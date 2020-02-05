Proclamas - 05/02/2020

Publicado em 05 de Fevereiro de 2020 às 01:00

Redação de A Gazeta

05 fev 2020 às 01:00

Proclamas - 05/02/2020

_____________________________________________________________________ Cartório de RCPNIT e Tabelionato da Sede da Comarca de Linhares - CNS 02.378-8 Faço saber que pretender casar-se: 1.: ESMERALDO NASCIMENTO FELBERG, natural de Vitória-ES, com 26 anos de idade, divorciado(a), autônomo, residente na Avenida Martin Afonso de Souza, nº 1780, Interlagos, Linhares-ES e EDMÁRCIA NEVES RODRIGUES, natural de Rio Bananal-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), autônoma, residente na Avenida Martin Afonso de Souza, nº 1780, Interlagos, Linhares-ES. 09930 2.: WILKER BÔA BATISTA, natural de Linhares-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), analista fiscal, residente na Rua Eliana Correa Pinafo, S/n, Casa 3, Planalto, Linhares-ES e RHANA RABELLO REIS, natural de Linhares-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), psicologa, residente na Rua Eliana Correa Pinafo, S/n, Casa 3, Planalto, Linhares-ES. 09931 3.: CLAUDIR JESUS DOS SANTOS, natural de Camamu-BA, com 30 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de serviços gerais, residente na Rua Principal, Olaria, Linhares-ES e LUSINETE DOS SANTOS LIMA, natural de Camamu-BA, com 29 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de serviços gerais, residente na Rua Principal, Olaria, Linhares-ES. 09986 4.: CHRISTOFER GUIMARÃES FOLHARES, natural de Linhares-ES, com 31 anos de idade, solteiro(a), autônomo, residente na Avenida Gilson Aguiar Batisti, nº 14, São José, Linhares-ES e CRISLÂNDIA DA CONCEIÇÃO FOLHARES, natural de Linhares-ES, com 31 anos de idade, solteiro(a), empregada doméstica, residente na Avenida Gilson Aguiar Batisti, nº 14, São José, Linhares-ES. 09987 5.: LIEMAR DIAS DE AMARAL, natural de Linhares-ES, com 39 anos de idade, solteiro(a), autonomo, residente na Rua Adamor Dalfior, N° 63, Morada do Sol, Governador Lindenberg-ES e FERNANDA GOMES AZEVEDO, natural de Linhares-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), autonoma, residente na Rua Angelin, nº 672, Movelar, Linhares-ES. 09988 6.: RODRIGO SANTOS DE SOUZA, natural de Marilândia-ES, com 32 anos de idade, solteiro(a), lavrador, residente na Rua Humaita, S/n, Humaita, Linhares-ES e LUDMILA BERNARDO DE OLIVEIRA, natural de Colatina-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), professora, residente na Sitio Monte Verde, S/N, Rio das Palmas, Linhares-ES. 09989 7.: JOÃO VICTOR DA SILVA GOMES, natural de Linhares-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), autonomo, residente na Avenida Lidia Garcia Durão, s/n, Linhares-ES e SOFIA CHAVES DE OLIVEIRA SALLA, natural de Linhares-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), autonoma, residente na Avenida Governador Lindenberg, nº 1835, Centro, Linhares-ES. 09990 8.: ARLINDO MARIM RODRIGUES, natural de Angelo Frechiani, Mun. de Colatina-ES-ES, com 46 anos de idade, divorciado(a), montador, residente na Avenida Tomé de Souza, nº 1581, Interlagos, Linhares-ES e SIRLEI MOREIRA DOS SANTOS, natural de Linhares-ES, com 39 anos de idade, solteiro(a), repositora, residente na Avenida Tomé de Souza, nº 1581, Interlagos, Linhares-ES. 09991 9.: RAYNER REIS SILVA, natural de São Mateus-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), autonomo, residente na o qual Pode Ser Encontrado na Rua Projetada, S/nº, Bairro Jardim Laguna, na Cidade de Linhares/ES,, Linhares-ES e RHAIANE PARDINHO, natural de São Mateus-ES, com 16 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Maria das Graças Bonna Marinato, nº 301, Planalto, Linhares-ES. 09992 10.: WÉDISON DE JESUS SILVA, natural de Linhares-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), autônomo, residente na Rua Gildo Gava, nº 354, Santa Cruz, Linhares-ES e MIRIAN VERTUOSO MORAIS, natural de Linhares-ES, com 38 anos de idade, divorciado(a), AGS. Agente comunitária, residente na Avenida Lídia Garcia Durão, nº 635, Novo Horizonte, Linhares-ES. 09993 11.: PATRICK FERNANDES DOS SANTOS, natural de São Mateus-ES, com 19 anos de idade, solteiro(a), Operador de maquinas, residente na Rua Aguinaldo Grassi, nº 32, Santa Cruz, Linhares-ES e JAMILI GOMES DA SILVA, natural de Novo Lino-AL, com 20 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Aguinaldo Grassi, nº 32, Santa Cruz, Linhares-ES. 09994 12.: YURI MACHADO SCHMITBERGER, natural de Linhares-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), eletro mecânico, residente na Rua Maria Mendonça de Carvalho, nº 0, Quadra 3/9, Planalto, Linhares-ES e JAQUELINE SOUZA ALVES, natural de Linhares-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), auxiliar administrativo, residente na Rua Maria Mendonça de Carvalho, nº 0, Quadra 3/9, Planalto, Linhares-ES. 09995 13.: LUCAS MARSAGLIA, natural de Linhares-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), autônomo, residente na Avenida Ibiraçu, nº 06, Shell, Linhares-ES e JAMILLY NEVES FRANCISCO, natural de Linhares-ES, com 23 anos de idade, divorciado(a), auxiliar de confecção, residente na Avenida Ibiraçu, nº 06, Shell, Linhares-ES. 09996 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Linhares-ES, 04 de fevereiro de 2020 FERNANDO BRANDÃO COELHO VIEIRA Notário e Registrador Civil _____________________________________________________________________ Cartório da Barra Faço saber que pretender casar-se: 1.: ANDRÉ CARDOSO DE SOUZA, natural de Barra de São Francisco-ES, com 34 anos de idade, solteiro(a), técnico em agropecuária, residente na Avenida Álvares de Azevedo, nº 33, Riviera da Barra, Vila Velha-ES e GRAZIELLE MARIA DA SILVA, natural de Vila Velha-ES, com 33 anos de idade, solteiro(a), administradora, residente na Avenida Álvares de Azevedo, nº 33, Riviera da Barra, Vila Velha-ES. 08169 2.: LUIZ GUILHERME RODRIGUES FADINI, natural de Vila Velha-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), representante comercial, residente na Rua Iconha, nº 524, Riviera da Barra, Vila Velha-ES e BRUNA FERRAZ BRAGANÇA, natural de Belo Horizonte-MG, com 27 anos de idade, solteiro(a), auxiliar administrativo, residente na Rua Iconha, nº 524, Riviera da Barra, Vila Velha-ES. 08174 3.: SAULO CHRISTIAN RITA HORWATH, natural de Santa Maria-RS, com 45 anos de idade, divorciado(a), enfermeiro, residente na Rua Professor João Coutinho, nº 236, Barra do Jucu, Vila Velha-ES e ALESSANDRA BOTTECCHIA LYRA, natural de Vila Velha-ES, com 48 anos de idade, divorciado(a), professora, residente na Rua Professor João Coutinho, nº 236, Barra do Jucu, Vila Velha-ES. 08176 4.: SERGIO ALVES DE MORAIS, natural de Brasília-DF, com 40 anos de idade, Solteiro(a), gerente operacional, residente na Avenida Afonso Cláudio, nº 31, Terra Vermelha, Vila Velha-ES e GISELA PATRICIA RODRIGUES DE SOUZA, natural de Vila Velha-ES, com 39 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Avenida Afonso Cláudio, nº 31, Terra Vermelha, Vila Velha-ES. 08177 5.: JOSE ALBERTO LUCIO GONZALEZ, natural de Torreon Coahila-Mexico-ET, com 29 anos de idade, solteiro(a), PROGRAMADOR, residente na Avenida França, S/nº, Jabaeté, Vila Velha-ES e ELISÂNGELA FERREIRA ROCHA, natural de Vila Velha-ES, com 39 anos de idade, divorciado(a), professora, residente na Avenida França, S/nº, Jabaeté, Vila Velha-ES. 08179 6.: FELIPE DA SILVA CASTRO, natural de Vila Velha-ES, com 29 anos de idade, Solteiro(a), técnico de planejamento e programação, residente na BC Transamazônica, nº 186, Barramares, Vila Velha-ES e ALINE LAIZA SOUZA HENKER, natural de Vila Velha-ES, com 32 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na BC Transamazônica, nº 186, Barramares, Vila Velha-ES. 08180 7.: FILIPE GALVANI MONTEVERDE, natural de Vila Velha-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), empresário, residente na Avenida Princesa Isabel, S/nº, Barra do Jucu, Vila Velha-ES e MARIANA SANDRE FONSECA, natural de São Mateus-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), advogada, residente na Avenida Princesa Isabel, S/nº, Barra do Jucu, Vila Velha-ES. 08181 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 04 de fevereiro de 2020 Najla Aparecida Assad de Morais Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ CARTÓRIO DE NOTAS E REGISTRO CIVIL Faço saber que pretender casar-se: 1.: ANDRÉ ALMEIDA DE JESUS, natural de Vitória-ES, com 24 anos de idade, Solteiro(a), armazenista, residente na Rua Quarenta e Sete, nº 30, Nova Rosa da Penha II, Cariacica-ES e KARLA CONTES VIEIRA, natural de Vitória-ES, com 17 anos de idade, Solteira(o), estudante, residente na Rua Cento e Seis, nº 109, Nova Rosa da Penha II, Cariacica-ES. 12723 2.: DEVAIR LAMBERTI, natural de Vitória-ES, com 51 anos de idade, Divorciado(a), pedreiro, residente na Rua 103, nº 119, Nova Rosa da Penha II, Cariacica-ES e LUCINÉIA DA CONCEIÇÃO, natural de Governador Valadares-MG, com 37 anos de idade, Solteira(o), diarista, residente na Rua 103, nº 37, Nova Rosa da Penha, Cariacica-ES. 12724 3.: IGOR VITURINO DE OLIVEIRA XAVIER, natural de Vila Velha-ES, com 22 anos de idade, Solteiro(a), autônomo, residente na Rua Almir R Laranja, S/nº, Bairro Campo Verde, Cariacica-ES e LÍVIA RENATA MENDES ESPASSINI, natural de Vitória-ES, com 24 anos de idade, Solteira(o), balconista, residente na Rua Almir R Laranja, S/nº, Bairro Campo Verde, Cariacica-ES. 12725 4.: LUAN DE OLIVEIRA MORAES, natural de Vitória-ES, com 25 anos de idade, Solteiro(a), autônomo, residente na Rua Rosa de Prata, nº 15, Santana, Cariacica-ES e JÉSSICA DE OLIVEIRA FIRME, natural de Vitória-ES, com 25 anos de idade, Solteira(o), auxiliar de cozinha, residente na Rua Rosa de Prata, nº 15, Santana, Cariacica-ES. 12726 5.: CRISTIANO SILVEIRA BRAGANÇA, natural de Vila Velha-ES, com 44 anos de idade, Solteiro(a), motorista, residente na Rua José Francisco Schwab, nº 20, Porto de Cariacica, Cariacica-ES e MONIELEN FANTICELLI GOMES DA COSTA, natural de Rio de Janeiro-RJ, com 26 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua José Francisco Schwab, nº 20, Porto de Cariacica, Cariacica-ES. 12727 6.: GABRIEL DOS SANTOS BARBOZA, natural de Cariacica-ES, com 20 anos de idade, Solteiro(a), autônomo, residente na Rua Cinquenta e Sete, nº 4, Nova Rosa da Penha, Cariacica-ES e ISABELE CRISTINA DE ARAGÃO PIRES, natural de Vitória-ES, com 18 anos de idade, Solteira(o), autônoma, residente na Rua Cinquenta e Sete, nº 4, Nova Rosa da Penha, Cariacica-ES. 12728 7.: DIEGO GUSMÃO GOMES, natural de Vitória-ES, com 28 anos de idade, Solteiro(a), autônomo, residente na Rua Valerio João Rodrigues, nº 15, Porto de Cariacica, Cariacica-ES e MAIANE DOS SANTOS KRENCE, natural de Vitória-ES, com 28 anos de idade, Solteira(o), promotora de vendas, residente na Rua Valerio João Rodrigues, nº 15, Porto de Cariacica, Cariacica-ES. 12729 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Cariacica-ES, 04 de fevereiro de 2020 Milson Fernandes Paulin Tabelião e Oficial _____________________________________________________________________ CARTORIO DE REGISTRO CIVIL DO DISTRITO DE GOIABEIRAS Faço saber que pretender casar-se: 1.: JADILSON VIEIRA DE SOUZA, natural de Teixeira de Freitas-BA, com 33 anos de idade, Solteiro(a), pintor, residente na Avenida dos Expedicionários, nº 595, Ed. Mar Bela Bloco C1 Apto 602, Jardim Camburi, Vitória-ES e ROSE MAGALY BARROS E BARROS, natural de Natal-RN, com 40 anos de idade, Solteira(o), esteticista, residente na Avenida dos Expedicionários, nº 595, Ed. Mar Bela Bloco C1 Apto 602, Jardim Camburi, Vitória-ES. 23604 2.: PEDRO HENRIQUE DE ABREU GUIMARÃES, natural de Campos dos Goytacazes-RJ, com 27 anos de idade, solteiro(a), motorista de aplicativo, residente na Rua Presidente Afonso Pena, nº 02, República, Vitória-ES e SUELEN CAPELETH PEREIRA, natural de Vitória-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), Lojista, residente na Rua Presidente Afonso Pena, nº 02, República, Vitória-ES. 23609 3.: GABRIEL DE OLIVEIRA CALIMAN, natural de Vitória-ES, com 36 anos de idade, solteiro(a), advogado, residente na Rua Rômulo Xavier Finamore, nº 120, Mata da Praia, Vitória-ES e JÚLIA AMANCIO MIRANDA, natural de Jaguarari-BA, com 35 anos de idade, solteiro(a), advogada, residente na Rua Rômulo Xavier Finamore, nº 120, Mata da Praia, Vitória-ES. 23610 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 04 de fevereiro de 2020 Paula Cecilia da Luz Rodrigues Oficial _____________________________________________________________________ Cartório de Viana - Registro Civil e Tabelionato da Sede Faço saber que pretender casar-se: 1.: MATEUS IRLAN MUDESTO CHAGAS, natural de Vitória-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), mecânico industrial, residente na Rua Brasília, Nº12, Marcílio de Noronha, Viana-ES e ALINE CRISTINA GOMES PLASTER, natural de Vitória-ES, com 19 anos de idade, solteiro(a), Auxiliar administrativo, residente na Rua Pascoal Marques, nº 09, Universal, Viana-ES. 06826 2.: RAPHAEL RIBEIRO GOMES, natural de Vitória-ES, com 25 anos de idade, Solteiro(a), Auxiliar contábil, residente na Rua Laurentino Pimentel, nº 170, Centro, Viana-ES e JÚLIA ASSIS FERREIRA, natural de Cariacica-ES, com 20 anos de idade, Solteira(o), estagiária, residente na Rua Anhanguera, S/nº, Bom Pastor, Viana-ES. 06827 3.: ROGÉRIO VELOZ DE JESUS, natural de Teixeira de Freitas-BA, com 24 anos de idade, solteiro(a), ajudante geral, residente na Rua Marionete, N° 62, Areinha, Viana-ES e WANDSILA SERAFIM ROCHA, natural de Cariacica-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Marionete, N° 62, Areinha, Viana-ES. 06828 4.: THIAGO AUGUSTO FRANCISCO, nacionalidade brasileira, profissão desenhista, estado civil solteiro, com vinte e nove (29) anos de idade, natural de Vila Velha-ES, residente na Rua Piracicaba, nº 18, Marcílio de Noronha em Viana-ES, filho de ADEMIR FRANCISCO e BERENICE DA SILVA FRANCISCO e BIANCA TAGLIAFERRO CORREIA, nacionalidade brasileira, profissão do lar, estado civil solteira, com vinte (20) anos de idade, natural de Cariacica-ES, residente na Rua Teófilo Otoni, nº 20, Quadra 17, Marcílio de Noronha em Viana-ES, filha de JOSÉ CORREIA e GERALDINA TAGLIAFERRO TOMÉ. Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Viana-ES, 04 de fevereiro de 2020 Sophie Helene Rodrigues Porto Tabeliã e Oficiala _____________________________________________________________________ CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DO DISTRITO DE CARAPINA Faço saber que pretender casar-se: 1.: JOSÉ DA SILVA TRINDADE, natural de Mutum-MG, com 30 anos de idade, solteiro(a), administrador, residente na Rua Dom Pedro II, 241, Colina de Laranjeiras, Carapina, Serra-ES e LAILA CRISTINA HENRIQUES DA SILVA, natural de Mutum-MG, com 31 anos de idade, divorciado(a), enfermeira, residente na Rua Dom Pedro II, 241, Colina de Laranjeiras, Carapina, Serra-ES. 29668 2.: RODRIGO BRITO DOS REIS, natural de Itororó-BA, com 36 anos de idade, solteiro(a), autonomo, residente na Rua Rio Claro, 153, Barcelona, Carapina, Serra-ES e LUCIANA RANGEL DOS SANTOS, natural de Vitória-ES, com 34 anos de idade, solteiro(a), autonoma, residente na Rua Rio Claro, 153, Barcelona, Carapina, Serra-ES. 29672 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Serra-ES, 04 de fevereiro de 2020 Silvio dos Santos Neto Tabelião e Oficial _____________________________________________________________________ Cartório Maria Amado Faço saber que pretender casar-se: 1.: JERRI DA SILVA MIRANDA, natural de Serra-ES, com 30 anos de idade, Solteiro(a), auxiliar de produção, residente na Avenida União, nº 83, Santo Antônio, Serra-ES e ANGÉLICA SOUZA HONÓRIO, natural de Vila Velha-ES, com 27 anos de idade, Solteira(o), promotora de vendas, residente na Avenida União, nº 83, Santo Antônio, Serra-ES. 09931 2.: ANTONIO ALVES SOARES, natural de Mombaça-CE, com 48 anos de idade, Divorciado(a), autônomo, residente na Rua Umbuarana, 06, Serra Dourada I, Serra-ES e VALERIA APARECIDA DA SILVA GONÇALVES, natural de Aimorés-MG, com 49 anos de idade, Divorciada(o), vendedora, residente na Rua Mte Valentim, 194, Novo Porto Canoa, Serra-ES. 09932 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Serra-ES, 04 de fevereiro de 2020 Marisa de Deus Amado Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ SERVIÇO REGISTRAL E NOTARIAL DE ALEGRE - CNS 02.211-1 Faço saber que pretender casar-se: 1.: RENAN DE SOUZA MELO, natural de Alegre-ES, com 30 anos de idade, Divorciado(a), Balconista, residente na Rua José Marques de Oliveira, nº 63, Centro, Alegre-ES e MARIANA NASCIMENTO MOTA, natural de Guaçuí-ES, com 26 anos de idade, Solteira(o), vendedora, residente na Rua José Marques de Oliveira, 63, Centro, Alegre-ES. 03373 2.: DARCI VITAL DA CONCEIÇÃO, natural de Alegre-ES, com 58 anos de idade, Divorciado(a), Serrador, residente na Rua João Bravo, S/nº, Centro, Alegre-ES e CLEONE DOS PASSOS, natural de Guaçuí-ES, com 51 anos de idade, Divorciada(o), diarista, residente na Rua João Bravo, S/nº, Centro, Alegre-ES. 03375 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Alegre-ES, 04 de fevereiro de 2020 Márcio Valory Silveira Notário e Registrador Civil _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato da 2ª Zona Judiciária de Vitória Faço saber que pretender casar-se: 1.: MATHEUS COUTINHO DA VITORIA, natural de Vitória-ES, com 21 anos de idade, solteiro(a), Empresário, residente na Rua São Tiago, nº 210, Nova Palestina, Vitória-ES e CAMILA ONOFRE SCARDINI, natural de Pancas-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), Analista de relacionamento, residente na Rua São Tiago, nº 210, Nova Palestina, Vitória-ES. 16943 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 04 de fevereiro de 2020 Humberto Manoel Passos Beiriz Tabelião e Oficial _____________________________________________________________________ Cartório Dyonizio Ruy Faço saber que pretender casar-se: 1.: NILSON LIMA SOUSA, natural de Rubim-MG, com 56 anos de idade, solteiro(a), pedreiro, residente na Avenida Délio Silva Brito, nº 650, Aptº 201, Coqueiral de Itaparica, Vila Velha-ES e NILZA PEREIRA KRYGSMAN, natural de Nova Viçosa-BA, com 55 anos de idade, solteiro(a), cuidadora de criança, residente na Rua Délio Silva Brito, nº 650, Coqueiral de Itaparica, Vila Velha-ES. 18117 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 04 de fevereiro de 2020 Lucy de Oliveira Ruy Notária e Oficiala Registradora _____________________________________________________________________ CARTÓRIO SARLO Faço saber que pretender casar-se: 1.: ANDRÉ MOYSÉS CABRAL, natural de Vitória-ES, com 41 anos de idade, divorciado(a), servidor público, residente na Rua Chafic Murad, nº 43/801, Bento Ferreira, Vitória-ES e GABRIELA PESSOTTI NOVAES, natural de Vitória-ES, com 34 anos de idade, divorciado(a), médica, residente na Rua Chafic Murad, nº 43/801, Bento Ferreira, Vitória-ES. 23849 2.: KAYO DOS SANTOS DE SOUZA, natural de Vitória-ES, com vinte e oito (28) anos de idade, estado civil solteiro, profissão educador físico, residente na Rua Samoa, nº 17, Cidade Continental-Setor Oceania, Serra-ES e LÓIDE MARCELINO DE JESUS FERREIRA, natural de Ibiraçu-ES, com trinta e um (31) anos de idade, estado civil solteira, profissão nutricionista, residente na Rua Henrique Coutinho, nº 114, Parque Moscoso, Vitória-ES. 23844 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 04 de fevereiro de 2020 RODRIGO SARLO ANTONIO Oficial _____________________________________________________________________ TABELIONATO DE NOTAS E REGISTRO CIVIL-OFÍCIO DA CIDADANIA- SEDE DA COMARCA DE IÚNA-ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: REGINALDO ALVES DE FREITAS, natural de Lajinha-MG, com 37 anos de idade, divorciado(a), lavrador, residente na Rua Anibal de Paula Gomes, Número 30,, Chalé-MG e MARILZA SILVA VERNER, natural de Lajinha-MG, com 48 anos de idade, solteiro(a), tecnica de enfermagem, residente na no Lugar Denominado "Córrego Laranja da Terra, Zona Rural, Iúna-ES. 08561 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Iúna-ES, 04 de fevereiro de 2020 JEFERSON MIRANDA Oficial da Cidadania e Tabelião de Notas CARTÓRIO 1º OFÍCIO DO REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS DA SEDE DA COMARCA DE ITAPEMIRIM-ES Faço saber que pretendem casar-se: 1.: RENAN DE LEMOS SILVA, de nacionalidade brasileira, natural de Itapemirim-ES, nascido em 17 de maio de 1992, estado civil solteiro, profissão lavrador, residente na Rua Projetada, s/nº, Graúna, Itapemirim-ES, filho de ERENILSON SOUZA DA SILVA e DAGUIMAR DE LEMOS BARBOZA e ESTER VIDAL MARTINS, de nacionalidade brasileira, natural de Itapemirim-ES, nascida em 30 de dezembro de 1998, estado civil solteira, profissão estudante, residente na Rua Projetada, S/nº, Graúna, Itapemirim-ES, filha de GILSON GOMES MARTINS e JOSIANA DE SOUZA VIDAL. 2.: JAQUES BRANDÃO RODRIGUES JÚNIOR, de nacionalidade brasileira, natural de Itapemirim-ES, nascido em 01 de fevereiro de 1998, estado civil solteiro, profissão autônomo, residente na Rua Girassol, nº 323, Rosa Meirelles, Itapemirim-ES, filho de JAQUES BRANDÃO RODRIGUES e FÁTIMA APARECIDA SETIME DE SOUZA RODRIGUE e ISABELE FRANÇA TAVARES, de nacionalidade brasileira, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, nascida em 20 de julho de 1997, estado civil solteira, profissão vendedora, residente na Rua Girassol, s/nº, Rosa Meirelles, Itapemirim-ES, filha de IZAIAS GOMES TAVARES e LUCIBETHE FRANÇA SIMÕES. 3.: SOTER MIGUEL SILVA DE AZEVEDO, de nacionalidade brasileira, natural de Guaçuí-ES, nascido em 14 de setembro de 1984, estado civil solteiro, profissão bombeiro militar, residente na Rua Talma Santos, nº 105, Centro, Itapemirim-ES, filho de MIGUEL ARCANJO DE AZEVEDO e ALDA MARIA ZANONI SILVA DE AZEVEDO e GISELLE DA SILVA TÁVORA, de nacionalidade brasileira, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, nascida em 07 de junho de 1989, estado civil solteira, profissão engenheira de petróleo, residente na Rua Talma Santos, nº 105, Centro, Itapemirim-ES, filha de MAURO DE ALMEIDA TÁVORA e ILDA EDWIGES DA SILVA TÁVORA. Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Itapemirim-ES, 04 de fevereiro de 2020 Natalia Bastos Bechepeche Antar Oficial do Registro Civil CARTÓRIO DE REGISTRO NOTAS E REGISTRO CIVIL DO DISTRITO DE ARACÊ  DOMINGOS MARTINS Faço saber que pretendem casar-se: 1.: RENATO SALVADOR FICHER e CARLA TEIXEIRA FONSECA, ele, natural de Afonso Cláudio, -ES, nascido em 09 de agosto de 1994, estado civil solteiro, profissão encarregado de manutenção, residente e domiciliado Loteamento Estrela Cadente, S/N, Barcelos, Aracê em Domingos Martins-ES, filho de Arthur Ficher e Zenilda Aparecida Salvador Ficher, ela, natural de Afonso Cláudio, -ES, nascida em 06 de outubro de 1997, estado civil solteira, profissão garçonete, residente e domiciliada Loteamento Estrela Cadente, S/N, Barcelos, Aracê em Domingos Martins-ES, filha de Jair Carlos Fonseca e Regina Graça Teixeira . 2.: PEDRO HENRIQUE GOULART REZENDE e RAFAELA MÓDOLO DE PINHO, ele, natural de Cristiano Otoni, -MG, nascido em 20 de fevereiro de 1991, estado civil solteiro, profissão empresário, residente e domiciliado Rod. Rota do Lagarto, KM 3, S/N, Pedra Azul, Aracê em Domingos Martins-ES, filho de Luiz Antonio de Rezende e Valéria Goulart Rezende, ela, natural de Domingos Martins, -ES, nascida em 12 de agosto de 1987, estado civil solteira, profissão contadora, residente e domiciliada Rod. Rota do Lagarto, KM 3, S/N, Pedra Azul, Aracê em Domingos Martins-ES, filha de Júlio Henrique Roubach de Pinho e Maria da Penha Módolo de Pinho . 3.: ARTHUR JÚNIOR TRABACH BANDEIRA e JULIANA RODRIGUES SCHULTZ, ele, natural de Afonso Cláudio, -ES, nascido em 15 de agosto de 1992, estado civil solteiro, profissão açougueiro, residente e domiciliado Rua Projetada B, S/N, Vivendas de Pedra Azul, Aracê em Domingos Martins-ES, filho de Pedro Maximiano Bandeira e Rosilene de Fátima Trabach Bandeira, ela, natural de Vitória, -ES, nascida em 24 de abril de 1997, estado civil solteira, profissão auxiliar administrativo, residente e domiciliada Rua Prejetada B, S/N, Vivendas de Pedra Azul, Aracê em Domingos Martins-ES, filha de Arnaldo Schultz e Rosalina Rodrigues de Freitas Schultz . 4.: EDER BASSANI e TAÍS JESUS DE MATOS, ele, natural de Domingos Martins, -ES, nascido em 07 de agosto de 1982, estado civil solteiro, profissão lavrador, residente e domiciliado Área Rural, S/N, Aracê em Domingos Martins-ES, filho de Argêo Francisco Bassani e Aurea Peizini Bassani, ela, natural de Itamaraju, -BA, nascida em 16 de maio de 1992, estado civil solteira, profissão lavradeira, residente e domiciliada Área Rural, S/N, Aracê em Domingos Martins-ES, filha de Adelmo Silva de Matos e Marizete Maria de Jesus . 5.: HUIGOR DORDENONI BELTRAME e TAINARA RODRIGUES SILVEIRA, ele, natural de Afonso Cláudio, -ES, nascido em 10 de janeiro de 1996, estado civil solteiro, profissão lavrador, residente e domiciliado Área rural, S/N, Barcelos, Aracê em Domingos Martins-ES, filho de Nilo Beltrame e Ozana Dordenoni Beltrame, ela, natural de Venda Nova do Imigrante, -ES, nascida em 22 de outubro de 1996, estado civil solteira, profissão lavradeira, residente e domiciliada Área rural, S/N, São Rafael, Aracê em Domingos Martins-ES, filha de Joel de Aguiar e Maria Gilcinéia Rodrigues Silveira. 6.: JEAN WILSON HORÁCIO PLACIDES e YASMIN COSTA TEIXEIR, ele, natural de Itanhomi, -MG, nascido em 08 de agosto de 1983, estado civil solteiro, profissão fisioterapêuta, residente e domiciliado Rod. ES 165, S/N, São Bento, Aracê em Domingos Martins-ES, filho de Wilson Placides e Patricia José da Silva Placides, ela, natural de Teixeira de Freitas, -BA, nascida em 19 de outubro de 1998, estado civil solteira, profissão estudante, residente e domiciliada Rod. ES 165, S/N, São Bento, Aracê em Domingos Martins-ES, filha de João Evangelista Xavier Teixeira e Elzi Rosa de Jesus Costa . Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei. Aracê, Domingos Martins, ES, 04 de fevereiro de 2020. Arione Stanislau Dos Passos Oficial do Registro Civil CARTÓRIO DE ARAÇATIBA  2º DISTRITO DE VIANA-ES Faço saber que pretendem casar-se: 1.: MARIVALDO GRASSI, nacionalidade brasileira, natural de Colatina-ES, nascido em 18 de julho de 1967, estado civil divorciado, profissão motorista, residente na Rua Arthur Bernardes, 26, Vila Bethânia em Viana-ES, filho de MARIO GRASSI e ERACY NEGRELLI GRASSI & LUZIANA VENTURINI, nacionalidade brasileira, natural de Baixo Guandu-ES, nascida em 17 de dezembro de 1970, estado civil divorciada, profissão autônoma, residente na Rua Arthur Bernardes Nº.37, Bairro Vila Betanea,, em Viana-ES, filha de MAURICIO VENTURINI e ARINDA LUIZ DE ANDRADE VENTURINI. Se alguém souber de algum impedimento, oponho-se na forma da Lei. Viana  ES, 04 de fevereiro de 2020 Danielle Bueno Fernandes Navarini Tabeliã Oficial CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DISTRITO DE SÃO TORQUATO Faço saber que pretendem casar-se: 1.: ANDRÉ FILIPE AVELINO DA SILVA COSTA e GREYZIELLE FERNANDES DE SOUZA BARBOSA (GÊMEA), ele natural de Vila Velha-ES, com trinta (30) anos de idade, estado civil divorciado, profissão motorista profissional, residente em Vila Velha-ES, ela natural de Vitória-ES, com trinta e um (31) anos de idade, estado civil divorciada, profissão técnica em enfermagem, residente em Vila Velha-ES. 2.: FELIPE JOSE MARTINS e FRANCIELLE ALMEIDA MARCELO, ele natural de Vitória-ES, com trinta e um (31) anos de idade, estado civil solteiro, profissão vigilante, residente em Vila Velha-ES, ela natural de Belmonte-BA, com vinte e oito (28) anos de idade, estado civil solteira, profissão Assistente administrativo, residente em Vila Velha-ES. 3.: THIAGO VIANA MILAGRE e SARA COSTA ABREU COSTA, ele natural de Vitória-ES, com vinte e oito (28) anos de idade, estado civil solteiro, profissão Vigilante, residente em Vila Velha-ES, ela natural de Vitória-ES, com vinte e três (23) anos de idade, estado civil solteira, profissão do lar, residente em Vila Velha-ES. 4.: MARCOS ANTONIO SOLEDADE DA SILVA JÚNIOR e LEANDRA CRISTINA LACERDA, ele natural de Itabuna-BA, com trinta e três (33) anos de idade, estado civil solteiro, profissão Costureiro na confecção em série, residente em Vila Velha-ES, ela natural de Ribeirão das Neves-MG, com trinta e um (31) anos de idade, estado civil solteira, profissão autônoma, residente em Vila Velha-ES. 5.: GABRIEL SARCINELLI SAMPAIO e LILIANE CONCEIÇÃO DA SILVA, ele natural de Vila Velha-ES, com vinte e três (23) anos de idade, estado civil solteiro, profissão estudante, residente em Vila Velha-ES, ela natural de Santa Cruz Cabrália-BA, com vinte e três (23) anos de idade, estado civil solteira, profissão Almoxarife, residente em Vila Velha-ES. 6.: MARCIO LUIZ RASSELE CARCHENO e ARIELLY HILÁRIA HONÓRIO PEREIRA DE FARIA, ele natural de Vitória-ES, com trinta (30) anos de idade, estado civil divorciado, profissão mecânico, residente em Vila Velha-ES, ela natural de Vila Velha-ES, com vinte e seis (26) anos de idade, estado civil solteira, profissão Auxiliar contábil, residente em Vila Velha-ES. 7.: RICARDO PEREIRA NASCIMENTO e APARECIDA DE SOUZA LEITE, ele natural de Vitória-ES, com quarenta e quatro (44) anos de idade, estado civil solteiro, profissão servidor público, residente em Vila Velha-ES, ela natural de São Mateus-ES, com quarenta e oito (48) anos de idade, estado civil divorciada, profissão do lar, residente em Vila Velha-ES. 8.: THIAGO VIEIRA NERY e PRISCILA BRAVO CORRÊA, ele natural de Vila Velha-ES, com trinta e um (31) anos de idade, estado civil solteiro, profissão Técnico eletrônico, residente em Vila Velha-ES, ela natural de Vila Velha-ES, com trinta (30) anos de idade, estado civil solteira, profissão Recepcionista de consultório médico, residente em Vila Velha-ES. 9.: MARCUS VINÍCIUS DE OLIVEIRA PEREIRA e THAIS SANTANA SOARES, ele natural de Vitória-ES, com trinta e quatro (34) anos de idade, estado civil solteiro, profissão Auxiliar administrativo, residente em Vila Velha-ES, ela natural de Vitória-ES, com trinta e um (31) anos de idade, estado civil solteira, profissão técnica em edificações, residente em Vila Velha-ES. 10.: RICARDO CASTELUBI SARMENTO e ÉRICA VIEIRA GUIMARÃES, ele natural de Vitória-ES, com quarenta e um (41) anos de idade, estado civil solteiro, profissão autônomo, residente em Vila Velha-ES, ela natural de São João de Meriti-RJ, com trinta e sete (37) anos de idade, estado civil divorciada, profissão Modelista, residente em Vila Velha-ES. 11.: JOÃO GUALBERTO DA ROSA NETO e RITA MARIA SANTOS FALCÃO, ele natural de Celina-ES, com setenta e quatro (74) anos de idade, estado civil viúvo, profissão comerciario, residente em Vila Velha-ES, ela natural de Mauriti-CE, com setenta e quatro (74) anos de idade, estado civil viúva, profissão aposentada, residente em Vila Velha-ES. 12.: PAULO ROBERTO DE FREITAS LENZI e GREZIELE NATÁLIA DA SILVA TOMAZINHO, ele natural de Vitória-ES, com trinta e seis (36) anos de idade, estado civil divorciado, profissão motoboy, residente em Vila Velha-ES, ela natural de Resplendor-MG, com trinta e seis (36) anos de idade, estado civil solteira, profissão do lar, residente em Vila Velha-ES. 13.: DEYVISON OLIVEIRA DA SILVA e CRISTIANE RIBEIRO, ele natural de Vila Velha-ES, com vinte e três (23) anos de idade, estado civil solteiro, profissão Auxiliar administrativo, residente em Vila Velha-ES, ela natural de Afonso Claúdio-ES, com vinte e cinco (25) anos de idade, estado civil solteira, profissão Operadora de caixa, residente em Vila Velha-ES. 14.: PEDRO HENRIQUE BARROS FORTUNATO e ADA ALEGRIA DOS SANTOS, ele natural de Vitória-ES, com vinte e três (23) anos de idade, estado civil solteiro, profissão Repositor de mercadorias, residente em Vila Velha-ES, ela natural de Itacoatiara-AM, com vinte e um (21) anos de idade, estado civil solteira, profissão autônoma, residente em Vila Velha-ES. 15.: ANSELMO RIBEIRO e ELAINE CRISTINA ALVARENGA, ele natural de Vitória-ES, com trinta e oito (38) anos de idade, estado civil divorciado, profissão Conferente de logística, residente em Vila Velha-ES, ela natural de Vitória-ES, com quarenta e dois (42) anos de idade, estado civil divorciada, profissão Passadeira de peças confeccionadas, residente em Vila Velha-ES. 16.: MAXWEL DIEGO DA SILVA RIBEIRO e ROMILLY TAMANHONI RODRIGUES, ele natural de Vitória-ES, com vinte e seis (26) anos de idade, estado civil solteiro, profissão autônomo, residente em Vila Velha-ES, ela natural de Vila Velha-ES, com vinte e dois (22) anos de idade, estado civil solteira, profissão Caixa (supermercado), residente em Vila Velha-ES. Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha, ES, 04 de fevereiro 2020 Antônio Nunes Belém Tabelião e Oficial do Registro Civil

