Arquivos & Anexos
Proclamas - 05/12/2020
CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DO DISTRITO DE CARAPINA Faço saber que pretender casar-se: 1.: SANDRO LUCIO SEVERINO, natural de Linhares-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), vendedor, residente na Rua Santa Teresa, nº 161, Jardim Carapina, Serra-ES e BRUCIELE SILVA SOUSA, natural de Vitória da Conquista-BA, com 25 anos de idade, solteiro(a), vendedora, residente na Rua Santa Teresa, nº 161, Jardim Carapina, Serra-ES. 30812 2.: IZAIAS PEREIRA VIANA, natural de Divino das Laranjeiras-MG, com 66 anos de idade, viúvo(a), motorista aposentado, residente na Avenida Braúna, 257 , Colina de Laranjeiras, Serra-ES e EUDENE GAMA DE MELLO GOMES, natural de Colatina-ES, com 60 anos de idade, viúvo(a), do lar, residente na Avenida Braúna, 257 , Colina de Laranjeiras, Serra-ES. 30814 3.: LUCAS HENRIQUE DE SOUZA DAMASCENO, natural de Santa Maria de Jetibá-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), ti, residente na Rua Fábrica de Peles, 09, Vivenda Silva, 1º Piso, Charneca de Caparica, Portugal-ET e JOICY HELLEN MENDES MACHADO, natural de Vila Velha-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), engenheira de produção, residente na Rua Cachoeiro de Itapemirim, 69, Barcelona, Serra-ES. 30818 4.: MIQUEIAS FERREIRA PEREIRA, natural de Vitória-ES, com 35 anos de idade, divorciado(a), operador de empilhadeira, residente na Rua Maria Hortz, n º 156, Carapina, Serra-ES e PATRICIA DE SOUZA, natural de Vitória-ES, com 38 anos de idade, solteiro(a), auxiliar administrativo, residente na Rua Maria Hortz, n º 156, Carapina, Serra-ES. 30819 5.: CLAUDIO RONALDO DE ANDRADE, natural de Vitória-ES, com 40 anos de idade, divorciado(a), Motorista, residente na Rua 13 de Maio, 438, Jardim Tropical, Serra-ES e LUCIMEIRE VILAS BOAS DOS SANTOS, natural de Camamu-BA, com 24 anos de idade, solteiro(a), gerente, residente na Rua 13 de Maio, 438, Jardim Tropical, Serra-ES. 30823 6.: ADÃO JOSÉ MIRANDA, natural de Colatina-ES, com 67 anos de idade, divorciado(a), motorista aposentado, residente na Rua São Paulo, nº 601, Bloco 601, Lado A, Ed. Guaiba, Ap. 404, André Carloni, Serra-ES e VALDETE DE OLIVEIRA BRAGA, natural de Barra de São Francisco-ES, com 55 anos de idade, divorciado(a), cozinheira, residente na Rua São Paulo, nº 601, Bloco 601, Lado A, Ed. Guaiba, Ap. 404, André Carloni, Serra-ES. 30824 7.: ERASMO PEREIRA DA SILVA, natural de Ibiraçu-ES, com 50 anos de idade, solteiro(a), tripulante de ambulancia, residente na Rua das Perdizes, nº 62, Porto Canoa, Serra-ES e LOISE QUÊNIA EVANGELISTA PINHEIRO, natural de Goiânia-GO, com 46 anos de idade, solteiro(a), artesã, residente na Avenida São João, Quadra 14, Lote 01-06, Ap. 103, Borges Landeiro, Alto da Glória, Goiânia-GO. 30825 8.: JOSÉ EUSTAQUIO DE MORAIS, natural de Coroaci-MG, com 55 anos de idade, solteiro(a), mecânico, residente na Avenida Brasil, nº 660, Novo Horizonte, Serra-ES e DANIELE PEREIRA DE OLIVEIRA, natural de Governador Valadares-MG, com 42 anos de idade, solteiro(a), vendedora, residente na Avenida Brasil, nº 660, Novo Horizonte, Serra-ES. 30826 9.: BRUNO MACHADO FERRARINI, natural de Vitória-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), eletricista escalador, residente na Rua Márcio Lorente Brambati, nº 07, André Carloni, Serra-ES e ISABELLA DOS SANTOS GOMES, natural de Vitória-ES, com 20 anos de idade, solteiro(a), esteticista, residente na Rua Márcio Lorente Brambati, nº 07, André Carloni, Serra-ES. 30827 10.: EDGARD NASCIMENTO DE ALMEIDA, natural de Duque de Caxias-RJ, com 39 anos de idade, solteiro(a), consultor de vendas, residente na Rua Monte Gilboa, nº 83, Ap. 401, Bl. 01, Residencial Atlantico II, Colina de Laranjeiras, Serra-ES e LIVI ÉVELLIN EVALDO NEIMOEG, natural de Barra de São Francisco-ES, com 34 anos de idade, solteiro(a), empresária, residente na Rua Monte Gilboa, nº 83, Ap. 401, Bl. 01, Residencial Atlantico II, Colina de Laranjeiras, Serra-ES. 30832 11.: LUÍS FILIPE DE ALMEIDA ZAPELINI, natural de Criciúma-SC, com 27 anos de idade, solteiro(a), jardineiro, residente na Rua da Conceição, nº 90, Taquara II, Serra-ES e KELY CRISTINA DO NASCIMENTO SANTOS, natural de Vitoria-ES, com 41 anos de idade, solteiro(a), cabeleireira, residente na Rua da Conceição, nº 90, Taquara II, Serra-ES. 30834 12.: SULIVAN RODRIGUES DA SILVA, natural de Medeiros Neto-BA, com 47 anos de idade, solteiro(a), técnico de segurança, residente na Rua Minas Gerais, nº 660, Condominio Carapina, Ap. 301, Bl. 12, Morada de Laranjeiras, Serra-ES e MARIA APARECIDA SANTOS SILVA, natural de Medeiros Neto-BA, com 46 anos de idade, solteiro(a), pedagoga, residente na Rua Minas Gerais, nº 660, Condominio Carapina, Ap. 301, Bl. 12, Morada de Laranjeiras, Serra-ES. 30837 13.: KAMILO JOSE RUBIM TEIXEIRA, natural de Vila Velha-ES, com 38 anos de idade, solteiro(a), Mecânico, residente na Beco Três, nº 1113, Jardim Tropical, Serra-ES e KÍSSILA RAYARA ROSA, natural de Vila Velha-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Beco Três, nº 1113, Jardim Tropical, Serra-ES. 30839 14.: EDIMAR SIRQUEIRA DE JESUS, natural de Lajedão-BA, com 54 anos de idade, solteiro(a), motorista, residente na Rua Avestruz, nº 08, Novo Horizonte, Serra-ES e MARIA APARECIDA DOS SANTOS, natural de Conselheiro Pena-MG, com 46 anos de idade, divorciado(a), domestica, residente na Rua Avestruz, nº 08, Novo Horizonte, Serra-ES. 30841 15.: FABIO GUIMARÃES DA SILVA, natural de Vitória-ES, com 49 anos de idade, divorciado(a), funcionário público municipal, residente na Rua Santa Terezinha, nº 96, Carapina Grande, Serra-ES e RONIVAN GOMES DE SOUZA, natural de Colatina-ES, com 44 anos de idade, divorciado(a), micro empreendedora, residente na Rua Santa Terezinha, nº 96, Carapina Grande, Serra-ES. 30842 16.: EVILÁSIO MARIANO NOELVES, natural de Ibirapuã-BA, com 55 anos de idade, solteiro(a), motorista, residente na Rua Bahia, nº 433, Bicanga, Serra-ES e MARIA NEIDE MARTINS SANTOS, natural de Potiraguá-BA, com 72 anos de idade, divorciado(a), técnica de enfermagem, residente na Rua Bahia, nº 433, Bicanga, Serra-ES. 30845 17.: IGOR VAZ FRACALOSSI, natural de Vila Velha-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), administrador, residente na Avenida Eudes Scherres de Souza, 2286, Colina da Laranjeiras, Serra-ES e JULLIANA MORAIS DOS SANTOS, natural de Vitoria-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), administradora, residente na Avenida Eudes Scherres de Souza, 2286, Colina da Laranjeiras, Serra-ES. 30846 18.: WESLEY EPIFANIO ESTÊVÃO, natural de Resplendor-MG, com 37 anos de idade, solteiro(a), encarregado geral de obra, residente na Rua Miguel Gusmão Filho, nº 22, Camará, Serra-ES e NAIARA CRISTINA RIBEIRO DA SILVA, natural de Pancas-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Miguel Gusmão Filho, nº 22, Camará, Serra-ES. 30854 19.: LEONARDO SOUZA DA COSTA, natural de Vitória-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), técnico em automação industrial, residente na Rua Tangui, nº 69, Mata da Serra, Serra-ES e CAMILA NEVES FAGUNDES, natural de Belo Horizonte-MG, com 24 anos de idade, solteiro(a), psicóloga, residente na Rua Tangui, nº 69, Mata da Serra, Serra-ES. 30857 20.: ALEX SANDER GOMES DOS SANTOS, natural de Vitória-ES, com 42 anos de idade, solteiro(a), designer gráfico, residente na Rua Rio Branco, nº 47, Parque Residencial Laranjeiras, Serra-ES e MARCELA BARBOSA DA SILVA, natural de Vitoria-ES, com 37 anos de idade, solteiro(a), assistente administrativo, residente na Rua Rio Branco, nº 47, Parque Residencial Laranjeiras, Serra-ES. 30858 21.: ELIAS COELHO CRUZ, natural de Vitória-ES, com 53 anos de idade, divorciado(a), empresário, residente na Rua Fortaleza, nº 98, Alterosas, Serra-ES e ÉRICA BARBUIO DA SILVA, natural de São Paulo-SP, com 33 anos de idade, solteiro(a), enfermeira, residente na Rua Fortaleza, nº 98, Alterosas, Serra-ES. 30859 22.: IVAN DA SILVA SOUZA, natural de Itapebi-BA, com 29 anos de idade, solteiro(a), soldador, residente na Rua dos Rouxinois, 52, Morada de Laranjeiras, Serra-ES e HEMILY DOS SANTOS FERREIRA, natural de Vila Velha-ES, com 21 anos de idade, solteiro(a), auxiliar administrativo, residente na Rua dos Rouxinois, 52, Morada de Laranjeiras, Serra-ES. 30860 23.: MURILO CONTAGEM BERTES, natural de Itaperuna-RJ, com 32 anos de idade, solteiro(a), caminhoneiro, residente na Rua Pinho, nº 125, Colina de Laranjeiras, Serra-ES e BIANCA DA CONCEIÇÃO DUARTE, natural de Santo André-SP, com 28 anos de idade, solteiro(a), assistente administrativo, residente na Rua Pinho, nº 125, Colina de Laranjeiras, Serra-ES. 30861 24.: PAULO TORRENTE, natural de Mutum-MG, com 47 anos de idade, solteiro(a), servidor público, residente na Rua Lino Ribeiro Soares, nº 211, Centro, Muniz Freire-ES e LIDIANA DE SOUZA NEUMAM, natural de Vitória-ES, com 34 anos de idade, solteiro(a), enfermeira, residente na Travessa das Avencas, 27, Feu Rosa, Serra-ES. 30865 25.: ANDRÉ DE OLIVEIRA ALMEIDA, natural de Serra-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), advogado, residente na Rua Olivença, nº 92, Morada de Laranjeiras, Serra-ES e BRUNNA COSTA DE SOUZA, natural de Serra-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), advogada, residente na Rua Olivença, nº 92, Morada de Laranjeiras, Serra-ES. 30866 26.: BRUNO BOMFIM DE OLIVEIRA SANTOS, natural de Serra-ES, com 28 anos de idade, Solteiro(a), vendedor, residente na Travessa Guarani, nº 99, Carapina Grande, Serra-ES e SABRINA DA SILVA PASSOS, natural de Vitória-ES, com 27 anos de idade, Solteira(o), vendedora, residente na Travessa Guarani, nº 99, Carapina Grande, Serra-ES. 30867 27.: ADEMILSON AYRES DA FRAGA, natural de Vitória-ES, com 62 anos de idade, divorciado(a), operador aposentado, residente na Rua Humberto de Campos, nº 1149, Jardim Limoeiro, Serra-ES e MARGARETE MIRANDA, natural de Domingos Martins-ES, com 48 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de escritório, residente na Rua Humberto de Campos, nº 1149, Jardim Limoeiro, Serra-ES. 30869 28.: LUCIANO SOUZA RIBEIRO, natural de Conceição da Barra-ES, com 43 anos de idade, solteiro(a), técnico de inspeção de equipamentos, residente na Rua Calcutá, nº 14, Cidade Continental-Setor Ásia, Serra-ES e ROSYANNE FERRUGINE DOS SANTOS, natural de Vitória-ES, com 34 anos de idade, solteiro(a), estudante, residente na Rua Calcutá, nº 14, Cidade Continental-Setor Ásia, Serra-ES. 30871 29.: THIAGO DE SOUZA QUESADA FERNANDES, natural de Rio de Janeiro-RJ, com 30 anos de idade, solteiro(a), corretor de imóveis, residente na Rua Planalto, nº 17, Mata da Serra, Serra-ES e CAROLINE SILVA DE SOUZA, natural de Rio de Janeiro-RJ, com 31 anos de idade, divorciado(a), Professora, residente na Rua Planalto, nº 17, Mata da Serra, Serra-ES. 30872 30.: ALCEIR SERGIO PINTO MARTINS JUNIOR, natural de Rio de Janeiro-RJ, com 39 anos de idade, solteiro(a), técnico em eletrotécnico, residente na Rua dos Curiós, nº 05, Eurico Salles, Serra-ES e AMANDA BENCKE, natural de Porto Alegre-RS, com 36 anos de idade, solteiro(a), servidora pública, residente na Rua dos Curiós, nº 05, Eurico Salles, Serra-ES. 30875 31.: WAGNER PARIS VIEIRA, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 43 anos de idade, Divorciado(a), funcionário público, residente na Rua João Carlos de Souza, nº 40, José de Anchieta, Serra-ES e FERNANDA DE SOUZA, natural de Vitória-ES, com 37 anos de idade, Divorciada(o), do lar, residente na Rua João Carlos de Souza, nº 40, José de Anchieta, Serra-ES. 30876 32.: ISAIAS GUIMARÃES RAMOS, natural de Vitória-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de estoque, residente na Rua Euclides da Cunha, nº 49, Jardim Carapina, Serra-ES e ELISÂNGELA SEVERINO, natural de Rio Bananal-ES, com 32 anos de idade, solteiro(a), auxiliar administrativo, residente na Rua Euclides da Cunha, nº 49, Jardim Carapina, Serra-ES. 30877 33.: SIDNEY DE BASSA COUTINHO, natural de Vitória-ES, com 42 anos de idade, solteiro(a), microempreendedor, residente na Rua Rio Bananal, nº 8, Jardim Carapina, Serra-ES e TAINARA COUTINHO LISBOA, natural de Cariacica-ES, com 20 anos de idade, solteiro(a), chapeira, residente na Rua Rio Bananal, nº 8, Jardim Carapina, Serra-ES. 30878 34.: FLAVIO OLIVEIRA DE SOUZA, natural de Sao Jose Quatro Marcos-MT, com 38 anos de idade, solteiro(a), médico, residente na Avenida Copacabana, nº 28, Morada de Laranjeiras, Serra-ES e KAMILLA CARDOSO BELLO, natural de Mantena-MG, com 31 anos de idade, solteiro(a), médica, residente na Avenida Copacabana, nº 28, Morada de Laranjeiras, Serra-ES. 30882 35.: GUSTAVO SOARES LIMA, natural de Conceição da Barra-ES, com 25 anos de idade, Solteiro(a), ajudante de carga e descarga, residente na Rua Santa Luzia, nº 194, Jardim Tropical, Serra-ES e LUDIMILA ARAÚJO DIAS, natural de Timóteo-MG, com 28 anos de idade, Solteira(o), maquiadora, residente na Rua Santa Luzia, nº 194, Jardim Tropical, Serra-ES. 30884 36.: WEBELSSON DA SILVA, natural de Coroaci-MG, com 28 anos de idade, Divorciado(a), conferente, residente na Rua Pará, nº 81, José de Anchieta II, Serra-ES e FRANCIELI SANTOS DE SOUZA, natural de Vitória-ES, com 36 anos de idade, Divorciada(o), vendedora, residente na Rua Pará, nº 81, José de Anchieta II, Serra-ES. 30885 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Serra-ES, 04 de dezembro de 2020 Silvio dos Santos Neto Tabelião e Oficial _____________________________________________________________________ Cartório de RCPNIT e Tabelionato da Sede da Comarca de Linhares - CNS 02.378-8 Faço saber que pretender casar-se: 1.: MARCELO NASCIMENTO DOS SANTOS, natural de Conceição da Barra-ES, com 46 anos de idade, solteiro(a), técnico contábil, residente na Rua Odilon Nunes Barroso, nº 755, Planalto, Linhares-ES e TATIANA MARTINS COELHO, natural de São Paulo-SP, com 40 anos de idade, solteiro(a), pedagoga, residente na Rua Odilon Nunes Barroso, nº 755, Planalto, Linhares-ES. 10585 2.: MARCELINO GOMES, natural de Colatina-ES, com 86 anos de idade, divorciado(a), agente de segurança aposentado, residente na Rua Presidente Afonso Pena, nº 243, Novo Horizonte, Linhares-ES e MARIA DA PENHA CAMPOS MOURA, natural de Baixo Guandú-ES, com 65 anos de idade, divorciado(a), do lar, residente na Rua Presidente Afonso Pena, nº 243, Novo Horizonte, Linhares-ES. 10586 3.: ELIELTON CARVALHO VIEIRA, natural de Pedro Canário-ES, com 27 anos de idade, divorciado(a), Mecânico de manutenção, residente na Rua Avenida Brasil, N° 120, Bairro Jardim Laguna, Linhares-ES e LIDIA DAMINIELLY DE SOUZA BENFICA, natural de Rio Casca-MG, com 22 anos de idade, solteiro(a), estudante, residente na Rua José dos Santos, N° 76, Bairro Céu Azul, Rio Casca-MG. 10587 4.: JOSÉ ROBERTO SOUSA ROSA, natural de Itapemirim-ES, com 44 anos de idade, divorciado(a), encanador, residente na Rua Wilson Montovanelli, nº 01, Planalto, Linhares-ES e EMANUELE RODRIGUES FANTONI, natural de Linhares-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), agente de manutenção, residente na Rua João Eurico Pandolfi, nº 7, Q 12/7, Juparanã, Linhares-ES. 10588 5.: ROBSON ANTONIO MENELLI, natural de Linhares-ES, com 49 anos de idade, divorciado(a), gerente, residente na Avenida Ouro Preto, nº 769, Interlagos, Linhares-ES e WELBA DOS SANTOS VASCONCELOS, natural de Linhares-ES, com 43 anos de idade, divorciado(a), cabelereira, residente na Avenida Ricardo Guilhermino de Almeida, nº 1590, Aviso, Linhares-ES. 10589 6.: PATRICK BAYERL SILVA, natural de Linhares-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), autônomo, residente na Rua Governador Afonso Cláudio, S/n, Lt 29, Qd 06, Nossa Senhora da Conceição, Linhares-ES e DÉBORA CAROLINY FERREIRA DE AVIZ, natural de Bragança-PA, com 23 anos de idade, solteiro(a), dentista, residente na Rua Governador Afonso Cláudio, S/n, Lt 29, Qd 06, Nossa Senhora da Conceição, Linhares-ES. 10590 7.: ALESSANDRO DOS SANTOS GIRALDELI, natural de Linhares-ES, com 47 anos de idade, solteiro(a), caminhoneiro, residente na Avenida Quintino Bocaiúva, nº 1764, Interlagos, Linhares-ES e IVANI CRUZ BARBOSA, natural de Linhares-ES, com 45 anos de idade, solteiro(a), funcionária pública, residente na Avenida Quintino Bocaiúva, nº 1764, Interlagos, Linhares-ES. 10591 8.: JOBSON CORRÊA SIMÕES, natural de Linhares-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), representante téc. de vendas, residente na Rua Rio Quartel, S/n, Rio Quartel, Linhares-ES e MÁIRA PEZZIN GIUBERTI, natural de Linhares-ES, com 32 anos de idade, solteiro(a), nutricionista, residente na Rua Xavantes, nº 201, Lagoa do Meio, Linhares-ES. 10592 9.: JOSIEL PAULO SIQUEIRA, natural de Linhares-ES, com 37 anos de idade, solteiro(a), vistoriador, residente na Rua Maria das Graças Bonna Marinato, nº 481, Quadra 69/4, Planalto, Linhares-ES e ANDRÉA SILVA BRITO, natural de Feira de Santana-BA, com 39 anos de idade, solteiro(a), vendedora, residente na Avenida Machado de Assis, nº 452, Palmital, Linhares-ES. 10593 10.: GUSTAVO DROSDROCKY SILVA, natural de Linhares-ES, com 21 anos de idade, solteiro(a), tatuador, residente na Rua Tiradentes, nº 2004, Interlagos, Linhares-ES e CAMILLY VITÓRIA ALVES SILVA, natural de Porto Seguro-BA, com 17 anos de idade, solteiro(a), AUTONOMA, residente na Rua Tiradentes, nº 2004, Interlagos, Linhares-ES. 10594 11.: DJALMA DOS ANJOS, natural de Linhares-ES, com 42 anos de idade, divorciado(a), vaqueiro, residente na Rua Santo Hilário, S/n, Nova Esperança, Linhares-ES e ANA PAULA TEIXEIRA, natural de Linhares-ES, com 39 anos de idade, solteiro(a), autônoma, residente na Rua Santo Hilário, S/n, Nova Esperança, Linhares-ES. 10595 12.: GABRIEL LUCA FALCÃO VITOR, natural de Linhares-ES, com 19 anos de idade, solteiro(a), operador de máquina, residente na Rua João Luiz Rodrigues Maciel, nº 116, Planalto, Linhares-ES e ALYCE EWALD QUEIROZ SARDINHA, natural de Linhares-ES, com 17 anos de idade, solteiro(a), estudante, residente na Avenida Vanderli Conti, S/n, Boa Vista, Linhares-ES. 10596 13.: WENDERSON LUIZ DA SILVA, natural de Mantenópolis-ES, com 36 anos de idade, solteiro(a), pedreiro, residente na Rua Josina Silveira, nº 2006, Movelar, Linhares-ES e FABÍNIA SILVA DE JESUS, natural de Itabuna-BA, com 37 anos de idade, solteiro(a), vendedora, residente na Rua Josina Silveira, nº 2006, Movelar, Linhares-ES. 10597 14.: EMERSON MARCELO SOPRANI, natural de Linhares-ES, com 32 anos de idade, solteiro(a), médico veterinário, residente na Área Rural, Córrego Farias, s/n, Linhares-ES e ARIELE IMBERTI, natural de Linhares-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), professora, residente na Avenida Maria Helena Pereira, nº 620, Quadra 5/4, Vila Izabel, Linhares-ES. 10598 15.: JEAN CARLO DIAS DA COSTA, natural de Linhares-ES, com 45 anos de idade, divorciado(a), enfermeiro, residente na Rua Nelson Amorin, nº 245, Novo Horizonte, Linhares-ES e PALOMA SEIDEL PRATES, natural de Linhares-ES, com 21 anos de idade, solteiro(a), recepcionista, residente na Rua Senador Teotônio Vilela, nº 6, Juparanã, Linhares-ES. 10599 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Linhares-ES, 04 de dezembro de 2020 FERNANDO BRANDÃO COELHO VIEIRA Notário e Registrador Civil _____________________________________________________________________ CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DA SEDE Faço saber que pretender casar-se: 1.: FABIO TERRA DO NASCIMENTO, natural de Vitória-ES, com 41 anos de idade, divorciado(a), Veterinário, residente na Rua Emílio Soares Rocha, nº 222, Itapebussu, Guarapari-ES e JULIANA LOPES DA SILVA, natural de Alfredo Chaves-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), farmaceutica, residente na Rua Lúcio Maia, nº 105, Muquiçaba, Guarapari-ES. 12050 2.: JONES COSTALONGA, natural de Guarapari-ES, com 38 anos de idade, solteiro(a), pecuarista, residente na Area Rural, Aldeia Velha, Guarapari-ES e LIDIA CARDOSO DOS SANTOS, natural de Alfredo Chaves-ES, com 32 anos de idade, divorciado(a), assistente financeiro, residente na Area Rural, Aldeia Velha, Guarapari-ES. 12051 3.: ANEILTON NASCIMENTO DO CARMO, natural de Itacaré-BA, com 41 anos de idade, solteiro(a), gari, residente na Rua Nice Machado Freire, nº 01, Concha Dostra, Guarapari-ES e VERA LUCIA PIRES SANT'ANA, natural de Guarapari-ES, com 42 anos de idade, divorciado(a), gari, residente na Rua Nice Machado Freire, nº 01, Concha Dostra, Guarapari-ES. 12052 4.: RICARDO SILVA, natural de Itabuna-BA, com 27 anos de idade, solteiro(a), coletor, residente na Rua Agenor Alves dos Santos, nº 47, Nossa Senhora da Conceição, Guarapari-ES e JAINE LIMA BARBOSA, natural de Itabela-BA, com 22 anos de idade, solteiro(a), confeiteira, residente na Antonio Sobrera, 470, Praia do Morro, Guarapari-ES. 12053 5.: LUIZ MARIA PIUMBINI, natural de Guarapari-ES, com 57 anos de idade, solteiro(a), pedreiro, residente na Rua Gabriel Langa, S/n, Lagoa Funda, Guarapari-ES e MARIA JOSÉ DA SILVA, natural de Belo Horizonte-MG, com 54 anos de idade, divorciado(a), tecnica em enfermagem, residente na Rua Gabriel Langa, S/n, Lagoa Funda, Guarapari-ES. 12054 6.: ERICH CAVALCANTI MATTHOS, natural de Juiz de Fora-MG, com 27 anos de idade, solteiro(a), policial militar, residente na Avenida Oceânica, nº 1278, Praia do Morro, Guarapari-ES e LOURRAINE DOS REIS RIBEIRO, natural de São Mateus-ES, com 31 anos de idade, divorciado(a), Assistente social, residente na Avenida Praiana, nº 1972, Praia do Morro, Guarapari-ES. 12055 7.: VILÇO MAFRA DA FONSECA, natural de Raul Soares-MG, com 51 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de serviço gerais, residente na Av. Juiz Alexandre Martins de Castro Filho, nº 621, Village do Sol, Guarapari-ES e ELISIANE PEREIRA MARTINS, natural de Caratinga-MG, com 38 anos de idade, divorciado(a), auxiliar de serviços gerais, residente na Av. Juiz Alexandre Martins de Castro Filho, nº 621, Village do Sol, Guarapari-ES. 12056 8.: WILLIANN ANDRÉ GUILHERME MACIEJEWSKI, natural de Colatina-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), militar, residente na Rua Jovino do Rosário, Nº1790 , Boa Vista, Curitiba-PR e TATIANI FERRARINI, natural de Domingos Martins-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), Analista administrativo, residente na Rua Havana, nº 29, Praia do Morro, Guarapari-ES. 12057 9.: CRISTIANO POTON OLIVEIRA, natural de Guarapari-ES, com 46 anos de idade, solteiro(a), pedreiro, residente na Rua Laura Loureiro das Neves, nº 70, Muquiçaba, Guarapari-ES e SILVANA DIAS RAMOS, natural de Guarapari-ES, com 44 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Laura Loureiro das Neves, nº 70, Muquiçaba, Guarapari-ES. 12058 10.: VANDERVAL JORGE MONTEIRO, natural de Muqui-ES, com 53 anos de idade, divorciado(a), vulcanizador, residente na Avenida Atlântica, nº 1.144, Praia do Morro, Guarapari-ES e MARLUCE GOMES LOUZADA, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 47 anos de idade, solteiro(a), operadora de caixa, residente na Avenida Atlântica, nº 1.144, Praia do Morro, Guarapari-ES. 12059 11.: LUIZ FERNANDO SIMÕES, natural de Guarapari-ES, com 42 anos de idade, divorciado(a), padeiro, residente na Avenida José Ferreira Ferro, 60 C, Jacunen, Guarapari-ES e LUZIMARA APARECIDA DE JESUS SANTOS, natural de Camacan-BA, com 35 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Avenida José Ferreira Ferro, 60 C, Jacunen, Guarapari-ES. 12060 12.: WALBER SANTOS MENDES, natural de Guarapari-ES, com 21 anos de idade, solteiro(a), vendedor, residente na Rua Silvania Alves, nº 400, Camurugi, Guarapari-ES e KANANDA ALVES SILVA, natural de Porto Seguro-BA, com 20 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de produção, residente na Rua Silvania Alves, nº 400, Camurugi, Guarapari-ES. 12061 13.: VITOR VINICIUS FERNANDES DO NASCIMENTO, natural de Guarapari-ES, com 21 anos de idade, solteiro(a), motociclista, residente na Rua Nice Machado Freire, nº 40, Kubitschek, Guarapari-ES e ALINE SILVA LOUZADA, natural de Castelo-ES, com 16 anos de idade, solteiro(a), estudante, residente na Rua Circular, 84, Kubitschek, Guarapari-ES. 12062 14.: DOUGLAS EMANUEL QUEIROZ FOLLI, natural de Ibatiba-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), fisioterapeuta, residente na Rua Ademar de Barros, nº 25, Santa Margarida, Guarapari-ES e GISELLE NASCIMENTO LIMA, natural de Guarapari-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), secretária, residente na Rua Ademar de Barros, nº 25, Santa Margarida, Guarapari-ES. 12063 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Guarapari-ES, 04 de dezembro de 2020 DANIELLE BUENO FERNANDES NAVARINI Tabeliã e Oficiala Interina _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato do Distrito da Sede Faço saber que pretender casar-se: 1.: JEREMIAS SOUZA, natural de Pedro Canário-ES, com 24 anos de idade, Solteiro(a), auxiliar de serviços gerais, residente na Rua Amazonas, nº 269, Planalto Serrano Bloco B, Serra-ES e DÉBORA SILVA DO NASCIMENTO, natural de Vitória-ES, com 21 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua Amazonas, nº 269, Planalto Serrano Bloco B, Serra-ES. 10482 2.: THALES DOS SANTOS DE JESUS, natural de Vitória-ES, com 22 anos de idade, Solteiro(a), porteiro, residente na Rua Cristal, nº 02, Serra Dourada I, Serra-ES e KAROLAYNE DOS ANJOS SENA, natural de Vitória-ES, com 20 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua Cristal, nº 02, Serra Dourada I, Serra-ES. 10561 3.: RODRIGO RAMOS BENTO, natural de Vitória-ES, com 39 anos de idade, Solteiro(a), autônomo, residente na Rua Camburi, nº 253, Maria Niobe, Serra-ES e JOCILÉIA ANDRADE TORRES, natural de Vitória-ES, com 32 anos de idade, Solteira(o), autônoma, residente na Rua Camburi, nº 253, Maria Niobe, Serra-ES. 10564 4.: GABRIEL ANTONIO GOBETTI SATU, natural de Vitória-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), vendedor, residente na Rua Ana Neri, nº 175, Eldorado, Serra-ES e LUIZA HELENA DOS SANTOS FALCÃO, natural de Serra-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), representante de atendimento, residente na Rua Ana Neri, nº 175, Eldorado, Serra-ES. 10570 5.: JOZIANO VIEIRA SILVA, natural de Vitória-ES, com 31 anos de idade, solteiro(a), industriário, residente na Rua São Paulo, nº 04, São Marcos II,, Serra-ES e LUHARA TEIXEIRA LOUREIRO, natural de Serra-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), professora, residente na Rua Atlântica, nº 46, São Marcos I, Serra-ES. 10575 6.: MAGNO DOS SANTOS, natural de Vila Velha-ES, com 38 anos de idade, Solteiro(a), auxiliar de serviços gerais, residente na Rua Águia Branca, nº 84, Planalto Serrano Bloco A, Serra-ES e BRUNELLA VENANCIO RODRIGUES, natural de Vitória-ES, com 33 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua Águia Branca, nº 84, Planalto Serrano Bloco A, Serra-ES. 10582 7.: ROBERVAL DALTRO COSTA, natural de Fátima-BA, com 34 anos de idade, Solteiro(a), encarregado de loja, residente na Rua Damasco, nº 10, Vista da Serra II, Serra-ES e RAYNARA ALMEIDA DA SILVA, natural de Vitória-ES, com 22 anos de idade, Solteira(o), autonoma, residente na Rua Abaeté, nº 12, Divinópolis, Serra-ES. 10583 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Serra-ES, 04 de dezembro de 2020 Marisa de Deus Amado Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato de Notas da Sede do Juízo de Vila Velha - ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: MOISES QUESEDE DE OLIVEIRA MACHADO, natural de São Paulo-SP, com 29 anos de idade, solteiro(a), operador, residente na Rua Vicente de Carvalho, Edifício Pinheiro, Bloco 504, Apartamento 402 B, Boa Vista II, Vila Velha-ES e LUANA CALDAS SBARDELOTI, natural de Vila Velha-ES, com 31 anos de idade, solteiro(a), técnica de segurança do trabalho, residente na Rua Vicente de Carvalho, Edifício Pinheiro, Bloco 504, Apartamento 402 B, Boa Vista II, Vila Velha-ES. 07843 2.: MOYSES RENAN LEMOS, natural de Santa Teresa-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), coordenador de planejamento, residente na Rua Manaus, nº 133, Ed. Isola Rizza, Aptº 1402, Itapuã, Vila Velha-ES e TÁBATTA RITCHELLE LEAL, natural de Governador Valadares-MG, com 30 anos de idade, solteiro(a), coordenadora de QSMS, residente na Rua Manaus, nº 133, Ed. Isola Rizza, Aptº 1402, Itapuã, Vila Velha-ES. 07861 3.: LUCAS GOMES DÁVILA, natural de Vila Velha-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), analista de negócio, residente na Rua Ivan Neiva Neves, S/nº, Residencial Coqueiral, Vila Velha-ES e JÁFIA QUARESMA PINTO, natural de Itanhém-BA, com 28 anos de idade, solteiro(a), arquiteta, residente na Rua Ivan Neiva Neves, nº 42, Residencial Coqueiral, Vila Velha-ES. 07863 4.: RAFAEL DONATTI DE AGUIAR, natural de Vitória-ES, com 34 anos de idade, solteiro(a), técnico de manutenção, residente na Rua C, nº 13, Vale Encantado, Vila Velha-ES e EUCENI JOSEFINA CARLA ROMANO, natural de Colatina-ES, com 43 anos de idade, solteiro(a), escrituária, residente na Rua Coronel Sodré, N° 609, Apartamento 201, Centro, Vila Velha-ES. 18561 5.: DOILBER SILVANO HEZER, natural de Vila Velha-ES, com 31 anos de idade, solteiro(a), estoquista, residente na Rua Joversino de Souza, nº 222, Divino Espírito Santo, Vila Velha-ES e ELAINE DE CHRISTO RAMOS, natural de Vila Velha-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), vendedora, residente na Rua Joversino de Souza, nº 222, Divino Espírito Santo, Vila Velha-ES. 18562 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 04 de dezembro de 2020 Lucy de Oliveira Ruy Notária e Oficiala Registradora _____________________________________________________________________ CARTÓRIO DE NOTAS E REGISTRO CIVIL Faço saber que pretender casar-se: 1.: MAYCON FERREIRA DA SILVA, natural de Afonso Cláudio-ES, com 32 anos de idade, Solteiro(a), conferente de veículo, residente na Rua Quarenta e Três, nº 12, Nova Rosa da Penha II, Cariacica-ES e BRUNA BRENA CORREA GREGORIO, natural de Cariacica-ES, com 27 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua Quarenta e Três, nº 12, Nova Rosa da Penha II, Cariacica-ES. 13335 2.: GILSON ANTONIO DOS SANTOS, natural de Ecoporanga-ES, com 45 anos de idade, Solteiro(a), operador de betoneira, residente na Rua Dinamarca, nº 21, Nova Esperança, Cariacica-ES e JANIA APARECIDA DA SILVA, natural de Baixo Guandu-ES, com 49 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua Dinamarca, nº 21, Nova Esperança, Cariacica-ES. 13336 3.: EVERTON PIRES DE AGUIAR, natural de Vila Velha-ES, com 36 anos de idade, Solteiro(a), ajudante de pedreiro, residente na Rua Presidente Costa e Silva, nº 918, Aparecida, Cariacica-ES e ELIONARA DA SILVA NOSSA, natural de Vitória-ES, com 28 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua Presidente Costa e Silva, nº 918, Aparecida, Cariacica-ES. 13337 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Cariacica-ES, 04 de dezembro de 2020 Milson Fernandes Paulin Tabelião e Oficial _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato da 2ª Zona Judiciária de Vitória Faço saber que pretender casar-se: 1.: DANIEL MARRIEL MONFARDINI, natural de Vitória-ES, com 31 anos de idade, solteiro(a), autônomo, residente na Rua Idalino Ferreira, nº 93, Nova Palestina, Vitória-ES e MAYARA NASCIMENTO RAMOS VIEIRA, natural de Vitória-ES, com 29 anos de idade, divorciado(a), Operadora de caixa, residente na Rua Idalino Ferreira, nº 93, Nova Palestina, Vitória-ES. 17217 2.: PEDRO RENATO DA SILVA PINTO NETO, natural de Vitória-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), técnico eletrônico, residente na Escadaria Brígida Nader, nº 166, Ilha do Príncipe, Vitória-ES e GABRIELA CAMPOS BEATO VENERANO, natural de Vitória-ES, com 18 anos de idade, solteiro(a), manicure, residente na Escadaria Brígida Nader, nº 166, Ilha do Príncipe, Vitória-ES. 17218 3.: EDER SILVA JACOB, natural de Vitória-ES, com 38 anos de idade, divorciado(a), vigilante, residente na Rua São Pedro, nº 243, Nova Palestina, Vitória-ES e ELISABETE COUTINHO DE OLIVEIRA, natural de Belford Roxo-RJ, com 42 anos de idade, divorciado(a), costureira, residente na Rua São Pedro, nº 243, Nova Palestina, Vitória-ES. 17219 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 04 de dezembro de 2020 Humberto Manoel Passos Beiriz Tabelião e Oficial _____________________________________________________________________ CARTÓRIO SARLO Faço saber que pretender casar-se: 1.: WEDER LAURINDO SILVA, natural de Vitória-ES, com 32 anos de idade, Solteiro(a), auxiliar de obras, residente na Beco Almir Dias, nº 191, Forte São João, Vitória-ES e PATRICIA ROSÁRIO DOS SANTOS, natural de Prado-BA, com 37 anos de idade, Divorciada(o), do lar, residente na Beco Almir Dias, nº 191, Forte São João, Vitória-ES. 24355 2.: LEONARDO BERMUDES CARRAMANHOS, natural de Serra-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), advogado, residente na Rua Pedro Daniel, nº 70, Barro Vermelho, Vitória-ES e INDYRA RHAYZA OLIVEIRA LORENZATO, natural de Goiânia-GO, com 27 anos de idade, solteiro(a), advogada, residente na Rua Pedro Daniel, nº 70, Barro Vermelho, Vitória-ES. 24365 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 04 de dezembro de 2020 RODRIGO SARLO ANTONIO Oficial _____________________________________________________________________ CARTÓRIO DE REG. CIVIL E TABELIONATO DE NOTAS DA SEDE DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO CASTELO Faço saber que pretender casar-se: 1.: WESLEY ROSA DE OLIVEIRA, natural de Vila Velha-ES, com 21 anos de idade, solteiro(a), Ajudante de padeiro, residente na Rua Carlos Lopes, S/nº, Centro, Conceição do Castelo-ES e CLEIONARA APARECIDA MALVINO DE SOUZA, natural de Afonso Cláudio-ES, com 20 anos de idade, solteiro(a), estudante, residente na Rua Carlos Lopes, S/nº, Centro, Conceição do Castelo-ES. 00561 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Conceição do Castelo-ES, 04 de dezembro de 2020 FÁBIO MAGNO SPADETO Oficial e Notário _____________________________________________________________________ CARTORIO DE REGISTRO CIVIL DO DISTRITO DE GOIABEIRAS Faço saber que pretender casar-se: 1.: FABRÍCIO CORREIA PINTO, natural de Vitória-ES, com 33 anos de idade, solteiro(a), técnico de operações, residente na Avenida Jerônimo Vervloet, nº 500, Maria Ortiz, Vitória-ES e JÉSSICA FIUZA FRAGA, natural de Vitória-ES, com 30 anos de idade, divorciado(a), professora, residente na Avenida Jerônimo Vervloet, nº 500, Maria Ortiz, Vitória-ES. 24164 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 04 de dezembro de 2020 Paula Cecilia da Luz Rodrigues Oficial _____________________________________________________________________ CARTORIO DE REGISTRO CIVIL E NOTAS DE ITAIPAVA Faço saber que pretender casar-se: 1.: VINÍCIUS DAS CHAGAS CAMILO, natural de Itapemirim-ES, com 19 anos de idade, Solteiro(a), serralheiro, residente na Rua Vinicius de Moraes, S/n, Joacima, Itapemirim-ES e THALINY LAPA ARARIBA, natural de Iconha-ES, com 18 anos de idade, Solteira(o), estagiaria, residente na Rua Vinicius de Moraes, S/n, Joacima, Itapemirim-ES. 01478 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Itapemirim-ES, 04 de dezembro de 2020 NATÁLIA BASTOS BECHEPECHE ANTAR Oficiala e Tabeliã Interina _____________________________________________________________________ Cartório do Registro Civil e Tabelionato de Notas do Distrito de Barra do Jucu do Juízo de Faço saber que pretender casar-se: 1.: PAULO VICTOR PEREIRA, natural de Vitória-ES, com 34 anos de idade, Solteiro(a), metalúrgico, residente na Av Bandeirantes, 516, Barramares, Vila Velha-ES e RITA SOUZA DE JESUS, natural de Ituberá-BA, com 46 anos de idade, Divorciada(o), auxiliar de serviços gerais, residente na Avenida Bandeirantes, nº 1.576, Quadra 52, Barramares, Vila Velha-ES. 08628 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 04 de dezembro de 2020 Najla Aparecida Assad de Morais Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DA SEDE DA COMARCA DE VIANA-ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: RODRIGO ALONSO PEREIRA, natural de Vitória-ES, com 38 anos de idade, divorciado(a), Eletricista, residente na Rua Tocantins, S/n°, Eldorado, Viana-ES e CRISTIANE OLIVEIRA FERREIRA, natural de Pancas-ES, com 33 anos de idade, solteiro(a), Operadora de caixa, residente na Rua Tocantins, S/n°, Eldorado, Viana-ES. 07137 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Viana-ES, 04 de dezembro de 2020 Sophie Helene Rodrigues Porto Tabeliã e Oficiala CARTÓRIO DO REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS DE BREJETUBA Faço saber que pretendem casar-se: 1.: ALECHANDRE DOS SANTOS ALVES, natural de Cachoeiro de Itapemirim, ES, com 20 anos de idade, solteiro, granjeiro, residente e domiciliado no Córrego Marapé, zona rural, em Brejetuba-ES e PATRÍCIA JOSÉ DOS SANTOS, natural de Venda Nova do Imigrante, ES, com 18 anos de idade, solteira, lavradeira, residente e domiciliada no Córrego Marapé, zona rural, em Brejetuba-ES 000961. Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei. Vitória ES, 04 de dezembro de 2020. GEISA MARIA DA SILVA VIRGINIO Oficiala e Tabeliã