Proclamas

Proclamas - 05/09/2020

Publicado em 05 de Setembro de 2020 às 01:00

Redação de A Gazeta

Proclamas - 05/09/2020

_____________________________________________________________________ CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DA SEDE Faço saber que pretender casar-se: 1.: CHARLIE ALVES DA SILVA FERREIRA, natural de Guarapari-ES, com 34 anos de idade, solteiro(a), engenheiro eletricista, residente na Rua Caratinga, nº 40, Belo Horizonte, Guarapari-ES e JULIANA RODRIGUES CUSTODIO, natural de São Paulo-SP, com 29 anos de idade, solteiro(a), farmacêutica, residente na Rua Caratinga, nº 40, Belo Horizonte, Guarapari-ES. 11891 2.: MARCOS VENICIO RIBEIRO, natural de Guarapari-ES, com 34 anos de idade, solteiro(a), corretor de imóveis, residente na Rua Joaquim da Silva Lima, nº 586, Centro, Guarapari-ES e MARINA MENDONÇA VIEIRA SILVA, natural de Manhumirim-MG, com 35 anos de idade, solteiro(a), engenheira civil, residente na Rua Joaquim da Silva Lima, nº 586, Centro, Guarapari-ES. 11892 3.: JOÃO PAULO DO NASCIMENTO VILARINO, natural de Ouro Branco-MG, com 36 anos de idade, solteiro(a), empresário, residente na Rua Benedito de Oliveira Coutinho, nº 50, Praia do Morro, Guarapari-ES e JUSSARA AMARAL DE SOUZA, natural de Guarapari-ES, com 37 anos de idade, solteiro(a), professora, residente na Rua Benedito de Oliveira Coutinho, nº 50, Praia do Morro, Guarapari-ES. 11893 4.: MICHAEL FERNANDES MENELLI, natural de Guarapari-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), policial militar, residente na Rua Vitória, nº 34, Praia do Morro, Guarapari-ES e SUZIANE DE SOUZA SANGALI, natural de Anchieta-ES, com 37 anos de idade, solteiro(a), dentista, residente na Rua Vitória, nº 200, Praia do Morro, Guarapari-ES. 11894 5.: SAMUEL MACHADO ALBINO, natural de Vitória-ES, com 54 anos de idade, divorciado(a), comerciante, residente na Rua Wilson Coutinho Furtado, S/nº., Jardim Santa Rosa, Guarapari-ES e ELISA WESTPHAL, natural de Nova Venécia-ES, com 55 anos de idade, divorciado(a), do lar, residente na Rua Wilson Coutinho Furtado, S/nº., Jardim Santa Rosa, Guarapari-ES. 11895 6.: ELSON PEÇANHA DA SILVA, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 46 anos de idade, divorciado(a), auxiliar de expedição, residente na Avenida Viana, nº 133, Una, Guarapari-ES e VANUSA APARECIDA DUARTE BRAMBATI, natural de Guarapari-ES, com 47 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Avenida Viana, nº 133, Una, Guarapari-ES. 11896 7.: DAVID CANCEGLIERI DA VITÓRIA, natural de Guarapari-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), servidor público estadual, residente na Rua Domingos Correia da Rocha, nº 07, Perocão, Guarapari-ES e FRANSCINE DE OLIVEIRA GARCIA, natural de Belo Horizonte-MG, com 24 anos de idade, solteiro(a), estudante, residente na Rua Batista Catini, nº 509, Muquiçaba, Guarapari-ES. 11897 8.: DIEGO RAMALHETE DE MORAES, natural de Guarapari-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), empresário, residente na Rua Ernesto Geisel, 7, Bairro Kubitschek, Guarapari-ES e PAULA MENEZES LOIOLA, natural de Guarapari-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), gerente, residente na Rua Ernesto Geisel, 7, Bairro Kubitschek, Guarapari-ES. 11898 9.: DONATO RODRIGUES DOS SANTOS, natural de Nanuque-MG, com 32 anos de idade, solteiro(a), motorista, residente na Rua Romário Reis, nº 19 , Perocão, Guarapari-ES e IANDRA NASCIMENTO DE OLIVEIRA, natural de Carlos Chagas-MG, com 28 anos de idade, solteiro(a), operadora de caixa, residente na Rua Romário Reis, nº 19 , Perocão, Guarapari-ES. 11899 10.: ANDRÉ DOS SANTOS COSTA, natural de Guarapari-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), secretário, residente na Rua do Vale, S/n, Bairro Perocão, Guarapari-ES e LORRAYNE OLIVEIRA RODRIGUES, natural de Anchieta-ES, com 20 anos de idade, solteiro(a), operadora de caixa, residente na Rua Nossa Senhora da Penha, nº 26, Santa Mônica, Guarapari-ES. 11900 11.: JOSÉ MARCELO DOS SANTOS LOPES, natural de Itabuna-BA, com 35 anos de idade, solteiro(a), trabalhador rural, residente na Rua Espírito Santo, S/ Nº, Praia do Riacho, Guarapari-ES e ADRIANA OLIVEIRA GOMES, natural de Itapé-BA, com 32 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Espírito Santo, S/ Nº, Praia do Riacho, Guarapari-ES. 11901 12.: MATHEUS SOARES DA SILVA, natural de Vitória-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), auxiliar administrativo, residente na Rua João Pereira da Silva, nº 140, Camurugi, Guarapari-ES e MAYKELLY BARBOSA BRANDÃO, natural de Guarapari-ES, com 18 anos de idade, solteiro(a), jovem aprendiz, residente na Rua Santo Antônio, nº 33, Muquiçaba, Guarapari-ES. 11902 13.: GABRIEL VIEIRA, natural de Guarapari-ES, com 42 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de obras, residente na Rua Paraná, nº 60, Camurugi, Guarapari-ES e LUCIANE PEREIRA DE OLIVEIRA, natural de Iconha-ES, com 35 anos de idade, solteiro(a), artesã, residente na Rua Paraná, nº 60, Camurugi, Guarapari-ES. 11903 14.: JOÃO BOSCO ARPINI, natural de Guarapari-ES, com 57 anos de idade, divorciado(a), representante comercial, residente na Rua Itapemirim, nº 90, Praia do Morro, Guarapari-ES e JANIA MARIA VILELA, natural de Guarapari-ES, com 50 anos de idade, divorciado(a), comerciante, residente na Rua Itapemirim, nº 90, Praia do Morro, Guarapari-ES. 11904 15.: ELIÁRIO LONGUE BISI, natural de Iconha-ES, com 31 anos de idade, solteiro(a), motorista, residente na Alameda Guaibura, nº 2, Nova Guarabari, Guarapari-ES e MARCELA RANGEL DE ALMEIDA, natural de Guarapari-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), bacharel em direito, residente na Alameda Guaibura, nº 2, Nova Guarabari, Guarapari-ES. 11905 16.: MÁRCIO GUIMARÃES COELHO, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 42 anos de idade, solteiro(a), comerciário, residente na Ladeira José Capistrano Nobre, nº 770, Apto. 202, Centro, Guarapari-ES e EMANUELLY DE OLIVEIRA VITÓRIO, natural de Corumbá-MS, com 27 anos de idade, solteiro(a), jornalista, residente na Ladeira José Capistrano Nobre, nº 770, Centro, Guarapari-ES. 11906 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Guarapari-ES, 04 de setembro de 2020 DANIELLE BUENO FERNANDES NAVARINI Tabeliã e Oficiala Interina _____________________________________________________________________ Cartório de RCPNIT e Tabelionato da Sede da Comarca de Linhares - CNS 02.378-8 Faço saber que pretender casar-se: 1.: EDENILSON SANTOS DE JESUS, natural de Igrapiúna-BA, com 21 anos de idade, solteiro(a), trabalhador rural, residente na Rua Projetada, S/n, Bagueira, Linhares-ES e ALICE NEPOMUCENO CARDOSO, natural de Linhares-ES, com 16 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Projetada, S/n, Bagueira, Linhares-ES. 10354 2.: MARCIO GAMA AURELIANO, natural de Linhares-ES, com 32 anos de idade, solteiro(a), montador de móveis, residente na Avenida Cachoeiro de Itapemirim Nº 81, Araçá, Linhares-ES e LUANA MENDES PEIXOTO, natural de Linhares-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Avenida Cachoeiro de Itapemirim Nº 81, Araçá, Linhares-ES. 10355 3.: ELIAS DOS SANTOS MONTEIRO, natural de Linhares-ES, com 41 anos de idade, solteiro(a), Pedreiro, residente na Rua Sergipe, nº 37, Aviso, Linhares-ES e MÔNICA MACHADO DO ROSÁRIO, natural de Itamaraju-BA, com 31 anos de idade, solteiro(a), porteira, residente na Rua Sergipe, nº 37, Aviso, Linhares-ES. 10356 4.: MARCOS VINÍCIUS SPAIRANI ALVARENGA, natural de Linhares-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), motorista, residente na Rua Manoel Gomes Pimentel, nº 31, Lt 31, Qd 09, Linhares V, Linhares-ES e MICKELLE RIBEIRO RAMOS, natural de Linhares-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), vendedora, residente na Rua Manoel Gomes Pimentel, nº 31, Lt 31, Qd 09, Linhares V, Linhares-ES. 10357 5.: JOSÉ ACÁCIO MOLINO FILHO, natural de Colatina-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), cirurgião dentista, residente na Rua Luiz Poltronieri, nº 790, Três Barras, Linhares-ES e FERNANDA CAMATTA CATELAN, natural de Colatina-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), cirurgiã dentista, residente na Rua Luiz Poltronieri, nº 790, Três Barras, Linhares-ES. 10358 6.: MARCIEL TITOL JUNIOR, natural de Linhares-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), ajudante de produção, residente na Rua Antônio Fernandes de Almeida, nº 395, Interlagos, Linhares-ES e ROSA MARIA SILVA FERREIRA, natural de Nova Iguaçu-RJ, com 20 anos de idade, solteiro(a), desempregada, residente na Rua Antônio Fernandes de Almeida, nº 395, Interlagos, Linhares-ES. 10359 7.: ADSON LEANDRO GONÇALVES COSTA, natural de Ilhéus-BA, com 33 anos de idade, solteiro(a), pintor, residente na Rua Olindo Barcelos Soeiro, nº 1176, Planalto, Linhares-ES e RAFAELLA OLIVEIRA MARQUES, natural de Itabuna-BA, com 28 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Olindo Barcelos Soeiro, nº 1176, Planalto, Linhares-ES. 10360 8.: VALDIR OLIVEIRA BASTOS, natural de Governador Mangabeira-BA, com 35 anos de idade, solteiro(a), oficial pleno, residente na Avenida do Testa, nº 10, Qd 39, Nova Esperança, Linhares-ES e PAULIANA MAXIMINIANO GOMES DA SILVA, natural de Linhares-ES, com 32 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Avenida Conceição da Barra, nº 11, Centro, Linhares-ES. 10361 9.: ANDRÉ LUIZ CONSTANCIO PANSINI, natural de Linhares-ES, com 28 anos de idade, divorciado(a), gerente, residente na Avenida Nogueira da Gama, 685, Centro, Linhares-ET e ANGELICA CRISTINA DA SILVA, natural de Santo Amaro-SP, com 32 anos de idade, solteiro(a), analista de marketing, residente na Rua dos Correios, N° 250, Santa Amelia, São Paulo-SP. 10362 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Linhares-ES, 04 de setembro de 2020 FERNANDO BRANDÃO COELHO VIEIRA Notário e Registrador Civil _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato de Notas da Sede do Juízo de Vila Velha - ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: ANTONIO CARLOS MONTEIRO BRACONI, natural de Vitória-ES, com 50 anos de idade, divorciado(a), médico, residente na Avenida Estudante José Júlio de Souza, nº 2040, Praia de Itaparica, Vila Velha-ES e MARAIZA RITA POSSATTI, natural de Vila Velha-ES, com 36 anos de idade, divorciado(a), arquiteta e urbanista, residente na Avenida Estudante José Júlio de Souza, S/nº, Torre B, Aptº 1707, Praia de Itaparica, Vila Velha-ES. 07693 2.: WARLEY CABRAL MARINS, natural de Varginha-MG, com 30 anos de idade, solteiro(a), programador, residente na Rua Orminda Machado Duarte, nº 200, Aptº 601, Ed. Itaúnas, Praia das Gaivotas, Vila Velha-ES e SUELLEN NEGRINI MATOS, natural de Rio de Janeiro-RJ, com 23 anos de idade, solteiro(a), advogada, residente na Avenida Saturnino Rangel Mauro, nº 2960, Aptº 204 B, Praia de Itaparica, Vila Velha-ES. 07702 3.: EDUARDO VIEIRA DE ALMEIDA, natural de Vitória-ES, com 33 anos de idade, divorciado(a), consultor comercial, residente na Rua José Joaquim Santana Rosa, nº 20, Vila Guaranhuns, Vila Velha-ES e THAMARA DA VITÓRIA MATTOS, natural de Vila Velha-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), Técnica em segurança do trabalho, residente na Rua Cacaueiro, nº 491, Itapuã, Vila Velha-ES. 07710 4.: EDGAR SALES BARBOSA DOREA, natural de Salvador-BA, com 33 anos de idade, solteiro(a), publicitário, residente na Rua Antônio Régis dos Santos, nº 439, Itapuã, Vila Velha-ES e DIÓGENES ROGÉRIO FRANÇA DE FARIAS, natural de Corrente-PI, com 29 anos de idade, solteiro(a), enfermeiro, residente na Rua Antônio Régis dos Santos, nº 439, Itapuã, Vila Velha-ES. 07713 5.: ROBERTO RIBEIRO ALMADA NETO, natural de Vitória-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), estudante, residente na Rua Desembargador Augusto Botelho, nº 901, Praia da Costa, Vila Velha-ES e ANA CLARA SABBAGH DE FARIA, natural de Vitória-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), estudante, residente na Avenida da Praia, nº 222, Praia de Itaparica, Vila Velha-ES. 18389 6.: TIAGO SAD ASSIS CORRÊA, natural de Barbacena-MG, com 28 anos de idade, solteiro(a), administrador, residente na Rua Coronel Sodré, N° 960, Centro, Vila Velha-ES e ALYNE ROCHA CABIDO, natural de Vila Velha-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), advogada, residente na Rua Dom Pedro II, nº 154, Glória, Vila Velha-ES. 18390 7.: WILLIAM SICKERT PEREIRA, natural de Uberaba-MG, com 27 anos de idade, solteiro(a), representante comercial, residente na Rua Henrique Laranja, N° 44, Bloco C, Edifício Calhau, Apartamento 202, Centro de Vila Velha, Vila Velha-ES e FRANCIELY ALMEIDA PAIVA, natural de Vitória-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), analista administrativo, residente na Avenida Fernando Antônio, N° 1125, Dom Bosco, Cariacica-ES. 18391 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 04 de setembro de 2020 Lucy de Oliveira Ruy Notária e Oficiala Registradora _____________________________________________________________________ Cartorio Alzenira Bitti Faço saber que pretender casar-se: 1.: IRINEU DA SILVA SANTANA, natural de Itororó-BA, com 58 anos de idade, viúvo(a), pedreiro, residente na Rua Santo Expedito, nº 13, Santa Luzia, Aracruz-ES e ELIANA VIEIRA DE SOUZA, natural de Mucurici-ES, com 45 anos de idade, divorciado(a), técnica em meio ambiente, residente na Rua Santo Expedito, S/nº, Santa Luzia, Aracruz-ES. 12924 2.: EULLER DE SOUZA MATTOS, natural de Aracruz-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), operador de guindaste, residente na Rua Valentim Gentil, S/nº, Santa Cruz, Aracruz-ES e EMILLY ROCHA AZEREDO, natural de Eunápolis-BA, com 20 anos de idade, solteiro(a), técnico de enfermagem, residente na Rua Lúcia Del Puppo Dévens Sarmenghi, nº 21, Bairro Guaxindiba, Aracruz-ES. 12925 3.: MURILO DOS SANTOS BARROS, natural de João Neiva-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), técnico em mecânica, residente na Rua José Modenesi, nº 55, Bela Vista, Aracruz-ES e ADRIANA PEREIRA CORDEIRO BRAVO, natural de Nova Friburgo-RJ, com 37 anos de idade, divorciado(a), do lar, residente na Rua Luiza Modenesi, S/nº, Bairro Bela Vista, Aracruz-ES. 12926 4.: LUCIANO DA SILVA BRANDÃO, natural de Itapemirim-ES, com 36 anos de idade, solteiro(a), jatista, residente na Rua Ananias Netto, 176, Centro, Aracruz-ES e RONILDA ARANTES DOMINGOS, natural de Vitória-ES, com 39 anos de idade, solteiro(a), gesseira, residente na Rua Rubi, 90, Guanabara, Aracruz-ES. 12928 5.: FAGNER BRAGA ALMEIDA, natural de Jacinto-MG, com 27 anos de idade, solteiro(a), pintor jatista, residente na Rua Zilca Nunes Vieira Bermudes, 425, Bela Vista, Aracruz-ES e ADRIANA SANTOS SOUSA, natural de Belmonte-BA, com 27 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de serviços gerais, residente na Rua Zilca Nunes Vieira Bermudes, 425, Bela Vista, Aracruz-ES. 12929 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Aracruz-ES, 04 de setembro de 2020 Alzenira Zampa Bitti Blank Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ Cartório Campo Grande - Registro Civil e Tabelionato de Notas Faço saber que pretender casar-se: 1.: GUILHERME SANTOS SCHWAMBACH BELSHOFF, natural de Cariacica-ES, com 21 anos de idade, solteiro(a), autônomo, residente na Rua Ipiranga, nº 103, Itaquari, Cariacica-ES e QUÉZIA SILVERIO BERNARDO, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 20 anos de idade, solteiro(a), estudante, residente na Rua Ipiranga, nº 103, Itaquari, Cariacica-ES. 27113 2.: FILIPE PIRES DA COSTA, natural de Vitória-ES, com 31 anos de idade, solteiro(a), empresário, residente na Rua Porto, nº 185, Mucuri, Cariacica-ES e FABÍOLA MEDEIROS ROCHA, natural de Vitória-ES, com 32 anos de idade, divorciado(a), empresária, residente na Rua Porto, nº 185, Mucuri, Cariacica-ES. 27117 3.: SIMÃO COUTO DA SILVA, natural de Cariacica-ES, com 58 anos de idade, solteiro(a), portuário, residente na Rua Travessa J, S/n, Itanguá, Cariacica-ES e NEUZINETE CALMON SILVA, natural de Cariacica-ES, com 45 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Travessa J, S/n, Itanguá, Cariacica-ES. 27123 4.: JOSÉ DIAS JUNIOR, natural de Vila Velha-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), autônomo, residente na Rua M, 08, Castelo Branco, Cariacica-ES e EMILAINE ALVES DIAS, natural de Cariacica-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua M, 08, Castelo Branco, Cariacica-ES. 27129 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Cariacica-ES, 04 de setembro de 2020 Fabiana Aurich Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ CARTORIO DE REGISTRO CIVIL DO DISTRITO DE GOIABEIRAS Faço saber que pretender casar-se: 1.: MARCOS DO NASCIMENTO RAMOS JUNIOR, natural de Vila Velha-ES, com 32 anos de idade, Solteiro(a), controlador de acesso, residente na Rua Ademar Luiz Nepomoceno, nº 380, Jardim Camburi, Vitória-ES e RACHEL RODRIGUES DE SOUZA, natural de Vitória-ES, com 32 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua Ademar Luiz Nepomoceno, nº 380, Jardim Camburi, Vitória-ES. 23958 2.: JOSÉ MIGUEL PETIT, natural de LONGJUMEAU Departamento de Essonne-ES, com 49 anos de idade, solteiro(a), empreendedor, residente na Avenida Anísio Fernandes Coelho, nº 301, Apt 201, Bloco A, Jardim da Penha, Vitória-ES e LUCIENE BRAMBATI, natural de Guarapari-ES, com 47 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de administração, residente na Avenida Anísio Fernandes Coelho, nº 301, Apt 201, Bloco A, Jardim da Penha, Vitória-ES. 23959 3.: VITOR FILPO SILVA, natural de Vitória-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), policial militar, residente na Rua Paschoal Delmaestro, nº 485, Apto 902, Jardim Camburi, Vitória-ES e RITA CAROLINA BATISTA DE OLIVEIRA, natural de Vila Velha-ES, com 21 anos de idade, solteiro(a), professora, residente na Rua Paschoal Delmaestro, nº 485, Apto 902, Jardim Camburi, Vitória-ES. 23961 4.: WELTON DA SILVA PEREIRA, natural de Vitória-ES, com 37 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de serviços gerais, residente na Rua Alice Bumachar Neffa, nº 125, Jardim Camburi, Vitória-ES e LUCIMARA EDINA PEREIRA, natural de Cariacica-ES, com 53 anos de idade, solteiro(a), doméstica, residente na Rua Alice Bumachar Neffa, nº 125, Jardim Camburi, Vitória-ES. 23963 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 04 de setembro de 2020 Paula Cecilia da Luz Rodrigues Oficial _____________________________________________________________________ CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DO DISTRITO DE CARAPINA Faço saber que pretender casar-se: 1.: WESLEN PEREIRA SANTOS, natural de Itabira-MG, com 32 anos de idade, Solteiro(a), promotor de vendas, residente na Avenida Vitória, nº 69, Central de Carapina, Carapina, Serra-ES e ELIANE VIEIRA BASTOS, natural de Linhares-ES, com 39 anos de idade, Solteira(o), promotora de vendas, residente na Avenida Vitória, nº 69, Central de Carapina, Carapina, Serra-ES. 30348 2.: MATHEUS ELIONAY DE BRITO SOUZA, natural de Vitória-ES, com 23 anos de idade, Solteiro(a), auxiliar de escritório, residente na Rua Cristal, nº 19, André Carloni, Carapina, Serra-ES e ANNA KAROLINE PEREIRA DE OLIVEIRA SANTOS, natural de Vitória-ES, com 22 anos de idade, Solteira(o), nutricionista, residente na Rua Cristal, nº 19, André Carloni, Carapina, Serra-ES. 30392 3.: JOSÉ MARIA DA SILVA, natural de Açucena-MG, com 46 anos de idade, Solteiro(a), auxiliar de serviços gerais, residente na Rua Timóteo, nº 135, Jardim Carapina, Carapina, Serra-ES e MARIA APARECIDA NUNES ARAUJO, natural de Linhares-ES, com 54 anos de idade, Solteira(o), auxiliar de serviços gerais, residente na Rua Timóteo, nº 135, Jardim Carapina, Carapina, Serra-ES. 30396 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Serra-ES, 04 de setembro de 2020 Silvio dos Santos Neto Tabelião e Oficial _____________________________________________________________________ CARTÓRIO DE NOTAS E REGISTRO CIVIL Faço saber que pretender casar-se: 1.: FÁBIO STEINER MONTEIRO, natural de Vila Velha-ES, com 38 anos de idade, Solteiro(a), mestre de obras, residente na Avenida Osvaldo de Azevedo, nº 229, Vila Merlo, Cariacica-ES e VANESSA FERREIRA RIBEIRO, natural de Vila Velha-ES, com 38 anos de idade, Solteira(o), faxineira, residente na Avenida Osvaldo de Azevedo, nº 229, Vila Merlo, Cariacica-ES. 13094 2.: MARCOS VIAL GARCIA, natural de Rio de Janeiro-RJ, com 42 anos de idade, Divorciado(a), ajudante, residente na Rua Geraldo Gonçalves, nº 71, Graúna, Cariacica-ES e ELIANA MENDES ARAÚJO, natural de Serra-ES, com 43 anos de idade, Divorciada(o), auxiliar de serviços gerais, residente na Rua Geraldo Gonçalves, nº 71, Graúna, Cariacica-ES. 13096 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Cariacica-ES, 04 de setembro de 2020 Milson Fernandes Paulin Tabelião e Oficial _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato da 2ª Zona Judiciária de Vitória Faço saber que pretender casar-se: 1.: JAELIO DE JESUS SANTOS, natural de Caravelas-BA, com 59 anos de idade, solteiro(a), programador, residente na Rua Mirante da Ilha, nº 51, Ilha das Caieiras, Vitória-ES e ADRIANA ALVES PEREIRA, natural de Vitória-ES, com 36 anos de idade, solteiro(a), diarista, residente na Rua Mirandante da Ilha, nº 51, Ilha das Caieiras, Vitória-ES. 17093 2.: GUILHERME SILVEIRA PASSOS, natural de Campos dos Goytacazes-RJ, com 35 anos de idade, solteiro(a), ajudante de caminhão, residente na Travessa Silas Rodrigues, nº 61, Santo André, Vitória-ES e MAYARA SILVA DE PAULO, natural de Serra-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), ajudante de confeiteiro, residente na Travessa Silas Rodrigues, nº 61, Santo André, Vitória-ES. 17094 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 04 de setembro de 2020 Humberto Manoel Passos Beiriz Tabelião e Oficial _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato do Distrito da Sede Faço saber que pretender casar-se: 1.: BIONE CAMPELO LIMA, natural de Vitória-ES, com 40 anos de idade, Solteiro(a), motorista, residente na Rua Pororoca, nº 10, Serra Dourada I, Serra-ES e CLAUDINEIA BENTO, natural de Nova Venécia-ES, com 38 anos de idade, Divorciada(o), costureira, residente na Rua Pororoca, nº 10, Serra Dourada I, Serra-ES. 10323 2.: RALF AMORIM COLARES, natural de Vitória-ES, com 24 anos de idade, Solteiro(a), açougueiro, residente na Rua Chico Prego, S/n, Santo Antonio, Serra-ES e MAYARA PINTO DOS SANTOS, natural de Vitória-ES, com 27 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua Chico Prego, S/n, Santo Antonio, Serra-ES. 10331 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Serra-ES, 04 de setembro de 2020 Marisa de Deus Amado Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ Cartório do Registro Civil e Tabelionato - Distrito de Ibes Faço saber que pretender casar-se: 1.: JÚLIO CÉSAR CONCEIÇÃO DOS SANTOS, natural de Vila Velha-ES, com 31 anos de idade, Solteiro(a), pintor automotivo, residente na Rua Vicente Celestino, nº 17, Ibes, Vila Velha-ES e MYRELLA FROS TORQUATO PINTO, natural de Vitória-ES, com 29 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua Vicente Celestino, nº 17, Ibes, Vila Velha-ES. 232728623 2.: ROMARIO REGIS DA SILVA, natural de Vila Velha-ES, com 35 anos de idade, Divorciado(a), porteiro, residente na Rua B, 24 Q01L24, Ataide, Vila Velha-ES e PATRÍCIA MARTINS CAMPOS, natural de Coronel Fabriciano-MG, com 40 anos de idade, Divorciada(o), auxiliar de serviços gerais, residente na Rua B, nº 24, Ataide, Vila Velha-ES. 232728625 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 04 de setembro de 2020 MARIA LUIZA MOREIRA TAJRA MELO Oficial e Tabeliã _____________________________________________________________________ CARTORIO DE REGISTRO CIVIL E NOTAS DE ITAIPAVA Faço saber que pretender casar-se: 1.: VALDECIR DE OLIVEIRA SANTOS, natural de Itapemirim-ES, com 69 anos de idade, Viúvo(a), lavrador aposentado, residente na Rua Projetada, S/n, Zona, Itapemirim-ES e EDITE BENEVIDES MARQUES FERNANDES, natural de Itapemirim-ES, com 58 anos de idade, Divorciada(o), do lar, residente na Rua Projetada, S/n, Itaoca, Itapemirim-ES. 01449 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Itapemirim-ES, 04 de setembro de 2020 NATÁLIA BASTOS BECHEPECHE ANTAR Oficiala e Tabeliã Interina CARTÓRIO DE ARAÇATIBA  2º DISTRITO DE VIANA-ES Faço saber que pretendem casar-se: 1.: JOÃO CARLOS NEVES DOS SANTOS, nacionalidade brasileira, natural de Pedro Canário-ES, nascido em 15 de junho de 1986, estado civil solteiro, profissão cobrador, residente na Rua Principal, S/n, Mamoeiro em Viana-ES, filho de DEUSDETE GOMES DOS SANTOS e ROSINETH FALCÃO NEVES & ANA CLÁUDIA RIBEIRO MEIER, nacionalidade brasileira, natural de Viana-ES, nascida em 01 de janeiro de 1988, estado civil solteira, profissão balconista, residente na Rua Principal, S/n, Mamoeiro em Viana-ES, filha de ALBERTO MEIER e SEBASTIANA RIBEIRO MEIER. Se alguém souber de algum impedimento, oponho-se na forma da Lei. Viana  ES, 04 de setembro de 2020 Danielle Bueno Fernandes Navarini Tabeliã Oficial CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DISTRITO DE SÃO TORQUATO Faço saber que pretendem casar-se: 1- WEVERTON DOS SANTOS MOREIRA e LUCIA SANTOS DE SOUZA, ele natural de Vila Velha-ES, com vinte e três (23) anos de idade, estado civil solteiro, profissão motoboy, residente em Vila Velha-ES, ela natural de Itamaraju-BA, com trinta e dois (32) anos de idade, estado civil solteira, profissão universitária, residente em Vila Velha-ES. 2 - THAINÃ CASTRO DA SILVA e MARIA ALVINA ALVES BARROS DA SILVA, ele natural de Vila Velha-ES, com vinte e quatro (24) anos de idade, estado civil solteiro, profissão Porteiro, residente em Vila Velha-ES, ela natural de Mimoso do Sul-ES, com vinte e dois (22) anos de idade, estado civil solteira, profissão do lar, residente em Vila Velha-ES. 3 - WENDER MAICON SANTANA RIBEIRO e AMÁBILE RODRIGUES MARINHO, ele natural de Vila Velha-ES, com vinte e sete (27) anos de idade, estado civil solteiro, profissão Sem profissão remunerada, residente em Vila Velha-ES, ela natural de Vitória-ES, com vinte (20) anos de idade, estado civil solteira, profissão estudante, residente em Vila Velha-ES. 4 - VALDEMAR PEDREIRA DOS SANTOS e MARGARIDA FERREIRA ZUMBA NETA, ele natural de Santo Estêvão-BA, com sessenta e seis (66) anos de idade, estado civil divorciado, profissão Aposentado, residente em Vila Velha-ES, ela natural de São João-PE, com cinquenta e três (53) anos de idade, estado civil solteira, profissão do lar, residente em Vila Velha-ES. 5 - PAULO MARINHO DE JESUS e PRISCILA LOBO, ele natural de Vila Velha-ES, com quarenta (40) anos de idade, estado civil solteiro, profissão Peixeiro, residente em Vila Velha-ES, ela natural de Vila Velha-ES, com trinta e dois (32) anos de idade, estado civil solteira, profissão do lar, residente em Vila Velha-ES. 6 - GIOVANI ALVERANE DA SILVA e LUIZA DA GRAÇA VIEIRA, ele natural de Vila Velha-ES, com vinte e sete (27) anos de idade, estado civil solteiro, profissão Auxiliar de escritório, residente em Vila Velha-ES, ela natural de São Gabriel da Palha-ES, com vinte e quatro (24) anos de idade, estado civil solteira, profissão Técnico de enfermagem, residente em Vila Velha-ES. Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha, ES, 04 de setembro 2020 Antônio Nunes Belém Tabelião e Oficial do Registro Civil CARTÓRIO DE REGISTRO NOTAS E REGISTRO CIVIL DO DISTRITO DE ARACÊ  DOMINGOS MARTINS Faço saber que pretendem casar-se: 1.: WELINGTON JOSÉ MONHOL, natural de Venda Nova do Imigrante, -ES, nascido em 17 de agosto de 1992, estado civil solteiro, profissão consultor, residente e domiciliado Rua Uliana, 80, Pedra Azul em Domingos Martins-ES, filho de Joél José Monhol e Eliete Boone Monhol e LUCIMARA CANAL SPESSIMILLE, natural de Domingos Martins, -ES, nascida em 27 de agosto de 1991, estado civil solteira, profissão auxiliar administrativa, residente e domiciliada Rua Uliana, 80, Pedra Azul em Domingos Martins-ES, filha de Luiz Spessimille Sobrinho e Maria de Lourdes Canal Spessimille. 2.: JOÃO ALBERTO HOFFMAM LOUREIRO, natural de Linhares, -ES, nascido em 12 de novembro de 1958, estado civil viúvo, profissão técnico em telecomunicações, residente e domiciliado São Bento, S/N, Alto Jucu, Aracê em Domingos Martins-ES, filho de Orlandy Mattos Loureiro, falecido e Renilda Hoffmam Loureiro, falecida e ANA DALVA PEREIRA, natural de Afonso Cláudio, -ES, nascida em 04 de maio de 1983, estado civil solteira, profissão empresária, residente e domiciliada São Bento, S/N, Alto Jucu, Aracê em Domingos Martins-ES, filha de Jair Caetano Pereira, falecido e Catarina de Souza Pereira. 3.: FAUSTO JOSÉ CARLETTI, natural de Muniz Freire, -ES, nascido em 31 de julho de 1996, estado civil solteiro, profissão repositor, residente e domiciliado Área rural, S/N, Aracê em Domingos Martins-ES, filho de José Constante Carletti e Rosilda Andrade Carletti e JAQUELINE KLNITE MACHADO, natural de Domingos Martins, -ES, nascida em 06 de agosto de 1999, estado civil solteira, profissão lavradeira, residente e domiciliada Área rural, S/N, Aracê em Domingos Martins-ES, filha de Ricardo Batista Machado, falecido e Normelia Klnite Machado. Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei. Aracê, Domingos Martins, ES, 04 de setembro de 2020. Arione Stanislau Dos Passos Oficial do Registro Civil

