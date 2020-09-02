Arquivos & Anexos
Proclamas - 02/09/20
Cartório de Registro Civil e Tabelionato do Distrito da Sede Faço saber que pretender casar-se: 1.: JHÔNATAS SILVA MIRANDA, natural de Vitoria-ES, com 29 anos de idade, Solteiro(a), auxiliar de obra, residente na Rua Braúna, 599, Vista da Serra II, Serra-ES e ELIETE MARIA DA SILVA, natural de Serra-ES, com 28 anos de idade, Solteira(o), balconista, residente na Rua Braúna, 599, Vista da Serra II, Serra-ES. 10315 2.: ENEDINO JOSÉ DOS SANTOS NETO, natural de Salto da Divisa-MG, com 25 anos de idade, Solteiro(a), autônomo, residente na Rua Angelim Rajado, nº 353, Centro da Serra, Serra-ES e LEIDIANE ALVES COELHO, natural de Mutum-MG, com 24 anos de idade, Solteira(o), nutricionista, residente na Rua Parati, nº 12, Morada de Laranjeiras, Serra-ES. 10316 3.: RONDERSON RODRIGUES, natural de Vila Velha-ES, com 31 anos de idade, Solteiro(a), eletricista, residente na Rua Fernando de Noronha, 63, Planalto Serrano, Serra-ES e JULIANA DA SILVA, natural de São José da Vitória-BA, com 29 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua Fernando de Noronha, 63, Planalto Serrano, Serra-ES. 10317 4.: ROBERTO DA SILVA ANDRADE, natural de Serra-ES, com 29 anos de idade, Solteiro(a), cuidador de idoso, residente na Avenida Argentina, nº 452, Vista da Serra I, Serra-ES e REGIELLY PEREIRA CANDIDO, natural de Vitoria-ES, com 34 anos de idade, Solteira(o), assistente social, residente na Rua Iriri, nº 82, Vista da Serra I, Serra-ES. 10318 5.: GILBERTO PAULO DA SILVA SOUZA JUNIOR, natural de Vitoria-ES, com 25 anos de idade, Solteiro(a), autônomo, residente na Rua das Angélicas, nº 142, Cascata, Serra-ES e DANIELLY SIQUEIRA ROMANI, natural de Vitória-ES, com 31 anos de idade, Divorciada(o), auxiliar administrativo, residente na Rua das Angélicas, nº 142, Cascata, Serra-ES. 10319 6.: WILSON PEREIRA SOARES, natural de Vitória-ES, com 49 anos de idade, divorciado(a), aposentado, residente na Rua Timóteo, S/n, Nova Carapina II, Serra-ES e ALINE ELIAS DOS SANTOS, natural de Pedro Canário-ES, com 33 anos de idade, divorciado(a), assistende de back office, residente na Rua Timóteo, S/n, Nova Carapina II, Serra-ES. 10320 7.: MICAEL PEREIRA DA SILVA, natural de Mucurici-ES, com 18 anos de idade, solteiro(a), operador de máquinas, residente na Avenida Presidente Kennedy, nº 93, Vista da Serra I, Serra-ES e KETELYN OLIVEIRA SILVA, natural de Teixeira de Freitas-BA, com 18 anos de idade, solteiro(a), estudante, residente na Rua da Fé, nº 232, Jardim Liberdade, Teixeira de Freitas-BA. 10332 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Serra-ES, 01 de setembro de 2020 Marisa de Deus Amado Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ CARTÓRIO SARLO Faço saber que pretender casar-se: 1.: RUY PERINI, natural de Santa Teresa-ES, com 68 anos de idade, divorciado(a), médico, residente na Rua São Gonçalo, nº 44, Centro, Vitória-ES e TANIA MARIA CRIVILIN, natural de Aracruz-ES, com 59 anos de idade, solteiro(a), professora, residente na Rua São Gonçalo, nº 44, Centro, Vitória-ES. 24090 2.: AGNALDO GOMES DOS SANTOS, natural de Vitória-ES, com 49 anos de idade, Solteiro(a), auxiliar de obras, residente na Beco Nestor Pereira da Chacrinha, nº 123, Gurigica, Vitória-ES e ANGELA MARIA LOPES LEIVINO, natural de São Mateus-ES, com 42 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Beco Nestor Pereira da Chacrinha, nº 123, Gurigica, Vitória-ES. 24098 3.: RONILDO DE ALMEIDA COSTA, natural de Belo Horizonte-MG, com 54 anos de idade, divorciado(a), agricultor, residente na Rua Jonas de Oliveira, nº 275, Tabuazeiro, Vitória-ES e MARIA HELENA JULIO BRAGA, natural de Nova Venécia-ES, com 68 anos de idade, viúvo(a), funcionária pública estadual aposentada, residente na Rua Jonas de Oliveira, nº 275, Maruípe, Vitória-ES. 24101 4.: LUIZ PAULO POLETTI CORREA, natural de Vitória-ES, com 23 anos de idade, Solteiro(a), estudante, residente na Rua Professora Maria Cândida da Silva, nº 35, República, Vitória-ES e ALYNNE RIBEIRO DA SILVA, natural de Vila Velha-ES, com 23 anos de idade, Solteira(o), Assistente comercial, residente na Rua Limiro Caldeira Horst, nº 170, São Cristóvão, Vitória-ES. 24102 5.: LUCAS GONÇALVES DIAS, natural de Colatina-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), professor, residente na Rua Moacir Avidos, nº 555, Praia do Canto, Vitória-ES e FLÁVIA MEDEIROS ALVARO MACHADO, natural de Pelotas-RS, com 43 anos de idade, divorciado(a), professora, residente na Rua Moacir Avidos, nº 555, Praia do Canto, Vitória-ES. 24104 6.: GILIARDE WOLKARTT NUNES, natural de Vitória-ES, com 40 anos de idade, solteiro(a), engenheiro, residente na Rua Francisco Eugênio Mussiello, nº 130, Apt 208, Jardim da Penha, Vitória-ES e THAISSA APARECIDA DA VITÓRIA AZEVEDO, natural de Vitória-ES, com 34 anos de idade, solteiro(a), bancária, residente na Rua Amélia Tartuce Nasser, nº 315, Apt 201, Jardim da Penha, Vitória-ES. 24106 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 01 de setembro de 2020 RODRIGO SARLO ANTONIO Oficial _____________________________________________________________________ Cartorio Alzenira Bitti Faço saber que pretender casar-se: 1.: SAYMON BRAGA VON SCHAFFEL BARBOZA, natural de Vitória-ES, com 19 anos de idade, solteiro(a), repositor, residente na Rua Cidade de Florianópolis, nº 03, Itaputera, Aracruz-ES e ANA LUIZA DIAS MOROSINI DA SILVA, natural de Aracruz-ES, com 19 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Cidade de Florianópolis, nº 03, Itaputera, Aracruz-ES. 12918 2.: GABRIEL PRETTI PISSINATI, natural de São Mateus-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), analista de suprimentos, residente na Rua Ignácio Barbosa Pinto de Amorim, nº 47, Bairro Vila Rica, Aracruz-ES e FRANCINE FAVARATO SAGRILO, natural de João Neiva-ES, com 31 anos de idade, solteiro(a), funcionária pública, residente na Rua Ignácio Barbosa Pinto de Amorim, nº 47, Bairro Vila Rica, Aracruz-ES. 12920 3.: RONAN VALIN BORGES, natural de Ipatinga-MG, com 37 anos de idade, solteiro(a), técnico de qualidade, residente na Rua Marina Barcelos Rangel, nº 02, Novo Jequitibá, Aracruz-ES e THAINÁ DE SOUZA CORDEIRO, natural de João Neiva-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), estudante universitária, residente na Rua Marina Barcelos Rangel, nº 02, Novo Jequitibá, Aracruz-ES. 12921 4.: LUCIAN SILVEIRA CARDOSO, natural de Aracruz-ES, com 31 anos de idade, solteiro(a), encarregado de almoxarifado, residente na Avenida Presidente Castelo Branco, nº 352, Bela Vista, Aracruz-ES e ADRIANA RAMOS BOZI, natural de João Neiva-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), técnica em enfermagem, residente na Avenida Presidente Castelo Branco, nº 352, Bela Vista, Aracruz-ES. 12922 5.: JOÃO MARCOS SERAFINI, natural de Colatina-ES, com 31 anos de idade, solteiro(a), empresário, residente na Rua Rubens Fonseca, S/nº, Cupido, Aracruz-ES e NATÁLIA FORNACHARI FARIA, natural de Aracruz-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), engenheira de produção, residente na Rua Rubem Fonseca, S/nº, Villa Santi, Aracruz-ES. 12923 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Aracruz-ES, 01 de setembro de 2020 Alzenira Zampa Bitti Blank Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ CARTORIO DE REGISTRO CIVIL DO DISTRITO DE GOIABEIRAS Faço saber que pretender casar-se: 1.: JÚLIO CESAR WANDEKOKEN FILHO, natural de Vitória-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), Engenheiro de software, residente na Rua Doutor Cyro Lopes Pereira, nº 959, AP 204, ED JULIANA, Jardim da Penha, Vitória-ES e VANEZA LEVA DE OLIVEIRA, natural de São Paulo-SP, com 30 anos de idade, solteiro(a), Advogada, residente na Rua Doutor Cyro Lopes Pereira, nº 959, AP 204, ED JULIANA, Jardim da Penha, Vitória-ES. 23942 2.: PEDRO HENRIQUE BARBOSA DOS ANJOS, natural de Vitória-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), Encarregado, residente na Rua Professor Guilherme Santos Neves, nº 21, Maria Ortiz, Vitória-ES e THAMÍRIS SOUZA SANTOS, natural de Vitória-ES, com 21 anos de idade, solteiro(a), Atendente de loja, residente na Rua Professor Guilherme Santos Neves, nº 21, Maria Ortiz, Vitória-ES. 23947 3.: TIAGO AGUIAR MARTINELLI, natural de Nova Brasilândia D'Oeste-RO, com 26 anos de idade, Solteiro(a), instalador, residente na Rua Natanael do Amaral Carneiro, nº 4, Ap 404, Ed. Santo Dumont Village de Camburi, Jardim Camburi, Vitória-ES e LORENA ASSIS DE PAULA, natural de Vila Velha-ES, com 20 anos de idade, Solteira(o), técnica em enfermagem, residente na Rua Natanael do Amaral Carneiro, nº 4, Ap 404, Ed. Santo Dumont Village de Camburi, Jardim Camburi, Vitória-ES. 23948 4.: LUIZ GUILHERME FREITAS GOMES, natural de Vitória-ES, com 36 anos de idade, solteiro(a), Analista de sistemas, residente na Rua Professor Bráulio Franco, nº 133, Antônio Honório, Vitória-ES e TAMARA RAQUEL XAVIER PINHEIRO, natural de Vila Velha-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), Analista de suporte II, residente na Rua Professor Bráulio Franco, nº 133, Antônio Honório, Vitória-ES. 23949 5.: JULIO CEZAR BALESTRERO GOMES, natural de Vitória-ES, com 40 anos de idade, solteiro(a), empresário, residente na Rua Um, S/n, Bloco A Apto 605, Aribiri, Vila Velha-ES e RENATA FERREIRA MACHADO, natural de Vitória-ES, com 31 anos de idade, solteiro(a), advogada, residente na Rua Aflordízio Carvalho, nº 40, Mata da Praia, Vitória-ES. 23953 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 01 de setembro de 2020 Paula Cecilia da Luz Rodrigues Oficial _____________________________________________________________________ CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DO DISTRITO DE CARAPINA Faço saber que pretender casar-se: 1.: ISRAEL CRUZ DA SILVA, natural de Vitória-ES, com 23 anos de idade, Solteiro(a), auxiliar administrativo, residente na Rua Berlim, NR 411, Parque Residencial de Tubarão, Carapina, Serra-ES e RAILANA FLORENCIO DOS SANTOS, natural de Vera-MT, com 24 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua Berlim, NR 411, Parque Residencial de Tubarão, Carapina, Serra-ES. 30374 2.: ABNER SHAMIR LIBANÊS SILVA SANTOS, natural de Vitória-ES, com 28 anos de idade, Solteiro(a), técnico em edificações, residente na Rua Castro Alves, nº 170, São Diogo II, Carapina, Serra-ES e KÉSIA KAROLINA DE SENA CARVALHO, natural de Vitória-ES, com 24 anos de idade, Solteira(o), fisioterapeuta, residente na Rua Castro Alves, nº 170, São Diogo II, Carapina, Serra-ES. 30379 3.: REGINALDO NOBRE DOS SANTOS, natural de Prado-BA, com 32 anos de idade, Solteiro(a), auxiliar de produção, residente na Rua Moscou, nº 70, Parque Residencial de Tubarão, Carapina, Serra-ES e EDIMÁRIA CONCEIÇÃO ALMEIDA, natural de Prado-BA, com 32 anos de idade, Solteira(o), auxiliar de serviços gerais, residente na Rua Moscou, nº 70, Parque Residencial de Tubarão, Carapina, Serra-ES. 30382 4.: FABRICIO RAIS PEREIRA, natural de Vitória-ES, com 43 anos de idade, Divorciado(a), empresário, residente na Rua Pau Brasil, nº 453, Feu Rosa, Carapina, Serra-ES e ANA FLÁVIA MARTINS, natural de Vitória-ES, com 39 anos de idade, Divorciada(o), técnica em segurança do trabalho, residente na Rua Pau Brasil, nº 453, Feu Rosa, Carapina, Serra-ES. 30383 5.: RODRIGO PINTO DOS REIS, natural de Vila Velha-ES, com 40 anos de idade, Divorciado(a), operador de logística, residente na Alameda Tom Jobim, nº 8, Parque Residencial Laranjeiras, Carapina, Serra-ES e EDNÁ MARIA DA ROCHA, natural de Joaíma-MG, com 45 anos de idade, Solteira(o), cozinheira, residente na Alameda Tom Jobim, nº 8, Parque Residencial Laranjeiras, Carapina, Serra-ES. 30384 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Serra-ES, 01 de setembro de 2020 Silvio dos Santos Neto Tabelião e Oficial _____________________________________________________________________ Cartório do Registro Civil e Tabelionato de Notas do Distrito de Barra do Jucu do Juízo de Faço saber que pretender casar-se: 1.: FABRÍCIO PEREIRA DO NASCIMENTO, natural de Vila Velha-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), técnico de enfermagem, residente na Rua 35, Quadra 07, Casa 19, Jabaeté, Vila Velha-ES e LORRAINE COSER, natural de Vila Velha-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de cozinha, residente na Rua 35, Quadra 07, Casa 19, Jabaeté, Vila Velha-ES. 08435 2.: RODRIGO FERNANDES MOREIRA, natural de Belo Horizonte-MG, com 39 anos de idade, Solteiro(a), mecânico, residente na Rua do Tamarino, Nº 533, Balneario Ponta da Fruta, Vila Velha-ES e KÁTIA APARECIDA DO NASCIMENTO, natural de São Paulo-SP, com 38 anos de idade, Divorciada(o), do lar, residente na Rua do Tamarino, Nº 533, Balneario Ponta da Fruta, Vila Velha-ES. 08436 3.: FELIPE RAMOS DIOGO, natural de Rio de Janeiro-RJ, com 27 anos de idade, solteiro(a), estudante, residente na Avenida Brasil, nº 59, João Goulart, Vila Velha-ES e DILMA BARCELLOS VIANNA, natural de Santa Leopoldina-ES, com 30 anos de idade, divorciado(a), técnica de enfermagem, residente na Avenida Brasil, nº 59, João Goulart, Vila Velha-ES. 08437 4.: BRUNO VASCONCELLOS RODRIGUES, natural de Belo Horizonte-MG, com 32 anos de idade, solteiro(a), médico, residente na Rua Eduardo Maneth, nº 1999, Barra do Jucu, Vila Velha-ES e MARIANA MARINHO CEZÁRIO, natural de Vila Velha-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), arquiteta, residente na Rua Eduardo Maneth, nº 1999, Barra do Jucu, Vila Velha-ES. 08438 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 01 de setembro de 2020 Najla Aparecida Assad de Morais Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ CARTÓRIO DE NOTAS E REGISTRO CIVIL Faço saber que pretender casar-se: 1.: JHOENIS CALDEIRA DOS SANTOS, natural de Cariacica-ES, com 38 anos de idade, Divorciado(a), auxiliar de serviços gerais, residente na Avenida Vale do Rio Doce, S/n, Itacibá, Cariacica-ES e IRACI PEREIRA BARCELLOS GUIMARÃES, natural de Cariacica-ES, com 30 anos de idade, Viúva(o), do lar, residente na Avenida Vale do Rio Doce, S/n, Itacibá, Cariacica-ES. 13081 2.: WANDEY DA VICTÓRIA DE SOUZA, natural de Vitória-ES, com 27 anos de idade, Solteiro(a), autõnomo, residente na Rua Cardoso de Melo, nº 97, Itacibá, Cariacica-ES e KEILA DOS SANTOS SOUZA, natural de Vila Velha-ES, com 28 anos de idade, Divorciada(o), do lar, residente na Rua Cardoso de Melo, nº 97, Itacibá, Cariacica-ES. 13082 3.: MARCUS VINICIUS DA SILVA, natural de Vitória-ES, com 28 anos de idade, Solteiro(a), vidraceiro, residente na Rua Vênus, nº 10, Planeta, Cariacica-ES e SARA ALVES LOPES DO NASCIMENTO, natural de Cariacica-ES, com 21 anos de idade, Solteira(o), auxiliar de serviços gerais, residente na Rua Vênus, nº 10, Planeta, Cariacica-ES. 13083 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Cariacica-ES, 01 de setembro de 2020 Milson Fernandes Paulin Tabelião e Oficial _____________________________________________________________________ Cartório de RCPNIT e Tabelionato da Sede da Comarca de Linhares - CNS 02.378-8 Faço saber que pretender casar-se: 1.: LAERTE MENDONÇA DE SOUZA, natural de Linhares-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), motoboy, residente na Avenida Rui Barbosa, nº 334, Aviso, Linhares-ES e LARISSA DOS SANTOS SOUZA, natural de Linhares-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), serviços gerais, residente na Avenida Hélio Martins, nº 459, Novo Horizonte, Linhares-ES. 10344 2.: JOÃO VITOR LOUREIRO, natural de Aracruz-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), engenheiro mecânico, residente na Avenida Guerino Gilbert, Nº446, Nossa Senhora da Conceição, Linhares-ES e RAFAELA ARAUJO MATTOS, natural de Linhares-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), engenheira civil, residente na Avenida Genésio Durão, nº 576, Ap 402, Três Barras, Linhares-ES. 10345 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Linhares-ES, 01 de setembro de 2020 FERNANDO BRANDÃO COELHO VIEIRA Notário e Registrador Civil _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato da 2ª Zona Judiciária de Vitória Faço saber que pretender casar-se: 1.: EDUARDO ANTONIO DE AVELINO, natural de Vila Velha-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), autônomo, residente na Escadaria Antônio Cares, nº 110, São Pedro I, Vitória-ES e IRISLENE DANTAS FERREIRA, natural de Vitória-ES, com 20 anos de idade, solteiro(a), autônomo, residente na Escadaria Antônio Cares, nº 110, São Pedro I, Vitória-ES. 17085 2.: LUÍS CARLOS DE SOUZA, natural de Baixo Guandu-ES, com 49 anos de idade, solteiro(a), porteiro, residente na Rua Aristides Netto, nº 26, Estrelinha, Vitória-ES e VIRLENE FRANCISCA DOS SANTOS, natural de Baixo Guandu-ES, com 48 anos de idade, solteiro(a), zeladora, residente na Rua Aristides Netto, nº 26, Estrelinha, Vitória-ES. 17086 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 01 de setembro de 2020 Humberto Manoel Passos Beiriz Tabelião e Oficial _____________________________________________________________________ REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DA SEDE DA COMARCA DE VIANA-ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: LUCAS NEVES WASEM, natural de Domingos Martins-ES, com 28 anos de idade, Solteiro(a), motorista, residente na Rua Vergílio Ferreira, nº 41, Centro, Viana-ES e MAYARA DA CONCEIÇÃO SOUZA, natural de Vila Velha-ES, com 24 anos de idade, Solteira(o), Cabeleireira, residente na Rua Vergílio Ferreira, nº 41, Centro, Viana-ES. 07019 2.: NIELTON HENRIQUE ALVARENGA, natural de Vitória-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), autônomo, residente na Rua João Deolindo, Nº 281, Vila Bethânia, Viana-ES e LARISSA BERGER FERREIRA, natural de Cariacica-ES, com 21 anos de idade, solteiro(a), assistente comercial, residente na Rua João Deolindo, Nº 281, Vila Bethânia, Viana-ES. 07021 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Viana-ES, 01 de setembro de 2020 Sophie Helene Rodrigues Porto Tabeliã e Oficiala _____________________________________________________________________ CARTÓRIO DE REG. CIVIL E TABELIONATO DE NOTAS DA SEDE DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO CASTELO Faço saber que pretender casar-se: 1.: DIEGO PONCIO CASAGRANDE, natural de Muniz Freire-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), Auxiliar administrativo, residente na Rua Agripina Simonato Spadetto, S/n, Bairro Pedro Rigo, Conceição do Castelo-ES e AIRIENE DE LIMA BUZATO, natural de Conceição do Castelo-ES, com 18 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Agripina Simonato Spadeto, S/n, Bairro Pedro Rigo, Conceição do Castelo-ES. 00540 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Conceição do Castelo-ES, 01 de setembro de 2020 FÁBIO MAGNO SPADETO Oficial e Notário _____________________________________________________________________ CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DA SEDE COMARCA DA CAPITAL (SUCURSAL) Faço saber que pretender casar-se: 1.: ALEXANDRE GRAÇA ALVES, natural de Juiz de Fora-MG, com 48 anos de idade, divorciado(a), representante, residente na Avenida Estudante José Júlio de Souza, nº 1000, Aptº 402, Ed. Royal Towers, Ed. Blue, Praia de Itaparica, Vila Velha-ES e ALANA ROCHA PUPPIM, natural de Vitória-ES, com 41 anos de idade, divorciado(a), médica, residente na Avenida Estudante José Júlio de Souza, nº 1000, Aptº 402, Ed. Royal Towers, Ed. Blue, Praia de Itaparica, Vila Velha-ES. 07701 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 01 de setembro de 2020 Lucy de Oliveira Ruy Oficiala de Registro e Tabeliã de Notas _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato do 3º Distrito de Itapecoá Faço saber que pretender casar-se: 1.: UENDERSON MARQUES SANTOS, natural de Camacan-BA, com 27 anos de idade, solteiro(a), operador de multifio, residente na São João da Lancha, Itapemirim-ES e MAYARA BAIENSE VIEIRA, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na São João da Lancha, Itapemirim-ES. 01150 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Itapemirim-ES, 01 de setembro de 2020 Natália Bastos Bechepeche Antar Oficiala e Tabeliã Interina _____________________________________________________________________ CARTORIO DO 1º OFICIO REGISTRO CIVIL E TABELIONATO Faço saber que pretender casar-se: 1.: CAIO FROSSARD STAFANATO, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 32 anos de idade, Solteiro(a), empresário, residente na Rua Argentino Fonseca, nº 195, Centro, Itapemirim-ES e GRAZIELE ZANDOMINEGUE RONCHETTI, natural de Iconha-ES, com 30 anos de idade, Solteira(o), nutricionista, residente na Rua Argentino Fonseca, nº 195, Centro, Itapemirim-ES. 13950 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Itapemirim-ES, 01 de setembro de 2020 NATÁLIA BASTOS BECHEPECHE ANTAR Oficiala e Tabeliã