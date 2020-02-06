Proclamas - 06/02/2020
Proclamas
_____________________________________________________________________ Cartório Campo Grande - Registro Civil e Tabelionato de Notas Faço saber que pretender casar-se: 1.: WESLEY RAMOS DE ALMEIDA, natural de Vitória-ES, com 33 anos de idade, solteiro(a), Motorista de automóveis, residente na Rua Itapemirim, nº 02, Itapemirim, Cariacica-ES e SIMONE ALMEIDA BOMFIM, natural de Vitória-ES, com 36 anos de idade, divorciado(a), Contadora, residente na Rua Cachoeiro de Itapemirim,s/n, Apto 510, Vila Capixaba, Cariacica-ES. 26657 2.: RIAN OLIVEIRA BARROS CAMPOS, natural de Vitória-ES, com 32 anos de idade, solteiro(a), funcionário público, residente na Praça Getúlio Vargas , Nº3A, Campo Grande, Cariacica-ES e LORENA DAVID PEREIRA, natural de Cariacia-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), psicóloga, residente na Rua Leopoldina, 265, Campo Grande, Cariacica-ES. 26658 3.: DANIEL SAIB DE PAULA, natural de Vitória-ES, com 36 anos de idade, solteiro(a), Técnico de informática, residente na Rua Jamaica, nº 24, Jardim América, Cariacica-ES e DIOVANY ZAMPROGNIO, natural de Cariacica-ES, com 40 anos de idade, solteiro(a), Vendedora, residente na Rua Jamaica, nº 24, Jardim América, Cariacica-ES. 26659 4.: GABRIEL DE BIASE MARQUES, natural de Vitória-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), operador de televendas, residente na Rua Ametista, nº 200, São Geraldo, Cariacica-ES e THAIS RIBEIRO FERREIRA, natural de Vitória-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), operadora de telemarketing, residente na Rua Ametista, nº 200, São Geraldo, Cariacica-ES. 26660 5.: IGOR DE SOUZA OLIVEIRA, natural de Mantena-MG, com 34 anos de idade, solteiro(a), motorista, residente na Rua José Monteiro, nº 29, Campo Grande, Cariacica-ES e KELIANE MENDES FERREIRA, natural de Pedreiras-MA, com 28 anos de idade, solteiro(a), supervisora, residente na Rua José Monteiro, nº 29, Campo Grande, Cariacica-ES. 26661 6.: WILLIAN KLIPPEL DA SILVA, natural de Vitória-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), multiplicador, residente na Rua Américo Siqueira, Nº: 62, Campo Grande, Cariacica-ES e BEATRIZ CARDOSO CARVALHO, natural de Vitória-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), coordenadora de atendimento geral, residente na Rua Bolívia, nº 72, Jardim América, Cariacica-ES. 26662 7.: JONATHAN OLIVEIRA DA PURIFICAÇÃO, natural de São João Nepomuceno-MG, com 18 anos de idade, solteiro(a), autônomo, residente na Rua BR do Jardim, 11, Bela Aurora, Cariacica-ES e VANESSA DE OLIVEIRA MACHADO, natural de Vitória-ES, com 19 anos de idade, solteiro(a), estudante, residente na Rua BR do Jardim, 11, Bela Aurora, Cariacica-ES. 26663 8.: CARLOS JUNIOR BARBOSA VARGAS, natural de Ecoporanga-ES, com 31 anos de idade, solteiro(a), produtor rural, residente na Rua Santa Clara, nº 445, Rosa da Penha, Cariacica-ES e ANGÉLICA GONORING GONÇALVES, natural de Santa Leopoldina-ES, com 42 anos de idade, divorciado(a), funcionária pública, residente na Rua Santa Clara, nº 445, Rosa da Penha, Cariacica-ES. 26664 9.: ÍCARO NUNES ANDRADE DA SILVA, natural de Vitória-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), Auxiliar, residente na Rua Castelo Branco, nº 11, Bela Aurora, Cariacica-ES e HAYALA MARTINS MONTEIRO, natural de Vila Velha-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), vendedora, residente na Rua Castelo Branco, Nº11 , Bela Aurora, Cariacica-ES. 26665 10.: MARCONES FLORIANO BARBOSA, natural de Afonso Cláudio-ES, com 39 anos de idade, solteiro(a), Outras, residente na Rua Piauí, nº 36, Santa Bárbara, Cariacica-ES e RENATA VANEL, natural de Afonso Cláudio-ES, com 34 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Piauí, nº 36, Santa Bárbara, Cariacica-ES. 26666 11.: ROBSON GERALDO DE OLIVEIRA CHAGAS, natural de Mantena-MG, com 35 anos de idade, solteiro(a), Motorista carreteiro, residente na Rua Santa Tereza, nº 03, Vila Capixaba, Cariacica-ES e MARIA DE FÁTIMA DEONIZIO, natural de Castelo-ES, com 40 anos de idade, solteiro(a), Manicure, residente na Rua Santa Tereza, nº 03, Vila Capixaba, Cariacica-ES. 26667 12.: LÉLIS ANDERSON MODESTO, natural de Vitória-ES, com 41 anos de idade, solteiro(a), técnico segurança do trabalho, residente na Rua Hugo Viola, nº 19, Dom Bosco, Cariacica-ES e SUELI SUBTIL NEVES, natural de Vitória-ES, com 40 anos de idade, divorciado(a), professora, residente na Rua Hugo Viola, nº 19, Dom Bosco, Cariacica-ES. 26668 13.: DILSON LÁZARO VIEIRA, natural de Muniz Freire-ES, com 48 anos de idade, divorciado(a), pedreiro, residente na Rua Duque de Caxias, nº 06, Alto Lage, Cariacica-ES e JOANA CÉLIA DOS SANTOS, natural de Tumiritinga-MG, com 46 anos de idade, solteiro(a), Empregada doméstica, residente na Rua Duque de Caxias, nº 06, Alto Laje, Cariacica-ES. 26669 14.: LUCIANO GOMES BARRETO, natural de Campos dos Goytacazes-RJ, com 59 anos de idade, divorciado(a), aposentado, residente na Rua Celestino de Almeida, nº 48, Castelo Branco, Cariacica-ES e KÁTIA LOUREIRO PEREIRA ANGELI, natural de Aracruz-ES, com 57 anos de idade, viúvo(a), do lar, residente na Rua Celestino de Almeida, nº 48, Castelo Branco, Cariacica-ES. 26670 15.: ALEX SANDRO TRANCOSO, natural de Viana-ES, com 41 anos de idade, solteiro(a), gerente de loja, residente na Rua José Vieira de Moraes,n° 06, Oriente, Cariacica-ES e ÉRICA PINA CLASSNER, natural de Vila Velha-ES, com 33 anos de idade, divorciado(a), assistente financeiro, residente na Rua José Vieira de Moraes, Nº06, Oriente, Cariacica-ES. 26671 16.: AILTON ROCHA CANCILIERI, natural de Vitória-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), Marceneiro, residente na Rua Sergipe, nº 277, Colina, Cariacica-ES e RAYANI GOMES CARDOSO, natural de Vitória-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), autonoma, residente na Avenida Santa Luzia, S/nº, Piranema, Cariacica-ES. 26672 17.: GABRIEL RODRIGUES SCHNEIDER, natural de Vitoria-ES, com 21 anos de idade, solteiro(a), promotor de vendas, residente na Rua Rei Ciro, s/n, Vale dos Reis, Cariacica-ES e SABRINA DIAS DA SILVA, natural de Vitoria-ES, com 18 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Rei Ciro, s/n, Vale dos Reis, Cariacica-ES. 26673 18.: ALEX SANDRO MARTINS MOREIRA, natural de Vitória-ES, com 36 anos de idade, divorciado(a), Balconista, residente na Rua Alegre, nº 144, Bandeirantes, Cariacica-ES e IRONETE MARIA AFFONSO CASAGRANDE, natural de Conceição do Castelo-ES, com 34 anos de idade, divorciado(a), autonoma, residente na Rua Alegre, nº144 , Bandeirantes, Cariacica-ES. 26674 19.: EWERTON CASSIMIRO CORDEIRO, natural de Vila Velha-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), contador, residente na Rua Cecílio Nunes, nº 09, Mucuri, Cariacica-ES e ANA CAROLINA REIS NEVES, natural de Porto Seguro-BA, com 21 anos de idade, solteiro(a), assessora técnica, residente na Rua Diamantina, 59, Piranema, Cariacica-ES. 26675 20.: IGOR MEYRELLES ALVES, natural de Vila Velha-ES, com 21 anos de idade, solteiro(a), vendedor, residente na Av.aymores, S/ N, Bela Vista, Cariacica-ES e ISABELA SIGUEIRA ALCÂNTARA, natural de Vitória-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), autônoma, residente na Rua Fernando de Noronha, nº 65, Bela Vista, Cariacica-ES. 26676 21.: LEIOR MAGRI, natural de Vitória-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), estudante Veterinário, residente na Rua Bolívar de Abreu, nº 07, Campo Grande, Cariacica-ES e KEILA PATRICIA PEREIRA, natural de Vitória-ES, com 42 anos de idade, solteiro(a), Comerciante, residente na Rua Bolívar de Abreu, nº 07, Campo Grande, Cariacica-ES. 26677 22.: DIOGO CARMO AGUIAR, natural de Vitória-ES, com 36 anos de idade, divorciado(a), motorista, residente na Rua Bonfim, nº 17, Alto Lage, Cariacica-ES e MONIQUE LEMOS DOS SANTOS, natural de Vitória-ES, com 35 anos de idade, solteiro(a), analista comercial, residente na Rua São Sebastião, nº 12, Alto Boa Vista, Cariacica-ES. 26678 23.: EDUARDO NICOLI, natural de Vitória-ES, com 33 anos de idade, solteiro(a), empresário, residente na Rua Moreira Camargo, nº 46, Apt. 203, Campo Grande, Cariacica-ES e BRUNA PEREIRA DAS POSSES, natural de Itarana-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), advogada, residente na Rua Moreira Camargo, nº 46, Apt. 203.Campo Grande, Cariacica-ES. 26679 24.: RODRIGO PINTO DA CRUZ, natural de Vila Velha-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), atendente, residente na Rua Vicente Santório Fantini, N°55, Campo Grande, Cariacica-ES e KATLEN LORRAYNE PETRONETTO MARANI DALMAN, natural de Vitória-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Vicente Santório Fantini, N°55, Campo Grande, Cariacica-ES. 26680 25.: GILMAR PEREIRA DOS SANTOS, natural de Pontal-SP, com 59 anos de idade, divorciado(a), motorista, residente na Rua Padre Leandro Del Omo, Quadra Rio de Janeiro, Bloco 5, Aptº 101, São Francisco, Cariacica-ES e ADRIANA BARCELOS OLIVEIRA, natural de Vila Velha-ES, com 40 anos de idade, solteiro(a), vendedora, residente na Rua Padre Leandro Del Omo, S/n, Qd. Rio de Janeiro, Bloco 05, Apt.101, São Francisco, Cariacica-ES. 26681 26.: JOSÉ VITOR DA SILVA GONÇALVES, natural de Eunapolis-BA, com 26 anos de idade, solteiro(a), estudante, residente na Rua Vinte de Dois de Abril, S/nº, Universal, Viana-ES e MARIA LUIZA MALTA FALQUETO, natural de Cariacica-ES, com 21 anos de idade, solteiro(a), estudante, residente na Rua Getulio Vargas 97, Ap. 101, Campo Grande, Cariacica-ES. 26682 27.: ADAIRTON GOBBO, natural de Itaguaçu-ES, com 62 anos de idade, divorciado(a), eletricista, residente na Rua Trinta e Um de Março,125, Oriente, Cariacica-ES e CILEZIA APARECIDA DE ALMEIDA, natural de Vila Velha-ES, com 55 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Trinta e Um de Março, nº 125, Oriente, Cariacica-ES. 26683 28.: THALES SANTOS BASTOS, natural de Vitória-ES, com 21 anos de idade, solteiro(a), Autonomo, residente na Rua Cariacica, S/n, Rio Branco, Cariacica-ES e MIRIAN GUIMARÃES HORTENCIO, natural de Teixeira de Freitas-BA, com 19 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua do Vale,nº 23, Cruzeiro do Sul, Cariacica-ES. 26684 29.: MARCELO DE OLIVEIRA BRAGA, natural de Cariacica-ES, com 21 anos de idade, solteiro(a), autônomo, residente na Rua Conceição, nº 38, São Francisco, Cariacica-ES e JHENIFFER DE OLIVEIRA CUNHA, natural de Vitória-ES, com 18 anos de idade, solteiro(a), autônoma, residente na Rua Amaro Pereira da Silva, nº 03, Santa Bárbara, Cariacica-ES. 26685 30.: DEIVID EVANGELISTA LOVO, natural de Vitória-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), Auxiliar administrativo, residente na Rua dos Aposentados, nº 278, Operário, Cariacica-ES e KHATLEYN FERRARI DOS SANTOS, natural de Vitoria-ES, com 20 anos de idade, solteiro(a), Recepcionista secretária, residente na Rua São João, nº 28, Piranema, Cariacica-ES. 26686 31.: ADILSON RODRIGUES MOREIRA, natural de Conceição da Barra-ES, com 56 anos de idade, solteiro(a), pedreiro, residente na Rua Bianca Batista, nº 54, Castelo Branco, Cariacica-ES e NILZA MARIA ROMUALDO, natural de Cariacica-ES, com 61 anos de idade, solteiro(a), auxiliar administrativo, residente na Rua da Assembléia, nº 54, Castelo Branco, Cariacica-ES. 26687 32.: CARLOS HENRIQUE DOS REIS, natural de Vitória-ES, com 19 anos de idade, solteiro(a), arte finalista, residente na Rua Eugênio Alberto Lira, nº 412, Padre Gabriel, Cariacica-ES e LÉIA QUARESMA DIÓGENES, natural de Jaguaribe-CE, com 18 anos de idade, solteiro(a), estudante, residente na Rua Eugênio Alberto Lira, nº 412, Padre Gabriel, Cariacica-ES. 26688 33.: AUGUSTO INACIO DE OLIVEIRA NETO, natural de Vitória-ES, com 34 anos de idade, divorciado(a), funcionário público estadual, residente na Rua Garça, nº 23, São Conrado, Cariacica-ES e MIBIAN PEREIRA DA ROCHA DE JESUS, natural de Vila Velha-ES, com 29 anos de idade, viúvo(a), operadora de caixa, residente na Rua Garça, nº 23, São Conrado, Cariacica-ES. 26689 34.: DIEGO AMON PEREIRA, natural de Vitória-ES, com 34 anos de idade, solteiro(a), Operador de máquina empilhadeira, residente na Rua Paraguai, nº 226, Jardim América, Cariacica-ES e VANDERLEIA TAVARES OLIVEIRA, natural de Vila Velha-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Paraguai, nº 226, Jardim América, Cariacica-ES. 26690 35.: ERIC TADEU ANJOS DOS SANTOS, natural de Rio de Janeiro-RJ, com 31 anos de idade, solteiro(a), gerente de negócios, residente na Rua Arthur Costa e Silva, Nº: 22, Vasco da Gama, Cariacica-ES e FLAVIA OLIVEIRA DA SILVA, natural de Vitória-ES, com 38 anos de idade, divorciado(a), assessora de vendas, residente na Rua Celso Gabriel, S/n, Vasco da Gama, Cariacica-ES. 26691 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Cariacica-ES, 05 de fevereiro de 2020 Fabiana Aurich Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato Sooretama Faço saber que pretender casar-se: 1.: GABRIEL PERUCHI, natural de Linhares-ES, com 20 anos de idade, solteiro(a), Ajudante de Produção, residente na Rua Giuna, nº 120, Sayonara, Sooretama-ES e KAROLINA MENDONÇA DA SILVA DALTRO, natural de Linhares-ES, com 17 anos de idade, solteiro(a), estudante, residente na Rua João Gabidelli, 282, Centro, Sooretama-ES. 04474 2.: JOSÉ MAURO DE ALMEIDA, natural de Linhares-ES, com 54 anos de idade, divorciado(a), Agricultor, residente na Sítio São José, Córrego Patioba, Sooretama-ES e FRENCHESSA GONÇALVES DA SILVA, natural de Linhares-ES, com 16 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Loteamento Morumbi, S/n, Juncado, Sooretama-ES. 04475 3.: AMARO DE MOURA LIMA, natural de Linhares-ES, com 19 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de eletrecista automotivo, residente na Av. Cristo Rei, Nº568, Centro, Sooretama-ES e ANNE KEFLIN SANTOS SILVA, natural de Linhares-ES, com 21 anos de idade, solteiro(a), vendedora, residente na Av. Cristo Rei, Nº568, Centro, Sooretama-ES. 04476 4.: JONHNES GONÇALVES DOS SANTOS, natural de Linhares-ES, com 31 anos de idade, solteiro(a), Eletricista, residente na Rua Joaquim Marques, 256, Centro, Sooretama-ES e THAIS DOS SANTOS LEONEL, natural de Linhares-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), funcionária pública municipal, residente na Rua Cirilo Costa 62, Corrego Alegre, Sooretama-ES. 04477 5.: MATEUS PONTES DOS SANTOS, natural de Linhares-ES, com 21 anos de idade, solteiro(a), Montador Embalador, residente na Rua Vilmo Guizani, nº 17, Salvador, Sooretama-ES e STÉFANE LYRIO PEROBA, natural de Vitória-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), Estudante, residente na Rua Aristides Leite de Oliveira, nº 162, Conjunto Habitacional Dalvo Loureiro, Sooretama-ES. 04478 6.: ERNANDES ALVES DE OLIVEIRA, natural de Mascote-BA, com 32 anos de idade, solteiro(a), Trabalhador rural, residente na Rua Cristo Rei, Nº361, Centro, Sooretama-ES e DRIELLE PASSOS DA SILVA, natural de Itamaraju-BA, com 29 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Av. Cristo Rei, Nº361, Centro, Sooretama-ES. 04479 7.: ANDRÉ DOS SANTOS SILVA, natural de Linhares-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), operador de prensa hidraulica, residente na Rua Rondônia, nº 06, Aviso, Linhares-ES e RAQUEL DOS SANTOS DIAS, natural de Linhares-ES, com 20 anos de idade, solteiro(a), Sem profissão remunerada, residente na Rua Vilmo Guizani, 603, Salvador, Sooretama-ES. 04480 8.: EDIONES LEAL MACHADO, natural de Linhares-ES, com 32 anos de idade, divorciado(a), operador conferente, residente na Sitio Alegre, s/n, Sooretama-ES e ELIANE TRINDADE FERREIRA, natural de Itabela-BA, com 29 anos de idade, divorciado(a), vendedora, residente na Sitio Alegre, s/n, Sooretama-ES. 04481 9.: VILMAR XAVIER DA SILVA, natural de Itanhém-BA, com 52 anos de idade, viúvo(a), aposentado, residente na Rua Domingos Oleandra, 17, Salvador, Sooretama-ES e MARIA APARECIDA ROSA, natural de Linhares-ES, com 47 anos de idade, solteiro(a), Auxiliar de serviço de copa, residente na Rua Domingos Oleandra, 17, Salvador, Sooretama-ES. 04482 10.: GUILHERME GARCIA DA SILVA, natural de Coronel Fabriciano-MG, com 33 anos de idade, divorciado(a), Marceneiro de móveis, residente na Rua Augusto de Souza, Nº140, Centro, Sooretama-ES e BRUNA NEIDIANE FAGUNDES PAULO, natural de Maricá-RJ, com 24 anos de idade, solteiro(a), Sem profissão remunerada, residente na Rua Augusto de Souza, Nº140, Centro, Sooretama-ES. 04483 11.: COSME DE JESUS, natural de Itamaraju-BA, com 52 anos de idade, solteiro(a), agricultor, residente na Corrego Patioba, S/n, Chumbado, Sooretama-ES e MARINALVA FERREIRA SAMPAIO, natural de Itamaraju-BA, com 49 anos de idade, solteiro(a), agricultora, residente na Corrego Patioba, S/n, Chumbado, Sooretama-ES. 04484 12.: ADRIANO GOMES DA SILVA, natural de São Mateus-ES, com 36 anos de idade, solteiro(a), emcarregado, residente na Rua Cristo Rei, Nº1192, Salvador, Sooretama-ES e LUCILEIA BARBOSA DE OLIVEIRA, natural de São Mateus-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Cristo Rei, Nº1192, Salvador, Sooretama-ES. 04489 13.: MARIO RODRIGUES, natural de Colatina-ES, com 70 anos de idade, viúvo(a), Trabalhador braçal, residente na Fazenda Pirajá, Linha de Povoação, Linhares-ES e IVONE ALVES BATISTA, natural de Resplendor-MG, com 66 anos de idade, viúvo(a), aposentada, residente na Rua Bom fim, nº 77, Centro, Sooretama-ES. 04490 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Sooretama-ES, 05 de fevereiro de 2020 Esmael Nunes Loureiro Tabelião _____________________________________________________________________ CARTÓRIO DE NOTAS E REGISTRO CIVIL Faço saber que pretender casar-se: 1.: GEOVANI SILVÉRIO RODRIGUES, natural de Vila Velha-ES, com 20 anos de idade, solteiro(a), ajustador mecânico, residente na Avenida Amarilio Schwab, S/n, Santa Luzia, Cariacica-ES e DANIELA GUIMARÃES, natural de Vitória-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), vendedora, residente na Avenida Amarilio Schwab, S/n, Santa Luzia, Cariacica-ES. 12667 2.: ANDRIEL LOPES CORRÊA, natural de Vila Velha-ES, com 20 anos de idade, solteiro(a), autônomo, residente na Rua Gaspar, nº 15, Bairro Nova Rosa da Penha II, Cariacica-ES e ESTER GONÇALVES CORREIA, natural de Cariacica-ES, com 20 anos de idade, solteiro(a), autônoma, residente na Rua Gaspar, nº 15, Bairro Nova Rosa da Penha II, Cariacica-ES. 12685 3.: EDVAN SOARES DOS SANTOS, natural de Ecoporanga-ES, com 33 anos de idade, solteiro(a), motorista, residente na Rua das Torres, nº 40, Flexal II, Cariacica-ES e DAYSE RODRIGUES VALGER, natural de Vila Velha-ES, com 43 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua das Torres, nº 40, Flexal II, Cariacica-ES. 12694 4.: LUCAS LIMA BASILIO, natural de Itamaraju-BA, com 25 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de serviços gerais, residente na Rua Manoel Coutinho, nº 98, Porto de Santana, Cariacica-ES e STÉFFANY DE PAULA EDNARDO GONZAGA, natural de Cariacica-ES, com 20 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Manoel Coutinho, nº 98, Porto de Santana, Cariacica-ES. 12703 5.: MANOEL MESSIAS GOMES DE ARAUJO, natural de Gongogi-BA, com 28 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de serviços gerais, residente na Rua Santa Terezinha, S/nº, Bairro Porto Novo, Cariacica-ES e LUCILÉIA ROSA, natural de Pancas-ES, com 47 anos de idade, divorciado(a), doméstica, residente na Rua Santa Terezinha, S/nº, Bairro Porto Novo, Cariacica-ES. 12722 6.: VINICIUS DIAS DE JESUS, natural de Vitória-ES, com 25 anos de idade, Solteiro(a), repositor, residente na Rua Aurelio Francisco Schwab, S/n, Porto Belo I, Cariacica-ES e MARIA MADALENA TOMAZ, natural de Cariacica-ES, com 27 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua Aurelio Francisco Schwab, S/n, Porto Belo I, Cariacica-ES. 12730 7.: CRISTIANO DE ARAUJO POSSA, natural de Vila Velha-ES, com 32 anos de idade, Solteiro(a), técnico de comunicações de dados, residente na Rua do Canal, nº 165, Nova Brasília, Cariacica-ES e DIELY IGNACIO SAMORA, natural de Vitória-ES, com 25 anos de idade, Solteira(o), autônoma, residente na Rua do Canal, nº 165, Nova Brasília, Cariacica-ES. 12731 8.: FILIPE CHAGAS DA NEIVA, natural de Ibatiba-ES, com 22 anos de idade, Solteiro(a), auxiliar de mecânico, residente na Rua Ralph Gomes Sales, S/n, Flexal I, Cariacica-ES e NATALIA DA SILVA PENA, natural de Vila Velha-ES, com 16 anos de idade, Solteira(o), estudante, residente na Rua Ralph Gomes Sales, S/n, Flexal I, Cariacica-ES. 12732 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Cariacica-ES, 05 de fevereiro de 2020 Milson Fernandes Paulin Tabelião e Oficial _____________________________________________________________________ CARTORIO DE REGISTRO CIVIL DO DISTRITO DE GOIABEIRAS Faço saber que pretender casar-se: 1.: RONNY RAMOS VITORIENSE, natural de Vitória-ES, com 23 anos de idade, Solteiro(a), assistente administrativo, residente na Rua Professora Ocarlina Drumond de Carvalho, nº 69, Maria Ortiz, Vitória-ES e JAMILE SANTOS SOUZA, natural de Eunápolis-BA, com 24 anos de idade, Solteira(o), professora, residente na Rua Professora Ocarlina Drumond de Carvalho, nº 69, Maria Ortiz, Vitória-ES. 23606 2.: RENAN CORDEIRO, natural de Vitória-ES, com 29 anos de idade, Solteiro(a), supervisor técnico, residente na Rua Haylton Bassini Júnior, nº S/N, Mata da Praia, Vitória-ES e MARIA RAFAELA CANTÃO BASTOS, natural de Vitória-ES, com 27 anos de idade, Solteira(o), assistente social, residente na Rua Haylton Bassini Júnior, nº S/N, Mata da Praia, Vitória-ES. 23611 3.: LORENZO DE SOUZA ACCARINO, natural de São Paulo-SP, com 28 anos de idade, solteiro(a), arquiteto, residente na Rua Doutor João Batista Miranda Amaral, nº 135, Apto 203, Jardim Camburi, Vitória-ES e KAMILLA PIMENTEL MATARANGAS, natural de Vitória-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), arquiteta, residente na Rua Doutor João Batista Miranda Amaral, nº 135, Apto 203, Jardim Camburi, Vitória-ES. 23612 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 05 de fevereiro de 2020 Paula Cecilia da Luz Rodrigues Oficial _____________________________________________________________________ Cartório de Viana - Registro Civil e Tabelionato da Sede Faço saber que pretender casar-se: 1.: WILHIAN JÚNIOR LÓSS, natural de Vitória-ES, com 33 anos de idade, Solteiro(a), Soldador, residente na Rua dos Alpes, S/nº, Nova Bethânia, Viana-ES e MARGARETH GONÇALVES DE SOUZA, natural de Vitória-ES, com 37 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua dos Alpes, S/nº, Nova Bethânia, Viana-ES. 06825 2.: ELDER SCAQUETTI SCHMITTEL, natural de Cariacica-ES, com 29 anos de idade, Solteiro(a), motorista, residente na Rua Nosso Senhor do Bonfim, nº 16, Nova Bethânia, Viana-ES e SAMARA DE JESUS BENTO, natural de São Mateus-ES, com 27 anos de idade, Solteira(o), Auxiliar administrativo, residente na Rua Rio Paraná, S/n°, Eldorado, Viana-ES. 06829 3.: MARCOS JUNIOR DA CONCEIÇÃO, natural de Vila Velha-ES, com 30 anos de idade, Solteiro(a), Jardineiro, residente na Rua Celestino José de Barros, nº 02, Areinha, Viana-ES e NATTÉRCYA GOMES DOS SANTOS, natural de Vila Velha-ES, com 22 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua Celestino José de Barros, nº 02, Areinha, Viana-ES. 06830 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Viana-ES, 05 de fevereiro de 2020 Sophie Helene Rodrigues Porto Tabeliã e Oficiala _____________________________________________________________________ Cartório de RCPNIT e Tabelionato da Sede da Comarca de Linhares - CNS 02.378-8 Faço saber que pretender casar-se: 1.: FLAVIO MARINATO DA SILVA, natural de Linhares-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), agricultor, residente na Japira, s/n, Linhares-ES e ADRIELY LONGUE GAMBERT, natural de Rio Bananal-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), agricultora, residente na Avenida Augusto Calmon, nº 2024, Centro, Linhares-ES. 09997 2.: LUAN CUNHA OLIVEIRA, natural de Linhares-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), engenheiro químico, residente na Rua Cristóvão Colombo, nº 602, Interlagos, Linhares-ES e JOICE PIANCA ZUCOLOTO, natural de Rio Bananal-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), fisioterapeuta, residente na Avenida Vitória, nº 1105, Centro, Linhares-ES. 09998 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Linhares-ES, 05 de fevereiro de 2020 FERNANDO BRANDÃO COELHO VIEIRA Notário e Registrador Civil _____________________________________________________________________ CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DO DISTRITO DE CARAPINA Faço saber que pretender casar-se: 1.: DALVAN DE JESUS GOMES, natural de Prado-BA, com 31 anos de idade, Solteiro(a), auxiliar de serviços gerais, residente na Avenida Presidente Dutra, nº 638, Jardim Carapina, Carapina, Serra-ES e JAQUELINE SILVA FERREIRA, natural de Vitória-ES, com 25 anos de idade, Solteira(o), auxiliar administrativa, residente na Avenida Presidente Dutra, nº 638, Jardim Carapina, Carapina, Serra-ES. 29673 2.: CLAUDIONOR DE JESUS OLIVEIRA, natural de Ibirataia-BA, com 43 anos de idade, Solteiro(a), trabalhador rural, residente na Rua Itaguacu,nº 17, Jardim Carapina , Carapina, Serra-ES e GILMA DE JESUS GOIS, natural de Itacaré-BA, com 48 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua Itaguacu,nº 17, Jardim Carapina , Carapina, Serra-ES. 29677 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Serra-ES, 05 de fevereiro de 2020 Silvio dos Santos Neto Tabelião e Oficial _____________________________________________________________________ CARTÓRIO SARLO Faço saber que pretender casar-se: 1.: RICARDO VINICIUS CHAGAS SILVA, natural de Vitória-ES, com 28 anos de idade, Solteiro(a), vigilante, residente na Rua Ormando de Aguiar, nº 421, Romão, Vitória-ES e TAYARA RODRIGUES PEREIRA, natural de Vitória-ES, com 25 anos de idade, Solteira(o), programadora de serviços, residente na Rua Eulália Moreira, nº 26, Romão, Vitória-ES. 23847 2.: VINÍCIUS DE JESUS SOUZA, natural de Vitória-ES, com 31 anos de idade, Solteiro(a), autônomo, residente na Rua Santo Andre, S/nº, Bairro da Penha, Vitória-ES e FRANCHESCA ANGELO DOS SANTOS, natural de Vitória-ES, com 30 anos de idade, Solteira(o), Conferente de logística, residente na Rua Santo Andre, S/nº, Bairro da Penha, Vitória-ES. 23850 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 05 de fevereiro de 2020 RODRIGO SARLO ANTONIO Oficial _____________________________________________________________________ RCTN - DISTRITO DE ARGOLAS, VILA VELHA/ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: NATÃ DA SILVA SOUZA, natural de Vila Velha-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de expedição, residente na Rua Capitão Vieira de Melo, nº 69, Vila Garrido, Vila Velha-ES e CATERINE BASTOS SERAPHIM, natural de Vitória-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), operadora de caixa, residente na Rua Capitão Vieira de Melo, nº 69, Vila Garrido, Vila Velha-ES. 04045 2.: ALESSANDRO NASCIMENTO RIBEIRO, natural de Vitória-ES, com 36 anos de idade, solteiro(a), Engenheiro metalúrgico, residente na Rua Jurema Barbosa de Almeida, nº 259, Vila Garrido, Vila Velha-ES e GEISIANE SOUZA DA SILVA, natural de Vitória-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), Bancária, residente na Rua Jurema Barbosa de Almeida, nº 259, Vila Garrido, Vila Velha-ES. 04046 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 05 de fevereiro de 2020 Fabrini Leite Marçal Oficial e Tabelião _____________________________________________________________________ Cartório da Barra Faço saber que pretender casar-se: 1.: NATANAEL DA SILVA JUNIOR, natural de Vila Velha-ES, com 22 anos de idade, Solteiro(a), autonomo, residente na Rua Agamalie de Moraes, nº 220, João Goulart, Vila Velha-ES e TAYNÁ SANTOS PAULO, natural de Vila Velha-ES, com 20 anos de idade, Solteira(o), correspondente bancaria, residente na Rua Agamalie de Moraes, nº 220, João Goulart, Vila Velha-ES. 08178 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 05 de fevereiro de 2020 Najla Aparecida Assad de Morais Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ Cartório Maria Amado Faço saber que pretender casar-se: 1.: JOSÉ SILVA, natural de Candeias-BA, com 65 anos de idade, Divorciado(a), soldador, residente na Rua Arari, 05, Serra Dourada III, Serra-ES e ROSANGELA RAMOS DA SILVA, natural de Vitória-ES, com 53 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua Arari, 05, Serra Dourada III, Serra-ES. 09933 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Serra-ES, 05 de fevereiro de 2020 Marisa de Deus Amado Oficiala e Tabeliã