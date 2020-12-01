Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Publicidade Legal

Proclamas - 01/12/20

01/12/20
Redação de A Gazeta

01 dez 2020 às 01:00

Publicado em 01 de Dezembro de 2020 às 01:00

Arquivos & Anexos

Proclamas - 01/12/20

Proclamas - 01/12/20
Tamanho do arquivo: 559kb
Baixar

Proclamas

Cartório de RCPNIT e Tabelionato da Sede da Comarca de Linhares - CNS 02.378-8 Faço saber que pretender casar-se: 1.: DANIEL SOAVE ENDRINGER, natural de Linhares-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), engenheiro ambiental, residente na Avenida Rui Barbosa, nº 165, Centro, Linhares-ES e DANIELLE DADI DADALTO, natural de Linhares-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), arquiteta e urbanista, residente na Avenida Vitoria, N° 2043, Bairro Centro, Linhares-ES. 10569 2.: CARLOS RECLA BERGAMASCHI, natural de Linhares-ES, com 36 anos de idade, solteiro(a), caminhoneiro, residente na Est Principal, S/n, Rio do Norte, Linhares-ES e ERIKA NATALI DE ARAÚJO, natural de Juazeirinho-PB, com 22 anos de idade, solteiro(a), desempregada, residente na Est Principal, S/n, Rio do Norte, Linhares-ES. 10570 3.: DOUGLAS JOSÉ HERZOG, natural de Colatina-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), Impressor, residente na Rua Gerles Rigo, nº 01, Juparanã, Linhares-ES e SAMYLLE GARCIA GONÇALVES, natural de Linhares-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), professora, residente na Avenida Cláudio Manoel da Costa, nº 652, Interlagos, Linhares-ES. 10571 4.: MARCUS VINÍCIUS FELIX DA SILVA, natural de Vila Velha-ES, com 35 anos de idade, solteiro(a), técnico em radiologia, residente na Rua Odilon Nunes Barroso, nº 755, Planalto, Linhares-ES e ADRIANA PAULA PEREIRA DA SILVA, natural de Itamaraju-BA, com 32 anos de idade, divorciado(a), auxiliar de escritório, residente na Rua Odilon Nunes Barroso, nº 755, Planalto, Linhares-ES. 10572 5.: FELIPE ARAÚJO RIBEIRO, natural de Cataguases-MG, com 39 anos de idade, solteiro(a), empresário, residente na Rua Hélio José de Almeida, S/n, Três Barras, Linhares-ES e VILLIANI SANTOS MARTINS, natural de Linhares-ES, com 32 anos de idade, solteiro(a), advogada, residente na Rua Hélio José de Almeida, S/n, Três Barras, Linhares-ES. 10573 6.: CARLOS ENDES DE JESUS SANTOS, natural de Itamaraju-BA, com 28 anos de idade, solteiro(a), serrador, residente na Rua Artur Pinto Santana, nº 517, Interlagos, Linhares-ES e JOCELEIA BATISTA SOUZA, natural de Vitória-ES, com 25 anos de idade, viúvo(a), balconista, residente na Rua Artur Pinto Santana, nº 517, Interlagos, Linhares-ES. 10574 7.: JEFFERSON LUIZ ELIAS, natural de Linhares-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), operador empilhadeira, residente na Lindsay Raimundo T. Araujo, nº 32, Canivete, Linhares-ES e ELISÂNGELA ALVES DA COSTA, natural de Linhares-ES, com 40 anos de idade, solteiro(a), analista fiscal, residente na Lindsay Raimundo T. Araujo, nº 32, Canivete, Linhares-ES. 10575 8.: WAGNER DOS SANTOS, natural de Linhares-ES, com 41 anos de idade, solteiro(a), motorista, residente na Rua Antônio Fernandes de Almeida, nº 23, Interlagos, Linhares-ES e LEIDIANE TONON DE ALMEIDA, natural de Colatina-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Antônio Fernandes de Almeida, nº 23, Interlagos, Linhares-ES. 10576 9.: JOEL FELIPE MOREIRA, natural de Itueta-MG, com 53 anos de idade, divorciado(a), técnico de manutenção eletrica, residente na Avenida Presidente Campos Salles, nº 40, Nossa Senhora da Conceição, Linhares-ES e ANDREIA DE PAULA FELIPE, natural de Linhares-ES, com 44 anos de idade, divorciado(a), auxiliar administrativo, residente na Avenida Cláudio Manoel da Costa, Nº1524 , Interlagos, Linhares-ES. 10577 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Linhares-ES, 30 de novembro de 2020 FERNANDO BRANDÃO COELHO VIEIRA Notário e Registrador Civil _____________________________________________________________________ CARTORIO DE REGISTRO CIVIL DO DISTRITO DE GOIABEIRAS Faço saber que pretender casar-se: 1.: LEANDRO REIS RAMOS, natural de Vitória-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), autônomo, residente na Penitenciaria de Segurança Máxima I, Viana-ES e KEZIA SAIB ALVES, natural de Vitória-ES, com 25 anos de idade, divorciado(a), autônoma, residente na Rua Antônio Filho, nº 265, Jabour, Vitória-ES. 24152 2.: LUCAS SCHNEIDER, natural de Vitória-ES, com 31 anos de idade, solteiro(a), engenheiro, residente na Rua Paschoal Delmaestro, nº 565, Jardim Camburi, Vitória-ES e VIVYAN PÂMELLA COSTA COELHO, natural de Vitória-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), auxiliar administrativo, residente na Rua Paschoal Delmaestro, nº 565, Jardim Camburi, Vitória-ES. 24154 3.: JOSÉ LUCIANO SOBRINHO, natural de Alto Capim, Município de Aimorés-MG, com 77 anos de idade, viúvo(a), Pastor, residente na Avenida dos Expedicionários, nº 1151, Jardim Camburi, Vitória-ES e MARLY DE SOUSA, natural de Salinas-MG, com 53 anos de idade, viúvo(a), do lar, residente na Avenida dos Expedicionários, nº 1151, Jardim Camburi, Vitória-ES. 24155 4.: MICHELL LUIZ COSTALONGA, natural de Vitória-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), engenheiro mecânico, residente na Rua João de Oliveira Soares, nº 570, Jardim Camburi, Vitória-ES e RUBIA MEIRA DINIZ MASCARENHAS, natural de Vitória-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), engenheira química, residente na Rua João de Oliveira Soares, nº 570, Jardim Camburi, Vitória-ES. 24156 5.: CAIQUE DE JESUS SILVA, natural de Teixeira de Freitas-BA, com 29 anos de idade, solteiro(a), fisioterapeuta, residente na Rua José Neves Cypreste, nº 75, Apto 304 Ed. Nicolau Schwanz, Jardim da Penha, Vitória-ES e LÍVIA DELBONI LEMOS, natural de Vitória-ES, com 32 anos de idade, solteiro(a), servidora pública, residente na Rua Orlando Caliman, nº 210, Apto 1003, Jardim Camburi, Vitória-ES. 24157 6.: FILLIPE SANTOS ESTEVAM, natural de Belo Horizonte-MG, com 26 anos de idade, solteiro(a), advogado, residente na Rua Presidente Nilo Peçanha, nº 300, República, Vitória-ES e KAROLINA CURTO ZAMILUTE, natural de Vitória-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), médica, residente na Rua Presidente Nilo Peçanha, nº 300, República, Vitória-ES. 24158 7.: LUÍS PHILIPPE ALVES FORMIGONI, natural de Vitória-ES, com 33 anos de idade, solteiro(a), engenheiro, residente na Avenida Dante Michelini, nº 575, Apto 206, Jardim da Penha, Vitória-ES e TAILA LUCHI, natural de Vitória-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), fisioterapeuta, residente na Rua Oswaldo Aranha, nº 91, Santa Martha, Vitória-ES. 24163 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 30 de novembro de 2020 Paula Cecilia da Luz Rodrigues Oficial _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato de Notas da Sede do Juízo de Vila Velha - ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: FABIO LUIZ MACHADO, natural de Colatina-ES, com 49 anos de idade, divorciado(a), mecânico, residente na Rua Marilândia, nº 13, Residencial Coqueiral, Vila Velha-ES e LAIANNA LUZ DA ROCHA, natural de Itamaraju-BA, com 37 anos de idade, solteiro(a), técnica em enfermagem, residente na Rua Marilândia, nº 13, Residencial Coqueiral, Vila Velha-ES. 07849 2.: FERNANDO OLIVEIRA SANTOS, natural de Ilhéus-BA, com 30 anos de idade, solteiro(a), atendente, residente na Rua Mahatma Gandhi, nº 140, Santa Inês, Vila Velha-ES e PATRICIA CRUZ MATIAS MELO, natural de Ilhéus-BA, com 34 anos de idade, viúvo(a), atendente, residente na Rua Mahatma Gandhi, nº 140, Santa Inês, Vila Velha-ES. 07850 3.: GERMANI KRÜGER, natural de Domingos Martins-ES, com 56 anos de idade, divorciado(a), feirante, residente na Avenida Saturnino Rangel Mauro, nº 3205, Praia de Itaparica, Vila Velha-ES e SILVIA MARA PESSÔA, natural de Vitória-ES, com 49 anos de idade, divorciado(a), cuidadora social, residente na Avenida Saturnino Rangel Mauro, nº 3205, Praia de Itaparica, Vila Velha-ES. 07852 4.: EDUARDO SANTOS DE OLIVEIRA, natural de Vila Velha-ES, com 39 anos de idade, divorciado(a), administrador, residente na Rua Vinte e Oito, Numero:187, Apartamento 202, Santa Mônica Popular, Vila Velha-ES e MARIANA BIZZI CARVALHO DE MELLO NUNES, natural de Vila Velha-ES, com 38 anos de idade, solteiro(a), Empresária, residente na Rua Vinte e Oito, nº 187, Apartamento 202, Santa Monica Popular, Vila Velha-ES. 18547 5.: ANGELO DE OLIVEIRA SILVA, natural de São João da Barra-RJ, com 45 anos de idade, divorciado(a), Marinheiro, residente na Rua Clemente Paganini, nº 15, 2ª Andar, Glória, Vila Velha-ES e UMBELINA PRATES LIMA, natural de Prado-BA, com 37 anos de idade, solteiro(a), Auxiliar Administrativo, residente na Rua Clemente Paganini, nº 15, 2ª Andar, Glória, Vila Velha-ES. 18548 6.: JHONNATAN JHOSEFFY KAISER, natural de Vila Velha-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), vendedor, residente na Avenida Delio Silva Britto, N° 650, Coqueiral de Itaparica, Vila Velha-ES e LUANA FERNANDES ROCHA, natural de Vila Velha-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), dona do lar, residente na Rua Limoeiro, N° 36, Divino Espírito Santo, Vila Velha-ES. 18550 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 30 de novembro de 2020 Lucy de Oliveira Ruy Notária e Oficiala Registradora _____________________________________________________________________ CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DO DISTRITO DE CARAPINA Faço saber que pretender casar-se: 1.: AMILTON VIEIRA DE AMORIM JUNIOR, natural de Vila Velha-ES, com 28 anos de idade, Solteiro(a), pedreiro de acabamento, residente na Avenida dos Coqueiros, Nº. 634, Lagoa de Carapebus, Serra-ES e CARLIZA NUNES DE MORAES, natural de Itapemirim-ES, com 31 anos de idade, Solteira(o), cabelereira, residente na Avenida dos Coqueiros,634, Lagoa de Carapebus, Serra-ES. 30836 2.: DOUGLAS DOS SANTOS PEREIRA, natural de Serra-ES, com 31 anos de idade, Solteiro(a), segurança patrimonial, residente na Rua Linha de Força, nº 22, Cantinho do Céu, Serra-ES e CLEMILDA SILVA DOS SANTOS, natural de Eunápolis-BA, com 36 anos de idade, Solteira(o), cozinheira, residente na Rua Linha de Força, nº 22, Cantinho do Céu, Serra-ES. 30840 3.: LIOMAR RICARDO DE OLIVEIRA, natural de Nova Viçosa-BA, com 39 anos de idade, Divorciado(a), pintor industrial, residente na Avenida Central, 435, Jardim Tropical, Serra-ES e LEILA DA SILVA BENTO, natural de Vitória-ES, com 36 anos de idade, Solteira(o), promotora de vendas, residente na Avenida Central, 435, Jardim Tropical, Serra-ES. 30843 4.: ROMULO FELIPE ALVES PAIVA, natural de Vitoria-ES, com 27 anos de idade, Solteiro(a), pedreiro, residente na Rua Nogueira, nº 16, José de Anchieta, Serra-ES e TAINARA MENEZES VIEIRA, natural de São Paulo-SP, com 23 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua Nogueira, nº 16, José de Anchieta, Serra-ES. 30847 5.: GABRIEL OLIVEIRA DOS REIS, natural de Vitória-ES, com 21 anos de idade, Solteiro(a), auxiliar de carga e descarga, residente na Rua 13 de Maio A, nº 05, Casa 03, Jardim Tropical, Serra-ES e JOYCE DA SILVA COSTA, natural de Vitória-ES, com 23 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua 13 de Maio A, nº 05, Casa 03, Jardim Tropical, Serra-ES. 30849 6.: RAFAEL BARBOSA CARDOSO, natural de Teixeira de Freitas-BA, com 26 anos de idade, Solteiro(a), auxiliar de serviços gerais, residente na Rua Piúma, nº 25, Jardim Carapina, Serra-ES e LEIDIANE GOMES DE SOUZA PEREIRA, natural de Vila Velha-ES, com 21 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua Piúma, nº 25, Jardim Carapina, Serra-ES. 30852 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Serra-ES, 30 de novembro de 2020 Silvio dos Santos Neto Tabelião e Oficial _____________________________________________________________________ CARTÓRIO SARLO Faço saber que pretender casar-se: 1.: CARLOS HENRIQUE BASTOS SARMENTO, natural de Vitória-ES, com 35 anos de idade, solteiro(a), professor, residente na Rua Rui Barbosa, nº 223, Maruípe, Vitória-ES e CAMILA MORAIS SILLER, natural de Vitória-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), policial militar e professora, residente na Rua Rui Barbosa, nº 223, Maruípe, Vitória-ES. 24352 2.: ALEX NOVAES LIMA, natural de Vitória-ES, com 34 anos de idade, solteiro(a), funcionário público estadual, residente na Rua Luiz Pereira de Melo, nº 98, Joana D'arc, Vitória-ES e JÉSSICA SANT'ANNA DE SOUZA, natural de Vitória-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), vendedora, residente na Rua Luiz Pereira de Melo, nº 98, Joana D'arc, Vitória-ES. 24353 3.: REINALDO DE SOUZA CORDEIRO, natural de Nova Viçosa-BA, com 49 anos de idade, solteiro(a), pintor, residente na Rua Marco Aurélio Fardin, nº 23, Itararé, Vitória-ES e ANA CRISTINA DA HORA, natural de Vitoria-ES, com 44 anos de idade, solteiro(a), pedagoga, residente na Rua Marco Aurélio Fardin, nº 50, Itararé, Vitória-ES. 24354 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 30 de novembro de 2020 RODRIGO SARLO ANTONIO Oficial _____________________________________________________________________ CARTÓRIO DE NOTAS E REGISTRO CIVIL Faço saber que pretender casar-se: 1.: JHONY ANTUNES RIBEIRO, natural de Vila Velha-ES, com 31 anos de idade, Solteiro(a), auxiliar de obras, residente na Rua da Liberdade, nº 414, Flexal, Cariacica-ES e ALINE PEREIRA GOMES, natural de Vila Velha-ES, com 28 anos de idade, Solteira(o), auxiliar de serviços gerais, residente na Rua da Liberdade, nº 414, Flexal, Cariacica-ES. 13321 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Cariacica-ES, 30 de novembro de 2020 Milson Fernandes Paulin Tabelião e Oficial _____________________________________________________________________ CARTÓRIO DE REG. CIVIL E TABELIONATO DE NOTAS DA SEDE DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO CASTELO Faço saber que pretender casar-se: 1.: JOSÉ GERALDO MARTINS, natural de Conceição do Castelo-ES, com 77 anos de idade, divorciado(a), aposentado, residente na Av. Harvey Vargas Grilo, nº 784, Bairro Nicolau de Vargas e Silva, Conceição do Castelo-ES e SOLANGE FERREIRA FARDIN, natural de Castelo-ES, com 62 anos de idade, viúvo(a), aposentada, residente na Av. Harvey Vargas Grilo, nº 784, Bairro Nicolau de Vargas e Silva, Conceição do Castelo-ES. 00560 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Conceição do Castelo-ES, 30 de novembro de 2020 FÁBIO MAGNO SPADETO Oficial e Notário _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Notas de Divino de São Lourenço Faço saber que pretender casar-se: 1.: PAULO FERREIRA DA SILVA, natural de Iúna-ES, com 27 anos de idade, Solteiro(a), lavrador, residente na Fazenda Córrego Chacara, S/n, Zona Rural, Divino de São Lourenço-ES e EDIANE ALVES RIBEIRO, natural de Guaçuí-ES, com 29 anos de idade, Solteira(o), lavradora, residente na Fazenda Córrego Chacara, S/n, Zona Rural, Divino de São Lourenço-ES. 00308 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Divino de São Lourenco-ES, 30 de novembro de 2020 RENIERY DE OLIVEIRA RIBEIRO Tabeliã e Oficiala _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato do Distrito da Sede Faço saber que pretender casar-se: 1.: ÍTALO DO NASCIMENTO GONÇALVES, natural de Cariacica-ES, com 21 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de tornearia, residente na Rua Apache, nº 17, Vista da Serra I, Serra-ES e CAROLAYNE SILVA DE CASTRO, natural de Serra-ES, com 21 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de tráfego, residente na Rua Santa Catarina, S/n, Jardim Bela Vista, Serra-ES. 10569 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Serra-ES, 30 de novembro de 2020 Marisa de Deus Amado Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ Cartório do Registro Civil e Tabelionato de Notas do Distrito de Barra do Jucu do Juízo de Faço saber que pretender casar-se: 1.: THIAGO SENA MATOS, natural de Vitória-ES, com 24 anos de idade, Solteiro(a), servidor publíco, residente na Rua Espírito Santo, nº 94, João Goulart, Vila Velha-ES e ISISLENE DE PAULA RIBEIRO, natural de Belford Roxo-RJ, com 23 anos de idade, Solteira(o), assistente administrativo, residente na Rua Espírito Santo, nº 94, João Goulart, Vila Velha-ES. 08618 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 30 de novembro de 2020 Najla Aparecida Assad de Morais Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ Registro Civil e Tabelionato de Notas do Distrito de Calogi - Serra - ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: PAULO SILVA PEREIRA, natural de Fundão-ES, com 34 anos de idade, Solteiro(a), Frentista, residente na Rua Terezina, nº 168, Cidade Nova da Serra, Serra-ES e ELETICIA NASCIMENTO DOS SANTOS, natural de Belmonte-BA, com 19 anos de idade, Solteira(o), Garçonete, residente na Rua Terezina, nº 168, Cidade Nova da Serra, Serra-ES. 00093 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Serra-ES, 30 de novembro de 2020 Carolina Romano Brocco Tardin Oficiala e Tabeliã CARTÓRIO DE REGISTRO NOTAS E REGISTRO CIVIL DO DISTRITO DE ARACÊ  DOMINGOS MARTINS Faço saber que pretendem casar-se: 1.: LEANDRO JOAQUIM KUSTER ALTOÉ, natural de Vitória, -ES, nascido em 04 de setembro de 1987, estado civil solteiro, profissão trabalhador de manutenção, residente e domiciliado Rua Canal, 307, Pedra Azul em Domingos Martins-ES, filho de Joaquim Altoé, falecido e Gloria Kuster Batista, falecida e THAIS BRAVIM MODOLO, natural de Domingos Martins, -ES, nascida em 07 de dezembro de 1992, estado civil solteira, profissão biomédica, residente e domiciliada Rod. BR 262, KM 90, S/N, Pedra Azul em Domingos Martins-ES, filha de Claudio Fernando Modolo e Dulcinei Henriqueta Bravim Modolo. Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei. Aracê, Domingos Martins, ES, 30 de novembro de 2020. Arione Stanislau Dos Passos Oficial do Registro Civil CARTÓRIO DO REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS DE BREJETUBA Faço saber que pretendem casar-se: 1.: RAMON CARVALHO RIBEIRO, natural de Muniz Freire, ES, com 32 anos de idade, solteiro, lavrador, residente e domiciliado na Rua Boa Vista, nº. 30, Brejaubinha I, em Brejetuba-ES e CLEIDIANA DE OLIVEIRA FONTES, natural de Muniz Freire, ES, com 23 anos de idade, solteira, lavradeira, residente e domiciliada na Rua Boa Vista, nº. 30, Brejaubinha I, em Brejetuba-ES. (Republicação por incorreição) Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei. Vitória ES, 30 de novembro de 2020. GEISA MARIA DA SILVA VIRGINIO Oficiala e Tabeliã

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados