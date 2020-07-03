Arquivos & Anexos
Proclamas - 03/07/20
Proclamas
CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DO DISTRITO DE CARAPINA Faço saber que pretender casar-se: 1.: ESTÉFANO CRUZ MACHADO, natural de Vitória-ES, com 26 anos de idade, Solteiro(a), auxiliar de prevenção de perdas, residente na Rua Itaipú, nº 1371, Vila Nova de Colares, Carapina, Serra-ES e INDIANARA TRINDADE RODRIGUES, natural de Vitória-ES, com 25 anos de idade, Solteira(o), vendedora, residente na Rua Itaipú, nº 1371, Vila Nova de Colares, Carapina, Serra-ES. 30119 2.: DANIEL COSTA SANTOS, natural de Serra-ES, com 20 anos de idade, Solteiro(a), marcenaria, residente na Rua das Garças, Porto Canoa, Carapina, Serra-ES e IZABELLA LOUBACK SPALENZA, natural de Vitória-ES, com 19 anos de idade, Solteira(o), balconista, residente na Rua das Garças, Porto Canoa, Carapina, Serra-ES. 30121 3.: JOSÉ NILTON MOREIRA DOS SANTOS, natural de Governador Lomanto Junior-BA, com 34 anos de idade, divorciado(a), pedreiro, residente na Avenida Martim Pescador, nº 7, Novo Horizonte, Carapina, Serra-ES e ÉRICA DE OLIVEIRA PEREIRA, natural de Itabuna-BA, com 20 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Avenida Martim Pescador, nº 7, Novo Horizonte, Carapina, Serra-ES. 30126 4.: GIDIONE LOPES RIBEIRO, natural de Cacoal-RO, com 28 anos de idade, solteiro(a), vidraceiro, residente na Rua Iguatemi, nº 103, Vila Nova de Colares, Carapina, Serra-ES e CAMILA FERNANDES DE CARVALHO CARDOSO, natural de Serra-ES, com 21 anos de idade, solteiro(a), vendedora, residente na Rua Iguatemi, nº 103, Vila Nova de Colares, Carapina, Serra-ES. 30127 5.: WILLIS SOUZA DA SILVA, natural de Boa Esperança-ES, com 34 anos de idade, divorciado(a), motorista, residente na Rua Santa Luzia, 24, Jardim Tropical, Carapina, Serra-ES e ALINE CRISTINA SILVA DOS ANJOS, natural de Vitória-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), professora, residente na Rua Santa Luzia, 24, Jardim Tropical, Carapina, Serra-ES. 30128 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Serra-ES, 02 de julho de 2020 Silvio dos Santos Neto Tabelião e Oficial Cartório de Viana - Registro Civil e Tabelionato da Sede Faço saber que pretender casar-se: 1.: RAMON DE ANDRADE GOUVEA, natural de Vila Velha-ES, com 25 anos de idade, Solteiro(a), auxiliar mecânico, residente na Rua Circular, nº 32, Canaã, Viana-ES e KAYSSA DAVEL DE OLIVEIRA, natural de Vila Velha-ES, com 19 anos de idade, Solteira(o), cabeleireira, residente na Rua Circular, nº 32, Canaã, Viana-ES. 06905 2.: LEONARDO DAVID ROSA MIRANDA, natural de Vitória-ES, com 39 anos de idade, Divorciado(a), motorista manobreiro, residente na Rua São Jorge, nº 08, Arlindo Villaschi, Viana-ES e SILVIA ASSIS RIBEIRO, natural de Vila Velha-ES, com 32 anos de idade, Solteira(o), auxiliar de serviços comercial, residente na Rua São Jorge, nº 08, Arlindo Villaschi, Viana-ES. 06923 3.: EDMAR NASCIMENTO GARCIA, natural de Vitória-ES, com 27 anos de idade, Solteiro(a), auxiliar de manutenção, residente na Rua Francisco Alves, S/nº, Vila Bethânia, Viana-ES e LAÍS DUARTE GOMES ALVES, natural de Cariacica-ES, com 20 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua Francisco Alves, S/nº, Vila Bethânia, Viana-ES. 06931 4.: WELISON ROSA DE SOUZA, natural de Muqui-ES, com 24 anos de idade, Solteiro(a), conferente, residente na Rua Cristiano Dias Lopes, S/nº, Primavera, Viana-ES e NATÁLIA RAMOS AMARAL, natural de Vitória-ES, com 21 anos de idade, Solteira(o), assistente administrativo, residente na Rua Cristiano Dias Lopes, S/nº, Primavera, Viana-ES. 06934 5.: GEAN CARLO BRAVIM, natural de Vitória-ES, com 41 anos de idade, solteiro(a), administrador, residente na Avenida Terezinha Pereira Abranches, nº 07, Primavera, Viana-ES e FATIMA PATRICIA PEREIRA DO ROSARIO, natural de Domingos Martins-ES, com 43 anos de idade, solteiro(a), professora, residente na Avenida Terezinha Pereira Abranches, nº 16, Primavera, Viana-ES. 06937 6.: MÁRCIO KÜSTER, nacionalidade brasileira, profissão motorista instrutor, estado civil divorciado, com trinta e nove (39) anos de idade, natural de Afonso Cláudio-ES, nascido em 27 de agosto de 1980, residente na Rua Mutum, S/nº, Canaã em Viana-ES, filho de LOURIVAL KÜSTER e DALILA SCHULTZ KÜSTER e JÉSSINY LEONI GOMES, nacionalidade brasileira, profissão Faturista, estado civil solteira, com vinte e oito (28) anos de idade, natural de Vitória-ES, nascida em 27 de abril de 1991, residente na Rua Mutum, S/nº, Canaã em Viana-ES, filha de CRISTIANO GOMES e JOSENILDA LEONI GOMES. Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Viana-ES, 02 de julho de 2020 Sophie Helene Rodrigues Porto Tabeliã e Oficiala Cartório de Registro Civil e Tabelionato de Notas da Sede Faço saber que pretender casar-se: 1.: SIRLÂNDIO MARTINS RIBEIRO JUNIOR, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 23 anos de idade, Solteiro(a), autônomo, residente na Rua Rio Paracatu, nº 88, ElDourado, Serra-ES e MIRIAN DAS GRAÇAS FERNANDES, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 25 anos de idade, Solteira(o), vendedora, residente na Rua Rio Paracatu, nº 88, ElDourado, Serra-ES. 10143 2.: MARCOS LUIZ MENDES PEREIRA, natural de Pinheiros-ES, com 25 anos de idade, Solteiro(a), motorista, residente na Rua Jacarandá, nº 18, Cidade Pomar, Serra-ES e JUSSARA JÉSSICA SILVA JOVENCIO, natural de Aracruz-ES, com 23 anos de idade, Solteira(o), estoquista, residente na Rua Jacarandá, nº 18, Cidade Pomar, Serra-ES. 10149 3.: DIONEY DE AQUINO SOBREIRA, natural de Vitória-ES, com 35 anos de idade, divorciado(a), músico, residente na Rua Aimorés, nº 42, Vista da Serra I, Serra-ES e VALDICLEIA CONCEIÇÃO MARTINS, natural de São Mateus-ES, com 32 anos de idade, solteiro(a), doméstica, residente na Rua Aimorés, nº 42, Vista da Serra I, Serra-ES. 10157 4.: RODOLFO CARDOSO GOMES, natural de Aracruz-ES, com 24 anos de idade, Solteiro(a), auxiliar de obra, residente na Rua Muniz Freire, S/n, Vista da Serra I, Serra-ES e PATRICIA DOS SANTOS NOGUEIRA, natural de Vitória-ES, com 24 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua São Roque do Canaã, nº 65, Planalto Serrano Bloco A, Serra-ES. 10165 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Serra-ES, 02 de julho de 2020 Marisa de Deus Amado Oficiala e Tabeliã Cartório de Registro Civil e Tabelionato de Notas da Sede do Juízo de Vila Velha - ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: JOSÉ CARLOS FERREIRA NASCIMENTO, natural de Vila Velha-ES, com 39 anos de idade, divorciado(a), auxiliar de obras, residente na Rua Domingos Martins, nº 628, Glória, Vila Velha-ES e PATRICIA CRUZ SANTOS, natural de Itaju do Colônia-BA, com 33 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de salão, residente na Rua Domingos Martins, nº 628, Glória, Vila Velha-ES. 18284 2.: NAYGUEL MAGELA FRAGA BOLSANELO, natural de Vila Velha-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), empresário, residente na Rua Doutor Jair de Andrade, Nº 244, Apartamento 303, Ed. Marrocos, Itapuã, Vila Velha-ES e MARCELLY RODRIGUES DE JESUS, natural de Vila Velha-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), analista financeira, residente na Rua Curitiba, nº 1102, Praia da Costa, Vila Velha-ES. 18285 3.: LUIZ SERAFIM PEIXOTO CORRÊA DE BARROS, natural de Júlio de Castilhos-RS, com 58 anos de idade, viúvo(a), agropecuarista, residente na Rua Horizonte, nº 21, Residencial Coqueiral, Vila Velha-ES e MARIA ANGELICA MACHADO, natural de Manhumirim-MG, com 42 anos de idade, divorciado(a), enfermeira, residente na Rua Horizonte, nº 21, Residencial Coqueiral, Vila Velha-ES. 18286 4.: SAMUEL DÃO SCHAIDER, natural de Vila Velha-ES, com 20 anos de idade, solteiro(a), assistente de sinistro, residente na Rua Itapagipe, nº 117, Glória, Vila Velha-ES e LORENA ALVES DE OLIVEIRA, natural de Anagé-BA, com 21 anos de idade, solteiro(a), estudante, residente na Rua Wenceslau Braz, nº 25, Jaburuna, Vila Velha-ES. 18287 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 02 de julho de 2020 Lucy de Oliveira Ruy Notária e Oficiala Registradora Cartório de RCPNIT e Tabelionato da Sede da Comarca de Linhares - CNS 02.378-8 Faço saber que pretender casar-se: 1.: ARIEL GOMES DA SILVA, natural de Linhares-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), montador, residente na Avenida Padre Manoel da Nóbrega, nº 2345, Interlagos, Linhares-ES e AMANDA DOS SANTOS NEVES, natural de Linhares-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), autonoma, residente na Rua Area Rural, S/n, Area Rural, Linhares-ES. 10214 2.: HIGOR DOS SANTOS CAMPISTA, natural de Vila Velha-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de obras, residente na Rua Benedito Medeiros, N° 140, Bairro Aviso, Linhares-ES e CAMILA DA SILVA, natural de Linhares-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de secretaria, residente na Rua Paulina de S Sales, N° 41, Bairro Aviso, Linhares-ES. 10215 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Linhares-ES, 02 de julho de 2020 FERNANDO BRANDÃO COELHO VIEIRA Notário e Registrador Civil CARTORIO DO 1º OFICIO REGISTRO CIVIL E TABELIONATO Faço saber que pretender casar-se: 1.: ARCANGELO LOPES DO NASCIMENTO, natural de Alfredo Chaves-ES, com 23 anos de idade, Solteiro(a), motorista, residente na Rua Projetada, S/nº, Centro, Bom Será, Itapemirim-ES e FRANCIELI EVANGELISTA DE FREITAS, natural de Itapemirim-ES, com 16 anos de idade, Solteira(o), estudante, residente na Rua Projetada, S/nº, Centro, Bom Será, Itapemirim-ES. 13917 2.: WELVIS PESSANHA DA SILVA, natural de São Francisco de Itabapoana-RJ, com 25 anos de idade, Solteiro(a), cabeleireiro, residente na Avenida Cristiano Dias Lopes Filho, S/nº, Centro, Itapemirim-ES e STHEFANNY DA SILVA CORDEIRO, natural de Campos dos Goytacazes-RJ, com 16 anos de idade, Solteira(o), estudante, residente na Rua Projetada, S/nº, Vila Nova, Itapemirim-ES. 13918 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Itapemirim-ES, 02 de julho de 2020 NATÁLIA BASTOS BECHEPECHE ANTAR Oficiala e Tabeliã Cartório 2º Ofício RCPN e Tabelionato Faço saber que pretender casar-se: 1.: GUSTAVO GUIMARÃES LIMA, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 36 anos de idade, solteiro(a), instalador de telecomunicações, residente na Rua Godofredo Adiverci, 113, Monte Cristo, Cachoeiro de Itapemirim-ES e ISMARI DA SILVA MORAES, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 31 anos de idade, solteiro(a), auxiliar fiscal, residente na Rua Eugênia Ferreira, 32, Monte Belo, Cachoeiro de Itapemirim-ES. 04324 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Cachoeiro de Itapemirim-ES, 02 de julho de 2020 Robson Tadeu de Castro Maciel Júnior Cartório da Barra Faço saber que pretender casar-se: 1.: RAFAEL COELHO CRUZ, natural de Vila Velha-ES, com 33 anos de idade, Divorciado(a), atendente de hospital, residente na Avenida Presidente João Goulart, nº 104, Ulisses Guimarães, Vila Velha-ES e ARIELLA CECÍLIA DA SILVA OLIVEIRA ANTÔNIO, natural de Vila Velha-ES, com 20 anos de idade, Divorciada(o), estudante, residente na Rua João Goulart, nº 104, Ulisses Guimarães, Vila Velha-ES. 08337 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 02 de julho de 2020 Najla Aparecida Assad de Morais Oficiala e Tabeliã CARTÓRIO DE NOTAS E REGISTRO CIVIL Faço saber que pretender casar-se: 1.: MARCELO CORREIA DOS SANTOS, natural de Linhares-ES, com 29 anos de idade, Solteiro(a), auxiliar de logística, residente na Rua Linhares, nº 205, Nova Brasília, Cariacica-ES e JÉSSICA NASCIMENTO FRAGA, natural de Vitória-ES, com 29 anos de idade, Solteira(o), caixa, residente na Rua Linhares, nº 205, Nova Brasília, Cariacica-ES. 12921 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Cariacica-ES, 02 de julho de 2020 Milson Fernandes Paulin Tabelião e Oficial CARTORIO DE REGISTRO CIVIL DO DISTRITO DE GOIABEIRAS Faço saber que pretender casar-se: 1.: DANIEL BERG CARNEIRO DE SOUSA, natural de Vargem Alta-ES, com 24 anos de idade, Solteiro(a), estudante, residente na Rua Professor Mauro Fontoura Borges, nº 15, Maria Ortiz, Vitória-ES e YASMIN DO NASCIMENTO MATIAS, natural de Vila Velha-ES, com 21 anos de idade, Solteira(o), designer de unhas, residente na Rua Professor Mauro Fontoura Borges, nº 15, Maria Ortiz, Vitória-ES. 23812 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 02 de julho de 2020 Paula Cecilia da Luz Rodrigues Oficial Cartório de Registro Civil e Notas de Divino de São Lourenço Faço saber que pretender casar-se: 1.: DENIVALDE DE SOUZA GUEDES, natural de Divino de São Lourenço-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), lavrador, residente na Córrego do Carvalho, Área Rural, Divino de São Lourenço-ES e JOSIANA PORTO DOS SANTOS, natural de Vila Velha-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), engenheira civil, residente na Córrego do Carvalho, Área Rural, Divino de São Lourenço-ES. 00295 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Divino de São Lourenco-ES, 02 de julho de 2020 RENIERY DE OLIVEIRA RIBEIRO Tabeliã e Oficiala CARTORIO DE REGISTRO CIVIL E NOTAS DE ITAIPAVA Faço saber que pretender casar-se: 1.: NILDO JUNIOR SAPRISQUI MARTINS, natural de Guarapari-ES, com 25 anos de idade, Solteiro(a), engenheiro, residente na Av. Itapemirim, nº 333, Itaipava, Itapemirim-ES e LAIS SCORZIELLO FEITOSA DA SILVA, natural de Rio de Janeiro-RJ, com 23 anos de idade, Solteira(o), autonoma, residente na Avenida Itapemirim, s/n, Itaipava, Itapemirim-ES. 01437 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Itapemirim-ES, 02 de julho de 2020 NATÁLIA BASTOS BECHEPECHE ANTAR Oficiala e Tabeliã Interina Cartorio de Registro Civil e Notas de Jerônimo Monteiro Faço saber que pretender casar-se: 1.: WALEFF CONCEIÇÃO DA SILVA, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 26 anos de idade, Solteiro(a), resinador, residente na Rua Joaquim Gonçalves Alves, 270, Jerônimo Monteiro-ES e THATIANY TEODORO CANDIDO, natural de Muqui-ES, com 27 anos de idade, Solteira(o), lavradora, residente na Rua Joaquim Gonçalves Alves, Jerônimo Monteiro-ES. 01020 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Jeronimo Monteiro-ES, 02 de julho de 2020 Bruno Bittencourt Bittencourt Tabelião de Notas e Registrador Civil Cartório de Registro Civil e Tabelionato da 2ª Zona Judiciária de Vitória Faço saber que pretender casar-se: 1.: FABRICIO SANTOS CARAPINA, natural de Vitória-ES, com 31 anos de idade, solteiro(a), entregador, residente na Rua São Francisco de Assis, nº 17, São Pedro, Vitória-ES e MONIQUE DA SILVA FELISMINO, natural de Vitória-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua São Francisco de Assis, nº 17, São Pedro, Vitória-ES. 17019 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 02 de julho de 2020 Humberto Manoel Passos Beiriz Tabelião e Oficial Cartório do Registro Civil e Tabelionato - Distrito de Ibes Faço saber que pretender casar-se: 1.: GILSON JOSÉ COELHO, natural de Vitória-ES, com 56 anos de idade, Solteiro(a), auxiliar de serviços gerais, residente na Rua Presidente Getúlio Vargas, nº 448, Ataíde, Vila Velha-ES e MARIA DA PENHA DIAS, natural de Mutum-MG, com 53 anos de idade, Divorciada(o), do lar, residente na Rua Presidente Getúlio Vargas, nº 448, Ataíde, Vila Velha-ES. 232728519 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 02 de julho de 2020 MARIA LUIZA MOREIRA TAJRA MELO Oficial e Tabeliã SERVIÇO REGISTRAL E NOTARIAL DE ALEGRE - CNS 02.211-1 Faço saber que pretender casar-se: 1.: CARLOS ALBERTO TINOCO ALVARENGA, natural de Campos dos Goytacazes-RJ, com 28 anos de idade, Solteiro(a), geologo, residente na Rua Manoel Leonardo de Souza, Aptº 101 Ed. Lua Azul, Vila do Sul, Alegre-ES e LAIS CHIERICI BERNARDES RINALDI, natural de Ibitirama-ES, com 29 anos de idade, Solteira(o), agrônoma, residente na Rua Manoel Leonardo de Souza, Aptº 101 Ed. Lua Azul, Vila do Sul, Alegre-ES. 03400 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Alegre-ES, 02 de julho de 2020 Márcio Valory Silveira Notário e Registrador Civil TABELIONATO DE NOTAS E REGISTRO CIVIL-OFÍCIO DA CIDADANIA- SEDE DA COMARCA DE IÚNA-ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: GUSTAVO DOS SANTOS RODRIGUES, natural de Manhuaçu-MG, com 22 anos de idade, solteiro(a), autônomo, residente na Rua Galaor Rios, Número 260, Bairro Centro, Iúna-ES e LETÍCIA SOUZA GONÇALVES, natural de Iúna-ES, com 18 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Galaor Rios, Número 260, Bairro Centro, Iúna-ES. 08622 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Iúna-ES, 02 de julho de 2020 JEFERSON MIRANDA Oficial da Cidadania e Tabelião de Notas