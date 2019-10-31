Cartórios - 31/10/19

CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO REGISTRO GERAL DE IMÓVEIS E ANEXOS DA COMARCA DE CONCEIÇÃO DA BARRA-ES Acham-se neste Cartório, sito Rua Capitão Antero Faria, 306 - Centro, Conceição da Barra - ES, título (s) de responsabilidade da (s) seguinte (s) pessoa (s): SUELI ALVES MOREIRA CALAFRONE - CNPJ: 17.873.489/0001-09 ADENILSON VITOR - CPF: 091.322.257-76 Por não ter sido possível encontrá-la(s), intimo-a(s) para os fins de direito, e não sendo atendida a presente até o dia 31 de Outubro de 2019, notifico-a(s) do protesto. Conceição da Barra - ES, 30 de Outubro de 2019. MARISTELA DE ALMEIDA SERRA Tabeliã

JACINEIA OLIVEIRA DE ARAUJO SERAFIN - CPF: 861.531.107-20 Protocolo: 1120280 JB COMERCIO LTDA ME - CNPJ: 21.630.697/0001-54 Protocolo: 1120238 MANANCIAL LTDA ME - CNPJ: 21.946.514/0001-04 Protocolos: 1120235, 1120237 MEGAFORT DIST IMP E EXP LTDA - CNPJ: 02.782.071/0003-80 Protocolos: 1120281, 1120282, 1120213, 1120219 CARTORIO DO 1º OFICIO DA 2ª ZONA DA SERRA Acham-se neste cartório, sito a Av. Eudes Scherrer de Souza, nº 1.350, Cep: 29165-680 - Laranjeiras, Serra - ES, Tel: (27) 3038-7954, títulos de responsabilidade das seguintes pessoas: Protesto Especial Falimentar ALLED TECNOLOGIA SA - CNPJ: 20.247.322/0065-01 Protocolo: 1120223 Por não ter sido possível encontrá-las, intimo-as para os fins de direito, e, não sendo atendida a presente até o dia 01 de Novembro de 2019, notifico-as do protesto. Serra, 30 de Outubro de 2019 ETELVINA ABREU DO VALLE RIBEIRO - Tabeliã e Oficiala site: www.cartorioserra.com.br Expediente: 09:00 às 18:00

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO PODER JUDICIÁRIO 1º OFÍCIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS COMARCA DE ALFREDO CHAVES - ESPÍRITO SANTO Oficial Titular:- Lulcinéte Maria Calente Breda e-mail: [email protected] Tel:(27)3269-1509 EDITAL DE NOTIFICAÇÃO (RETIFICAÇÃO DE REGISTRO - LEI FEDERAL 10931/2004) PROTOCOLO Nº 14440 LIVRO 1-I LULCINÉTE MARIA CALENTE BREDA, Oficial Titular do Registro de Imóveis e Anexos de Alfredo Chaves - ES., nos termos do que determina o artigo 213 § 3º da Lei Federal Nº 6015\73, à Requerimento assinado pela Sra. Ana Julia Moscon Zoppi, em 09/07/2019,- ficam NOTIFICADO, o senhor FRANCISCO JOSÉ FURTADO, inscrito no CPF/MF n° 429.845.137-20, residente e domiciliado em lugar incerto e não sabido, com fulcro no artigo 213 da Lei 6.015/73, com nova redação que lhe foi dada pela Lei 10.931/2004, que foi requerida a RETIFICAÇÃO da área do imóvel objeto do MATRÍCULA Nº 1.599 do Livro n° 2 desta Serventia Registral, constituído de um terreno rural medindo 279.029,00 m² (Duzentos e Setenta e Nove Mil e Vinte e Nove Metros Quadrados), e o perímetro de 2.301,14 metros lineares, situado no lugar denominado Sítio Santa Julia, no lugar Alto Batatal, Alfredo Chaves-ES, dividindo-se por seus diversos lado com Tatiana Andrade Benevides; Honorio Florêncio Catelan; Antonio Carlos Vieira Nunes; Francisco José Furtado; Edson Carlos Littig; Elizete Alves de Souza; Wilson Antonio Margon Junior; Espólio de Aurélio Puppim representado pelo inventariante Luiz Alcides Puppim, conforme, Requerimento, Planta, Memorial Descritivo e demais documentos que se encontram neste Cartório protocolados. Informamos que o prazo para manifestação é de 15 (quinze dias) a contar da data da última publicação do presente Edital. E para que chegue ao conhecimento de todos os interessados foi publicado o presente Edital, nos termos da Lei. Alfredo Chaves, 15 de Outubro de 2019. A oficiala.

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO PODER JUDICIÁRIO 1º OFÍCIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS COMARCA DE ALFREDO CHAVES - ESPÍRITO SANTO Oficial Titular:- Lulcinéte Maria Calente Breda e-mail: [email protected] Tel:(27)3269-1509 EDITAL DE NOTIFICAÇÃO (RETIFICAÇÃO DE REGISTRO - LEI FEDERAL 10931/2004) PROTOCOLO Nº 14440 LIVRO 1-I LULCINÉTE MARIA CALENTE BREDA, Oficial Titular do Registro de Imóveis e Anexos de Alfredo Chaves - ES., nos termos do que determina o artigo 213 § 3º da Lei Federal Nº 6015\73, à Requerimento assinado pela Sra. Ana Julia Moscon Zoppi, em 09/07/2019,- ficam NOTIFICADO, o senhor HONÓRIO FLORENCIO CATELAN, inscrito no CPF/MF n° 216.373.187-15, residente e domiciliado em lugar incerto e não sabido, com fulcro no artigo 213 da Lei 6.015/73, com nova redação que lhe foi dada pela Lei 10.931/2004, que foi requerida a RETIFICAÇÃO da área do imóvel objeto do MATRÍCULA Nº 1.599 do Livro n° 2 desta Serventia Registral, constituído de um terreno rural medindo 279.029,00 m² (Duzentos e Setenta e Nove Mil e Vinte e Nove Metros Quadrados), e o perímetro de 2.301,14 metros lineares, situado no lugar denominado Sítio Santa Julia, no lugar Alto Batatal, Alfredo Chaves-ES, dividindo-se por seus diversos lado com Tatiana Andrade Benevides; Honorio Florêncio Catelan; Antonio Carlos Vieira Nunes; Francisco José Furtado; Edson Carlos Littig; Elizete Alves de Souza; Wilson Antonio Margon Junior; Espólio de Aurélio Puppim representado pelo inventariante Luiz Alcides Puppim, conforme, Requerimento, Planta, Memorial Descritivo e demais documentos que se encontram neste Cartório protocolados. Informamos que o prazo para manifestação é de 15 (quinze dias) a contar da data da última publicação do presente Edital. E para que chegue ao conhecimento de todos os interessados foi publicado o presente Edital, nos termos da Lei. Alfredo Chaves, 15 de Outubro de 2019. A oficiala.

1º OFÍCIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS COMARCA DE ALFREDO CHAVES - ESPÍRITO SANTO Oficial Titular:- Lulcinéte Maria Calente Breda e-mail: [email protected] Tel:(27)3269-1509 EDITAL DE NOTIFICAÇÃO (RETIFICAÇÃO DE REGISTRO - LEI FEDERAL 10931/2004) PROTOCOLO Nº 14440 LIVRO 1-I LULCINÉTE MARIA CALENTE BREDA, Oficial Titular do Registro de Imóveis e Anexos de Alfredo Chaves - ES., nos termos do que determina o artigo 213 § 3º da Lei Federal Nº 6015\73, à Requerimento assinado pela Sra. Ana Julia Moscon Zoppi, em 09/07/2019,- ficam NOTIFICADO, o senhor LUIZ ALCIDES PUPPIM, inscrito no CPF/MF n° 014.510.067-72, residente e domiciliado em lugar incerto e não sabido, com fulcro no artigo 213 da Lei 6.015/73, com nova redação que lhe foi dada pela Lei 10.931/2004, que foi requerida a RETIFICAÇÃO da área do imóvel objeto do MATRÍCULA Nº 1.599 do Livro n° 2 desta Serventia Registral, constituído de um terreno rural medindo 279.029,00 m² (Duzentos e Setenta e Nove Mil e Vinte e Nove Metros Quadrados), e o perímetro de 2.301,14 metros lineares, situado no lugar denominado Sítio Santa Julia, no lugar Alto Batatal, Alfredo Chaves-ES, dividindo-se por seus diversos lado com Tatiana Andrade Benevides; Honorio Florêncio Catelan; Antonio Carlos Vieira Nunes; Francisco José Furtado; Edson Carlos Littig; Elizete Alves de Souza; Wilson Antonio Margon Junior; Espólio de Aurélio Puppim representado pelo inventariante Luiz Alcides Puppim, conforme, Requerimento, Planta, Memorial Descritivo e demais documentos que se encontram neste Cartório protocolados. Informamos que o prazo para manifestação é de 15 (quinze dias) a contar da data da última publicação do presente Edital. E para que chegue ao conhecimento de todos os interessados foi publicado o presente Edital, nos termos da Lei. Alfredo Chaves, 15 de Outubro de 2019. A oficiala.

E D I T A L INTIMAÇÃO (S.F.I.  LEI 9.514 de 20/11/97) Dra. ETELVINA ABREU DO VALLE RIBEIRO, Oficiala e Tabeliã do Cartório do 1º Ofício 2ª Zona da Serra, Comarca da Capital, concursada e nomeada na forma da Lei, etc., vêm a requerimento de BANCO DO BRASIL S.A, nos termos do Art. 26 da Lei 9.514/97, INTIMAR a Sra. VANDERLEIA BARBOZA OLIVEIRA - CPF nº 125.898.917-41, proprietário do imóvel situado na Avenida Augusto Ruschi, nº 1795, Apartamento 204, Bloco 07, Condomínio Residencial Parque Valence, Balneário de Carapebus, Serra-ES, a fim de que compareçam a esta Serventia, NO PRAZO DE 15 DIAS, contados da presente publicação, para liquidar as prestações vencidas e as que se vencerem até a data do pagamento, acrescidas dos juros convencionais, as penalidades e os demais encargos contratuais, os encargos legais, previstos no parágrafo primeiro do citado artigo, sob pena de ser promovida a CONSOLIDAÇÃO DA PLENA PROPRIEDADE em nome do Credor Fiduciário BANCO DO BRASIL S.A. (CONTRATO DE FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO Nº 379.006.170, GARANTIDO POR ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA, datado de 22/01/2016  Matricula do Imóvel nº 87797, Livro 2, desta Serventia). Esclarecemos que o pagamento deverá ser feito em cheque administrativo, nominal a BANCO DO BRASIL S.A, somando-se, o valor das parcelas vencidas, mais emolumentos referentes a intimação e as despesas com a publicação deste edital. A presente INTIMAÇÃO está sendo feita por Edital, em atendimento ao disposto no §4º do art. 26, da Lei 9.514/97, alterado pelo art. 103 da Lei 13.043/2014. Serra  ES, 31 de Outubro de 2019. ETELVINA ABREU DO VALLE RIBEIRO Oficiala e Tabeliã Horário de Funcionamento das 09:00 às 18:00h

E D I T A L INTIMAÇÃO (S.F.I.  LEI 9.514 de 20/11/97) Dra. ETELVINA ABREU DO VALLE RIBEIRO, Oficiala e Tabeliã do Cartório do 1º Ofício 2ª Zona da Serra, Comarca da Capital, concursada e nomeada na forma da Lei, etc., vêm a requerimento de BANCO DO BRASIL S.A, nos termos do Art. 26 da Lei 9.514/97, INTIMAR a Sra. GERALDA GALDINO DE SOUZA - CPF nº 103.072.487-39, proprietário do imóvel situado na Rua D. Pedro II, nº 1454, Apartamento 207, Bloco 02, Condomínio Parque Pelicano, Colina de Laranjeiras, Serra-ES, a fim de que compareçam a esta Serventia, NO PRAZO DE 15 DIAS, contados da presente publicação, para liquidar as prestações vencidas e as que se vencerem até a data do pagamento, acrescidas dos juros convencionais, as penalidades e os demais encargos contratuais, os encargos legais, previstos no parágrafo primeiro do citado artigo, sob pena de ser promovida a CONSOLIDAÇÃO DA PLENA PROPRIEDADE em nome do Credor Fiduciário BANCO DO BRASIL S.A. (CONTRATO DE FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO Nº 140005738, GARANTIDO POR ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA, datado de 12/09/2014  Matricula do Imóvel nº 79297, Livro 2, desta Serventia). Esclarecemos que o pagamento deverá ser feito em cheque administrativo, nominal a BANCO DO BRASIL S.A, somando-se, o valor das parcelas vencidas, mais emolumentos referentes a intimação e as despesas com a publicação deste edital. A presente INTIMAÇÃO está sendo feita por Edital, em atendimento ao disposto no §4º do art. 26, da Lei 9.514/97, alterado pelo art. 103 da Lei 13.043/2014. Serra  ES, 31 de Outubro de 2019. ETELVINA ABREU DO VALLE RIBEIRO Oficiala e Tabeliã Horário de Funcionamento das 09:00 às 18:00h

1º OFÍCIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS COMARCA DE ALFREDO CHAVES - ESPÍRITO SANTO Oficial Titular:- Lulcinéte Maria Calente Breda e-mail: [email protected] Tel:(27)3269-1509 EDITAL DE NOTIFICAÇÃO (RETIFICAÇÃO DE REGISTRO - LEI FEDERAL 10931/2004) PROTOCOLO Nº 14440 LIVRO 1-I LULCINÉTE MARIA CALENTE BREDA, Oficial Titular do Registro de Imóveis e Anexos de Alfredo Chaves - ES., nos termos do que determina o artigo 213 § 3º da Lei Federal Nº 6015\73, à Requerimento assinado pela Sra. Ana Julia Moscon Zoppi, em 09/07/2019,- ficam NOTIFICADO, o senhor WILSON ANTONIO MARCON JUNIOR, inscrito no CPF/MF n° 090.518.947-75, residente e domiciliado em lugar incerto e não sabido, com fulcro no artigo 213 da Lei 6.015/73, com nova redação que lhe foi dada pela Lei 10.931/2004, que foi requerida a RETIFICAÇÃO da área do imóvel objeto do MATRÍCULA Nº 1.599 do Livro n° 2 desta Serventia Registral, constituído de um terreno rural medindo 279.029,00 m² (Duzentos e Setenta e Nove Mil e Vinte e Nove Metros Quadrados), e o perímetro de 2.301,14 metros lineares, situado no lugar denominado Sítio Santa Julia, no lugar Alto Batatal, Alfredo Chaves-ES, dividindo-se por seus diversos lado com Tatiana Andrade Benevides; Honorio Florêncio Catelan; Antonio Carlos Vieira Nunes; Francisco José Furtado; Edson Carlos Littig; Elizete Alves de Souza; Wilson Antonio Margon Junior; Espólio de Aurélio Puppim representado pelo inventariante Luiz Alcides Puppim, conforme, Requerimento, Planta, Memorial Descritivo e demais documentos que se encontram neste Cartório protocolados. Informamos que o prazo para manifestação é de 15 (quinze dias) a contar da data da última publicação do presente Edital. E para que chegue ao conhecimento de todos os interessados foi publicado o presente Edital, nos termos da Lei. Alfredo Chaves, 15 de Outubro de 2019. A oficiala.

Cartório do 1º Ofício da 1ª Zona - Serra - ES - Comarca da Capital ELISABETH BERGAMI ROCHA Oficiala e Tabeliã Acham-se neste Cartório, sito à Rua Major Pissarra, 196 - Centro - Serra - ES, CEP 29176-020,Telefone (27) 3064-7250, Horário de Atendimento das 09:00 as 18:00 hs, títulos de responsabilidade das seguintes pessoas: NOME QUANT. TÍTULOS DOCUMENTOS AGIL EDIFICACOES EMPREENDIMENTOS LTDA ME 1 CNPJ: 21.111.675/0001-88 MARCIA APARECIDA COSTA SILVA 1 CPF: 088.744.267-63 RAPHAEL BRANDAO DE ALMEIDA 1 CPF: 137.332.117-23 Por não ter sido possível encontrá-las, intimo-as para os devidos fins de direito, e, não sendo atendida a presente até o dia sexta-feira, 1 de novembro de 2019, notifica-as do protesto. Serra, ES, quinta-feira, 31 de outubro de 2019. ELISABETH BERGAMI ROCHA - Oficiala e Tabeliã