Proclamas

Proclamas - 01/02/20

Proclamas

Publicado em 01 de Fevereiro de 2020 às 02:00

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

01 fev 2020 às 02:00

Arquivos & Anexos

Proclamas - 01/02/20

Tamanho do arquivo: 1mb
Baixar

Proclamas

Cartório de RCPNIT e Tabelionato da Sede da Comarca de Linhares Faço saber que pretender casar-se: 1.: CHARLES ANTHONY BARCELOS, natural de Linhares-ES, com 35 anos de idade, divorciado(a), protético, residente na Rua João Silva, nº 3, Juparanã, Linhares-ES e ÉBANY MARQUES DA SILVA, natural de Linhares-ES, com 32 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de escritorio, residente na Rua João Silva, N° 03, Juparanã, Linhares-ES. 09980 2.: PABLO SANTHIAGO DANTAS ALCANTARA DE SOUSA, natural de Teresina-PI, com 24 anos de idade, solteiro(a), mecânico industrial, residente na Rua João Ubaldo de Souza, nº 112, Interlagos, Linhares-ES e LUCIANA DA CONCEIÇÃO DIAS, natural de Linhares-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua João Ubaldo de Souza, nº 112, Interlagos, Linhares-ES. 09981 3.: ANDREKSON MARTA VALFRÉ, natural de Linhares-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), auxiliar técnico, residente na Rua Vinte e Dois, nº 10, Lt 10, Qd 31, Novo Horizonte, Linhares-ES e KAWANA KAROLINE PEIXOTO, natural de São Paulo-SP, com 26 anos de idade, solteiro(a), autônoma, residente na Rua Vinte e Dois, nº 10, Lt 10, Qd 31, Novo Horizonte, Linhares-ES. 09982 4.: EDIMAR SANTOS VIDAL, natural de Porto Seguro-BA, com 39 anos de idade, divorciado(a), auxiliar de expedição, residente na Rua Santo Rigoni, nº 106, Santa Cruz, Linhares-ES e ROSILEIA DO NASCIMENTO ROSA, natural de Linhares-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Pedro Melo, nº 153, Santa Cruz, Linhares-ES. 09983 5.: VALDINEI PIRES VENANCIO, natural de Colatina-ES, com 34 anos de idade, solteiro(a), pedreiro, residente na Rua Projetada, S/n, Jardim Laguna, Linhares-ES e ALEXANDRA MAROVETA, natural de Linhares-ES, com 34 anos de idade, solteiro(a), dona de casa, residente na Rua Antônio dos Reis Paiva, nº 0, Planalto, Linhares-ES. 09984 6.: JOSÉ ANDRÉ VIRTUOSO, natural de Pombos-PE, com 30 anos de idade, solteiro(a), operador de ponte, residente na Rua José Martiniano de Alencar, nº 696, Interlagos, Linhares-ES e DÉBORA OHANA DO NASCIMENTO ALVES, natural de Pedro Canário-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), fisioterapeuta, residente na Rua José Martiniano de Alencar, nº 696, Interlagos, Linhares-ES. 09985 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Linhares-ES, 31 de janeiro de 2020 FERNANDO BRANDÃO COELHO VIEIRA Notário e Registrador Civil Cartório Dyonizio Ruy Faço saber que pretender casar-se: 1.: TIAGO SILVA JUSTINO, natural de Pancas-ES, com 32 anos de idade, solteiro(a), autônomo, residente na Rua Trinta e Dois, Nº71, Santa Mônica Popular, Vila Velha-ES e JUSSARA DO NASCIMENTO CHAGAS, natural de Linhares-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Trinta e Dois, Nº71, Santa Mônica Popular, Vila Velha-ES. 07484 2.: DANILO MORETO RIBEIRO, natural de Vila Velha-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), arquiteto, residente na Rua Gláuber Rocha, 145, Nova Itaparica, Vila Velha-ES e AMANDA MARCHESINI DA COSTA, natural de Vila Velha-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), arquiteta, residente na Rua São Paulo, N° 2986, Apt 301, Itapuã, Vila Velha-ES. 07485 3.: CYRUS AUGUSTO MARCONDES FERRARI, natural de Vila Velha-ES, com 35 anos de idade, solteiro(a), funcionário público, residente na Rua Maranhão, N° 434, Praia da Costa, Vila Velha-ES e KARLA LIBARDI GALLINA, natural de Vitória-ES, com 38 anos de idade, solteiro(a), designer, residente na R Maranhão, 434, Ed Maria Telles, Apt 104, Praia da Costa, Vila Velha-ES. 18110 4.: JADER DE PAULA GERHEIM, natural de Juiz de Fora-MG, com 37 anos de idade, solteiro(a), especialista de qualidade, residente na Avenida Delio Silva Brito, nº 55, Ed. Caledônia, Apt. 304, Coqueiral de Itaparica, Vila Velha-ES e PRISCILA DOS ANJOS ALMEIDA, natural de Vitória-ES, com 36 anos de idade, divorciado(a), gerente de relacionamento com cliente, residente na Avenida Perimetral, nº 55, Itaparica, Vila Velha-ES. 18112 5.: FILIPI JAVÉ SANTOS MOURA, natural de Rio Branco-AC, com 22 anos de idade, solteiro(a), mecânico, residente na Av. Santa Leopoldina, nº 1200, 1ª Etapa, Ed. Amazonas, Apto 302, Coqueiral de Itaparica, Vila Velha-ES e RAYANE LOPES DA SILVA, natural de Rio Branco-AC, com 22 anos de idade, solteiro(a), estudante, residente na Av. Santa Leopoldina, nº 1200, 1ª Etapa, Ed.Amazonas, Apto 302, Coqueiral de Itaparica, Vila Velha-ES. 18113 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 31 de janeiro de 2020 Lucy de Oliveira Ruy Notária e Oficiala Registradora CARTÓRIO GUARAPARI Faço saber que pretender casar-se: 1.: ANDREY SALVADOR DOS SANTOS, natural de Guarapari-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de montagem, residente na Rua Elizário Lourenço Dias, nº 30, Coroado, Guarapari-ES e ANA FLÁVIA VAZ PORTO, natural de Guarapari-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), técnica de enfermagem, residente na Rua Guaçui, nº 24 , Ipiranga, Guarapari-ES. 11669 2.: GENIVALDO FRANCISCO DOS SANTOS JUNIOR, natural de Guarapari-ES, com 20 anos de idade, solteiro(a), repositor - em supermercados, residente na Rua Cachoeiro de Itapemirim, nº 08, Bela Vista, Guarapari-ES e MIRELA SANTOS DA CONCEIÇÃO, natural de Guarapari-ES, com 18 anos de idade, solteiro(a), operadora de caixa, residente na Rua Ecoporanga, nº 07, São Gabriel, Guarapari-ES. 11670 3.: CLÉSIO DE JESUS SILVA, natural de Guarapari-ES, com 32 anos de idade, solteiro(a), publicidade e propaganda, residente na Avenida Davino Mattos, nº 200, Centro, Guarapari-ES e MILENA GARCIA DE MENEZES, natural de Guarapari-ES, com 34 anos de idade, divorciado(a), telemarketing, residente na Avenida Davino Mattos, nº 200, Centro, Guarapari-ES. 11671 4.: ANDRÉ LIMA FONTE BÔA, natural de Guarapari-ES, com 40 anos de idade, divorciado(a), fisioterapeuta, residente na Rua Horácio Santana, nº 305, Parque da Areia Preta, Guarapari-ES e MARCELA DO RÊGO BARROS RODRIGUES DE AZEVEDO, natural de Rio de Janeiro-RJ, com 37 anos de idade, divorciado(a), médica veterinária, residente na Rua Horácio Santana, nº 305, Parque da Areia Preta, Guarapari-ES. 11672 5.: WILSON JACINTO DOS SANTOS FILHO, natural de Itabuna-BA, com 49 anos de idade, viúvo(a), pintor, residente na Rua Manoel Gomes Paula, nº 821, Camurugi, Guarapari-ES e ANDREIA SANTA CLARA DA CONCEIÇÃO, natural de Guarapari-ES, com 38 anos de idade, divorciado(a), cabeleireira, residente na Rua Manoel Gomes Paula, nº 821, Camurugi, Guarapari-ES. 11673 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Guarapari-ES, 31 de janeiro de 2020 ALBERSON RAMALHETE COUTINHO Oficial e Tabelião CARTORIO DE REGISTRO CIVIL DO DISTRITO DE GOIABEIRAS Faço saber que pretender casar-se: 1.: MATEUS BRAVIM DA SILVA, natural de Vila Velha-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), engenheiro, residente na Rua Alcino Pereira Netto, nº 16, Ed. Duarte da Costa Village de Camburi Apto 106, Jardim Camburi, Vitória-ES e HELLENA MORAIS FELICIO DE SOUZA, natural de Massachusetts-ET, com 23 anos de idade, solteiro(a), estudante, residente na Rua Alcino Pereira Netto, nº 16, Ed. Duarte da Costa Village de Camburi Apto 106, Jardim Camburi, Vitória-ES. 23601 2.: DANIEL ZANINE BELGA, natural de Nanuque-MG, com 37 anos de idade, solteiro(a), arquiteto, residente na Rua José Neves Cypreste, nº 40, Apto 104, Jardim da Penha, Vitória-ES e FERNANDA CARVALHO TAVARES, natural de Vitória-ES, com 31 anos de idade, solteiro(a), servidora pública, residente na Rua José Neves Cypreste, nº 40, Apto 104, Jardim da Penha, Vitória-ES. 23602 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 31 de janeiro de 2020 Paula Cecilia da Luz Rodrigues Oficial CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DO DISTRITO DE CARAPINA Faço saber que pretender casar-se: 1.: GLEIDSON DA SILVA ALVES, natural de Coronel Fabriciano-MG, com 41 anos de idade, solteiro(a), Motorista, residente na Rua dos Eucaliptos, nº 163, Feu Rosa, Carapina, Serra-ES e CÁSSIA LOURENÇO, natural de Vitória-ES, com 33 anos de idade, solteiro(a), pedagoga, residente na Rua dos Eucaliptos, nº 163, Feu Rosa, Carapina, Serra-ES. 29664 2.: JEFFERSON LINCOLN VASCONCELLOS GONÇALVES, natural de Serra-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), tecnico de instrumentação, residente na Rua Buriti, S/n, Morada de Laranjeiras, Carapina, Serra-ES e JESSICA SOUZA, natural de Caravelas-BA, com 25 anos de idade, solteiro(a), assistente administrativo, residente na Rua Buriti, S/n, Morada de Laranjeiras, Carapina, Serra-ES. 29665 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Serra-ES, 31 de janeiro de 2020 Silvio dos Santos Neto Tabelião e Oficial CARTÓRIO SARLO Faço saber que pretender casar-se: 1.: IAGO DUARTE DELLACQUA, natural de Vitória-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), cirurgião dentista, residente na Rua Giovana Pinaffo, nº 190, Jardim América, Cariacica-ES e KARINA SCARDUA PEREIRA, natural de Vitória-ES, com 30 anos de idade, divorciado(a), estudante, residente na Rua Sete de Setembro, nº 95 , Centro, Vitória-ES. 23841 2.: NORMAN POINHO FERREIRA DOS SANTOS, natural de Curitiba-PR, com 34 anos de idade, solteiro(a), engenheiro civil, residente na Rua Diógenes Nascimento das Neves, nº 48, Barro Vermelho, Vitória-ES e JAMILLY ZAGOTO FIORESI, natural de Conceição do Castelo-ES, com 31 anos de idade, solteiro(a), advogado, residente na Rua Jahira Santos Rodrigues, nº 80-Blc B- Apt 202, Jardim da Penha, Vitória-ES. 23842 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 31 de janeiro de 2020 RODRIGO SARLO ANTONIO Oficial CARTÓRIO BEIRIZ Faço saber que pretender casar-se: 1.: JULIMAR BANDEIRA FRANCISCO, natural de Aracruz-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), mecânico, residente na Rua Continente Americano, nº 50, Nova Esperança, Aracruz-ES e JORDANA DOS SANTOS FRANCISCO, natural de Aracruz-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), operadora de caixa, residente na Rua Alcides Francisco, nº 28, Vila do Riacho, Aracruz-ES. 00573 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Aracruz-ES, 31 de janeiro de 2020 Humberto Manoel Passos Beiriz Tabelião e Oficial Cartório de Registro Civil e Tabelionato da 2ª Zona Judiciária de Vitória Faço saber que pretender casar-se: 1.: NATANAEL SEIXAS DA PENHA, natural de Vitória-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), embalador, residente na Rua Leia Carolino de Azevedo, N° 101, Nova Palestina, Vitória-ES e ANA THAMIRYS MIRYAM FRAGA DOS SANTOS, natural de Vila Velha-ES, com 21 anos de idade, solteiro(a), manicure, residente na Rua Leia Carolino de Azevedo, N° 101, Nova Palestina, Vitória-ES. 16942 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 31 de janeiro de 2020 Humberto Manoel Passos Beiriz Tabelião e Oficial Cartório de Viana - Registro Civil e Tabelionato da Sede Faço saber que pretender casar-se: 1.: WESLEY CORRÊA PEREIRA, natural de Vila Velha-ES, com 26 anos de idade, Solteiro(a), atendente, residente na Rua Antônio Borges Rocha, S/nº, Bom Pastor, Viana-ES e CAMILA COELHO MARCHESI, natural de Vila Velha-ES, com 18 anos de idade, Divorciada(o), operadora de loja, residente na Rua Antônio Borges Rocha, S/nº, Bom Pastor, Viana-ES. 06819 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Viana-ES, 31 de janeiro de 2020 Sophie Helene Rodrigues Porto Tabeliã e Oficiala Cartório do Registro Civil e Tabelionato - Distrito de Ibes Faço saber que pretender casar-se: 1.: JORGE EMILIO PEREIRA, natural de Brejetuba-ES, com 42 anos de idade, Divorciado(a), pedreiro, residente na Beco Manoel Severo, Nº12 , Ilha da Conceição, Vila Velha-ES e CHRISTIANE SILVA DE SOUZA, natural de Vila Velha-ES, com 29 anos de idade, Divorciada(o), auxiliar de serviços gerais, residente na Beco Manoel Severo, Nº12 , Ilha da Conceição, Vila Velha-ES. 232728354 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 31 de janeiro de 2020 MARIA LUIZA MOREIRA TAJRA MELO Oficial e Tabeliã Cartório Maria Amado Faço saber que pretender casar-se: 1.: ELIELTON MAIA LOIOLA, natural de Colatina-ES, com 33 anos de idade, Solteiro(a), açougueiro, residente na Rua Princesa Isabel, 157, Serra Centro, Serra-ES e MICHELI MIGUEL DE ANGELO, natural de Serra-ES, com 41 anos de idade, Divorciada(o), comerciária, residente na Rua Princesa Isabel, 157, Serra Centro, Serra-ES. 09924 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Serra-ES, 31 de janeiro de 2020 Marisa de Deus Amado Oficiala e Tabeliã

Tópicos Relacionados

Recomendado para você

Gato em poste é usado para recarregar carro elétrico
Motorista de aplicativo faz 'gato' em poste para recarregar carro elétrico
A cratera se formou no último dia 20 de março após fortes chuvas na região
Motociclista morre após cair em cratera na BR 262, na Região Serrana do ES
Imagem de destaque
Picanha suína: 7 receitas fáceis para o sábado

