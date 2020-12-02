Proclamas - 02/12/20
Proclamas
Cartorio Alzenira Bitti Faço saber que pretender casar-se: 1.: CASSIO MORAES JACOMIN, natural de Aracruz-ES, com 37 anos de idade, solteiro(a), engenheiro civil, residente na Rua Landerico Nunes Vieira, 06, Jardins, Aracruz-ES e HELENE RANGEL NUNES TESTA, natural de Aracruz-ES, com 35 anos de idade, solteiro(a), professora, residente na Rua Landerico Nunes Vieira, 06, Jardins, Aracruz-ES. 12998 2.: CÁSSIO FIDELIS HEINZEN, natural de Cascável-PR, com 48 anos de idade, solteiro(a), empresário, residente na Avenida Venâncio Flores, S/nº, Edifício Aracruz, Centro, Aracruz-ES e FERNANDA DE SOUZA BITTI, natural de Vitória-ES, com 34 anos de idade, solteiro(a), empresária, residente na Rua Manoel Rocha Coutinho, nº 13, Bairro Vila Rica, Aracruz-ES. 12999 3.: HERBSON DE ALBUQUERQUE PEREIRA, natural de Recife-PE, com 34 anos de idade, solteiro(a), líder de montagem, residente na Rua Cristal, nº 143, Bairro Guanabara, Aracruz-ES e JÚLIA MARIA NUNES, natural de Mantena-MG, com 28 anos de idade, solteiro(a), assistente administrativa, residente na Rua Francisco Simões Borges, nº 135, Bairro Vila Nova, Aracruz-ES. 13000 4.: ADHEMAR CONRADO FILHO, natural de Timóteo-MG, com 59 anos de idade, divorciado(a), funcionário público federal, residente na Rua Giovani Modenesi, nº 04, Jequitibá, Aracruz-ES e BEATRIS BRESSANELI, natural de Colatina-ES, com 43 anos de idade, solteiro(a), psicóloga, residente na Rua Giovani Modenesi, nº 04, Jequitibá, Aracruz-ES. 13001 5.: GERALDO JOSÉ DE ALVARENGA JUNIOR, natural de Aracruz-ES, com 32 anos de idade, solteiro(a), autônomo, residente na Rua Carlos Suella, nº 08, Bela Vista, Aracruz-ES e JAINE SIBIEN, natural de Aracruz-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Hermes Joaquim Da Silva, nº 12, Bairro Guanabara, Aracruz-ES. 13002 6.: CARLOS ALBERTO DE CARVALHO PAES, natural de Vitória-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), técnico de qualidade, residente na Rua Narcizo Felizardo, nº 34, Bairro Guaxindiba, Aracruz-ES e GRAZIELA PIAZERA, natural de Joinville-SC, com 39 anos de idade, solteiro(a), psicóloga, residente na Rua Narcizo Felizardo, nº 34, Bairro Guaxindiba, Aracruz-ES. 13003 7.: ELISEU SALA PAIOM, natural de Baixo Guandu-ES, com 45 anos de idade, divorciado(a), operador de máquinas, residente na Estrada Santa Maria, 64, Limão I, Aracruz-ES e MARILENE SOUZA FEU, natural de Aracruz-ES, com 45 anos de idade, divorciado(a), auxiliar de serviços gerais, residente na Estrada Santa Maria, 64 , Limão I, Aracruz-ES. 13004 8.: LEONARDO LECHI AVANCINI, natural de Aracruz-ES, com 34 anos de idade, solteiro(a), caminhoneiro, residente na Rua Olívio Sarmenghi, S/nº, De Carli, Aracruz-ES e JÉSSICA SCHIAVON MILANI, natural de João Neiva-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), assistente administrativa, residente na Rua Olívio Sarmenghi, S/nº, De Carli, Aracruz-ES. 13005 9.: JEFFERSON LOUREIRO DE LIMA, natural de Aracruz-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), mecânico, residente na Rua Genaro Martins de Oliveira, 319, Cupido, Aracruz-ES e FERNANDA FRANCA CLEMENTE, natural de Aracruz-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), autônoma, residente na Rua José Modenesi, nº 134, Bela Vista, Aracruz-ES. 13006 10.: GILBERTO LOPES DO NASCIMENTO, natural de Aracruz-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), soldador especializado G II, residente na Rua Presidente Getúlio Vargas, nº 64, Bairro de Fátima, Aracruz-ES e DANILA PEREIRA VASSOLER, natural de Aracruz-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Presidente Getúlio Vargas, nº 64, Bairro De Fátima, Aracruz-ES. 13007 11.: GILDSON REDIVO FREIRE, natural de Aracruz-ES, com 31 anos de idade, divorciado(a), autônomo, residente na Rua 23 de Maio, 313, Vila Rica, Aracruz-ES e LORENA DE SOUZA PIRES, natural de Linhares-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), aposentada, residente na Rua 23 de Maio, 313, Vila Rica, Aracruz-ES. 13008 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Aracruz-ES, 01 de dezembro de 2020 Alzenira Zampa Bitti Blank Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ Cartório Campo Grande - Registro Civil e Tabelionato de Notas Faço saber que pretender casar-se: 1.: LUCAS CALOTT COUTINHO, natural de Santa Leopoldina-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), eletricista, residente na Rua Um, nº 504, Maracanã, Cariacica-ES e GRAZIELLE KINACK DA PENHA, natural de Vila Velha-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), micro empreendedora, residente na Rua Um, nº 504, Maracanã, Cariacica-ES. 27336 2.: ANDRÉ SOARES CUNHA, natural de Vitória-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), técnico em manutenção mecânica, residente na Rua Padre Pires, nº 97, Boa Sorte, Cariacica-ES e PRISCILA FRANCISCO GUEDES, natural de Rio de Janeiro-RJ, com 33 anos de idade, solteiro(a), Administrador, residente na Rua Antônio Euclides Santos, nº 16, Sotema, Cariacica-ES. 27363 3.: EDUARDO LEMOS JACINTO, natural de Cariacica-ES, com 21 anos de idade, solteiro(a), mecânico industrial, residente na Rua Onze, nº 21, Maracanã, Cariacica-ES e ELAINE DE OLIVEIRA SANTOS, natural de Cariacica-ES, com 21 anos de idade, solteiro(a), autônoma, residente na Rua Nossa Senhora da Penha, nº 53, Vila Isabel, Cariacica-ES. 27369 4.: FAGNER BUBACH, natural de Vila Velha-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de produção, residente na Rua Antenor Caldas, S/n, Santa Bárbara, Cariacica-ES e KATHYARA FANTICHELLI ALVES, natural de Vila Velha-ES, com 32 anos de idade, divorciado(a), professora, residente na Rua B, nº 347, Itapemirim, Cariacica-ES. 27371 5.: MAIKON CÔCO, natural de Vila Velha-ES, com 36 anos de idade, divorciado(a), autônomo, residente na Rua Jardim América, Nº15 , Bela Aurora, Cariacica-ES e CAMILA VIANA ROBERTO, natural de Rio de Janeiro-RJ, com 30 anos de idade, solteiro(a), advogada, residente na Rua Jardim América, Nº15 , Bela Aurora, Cariacica-ES. 27372 6.: ARIELTON PEREIRA PIRES, natural de Conselheiro Pena-MG, com 19 anos de idade, solteiro(a), autônomo, residente na Rua Ibiraçu, nº 32, Vista Mar, Cariacica-ES e MAIARA OLIVEIRA DOS REIS, natural de Cariacica-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Ibiraçu, nº 32, Vista Mar, Cariacica-ES. 27373 7.: GILSON AMORIM DE SOUZA, natural de Pancas-ES, com 55 anos de idade, divorciado(a), pedreiro, residente na Rua Domingos Martins, nº 1, Vista Linda, Cariacica-ES e VALDECI ROCHA DE SOUZA, natural de Itambacuri-MG, com 48 anos de idade, divorciado(a), costureira, residente na Rua Domingos Martins, nº 1, Vista Linda, Cariacica-ES. 27375 8.: HUMBERTO DE OLIVEIRA PERUSIA, natural de Nanuque-MG, com 39 anos de idade, divorciado(a), vendedor autônomo, residente na Rua São Jose, nº 13, QD 14, Lote 35, Alto Lage, Cariacica-ES e MAIRONE CAMPISTA FELISMINA, natural de Vila Velha-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), vendora, residente na Rua Joaquim Rosindo, nº 5, Tucum, Cariacica-ES. 27377 9.: LUAN DE SOUZA SILVA, natural de Vitória-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), autônomo, residente na Penitenciária de Segurança Máxima I, Cabral, Viana-ES e LUANA FIRMINO DA SILVA, natural de Vitória-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), autônoma, residente na Rua Dezoito, nº 35, Castelo Branco, Cariacica-ES. 27378 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Cariacica-ES, 01 de dezembro de 2020 Fabiana Aurich Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato de Vila Velha - Distrito de São Torquato Faço saber que pretender casar-se: 1.: GABRIEL WILL SOUZA, natural de Vitória-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de carga e descarga, residente na Rua Monte Cristo, nº 19, Cobilândia, Vila Velha-ES e RENY SILVA DE JESUS, natural de Lajedão-BA, com 25 anos de idade, solteiro(a), Operadora de caixa, residente na Rua Monte Cristo, nº 19, Cobilândia, Vila Velha-ES. 05929 2.: PAULO VITOR MALAVASI BASSINE, natural de Vila Velha-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), Assistente administrativo, residente na Rua Itinga, N°91, Cobilândia, Vila Velha-ES e JENIFER SAIB ALVARENGA, natural de Vila Velha-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), vendedora, residente na Rua: Itinga, nº 91, Cobilândia, Vila Velha-ES. 05930 3.: EVANILIO MARCIANO DE OLIVEIRA, natural de Vitória-ES, com 51 anos de idade, solteiro(a), comerciante, residente na Rua Sebastião Inácio da Silva, nº 782, Primeiro de Maio, Vila Velha-ES e DENILZE PEREIRA DE AMORIM, natural de Vila Velha-ES, com 43 anos de idade, solteiro(a), autonoma, residente na Rua Sebastião Inácio da Silva, nº 782, Primeiro de Maio, Vila Velha-ES. 05931 4.: JOSE AVELINO FILHO, natural de Vila de Ibicaba-ES, com 56 anos de idade, divorciado(a), pedreiro, residente na Rua Aricanga, S/n, Quadra 23, Lote 03, Rio Marinho, Vila Velha-ES e LUCIANA ROCHA VENANCIO, natural de Vitória-ES, com 42 anos de idade, solteiro(a), balconista de farmácia, residente na Rua Aricanga, S/n, Quadra 23, Lote 03, Rio Marinho, Vila Velha-ES. 05932 5.: LUAN BUEQUE NEVES, natural de Vila Velha-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), empresário, residente na Rua Sargento José Gomes Batista, nº 117, Alvorada, Vila Velha-ES e MARCELY RAMOS BAKÚ, natural de Vila Velha-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), analista de sinistros, residente na Rua Sargento José Gomes Batista, nº 117, Alvorada, Vila Velha-ES. 05933 6.: CARLOS ALBERTO FONTANA, natural de Colatina-ES, com 64 anos de idade, viúvo(a), comerciante, residente na Travessa Estrela Dalva, nº 669, Alvorada, Vila Velha-ES e REGINA DOS SANTOS TELES HENRIQUE, natural de Nanuque-MG, com 48 anos de idade, viúvo(a), do lar, residente na Travessa Estrela Dalva, nº 669, Alvorada, Vila Velha-ES. 05934 7.: LEUDISMAR ARAÚJO VALVERDE, natural de Vila Velha-ES, com 39 anos de idade, solteiro(a), Motorista, residente na Rua Santa Júlia, nº 176, Rio Marinho, Vila Velha-ES e SAMILÁ AMARAIZA AVELAR, natural de Itabirinha-MG, com 34 anos de idade, solteiro(a), Assistente administrativo, residente na Rua Santa Júlia, nº 176, Rio Marinho, Vila Velha-ES. 05935 8.: RENATO WALT CARDOSO, natural de Colatina-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), médico veterinário, residente na Avenida Otávio Borin, nº 20, Nova América, Vila Velha-ES e ALINE CORONA DANTAS, natural de Vila Velha-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), coordenadora de vendas, residente na Avenida Otávio Borin, nº 20, Nova América, Vila Velha-ES. 05936 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 01 de dezembro de 2020 ANTÔNIO NUNES BELÉM Tabelião e Oficial _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato de Notas da Sede do Juízo de Vila Velha - ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: LEANDRO GEHRING, natural de Santa Leopoldina-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), mecânico, residente na Rua Porto Seguro, nº 213, Edifício Bahamas, Jockey de Itaparica, Vila Velha-ES e AMANDA GOMES DE JESUS, natural de Vitória-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), gerente financeira, residente na Rua Itaboraí, nº 325, Apartamento nº 1301, Praia de Itaparica, Vila Velha-ES. 07851 2.: BRUNO QUINTEIRA MARTINS, natural de Vitória-ES, com 42 anos de idade, solteiro(a), empresário, residente na Avenida Saturnino Rangel Mauro, nº 3302, Apartamento 403 B, Itaparica, Vila Velha-ES e ANA LUIZA SOARES PEREIRA, natural de Barreiras-BA, com 29 anos de idade, solteiro(a), empresária, residente na Rua Francisco Borges, nº 66, Praia das Gaivotas, Vila Velha-ES. 07854 3.: LUIZ CARLOS RIBEIRO, natural de Linhares-ES, com 41 anos de idade, divorciado(a), auxiliar de serviços gerais, residente na Avenida São Paulo, nº 2305, Aptº 403, Ed. Neuza Maria, Praia de Itapoã, Vila Velha-ES e ANGELA NICKOL ROCHA CARVALHO, natural de Rio de Janeiro-RJ, com 50 anos de idade, divorciado(a), funcionária pública aposentada, residente na Avenida São Paulo, nº 2305, Aptº 403, Ed. Neuza Maria, Praia de Itapoã, Vila Velha-ES. 07855 4.: LEANDRO FONSECA MONJARDIM, natural de Vitória-ES, com 36 anos de idade, divorciado(a), Jardineiro, residente na Rua C, S/n, Bloco 205 Apartamento 202, Ed Bilbergia, Coqueiral de Itaparica, Vila Velha-ES e SILVANA DA SILVA GOMES, natural de São João de Miriti-RJ, com 42 anos de idade, divorciado(a), costureira, residente na Rua C, S/n, Bloco 205, Ap.202 ,ed Bilbergia, Coqueiral de Itaparica, Vila Velha-ES. 07856 5.: DIRCEU ROBERTO VERONEZE, natural de Gaurama-RS, com 59 anos de idade, divorciado(a), comerciante, residente na Rua São Paulo, nº 2246, Ed. Ilha de Patimos, Aptº 404, Itapuã, Vila Velha-ES e ISTÊNIA WEKEY CARDOSO, natural de Santa Maria do Suaçuí-MG, com 25 anos de idade, solteiro(a), advogada, residente na Rua São Paulo, nº 2246, Ed. Ilha de Patimos, Aptº 404, Itapuã, Vila Velha-ES. 07857 6.: ROBERT JOSÉ DOS SANTOS AMORIM, natural de Vila Velha-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), Autonomo, residente na Rua Jardel Filho, nº 6, Nova Itaparica, Vila Velha-ES e BEATRIZ BARCELOS MONTEIRO, natural de Vitória-ES, com 19 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de Limpeza, residente na Rua Jardel Filho, nº 6, Nova Itaparica, Vila Velha-ES. 18549 7.: EDUARDO FERREIRA RUMAS, natural de Divinópolis-MG, com 38 anos de idade, solteiro(a), armazenista, residente na Avenida Henrique Moscoso, nº 1867, Olaria, Vila Velha-ES e LUANA NUNES PIMENTEL, natural de Vitória-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), balconista de perecíveis, residente na Avenida Henrique Moscoso, nº 1867, Olaria, Vila Velha-ES. 18551 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 01 de dezembro de 2020 Lucy de Oliveira Ruy Notária e Oficiala Registradora _____________________________________________________________________ CARTÓRIO SARLO Faço saber que pretender casar-se: 1.: WILLIAN OLIVEIRA SARMENTO, natural de Vitória-ES, com 46 anos de idade, Divorciado(a), ajudante de caminhão e armazenamento, residente na Rua José Elias dos Reis Fraga, nº 03, da Penha, Vitória-ES e MARIA DA PENHA EVANGELISTA, natural de Vitória-ES, com 55 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua José Elias dos Reis Fraga, nº 03, da Penha, Vitória-ES. 24350 2.: ABEL VICENTE DE JESUS, natural de Vitória-ES, com 48 anos de idade, solteiro(a), pedreiro, residente na Escadaria Genir Vicente, nº 40, São Benedito, Vitória-ES e GEISA CARLA FERREIRA ROSA, natural de Vila Velha-ES, com 42 anos de idade, divorciado(a), do lar, residente na Escadaria Genir Vicente, nº 40, São Benedito, Vitória-ES. 24356 3.: THIAGO DOS SANTOS OLIVEIRA, natural de Vitória-ES, com 23 anos de idade, Solteiro(a), atendimento ao cliente, residente na Escadaria José Caetano da Silva, nº 55, Cruzamento, Vitória-ES e JORDÂNIA ALVES DA CONCEIÇÃO, natural de Vitória-ES, com 19 anos de idade, Solteira(o), estudante, residente na Escadaria José Caetano da Silva, nº 55, Cruzamento, Vitória-ES. 24357 4.: AUGUSTO MANUEL MOURA ALVES, natural de Fiães do Rio, Montalegre, Portugal-ET, com 27 anos de idade, solteiro(a), fulineiro, residente na Flat 110, Derry Court, 386, Streatham Road,, Londres, Reino Unido-ET e DANIELE ROCHA DE MELO, natural de Santo André-SP, com 34 anos de idade, solteiro(a), babá, residente na Rua Joaquim Lírio, nº 197, Aptº 1601, Praia do Canto, Vitória-ES. 24358 5.: SANDRO RODRIGUES ALVES, natural de Ilhéus-BA, com 37 anos de idade, solteiro(a), cobrador de ônibus, residente na Rua Manoel Salustiano de Souza, nº 333, Santa Martha, Vitória-ES e ANDRESSA CARLOS DA SILVA, natural de Guaçuí-ES, com 37 anos de idade, divorciado(a), porteiro, residente na Rua Manoel Salustiano de Souza, nº 11, Santa Martha, Vitória-ES. 24359 6.: JOSUÉ SÃO PEDRO DA SILVA, natural de Eunápolis-BA, com 45 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de serviços gerais, residente na Rua Desembargador Gilson Mendonça, S/n, Consolação, Vitória-ES e NELCINA MARTINS DE OLIVEIRA, natural de Vitória-ES, com 42 anos de idade, solteiro(a), auxiliar administrativo, residente na Rua Desembargador Gilson Mendonça, S/n, Consolação, Vitória-ES. 24360 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 01 de dezembro de 2020 RODRIGO SARLO ANTONIO Oficial _____________________________________________________________________ CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DO DISTRITO DE CARAPINA Faço saber que pretender casar-se: 1.: MARCOS ANTÔNIO AGOSTINHO DE MOURA, natural de Iuna-ES, com 26 anos de idade, Divorciado(a), caldereiro, residente na Avenida Alpheu Ribeiro, nº 875, Carapina Grande, Serra-ES e LARISSA VICTOR OLIVEIRA PINTO, natural de Anchieta-ES, com 24 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Avenida Alpheu Ribeiro, nº 875, Carapina Grande, Serra-ES. 30850 2.: RÔMULO MARIANO DA SILVA, natural de Vitória-ES, com 23 anos de idade, Solteiro(a), fiscal de prevenções e perdas, residente na Rua Iguatemi, nº 1095, Vila Nova de Colares, Serra-ES e GRASIELLY GABLER SANTOS, natural de Vitória-ES, com 21 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua Iguatemi, nº 1095, Vila Nova de Colares, Serra-ES. 30856 3.: REINALDO JOSÉ TEIXEIRA, natural de João Monlevade-MG, com 55 anos de idade, Divorciado(a), Revestidor, residente na Rua Casimiro de Abreu, nº 329, São Diogo II, Serra-ES e ADRIANA DE OLIVEIRA XAVIER, natural de Rio de Janeiro-RJ, com 43 anos de idade, Solteira(o), Auxiliar de serviços gerais, residente na Rua Casimiro de Abreu, nº 329, São Diogo II, Serra-ES. 30862 4.: EDVALDO ALVES MUNIZ, natural de Itamaraju-BA, com 55 anos de idade, Solteiro(a), pedreiro, residente na Rua São Francisco, nº 10, Central de Carapina, Serra-ES e MADALENA NASCIMENTO DA COSTA, natural de Prado-BA, com 50 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua São Francisco, nº 10, Central de Carapina, Serra-ES. 30863 5.: ZENILTON CRISTO SIQUEIRA, natural de Vitória-ES, com 48 anos de idade, Solteiro(a), pintor, residente na Rua das Estrelas, nº 02, Cantinho do Céu, Serra-ES e MARCELA DE AGUIAR DOS ANJOS BASTOS, natural de Vitória-ES, com 38 anos de idade, Viúva(o), do lar, residente na Rua das Estrelas, nº 02, Cantinho do Céu, Serra-ES. 30864 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Serra-ES, 01 de dezembro de 2020 Silvio dos Santos Neto Tabelião e Oficial _____________________________________________________________________ CARTORIO DE REGISTRO CIVIL DO DISTRITO DE GOIABEIRAS Faço saber que pretender casar-se: 1.: LUCAS RODRIGUES PENA, natural de Vitória-ES, com 25 anos de idade, Solteiro(a), porteiro, residente na Rua Professor José Leão Nunes, nº 102, Jabour, Vitória-ES e PÂMELA FONSECA DE LEMOS, natural de Vitória-ES, com 23 anos de idade, Solteira(o), recepcionista, residente na Rua Professora Laurentina Silva Carneiro, nº 17, Maria Ortiz, Vitória-ES. 24159 2.: RODRIGO BASTOS RIBEIRO, natural de Vitória-ES, com 30 anos de idade, Solteiro(a), eletricista, residente na Rua Marcos Ely Miranda, nº 16, Solon Borges, Vitória-ES e FERNANDA SILVA SOUZA, natural de Diadema-SP, com 31 anos de idade, Solteira(o), assistente social, residente na Rua Farid Salomão, nº 27, Mata da Praia, Vitória-ES. 24160 3.: DENIS CLAUDIO BENEDICTO JÚNIOR, natural de Vitória-ES, com 39 anos de idade, Solteiro(a), gesseiro, residente na Avenida Saturnino Rangel Mauro, nº 177, Pontal de Camburi, Vitória-ES e JÉSSICA SANTOS DE FREITAS, natural de Vitória-ES, com 26 anos de idade, Solteira(o), faxineira, residente na Avenida Saturnino Rangel Mauro, nº 177, Pontal de Camburi, Vitória-ES. 24161 4.: ROBINSON ALVES PEREIRA, natural de Vitória-ES, com 44 anos de idade, Solteiro(a), mecânico, residente na Rua Paulo de Vasconcelos, nº 615, Maria Ortiz, Vitória-ES e KELY DOS SANTOS ROCHA, natural de Vitória-ES, com 39 anos de idade, Solteira(o), costureira, residente na Rua Paulo de Vasconcelos, nº 615, Maria Ortiz, Vitória-ES. 24162 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 01 de dezembro de 2020 Paula Cecilia da Luz Rodrigues Oficial _____________________________________________________________________ Cartório do Registro Civil e Tabelionato de Notas do Distrito de Barra do Jucu do Juízo de Faço saber que pretender casar-se: 1.: ELIAS DA ROCHA MACHADO, natural de Vargem Alta-ES, com 70 anos de idade, divorciado(a), aposentado, residente na Rua Piauí, nº 20, Ponta da Fruta, Vila Velha-ES e YANE FERREIRA DA RESSURREIÇÃO, natural de Vitoria-, com 31 anos de idade, solteiro(a), professora, residente na Rua Piauí, nº 20, Ponta da Fruta, Vila Velha-ES. 08616 2.: WELINGTON SOUZA DOS SANTOS, natural de Una-BA, com 31 anos de idade, Solteiro(a), coletor, residente na Rua Projetada, nº 43, Cidade de Deus, Vila Velha-ES e JOSIANE BRANDÃO RODRIGUES, natural de Vitória-ES, com 33 anos de idade, Divorciada(o), do lar, residente na Rua Projetada, nº 43, Cidade de Deus, Vila Velha-ES. 08617 3.: GABRIEL DOS SANTOS MOREIRA, natural de Vila Velha-ES, com 24 anos de idade, divorciado(a), autônoma, residente na Recluso na Penitenciária Estadual de Vila Velha, PEVV III, Xuri, Vila Velha-ES e SÂMELA BELARMINO DOS SANTOS, natural de Vila Velha-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), vendedora, residente na Rua Presidente Costa e Silva, nº 307, Aparecida, Cariacica-ES. 08619 4.: FERNANDO JOSÉ RODRIGUES, natural de Santa Teresa-ES, com 31 anos de idade, Divorciado(a), Vendedor, residente na Rua da Laranja, S/nº, Balneário Ponta da Fruta,, Vila Velha-ES e MARINA DE SOUZA QUINTINO, natural de São Mateus-ES, com 24 anos de idade, Divorciada(o), cabeleireira, residente na Rua da Laranja, S/nº, Balneário Ponta da Fruta,, Vila Velha-ES. 08620 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 01 de dezembro de 2020 Najla Aparecida Assad de Morais Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DA SEDE DA COMARCA DE VIANA-ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: VINICIUS FERREIRA DA SILVA, natural de Cariacica-ES, com 21 anos de idade, Solteiro(a), auxiliar de departamento em sistemas, residente na Rua Rio Negro, S/n°, Eldorado, Viana-ES e ACHSAH MAYRA JARDIM PACHECO, natural de Timóteo-MG, com 19 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua Rio Negro, S/n°, Eldorado, Viana-ES. 07128 2.: GERALDO CONRADO FERNANDES, natural de Peçanha-MG, com 48 anos de idade, solteiro(a), Vigilante, residente na Rua Getulio Vargas, N° 03, Caxias do Sul, Viana-ES e PATRICIA DA PENHA FILHO, natural de Vila Velha-ES, com 41 anos de idade, solteiro(a), autônoma, residente na Rua Getulio Vargas, N° 03, Caxias do Sul, Viana-ES. 07130 3.: JOSÉ ELIAS STINGHEL JUNIOR, natural de Cariacica-ES, com 37 anos de idade, divorciado(a), analista de manutenção, residente na Rua Santa Helena, S/nº, Vila Bethânia, Viana-ES e SABRINA RODRIGUES GOMES, natural de Vitória-ES, com 34 anos de idade, divorciado(a), Advogada, residente na Rua Santa Helena, S/nº, Vila Bethânia, Viana-ES. 07131 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Viana-ES, 01 de dezembro de 2020 Sophie Helene Rodrigues Porto Tabeliã e Oficiala _____________________________________________________________________ Cartório 2º Ofício RCPN e Tabelionato Faço saber que pretender casar-se: 1.: PAULO RICARDO BARBOSA SECATE, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), autônomo, residente na Avenida Etelvina Vivacqua, Nº 234, Otton Marins, Cachoeiro de Itapemirim-ES e THAÍS DE OLIVEIRA MACIEL, natural de Pedro Canário-ES, com 19 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Avenida Etelvina Vivacqua, Nº 234, Otton Marins, Cachoeiro de Itapemirim-ES. 04491 2.: JOÃO BATISTA ELIOTERIO, natural de Muqui-ES, com 35 anos de idade, solteiro(a), Vendedor de comércio varejista, residente na Rua Ruth Almeida Vieira, nº 145, I B C, Cachoeiro de Itapemirim-ES e ISABELLE COSTA CHAMON, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 39 anos de idade, divorciado(a), Assistente social, residente na Rua Ruth Almeida Vieira, nº 145, I B C, Cachoeiro de Itapemirim-ES. 04492 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Cachoeiro de Itapemirim-ES, 01 de dezembro de 2020 Robson Tadeu de Castro Maciel Júnior Tabelião de Notas e Oficial de Registro _____________________________________________________________________ Cartorio de Registro Civil e Notas de Jerônimo Monteiro Faço saber que pretender casar-se: 1.: ADRIANO GOMES JORDANI, natural de Alegre-ES, com 38 anos de idade, divorciado(a), lavrador, residente na Rua Boa União, sem Número, Bairro Pedregal, Jerônimo Monteiro-ES e VANESSA OLIVEIRA DA SILVA, natural de Alegre-ES, com 29 anos de idade, divorciado(a), lavradora, residente na Rua Boa União, sem Número, Bairro Pedregal, Jerônimo Monteiro-ES. 01056 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Jeronimo Monteiro-ES, 01 de dezembro de 2020 Bruno Bittencourt Bittencourt Tabelião de Notas e Registrador Civil _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato da 2ª Zona Judiciária de Vitória Faço saber que pretender casar-se: 1.: JOÃO NERES PIRES FILHO, natural de Itamaraju-BA, com 40 anos de idade, solteiro(a), cabeleireiro, residente na Rua Cabo João Felix Amorim, nº 83, Resistência, Vitória-ES e LUCIA HELENA MARTINS, natural de Governador Valadares-MG, com 42 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Cabo João Felix Amorim, nº 83, Resistência, Vitória-ES. 17214 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 01 de dezembro de 2020 Humberto Manoel Passos Beiriz Tabelião e Oficial _____________________________________________________________________ CARTORIO DO 1º OFICIO REGISTRO CIVIL E TABELIONATO Faço saber que pretender casar-se: 1.: GENECI RIBEIRO CABRAL, natural de Itapemirim-ES, com 36 anos de idade, Solteiro(a), eletricista, residente na Rua Padre Leandro, nº 133, Centro, Itapemirim-ES e MARCELY APARECIDA VEIGA SILVA, natural de Itapemirim-ES, com 27 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua Padre Leandro, nº 133, Centro, Itapemirim-ES. 14001 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Itapemirim-ES, 01 de dezembro de 2020 NATÁLIA BASTOS BECHEPECHE ANTAR Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ RCTN - DISTRITO DE ARGOLAS, VILA VELHA/ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: ELVIS CARDOSO SANTOS, natural de Medeiros Neto-BA, com 29 anos de idade, solteiro(a), corretor de imóveis, residente na Rua Severiano Silva, nº 350, Bairro Vila Batista, Vila Velha-ES e GISELE DA SILVA AMANCIO, natural de Uruará-PA, com 20 anos de idade, solteiro(a), estudante, residente na Rua Severiano Silva, nº 350, Bairro Vila Batista, Vila Velha-ES. 04181 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 01 de dezembro de 2020 Fabrini Leite Marçal Oficial e Tabelião CARTÓRIO DO REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS DE BREJETUBA Faço saber que pretendem casar-se: 1.: RAFAEL JOSÉ ALMEIDA GASPAR, natural de Santa Maria do Suaçuí, MG, com 22 anos de idade, solteiro, lavrador, residente e domiciliado na Fazenda São Sebastião, São Domingos Pequeno, zona rural, em Brejetuba-ES e JOYCILANE PEREIRA DE SOUSA, natural de Santa Maria do Suaçuí, MG, com 18 anos de idade, solteira, operadora de caixa, residente e domiciliada na Fazenda São Sebastião, São Domingos Pequeno, zona rural, em Brejetuba-ES 000958. Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei. Vitória ES, 01 de dezembro de 2020. GEISA MARIA DA SILVA VIRGINIO Oficiala e Tabeliã