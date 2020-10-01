Proclamas - 01/10/20
Proclamas
CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DO DISTRITO DE CARAPINA Faço saber que pretender casar-se: 1.: EVERLON COURA DA SILVA, natural de Serra-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), conferente d vidros, residente na Rua Flor de Cerejeira, 05, Feu Rosa, Carapina, Serra-ES e DAMIESKA DE FARIA VIANA, natural de Vitória-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), tecnica de enfermagem, residente na Rua Flor de Cerejeira, 05, Feu Rosa, Carapina, Serra-ES. 30413 2.: CLAYTON FERNANDES RODRIGUES, natural de Vitória-ES, com 35 anos de idade, solteiro(a), administrador, residente na Rua Rio de Janeiro, 210, Alterosas, Carapina, Serra-ES e LAIZ TAMIRES TACLA BRITO, natural de Volta Redonda-RJ, com 32 anos de idade, solteiro(a), engenheira mecânica, residente na Rua Rio de Janeiro, nº 210, Alterosas, Carapina, Serra-ES. 30415 3.: WESLEY CASSANI DE SOUZA, natural de Vitória-ES, com 38 anos de idade, solteiro(a), motorista, residente na Rua Augusto dos Anjos, nº 205, Ap. 403, Residencial Viver Serra, Ed. Flamboyant, Jardim Limoeiro, Carapina, Serra-ES e TRIELLY SANTOS OLIVEIRA, natural de Itabuna-BA, com 30 anos de idade, solteiro(a), acessora jurídica, residente na Rua Augusto dos Anjos, nº 205, Ap. 403, Residencial Viver Serra, Ed. Flamboyant, Jardim Limoeiro, Carapina, Serra-ES. 30416 4.: GABRIEL CASTAGNA VIEIRA, natural de Vitória-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), contador, residente na Rua Tereza Cristina, nº 179, Cond. Reis Veredas Buritis, Ap 404, Colina de Laranjeiras, Carapina, Serra-ES e ALUIZIA FRANÇA FREIRE, natural de Vitoria-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), assistente comercial, residente na Rua Tereza Cristina, nº 179, Cond. Reis Veredas Buritis, Ap 404, Colina de Laranjeiras, Carapina, Serra-ES. 30417 5.: TIAGO DIAS TEIXEIRA, natural de Teixeira de Freitas-BA, com 34 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de manutenção, residente na Rua das Rosas, nº 69, Feu Rosa, Carapina, Serra-ES e VANESSA FERREIRA DE ALMEIDA, natural de Teixeira de Freitas-BA, com 25 anos de idade, solteiro(a), operadora de caixa, residente na Rua das Rosas, nº 69, Feu Rosa, Carapina, Serra-ES. 30418 6.: WILLIANS RIBEIRO TEIXEIRA, natural de Vitoria-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), ajudante de montador, residente na Avenida Carapebus, 106, Bicanga, Carapina, Serra-ES e TAINA OLIVEIRA CRUZ, natural de Ilheus-BA, com 23 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Avenida Carapebus,106, Praia de Carapebus, Serra-ES. 30419 7.: AMPERON DOS SANTOS MATIAS, natural de Vitória-ES, com 30 anos de idade, divorciado(a), montador de andaime, residente na Rua Florianópolis, nº 02, Central de Carapina, Carapina, Serra-ES e BRENDA BATISTA FERREIRA, natural de Serra-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Florianópolis, nº 02, Central de Carapina, Carapina, Serra-ES. 30422 8.: ABNER DA SILVA MORAES, natural de Serra-ES, com 31 anos de idade, solteiro(a), mecânico, residente na Rua das Rosas, nº 124, Feu Rosa, Carapina, Serra-ES e KÉZIA SANDY DOS SANTOS MACHADO DE PAULA, natural de Ecoporanga-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), professora, residente na Rua das Rosas, nº 124, Feu Rosa, Carapina, Serra-ES. 30423 9.: PAULO VITOR DA SILVA CIRINO, natural de Vitória-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), policial militar, residente na Rua Guriri, nº 28, Bloco C, Apto, 604, Morada de Laranjeiras, Carapina, Serra-ES e LARISSA DE SOUZA GOTARDO, natural de Vitória-ES, com 34 anos de idade, solteiro(a), policial militar, residente na Rua Guriri, nº 28, Bloco C, Apto, 604, Morada de Laranjeiras, Carapina, Serra-ES. 30424 10.: CASSIO AGUIAR GOMES, natural de Vitória-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), professor, residente na Rua Osasco, nº 33, Barcelona, Carapina, Serra-ES e ANA CECILIA STEIN, natural de Vitória-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), auxiliar administrativo, residente na Rua Osasco, nº 33, Barcelona, Carapina, Serra-ES. 30426 11.: EZEQUIEL DE CARVALHO JESUS, natural de Vitoria-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), motorista, residente na Rua Londres, nº 48, Parque Residencial de Tubarão, Carapina, Serra-ES e TANIA MARA MENDES DE MENDONÇA, natural de Barra de São Francisco-ES, com 40 anos de idade, divorciado(a), cobradora, residente na Rua Londres, nº 48, Parque Residencial de Tubarão, Carapina, Serra-ES. 30431 12.: PABLO RODRIGUES GOMES, natural de Juiz de Fora-MG, com 39 anos de idade, divorciado(a), empresário, residente na Avenida Braúna , Nº 294, Colina de Laranjeiras, Carapina, Serra-ES e BRENDA CARVALHO LUZ, natural de Vitória-ES, com 26 anos de idade, divorciado(a), contadora, residente na Avenida Braúna , Nº 294, Colina de Laranjeiras, Carapina, Serra-ES. 30437 13.: ERCULLES FERREIRA COSTA, natural de Vitória-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), montador, residente na Travessa Ceará, 22, Cantinho do Céu, Carapina, Serra-ES e STELA BATISTA DE OLIVEIRA, natural de Vitoria-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de classe, residente na Travessa Ceará, 22, Cantinho do Céu, Carapina, Serra-ES. 30438 14.: JHONY ARAUJO MATIAS, natural de Serra-ES, com 31 anos de idade, solteiro(a), empresário, residente na Rua Itaipú, nº 227, Vila Nova de Colares, Carapina, Serra-ES e BRUNA ARAÚJO BESSA, natural de Timoteo-MG, com 26 anos de idade, solteiro(a), operadora de caixa, residente na Rua Itaipú, nº 227, Vila Nova de Colares, Carapina, Serra-ES. 30439 15.: ÁLVARO JOSÉ DA SILVEIRA JUNIOR, natural de Pedro Canário-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), operador de máquinas, residente na Rua Castro Alves, nº 170, Jardim Limoeiro, Carapina, Serra-ES e MICHELE FALCÃO VIEIRA, natural de Vitória-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), enfermeira, residente na Rua Castro Alves, nº 170, Jardim Limoeiro, Carapina, Serra-ES. 30440 16.: FÁBIO ALVES DA SILVA, natural de Itabuna-BA, com 39 anos de idade, divorciado(a), auxiliar de obras, residente na Rua Anchieta, S/nº , Jardim Carapina, Carapina, Serra-ES e ZENILZA DO NASCIMENTO SANTOS, natural de Itamaraju-BA, com 37 anos de idade, divorciado(a), auxiliar de serviços gerais, residente na Rua Anchieta, S/nº , Jardim Carapina, Carapina, Serra-ES. 30443 17.: JOSUÉ DE FRANÇA NUNES, natural de Vitória-ES, com 25 anos de idade, divorciado(a), auxiliar de serviços gerais, residente na Rua Recife, nº 276, Jardim Limoeiro, Carapina, Serra-ES e KATIA DE CARVALHO, natural de Loreto-MA, com 32 anos de idade, divorciado(a), cumim, residente na Rua Recife, nº 276, Jardim Limoeiro, Carapina, Serra-ES. 30448 18.: LUCAS VIEIRA, natural de Vitória-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), empresário, residente na Avenida Corsanto, nº 164, Residencial Vista do Mestre, Carapina, Serra-ES e DANIELLI SILVA MENELLI, natural de Vitória-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), empresária, residente na Avenida Corsanto, nº 164, Residencial Vista do Mestre, Carapina, Serra-ES. 30449 19.: CRILTON DOS SANTOS BARROS, natural de Mucuri-BA, com 23 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de cozinha, residente na Rua Ipatinga, nº 06, Parque Residencial de Tubarão, Carapina, Serra-ES e MARÍLIA SILVA DOS SANTOS, natural de Vitória-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de almoxerifado, residente na Rua Ipatinga,06, Parque Residencial de Tubarão, Carapina, Serra-ES. 30450 20.: MARCELO GARCIA PIGNATON, natural de Vitória-ES, com 35 anos de idade, solteiro(a), motorista, residente na Avenida Central, nº 517, Jardim Tropical, Carapina, Serra-ES e JOKELMA DE ALBUQUERQUE SILVA, natural de Imperatriz-MA, com 35 anos de idade, solteiro(a), cabelereira, residente na Avenida Central, nº 517, Jardim Tropical, Carapina, Serra-ES. 30455 21.: WILLIAM DOS SANTOS VIRGINIO, natural de Carapicuiba-SP, com 46 anos de idade, divorciado(a), pedreiro, residente na Avenida Nossa Senhora da Saúde, N°100, Boa Vista II, Carapina, Serra-ES e VILMA CANDIDO ALVES, natural de Ecoporanga-ES, com 43 anos de idade, divorciado(a), chefe de cozinha, residente na Avenida Nossa Senhora da Saúde, N°100, Boa Vista II, Carapina, Serra-ES. 30463 22.: VINICIUS CESAR BATISTA DUARTE, natural de Vitória-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), engenheiro de controle e automação, residente na Rua Castro Alves, nº 170, São Diogo II, Carapina, Serra-ES e CAMILA DE SOUZA PINHEIRO, natural de Contagem-MG, com 29 anos de idade, solteiro(a), contadora, residente na Rua Castro Alves, nº 170, São Diogo II, Carapina, Serra-ES. 30474 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Serra-ES, 30 de setembro de 2020 Silvio dos Santos Neto Tabelião e Oficial _____________________________________________________________________ Cartório do Registro Civil e Tabelionato - Distrito de Ibes Faço saber que pretender casar-se: 1.: MADSON DE SOUZA SILVA DOS SANTOS, natural de Itaguaí-RJ, com 31 anos de idade, solteiro(a), porteiro, residente na Rua Copo de Leite, nº 270, Novo México, Vila Velha-ES e JEICY HELEN BARBOSA DA VITÓRIA, natural de Vila Velha-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), tecnica de enfermagem, residente na Rua Copo de Leite, nº 270, Novo México, Vila Velha-ES. 232728658 2.: MARCIO DOMINGUES LUCIANO, natural de Vila Velha-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), porteiro, residente na Rua Pátria Amada, S/nº, Dom João Batista, Vila Velha-ES e KÍSYLA MARA CARVALHO SILVA, natural de Vitória-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), vendedora, residente na Rua Aylson Cabral, nº 572, Centro, Vitória-ES. 232728659 3.: LORENZO RODRIGUES BARROS, natural de Vitória-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), Call Back, residente na Rua Dom João Batista da Mota e Albuquerque, nº 581, Novo México, Vila Velha-ES e ISABELLE CECÍLIA BAZILIO DOS SANTOS, natural de Duque de Caxias-RJ, com 25 anos de idade, solteiro(a), consultora de vendas, residente na Rua Dom João Batista da Mota e Albuquerque, nº 581, Novo México, Vila Velha-ES. 232728660 4.: MARCELO HENRIQUE GOBETTI MENEZES, natural de Vitória-ES, com 23 anos de idade, Solteiro(a), vendedor, residente na Rua Benedito Correia Penha, nº 702, Aribiri, Vila Velha-ES e REBECA ALCÂNTARA DE OLIVEIRA, natural de Santos-SP, com 23 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua Benedito Correia Penha, nº 702, Aribiri, Vila Velha-ES. 232728663 5.: FÁBIO NASCIMENTO DO CARMO, natural de Barra de Sao Francisco-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), operador logístico, residente na Rua Todos os Santos, nº 1315, Jardim do Vale, Vila Velha-ES e RAYANNE AFONSO MACHADO, natural de Vila Velha-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), recepcionista de vendas, residente na Rua Todos os Santos, nº 1315, Jardim do Vale, Vila Velha-ES. 232728664 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 30 de setembro de 2020 MARIA LUIZA MOREIRA TAJRA MELO Oficial e Tabeliã _____________________________________________________________________ Cartório Campo Grande - Registro Civil e Tabelionato de Notas Faço saber que pretender casar-se: 1.: LUIZ CARLOS VIEIRA, natural de Nova Venécia-ES, com 34 anos de idade, solteiro(a), motorista, residente na Rua Moacir Ribeiro, nº 576, Jardim de Alah, Cariacica-ES e PAULA DE FÁTIMA ALVES, natural de Nova Venécia-ES, com 27 anos de idade, divorciado(a), do lar, residente na Rua Moacir Ribeiro, nº 576, Jardim de Alah, Cariacica-ES. 27099 2.: WEBERTON BARBOSA PEREIRA, natural de Pancas-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de produção, residente na Rua Basílio Caldeira da Silva, nº 290, Padre Gabriel, Cariacica-ES e VANESSA DOS SANTOS LUIZ, natural de Vitória-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), representante de atendimento especializado, residente na Rua Dezesseis, nº 23, Castelo Branco, Cariacica-ES. 27175 3.: JOSÉ GUILHERME RIBEIRO, natural de Afonso Cláudio-ES, com 47 anos de idade, divorciado(a), marceneiro, residente na Rua Quedas do Iguaçu, nº 18, Bela Vista, Cariacica-ES e IVANI FERREIRA SILVA, natural de Baixo Guandu-ES, com 49 anos de idade, divorciado(a), diarista, residente na Rua Quedas do Iguaçu, nº 18, Bela Vista, Cariacica-ES. 27194 4.: GENILSON SATIL MODESTO, natural de Vitória-ES, com 45 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de produção, residente na Rua Pres Arthur Costa e Silva, S/n, Castelo Branco, Cariacica-ES e SOLINEIDE PROFETA DOS SANTOS, natural de Barra de São Francisco-ES, com 45 anos de idade, solteiro(a), cabeleireira, residente na Rua Pres Arthur Costa e Silva, S/n, Castelo Branco, Cariacica-ES. 27197 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Cariacica-ES, 30 de setembro de 2020 Fabiana Aurich Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ Cartório do Registro Civil e Tabelionato de Notas do Distrito de Barra do Jucu do Juízo de Faço saber que pretender casar-se: 1.: WALTINEI ROSA GOMES, natural de Vitória-ES, com 27 anos de idade, Solteiro(a), auxiliar de serviços gerais, residente na Elson Pinto de Almeida, S/n, Balneário Ponta da Fruta, Vitória-ES e JULIANA CONCEIÇÃO DOS SANTOS, natural de Ubaitaba-BA, com 18 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Elson Pinto de Almeida, S/n, Balneário Ponta da Fruta, Vila Velha-ES. 08486 2.: VICTOR LUCAS GABRIEL BARBOSA MARTINS, natural de Vila Velha-ES, com 20 anos de idade, Solteiro(a), auxiliar de produção, residente na Av Odilon Redon nº 7, Barra do Jucu, Vila Velha-ES e MARIA RITA DE SIQUEIRA HONORATO, natural de Vitória-ES, com 20 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Av Odilon Redon nº 7 Barra do Jucu, Barra do Jucu, Vila Velha-ES. 08491 3.: JONATHAN BERNARDO MAIA, natural de Rio de Janeiro-RJ, com 27 anos de idade, Solteiro(a), ajudante de pedreiro, residente na Rua Gardenia, nº 83, Jabaeté, Vila Velha-ES e LARIZA RAIBERO DA SILVA, natural de Rio de Janeiro-RJ, com 23 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua Gardenia, nº 83, Jabaeté, Vila Velha-ES. 08493 4.: MARCOS NASCIMENTO DOS SANTOS, natural de Uruçuca-BA, com 28 anos de idade, Solteiro(a), ajudante de obras, residente na Rua das Castanheiras, S/nº, João Goulart, Vila Velha-ES e SUELLEN GOMES BLANK, natural de Vila Velha-ES, com 28 anos de idade, Solteira(o), diarista, residente na Rua das Castanheiras, S/nº, João Goulart, Vila Velha-ES. 08494 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 30 de setembro de 2020 Najla Aparecida Assad de Morais Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ CARTORIO DO 1º OFICIO REGISTRO CIVIL E TABELIONATO Faço saber que pretender casar-se: 1.: GESSÉ FERNANDES BRANDÃO, natural de Itapemirim-ES, com 25 anos de idade, Divorciado(a), lavrador, residente na Rua Projetada, Casa 81, Odin Moreira, Candéus, Itapemirim-ES e ALCILÉIA ATALIBA BATISTA, natural de Itapemirim-ES, com 38 anos de idade, Divorciada(o), lavradora, residente na Rua Projetada, Casa 81, Odin Moreira, Candéus, Itapemirim-ES. 13964 2.: ELIODORIO DE OLIVEIRA FÉLIX, natural de Água Preta-PE, com 55 anos de idade, Divorciado(a), segurança, residente na Rodovia Rafael Vale dos Reis, S/nº, Candéus, Itapemirim-ES e ZELI GOMES PEREIRA, natural de Presidente Kennedy-ES, com 56 anos de idade, Viúva(o), lavradora, residente na Rodovia Rafael Vale dos Reis, S/nº, Candéus, Itapemirim-ES. 13965 3.: MAYCON ALVES RANGEL, natural de Itapemirim-ES, com 26 anos de idade, Solteiro(a), almoxarife, residente na Rua Manoel Dias, nº 115, Centro, Itapemirim-ES e TATIANA DE ALMEIDA, natural de Itapemirim-ES, com 38 anos de idade, Solteira(o), autônoma, residente na Rua Manoel Dias, nº 115, Centro, Itapemirim-ES. 13966 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Itapemirim-ES, 30 de setembro de 2020 NATÁLIA BASTOS BECHEPECHE ANTAR Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ CARTÓRIO SARLO Faço saber que pretender casar-se: 1.: MARCOS FERREIRA BEZERRA FILHO, natural de Vitória-ES, com 25 anos de idade, Solteiro(a), auxiliar de eletrotécnico, residente na Rua Victor Fritoli, nº 412, da Penha, Vitória-ES e DAIANE COSTA MACHADO, natural de Vitoria-ES, com 31 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua Tenente Setúbal, nº 49, São Benedito, Vitória-ES. 24183 2.: HUGO SOARES DE SOUZA, natural de João Monlevade-MG, com 37 anos de idade, divorciado(a), empresário, residente na Rua Joaquim Lírio, nº 67, Apt 1102, Praia do Canto, Vitória-ES e FERNANDA CRUZ DA SILVA, natural de Vitória-ES, com 27 anos de idade, divorciado(a), empresária, residente na Rua Joaquim Lírio, nº 67, Apt 1102, Praia do Canto, Vitória-ES. 24188 3.: GUSTAVO HUMBERTO RIBEIRO DE ASSIS FERREIRA, natural de Alegre-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), engenheiro, residente na Avenida Adalberto Simão Nader, Nº 935 , República, Vitória-ES e GABRIELA TOLENTINO ALVES, natural de Vitória-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), atendente, residente na Avenida Adalberto Simão Nader, Nº 935 , República, Vitória-ES. 24190 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 30 de setembro de 2020 RODRIGO SARLO ANTONIO Oficial _____________________________________________________________________ Cartorio Alzenira Bitti Faço saber que pretender casar-se: 1.: MAGNO DE JESUS CONCEIÇÃO, natural de Aracruz-ES, com 35 anos de idade, solteiro(a), mecânico, residente na Rua André de Mattos Pimentel, S/nº, Bairro De Fátima, Aracruz-ES e REGINA MARIA AIOLFI, natural de Aracruz-ES, com 56 anos de idade, solteiro(a), aposentada, residente na Rua Luiz Alberto Nunes, nº 132, Bairro São Camilo, Aracruz-ES. 12951 2.: LUCAS MACHADO ANTUNES DA SILVA, natural de São Paulo-SP, com 30 anos de idade, solteiro(a), técnico de planejamento, residente na Rua Mario Pereira Arruda, S/nº, Residencial Felicidade, Aracruz-ES e ANA LUIZA SILVA PIONTKOWSKY, natural de Alcobaça-BA, com 24 anos de idade, solteiro(a), gerente, residente na Rua Mario Pereira Arruda, S/nº, Residencial Felicidade, Aracruz-ES. 12954 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Aracruz-ES, 30 de setembro de 2020 Alzenira Zampa Bitti Blank Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ Cartório Plazzi - Registro Civil e Tabelionato Faço saber que pretender casar-se: 1.: LUCAS PINHEIRO DE OLIVEIRA, natural de Aracruz-ES, com 20 anos de idade, solteiro(a), mecânico, residente na Rua João De Nardi Filho, 112, Vila Nova de Cima, João Neiva-ES e LIANDRA VESPER CARLESSO, natural de João Neiva-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), atendente, residente na Rua João De Nardi Filho, 112, Vila Nova de Cima, João Neiva-ES. 03050 2.: EVAIR ADÃO ZINGER, natural de Santa Teresa-ES, com 32 anos de idade, solteiro(a), motorista, residente na Rua Geraldo Francisco da Silva, 360, Cohab, João Neiva-ES e JULIANA CAO, natural de João Neiva-ES, com 32 anos de idade, solteiro(a), engenheira agronomo, residente na Rua Geraldo Francisco da Silva, 360, Cohab, João Neiva-ES. 03051 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Joao Neiva-ES, 30 de setembro de 2020 Wanda Ribeiro Plazzi _____________________________________________________________________ CARTORIO DE REGISTRO CIVIL DO DISTRITO DE GOIABEIRAS Faço saber que pretender casar-se: 1.: HENRIQUE MENDONÇA MACHADO PEREIRA, natural de Suzano-SP, com 25 anos de idade, solteiro(a), bancário, residente na Rua Pedro Busatto, nº 560, Jardim Camburi, Vitória-ES e NATÁLIA SATHLER PASSAMANI, natural de Vitória-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), empresária, residente na Rua Pedro Busatto, nº 560, Jardim Camburi, Vitória-ES. 24011 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 30 de setembro de 2020 Paula Cecilia da Luz Rodrigues Oficial _____________________________________________________________________ CARTORIO DE REGISTRO CIVIL E NOTAS DE ITAIPAVA Faço saber que pretender casar-se: 1.: QUIRYHAT MARVILA LEAL, natural de Itapemirim-ES, com 30 anos de idade, Solteiro(a), ajudante de serralheiro, residente na Av Itapemirim, N° 648, Itaipava, Itapemirim-ES e JULIANA VENDROS FERNANDES, natural de Iconha-ES, com 31 anos de idade, Solteira(o), Auxiliar Administrativo, residente na Av. Itapemirim, nº 648, Itaipava, Itapemirim-ES. 01459 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Itapemirim-ES, 30 de setembro de 2020 NATÁLIA BASTOS BECHEPECHE ANTAR Oficiala e Tabeliã Interina _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato Faço saber que pretender casar-se: 1.: ARGEO DE CARVALHO FILHO, natural de Linhares-ES, com 44 anos de idade, Solteiro(a), vendedor, residente na Rod. BR 101 Norte, S/n, Pedra Branca, Ibiraçu-ES e ANDRÉA MARIN SILVA, natural de Aracruz-ES, com 45 anos de idade, Divorciada(o), do lar, residente na Rod. BR 101 Norte, S/n, Pedra Branca, Ibiraçu-ES. 00831 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Ibiraçu-ES, 30 de setembro de 2020 NEURA LUCIA MELO FERREIRA _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato da 2ª Zona Judiciária de Vitória Faço saber que pretender casar-se: 1.: ROGERIO TAVARES DE OLIVEIRA, natural de Vitória-ES, com 48 anos de idade, divorciado(a), autonomo, residente na Rua José Gomes da Silva, nº 142, Bela Vista, Vitória-ES e NILCILENE CARLOS DA SILVA, natural de Vitória-ES, com 37 anos de idade, solteiro(a), Zeladora, residente na Rua José Gomes da Silva, nº 142, Bela Vista, Vitória-ES. 17132 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 30 de setembro de 2020 Humberto Manoel Passos Beiriz Tabelião e Oficial _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato de Notas da Sede do Juízo de Vila Velha - ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: JOÃO PAULO NASCIMENTO COSTA, natural de Vila Velha-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), guarda civil municipal, residente na Rua Abizeiro, N° 346, Cristóvão Colombo, Vila Velha-ES e RAVENA OLIVEIRA RODRIGUES, natural de Vitória-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), assistente de educação básica, residente na Rua Abizeiro, N° 346, Cristóvão Colombo, Vila Velha-ES. 18435 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 30 de setembro de 2020 Lucy de Oliveira Ruy Notária e Oficiala Registradora _____________________________________________________________________ REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DA SEDE DA COMARCA DE VIANA-ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: JOÃO BATISTA DA SILVA, natural de Colatina-ES, com 47 anos de idade, solteiro(a), eletricista autônomo, residente na Rua Morumbi, nº 64, Bairro Bom Pastor, Viana-ES e VANUZIA GONZAGA DOS SANTOS, natural de Porto Seguro-BA, com 40 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Morumbi, nº 64, Bairro Bom Pastor, Viana-ES. 07059 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Viana-ES, 30 de setembro de 2020 Sophie Helene Rodrigues Porto Tabeliã e Oficiala CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DISTRITO DE SÃO TORQUATO Faço saber que pretendem casar-se: 1 - ANTONY DE OLIVEIRA BRAZ AMORIM e GÉSSICA BERMUDES SOPELETTO, ele natural de Vitória-ES, com vinte e quatro (24) anos de idade, estado civil solteiro, profissão empresário, residente em Vila Velha-ES, ela natural de Vitória-ES, com vinte e quatro (24) anos de idade, estado civil solteira, profissão empresária, residente em Vila Velha-ES. 2 - JOÃO VITOR DE OLIVEIRA e JESSICA DA SILVA CRUZ, ele natural de Vitória-ES, com vinte e dois (22) anos de idade, estado civil solteiro, profissão professor, residente em Vitória-ES, ela natural de Vila Velha-ES, com vinte e dois (22) anos de idade, estado civil solteira, profissão estudante, residente em Vila Velha-ES. 3 - ROGERIO UILTON SANTOS e SAIONARA SOUZA DOS ANJOS, ele natural de Ilhéus-BA, com trinta e quatro (34) anos de idade, estado civil solteiro, profissão Serralheiro, residente em Vila Velha-ES, ela natural de Vitória-ES, com trinta e oito (38) anos de idade, estado civil solteira, profissão Do lar, residente em Vila Velha-ES. Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha, ES, 30 de setembro 2020 Antônio Nunes Belém Tabelião e Oficial do Registro Civil