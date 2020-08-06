Arquivos & Anexos
Proclamas - 06/08/20
Proclamas
CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DO DISTRITO DE CARAPINA Faço saber que pretender casar-se: 1.: ROBERTO INHANCE, natural de Vila Velha-ES, com 34 anos de idade, divorciado(a), administrador, residente na Rua Samuel Meira Brasil, nº 915, Taquara II, Carapina, Serra-ES e SIMONE THOMAZ SPADETO, natural de Coronel Fabriciano-MG, com 36 anos de idade, solteiro(a), técnica de enfermagem, residente na Rua Samuel Meira Brasil, nº 915, Taquara II, Carapina, Serra-ES. 30238 2.: IRACI DE SOUZA LIMA, natural de Aimorés-MG, com 52 anos de idade, solteiro(a), mecânico ajustador, residente na Rua Hannibal Barca, nº 522, Praia de Carapebus, Carapina, Serra-ES e ZILDA ANGELA DE CAMPOS SANTOS, natural de Aimorés-MG, com 49 anos de idade, divorciado(a), técnica de enfermagem, residente na Rua Hannibal Barca, nº 522, Praia de Carapebus, Carapina, Serra-ES. 30239 3.: TALIS DE ASSIS VALADÃO, natural de Vitória-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), analista de sistemas, residente na Rua Dom Pedro II, nº 354, Colina de Laranjeiras, Carapina, Serra-ES e LUANA LAURA COLATTO, natural de Vila Velha-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), farmaceutica, residente na Rua Dom Pedro II, nº 354, Colina de Laranjeiras, Carapina, Serra-ES. 30240 4.: WALLAS XAVIER BARROS MOREIRA, natural de Vitoria-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), barbeiro, residente na Rua Bem-Te-Vi, nº 13, Carapina Grande, Carapina, Serra-ES e JOSIMARA NUNES DE AMORIM, natural de Vitoria-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), estudante, residente na Rua Bem-Te-Vi, nº 13, Carapina Grande, Carapina, Serra-ES. 30244 5.: RENAN RIBEIRO DE ABREU, natural de Vitória-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), empresário, residente na Rua Marataízes, nº 250, Valparaíso, Carapina, Serra-ES e THAIS CRISTINA TORRES AGUIAR, natural de Caeté-MG, com 25 anos de idade, solteiro(a), empresária, residente na Rua Marataízes, nº 250, Valparaíso, Carapina, Serra-ES. 30248 6.: BRUNO TEIXEIRA DE BARROS, natural de Juiz de Fora-MG, com 36 anos de idade, solteiro(a), técnico em mecânico, residente na Avenida Paulo Pereira Gomes, nº 2103, Morada de Laranjeiras, Serra-ES e JÉSSICA GAVASSONI DE SOUZA, natural de Vila Velha-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), engenheira civil, residente na Avenida Paulo Pereira Gomes, nº 2103, Morada de Laranjeiras, Serra-ES. 30249 7.: SANDRO FERREIRA DA SILVA, natural de Vitória-ES, com 50 anos de idade, divorciado(a), funcionario publico estadual, residente na Rua São Pedro, nº 167, Praia de Carapebus, Carapina, Serra-ES e LUCIANE BROSEGUINI MONTEIRO THOMÉ, natural de Vitória-ES, com 41 anos de idade, divorciado(a), secretária, residente na Rua São Pedro, nº 167, Praia de Carapebus, Carapina, Serra-ES. 30250 8.: RENAN DE SOUZA JUNIOR, natural de VITORIA-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), porteiro, residente na Rua Minas Gerais, N°166, Morada de Laranjeiras, Carapina, Serra-ES e SABRINA PEREIRA BUENO, natural de ATIBAIA-SP, com 25 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de produção, residente na Rua Minas Gerais, N°166, Morada de Laranjeiras, Carapina, Serra-ES. 30256 9.: DANILO FERREIRA SOUZA, natural de Santo Amaro-BA, com 28 anos de idade, solteiro(a), soldador, residente na Rua Safira, 48, Parque Residencial Vista do Mestre, Carapina, Serra-ES e TAINARA CARDOSO COSTA, natural de Nanuque-MG, com 21 anos de idade, solteiro(a), atendente de caixa, residente na Rua Safira, 48, Parque Residencial Vista do Mestre, Carapina, Serra-ES. 30258 10.: MATEUS ENDLICH SOARES, natural de Afonso Claúdio-ES, com 23 anos de idade, Solteiro(a), auxiliar adminsitrativo, residente na Rua Guaíra, nº 26, Vila Nova de Colares, Carapina, Serra-ES e JOYCE GABRIELLI PACHECO GOMES, natural de Vila Velha-ES, com 20 anos de idade, Solteira(o), auxiliar administrativa, residente na Rua Guaíra, nº 26, Vila Nova de Colares, Carapina, Serra-ES. 30259 11.: JENILSON JOSÉ DE SOUZA, natural de Guaratinga-BA, com 42 anos de idade, solteiro(a), motorista, residente na Rua da Goiabeira, S/n, Balneário de Carapebus, Carapina, Serra-ES e YUSARA MENDES ROSA, natural de Belo Horizonte-MG, com 37 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua da Goiabeira, S/n, Balneário de Carapebus, Carapina, Serra-ES. 30260 12.: JOÃO PAULO FERNANDES AMARAL, natural de Belo Horizonte-MG, com 31 anos de idade, solteiro(a), coordenador de contratos, residente na Avenida Paulo Pereira Gomes, nº 1156, Morada de Laranjeiras, Carapina, Serra-ES e LAIS DE SOUZA SANTOS, natural de Aracaju-SE, com 29 anos de idade, solteiro(a), coordenadora de empresa, residente na Avenida Paulo Pereira Gomes, nº 1156, Morada de Laranjeiras, Carapina, Serra-ES. 30261 13.: ADELSON DOS SANTOS, natural de Vitória-ES, com 37 anos de idade, Solteiro(a), auxiliar de serviços gerais, residente na Rua Manoel de Araujo Porto Alegre, nº 3, Bicanga, Carapina, Serra-ES e JÉSSICA BARBOSA SATURNINO, natural de Linhares-ES, com 29 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua Manoel de Araujo Porto Alegre, nº 3, Bicanga, Carapina, Serra-ES. 30265 14.: ROMERITO RAMOS OLIVEIRA, natural de Gentio do Ouro-BA, com 31 anos de idade, Solteiro(a), encarregado de mecânico, residente na Rua Azulão, nº 11 , Novo Horizonte, Carapina, Serra-ES e JÉSSICA BARBOSA FERREIRA, natural de Medeiros Neto-BA, com 29 anos de idade, Solteira(o), saladeira, residente na Rua Azulão, nº 11 , Novo Horizonte, Carapina, Serra-ES. 30266 15.: WESLEY MACIEL SIQUEIRA, natural de Vitória-ES, com 23 anos de idade, Solteiro(a), barbeiro, residente na Rua Barra de São Francisco, nº 376, Jardim Carapina, Carapina, Serra-ES e TATIELLE SANTOS DA SILVA, natural de Vitória-ES, com 21 anos de idade, Solteira(o), manicure, residente na Rua Barra de São Francisco, nº 376, Jardim Carapina, Carapina, Serra-ES. 30267 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Serra-ES, 05 de agosto de 2020 Silvio dos Santos Neto Tabelião e Oficial _____________________________________________________________________ Cartório do Registro Civil e Tabelionato - Distrito de Ibes Faço saber que pretender casar-se: 1.: EDSON CRAVO DOS SANTOS, natural de Vila Velha-ES, com 48 anos de idade, divorciado(a), despachante imobiliário, residente na Rua Papa Pio XII, Nº 306, Ataíde, Vila Velha-ES e MARIZINETE SILVA, natural de Vila Velha-ES, com 44 anos de idade, divorciado(a), auxiliar de escritório, residente na Rua Papa Pio XII, Nº 306, Ataíde, Vila Velha-ES. 232728568 2.: GYSCARD ANTONIO LOURENÇO SCHMIDT, natural de Vila Velha-ES, com 42 anos de idade, solteiro(a), vidreçeiro, residente na Rua Bananeiras, Nº16, Ilha dos Bentos, Vila Velha-ES e PAULA ZAZIRSKAS REBELLO, natural de São Paulo-SP, com 39 anos de idade, solteiro(a), autonoma, residente na Rua das Bananeiras, N° 16, Ilha dos Bentos, Vila Velha-ES. 232728570 3.: MAURO AZEREDO COUTINHO, natural de Niterói-RJ, com 60 anos de idade, solteiro(a), motorista, residente na Rua Emydio Ferreira Sacramento, nº 439, Ataíde, Vila Velha-ES e MARONINHA ILÍDIA DE OLIVEIRA, natural de Caratinga-MG, com 43 anos de idade, divorciado(a), cabeleireira, residente na Rua Emydio Ferreira Sacramento, nº 439, Ataíde, Vila Velha-ES. 232728572 4.: JOÃO VICTOR MARTINS DO NASCIMENTO, natural de Vitória-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), Agente administrativo, residente na Rua Darcy Vargas, nº 110, Santa Rita, Vila Velha-ES e BRUNA TETISNER DE CARVALHO, natural de Vitoria-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), estagiaria, residente na Rua Darcy Vargas, nº 110, Santa Rita, Vila Velha-ES. 232728573 5.: RENATO LOUBACK QUENUP, natural de Mantena-MG, com 35 anos de idade, solteiro(a), autonomo, residente na Rua Todos os Santos, nº 1480, Jardim do Vale, Vila Velha-ES e BARBARA CANDIDO FRACALOSSI, natural de Guarapari-ES, com 29 anos de idade, divorciado(a), enfermeira, residente na Rua Todos os Santos, nº 1480, Jardim do Vale, Vila Velha-ES. 232728575 6.: RONDINELI FERREIRA MIGUEL, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 42 anos de idade, divorciado(a), inspetor penitenciario, residente na Travessa Papa Pio XII, nº 116, Ataíde, Vila Velha-ES e JUCILEIDE CAMPOS ZANETTI, natural de Vila Velha-ES, com 37 anos de idade, solteiro(a), encarregada contabil, residente na Rua Pio XII, nº 116, Ataíde, Vila Velha-ES. 232728576 7.: MARCOS DA CUNHA RODRIGUES, natural de Ubaporanga-MG, com 120 anos de idade, solteiro(a), barbeiro e cabelereiro, residente na Avenida Sérgio Cardoso, nº 1739, Araçás, Vila Velha-ES e IVANI BRITO DOS SANTOS, natural de Ataléia-MG, com 36 anos de idade, solteiro(a), cabeleireira, residente na Av. Sergio Cardoso nº 1736, Araças, Vila Velha-ES. 232728577 8.: JHONNY SÁNCHEZ CASAS, natural de Chiclayo-ET, com 32 anos de idade, solteiro(a), engenheiro, residente na Calle Putumayo, nº 264, Dpto 303, San Miguel-ET e NARLAN RIBEIRO DE ALMEIDA, natural de Nanuque-MG, com 36 anos de idade, divorciado(a), técnica em administração, residente na Avenida Amazonas, nº 501, Jockey de Itaparica, Vila Velha-ES. 232728578 9.: MARLON BATISTA DE OLIVEIRA, natural de São Paulo-SP, com 36 anos de idade, solteiro(a), tecnico de edificações, residente na Av. Vitória Regia, nº 510, Santos Dumont, Vila Velha-ES e MOYRA BISPO DOS SANTOS, natural de Vitória-ES, com 35 anos de idade, solteiro(a), engenheira de produção, residente na Av. Vitória Regia, nº 510, Santos Dumont, Vila Velha-ES. 232728579 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 05 de agosto de 2020 MARIA LUIZA MOREIRA TAJRA MELO Oficial e Tabeliã _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato de Notas da Sede do Juízo de Vila Velha - ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: MARCOS CAVALCANTE DE ALMEIDA, natural de Cuiabá-MT, com 49 anos de idade, divorciado(a), servidor público, residente na Rua Osmar Antonio Camata, nº 70, Praia das Gaivotas, Vila Velha-ES e DILMA DA SILVA SANTOS, natural de Vitória-ES, com 34 anos de idade, solteiro(a), técnica de enfermagem, residente na Rua Osmar Antonio Camata, nº 70, Praia das Gaivotas, Vila Velha-ES. 07649 2.: JOBERSON VICTOR MUNIZ, natural de Vila Velha-ES, com 39 anos de idade, divorciado(a), operador de máquina, residente na Rua Romanzeira, n°10, Glória, Vila Velha-ES e CINTHIA CRIS COSTA GOMES, natural de Vila Velha-ES, com 38 anos de idade, divorciado(a), assistente administrativo, residente na Rua Missionário Messias, nº 01, Bairro Garoto, Vila Velha-ES. 18336 3.: CARLOS CESAR VALENTIM ALVES, natural de Aimorés-MG, com 63 anos de idade, solteiro(a), engenheiro, residente na Rua Armando Rosemberg de Menezes, nº 192, Centro, Vila Velha-ES e VALESKA ALEXANDRA PAGANI, natural de Colatina-ES, com 45 anos de idade, solteiro(a), policial civil, residente na Rua Armando Rosemberg de Menezes, nº 192, Centro, Vila Velha-ES. 18338 4.: LARRIRI OLIVEIRA AVANCINI, natural de Vitoria-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), policial militar, residente na Rua Lucio Barcelar, nº 280, Praia da Costa, Vila Velha-ES e PRISCILA VIEIRA BALTAR DE OLIVEIRA JORGE, natural de Vila Velha-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), advogada, residente na Avenida Antonio Gil Veloso, nº 152, Praia da Costa, Vila Velha-ES. 18341 5.: EDUARDO OLIVEIRA DEMUNER, natural de Vitoria-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), advogado, residente na Rua Moema, nº 161, Divino Espírito Santo, Vila Velha-ES e ALICE ALEXANDRA AUGUSTO, natural de Vila Velha-ES-ES, com 37 anos de idade, divorciado(a), administradora de empresas, residente na Rua Moema, nº 161, Divino Espírito Santo, Vila Velha-ES. 18342 6.: APOLO VITORINO DE LIMA, natural de Rio de Janeiro-RJ, com 28 anos de idade, solteiro(a), marceneiro, residente na Rua Pavão, nº 23, Pontal das Garças, Vila Velha-ES e JOECE DANIELA XAVIER, natural de São Gabriel da Palha-ES, com 34 anos de idade, divorciado(a), autônoma, residente na Avenida Vista Linda, S/n, Glória, Vila Velha-ES. 18343 7.: GILBERTO NOLASCO SANTOS, natural de Una-BA, com 36 anos de idade, solteiro(a), porteiro, residente na Rua Tiradentes, nº 80, Glória, Vila Velha-ES e MARCILENE LOIOLA DE ALMEIDA, natural de Tomeasul-PA, com 35 anos de idade, divorciado(a), vendedora, residente na Rua Imperatriz Leopoldina, nº 177, Aribiri, Vila Velha-ES. 18344 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 05 de agosto de 2020 Lucy de Oliveira Ruy Notária e Oficiala Registradora _____________________________________________________________________ CARTORIO DE REGISTRO CIVIL DO DISTRITO DE GOIABEIRAS Faço saber que pretender casar-se: 1.: JERISON SILVA DUARTE, natural de Vitória-ES, com 54 anos de idade, Divorciado(a), assistente administrativo, residente na Rua Presidente Carlos Luz, nº 13, República, Vitória-ES e SANDRA DE JESUS, natural de Jeremoabo-BA, com 35 anos de idade, Solteira(o), cuidadora, residente na Rua Presidente Carlos Luz, nº 13, República, Vitória-ES. 23885 2.: JOÃO MARCOS COSTA CABRAL, natural de Altamira-PA, com 42 anos de idade, divorciado(a), empresário, residente na Rua Paschoal Delmaestro, nº 455, 704, Jardim Camburi, Vitória-ES e ALINE LIRIO MACIEL, natural de Vitória-ES, com 34 anos de idade, solteiro(a), servidora pública Estadual, residente na Rua Paschoal Delmaestro, nº 455, 704, Jardim Camburi, Vitória-ES. 23889 3.: RAPHAEL BASTOS TOVAR, natural de Vitória-ES, com 31 anos de idade, divorciado(a), operador industrial, residente na Rua Arquiteto Décio Thevenard, nº 70, Jardim Camburi, Vitória-ES e PRISCILA DA SILVA STEIN, natural de Domingos Martins-ES, com 32 anos de idade, solteiro(a), analista de marketing, residente na Rua Arquiteto Décio Thevenard, nº 70, Jardim Camburi, Vitória-ES. 23890 4.: LUAN RODRIGO DO ROSÁRIO ANTONIO, natural de Conceição da Barra-ES, com 32 anos de idade, solteiro(a), motorista, residente na Rua Professora Elza Lemos Andreatta, nº 16, Maria Ortiz, Vitória-ES e JAMILY REIS DALAPÍCULA, natural de Vitória-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), administrativa, residente na Rua Professora Elza Lemos Andreatta, nº 16, Maria Ortiz, Vitória-ES. 23891 5.: ARLECIO MARTINS BORGES, natural de Vila Velha-ES, com 33 anos de idade, divorciado(a), policial militar, residente na Rua Darly Antônio Lima, nº 80, Ed. Vila Mar Bloco C Apto 304, Jardim Camburi, Vitória-ES e DANIELE ASSIS DO ROSÁRIO, natural de Vitória-ES, com 34 anos de idade, divorciado(a), policial militar, residente na Rua Darly Antônio Lima, nº 80, Ed. Vila Mar Bloco C Apto 304, Jardim Camburi, Vitória-ES. 23892 6.: RENAN PANDOLFI RICALDI, natural de Vitória-ES, com 31 anos de idade, solteiro(a), advogado, residente na Rua Amélia Tartuce Nasser, nº 641, Ed. Girolamo Zanandeia Apto 101, Jardim da Penha, Vitória-ES e LAURA LORENZONI GRILLO, natural de Conceição do Castelo-ES, com 32 anos de idade, solteiro(a), advogada, residente na Rua Amélia Tartuce Nasser, nº 641, Ed. Girolamo Zanandeia Apto 101, Jardim da Penha, Vitória-ES. 23893 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 05 de agosto de 2020 Paula Cecilia da Luz Rodrigues Oficial _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato do Distrito da Sede Faço saber que pretender casar-se: 1.: KIERLEY VIANA PEREIRA, natural de Serra-ES, com 22 anos de idade, Solteiro(a), autônomo, residente na Avenida Manoel Jacinto da Silva, nº 546, Vista da Serra I, Serra-ES e DARA REGINA FAUSTINO DOS SANTOS, natural de Serra-ES, com 22 anos de idade, Solteira(o), vendedora, residente na Avenida São Francisco, nº 378, Planalto Serrano Bloco A, Serra-ES. 10240 2.: SANDRO DOS SANTOS MICHELASSI, natural de Serra-ES, com 24 anos de idade, Solteiro(a), porteiro, residente na Rua Breu Vermelho, nº 60, Centro da Serra, Serra-ES e SHAYHANNI DOS SANTOS, natural de Serra-ES, com 21 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua Breu Vermelho, nº 60, Centro da Serra, Serra-ES. 10242 3.: IVAN CLÁUDIO DE FREITAS, natural de Vila Velha-ES, com 39 anos de idade, Divorciado(a), motorista, residente na Rua Camburi, nº 117, Maria Niobe, Serra-ES e LUCICLEIDE BATISTA DO CARMO, natural de Vitória-ES, com 36 anos de idade, Solteira(o), manicurre, residente na Rua Camburi, nº 117, Maria Niobe, Serra-ES. 10243 4.: BRENO SILVA DA CONCEIÇÃO, natural de Feira de Santana-BA, com 23 anos de idade, Solteiro(a), porteiro, residente na Rua Fluorita, nº 8, Serra Dourada I, Serra-ES e BRUNNA D´ARC ALVES, natural de Vitória-ES, com 31 anos de idade, Solteira(o), operador de caixa, residente na Rua Fluorita, nº 8, Serra Dourada I, Serra-ES. 10244 5.: WANDERSON MOREIRA DE JESUS, natural de Potiraguá-BA, com 30 anos de idade, Solteiro(a), pedreiro, residente na Rodovia Governador Mário Covas nº 16 , Nova Carapina I, Serra-ES e JOSIANE RIBEIRO DA SILVA, natural de Vitória-ES, com 33 anos de idade, Solteira(o), domestica, residente na Rodovia Governador Mário Covas nº 16 , Nova Carapina I, Serra-ES. 10245 6.: ANDERSON NOBRE KNUP, natural de Laginha-MG, com 28 anos de idade, divorciado(a), controlador operaciona, residente na Rua Elesbão Alexandre Miranda, nº 321, Jardim da Serra, Serra-ES e SUANY DE ABREU PEREIRA, natural de Serra-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), técnica em enfermagem, residente na Rua Elesbão Alexandre Miranda, nº 321, Jardim da Serra, Serra-ES. 10256 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Serra-ES, 05 de agosto de 2020 Marisa de Deus Amado Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ CARTÓRIO SARLO Faço saber que pretender casar-se: 1.: FAGNER JESUS DA SILVA, natural de Mucuri-BA, com 25 anos de idade, solteiro(a), autonomo, residente na Rua Atílio Lourenço, nº 27, Bonfim, Vitória-ES e TATIANA CORREIA DE OLIVEIRA, natural de Vitória-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Atílio Lourenço, nº 27, Bonfim, Vitória-ES. 24028 2.: MURILO SUBTIL AMORIM DE MELO, natural de Vitória-ES, com 32 anos de idade, solteiro(a), empresário, residente na Avenida Adalberto Simão Nader, nº 117-B, Mata da Praia, Vitória-ES e JULIANA NEIS, natural de São Paulo-SP, com 28 anos de idade, solteiro(a), empresária, residente na Avenida Adalberto Simão Nader, nº 117-B, Mata da Praia, Vitória-ES. 24048 3.: ESTEBAN JESUS RODRIGUEZ GARCIA, natural de Las Palmas da Gran Canaria, Las Palmas, Espanha-ET, com 29 anos de idade, solteiro(a), autônomo, residente na Flat 21, Fulke House, Brooke Road, E5 8AX, Londres, Reino Unido-ET e KAYALA BATISTA PINTO, natural de Itaju do Colônia-BA, com 30 anos de idade, solteiro(a), autônoma, residente na Rua Joaquim Lírio, nº 197, Aptº 1601, Praia do Canto, Vitória-ES. 24052 4.: WASHINGTON PATRICK DINIZ NEVES, natural de Vitória-ES, com trinta e dois (32) anos de idade, estado civil solteiro, profissão sócio administrador, residente na Rua Tenente Setúbal, nº 449, São Benedito, Vitória-ES e TAMIRIS PEREIRA ROCHA, natural de Itanhém-BA, com vinte e oito (28) anos de idade, estado civil solteira, profissão microempreendedor individual, residente na Rua Tenente Setúbal, nº 449, São Benedito, Vitória-ES. 24046 (REPUBLICACAO POR INCORREICAO) 5.: FRANCIS DIAS DUARTE, natural de Vila Velha-ES, com trinta e um (31) anos de idade, estado civil solteiro, profissão oficial de assistência técnica, residente na Rua Clímaco Salles, nº 105, Romão, Vitória-ES e RAQUEL SILVA EDUARDO, natural de Vitória-ES, com trinta e um (31) anos de idade, estado civil solteira, profissão do lar, residente na Rua Clímaco Salles, nº 105, Romão, Vitória-ES. 24026 (REPUBLICACAO POR INCORREICAO) Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 05 de agosto de 2020 RODRIGO SARLO ANTONIO Oficial _____________________________________________________________________ RCTN - DISTRITO DE ARGOLAS, VILA VELHA/ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: BLEYNY CAMPOS DO NASCIMENTO, natural de Vila Velha-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), estagiário, residente na Travessa Paulo Natali, nº 75, Paul, Vila Velha-ES e JÉSSICA WANDENKOK LEAL DE OLIVEIRA, natural de Vila Velha-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), estagiária, residente na Travessa Paulo Natali, nº 75, Paul, Vila Velha-ES. 04103 2.: UANDERSON DE ALMEIDA, natural de Ilhéus-BA, com 30 anos de idade, solteiro(a), ajudante de caminhão, residente na Rua Paulo Araújo, nº 06, Bairro Vila Batista, Vila Velha-ES e ROSIANE DOS SANTOS COELHO, natural de Vila Velha-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), diarista, residente na Rua Paulo Araújo, nº 06, Bairro Vila Batista, Vila Velha-ES. 04113 3.: SAMUEL STANLEY SOBRINHO, natural de Vitória-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), autônomo, residente na Rua Floriano Pereira dos Passos, nº 54, Ilha das Flores, Vila Velha-ES e LAÍS BEZERRA DE SOUZA, natural de Vila Velha-ES, com 19 anos de idade, solteiro(a), autônoma, residente na Rua Floriano Pereira dos Passos, nº 54, Ilha das Flores, Vila Velha-ES. 04116 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 05 de agosto de 2020 Fabrini Leite Marçal Oficial e Tabelião _____________________________________________________________________ Cartório de RCPNIT e Tabelionato da Sede da Comarca de Linhares - CNS 02.378-8 Faço saber que pretender casar-se: 1.: JOÃO VICTOR CARAN BARBOSA SAID GUEDES, natural de Nova Venécia-ES, com 32 anos de idade, solteiro(a), advogado, residente na Rua Termiminós, nº 45, Lagoa do Meio, Linhares-ES e THAMARA ALVES DE MIRANDA, natural de Belo Horizonte-MG, com 27 anos de idade, solteiro(a), advogada, residente na Avenida Doutor José Antônio Palmeira da Silva, Nº 534, Três Barras, Linhares-ES. 10283 2.: CHARLES TOMAZ DOS ANJOS, natural de Linhares-ES, com 32 anos de idade, solteiro(a), advogado, residente na Avenida Paraná, nº 340, Aviso, Linhares-ES e ANDRÉIA DOS SANTOS, natural de Linhares-ES, com 31 anos de idade, solteiro(a), supervisora de vendas, residente na Avenida São Paulo, S/n, Aviso, Linhares-ES. 10284 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Linhares-ES, 05 de agosto de 2020 FERNANDO BRANDÃO COELHO VIEIRA Notário e Registrador Civil _____________________________________________________________________ CARTORIO DO 1º OFICIO REGISTRO CIVIL E TABELIONATO Faço saber que pretender casar-se: 1.: NÉZIO DE OLIVEIRA MARVILA, natural de Itapemirim-ES, com 54 anos de idade, Divorciado(a), vigilante, residente na Rua Boa Esperança, nº 1, Campo Acima, Itapemirim-ES e LUZIA DE OLIVEIRA PEÇANHA, natural de Itapemirim-ES, com 63 anos de idade, Divorciada(o), lavradora, residente na Rua Boa Esperança, nº 1, Campo Acima, Itapemirim-ES. 13937 2.: LEONARDO DA SILVA COSTA, natural de Itapemirim-ES, com 24 anos de idade, Solteiro(a), barbeiro, residente na CRG Área Rural, S/nº, Graúna, Itapemirim-ES e MILENA MATA ALMEIDA, natural de São Francisco de Itabapoana-RJ, com 20 anos de idade, Solteira(o), auxiliar de desenvolvimento, residente na CRG Área Rural, S/nº, Graúna, Itapemirim-ES. 13939 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Itapemirim-ES, 05 de agosto de 2020 NATÁLIA BASTOS BECHEPECHE ANTAR Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ CARTÓRIO DE NOTAS E REGISTRO CIVIL Faço saber que pretender casar-se: 1.: JOSINO CANDIDO WILL FILHO, natural de Vitória-ES, com 46 anos de idade, Divorciado(a), taxista, residente na Rua da Assembléia, S/n, Porto de Santana, Cariacica-ES e VALDIRENE GONÇALVES FERREIRA, natural de Carlos Chagas-MG, com 38 anos de idade, Divorciada(o), cabeleireira, residente na Rua da Assembléia, S/n, Porto de Santana, Cariacica-ES. 13005 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Cariacica-ES, 05 de agosto de 2020 Milson Fernandes Paulin Tabelião e Oficial _____________________________________________________________________ CARTORIO DE REGISTRO CIVIL E NOTAS DE ITAIPAVA Faço saber que pretender casar-se: 1.: RAFAEL ALMEIDA CANDAL, natural de Rio Novo do Sul-ES, com 37 anos de idade, Solteiro(a), ESTIVADOR, residente na Avenida Mauricio de Souza e Silva, 235, Itaipava, Itapemirim-ES e MARIA DE FATIMA FRAGA DA SILVA, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 42 anos de idade, Divorciada(o), DO LAR, residente na Avenida Mauricio de Souza e Silva, 235, Itaipava, Itapemirim-ES. 01444 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Itapemirim-ES, 05 de agosto de 2020 NATÁLIA BASTOS BECHEPECHE ANTAR Oficiala e Tabeliã Interina _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato da 2ª Zona Judiciária de Vitória Faço saber que pretender casar-se: 1.: EDER DA SILVA MARTINS, natural de Vitória-ES, com 38 anos de idade, solteiro(a), pintor, residente na Rua João Cont, nº 140, Redenção, Vitória-ES e RONILDA MARIA FERREIRA (GÊMEA), natural de Vitória-ES, com 40 anos de idade, divorciado(a), do lar, residente na Rua João Cont, nº 140, Redenção, Vitória-ES. 17059 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 05 de agosto de 2020 Humberto Manoel Passos Beiriz Tabelião e Oficial _____________________________________________________________________ Registro Civil e Tabelionato de Notas do Distrito de Calogi - Serra - ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: LUCIANO NUNES, natural de Vitória-ES, com 46 anos de idade, Divorciado(a), pintor, residente na Rua Florianópolis, nº 74, Cidade Nova da Serra, Serra-ES e ANDRÉIA SEZENANDO, natural de Aracruz-ES, com 35 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua Florianópolis, nº 74, Cidade Nova da Serra, Serra-ES. 00084 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Serra-ES, 05 de agosto de 2020 Carolina Romano Brocco Tardin Oficiala e Tabeliã CARTÓRIO DE ARAÇATIBA 2º DISTRITO DE VIANA-ES Faço saber que pretendem casar-se: 1.: ODEZIO PRISILINO, nacionalidade brasileira, natural de Nova Venécia-ES, nascido em 27 de novembro de 1965, estado civil solteiro, profissão balconista, residente na Rua Maria Zuleica de Siqueira Padua, nº 01, Ribeira em Viana-ES, filho de MARIO PRISILINO e MARIA CHARILE PRISILINO & CHYRLEI PRANDO, nacionalidade brasileira, natural de Colatina-ES, nascida em 02 de fevereiro de 1971, estado civil solteira, profissão microempresária, residente na Rua Maria Zuleica de Siqueira Padua, nº 01, Ribeira em Viana-ES, filha de AURELIO PRANDO e ALZIRA EVANGELISTA PRANDO. Se alguém souber de algum impedimento, oponho-se na forma da Lei. Viana ES, 05 de agosto de 2020 Danielle Bueno Fernandes Navarini Tabeliã Oficial