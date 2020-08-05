Proclamas - 05/08/20
Cartório de Registro Civil e Tabelionato Sooretama Faço saber que pretender casar-se: 1.: LUCAS CANTUÁRIA GOMES, natural de Conceição da Feira-BA, com 24 anos de idade, solteiro(a), Trabalhador rural, residente na Rua São Mateus, Nº34, Centro, Sooretama-ES e MARIA CONCEIÇÃO DA SILVA, natural de Jaguaré-ES, com 40 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua São Mateus, Nº34, Centro, Sooretama-ES. 04562 2.: JOSE GERALDO DIAS, natural de São Gabriel da Palha-ES, com 34 anos de idade, solteiro(a), trabalhador rural, residente na Fazenda Santa Rosa, S/n, Córrego Rodrigues, Sooretama-ES e LARIANE SANTOS DE SOUZA, natural de Nova Venécia-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Fazenda Santa Rosa, S/n, Córrego Rodrigues, Sooretama-ES. 04563 3.: TRAJANO CARLOS LOYOLA NETTO, natural de Linhares-ES, com 56 anos de idade, divorciado(a), policial militar, residente na Avenida Vista Alegre, nº 393, Apt 101, Centro, Sooretama-ES e PATRICIA ROCHA MOLINA, natural de Linhares-ES, com 35 anos de idade, solteiro(a), Vendedora, residente na Avenida Vista Alegre, nº 393, Apt 101, Centro, Sooretama-ES. 04564 4.: JUSCIMAR GONÇALVES DE OLIVEIRA, natural de Pau Brasil-BA, com 35 anos de idade, solteiro(a), Trabalhador na operação de sistema de irrigação lo, residente na Córrego Chumbado, Zona Rural, Sooretama-ES e ADRIANA SILVA DE JESUS, natural de Itamaraju-BA, com 38 anos de idade, solteiro(a), Trabalhador rural, residente na Córrego Chumbado, Zona Rural, Sooretama-ES. 04565 5.: AILTON DA SILVA SOUZA, natural de Ubaitaba-BA, com 40 anos de idade, solteiro(a), irrigador, residente na Rua Nosso Senhor do Bonfim, Nº359, Centro, Sooretama-ES e MARIA DE JESUS RAMOS DA SILVA, natural de Linhares-ES, com 42 anos de idade, solteiro(a), trabalhadora rural, residente na Rua Nosso Senhor do Bonfim, Nº359, Centro, Sooretama-ES. 04566 6.: LUCIMAR SOUZA DE JESUS, natural de Mucuri-BA, com 43 anos de idade, solteiro(a), Trabalhador rural, residente na Rua Vitorio de Souza, nº 695, Centro, Sooretama-ES e VANESSA RODRIGUES MESSIAS, natural de Nova Venécia-ES, com 26 anos de idade, divorciado(a), do lar, residente na Rua Vitorio de Souza, nº 695, Centro, Sooretama-ES. 04567 7.: WELLINGTON BALDASSINI DOS SANTOS, natural de Linhares-ES, com 34 anos de idade, solteiro(a), Agricultor, residente na Rua João Viana, 446, Centro, Sooretama-ES e JOCILENE ANDREZA DA SILVA, natural de Conceição da Barra-ES, com 37 anos de idade, solteiro(a), Pescadora, residente na Rua João Viana, 446, Centro, Sooretama-ES. 04568 8.: ENOS CONCEIÇÃO SOUZA, natural de Aurelino Leal-BA, com 30 anos de idade, solteiro(a), trabalhador rural, residente na Fazenda Boa Esperança, Comendador Rafael, Sooretama-ES e JUCILENE LISBOA DOS SANTOS, natural de Maraú-BA, com 27 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Fazenda Boa Esperança, Comendador Rafael, Sooretama-ES. 04569 9.: WALLACE XEIXAS CASAGRANDE, natural de Rio Bananal-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), Agricultor, residente na Fazenda Robustão, S/n, Juncado, Sooretama-ES e ADELÂINE VALANDRO BORGUIM, natural de Linhares-ES, com 21 anos de idade, solteiro(a), estudante, residente na Fazenda Robustão, S/n, Juncado, Sooretama-ES. 04570 10.: WELLINGTON SUIM DIAS, natural de Linhares-ES, com 31 anos de idade, solteiro(a), lavrador, residente na Córrego Juerana B, Zona Rural, Sooretama-ES e LUCIMARA MATOS SANTOS, natural de Jequié-BA, com 16 anos de idade, solteiro(a), estudante, residente na Córrego Juerana B, Zona Rural, Sooretama-ES. 04571 11.: ARTHUR DE SOUZA, natural de Joao Neiva-ES, com 26 anos de idade, divorciado(a), Serralheiro industrial, residente na Rua Martin Lutero, 57, Centro,, Sooretama-ES e MEYRIELLE DE CARVALHO, natural de Linhares-ES, com 31 anos de idade, divorciado(a), Manicure, residente na Rua Martin Lutero, 57, Centro, Sooretama-ES. 04572 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Sooretama-ES, 04 de agosto de 2020 Esmael Nunes Loureiro Tabelião _____________________________________________________________________ CARTÓRIO DE NOTAS E REGISTRO CIVIL Faço saber que pretender casar-se: 1.: THIAGO COIMBRA DOS SANTOS, natural de Vitória-ES, com 31 anos de idade, solteiro(a), artifes de manutenção, residente na Rua H, Nº 11, Nova Canaã, Cariacica-ES e GÉSSIKA FERNANDA RICAS DOS SANTOS, natural de Iúna-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), recepcionista, residente na Rua Cecílio Nunes, nº 14, Mucuri, Cariacica-ES. 12989 2.: DEIVID SANTOS THOM, natural de Vitória-ES, com 35 anos de idade, divorciado(a), agente penitenciário, residente na Rua Gabino Rios, nº 23, Porto de Santana, Cariacica-ES e CAROLINE SIQUEIRA PEREIRA, natural de Cariacica-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), educadora física, residente na Rua Martins, nº 629, Porto de Santana, Cariacica-ES. 12993 3.: JOSIEL FERREIRA DA SILVA, natural de Arataca-BA, com 33 anos de idade, solteiro(a), mecânico, residente na Rua José Regatieri, nº 45, Graúna, Cariacica-ES e PALOMA RODRIGUES DA SILVA, natural de São João de Meriti-RJ, com 34 anos de idade, divorciado(a), funcionária pública, residente na Rua João Batista, S/n, Graúna, Cariacica-ES. 12994 4.: ROSINEI JOSÉ DA SILVA, natural de Itamaraju-BA, com 37 anos de idade, Solteiro(a), carpinteiro, residente na Rua Laurinda Pereira do Nascimento, nº 78, Graúna, Cariacica-ES e ROSÂNGELA DE JESUS SOARES, natural de Guaratinga-BA, com 20 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua Laurinda Pereira do Nascimento, nº 78, Graúna, Cariacica-ES. 12998 5.: MATHEUS DE SOUZA RODRIGUES, natural de Vitória-ES, com 22 anos de idade, Solteiro(a), atendente, residente na Rua Seis, nº 31, Tabajara, Cariacica-ES e RENATHA CAROLINY DE FREITAS, natural de Ipatinga-MG, com 21 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua Seis, nº 31, Tabajara, Cariacica-ES. 13000 6.: ROMÁRIO ESMÉRIO ANDRADE, natural de Mantena-MG, com 25 anos de idade, Solteiro(a), logística, residente na Rua Joana D'Arc, nº 23, Itacibá, Cariacica-ES e DENILDA LUIZ MOTIM, natural de Colatina, ES-ES, com 46 anos de idade, Divorciada(o), do lar, residente na Rua Joana D'Arc, nº 23, Itacibá, Cariacica-ES. 13001 7.: THIARLEY MARK GONÇALVES PAULINO, natural de Vitória-ES, com 28 anos de idade, Solteiro(a), auxiliar administrativo, residente na Travessa 5, nº 75, Bairro Porto Novo, Cariacica-ES e CAMILA DOS SANTOS OLIVEIRA, natural de Vitória-ES, com 30 anos de idade, Solteira(o), vendedora, residente na Travessa 5, nº 75, Bairro Porto Novo, Cariacica-ES. 13002 8.: FILIPE DE SOUZA SANTOS, natural de Vitória-ES, com 19 anos de idade, Solteiro(a), auxiliar de obras, residente na Rua Ermenegildo José da Silva, nº 39, Santa Rosa, Cariacica-ES e ITAYNARA FERREIRA LUCAS, natural de Mirante da Serra-RO, com 18 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua Vila Rica, nº 07, Modelo, Cariacica-ES. 13003 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Cariacica-ES, 04 de agosto de 2020 Milson Fernandes Paulin Tabelião e Oficial _____________________________________________________________________ CARTORIO DE REGISTRO CIVIL DO DISTRITO DE GOIABEIRAS Faço saber que pretender casar-se: 1.: RAMATIS FIGUEIRA BOSQUE, natural de Mimoso do Sul-ES, com 54 anos de idade, solteiro(a), consultor, residente na Rua Walcir Tápias Oliveira, nº 137 , Antônio Honório, Vitória-ES e LOURDEMAR ANDRADE CARVALHO, natural de Coronel Fabriciano-MG, com 50 anos de idade, solteiro(a), servidora pública estadual, residente na Rua Walcir Tápias Oliveira, nº 137 , Antônio Honório, Vitória-ES. 23874 2.: FERNANDO BELO DE ANDRADE, natural de Barra de São Francisco-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), motorista, residente na Rua Professor Mário Bodart, nº 158, Maria Ortiz, Vitória-ES e MARCIANE DE MATOS CEZAR, natural de São Gabriel da Palha-ES, com 21 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Professor Mário Bodart, nº 158, Maria Ortiz, Vitória-ES. 23879 3.: ERNANI GASPAR MARTINS CORDEIRO DOS SANTOS, natural de Rio de Janeiro-RJ, com 65 anos de idade, divorciado(a), analista de sistemas, residente na Rua Maria Eleonora Pereira, nº 1165, Ed. Arcan Apto 301, Jardim da Penha, Vitória-ES e VERA LUCIA OLIVEIRA DOS SANTOS, natural de São Mateus-ES, com 59 anos de idade, divorciado(a), empresária, residente na Rua Maria Eleonora Pereira, nº 1165, Ed. Arcan Apto 301, Jardim da Penha, Vitória-ES. 23880 4.: LIBINITO CIPRIANO, natural de São Gabriel da Palha-ES, com 61 anos de idade, divorciado(a), investigador de polícia, residente na Avenida Estudante José Júlio de Souza, nº 710, Praia de Itaparica, Vila Velha-ES e SANDRA VIANA RIOS, natural de Conceição da Barra-ES, com 50 anos de idade, solteiro(a), cientista social, residente na Rua Eugenílio Ramos, S/n, Ap 1092, Jardim da Penha, Vitória-ES. 23882 5.: CAIO BRUNNO GAZAL NOGUEIRA, natural de Rio de Janeiro-RJ, com 34 anos de idade, solteiro(a), PILOTO, residente na Rua Amélia Tartuce Nasser, nº 995, Apto 306, Jardim da Penha, Vitória-ES e AMANDA MAGALHÃES BORGES, natural de Mutum-MG, com 24 anos de idade, solteiro(a), Dentista, residente na Rua Ruy Pinto Bandeira, nº 220, Apto 804, Jardim Camburi, Vitória-ES. 23884 6.: GUILHERME LIMA BARBARIOLI, natural de Coronel Fabriciano-MG, com 30 anos de idade, solteiro(a), engenheiro, residente na Avenida Carlos Orlando Carvalho, nº 220, Jardim da Penha, Vitória-ES e MARIANA SCARDINI FURTADO SENNA, natural de Alegre-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), médica, residente na Avenida Carlos Orlando Carvalho, nº 220, Jardim da Penha, Vitória-ES. 23886 7.: RONIERE VERGNA LAPORTI, natural de Vitória-ES, com 33 anos de idade, solteiro(a), técnico em elétrica, residente na Rua Carlos Martins, nº 341, Jardim Camburi, Vitória-ES e CARLA DANIELLE HENRIQUE DA SILVA, natural de Vitória-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), advogada, residente na Rua Carlos Martins, nº 341, Jardim Camburi, Vitória-ES. 23887 8.: WUELITON PELISSARI, natural de São Gabriel da Palha-ES, com 51 anos de idade, solteiro(a), empresário, residente na Rua Maria Eleonora Pereira, nº 173, Ed. Cordoba Apto 302, Jardim da Penha, Vitória-ES e MARCIA MARIA FERRARI, natural de Alegre-ES, com 46 anos de idade, divorciado(a), pedagoga, residente na Rua Maria Eleonora Pereira, nº 173, Ed. Cordoba Apto 302, Jardim da Penha, Vitória-ES. 23888 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 04 de agosto de 2020 Paula Cecilia da Luz Rodrigues Oficial _____________________________________________________________________ Cartório de RCPNIT e Tabelionato da Sede da Comarca de Linhares - CNS 02.378-8 Faço saber que pretender casar-se: 1.: MÁRCIO ANCHIETA, natural de Linhares-ES, com 37 anos de idade, solteiro(a), eletricista, residente na Rua Irmãos Baroni, nº 11, São José, Linhares-ES e REJANE MIRANDA SILVA BORGES, natural de Bahia-BA, com 37 anos de idade, viúvo(a), assistente de suporte, residente na Rua Irmãos Baroni, nº 11, São José, Linhares-ES. 10279 2.: JOÃO MARCOS SOUZA DA HORA, natural de Aurelino Leal-BA, com 27 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de produção, residente na Rua Carlos Gomes, nº 708, Interlagos, Linhares-ES e JUSSIARA SANTOS DE JESUS, natural de Ubaitaba-BA, com 24 anos de idade, solteiro(a), doméstica, residente na Rua Carlos Gomes, nº 708, Interlagos, Linhares-ES. 10280 3.: GETÚLIO DE ARAÚJO SILVA, natural de Jequié-BA, com 59 anos de idade, divorciado(a), autônomo, residente na Avenida Joaquim Calmon, nº 600, Santa Cruz, Linhares-ES e LIDIOMAR SANTOS FARIA, natural de Linhares-ES, com 39 anos de idade, solteiro(a), técnica em enfermagem, residente na Avenida Joaquim Calmon, nº 600, Santa Cruz, Linhares-ES. 10281 4.: FERNANDO GOMES, natural de Linhares-ES, com 39 anos de idade, solteiro(a), trabalhador rural, residente na Rua Jacinto Campos de Araújo, nº 569, Santa Cruz, Linhares-ES e ANA PAULA TALHER SANTOS, natural de Colatina-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de serviços gerais, residente na Rua Jacinto Campos de Araújo, nº 569, Santa Cruz, Linhares-ES. 10282 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Linhares-ES, 04 de agosto de 2020 FERNANDO BRANDÃO COELHO VIEIRA Notário e Registrador Civil _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato do Distrito da Sede Faço saber que pretender casar-se: 1.: FÁBIO SANTOS LIMA, natural de Mascote-BA, com 33 anos de idade, Solteiro(a), ajudante de obras, residente na Avenida São Francisco, nº 53, Planalto Serrano Bloco A, Serra-ES e SARA RAMOS ELIAS, natural de Vitória-ES, com 32 anos de idade, Solteira(o), diarista, residente na Avenida São Francisco, nº , Planalto Serrano Bloco A, Serra-ES. 10129 2.: LEANDRO DE JESUS SANTOS, natural de Itabuna-BA, com 36 anos de idade, Solteiro(a), auxiliar de obras, residente na Avenida Monlevade, nº 27, Nova Carapina I, Serra-ES e ELIZÂNGELA COSTA DE SOUZA, natural de Itanhém-BA, com 44 anos de idade, Solteira(o), encarregada de serviços gerais, residente na Avenida Monlevade, nº 27, Nova Carapina I, Serra-ES. 10237 3.: ISRAEL VIEIRA DE JESUS, natural de Sao Paulo-SP, com 35 anos de idade, Solteiro(a), eletricista, residente na Rua Santa Maria, Palmeiras, Serra-ES e LAÍDE DOS SANTOS PEREIRA, natural de Turmalina-MG, com 31 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua Santa Maria, Palmeiras, Serra-ES. 10238 4.: DAVI FONSECA DOS SANTOS, natural de Urucânia-MG, com 23 anos de idade, Solteiro(a), eletricista, residente na Avenida Brasília, nº 672, Planalto Serrano Bloco B, Serra-ES e TAYNARA SILVA PEZENTI, natural de Montanha-ES, com 26 anos de idade, Divorciada(o), repositora, residente na Avenida Brasília, nº 672, Planalto Serrano Bloco B, Serra-ES. 10239 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Serra-ES, 04 de agosto de 2020 Marisa de Deus Amado Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ CARTÓRIO SARLO Faço saber que pretender casar-se: 1.: SERGIO ADRIANO SILVA JUNIOR, natural de Cariacica-ES, com 20 anos de idade, Solteiro(a), auxiliar de serviços gerais, residente na Rua Waldyr Meireles, nº 157, Consolação, Vitória-ES e LUIZA SANTOS DE OLIVEIRA, natural de Vitória-ES, com 20 anos de idade, Solteira(o), auxiliar administrativo, residente na Rua Waldyr Meireles, nº 157, Consolação, Vitória-ES. 24016 2.: WILLER NASCIMENTO DE ANDRADE, natural de Vila Velha-ES, com 24 anos de idade, Solteiro(a), auxiliar de impressão, residente na Rua Tiago Antônio da Silva, nº 199, Praia de Carapebus, Serra-ES e GABRYELLE RODRIGUES DE SOUZA, natural de Vitória-ES, com 21 anos de idade, Solteira(o), operadora de caixa, residente na Rua Pedro Lima do Rosário, nº 176, Consolação, Vitória-ES. 24047 3.: CARLOS HENRIQUE REZENDE DE MOURA, natural de Belo Horizonte-MG, com 37 anos de idade, solteiro(a), autônomo, residente na Rua Vila Nova, nº 288, Novo Alvorada, Sabará-MG e LUNA NUNES BELIZÁRIO, natural de Vitória-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), advogada, residente na Rua Santos Dumont, nº 165, Maruípe, Vitória-ES. 24050 4.: ALEXSANDRO BARBOSA DE CARVALHO, natural de Itamaraju-BA, com 36 anos de idade, Solteiro(a), Almoxarife, residente na Rua Otílio João Fernandes, nº 22, da Penha, Vitória-ES e CLEONICE TAVARES DE ALMEIDA, natural de Nova Viçosa-BA, com 36 anos de idade, Solteira(o), atendente, residente na Rua Otílio João Fernandes, nº 22, da Penha, Vitória-ES. 24051 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 04 de agosto de 2020 RODRIGO SARLO ANTONIO Oficial _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato da 2ª Zona Judiciária de Vitória Faço saber que pretender casar-se: 1.: MATHEUS DOS SANTOS COSTA RIBEIRO, natural de Vitória-ES, com 17 anos de idade, solteiro(a), autônomo, residente na Escadaria Antonio Cares, nº 110, São Pedro, Vitória-ES e IZABELA AVELINO ILDEFONSO, natural de Vila Velha-ES, com 17 anos de idade, solteiro(a), autônoma, residente na Escadaria Antonio Cares, nº 110, São Pedro, Vitória-ES. 17056 2.: JOSE RODRIGUES DA COSTA, natural de Ecoporanga-ES, com 62 anos de idade, divorciado(a), aposentado, residente na Rodovia Serafim Derenzi, N°5348, Redenção, Vitória-ES e CLEIDISMAR SOARES RIBEIRO, natural de Ecoporanga-ES, com 53 anos de idade, divorciado(a), atendente comercial, residente na Rua Vereador Joao Batista, S/n, Centro, Agua Doce do Norte-ES. 17057 3.: DANIEL DAS NEVES SALES COSTA, natural de Eunápolis-BA, com 36 anos de idade, solteiro(a), autônomo, residente na Avenida Alexandre Buaiz, nº 251, Ilha do Príncipe, Vitória-ES e NILDA JESUS RAMOS, natural de Eunápolis-BA, com 35 anos de idade, solteiro(a), doméstica, residente na Avenida Alexandre Buaiz, nº 251, Ilha do Príncipe, Vitória-ES. 17058 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 04 de agosto de 2020 Humberto Manoel Passos Beiriz Tabelião e Oficial _____________________________________________________________________ CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DO DISTRITO DE CARAPINA Faço saber que pretender casar-se: 1.: SAULO JOSÉ COELHO DE AGUIAR, natural de Vitória-ES, com 51 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de serviços gerais, residente na Rua Maceió, nº 24, Central Carapina, Carapina, Serra-ES e MARLENE LEOPOLDINA GUILHERME, natural de Ibatiba-ES, com 62 anos de idade, viúvo(a), Do Lar, residente na Rua Maceió, nº 24, Central Carapina, Carapina, Serra-ES. 30224 2.: RODRIGO SOUZA DE MORAES, natural de Vitória-ES, com 26 anos de idade, Solteiro(a), operador de máquina copiadora, residente na Rua dos Sobreiros, nº 11, Feu Rosa, Carapina, Serra-ES e SANDRIANE PERINI, natural de Vitória-ES, com 42 anos de idade, Divorciada(o), vendedora, residente na Rua dos Sobreiros, nº 11, Feu Rosa, Carapina, Serra-ES. 30251 3.: SINVALDO DOS SANTOS, natural de Carlos Chagas-MG, com 67 anos de idade, Solteiro(a), pescador, residente na Rua Rubi, nº 235, José de Anchieta II, Carapina, Serra-ES e MARLENE LUIZA CARNEIRO DOS SANTOS, natural de Rio de Janeiro-RJ, com 67 anos de idade, Viúva(o), do lar, residente na Rua Rubi, nº 235, José de Anchieta II, Carapina, Serra-ES. 30264 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Serra-ES, 04 de agosto de 2020 Silvio dos Santos Neto Tabelião e Oficial _____________________________________________________________________ REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DA SEDE DA COMARCA DE VIANA-ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: JONATHAN NATANAEL RIBERT, natural de Domingos Martins-ES, com 29 anos de idade, Divorciado(a), aposentado, residente na Rua Japura Mirim, N° 02, Nova Bethânia, Viana-ES e JULIANARA AIME DE SÁ, natural de Linhares-ES, com 27 anos de idade, Divorciada(o), do lar, residente na Rua Japura Mirim, N° 02, Nova Bethânia, Viana-ES. 06974 2.: SAMUEL BERNARDO DE SOUZA, natural de Vitória-ES, com 28 anos de idade, Solteiro(a), ajudante de carga e descarga, residente na Rua Altamiro Tamandaré, S/n°, Eldorado, Viana-ES e LORENA RAMOS DA SILVA, natural de Vitória-ES, com 26 anos de idade, Divorciada(o), do lar, residente na Rua Altamiro Tamandare, S/n°, Eldorado, Viana-ES. 06975 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Viana-ES, 04 de agosto de 2020 Sophie Helene Rodrigues Porto Tabeliã e Oficiala _____________________________________________________________________ TABELIONATO DE NOTAS E REGISTRO CIVIL-OFÍCIO DA CIDADANIA- SEDE DA COMARCA DE IÚNA-ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: ERLI SOARES VIANA, natural de Iúna-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), marmorista, residente na Rua Joaquim Antonio da Silva, sem Número, Bairro Quilombo, Iúna-ES e SABRINA DE SOUZA GONÇALVES, natural de Rio de Janeiro-RJ, com 23 anos de idade, solteiro(a), atendente, residente na Rua Joaquim Antonio da Silva, sem Número, Bairro Quilombo, Iúna-ES. 08635 2.: DOUGLAS BARBOSA SILVA, natural de Manhuaçu-MG, com 24 anos de idade, solteiro(a), trabalhador rural, residente na Vila Pereira, Distrito de Laranja da Terra, Iúna-ES e ESTHER SANTOS DA CONCEIÇÃO, natural de São Mateus-ES, com 19 anos de idade, solteiro(a), trabalhadora rural, residente na Rua José Tomas Leite, Número 110, Bairro do Hospital, Lajinha-MG. 08636 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Iúna-ES, 04 de agosto de 2020 JEFERSON MIRANDA Oficial da Cidadania e Tabelião de Notas _____________________________________________________________________ CARTORIO DO 1º OFICIO REGISTRO CIVIL E TABELIONATO Faço saber que pretender casar-se: 1.: LUCIANO SILVA BETTCHER, natural de Itapemirim-ES, com 45 anos de idade, Solteiro(a), motorista, residente na Rua das Palmeiras, nº 25, Centro, Itapemirim-ES e LENITA MARTINS FRANÇA, natural de Itapemirim-ES, com 53 anos de idade, Solteira(o), diarista, residente na Rua das Palmeiras, nº 25, Centro, Itapemirim-ES. 13938 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Itapemirim-ES, 04 de agosto de 2020 NATÁLIA BASTOS BECHEPECHE ANTAR Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ Cartório do Registro Civil e Tabelionato - Distrito de Ibes Faço saber que pretender casar-se: 1.: ALESSANDRO DE PIANTI ALVARENGA, natural de Vitória-ES, com 44 anos de idade, Divorciado(a), estrutor, residente na Rua Gardênia, nº 261, Jardim Asteca, Vila Velha-ES e ANDRESSA APARECIDA ZANONI CORREA, natural de Vitória-ES, com 41 anos de idade, Divorciada(o), cabelereira, residente na Rua Gardênia, nº 261, Jardim Asteca, Vila Velha-ES. 232728574 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 04 de agosto de 2020 MARIA LUIZA MOREIRA TAJRA MELO Oficial e Tabeliã _____________________________________________________________________ SERVIÇO REGISTRAL E NOTARIAL DE ALEGRE - CNS 02.211-1 Faço saber que pretender casar-se: 1.: MAYCON AZEVEDO DELPRETE, natural de Alegre-ES, com 29 anos de idade, Solteiro(a), advogado, residente na Rua Clarinda Ferraz, nº 75, Linha Amarela, Alegre-ES e ALESSANDRA DE PAULA FARIA, natural de Alegre-ES, com 36 anos de idade, Solteira(o), auxiliar de escritório, residente na Rua Clarinda Ferraz, nº 75, Linha Amarela, Alegre-ES. 03410 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Alegre-ES, 04 de agosto de 2020 Márcio Valory Silveira Notário e Registrador Civil