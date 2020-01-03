Proclamas - 03/01/20
Proclamas
CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DO DISTRITO DE CARAPINA Faço saber que pretender casar-se: 1.: VITOR SANTOS MARTINS, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 45 anos de idade, divorciado(a), gerente de projetos, residente na Rua Rachel Vitalino De Brito, 110, Hélio Ferraz, Carapina, Serra-ES e ÉRICA CRISTINA PONTES APULEO, natural de Itaguaí-RJ, com 41 anos de idade, divorciado(a), autônoma, residente na Rua Rachel Vitalino De Brito, 110, Hélio Ferraz, Carapina, Serra-ES. 29541 2.: LOAME PEREIRA MARTINS, natural de Pedro Canário-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), preparador de veículos, residente na Rua Dom Pedro II, S/N Bloco 10, Apartamento 305, Colina de Laranjeiras, Carapina, Serra-ES e NAYARA SOUSA BRITO, natural de Nanuque-MG, com 32 anos de idade, divorciado(a), Supervisora de vendas, residente na Rua Dom Pedro II, S/N Bloco 10, Apartamento 305, Colina de Laranjeiras, Carapina, Serra-ES. 29542 3.: ELÂNIO CESAR DA ROCHA, natural de Iati-PE, com 34 anos de idade, solteiro(a), motorista, residente na Rua Recife, 441, Jardim Limoeiro, Carapina, Serra-ES e JOSILENE REIS DOS SANTOS, natural de Vitória-ES, com 35 anos de idade, divorciado(a), recepcionista, residente na Rua Recife, 441, Jardim Limoeiro, Carapina, Serra-ES. 29543 4.: PETTERSON RAYKEN SILVA LINO, natural de Coronel Fabriciano-MG, com 33 anos de idade, solteiro(a), médico, residente na Avenida Central, 1273, Parque Residencial Laranjeiras, Carapina, Serra-ES e CAMILLA MENDONÇA MACIEL, natural de Rio de Janeiro-RJ, com 31 anos de idade, solteiro(a), servidora pública, residente na Avenida Central, 1273, Parque Residencial Laranjeiras, Carapina, Serra-ES. 29544 5.: WALLACE DA SILVA ANTÉRIO, natural de Serra-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), estudante, residente na Rua Mocambique, Cidade Continental, Carapina, Serra-ES e CINTYA SAMPAIO MENDES, natural de Pirapora-MG, com 31 anos de idade, divorciado(a), analista de sistema, residente na Rua Mocambique, Cidade Continental, Carapina, Serra-ES. 29545 6.: JOSÉ MARCOS REIS DE SOUZA, natural de Itacaré-BA, com 41 anos de idade, divorciado(a), garçom, residente na Rua Basílio da Gama, 145, Chácara Parreiral, Carapina, Serra-ES e SANDRA HELENA BARBOSA, natural de Dionizio-MG, com 52 anos de idade, divorciado(a), cozinheira, residente na Rua Basílio da Gama, 145, Chácara Parreiral, Carapina, Serra-ES. 29546 7.: DENNER MIRANDA MEDICI, natural de Vitória-ES, com 61 anos de idade, solteiro(a), professor, residente na Av Central, 290, Colina, Carapina, Serra-ES e RITA DE CASSIA FAGUNDES, natural de Guaçuí-ES, com 53 anos de idade, divorciado(a), professora, residente na Av Central, 290, Colina, Carapina, Serra-ES. 29547 8.: HEITOR TESTA CARVALHO, natural de Vitoria-ES, com 32 anos de idade, solteiro(a), estivador, residente na Avenida Paulo Pereira Gomes, nº 28, Torre 2, Apartamento 802, Morada de Laranjeiras, Carapina, Serra-ES e LORENA AMORIM VARGAS, natural de Serra-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), pedagoga, residente na Avenida Paulo Pereira Gomes, nº 28, Torre 2, Apartamento 802, Morada de Laranjeiras, Carapina, Serra-ES. 29548 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Serra-ES, 02 de janeiro de 2020 Silvio dos Santos Neto Tabelião e Oficial CARTÓRIO SARLO Faço saber que pretender casar-se: 1.: VINÍCIUS DOS SANTOS ROSA, natural de Aracruz-ES, com 28 anos de idade, Solteiro(a), autonomo, residente na Beco Everaldo Conceição Lisboa, nº 22, Tabuazeiro, Vitória-ES e EDILEIA MACHADO PASSOS, natural de Vitória-ES, com 20 anos de idade, Solteira(o), autonoma, residente na Beco Everaldo Conceição Lisboa, nº 22, Tabuazeiro, Vitória-ES. 23788 2.: CARLOS AUGUSTO PRETTI MADEIRA, natural de Colatina-ES, com 52 anos de idade, divorciado(a), Médico, residente na Rua Teotônio Villela, nº 124, Fradinhos, Vitória-ES e EMERSON PEREIRA GOMES, natural de Montes Claros-MG, com 29 anos de idade, solteiro(a), Enfermeiro, residente na Rua Teotônio Villela, nº 124, Fradinhos, Vitória-ES. 23790 3.: MATEUS GARCIA DE SENNA CARNEIRO, natural de Itabira-MG, com 42 anos de idade, solteiro(a), Engenheiro civil, residente na Rua Desembargador João Manoel de Carvalho, nº 402 A, Barro Vermelho, Vitória-ES e RENATA HENRIQUE LYRA, natural de Vitória-ES, com 41 anos de idade, solteiro(a), Advogada, residente na Rua Desembargador João Manoel de Carvalho, nº 402 A, Barro Vermelho, Vitória-ES. 23791 4.: RUAN CARLOS BANDEIRA, natural de Vitória-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), sushiman, residente na Rua Joana Firme Nunes, nº 60, Joana D'arc, Vitória-ES e NAYANA DA SILVA ALVES, natural de Vitória-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), encarregada de padaria, residente na Rua Joana Firme Nunes, nº 60, Joana D'arc, Vitória-ES. 23792 5.: DANIEL SALUME XAVIER, natural de Vitória-ES, com 34 anos de idade, solteiro(a), empresário, residente na Rua Amenóphis de Assis, nº 408/301, Bento Ferreira, Vitória-ES e LARISSA SPINASSÉ FELICIO, natural de Linhares-ES, com 34 anos de idade, solteiro(a), enfermeira, residente na Rua Amenóphis de Assis, nº 408/301, Bento Ferreira, Vitória-ES. 23793 6.: KERLEN SILVA, natural de Vitória-ES, com 31 anos de idade, solteiro(a), carteiro, residente na Rua do Rosário, nº 121, Centro, Vitória-ES e MAÊDA PASCOALINA DA SILVA, natural de Pancas-ES, com 35 anos de idade, divorciado(a), auxiliar administrativo, residente na Rua do Rosário, nº 121, Centro, Vitória-ES. 23794 7.: MOISÉS MARTEN DE MATTOS CRUZ, natural de Goiânia-GO, com 33 anos de idade, solteiro(a), músico, residente na Rua José Gomes Lorêto, nº 220, Goiabeiras, Vitória-ES e PATRÍCIA ARAUJO DE FREITAS, natural de Leopoldo de Bulhões-GO, com 27 anos de idade, solteiro(a), médico clínico geral, residente na Rua Dináh Feu Ribeiro, nº 34/116, Mata da Praia, Vitória-ES. 23795 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 02 de janeiro de 2020 RODRIGO SARLO ANTONIO Oficial Cartório Maria Amado Faço saber que pretender casar-se: 1.: CLAUDIO MANOEL GOMES DA CRUZ, natural de Vitória-ES, com 32 anos de idade, solteiro(a), motorista, residente na Rua Pingo de Ouro, 170, Campinho da Serra I, Serra-ES e HIASLINY VALADARES DA SILVA, natural de Vila Velha-ES, com 20 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Pingo de Ouro, 170, Campinho da Serra I, Serra-ES. 09847 2.: PAULO NUNES TOLENTINO, natural de São Domingos do Capim-PA, com 39 anos de idade, divorciado(a), administrador, residente na Av João Monlevade, 46, Nova Carapina I, Serra-ES e JULIANA DE JESUS CORRÊA, natural de Vitória-ES, com 46 anos de idade, divorciado(a), microempreendedora individual, residente na Av Cataguazes, S/n, Nova Carapina I, Serra-ES. 09848 3.: ANDERSON ALMEIDA SANTOS, natural de Itabuna-BA, com 32 anos de idade, solteiro(a), cobrador, residente na Rua Canforeira, nº 577, Centro da Serra, Serra-ES e MÔNICA COSTA SILVA, natural de Vitória-ES, com 33 anos de idade, divorciado(a), militar, residente na Rua Canforeira, nº 577, Centro da Serra, Serra-ES. 09849 4.: GILMAR ALIPIO CÉZAR, natural de Barra de São Francisco-ES, com 61 anos de idade, divorciado(a), aposentado, residente na Rua Araxa, 104, Nova Carapina II, Serra-ES e MARIA DA PENHA MENDONÇA, natural de Conselheiro Pena-MG, com 57 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Araxa, 104, Nova Carapina II, Serra-ES. 09850 5.: ROBERTO DE CARVALHO FILHO, natural de Guarapari-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), Técnico em geoprocessamento, residente na Rua Fabiano Nunes Fraga, 01, São Marcos I, Serra-ES e ISLA DE CARVALHO BARCELOS, natural de Vitória-ES, com 18 anos de idade, solteiro(a), técnica em desenvolvimento de sistemas, residente na Rua Fabiano Nunes Fraga, 01, São Marcos I, Serra-ES. 09851 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Serra-ES, 02 de janeiro de 2020 Marisa de Deus Amado Oficiala e Tabeliã CARTORIO DE REGISTRO CIVIL DO DISTRITO DE GOIABEIRAS Faço saber que pretender casar-se: 1.: LEANDRO SCHEPPA FERNANDES, natural de Vitória-ES, com 27 anos de idade, Solteiro(a), Artesão, residente na Rua Irmínio Coelho de Souza, nº 9, Goiabeiras, Vitória-ES e ROSIANE PEREIRA ALVARENGA, natural de Vitória-ES, com 40 anos de idade, Divorciada(o), Técnica em enfermagem, residente na Rua Irmínio Coelho de Souza, nº 9, Goiabeiras, Vitória-ES. 23526 2.: JULIO CESAR DA SILVA PEREIRA, natural de Vitória-ES, com 49 anos de idade, divorciado(a), analista, residente na Rua Audifax Barreto Duarte, nº 02, República, Vitória-ES e EDILENE ANJO DE FARIA, natural de Niterói-RJ, com 51 anos de idade, solteiro(a), VENDEDORA, residente na Rua Audifax Barreto Duarte, nº 02, República, Vitória-ES. 23529 3.: RALF SANTANA SILVA, natural de Vitória-ES, com 29 anos de idade, Solteiro(a), Professor, residente na Rua Jacinto Bresciani, nº 01, República, Vitória-ES e ALAIDE PASSOS SOARES, natural de Vitória-ES, com 30 anos de idade, Solteira(o), Assistente de departamento pessoal, residente na Rua Jacinto Bresciani, nº 01, República, Vitória-ES. 23530 4.: OSVALDO PIMENTA DE FIGUEIREDO, natural de Resplendor-MG, com 72 anos de idade, solteiro(a), policial militar, residente na Rua Amélia Tartuce Nasser, nº 120, AP 401, Jardim da Penha, Vitória-ES e LUCIA CAROLINO DA SILVA, natural de Afonso Claúdio-ES, com 44 anos de idade, divorciado(a), administradora, residente na Rua Amélia Tartuce Nasser, nº 120, AP 401, Jardim da Penha, Vitória-ES. 23531 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 02 de janeiro de 2020 Paula Cecilia da Luz Rodrigues Oficial TABELIONATO DE NOTAS E REGISTRO CIVIL-OFÍCIO DA CIDADANIA- SEDE DA COMARCA DE IÚNA-ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: BRENO RODRIGUES VIEIRA, natural de Iúna-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), estudante, residente na Avenida Desembargador Epaminondas do Amaral, Número 08, Centro, Iúna-ES e MIRIÃ MELO GONÇALVES, natural de Iúna-ES, com 18 anos de idade, solteiro(a), estudante, residente na Avenida Desembargador Epaminondas do Amaral, Número 08, Centro, Iúna-ES. 08546 2.: GILMARIO GOMES DE SOUZA, natural de MINAS GERAIS-MG, com 27 anos de idade, solteiro(a), lavrador, residente na Córrego Terra Corrida, Zona Rural, Iúna-ES e REGIANE DOS SANTOS CHAVES, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 21 anos de idade, solteiro(a), lavradeira, residente na Córrego Terra Corrida, Zona Rural, Iúna-ES. 08547 3.: CARLOS ANTONIO RODRIGUES DE AMORIM, natural de Iúna-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), lavrador, residente na "Córrego Figueira Branca", Área Rural, Iúna-ES e MIRIÃ VIEIRA DE SOUZA, natural de Iúna-ES, com 16 anos de idade, solteiro(a), lavradeira, residente na Córrego dos Veados, Zona Rural,, Iúna-ES. 08548 4.: EZEQUIEL SOARES LANG, natural de Araraí, Alegre-ES, com 51 anos de idade, divorciado(a), pedreiro, residente na Rua Florentino Fernandes Moreira, sem Número, Bairro Quilombo,, Iúna-ES e MARILZA APARECIDA DE LIMA, natural de Alegre-ES, com 40 anos de idade, divorciado(a), cuidadora de idosos, residente na Rua Florentino Fernandes Moreira sem Número, Bairro Quilombo,, Iúna-ES. 08549 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Iúna-ES, 02 de janeiro de 2020 JEFERSON MIRANDA Oficial da Cidadania e Tabelião de Notas SERVIÇO REGISTRAL E NOTARIAL DE ALEGRE - CNS 02.211-1 Faço saber que pretender casar-se: 1.: SÉRGIO DE OLIVEIRA BAPTISTA, natural de Alegre-ES, com 43 anos de idade, Solteiro(a), serviços gerais, residente na Rua Sebastião José Vial, S/n, Anutiba, Alegre-ES e JUVIANE DE OLIVEIRA FREITAS, natural de Alegre-ES, com 34 anos de idade, Solteira(o), Recepcionista, residente na Rua Sebastião José Vial, S/n, Anutiba, Alegre-ES. 03365 2.: PEDRO EMANUEL GAMA GUERREIRO, natural de Campos dos Goytacazes-RJ, com 30 anos de idade, Solteiro(a), empresário, residente na Praça Antonio Correia Monteiro, S/n, Centro, Alegre-ES e CARLA BASILIO MONTEIRO, natural de Alegre-ES, com 27 anos de idade, Solteira(o), empresária, residente na Praça Antonio Correa Monteiro, N° S/n, Centro, Alegre-ES. 03366 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Alegre-ES, 02 de janeiro de 2020 Márcio Valory Silveira Notário e Registrador Civil