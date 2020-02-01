Arquivos & Anexos
Proclamas - 01/02/20
Cartório de RCPNIT e Tabelionato da Sede da Comarca de Linhares Faço saber que pretender casar-se: 1.: CHARLES ANTHONY BARCELOS, natural de Linhares-ES, com 35 anos de idade, divorciado(a), protético, residente na Rua João Silva, nº 3, Juparanã, Linhares-ES e ÉBANY MARQUES DA SILVA, natural de Linhares-ES, com 32 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de escritorio, residente na Rua João Silva, N° 03, Juparanã, Linhares-ES. 09980 2.: PABLO SANTHIAGO DANTAS ALCANTARA DE SOUSA, natural de Teresina-PI, com 24 anos de idade, solteiro(a), mecânico industrial, residente na Rua João Ubaldo de Souza, nº 112, Interlagos, Linhares-ES e LUCIANA DA CONCEIÇÃO DIAS, natural de Linhares-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua João Ubaldo de Souza, nº 112, Interlagos, Linhares-ES. 09981 3.: ANDREKSON MARTA VALFRÉ, natural de Linhares-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), auxiliar técnico, residente na Rua Vinte e Dois, nº 10, Lt 10, Qd 31, Novo Horizonte, Linhares-ES e KAWANA KAROLINE PEIXOTO, natural de São Paulo-SP, com 26 anos de idade, solteiro(a), autônoma, residente na Rua Vinte e Dois, nº 10, Lt 10, Qd 31, Novo Horizonte, Linhares-ES. 09982 4.: EDIMAR SANTOS VIDAL, natural de Porto Seguro-BA, com 39 anos de idade, divorciado(a), auxiliar de expedição, residente na Rua Santo Rigoni, nº 106, Santa Cruz, Linhares-ES e ROSILEIA DO NASCIMENTO ROSA, natural de Linhares-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Pedro Melo, nº 153, Santa Cruz, Linhares-ES. 09983 5.: VALDINEI PIRES VENANCIO, natural de Colatina-ES, com 34 anos de idade, solteiro(a), pedreiro, residente na Rua Projetada, S/n, Jardim Laguna, Linhares-ES e ALEXANDRA MAROVETA, natural de Linhares-ES, com 34 anos de idade, solteiro(a), dona de casa, residente na Rua Antônio dos Reis Paiva, nº 0, Planalto, Linhares-ES. 09984 6.: JOSÉ ANDRÉ VIRTUOSO, natural de Pombos-PE, com 30 anos de idade, solteiro(a), operador de ponte, residente na Rua José Martiniano de Alencar, nº 696, Interlagos, Linhares-ES e DÉBORA OHANA DO NASCIMENTO ALVES, natural de Pedro Canário-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), fisioterapeuta, residente na Rua José Martiniano de Alencar, nº 696, Interlagos, Linhares-ES. 09985 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Linhares-ES, 31 de janeiro de 2020 FERNANDO BRANDÃO COELHO VIEIRA Notário e Registrador Civil Cartório Dyonizio Ruy Faço saber que pretender casar-se: 1.: TIAGO SILVA JUSTINO, natural de Pancas-ES, com 32 anos de idade, solteiro(a), autônomo, residente na Rua Trinta e Dois, Nº71, Santa Mônica Popular, Vila Velha-ES e JUSSARA DO NASCIMENTO CHAGAS, natural de Linhares-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Trinta e Dois, Nº71, Santa Mônica Popular, Vila Velha-ES. 07484 2.: DANILO MORETO RIBEIRO, natural de Vila Velha-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), arquiteto, residente na Rua Gláuber Rocha, 145, Nova Itaparica, Vila Velha-ES e AMANDA MARCHESINI DA COSTA, natural de Vila Velha-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), arquiteta, residente na Rua São Paulo, N° 2986, Apt 301, Itapuã, Vila Velha-ES. 07485 3.: CYRUS AUGUSTO MARCONDES FERRARI, natural de Vila Velha-ES, com 35 anos de idade, solteiro(a), funcionário público, residente na Rua Maranhão, N° 434, Praia da Costa, Vila Velha-ES e KARLA LIBARDI GALLINA, natural de Vitória-ES, com 38 anos de idade, solteiro(a), designer, residente na R Maranhão, 434, Ed Maria Telles, Apt 104, Praia da Costa, Vila Velha-ES. 18110 4.: JADER DE PAULA GERHEIM, natural de Juiz de Fora-MG, com 37 anos de idade, solteiro(a), especialista de qualidade, residente na Avenida Delio Silva Brito, nº 55, Ed. Caledônia, Apt. 304, Coqueiral de Itaparica, Vila Velha-ES e PRISCILA DOS ANJOS ALMEIDA, natural de Vitória-ES, com 36 anos de idade, divorciado(a), gerente de relacionamento com cliente, residente na Avenida Perimetral, nº 55, Itaparica, Vila Velha-ES. 18112 5.: FILIPI JAVÉ SANTOS MOURA, natural de Rio Branco-AC, com 22 anos de idade, solteiro(a), mecânico, residente na Av. Santa Leopoldina, nº 1200, 1ª Etapa, Ed. Amazonas, Apto 302, Coqueiral de Itaparica, Vila Velha-ES e RAYANE LOPES DA SILVA, natural de Rio Branco-AC, com 22 anos de idade, solteiro(a), estudante, residente na Av. Santa Leopoldina, nº 1200, 1ª Etapa, Ed.Amazonas, Apto 302, Coqueiral de Itaparica, Vila Velha-ES. 18113 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 31 de janeiro de 2020 Lucy de Oliveira Ruy Notária e Oficiala Registradora CARTÓRIO GUARAPARI Faço saber que pretender casar-se: 1.: ANDREY SALVADOR DOS SANTOS, natural de Guarapari-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de montagem, residente na Rua Elizário Lourenço Dias, nº 30, Coroado, Guarapari-ES e ANA FLÁVIA VAZ PORTO, natural de Guarapari-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), técnica de enfermagem, residente na Rua Guaçui, nº 24 , Ipiranga, Guarapari-ES. 11669 2.: GENIVALDO FRANCISCO DOS SANTOS JUNIOR, natural de Guarapari-ES, com 20 anos de idade, solteiro(a), repositor - em supermercados, residente na Rua Cachoeiro de Itapemirim, nº 08, Bela Vista, Guarapari-ES e MIRELA SANTOS DA CONCEIÇÃO, natural de Guarapari-ES, com 18 anos de idade, solteiro(a), operadora de caixa, residente na Rua Ecoporanga, nº 07, São Gabriel, Guarapari-ES. 11670 3.: CLÉSIO DE JESUS SILVA, natural de Guarapari-ES, com 32 anos de idade, solteiro(a), publicidade e propaganda, residente na Avenida Davino Mattos, nº 200, Centro, Guarapari-ES e MILENA GARCIA DE MENEZES, natural de Guarapari-ES, com 34 anos de idade, divorciado(a), telemarketing, residente na Avenida Davino Mattos, nº 200, Centro, Guarapari-ES. 11671 4.: ANDRÉ LIMA FONTE BÔA, natural de Guarapari-ES, com 40 anos de idade, divorciado(a), fisioterapeuta, residente na Rua Horácio Santana, nº 305, Parque da Areia Preta, Guarapari-ES e MARCELA DO RÊGO BARROS RODRIGUES DE AZEVEDO, natural de Rio de Janeiro-RJ, com 37 anos de idade, divorciado(a), médica veterinária, residente na Rua Horácio Santana, nº 305, Parque da Areia Preta, Guarapari-ES. 11672 5.: WILSON JACINTO DOS SANTOS FILHO, natural de Itabuna-BA, com 49 anos de idade, viúvo(a), pintor, residente na Rua Manoel Gomes Paula, nº 821, Camurugi, Guarapari-ES e ANDREIA SANTA CLARA DA CONCEIÇÃO, natural de Guarapari-ES, com 38 anos de idade, divorciado(a), cabeleireira, residente na Rua Manoel Gomes Paula, nº 821, Camurugi, Guarapari-ES. 11673 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Guarapari-ES, 31 de janeiro de 2020 ALBERSON RAMALHETE COUTINHO Oficial e Tabelião CARTORIO DE REGISTRO CIVIL DO DISTRITO DE GOIABEIRAS Faço saber que pretender casar-se: 1.: MATEUS BRAVIM DA SILVA, natural de Vila Velha-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), engenheiro, residente na Rua Alcino Pereira Netto, nº 16, Ed. Duarte da Costa Village de Camburi Apto 106, Jardim Camburi, Vitória-ES e HELLENA MORAIS FELICIO DE SOUZA, natural de Massachusetts-ET, com 23 anos de idade, solteiro(a), estudante, residente na Rua Alcino Pereira Netto, nº 16, Ed. Duarte da Costa Village de Camburi Apto 106, Jardim Camburi, Vitória-ES. 23601 2.: DANIEL ZANINE BELGA, natural de Nanuque-MG, com 37 anos de idade, solteiro(a), arquiteto, residente na Rua José Neves Cypreste, nº 40, Apto 104, Jardim da Penha, Vitória-ES e FERNANDA CARVALHO TAVARES, natural de Vitória-ES, com 31 anos de idade, solteiro(a), servidora pública, residente na Rua José Neves Cypreste, nº 40, Apto 104, Jardim da Penha, Vitória-ES. 23602 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 31 de janeiro de 2020 Paula Cecilia da Luz Rodrigues Oficial CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DO DISTRITO DE CARAPINA Faço saber que pretender casar-se: 1.: GLEIDSON DA SILVA ALVES, natural de Coronel Fabriciano-MG, com 41 anos de idade, solteiro(a), Motorista, residente na Rua dos Eucaliptos, nº 163, Feu Rosa, Carapina, Serra-ES e CÁSSIA LOURENÇO, natural de Vitória-ES, com 33 anos de idade, solteiro(a), pedagoga, residente na Rua dos Eucaliptos, nº 163, Feu Rosa, Carapina, Serra-ES. 29664 2.: JEFFERSON LINCOLN VASCONCELLOS GONÇALVES, natural de Serra-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), tecnico de instrumentação, residente na Rua Buriti, S/n, Morada de Laranjeiras, Carapina, Serra-ES e JESSICA SOUZA, natural de Caravelas-BA, com 25 anos de idade, solteiro(a), assistente administrativo, residente na Rua Buriti, S/n, Morada de Laranjeiras, Carapina, Serra-ES. 29665 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Serra-ES, 31 de janeiro de 2020 Silvio dos Santos Neto Tabelião e Oficial CARTÓRIO SARLO Faço saber que pretender casar-se: 1.: IAGO DUARTE DELLACQUA, natural de Vitória-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), cirurgião dentista, residente na Rua Giovana Pinaffo, nº 190, Jardim América, Cariacica-ES e KARINA SCARDUA PEREIRA, natural de Vitória-ES, com 30 anos de idade, divorciado(a), estudante, residente na Rua Sete de Setembro, nº 95 , Centro, Vitória-ES. 23841 2.: NORMAN POINHO FERREIRA DOS SANTOS, natural de Curitiba-PR, com 34 anos de idade, solteiro(a), engenheiro civil, residente na Rua Diógenes Nascimento das Neves, nº 48, Barro Vermelho, Vitória-ES e JAMILLY ZAGOTO FIORESI, natural de Conceição do Castelo-ES, com 31 anos de idade, solteiro(a), advogado, residente na Rua Jahira Santos Rodrigues, nº 80-Blc B- Apt 202, Jardim da Penha, Vitória-ES. 23842 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 31 de janeiro de 2020 RODRIGO SARLO ANTONIO Oficial CARTÓRIO BEIRIZ Faço saber que pretender casar-se: 1.: JULIMAR BANDEIRA FRANCISCO, natural de Aracruz-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), mecânico, residente na Rua Continente Americano, nº 50, Nova Esperança, Aracruz-ES e JORDANA DOS SANTOS FRANCISCO, natural de Aracruz-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), operadora de caixa, residente na Rua Alcides Francisco, nº 28, Vila do Riacho, Aracruz-ES. 00573 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Aracruz-ES, 31 de janeiro de 2020 Humberto Manoel Passos Beiriz Tabelião e Oficial Cartório de Registro Civil e Tabelionato da 2ª Zona Judiciária de Vitória Faço saber que pretender casar-se: 1.: NATANAEL SEIXAS DA PENHA, natural de Vitória-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), embalador, residente na Rua Leia Carolino de Azevedo, N° 101, Nova Palestina, Vitória-ES e ANA THAMIRYS MIRYAM FRAGA DOS SANTOS, natural de Vila Velha-ES, com 21 anos de idade, solteiro(a), manicure, residente na Rua Leia Carolino de Azevedo, N° 101, Nova Palestina, Vitória-ES. 16942 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 31 de janeiro de 2020 Humberto Manoel Passos Beiriz Tabelião e Oficial Cartório de Viana - Registro Civil e Tabelionato da Sede Faço saber que pretender casar-se: 1.: WESLEY CORRÊA PEREIRA, natural de Vila Velha-ES, com 26 anos de idade, Solteiro(a), atendente, residente na Rua Antônio Borges Rocha, S/nº, Bom Pastor, Viana-ES e CAMILA COELHO MARCHESI, natural de Vila Velha-ES, com 18 anos de idade, Divorciada(o), operadora de loja, residente na Rua Antônio Borges Rocha, S/nº, Bom Pastor, Viana-ES. 06819 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Viana-ES, 31 de janeiro de 2020 Sophie Helene Rodrigues Porto Tabeliã e Oficiala Cartório do Registro Civil e Tabelionato - Distrito de Ibes Faço saber que pretender casar-se: 1.: JORGE EMILIO PEREIRA, natural de Brejetuba-ES, com 42 anos de idade, Divorciado(a), pedreiro, residente na Beco Manoel Severo, Nº12 , Ilha da Conceição, Vila Velha-ES e CHRISTIANE SILVA DE SOUZA, natural de Vila Velha-ES, com 29 anos de idade, Divorciada(o), auxiliar de serviços gerais, residente na Beco Manoel Severo, Nº12 , Ilha da Conceição, Vila Velha-ES. 232728354 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 31 de janeiro de 2020 MARIA LUIZA MOREIRA TAJRA MELO Oficial e Tabeliã Cartório Maria Amado Faço saber que pretender casar-se: 1.: ELIELTON MAIA LOIOLA, natural de Colatina-ES, com 33 anos de idade, Solteiro(a), açougueiro, residente na Rua Princesa Isabel, 157, Serra Centro, Serra-ES e MICHELI MIGUEL DE ANGELO, natural de Serra-ES, com 41 anos de idade, Divorciada(o), comerciária, residente na Rua Princesa Isabel, 157, Serra Centro, Serra-ES. 09924 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Serra-ES, 31 de janeiro de 2020 Marisa de Deus Amado Oficiala e Tabeliã