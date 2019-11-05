Proclamas - 05/11/19
Proclamas
CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DISTRITO DE SÃO TORQUATO Faço saber que pretendem casar-se: 1.:ANDRÉ FRAGA RODRIGUES e FERNANDA MONTEIRO DE SOUZA, ele natural de São João do Manteninha-MG, com vinte e cinco (25) anos anos, estado civil solteiro, profissão motorista, residente em Vila Velha-ES, ela natural de Japeri-RJ, com vinte e oito (28) anos de idade, estado civil solteira, profissão professora, residente em Divino-MG. 2.:EDERSON JOSÉ DE FREITAS e EDNA DA SILVA ROCHA, ele natural de Linhares-ES, com trinta e nove (39) anos de idade, estado civil divorciado, profissão técnico de segurança eletrônica, residente em Vila Velha-ES, ela natural de Bom Jesus do Galho-MG, com quarenta (40) anos de idade, estado civil solteira, profissão doméstica, residente em Vila Velha-ES. 3.:RAFAEL DE GOUVÊA LIMA e RAYANE LEITE SENA, ele natural de Vila Velha-ES, com vinte e sete (27) anos de idade, estado civil solteiro, profissão Eletricista, residente em Vila Velha-ES, ela natural de Vila Velha-ES, com vinte e três (23) anos de idade, estado civil solteira, profissão Manicure, residente em Vila Velha-ES. 4.:JHONIFER OLIVEIRA DO ROSARIO e NERISLANE FORTUNATO DA COSTA, ele natural de Eunápolis-BA, com vinte e cinco (25) anos de idade, estado civil solteiro, profissão Operador de CFTV, residente em Vila Velha-ES, ela natural de Vila Velha-ES, com vinte e um (21) anos de idade, estado civil solteira, profissão universitária, residente em Vila Velha-ES. 5.:ANDRÉ RANGEL RIBEIRO e MÍRIAM FREITAS DA SILVA, ele natural de Vila Velha-ES, com vinte e nove (29) anos de idade, estado civil solteiro, profissão programador de produção, residente em Vila Velha-ES, ela natural de Vila Velha-ES, com vinte e quatro (24) anos de idade, estado civil solteira, profissão fisioterapeuta, residente em Vila Velha-ES. 6.:RODRIGO FERREIRA CORTELETI e LAIS FRASSON FRANZOTTI DA SILVA, ele natural de Vitória-ES, com vinte e oito (28) anos de idade, estado civil solteiro, profissão administrador, residente em Vila Velha-ES, ela natural de Vila Velha-ES, com vinte e oito (28) anos de idade, estado civil solteira, profissão designer de interiores, residente em Vila Velha-ES. 7.:GABRIEL LORENZON LUCIANO e PÉROLA STORCH ROSA FAÉ DE ANDRADE, ele natural de Vila Velha-ES, com vinte e cinco (25) anos de idade, estado civil solteiro, profissão autônomo, residente em Vila Velha-ES, ela natural de Vila Velha-ES, com vinte (20) anos de idade, estado civil solteira, profissão estudante, residente em Vila Velha-ES. 8.:AKEL JOSÉ XAVIER BARBOSA e MYLENNA POLI DA SILVA, ele natural de Vitória-ES, com vinte (20) anos de idade, estado civil solteiro, profissão ajudante de padaria, residente em Vila Velha-ES, ela natural de Vila Velha-ES, com vinte e um (21) anos de idade, estado civil solteira, profissão autônoma, residente em Vila Velha-ES. 9.:CARLOS ALBERTO FERREIRA CALDEIRA e MARIA APARECIDA ALVES DE OLIVEIRA, ele natural de Nilópolis-RJ, com cinquenta e cinco (55) anos de idade, estado civil solteiro, profissão Lustrador de madeira, residente em Vila Velha-ES, ela natural de Vila Velha-ES, com quarenta e dois (42) anos de idade, estado civil solteira, profissão secretária do lar, residente em Vila Velha-ES. 10.:PATRICK LUCAS DENICOLO SANT'ANA e ELAINE ALVES LIMA, ele natural de Vila Velha-ES, com trinta e nove (39) anos de idade, estado civil solteiro, profissão motorista, residente em Vila Velha-ES, ela natural de Vitória-ES, com trinta e oito (38) anos de idade, estado civil solteira, profissão auxiliar de serviços gerais, residente em Vila Velha-ES. 11.:KAIQUE JUSTINO LOPES e KATHLEEN ESPICALSKI, ele natural de Vila Velha-ES, com vinte e seis (26) anos de idade, estado civil solteiro, profissão autônomo, residente em Vila Velha-ES, ela natural de Vitória-ES, com vinte e quatro (24) anos de idade, estado civil solteira, profissão recepcionista, residente em Vila Velha-ES. 12.:CRISTIAN MAGNAGO e RACHEL DE OLIVEIRA SILVA, ele natural de Vitória-ES, com vinte e sete (27) anos de idade, estado civil divorciado, profissão mêcanico industrial, residente em Vila Velha-ES, ela natural de Vila Velha-ES, com trinta e três (33) anos de idade, estado civil solteira, profissão costureira, residente em Vila Velha-ES. 13.:ALDAIR LOPES SERAFIM e KATIUCIA CORRÊA SAMORA, ele natural de Vitória-ES, com quarenta e cinco (45) anos de idade, estado civil solteiro, profissão Lustrador de móveis, residente em Vila Velha-ES, ela natural de Vitória-ES, com trinta e oito (38) anos de idade, estado civil divorciada, profissão autônoma, residente em Vila Velha-ES. 14.:RICARDO DE ASSIS PENHA e FRANCIELLE FERNANDA TOLEDO SANTOS, ele natural de Vitória-ES, com trinta e três (33) anos de idade, estado civil solteiro, profissão Montador de móveis e artefatos de madeira, residente em Vila Velha-ES, ela natural de Vila Velha-ES, com trinta (30) anos de idade, estado civil solteira, profissão Manicure, residente em Vila Velha-ES. 15.:ADENILSON SILVA DE AGUIAR e IRENE COSTA DE AMORIM, ele natural de Vitória-ES, com cinquenta e um (51) anos de idade, estado civil solteiro, profissão motorista de caminhão, residente em Vila Velha-ES, ela natural de Colatina-ES, com cinquenta e cinco (55) anos de idade, estado civil divorciada, profissão autônoma, residente em Vila Velha-ES. Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha, ES, 04 de Novembro 2019 Antônio Nunes Belém Tabelião e Oficial do Registro Civil _____________________________________________________________________ Cartorio Alzenira Bitti Faço saber que pretender casar-se: 1.: ALYSON BORGES DE CARLI, natural de João Neiva-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), ajudante de auxiliar geral, residente na Rua João Bauer, 318, Centro, Aracruz-ES e ADRIELE MOURA DO NASCIMENTO, natural de Aracruz-ES, com 19 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Ângelo Sebastião Bitti, nº 3, Jequitibá, Aracruz-ES. 12680 2.: WILLIAN CAMILO ALVES BARROS, natural de Colatina-ES, com 33 anos de idade, divorciado(a), pintor de casas, residente na Rua Catleia, S/n°, Portelinha, Aracruz-ES e NAJARIA SILVA DE ALMEIDA, natural de Canavieiras-BA, com 32 anos de idade, solteiro(a), Babá, residente na Rua Projetada, S/nº, Portelinha, Aracruz-ES. 12681 3.: PASCHOAL LUIZ BRIOSCHI DINIZ, natural de Vila Velha-ES, com 36 anos de idade, solteiro(a), técnico em informática, residente na Rua Flor de Maio, nº 39, São Marcos, Aracruz-ES e ANA CAROLINY QUEIROZ SILVA CASTIGLIONI, natural de Aracruz-ES, com 19 anos de idade, solteiro(a), estudante universitária, residente na Rua Flor de Maio, nº 39, São Marcos, Aracruz-ES. 12682 4.: JOÃO BATISTA LOCATELLI, natural de Montanha-ES, com 54 anos de idade, divorciado(a), motorista de caminhão, residente na Rua Santa Sarmenghi Devéns, 74, Segatto, Aracruz-ES e MARINALVA LOPES ARAUJO, natural de Aracruz-ES, com 44 anos de idade, divorciado(a), salgadeira, residente na Rua Izabel Maioli Modenesi, 71, Bela Vista, Aracruz-ES. 12684 5.: VAGNER FERNANDO RANGEL VIEIRA, natural de Aracruz-ES, com 31 anos de idade, solteiro(a), mecânico, residente na Rua Minas Gerais, N° 18, Guaxindiba, Aracruz-ES e CAMILA NASCIMENTO DE OLIVEIRA, natural de João Neiva-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), assistente comercial, residente na Rua Cézar Sarcinelli, 11, Vila Nova, Aracruz-ES. 12685 6.: ERIVALDO DOS SANTOS SOARES, natural de Montanha-ES, com 48 anos de idade, solteiro(a), pedreiro, residente na Rua Catarina Sagrillo Cuzzuol, nº 265, Fátima, Aracruz-ES e ELIANE PINTO LOUREIRO, natural de Aracruz-ES, com 37 anos de idade, solteiro(a), auxiliar administrativo, residente na Rua Rio Guararema, nº 08, Fátima, Aracruz-ES. 12686 7.: AURO SCHIMITH QUENUPE, natural de Alto Mutum Preto, Baixo Guandu-ES, com 57 anos de idade, divorciado(a), Zelador, residente na Rua Praia do Ouvidor, 2, Aracruz-ES e MARLENE ALEXANDRE DE SOUSA, natural de Caiçara, Município de Boa Viagem-CE, com 51 anos de idade, divorciado(a), auxiliar de serviços gerais, residente na Rua Praia do Ouvidor, 2, Sauaçu, Aracruz-ES. 12687 8.: JOSÉ LUIZ BENTO, natural de Aracruz-ES, com 61 anos de idade, divorciado(a), aposentado, residente na Rod. Primo Bitti, S/n°, Irajá, Aracruz-ES e VERA ARAUJO, natural de Aracruz-ES, com 54 anos de idade, solteiro(a), Gari, residente na Rua Giuseppe Testa, nº 102, Bela Vista, Aracruz-ES. 12688 9.: JURANDIR MARQUES DA ROCHA, natural de Nanuque-MG, com 59 anos de idade, divorciado(a), aposentado, residente na Rua Rio Sauê, nº 03, Fátima, Aracruz-ES e JUDITE VERTUANI CLEMENTE, natural de Linhares-ES, com 50 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua José Coutinho da Conceição, S/nº, Vila Nova, Aracruz-ES. 12691 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Aracruz-ES, 04 de novembro de 2019 Alzenira Zampa Bitti Blank Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ CARTORIO DE REGISTRO CIVIL DO DISTRITO DE GOIABEIRAS Faço saber que pretender casar-se: 1.: LUCIANA POSSATTI DA SILVA, natural de Rio de Janeiro-RJ, com 39 anos de idade, solteiro(a), contadora, residente na Rua Oscar Rodrigues de Oliveira, nº 350, Apto 101, Jardim da Penha, Vitória-ES e PRISCILLA SORAYA ALVES ROCHA, natural de Praia-ET, com 26 anos de idade, solteiro(a), médica, residente na Rua Oscar Rodrigues de Oliveira, nº 350, Apto 101, Jardim da Penha, Vitória-ES. 23365 2.: RAYMUNDO FLORIANO MOREIRA, natural de Florestal-MG, com 66 anos de idade, divorciado(a), empilhadeirista, residente na Rua Professora Maria José de Oliveira, nº 49, Maria Ortiz, Vitória-ES e CLARA MARIA DA PENHA MACHADO, natural de Aracruz-ES, com 62 anos de idade, divorciado(a), empregada doméstica, residente na Rua Professora Maria José de Oliveira, nº 49, Maria Ortiz, Vitória-ES. 23366 3.: HENRIQUE LORENZONI TURINI, natural de Conceição da Barra-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), médico, residente na Rua Genserico Encarnação, nº 90, Bloco B Apto 201 Ed. Hoddis, Mata da Praia, Vitória-ES e EVELYN GASPAR ROCHA DE MORAES, natural de Aracruz-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), médica, residente na Rua Genserico Encarnação, nº 90, Bloco B Apto 201 Ed. Hoddis, Mata da Praia, Vitória-ES. 23371 4.: PAULO ANDERSON DA SILVA MADEIRA, natural de Vila Velha-ES, com 41 anos de idade, Solteiro(a), vigilante, residente na Rua Professora Maria da Penha Costa Rocha, nº 25, Maria Ortiz, Vitória-ES e ANA CRISTINA NASCIMENTO, natural de Vitória-ES, com 49 anos de idade, Divorciada(o), professora, residente na Rua Professora Maria da Penha Costa Rocha, nº 25, Maria Ortiz, Vitória-ES. 23372 5.: FRANCISCO DANIEL ONZI, natural de Criciúma-SC, com 37 anos de idade, solteiro(a), Engenheiro mecânico, residente na Rua Doutor Cyro Lopes Pereira, nº 535, Jardim da Penha, Vitória-ES e BÁRBARA NANTUA EVANGELISTA GIORDANO, natural de Brasília-DF, com 38 anos de idade, solteiro(a), Funcionária pública federal, residente na Rua Doutor Cyro Lopes Pereira, nº 535, Jardim da Penha, Vitória-ES. 23373 6.: WANDERSON SILVA DE OLIVEIRA, natural de Serra-ES, com 31 anos de idade, Solteiro(a), estorquista, residente na Rua Professor Renato Ribeiro dos Santos, nº 202, Maria Ortiz, Vitória-ES e ROSANA RIBEIRO DE GOES, natural de Vitória-ES, com 32 anos de idade, Solteira(o), porteira, residente na Rua Professor Renato Ribeiro dos Santos, nº 202, Maria Ortiz, Vitória-ES. 23374 7.: RUI DIAS DE ARAÚJO, natural de Teófilo Otoni-MG, com 36 anos de idade, Solteiro(a), Vigilante, residente na Rua Professora Ocarlina Drumond de Carvalho, nº 56, Maria Ortiz, Vitória-ES e MARCELIA DÁVILA DE SOUZA, natural de Caratinga-MG, com 27 anos de idade, Divorciada(o), Auxiliar administrativo, residente na Rua Professora Ocarlina Drumond de Carvalho, nº 56, Maria Ortiz, Vitória-ES. 23375 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 04 de novembro de 2019 Paula Cecilia da Luz Rodrigues Oficial _____________________________________________________________________ Cartório Maria Amado Faço saber que pretender casar-se: 1.: RENATO DE OLIVEIRA LOPES, natural de Aimorés-MG, com 46 anos de idade, solteiro(a), mestre de obras, residente na Rua Pau D'Alho do Campo I, S/n, Qd 77, Lt 05, Centro da Serra, Serra-ES e ROSANGELA BORGES DA SILVA, natural de Ibiraçu-ES, com 45 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Pau D'Alho do Campo I, S/n, Qd 77, Lt 05, Centro da Serra, Serra-ES. 09734 2.: ROSEMAR PETRONILHO ALVES, natural de Nova Venécia-ES, com 44 anos de idade, solteiro(a), gerente de vendas, residente na Rua Camará, nº 90, Maria Niobe, Serra-ES e RAQUEL DA SILVA, natural de Pancas-ES, com 45 anos de idade, divorciado(a), cozinheira, residente na Rua Camará, 90, Maria Niobe, Serra-ES. 09735 3.: ANDRE LUIZ CHRIST, natural de Vitória-ES, com 33 anos de idade, Solteiro(a), motorista, residente na Rua Gardênia, nº 26, Serra Dourada II, Serra-ES e NUBIA BARBOSA DE CARVALHO, natural de Vitória-ES, com 33 anos de idade, Solteira(o), recepcionista, residente na Rua Gardênia, nº 26, Serra Dourada II, Serra-ES. 09736 4.: SEBASTIÃO MORAIS, natural de São Gabriel da Palha-ES, com 55 anos de idade, Divorciado(a), aposentado, residente na Avenida Manoel Jacinto da Silva, nº 27, Vista da Serra I, Serra-ES e STÉFANY DA SILVA DERCILIO, natural de Serra-ES, com 19 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Avenida Manoel Jacinto da Silva, nº 27, Vista da Serra I, Serra-ES. 09737 5.: GLEYSON MENDONÇA DO NASCIMENTO, natural de Linhares-ES, com 25 anos de idade, Solteiro(a), industriario, residente na Rua Teófilo Otoni, nº 494, Nova Carapina I, Serra-ES e LETICIA FRANÇA BELINOSSI, natural de Vila Velha-ES, com 25 anos de idade, Solteira(o), professora, residente na Rua Teófilo Otoni, nº 494, Nova Carapina I, Serra-ES. 09738 6.: WESLEY SILVA FONTOURA DE OLIVEIRA, natural de Vitória-ES, com 27 anos de idade, Solteiro(a), técnico de informática, residente na Rua Visconde do Rio Branco, 184, Novo Porto Canoa, Serra-ES e JOSEQUELY LEMOS DA VITÓRIA, natural de Serra-ES, com 27 anos de idade, Solteira(o), autônoma, residente na Rua Visconde do Rio Branco, 184, Novo Porto Canoa, Serra-ES. 09739 7.: KENNY HORTA, natural de São Gabriel da Palha-ES, com 32 anos de idade, Solteiro(a), motorista, residente na Rua Intendente Câmara, nº 860, Nova Carapina I, Serra-ES e JOSIANA MEDEIROS ANASTACIO, natural de Jaguaré-ES, com 27 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua Intendente Câmara, nº 860, Nova Carapina I, Serra-ES. 09740 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Serra-ES, 04 de novembro de 2019 Marisa de Deus Amado Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ Cartório do Registro Civil e Tabelionato - Distrito de Ibes Faço saber que pretender casar-se: 1.: EDENILSON TAMANDARÉ DE SANTANA, natural de Itamaraju-BA, com 53 anos de idade, Divorciado(a), Sem profissão remunerada, residente na Rua Rosental de Oliveira, N° 114, Santa Rita, Vila Velha-ES e SOLANGE DE ASSIS BRAVO, natural de São Paulo-SP, com 46 anos de idade, Solteira(o), costureira industrial, residente na Rua Rosental de Oliveira, N° 114, Santa Rita, Vila Velha-ES. 232728204 2.: CARLOS AUGUSTO BERNARDO DOS SANTOS, natural de Vila Velha-ES, com 27 anos de idade, Solteiro(a), porteiro, residente na Rua João Pinto da Silva, nº 03, Aribiri, Vila Velha-ES e KAMILA WENDY VIEIRA, natural de Timóteo-MG, com 26 anos de idade, Solteira(o), auxiliar de serviços gerais, residente na Rua Alfeu Coutinho, nº 124, Aribiri, Vila Velha-ES. 232728207 3.: MARCELO RIBEIRO GOMES, natural de Itaperuna-RJ, com 37 anos de idade, solteiro(a), Carreteiro, residente na Rua Montevidéu, nº 851, Araçás, Vila Velha-ES e SARITA CRISTINA GOMES, natural de Aimorés-MG, com 40 anos de idade, divorciado(a), auxiliar administrativo, residente na Rua Montevidéu, nº 851, Araçás, Vila Velha-ES. 232728211 4.: ROGÉRIO ANTÔNIO MONHOL DO ROZARIO, natural de Domingos Martins-ES, com 34 anos de idade, solteiro(a), operador de máquinas, residente na Rua Antenor Fassarela, nº 16, Santos Dumont, Vila Velha-ES e GEISE ROSANA LOPES, natural de Muniz Freire-ES, com 42 anos de idade, divorciado(a), cabeleireira, residente na Rua Antenor Fassarela, nº 16, Santos Dumont, Vila Velha-ES. 232728213 5.: THIAGO HENRIQUE TRANCOSO FERNANDES, natural de Vitoria-ES, com 36 anos de idade, solteiro(a), advogado, residente na Rua Dom João Batista da Mota e Albuquerque, nº 410, Novo México, Vila Velha-ES e DANIELLY DOS SANTOS BARCELLOS, natural de Vitória-ES, com 35 anos de idade, solteiro(a), professora, residente na Rua Dom João Batista da Mota e Albuquerque, nº 410, Novo México, Vila Velha-ES. 232728214 6.: KLEBERSON DUTRA DA SILVA, natural de Linhares-ES, com 33 anos de idade, solteiro(a), empresário, residente na Rua Professor Humberto de Campos, Nº 25, Ataíde, Vila Velha-ES e LUCIANA CABRAL DE MELLO, natural de Vila Velha-ES, com 34 anos de idade, solteiro(a), professora, residente na Rua Professor Humberto de Campos, nº 25, Ataíde, Vila Velha-ES. 232728216 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 04 de novembro de 2019 MARIA LUIZA MOREIRA TAJRA MELO Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ Cartório Dyonizio Ruy Faço saber que pretender casar-se: 1.: PEDRO JORGE DE VASCONCELLOS, natural de Viana-ES, com 80 anos de idade, viúvo(a), motorista, residente na Rua Delio Silva Brito, S/nº, Ed. Bariloche, Apto. 202, Praia de Itaparica, Vila Velha-ES e LECI ADELINA DA SILVA, natural de Inhapim-MG, com 74 anos de idade, divorciado(a), aposentada, residente na Rua Delio Silva Brito, S/nº, Ed. Bariloche, Apto. 202, Praia de Itaparica, Vila Velha-ES. 07378 2.: PEDRO HENRIQUE AGUIAR ZAMPROGNO, natural de Vila Velha-ES, com 34 anos de idade, solteiro(a), médico, residente na Rua Mato Grosso, nº 80, Aptº 1001, Praia da Costa, Vila Velha-ES e MARIA AMÁLIA ACCARI PEDROSA, natural de Franca-SP, com 28 anos de idade, solteiro(a), médica, residente na Rua Mato Grosso,nº 80, Praia da Costa, Vila Velha-ES. 17960 3.: NÍCOLAS NASSER FEITOSA, natural de Vitória-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), auxiliar administrativo, residente na Rua Manoel de Abreu, 615, Nova Itaparica, Vila Velha-ES e MARCELA MORAES TAVARES, natural de Vitória-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), auxiliarde clínica médica, residente na Rua Estrada de Capuaba, 52, Ataíde, Vila Velha-ES. 17961 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 04 de novembro de 2019 Lucy de Oliveira Ruy Notária e Oficiala Registradora _____________________________________________________________________ CARTÓRIO SARLO Faço saber que pretender casar-se: 1.: JEREMIAS CRAVO SANTOS, natural de Cariacica-ES, com 30 anos de idade, Solteiro(a), coletor, residente na Rua Wilson de Oliveira Guimarães, S/n, Tabuazeiro, Vitória-ES e KÉTONI THAMIRIS MOURA PEREIRA, natural de Vitória-ES, com 30 anos de idade, Solteira(o), balconista, residente na Rua Wilson de Oliveira Guimarães, S/n, Tabuazeiro, Vitória-ES. 23692 2.: WILSON FAIRICH FERREIRA, natural de Vitória-ES, com 38 anos de idade, divorciado(a), militar estadual, residente na Rua Doutor João Batista Miranda Amaral, nº 261, Jardim Camburi, Vitória-ES e BRUNA KARLA FERREIRA CONCEIÇÃO, natural de Vitória-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), pedagoga, residente na Rua Doutor João Batista Miranda Amaral, nº 261, Jardim Camburi, Vitória-ES. 23693 3.: CLAUDEMIR BRAIDO, natural de Maringá-PR, com 49 anos de idade, solteiro(a), empresário, residente na Rua Orlando Caliman, nº 233, Jardim Camburi, Vitória-ES e REGINA CÉLIA ANDRADE, natural de Assis-SP, com 45 anos de idade, solteiro(a), empresária, residente na Rua Orlando Caliman, nº 233, Jardim Camburi, Vitória-ES. 23694 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 04 de novembro de 2019 RODRIGO SARLO ANTONIO Oficial _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato da 2ª Zona Judiciária de Vitória Faço saber que pretender casar-se: 1.: JOÃO LUCAS FELLER CORREIA, natural de Vitória-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), Analista de relacionamento, residente na Rua Áurea Andrade Cipreste, nº 101, Santa Tereza, Vitória-ES e GABRIELLA MARCHEZI ANDRADE, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), Analista de prevenção, residente na Rua Áurea Andrade Cipreste, nº 101, Santa Tereza, Vitória-ES. 16838 2.: MACIEL DA SILVA BENEDITO, natural de Vitória-ES, com 32 anos de idade, solteiro(a), autonomo, residente na Travessa Santuário, nº 175, Santo Antônio, Vitória-ES e ALINE EDUARDO ATAIDE, natural de Vitória-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), autonoma, residente na Travessa Santuário, nº 175, Santo Antônio, Vitória-ES. 16839 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 04 de novembro de 2019 Humberto Manoel Passos Beiriz Tabelião e Oficial _____________________________________________________________________ CARTÓRIO DE NOTAS E REGISTRO CIVIL Faço saber que pretender casar-se: 1.: KLEYTON CARLOS GUILHERME, natural de Vitória-ES, com 26 anos de idade, Solteiro(a), escrevente, residente na Rua Principal, nº 440, Porto de Santana, Cariacica-ES e SKARLET MARTINS GOMES, natural de Vila Velha-ES, com 22 anos de idade, Solteira(o), estudante, residente na Rua Santa Joana, nº 25, Aparecida, Cariacica-ES. 12495 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Cariacica-ES, 04 de novembro de 2019 Milson Fernandes Paulin Tabelião e Oficial _____________________________________________________________________ Cartório Plazzi - Registro Civil e Tabelionato Faço saber que pretender casar-se: 1.: EDSON ALVES GIACOMIN, natural de João Neiva-ES, com 21 anos de idade, solteiro(a), Aux.de produção, residente na Av. Guilherme Barone, Demetrio Ribeiro, João Neiva-ES e THALITA BATISTA DA SILVA, natural de Nova Venécia-ES, com 20 anos de idade, solteiro(a), estudante, residente na Av. Silvio Avidos, 1573, Apt 201, São Silvano, Colatina-ES. 02995 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Joao Neiva-ES, 04 de novembro de 2019 Wanda Ribeiro Plazzi