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Cartórios - 26/06/20

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Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

26 jun 2020 às 01:00

Publicado em 26 de Junho de 2020 às 01:00

Arquivos & Anexos

Cartórios - 26/06/20

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Cartórios

CARTÓRIO HEBER FONSECA PRIMEIRO OFÍCIO Praça Pedro Vieira n° 19, São José do Calçado, ES EDITAL DE USUCAPIÃO EXTRAJUDICIAL Frederico Harley Fonseca Hewitt, Tabelião e Oficial do Registro de Imóveis Substituto da Comarca de São José do Calçado, Estado do Espírito Santo, nomeado na forma da lei, etc., FAZ PÚBLICO, para ciência dos interessados, em cumprimento ao disposto do Art. 216-A, §4º da Lei 6015/73, que foi prenotado nessa serventia, um pedido de reconhecimento extrajudicial de usucapião feito por JOÃO RIBEIRO SOBRINHO, referente ao imóvel rural, constituído de: Um imóvel denominado "Córrego do Paiol", Pavão, localizado no Distrito de Alto Calçado, São José do Calçado - ES, com área de 28.677,00M2 (vinte e oito mil metros quadrados e seiscentos e setenta e sete decímetros quadrados), limitando-se com terras pertencentes a Pedro Angeletti, Neorque Marques, Rômulo Marques de Macedo, Carlos Lopes de Macedo e José Nilton Corrente. As impugnações daqueles que se julgarem prejudicados quanto ao domínio do referido imóvel deverão ser apresentadas nesta serventia, dentro do prazo de 15 dias, contados da data desta publicação. São José do Calçado, 22 de junho de 2020. Ass) Frederico Harley Fonseca Hewitt - Tabelião e Oficial do Registro Substituto. O referido é verdade e dá fé. São José do Calçado, 22 de junho de 2020 Frederico Harley Fonseca Hewitt - Tabelião e Oficial do Registro de Imóveis Substituto

CARTÓRIO HEBER FONSECA PRIMEIRO OFÍCIO Praça Pedro Vieira n° 19, São José do Calçado, ES EDITAL DE USUCAPIÃO EXTRAJUDICIAL Frederico Harley Fonseca Hewitt, Tabelião e Oficial do Registro de Imóveis Substituto da Comarca de São José do Calçado, Estado do Espírito Santo, nomeado na forma da lei, etc., FAZ PÚBLICO, para ciência dos interessados, em cumprimento ao disposto do Art. 216-A, §4º da Lei 6015/73, que foi prenotado nessa serventia, um pedido de reconhecimento extrajudicial de usucapião feito por MARIA JOSÉ EULALIO RIBEIRO, referente ao imóvel rural, constituído de: Um imóvel denominado "Córrego do Paiol", Pavão, localizado no Distrito de Alto Calçado, São José do Calçado - ES, com área de 26.871,00M2 (vinte e seis mil metros quadrados e oitocentos e setenta e um decímetros quadrados), limitando-se com terras pertencentes a Pedro Angeletti, Neorque Marques, Rômulo Marques de Macedo, Carlos Lopes de Macedo e José Nilton Corrente. As impugnações daqueles que se julgarem prejudicados quanto ao domínio do referido imóvel deverão ser apresentadas nesta serventia, dentro do prazo de 15 dias, contados da data desta publicação. São José do Calçado, 22 de junho de 2020. Ass) Frederico Harley Fonseca Hewitt - Tabelião e Oficial do Registro Substituto. O referido é verdade e dá fé. São José do Calçado, 22 de junho de 2020 Frederico Harley Fonseca Hewitt - Tabelião e Oficial do Registro de Imóveis Substituto

CARTÓRIO HEBER FONSECA PRIMEIRO OFÍCIO Praça Pedro Vieira n° 19, São José do Calçado, ES EDITAL DE USUCAPIÃO EXTRAJUDICIAL Frederico Harley Fonseca Hewitt, Tabelião e Oficial do Registro de Imóveis Substituto da Comarca de São José do Calçado, Estado do Espírito Santo, nomeado na forma da lei, etc., FAZ PÚBLICO, para ciência dos interessados, em cumprimento ao disposto do Art. 216-A, §4º da Lei 6015/73, que foi prenotado nessa serventia, um pedido de reconhecimento extrajudicial de usucapião feito por NEORQUE MARQUES, referente ao imóvel rural, constituído de: Imóvel denominado "Córrego do Paiol", localizado no Distrito de Alto Calçado, São José do Calçado - ES, com área de 257.290,00m2 (duzentos e cinqüenta e sete metros quadrados e duzentos e noventa decímetros quadrados). As impugnações daqueles que se julgarem prejudicados quanto ao domínio do referido imóvel deverão ser apresentadas nesta serventia, dentro do prazo de 15 dias, contados da data desta publicação. São José do Calçado, 22 de junho de 2020. Ass) Frederico Harley Fonseca Hewitt - Tabelião e Oficial do Registro Substituto. O referido é verdade e dá fé. São José do Calçado, 22 de junho de 2020 Frederico Harley Fonseca Hewitt - Tabelião e Oficial do Registro de Imóveis Substituto -

CARTÓRIO HEBER FONSECA PRIMEIRO OFÍCIO Praça Pedro Vieira n° 19, São José do Calçado, ES EDITAL DE USUCAPIÃO EXTRAJUDICIAL Frederico Harley Fonseca Hewitt, Tabelião e Oficial do Registro de Imóveis Substituto da Comarca de São José do Calçado, Estado do Espírito Santo, nomeado na forma da lei, etc., FAZ PÚBLICO, para ciência dos interessados, em cumprimento ao disposto do Art. 216-A, §4º da Lei 6015/73, que foi prenotado nessa serventia, um pedido de reconhecimento extrajudicial de usucapião feito por MARIA DAS GRAÇAS RIBEIRO MANGEFESTE, referente ao imóvel rural, constituído de: Um imóvel denominado "Córrego do Paiol", Pavão, localizado no Distrito de Alto Calçado, São José do Calçado - ES, com área de 31.959,00M2 (trinta e um mil metros quadrados e novecentos e cinquenta e nove decímetros quadrados), limitando-se com terras pertencentes a Pedro Angeletti, Neorque Marques, Rômulo Marques de Macedo, Carlos Lopes de Macedo e José Nilton Corrente. As impugnações daqueles que se julgarem prejudicados quanto ao domínio do referido imóvel deverão ser apresentadas nesta serventia, dentro do prazo de 15 dias, contados da data desta publicação. São José do Calçado, 22 de junho de 2020. Ass) Frederico Harley Fonseca Hewitt - Tabelião e Oficial do Registro Substituto. O referido é verdade e dá fé. São José do Calçado, 22 de junho de 2020 Frederico Harley Fonseca Hewitt - Tabelião e Oficial do Registro de Imóveis Substituto

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