Proclamas - 01/04/20
Cartório de Registro Civil e Tabelionato Faço saber que pretender casar-se: 1.: JÉFERSON SILVA FRAGA, natural de João Neiva-ES, com 27 anos de idade, divorciado(a), operador de guilhotina, residente na Rua das Garças S/n, Professora Ericina,, Ibiraçu-ES e RACHEL RAIANI CUZZUOL CORREIA, natural de Joao Neiva-ES, com 32 anos de idade, solteiro(a), vigilante, residente na Valada Mafei, Zona Rural, Ibiraçu-ES. 00807 2.: GILMAR MIRANDA, natural de João Neiva-ES, com 31 anos de idade, solteiro(a), autônomo, residente na Rua Fortunato Redivo, nº 237, São Cristóvão, Ibiraçu-ES e ROSICLER TESSAROLO MARIN, natural de João Neiva-ES, com 30 anos de idade, divorciado(a), do lar, residente na Rua Fortunato Redivo, nº 237, São Cristóvão, Ibiraçu-ES. 00808 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Ibiraçu-ES, 31 de março de 2020 NEURA LUCIA MELO FERREIRA _____________________________________________________________________ Cartório Maria Amado Faço saber que pretender casar-se: 1.: JHONATAN INACIO DE JESUS, natural de Vila Velha-ES, com 23 anos de idade, Solteiro(a), ajudante, residente na Rua São Paulo, S/n, Lt 13, Qd 07, São Marcos, Serra-ES e LETÍCIA PENA DE SOUZA, natural de Serra-ES, com 18 anos de idade, Solteira(o), estudante, residente na Rua São Paulo, S/n, São Marcos, Serra-ES. 10021 2.: FABRÍCIO WESLEY ZONTA DE LIMA, natural de Vitória-ES, com 26 anos de idade, Solteiro(a), integrador de cargas, residente na Rua das Gardenias, 236, Cascata, Serra-ES e MISSIELE BARBOSA TEIXEIRA, natural de Vitoria-ES, com 32 anos de idade, Divorciada(o), auxiliar administrativo, residente na Rua Americo Miranda, 753, São Marcos, Serra-ES. 10022 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Serra-ES, 31 de março de 2020 Marisa de Deus Amado Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DO DISTRITO DE CARAPINA Faço saber que pretender casar-se: 1.: ÉDIPO GOMES FERREIRA, natural de Vitória-ES, com 30 anos de idade, divorciado(a), contador, residente na Rodovia Norte Sul, S/n, Parque Residencial Laranjeiras, Carapina, Serra-ES e GLAUCIANA BRANDÃO LEAL, natural de Itapemirim-ES, com 34 anos de idade, divorciado(a), engenheira eletricista, residente na Rodovia Norte Sul, S/n, Parque Residencial Laranjeiras, Carapina, Serra-ES. 29891 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Serra-ES, 31 de março de 2020 Silvio dos Santos Neto Tabelião e Oficial _____________________________________________________________________________________ CARTÓRIO 1º OFÍCIO DO REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS DA SEDE DA COMARCA DE ITAPEMIRIM-ES Faço saber que pretendem casar-se: 1.: WÉSLEY NOGUEIRA MACHADO, de nacionalidade brasileira, natural de Campos dos Goytacazes-RJ, nascido em 23 de junho de 1994, estado civil divorciado, profissão autônomo, residente na Rua Padre Otávio Moreira, s/nº, Centro, Itapemirim-ES, filho de AMARO FRANCISCO MACHADO e NEUZIRA MANHÃES NOGUEIRA MACHADO e LAURIANA RODRIGUES PEIXOTO, de nacionalidade brasileira, natural de Campos dos Goytacazes-RJ, nascida em 13 de janeiro de 1996, estado civil divorciada, profissão do lar, residente na Rua Padre Otávio Moreira, s/nº, Centro, Itapemirim-ES, filha de MANOEL JORGE PEIXOTO e IOZANIA DE ALMEIDA RODRIGUES PEIXOTO. Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Itapemirim-ES, 31 de março de 2020 Natalia Bastos Bechepeche Antar Oficial do Registro Civil