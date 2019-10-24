Cartórios - 24/10/19
AGSS LTDA ME - CNPJ: 13.950.210/0001-92 Protocolo: 1119568 AKATU ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA ME - CNPJ: 17.213.904/0001-06 Protocolo: 1119578 ALESSANDRA PEREIRA DE SOUZA DA SILVA - CPF: 145.851.837-01 Protocolo: 1119705 AMAZONY PNEUS E PECAS LTDA- ME - CNPJ: 13.570.849/0001-42 Protocolo: 1119601 ANA UTILIDADE LTDA ME - CNPJ: 04.994.777/0001-70 Protocolo: 1119557 ASSISTEMAQ ASSISTENCIA TECNICA - CNPJ: 17.974.208/0001-04 Protocolo: 1119687 B M G SERVICOS DE LOCACOES LTDA ME - CNPJ: 07.682.141/0001-80 Protocolo: 1119552 BBG SOLUTION COMERCIO E SERVICOS LTDA ME - CNPJ: 09.942.877/0001-76 Protocolo: 1119589 BENFICA VEICULOS LTDA - ME - CNPJ: 17.774.062/0001-53 Protocolo: 1119576 BIO CAR LIMPEZA E CONSERVACAO AUTOMOTIVA LTD - CNPJ: 11.595.868/0001-06 Protocolo: 1119611 C H C TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 01.574.724/0001-01 Protocolo: 1119598 CAEX INDUSTRIA E COMERCIO DE EXTINTORES DE I - CNPJ: 04.772.929/0001-90 Protocolo: 1119556 COMERCIAL NICOLI LTDA ME - CNPJ: 05.057.718/0001-38 Protocolo: 1119607 CONSTRUTORA SANTA IZABEL LTDA ME - CNPJ: 14.065.103/0001-44 Protocolo: 1119567 DSE COMERCIAL LTDA ME - CNPJ: 10.227.648/0001-59 Protocolo: 1119602 EMATEPLAC LTDA - CNPJ: 27.356.997/0002-54 Protocolo: 1119553 EVERALDO VIEIRA DE MELO ME - CNPJ: 03.998.505/0001-85 Protocolo: 1119546 F DA SILVA CORREA VIDRACARIA ME - CNPJ: 18.504.060/0001-07 Protocolo: 1119585 FABIO MOSE NASCIMENTO ME - CNPJ: 13.495.050/0002-10 Protocolo: 1119551 FENIX SERRA CENTER LTDA ME - CNPJ: 13.591.824/0001-25 Protocolo: 1119599 FORTY PNEUS PECAS E ACESSORIOS LTDA ME - CNPJ: 13.564.757/0001-50 Protocolo: 1119600 HILUB PRODUTOS DE LUBRIFICACAO E ABASTECIMEN - CNPJ: 04.114.794/0002-56 Protocolo: 1119606 HL INCORPORACAO, ADMINISTRACAO E PARTICIPACO - CNPJ: 02.822.678/0001-85 Protocolo: 1119591 HUMAR TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 02.072.798/0001-02 Protocolo: 1119554 INFAC-SERVICE METALMECANICA E CONSTRUCAO CIV - CNPJ: 15.324.508/0001-12 Protocolo: 1119582 ISOALLOYS INDUSTRIA E COMERCIO DE METAIS S/A - CNPJ: 04.132.439/0001-29 Protocolo: 1119549 J C DA SILVA ME - CNPJ: 14.281.817/0001-90 Protocolo: 1119564 J R COMERCIAL VEICULOS LTDA ME - CNPJ: 15.659.093/0001-38 Protocolo: 1119569 J R VEICULOS LTDA ME - CNPJ: 18.551.832/0001-61 Protocolo: 1119586 J.V. TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA ME - CNPJ: 12.455.860/0001-07 Protocolo: 1119541 JMI MONTAGEM E MANUTENCAO INDUTRIAL LTDA ME - CNPJ: 14.210.026/0001-79 Protocolo: 1119566 JOSE MARCOS MENDES FERREIRA ME - CNPJ: 14.699.275/0001-70 Protocolo: 1119579 KAWATA GLOBAL DO BRASIL LTDA ME - CNPJ: 11.972.616/0001-40 Protocolo: 1119562 KNM SISTEMAS DE PROCESSAMENTO DO BRASIL LTDA - CNPJ: 08.265.331/0001-65 Protocolo: 1119559 L F COMERCIO DE GAS E BEBIDAS LTDA ME - CNPJ: 10.733.119/0001-27 Protocolo: 1119563 LARANJEIRAS COMERCIO MAGAZINE LTDA ME - CNPJ: 09.301.070/0001-54 Protocolo: 1119580 MACHADO & LAUERS COMERCIO LTDA - ME - CNPJ: 13.160.079/0001-60 Protocolo: 1119594 MEGAFORT DIST. IMP. EXP. LTDA - CNPJ: 02.782.071/0003-80 Protocolos: 1119677, 1119671, 1119676, 1119678, 1119679, 1119681, 1119683, 1119682, 1119690, 1119668, 1119669, 1119670, 1119673, 1119674 METALURGICA ATAIDE LTDA - CNPJ: 36.366.565/0001-34 Protocolo: 1119572 MRA USINAGEM E SERVICOS LTDA - CNPJ: 11.348.212/0001-80 Protocolo: 1119544 N G TRANSPORTES LTDA - ME - CNPJ: 18.287.299/0001-72 Protocolo: 1119575 NUTRIBRASIL ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA - EP - CNPJ: 10.229.323/0001-05 Protocolo: 1119612 NUTRIVIX ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA ME - CNPJ: 05.536.747/0001-82 Protocolo: 1119609 OPCAO SERRALHERIA LTDA ME - CNPJ: 15.642.265/0001-60 Protocolo: 1119581 PADRAO COMERCIO E SERVICOS LTDA ME - CNPJ: 00.598.484/0001-12 Protocolo: 1119560 PREMEDIC EMERGENCIAS MEDICAS LTDA EPP - CNPJ: 11.206.151/0002-06 Protocolo: 1119592 PS SYSTEM PROGRAMAS E SERVICOS LTDA - CNPJ: 05.421.919/0001-72 Protocolo: 1119604 RAJAH MANUTENCAO E INST.DE ALUMINIO E ESTRUT - CNPJ: 11.682.052/0001-01 Protocolo: 1119561 RB SERVICE LOG - CARGA E DESCARGA EIR - CNPJ: 28.185.527/0001-57 Protocolo: 1119646 REVISA CAR SERVICOS E COMERCIO LTDA ME - CNPJ: 06.118.119/0001-40 Protocolo: 1119608 RODOVIARIO RAMOS LTDA - CNPJ: 25.100.223/0023-67 Protocolo: 1119595 RONALDO DA COSTA - ME - CNPJ: 27.990.886/0001-14 Protocolo: 1119550 SAVONA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E PROD. PARA - CNPJ: 08.296.596/0001-20 Protocolo: 1119605 SOKITS LTDA ME - CNPJ: 14.724.729/0001-15 Protocolo: 1119570 SOLIDUS ENGENHARIA ON SHORE OFF SHORE LTDA M - CNPJ: 14.309.640/0001-92 Protocolo: 1119565 STONE COMPANY MARMORES E GRANITOS LTDA ME - CNPJ: 04.206.417/0001-66 Protocolo: 1119547 TECHMON - MANUTENCAO E MONTAGENS DE ESTRUTUR - CNPJ: 07.933.808/0001-70 Protocolo: 1119558 TELEVISAO CIDADE S.A - CNPJ: 01.673.744/0003-00 Protocolo: 1119555 TIMECORP AMBIENTAL EIRELI ME - CNPJ: 18.429.087/0001-82 Protocolo: 1119574 TSA TECNOLOGIA DE SISTEMAS DE AUTOMACAO S/A - CNPJ: 41.857.780/0003-30 Protocolo: 1119593 VB TRANSPORTES DE CARGAS LTDA - CNPJ: 69.037.463/0009-81 Protocolo: 1119548 VILMAR A. DE OLIVEIRA-COMERCIO E LOCACAO DE - CNPJ: 17.191.055/0001-29 Protocolo: 1119583 VITORIA VARGAS & CIA LTDA ME - CNPJ: 00.483.395/0001-20 Protocolo: 1119596 WILSON JUNIOR MIRANDA FONSECA ME - CNPJ: 04.641.589/0001-68 Protocolo: 1119603 CARTORIO DO 1º OFICIO DA 2ª ZONA DA SERRA Acham-se neste cartório, sito a Av. Eudes Scherrer de Souza, nº 1.350, Cep: 29165-680 - Laranjeiras, Serra - ES, Tel: (27) 3038-7954, títulos de responsabilidade das seguintes pessoas: Por não ter sido possível encontrá-las, intimo-as para os fins de direito, e, não sendo atendida a presente até o dia 25 de Outubro de 2019, notifico-as do protesto. Serra, 23 de Outubro de 2019 ETELVINA ABREU DO VALLE RIBEIRO - Tabeliã e Oficiala site: www.cartorioserra.com.br Expediente: 09:00 às 18:00 Cartório do 1º Ofício da 1ª Zona - Serra - ES - Comarca da Capital ELISABETH BERGAMI ROCHA Oficiala e Tabeliã Acham-se neste Cartório, sito à Rua Major Pissarra, 196 - Centro - Serra - ES, CEP 29176-020,Telefone (27) 3064-7250, Horário de Atendimento das 09:00 as 18:00 hs, títulos de responsabilidade das seguintes pessoas: NOME QUANT. TÍTULOS DOCUMENTOS ABIMAEL KARSTEN ME 1 CNPJ: 11.820.969/0001-25 ALEX DANTAS SANTOS 1 CNPJ: 14.300.208/0001-30 BELTRAME METAL MECANICA LTDA ME 1 CNPJ: 07.868.845/0001-42 CARAPINA COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E L 1 CNPJ: 09.253.719/0001-09 CONANDI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME 1 CNPJ: 12.328.932/0001-47 ELIAS CAMPOS MASSOLAR FRANCA ME 1 CNPJ: 17.317.824/0001-92 ENIO FISCHER DE OLIVEIRA PENA 1 CNPJ: 20.869.257/0001-91 F & G INSTITUTO FOCCUS DE DESENV. PROFISSION 1 CNPJ: 03.308.620/0001-80 LEONARDO DA MOTA SANTOS 1 CPF: 100.026.317-76 LUCIO A GOMES TRANSPORTES 1 CNPJ: 19.555.364/0001-66 NFG COMERCIO DE AREIA, CONSTRUCAO E TERRAPLE 1 CNPJ: 14.128.606/0001-11 SIMONE DA SILVA MEDEIROS ME 1 CNPJ: 07.891.314/0001-70 TEMP-AR CONDICIONADORES LTDA ME 1 CNPJ: 04.429.616/0001-33 U BARBOSA BRITO ME 1 CNPJ: 13.675.696/0001-06 Por não ter sido possível encontrá-las, intimo-as para os devidos fins de direito, e, não sendo atendida a presente até o dia sexta-feira, 25 de outubro de 2019, notifica-as do protesto. Serra, ES, quinta-feira, 24 de outubro de 2019. ELISABETH BERGAMI ROCHA - Oficiala e Tabeliã Segue abaixo edital(is) para ser(em) publicado(s) DIA 24/10/2019. CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO REGISTRO GERAL DE IMÓVEIS E ANEXOS DA COMARCA DE CONCEIÇÃO DA BARRA-ES Acham-se neste Cartório, sito Rua Capitão Antero Faria, 306 - Centro, Conceição da Barra - ES, título (s) de responsabilidade da (s) seguinte(s) pessoa(s): ALDAIR SOUZA SIQUEIRA ME - CNPJ: 06.051.125/0001-27 Por não ter sido possível encontrá-la(s), intimo-a(s) para os fins de direito, e não sendo atendida a presente até o dia 24 de Outubro de 2019, notifico-a(s) do protesto. Conceição da Barra-ES, 23 de Outubro de 2019. MARISTELA DE ALMEIDA SERRA TABELIÃ E D I T A L INTIMAÇÃO (S.F.I. LEI 9.514 de 20/11/97) Dra. ETELVINA ABREU DO VALLE RIBEIRO, Oficiala e Tabeliã do Cartório do 1º Ofício 2ª Zona da Serra, Comarca da Capital, concursada e nomeada na forma da Lei, etc., vêm a requerimento de CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, nos termos do Art. 26 da Lei 9.514/97, INTIMAR a Sra. BARBARA ZUCOLOTTO - CPF nº 058.028.597-92, proprietário do imóvel situado na Rua D. Pedro II, Apartamento 302, Bloco 02, do Condomínio Residencial Parque Esquadra, Colina de Laranjeiras, Serra-ES, a fim de que compareçam a esta Serventia, NO PRAZO DE 15 DIAS, contados da presente publicação, para liquidar as prestações vencidas e as que se vencerem até a data do pagamento, acrescidas dos juros convencionais, as penalidades e os demais encargos contratuais, os encargos legais, previstos no parágrafo primeiro do citado artigo, sob pena de ser promovida a CONSOLIDAÇÃO DA PLENA PROPRIEDADE em nome do Credor Fiduciário CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. (CONTRATO DE FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO Nº 855553781430, GARANTIDO POR ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA, datado de 17/11/2016 Matricula do Imóvel nº 92230, Livro 2, desta Serventia). Esclarecemos que o pagamento deverá ser feito em cheque administrativo, nominal a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, somando-se, o valor das parcelas vencidas, mais emolumentos referentes a intimação e as despesas com a publicação deste edital. A presente INTIMAÇÃO está sendo feita por Edital, em atendimento ao disposto no §4º do art. 26, da Lei 9.514/97, alterado pelo art. 103 da Lei 13.043/2014. Serra ES, 24 de Outubro de 2019. ETELVINA ABREU DO VALLE RIBEIRO Oficiala e Tabeliã Horário de Funcionamento das 09:00 às 18:00h