escadaria Irineu Barcellos Machado, S/n, Consolação, Vitória-ES e LUZIMARA RODRIGUES, natural de Vitória-ES, com 50 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Escadaria Irineu Barcellos Machado, S/n, Consolação, Vitória-ES. 24199 7.: LUCAS SEGATTO VIEIRA, natural de Vitória-ES, com 26 anos de idade, divorciado(a), contador, residente na Avenida Nossa Senhora da Penha, nº 33, Santa Helena, Vitória-ES e LAILA SATYRO DOS SANTOS, natural de Vila Velha-ES, com 22 anos de idade, divorciado(a), auxiliar administrativo, residente na Rua Hermínio Lima, nº 75, Ilha das Flores, Vila Velha-ES. 24200 8.: ZERIVAN PINHEIRO DOS SANTOS, natural de Urucara-AM, com 30 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de manutenção, residente na Rua Gama Rosa, nº 231, Aptº 301, Centro, Vitória-ES e GRACE KELLY DA SILVA, natural de Vila Velha-ES, com 44 anos de idade, divorciado(a), Estudante, residente na Rua Gama Rosa, nº 231, Aptº 301, Centro, Vitória-ES. 24201 9.: ELMO PIMENTA SANT'ANA, natural de Vitória-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), médico, residente na Rua Moacir Avidos, nº 138, Praia do Canto, Vitória-ES e RACHEL MERGULHÃO TANNENBAUM, natural de Brasilia-DF, com 35 anos de idade, solteiro(a), promotora de justiça, residente na Rua Moacir Avidos, nº 138, Praia do Canto, Vitória-ES. 24203 10.: WALLACE FRANCISCO DOS SANTOS, natural de São Gonçalo-RJ, com 33 anos de idade, solteiro(a), técnico de enfermagem, residente na Avenida Cezar Hilal, nº 149, Bento Ferreira, Vitória-ES e PRISCILA OLIVEIRA GOMES, natural de Alegre-ES, com 36 anos de idade, solteiro(a), enfermeira, residente na Avenida Cezar Hilal, nº 149, Bento Ferreira, Vitória-ES. 24204 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 05 de outubro de 2020 RODRIGO SARLO ANTONIO Oficial _____________________________________________________________________ CARTORIO DE REGISTRO CIVIL DO DISTRITO DE GOIABEIRAS Faço saber que pretender casar-se: 1.: CASSIO AUGUSTO NASCIMENTO MORAES, natural de Rio Bonito-RJ, com 46 anos de idade, divorciado(a), analista de sistemas, residente na Rua Theófilo Costa, nº 160, Apto 902, Jardim Camburi, Vitória-ES e LETICIA RAPHAEL RODRIGUES, natural de Vitória-ES, com 34 anos de idade, solteiro(a), farmacêutica, residente na Rua Gelu Vervloet dos Santos, nº 280, Torre E Apto 302, Jardim Camburi, Vitória-ES. 24010 2.: LUIZ CLAUDIO RICARDO CHAVES, natural de Vitória-ES, com 50 anos de idade, divorciado(a), bombeiro hidráulico, residente na Avenida Saturnino Rangel Mauro, nº 1115, Pontal de Camburi, Vitória-ES e MARANATA FERREIRA DA SILVA, natural de Japurá-AM, com 38 anos de idade, divorciado(a), do lar, residente na Avenida Saturnino Rangel Mauro, nº 1115, Pontal de Camburi, Vitória-ES. 24014 3.: MURILO ZAMBONI ALVARENGA, natural de Vitória-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), administrador, residente na Rua Alcindo Guanabara, nº 456, Apto 201, Cristóvão Colombo, Vila Velha-ES e MANUELLA COSTA, natural de Astolfo Dutra-MG, com 28 anos de idade, solteiro(a), servidora pública, residente na Avenida Doutor Herwan Modenese Wanderley, nº 161, Apto H-203, Jardim Camburi, Vitória-ES. 24016 4.: FERNANDO HENRIQUE MORAIS, natural de Vitória-ES, com 45 anos de idade, divorciado(a), marceneiro, residente na Rua Professora Laurentina Silva Carneiro, nº 57, Maria Ortiz, Vitória-ES e FERNANDA GOMES ALVES, natural de Vitória-ES, com 39 anos de idade, solteiro(a), secretária, residente na Rua Professora Laurentina Silva Carneiro, nº 57, Maria Ortiz, Vitória-ES. 24017 5.: DIOGO MARCHIORI SIQUARA, natural de Linhares-ES, com 34 anos de idade, solteiro(a), metalúgico, residente na Rua Oswaldo Cruz, nº 152, Casa, Maruípe, Vitória-ES e CARLA SUZI BRAZ GOBBI, natural de Mantena-MG, com 31 anos de idade, solteiro(a), técnica em segurança do trabalho, residente na Rua Paschoal Delmaestro, nº 455, Ed. Cozumel Apto 802, Jardim Camburi, Vitória-ES. 24019 6.: DAVID JAMES WARD, natural de Victoria-ET, com 40 anos de idade, solteiro(a), empresário, residente na Avenida Doutor Herwan Modenese Wanderley, nº 161, Bloco H Apto 108, Jardim Camburi, Vitória-ES e BIANCA ALVE NOÉ, natural de Vitória-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), administradora de site de hospedagem, residente na Avenida Doutor Herwan Modenese Wanderley, nº 161, Bloco H Apto 108, Jardim Camburi, Vitória-ES. 24020 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 05 de outubro de 2020 Paula Cecilia da Luz Rodrigues Oficial _____________________________________________________________________ REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DA SEDE DA COMARCA DE VIANA-ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: GENIVALDO VIANA DE SOUZA, natural de Colatina - Itapina-ES, com 54 anos de idade, viúvo(a), autônomo, residente na Rua Amazonas, S/n°, Ipanema, Viana-ES e ROSANGELA SILOS, natural de Viana-ES, com 40 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Amazonas, S/n°, Ipanema, Viana-ES. 07056 2.: VICTOR HUGO DA SILVA FIGUEREDO COSTA, natural de Vila Velha-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), vendedor de carro, residente na Avenida Central, N° 07, Industrial, Viana-ES e BRUNA KARLA GOLDNER FIRGULHA, natural de Cariacica-ES, com 19 anos de idade, solteiro(a), autônoma, residente na Avenida Piracicaba, nº 05, Marcílio de Noronha, Viana-ES. 07057 3.: RODRIGO NERI DE SOUZA, natural de Ecoporanga-ES, com 34 anos de idade, solteiro(a), encarregado, residente na Rua da Consolação, nº 42, Nova Bethânia, Viana-ES e LUANA MIRANDA DE BRITO, natural de Linhares-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua da Consolação, nº 42, Nova Bethânia, Viana-ES. 07060 4.: MAGNUM RODRIGO DE SOUSA ALVES DIAS, natural de Paracambi-RJ, com 32 anos de idade, solteiro(a), coordenador logistico, residente na Rua B, S/nº, Morada de Bethânia, Viana-ES e DENISE DOS SANTOS PEREIRA, natural de Cubatão-SP, com 22 anos de idade, solteiro(a), analista de trafego, residente na Rua B, S/nº, Morada de Bethânia, Viana-ES. 07063 5.: WISTERCLEY ALVES CARVALHO, natural de Vila Velha-ES, com 41 anos de idade, divorciado(a), professor, residente na Rua Campos do Jordão, nº 13, Quadra 43, Marcílio de Noronha, Viana-ES e CAMILA APARECIDA DO CARMO, natural de Carapicuíba-SP, com 27 anos de idade, solteiro(a), estudante, residente na Rua Campos do Jordão, nº 13, Quadra 43, Marcílio de Noronha, Viana-ES. 07064 6.: ZOELSON SANTOS DE OLIVEIRA, natural de Vitória-ES, com 41 anos de idade, solteiro(a), motorista, residente na Rua Nova, S/n°, Universal, Viana-ES e ELCILAMAR SILVA CORREIA, natural de Governador Valadares-MG, com 42 anos de idade, solteiro(a), cozinheira, residente na Rua Nova, S/n°, Universal, Viana-ES. 07065 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Viana-ES, 05 de outubro de 2020 Sophie Helene Rodrigues Porto Tabeliã e Oficiala _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato de Notas da Sede do Juízo de Vila Velha - ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: ALEXANDRE FERREIRA, natural de Rio de Janeiro-RJ, com 55 anos de idade, divorciado(a), empresário, residente na Avenida Saturnino Rangel Mauro, nº 3390, Ed. Ilhas Marshall, Aptº 903, Praia de Itaparica, Vila Velha-ES e ALIANE DE PAULA E SOUZA, natural de Barbacena-MG, com 51 anos de idade, solteiro(a), enfermeira, residente na Rua Ayrton Senna da Silva, nº 303, Edifício Praia Grande, Bloco 2, Aptº 806, Praia de Itapuã, Vila Velha-ES. 07753 2.: FELIPE FAZOLO RAMOS, natural de Barra Mansa-RJ, com 39 anos de idade, solteiro(a), assistente comercial, residente na Avenida Santa Leopoldina, nº 2300, Edifício Barra de São Francisco, Apartamento 101, 7ª Etapa, Coqueiral de Itaparica, Vila Velha-ES e HELIA CRISTINA DIAS RODRIGUES, natural de Mantenópolis-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), lavradora, residente na Rua Projetada, S/nº, São Geraldo, Mantenópolis-ES. 07757 3.: SEBASTIÃO VIGANÔ NETO, natural de Vitória-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), advogado, residente na Rodovia do Sol, nº 3420, Torre C, Aptº 1003, Praia de Itaparica, Vila Velha-ES e RÚBIA OTTO VARGAS, natural de Afonso Cláudio-ES, com 29 anos de idade, divorciado(a), farmacêutica, residente na Rodovia do Sol, nº 3420, Torre C, Aptº 1003, Praia de Itaparica, Vila Velha-ES. 07758 4.: RICARDO PUELLO MARTINS, natural de Volta Redonda-RJ, com 42 anos de idade, divorciado(a), administrador, residente na Rua Itaquari, nº 180, Apto. 1002, Itapuã, Vila Velha-ES e GIULIANA MILTON BARBOSA RAMOS, natural de Vitória-ES, com 43 anos de idade, divorciado(a), gestora de vendas, residente na Rua Diógenes Malacarne, nº 160, Ed. Atol das Rocas, Apto. 701, Praia da Costa, Vila Velha-ES. 07759 5.: GERALDO XIMENES, natural de Nova Venecia-ES, com 63 anos de idade, divorciado(a), militar, residente na Rua Coronel Mascarenhas, nº 29-B, Centro, Vila Velha-ES e IDÊ CONCEIÇÃO SEDDE, natural de Colatina-ES, com 58 anos de idade, divorciado(a), artesã, residente na Rrua Coronel Mascarenhas, nº 29-B, Centro, Vila Velha-ES. 18444 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 05 de outubro de 2020 Lucy de Oliveira Ruy Notária e Oficiala Registradora _____________________________________________________________________ Cartorio Alzenira Bitti Faço saber que pretender casar-se: 1.: EDIMAR LEMOS FERREIRA DOS SANTOS, natural de Aracruz-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), operador de processos, residente na Rua Argeu Banhos, nº 26, Vila do Riacho, Aracruz-ES e SHIRLENE MASS, natural de Porto Alegre-RS, com 26 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de professor, residente na Rua Isaura Sfalsin Rosa, nº 05, Bairro Jequitibá, Aracruz-ES. 12952 2.: GILMAR NERI DOS SANTOS, natural de Irecê-BA, com 32 anos de idade, Solteiro(a), pedreiro, residente na Rua Boa Esperança, S/nº, Portelinha, Aracruz-ES e JAQUELINE CORDEIRO DUARTE, natural de Salvador-BA, com 27 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua Projetada, S/nº, São Clemente II, Aracruz-ES. 12958 3.: JOSE CARLOS DE PAULA BORGES, natural de Aracruz-ES, com 45 anos de idade, Solteiro(a), caldeireiro, residente na Rua Luiz Clemente Ferreira, nº 7, São Clemente, Aracruz-ES e ADRIANA JESUS DOS SANTOS, natural de Caravelas-BA, com 42 anos de idade, Divorciada(o), do lar, residente na Rua Luiz Clemente, S/n°, Clemente, Aracruz-ES. 12959 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Aracruz-ES, 05 de outubro de 2020 Alzenira Zampa Bitti Blank Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ CARTÓRIO DE NOTAS E REGISTRO CIVIL Faço saber que pretender casar-se: 1.: JOCARLI SILVA MORAES, natural de Vitória-ES, com 46 anos de idade, Solteiro(a), vendedor, residente na Rua São Vicente, nº 95, Aparecida,, Cariacica-ES e DANIELA GOMES, natural de Vitória-ES, com 31 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua São Vicente, nº 95, Aparecida, Cariacica-ES. 13167 2.: MATEUS ALVES DE SOUZA, natural de Belo Horizonte-MG, com 21 anos de idade, Solteiro(a), autônomo, residente na Rua P, S/n, Santa Luzia, Cariacica-ES e KAROLAYNE ROSA SOARES, natural de Vitória-ES, com 19 anos de idade, Solteira(o), operadora de caixa, residente na Rua P, S/n, Santa Luzia, Cariacica-ES. 13168 3.: JOSÉ ROBERTO SANTOS SILVA, natural de Pedro Canário-ES, com 40 anos de idade, Solteiro(a), autônomo, residente na Rua Quinze de Novembro, nº 36, Retiro Saudoso, Cariacica-ES e KEZIA FRANZIN LOPES, natural de Vila Velha-ES, com 29 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua Quinze de Novembro, nº 36, Retiro Saudoso, Cariacica-ES. 13169 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Cariacica-ES, 05 de outubro de 2020 Milson Fernandes Paulin Tabelião e Oficial _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato da 2ª Zona Judiciária de Vitória Faço saber que pretender casar-se: 1.: EDSON SANTOS MACIEL, natural de Camacã-BA, com 41 anos de idade, solteiro(a), autonomo, residente na Beco Antônio de Oliveira, S/n, Conquista, Vitória-ES e ADRIANA DE JESUS BATISTA, natural de Guarulhos-SP, com 39 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Beco Antônio de Oliveira, S/n, Conquista, Vitória-ES. 17135 2.: RAY PAULO MARCHIORI DOS SANTOS, natural de Vitória-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), vendedor, residente na Escadaria Agripina dos Santos Cardoso, nº 30, Caratoíra, Vitória-ES e ANA LUIZA SILVA DOS SANTOS, natural de Vitória-ES, com 19 anos de idade, solteiro(a), Representante de atendimento, residente na Escadaria Agripina dos Santos Cardoso, nº 30, Caratoíra, Vitória-ES. 17136 3.: MARCELO BARBOSA NASCIMENTO, natural de Teixeira de Freitas-BA, com 27 anos de idade, solteiro(a), auxilair de pista, residente na Rua da Galeria, nº 345, Inhanguetá, Vitória-ES e LILIAN SANTOS SCHADE, natural de Vitória-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), assitente administrativo, residente na Rua da Galeria, nº 345, Inhanguetá, Vitória-ES. 17137 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 05 de outubro de 2020 Humberto Manoel Passos Beiriz Tabelião e Oficial _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato do Distrito da Sede Faço saber que pretender casar-se: 1.: CARLOS CAITANO DE MAGALHÃES, natural de Vitória-ES, com 33 anos de idade, Solteiro(a), operador de guindaste, residente na Rua Aimorés, nº 01, Planalto Serrano Bloco C, Serra-ES e SARA JESUS SANTOS, natural de Fundão-ES, com 32 anos de idade, Solteira(o), agente comunitario de saúde, residente na Rua Aimorés, nº 01, Planalto Serrano Bloco C, Serra-ES. 10402 2.: ILEONE VIEIRA SILVA, natural de Una-BA, com 56 anos de idade, Divorciado(a), pedreiro, residente na Rua Santo Antonio, 465, Qd 22, Bloco A, Planalto Serrano, Serra-ES e MARIA DE LOURDES GOMES, natural de Itanhomi-MG, com 58 anos de idade, Divorciada(o), cozinheira, residente na Rua Santo Antonio, 465, Qd 22, Bloco A, Planalto Serrano, Serra-ES. 10405 3.: MARCELO PEREIRA DOS SANTOS, natural de Porto Seguro-BA, com 31 anos de idade, Solteiro(a), marceneiro, residente na Rua Quatro, 12, Jardim Bela Vista, Serra-ES e DAIANE SILVA DOS SANTOS, natural de Itabela-BA, com 21 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua Quatro, 12, Jardim Bela Vista, Serra-ES. 10435 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Serra-ES, 05 de outubro de 2020 Marisa de Deus Amado Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ CARTÓRIO BEIRIZ Faço saber que pretender casar-se: 1.: ALESSANDRO ROCHA MOREIRA, natural de Aracruz-ES, com 42 anos de idade, divorciado(a), eletricista automotivo industrial, residente na Avenida Luiz Cariacica dos Santos, nº 269, Barra do Riacho,, Aracruz-ES e OLIVIA PEIXOTO NASCIMENTO, natural de Vitória-ES, com 56 anos de idade, solteiro(a), autonoma, residente na Avenida Luiz Cariacica dos Santos, nº 269, Barra do Riacho,, Aracruz-ES. 00611 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Aracruz-ES, 05 de outubro de 2020 Humberto Manoel Passos Beiriz Tabelião e Oficial _____________________________________________________________________ Cartório de RCPNIT e Tabelionato da Sede da Comarca de Linhares - CNS 02.378-8 Faço saber que pretender casar-se: 1.: GUSTAVO MORAES DA SILVA, natural de Jaguaré-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de marketing, residente na Avenida Prefeito Samuel Batista Cruz, nº 1697, Centro, Linhares-ES e BIANCA BOSI, natural de Linhares-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), enfermeira, residente na Avenida Prefeito Samuel Batista Cruz, nº 1687, Apt 301, Centro, Linhares-ES. 10422 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Linhares-ES, 05 de outubro de 2020 FERNANDO BRANDÃO COELHO VIEIRA Notário e Registrador Civil _____________________________________________________________________ CARTORIO DE REGISTRO CIVIL E NOTAS DE ITAIPAVA Faço saber que pretender casar-se: 1.: JOSUÉ ROBERTO EVANGELISTA ROBIS, natural de Itapemirim-ES, com 23 anos de idade, Solteiro(a), pintor, residente na Rua Projetada, S/n, Itaipava, Itapemirim-ES e ÉVILIN RODRIGUES FREITAS, natural de Gongogi-BA, com 25 anos de idade, Solteira(o), lojista, residente na Rua Projetada, S/n, Itaipava, Itapemirim-ES. 01461 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Itapemirim-ES, 05 de outubro de 2020 NATÁLIA BASTOS BECHEPECHE ANTAR Oficiala e Tabeliã Interina _____________________________________________________________________ Cartório do Registro Civil e Tabelionato de Notas do Distrito de Barra do Jucu do Juízo de Faço saber que pretender casar-se: 1.: MACSUEL SOUZA COSTA, natural de Camacan-BA, com 31 anos de idade, Solteiro(a), Pedreiro, residente na Rua São José, S/nº, Barramares, Vila Velha-ES e CAMILA DELFINO SOARES FERREIRA, natural de Vila Velha-ES, com 27 anos de idade, Solteira(o), balconista, residente na Rua São José, S/nº, Barramares, Vila Velha-ES. 08498 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 05 de outubro de 2020 Najla Aparecida Assad de Morais Oficiala e Tabeliã CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DISTRITO DE SÃO TORQUATO Faço saber que pretendem casar-se: 1- GIAN PETERSON MENDONÇA e EDLAINNE ROSA GUMIEIRO, ele natural de Vargem Alta-ES, com vinte e seis (26) anos de idade, estado civil solteiro, profissão torneiro mecânico, residente em Vila Velha-ES, ela natural de Vila Velha-ES, com vinte e oito (28) anos de idade, estado civil solteira, profissão arquiteta, residente em Vila Velha-ES. 2- RHUAN DA COSTA BARBOSA e LAILA LINHARES DE SOUZA, ele natural de São Gonçalo-RJ, com trinta e quatro (34) anos de idade, estado civil divorciado, profissão Técnico de tubulação naval, residente em Vila Velha-ES, ela natural de Aimores-ES, com trinta e um (31) anos de idade, estado civil solteira, profissão bacharel em direito, residente em Vila Velha-ES. 3- ROBSON MORAIS FALCÃO e SELMA MARIA SILVA, ele natural de Cariacica-ES, com trinta e sete (37) anos de idade, estado civil solteiro, profissão auxiliar de obras, residente em Vila Velha-ES, ela natural de Guarapari-ES, com cinquenta e três (53) anos de idade, estado civil divorciada, profissão do lar, residente em Vila Velha-ES. 4- ROMARIO DA SILVA CARVALHO e TAINAN VIEIRA MARQUES, ele natural de Vila Velha-ES, com vinte e oito (28) anos de idade, estado civil solteiro, profissão Barbeiro, residente em Vila Velha-ES, ela natural de Duque de Caxias-RJ, com vinte e sete (27) anos de idade, estado civil solteira, profissão Manicure, residente em Vila Velha-ES. 5- DAVID MELO GONÇALVES e DAIANY SANTOS BELO, ele natural de Candeias-MG, com vinte (20) anos de idade, estado civil solteiro, profissão autônomo, residente em Vila Velha-ES, ela natural de Vila Velha-ES, com dezenove (19) anos de idade, estado civil solteira, profissão Auxiliar administrativo, residente em Vila Velha-ES. 6- JOSÉ ALAN KARDEC FREIRE ALVES e FABIOLA DE OLIVEIRA, ele natural de Fortaleza-CE, com quarenta e dois (42) anos de idade, estado civil solteiro, profissão comerciante, residente em Vila Velha-ES, ela natural de Vitória-ES, com trinta e oito (38) anos de idade, estado civil divorciada, profissão professora, residente em Vila Velha-ES. 7- FILIPE PEREIRA SANTOS e CAMILLA FLEIRE LINHARES FONSECA, ele natural de Vila Velha-ES, com trinta e um (31) anos de idade, estado civil solteiro, profissão Operador de processo, residente em Vila Velha-ES, ela natural de Montanha-ES, com vinte e seis (26) anos de idade, estado civil divorciada, profissão do lar, residente em Vila Velha-ES. Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha, ES, 05 de outubro 2020 Antônio Nunes Belém Tabelião e Oficial do Registro Civil