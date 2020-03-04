Proclamas - 04/03/20 - Errata
Proclamas
Cartório do Registro Civil e Tabelionato - Distrito de Ibes Faço saber que pretender casar-se: 1.: PAULO WAGNER GALON JUNIOR, natural de Vitória-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), policial militar, residente na Rua Nilo Barcelar, nº 17, Jardim Guadalajara, Vila Velha-ES e MARCELLA ARAUJO SCHMID, natural de Vitória-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), policial militar, residente na Rua Nilo Barcelar, nº 17, Jardim Guadalajara, Vila Velha-ES. 232728389 2.: ALLAN CARVALHO SILVEIRA, natural de Vitória-ES, com 36 anos de idade, Divorciado(a), estudante, residente na Rua da Hortênsia, nº 15, Jardim Asteca, Vila Velha-ES e YHARA CHRISTINA DA SILVA, natural de Vitória-ES, com 26 anos de idade, Solteira(o), operadora de caixa, residente na Rua da Hortênsia, nº 15, Jardim Asteca, Vila Velha-ES. 232728390 3.: DEIVID ANGELO DRUMOND GONÇALVES, natural de Belo Horizonte-MG, com 32 anos de idade, solteiro(a), conferente, residente na Rua Cristo Rei, nº 52, Santa Inês, Vila Velha-ES e ESTER NUNES MARTINS, natural de Vitoria-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de farmacia, residente na Rua Cristo Rei, nº 52, Santa Inês, Vila Velha-ES. 232728391 4.: THIAGO RODRIGUES PERINI, natural de Vitoria-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), operador de equipamento e instalações, residente na Travessa São José, nº 03, Dom João Batista, Vila Velha-ES e ELIANE TEXEIRA DE GOIS, natural de Santana do Cariri-CE, com 37 anos de idade, solteiro(a), enfermeira, residente na Travessa São José, nº 3, Dom João Batista, Vila Velha-ES. 232728392 5.: THALLES USBERTI CAETANO, natural de Vitória-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), policial militar, residente na Rua Maria Cerutti, nº 138, Ibes, Vila Velha-ES e MARESSA CARLA SANCHES DE MELO, natural de Vila Velha-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), advogada, residente na Rua Maria Cerutti, nº 138, Ibes, Vila Velha-ES. 232728393 6.: VINICIUS BRUNORO PEREIRA, natural de Vila Velha-ES, com 34 anos de idade, solteiro(a), tenico de enfermagem, residente na Rua dos Limões, nº 13, Ilha dos Bentos, Vila Velha-ES e ALINE ALMEIDA SOUZA, natural de Vitória-ES, com 33 anos de idade, solteiro(a), militar, residente na Avenida Sérgio Cardoso, nº 08, Ilha dos Bentos, Vila Velha-ES. 232728395 7.: BRUNO ROCHA TOREZANI, natural de Vitória-ES, com 31 anos de idade, solteiro(a), autônomo, residente na Rua São Luiz, nº 890, Jockey de Itaparica, Vila Velha-ES e IARA FEU MAI, natural de Aracruz-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), administradora, residente na Rua São Luiz, nº 890, Jockey de Itaparica, Vila Velha-ES. 232728396 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 02 de março de 2020 MARIA LUIZA MOREIRA TAJRA MELO Oficial e Tabeliã Cartório de Registro Civil e Tabelionato Sooretama Faço saber que pretender casar-se: 1.: TELMO LEONEL, natural de Linhares-ES, com 65 anos de idade, solteiro(a), comerciante, residente na Rua Cirilo Costa, 62, Córrego Alegre, Sooretama-ES e ELZA MARIA DOS SANTOS, natural de Linhares-ES, com 53 anos de idade, solteiro(a), professora, residente na Rua Cirilo Costa, 62, Córrego Alegre, Sooretama-ES. 04498 2.: AMAURI AFRANTI BRESSANIN, natural de Itamaraju-BA, com 30 anos de idade, divorciado(a), motorista de caminhão, residente na Rua Giuna, Nº68, Sayonara, Sooretama-ES e EDAÍSE DA VITORIA DOS ANJOS, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), autônoma, residente na Rua Giuna, Nº68, Sayonara, Sooretama-ES. 04499 3.: SAMUEL MEDEIROS DA SILVA, natural de Linhares-ES, com 21 anos de idade, solteiro(a), Motorista de caminhão, residente na Rua Cabreúva, nº 529, Centro, Sooretama-ES e PHÂMELA SANTANA DE OLIVEIRA, natural de Linhares-ES, com 21 anos de idade, solteiro(a), estudante, residente na Rua Industrial,nº 49, Centro, Sooretama-ES. 04500 4.: GUILHERME RAMOS MULLER DE MORAIS, natural de Colatina-ES, com 20 anos de idade, solteiro(a), assistente de sac, residente na Rua Garapa, nº 06, Centro, Sooretama-ES e LARA PEREIRA CASAGRANDE, natural de Ecoporanga-ES, com 20 anos de idade, solteiro(a), Sem profissão remunerada, residente na Rua Embirema, nº 116, Centro, Sooretama-ES. 04501 5.: RONALDO DE JESUS MENEZES, natural de Camacan-BA, com 44 anos de idade, solteiro(a), Trabalhador rural, residente na Córrego Juerana, S/n, Zona Rural, Sooretama-ES e DAIÁRA SILVA DA CONCEIÇÃO, natural de Itabuna-BA, com 34 anos de idade, solteiro(a), Trabalhadora rural, residente na Córrego Juerana, S/n, Zona Rural, Sooretama-ES. 04502 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Sooretama-ES, 02 de março de 2020 Esmael Nunes Loureiro Tabelião CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DO DISTRITO DE CARAPINA Faço saber que pretender casar-se: 1.: OLIVEIRA RODRIGUES, natural de Baixo Guandu-ES, com 79 anos de idade, Viúvo(a), mensageiro aposentado, residente na Rua Bethoven, nº 411, Parque Residencial Laranjeiras, Carapina, Serra-ES e MARIA MADALENA SATURNINO DE JESUS, natural de Teófilo Otoni-MG, com 57 anos de idade, Divorciada(o), auxiliar de serviços gerais, residente na Rua Bethoven, nº 411, Parque Residencial Laranjeiras, Carapina, Serra-ES. 29777 2.: JEFERSON SANTOS DE SOUZA, natural de Igrapiuna-BA, com 23 anos de idade, Solteiro(a), montador, residente na Rua Vitória da Conquista, 1029, Parque Residencial de Tubarão, Carapina, Serra-ES e ARIANY ALVES DA SILVA SACRAMENTO, natural de Serra-ES, com 23 anos de idade, Solteira(o), autônoma, residente na Rua Vitória da Conquista, 1029, Parque Residencial de Tubarão, Carapina, Serra-ES. 29778 3.: ELSON DE SALES, natural de Nanuque-MG, com 39 anos de idade, Solteiro(a), cobrador, residente na Rua Esmeralda, nº 33, Residencial Vista do Mestre, Carapina, Serra-ES e TATIANA NEIVA SILVA, natural de Ipatinga-MG, com 43 anos de idade, Divorciada(o), doméstica, residente na Rua Esmeralda, nº 33, Residencial Vista do Mestre, Carapina, Serra-ES. 29779 4.: ESPEDITO JOSÉ CAETANO, natural de Sao Geraldo do Baixio-MG, com 62 anos de idade, Divorciado(a), ajudante de produção, residente na Rua Itamaracá, nº 50, Vila Nova de Colares, Carapina, Serra-ES e MARLY PATRICIO, natural de Galiléia-MG, com 67 anos de idade, Divorciada(o), do lar, residente na Rua Itamaracá, nº 50, Vila Nova de Colares, Carapina, Serra-ES. 29780 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Serra-ES, 02 de março de 2020 Silvio dos Santos Neto Tabelião e Oficial CARTÓRIO SARLO Faço saber que pretender casar-se: 1.: CARLOS DA SILVA RESENDE, natural de Medeiros Neto-BA, com 48 anos de idade, Divorciado(a), Pedreiro, residente na Rua Oswaldo Cruz, nº 199, Maruípe, Vitória-ES e SANDRA SCHULZ, natural de Santa Leopoldina-ES, com 38 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua Oswaldo Cruz, nº 199, Maruípe, Vitória-ES. 23893 2.: BRUNO DE JESUS PEREIRA, natural de Vitória-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), servidor público estadual, residente na Rua Areobaldo Bandeira, nº 215, Bonfim, Vitória-ES e SUELLEN PEREIRA ZANON, natural de Cariacica-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), advogada, residente na Rua Donato Alves Pereira, nº 45, São Francisco, Cariacica-ES. 23894 3.: PAULO JORGE BARROS DE SOUZA, natural de Vitória-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), servidor público federal, residente na Rua Francisco Rubim, nº 15/703, Bento Ferreira, Vitória-ES e VANESSA EVELIN PINHEIRO BARBOSA, natural de Mucuri-BA, com 25 anos de idade, solteiro(a), arquiteta, residente na Rua Francisco Rubim, nº 15/703, Bento Ferreira, Vitória-ES. 23896 4.: THIAGO FERREIRA NUNES, natural de Vitória-ES, com 33 anos de idade, divorciado(a), Vigilante, residente na Rua Manoel Bandeira, nº 975, São Diogo I, Serra-ES e MARIANA ALMEIDA CYPRIANO, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 31 anos de idade, solteiro(a), servidora pública estadual, residente na Avenida Carlos Orlando Carvalho, nº 800, Jardim da Penha, Vitória-ES. 23897 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 02 de março de 2020 RODRIGO SARLO ANTONIO Oficial Cartório de RCPNIT e Tabelionato da Sede da Comarca de Linhares - CNS 02.378-8 Faço saber que pretender casar-se: 1.: WASHINGTON LUÍS DA SILVA CARDOSO, natural de Rio de Janeiro-RJ, com 44 anos de idade, solteiro(a), operador micro, residente na Rua Trinta, S/n, Planalto, Linhares-ES e TEREZA FERREIRA MOTHÉ, natural de Deste Distrito-ES, com 44 anos de idade, divorciado(a), servente de saúde, residente na Rua Trinta, S/n, Planalto, Linhares-ES. 10053 2.: RODRIGO LOPES MARCELINO, natural de Linhares-ES, com 20 anos de idade, solteiro(a), autônomo, residente na Avenida Padre Manoel da Nóbrega, Nº415, Interlagos, Linhares-ES e RUTE CARRIÇO DA CRUZ, natural de Linhares-ES, com 17 anos de idade, solteiro(a), autonoma, residente na Avenida Ouro Preto, Nº1417, Interlagos, Linhares-ES. 10054 3.: RUAN DALBEM SOARES, natural de Linhares-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), médico, residente na Rua Professor Jones, nº 1400, Ap 903, Centro, Linhares-ES e ELIZA BERGAMIM ULIANA, natural de Castelo-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), médica, residente na Rua Professor Jones, nº 1400, Ap 903, Centro, Linhares-ES. 10055 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Linhares-ES, 02 de março de 2020 FERNANDO BRANDÃO COELHO VIEIRA Notário e Registrador Civil CARTORIO DE REGISTRO CIVIL DO DISTRITO DE GOIABEIRAS Faço saber que pretender casar-se: 1.: KAETANO COUTO GIACOMIM, natural de Vitória-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), empresário, residente na Rua Doutor João Batista Miranda Amaral, nº 135, Jardim Camburi, Vitória-ES e WANESSA BATISTA, natural de Colatina-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), empresária, residente na Rua Doutor João Batista Miranda Amaral, nº 135, Jardim Camburi, Vitória-ES. 23630 2.: ÍTALO JORGE LACERDA, natural de Belo Horizonte-MG, com 62 anos de idade, divorciado(a), aposentado, residente na Rua Sebastião da Silva Rabello, nº 115, Apto 302-B, Jardim Camburi, Vitória-ES e ANGÉLICA SEVERIANA CALDEIRA, natural de Caeté-MG, com 60 anos de idade, divorciado(a), babá, residente na Rua Sebastião da Silva Rabello, nº 115, Apto 302-B, Jardim Camburi, Vitória-ES. 23657 3.: MARCOS VINÍCIUS MAGALHÃES DE LIMA, natural de Campo Grande-MS, com 20 anos de idade, solteiro(a), servidor público, residente na Rua Presidente Prudente de Moraes, nº 30, República, Vitória-ES e LARYSSA PINHEIRO PIAZENTINI, natural de Vila Velha-ES, com 19 anos de idade, solteiro(a), estudante, residente na Rua João Knaak, nº 359, Boa Sorte, Cariacica-ES. 23659 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 02 de março de 2020 Paula Cecilia da Luz Rodrigues Oficial Cartório da Barra Faço saber que pretender casar-se: 1.: ELISMÁRIO DOS SANTOS OLIVEIRA, natural de Prado-BA, com 30 anos de idade, Solteiro(a), auxiliar de manutenção, residente na Avenida França, s/nº , Bloco 28, Apto 402, Jabaeté, Vila Velha-ES e TAIANA SANTOS DE OLIVEIRA, natural de Prado-BA, com 22 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Avenida França, s/nº , Bloco 28, Apto 402, Jabaeté, Vila Velha-ES. 08222 2.: HILDEBRANDO DA VITORIA LEÃO, natural de Vila Velha-ES, com 33 anos de idade, Solteiro(a), técnico de informática, residente na Rua Sereia, nº 98, Barra do Jucu, Vila Velha-ES e THAIZA DUTRA GRAVE, natural de Petrópolis-RJ, com 26 anos de idade, Solteira(o), assistente administrativo, residente na Rua Sereia, nº 98, Barra do Jucu, Vila Velha-ES. 08224 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 02 de março de 2020 Najla Aparecida Assad de Morais Oficiala e Tabeliã Cartório de Viana - Registro Civil e Tabelionato da Sede Faço saber que pretender casar-se: 1.: JEFFERSON PERES ZAMPIERI, natural de Vitória-ES, com 25 anos de idade, Solteiro(a), conferente, residente na Rua Projetada, S/n°, Perobas, Viana-ES e LAVINNYA DE OLIVEIRA FERREIRA DE SOUZA, natural de Cariacica-ES, com 19 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua Projetada, S/n°, Perobas, Viana-ES. 06855 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Viana-ES, 02 de março de 2020 Sophie Helene Rodrigues Porto Tabeliã e Oficiala Cartório Maria Amado Faço saber que pretender casar-se: 1.: TIAGO MORAES MACIEL, natural de São Mateus-ES, com 34 anos de idade, Solteiro(a), borracheiro, residente na Rua Olavo Bilac, 15, Serra Dourada I, Serra-ES e LEIDMILA NOGUEIRA PAIXÃO, natural de São Mateus-ES, com 31 anos de idade, Solteira(o), manicure, residente na Rua Olavo Bilac, 15, Serra Dourada I, Serra-ES. 09977 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Serra-ES, 02 de março de 2020 Marisa de Deus Amado Oficiala e Tabeliã CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DE NOTAS DE CALOGI - SERRA-ES Faço saber que pretendem se casar: 1.: WEDISON FONSECA DE SOUZA, brasileiro, solteiro, maior, ajudante de caminhão, natural de Galiléia-MG, nascido em 22/03/1992, residente e domiciliado na Rua Terezina, nº 72, Cidade Nova da Serra-ES, CEP: 29.160-000, e ALTAMIRA DE JESUS, brasileira, solteira, maior, manicure, natural de Itamaraju-BA, nascida em 29/03/1993, residente e domiciliada na Rua Terezina, nº 72, Cidade Nova da Serra-ES, CEP: 29.160-000. Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Serra-ES, 02 de março de 2020. Carolina Romano Brocco Tardin Oficiala de Registro Civil