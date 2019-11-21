Cartórios - 21/11/19
Cartórios
Cartório do 1º Ofício da 1ª Zona - Serra - ES - Comarca da Capital ELISABETH BERGAMI ROCHA Oficiala e Tabeliã Acham-se neste Cartório, sito à Rua Major Pissarra, 196 - Centro - Serra - ES, CEP 29176-020,Telefone (27) 3064-7250, Horário de Atendimento das 09:00 as 18:00 hs, títulos de responsabilidade das seguintes pessoas: NOME QUANT. TÍTULOS DOCUMENTOS ANTONIO FRANCISCO ANDREATTA 1 CNPJ: 31.822.539/0001-50 C. A. FERREIRA - OTICA CRISTAL 1 CNPJ: 30.054.313/0001-93 CAMD REPRESENTACOES LTDA ME 1 CNPJ: 11.310.070/0001-62 CHARLISTON B.BRITO ME 1 CNPJ: 03.564.417/0001-75 COMERCIAL PIANISSOLA REPRESENTACOES LTDA 1 CNPJ: 35.969.856/0001-54 CPI CONSULTORIA E PROJETOS INDUSTRIAIS LTDA 1 CNPJ: 00.413.423/0001-33 D FERRARI CONFECCOES LTDA 1 CNPJ: 02.336.911/0001-10 DESTAQUE CONSTRUCOES LTDA-ME 1 CNPJ: 01.752.117/0001-94 FABIANA XAVIER RIBEIRO 1 CPF: 071.384.787-55 FRESCOR REFRIGERACAO E CLIMATIZACAO EIRELI M 1 CNPJ: 21.116.647/0001-53 GLORIA APARECIDA HORBELT 1 CPF: 015.475.297-50 JCM HIDRAULICAS LTDA ME 1 CNPJ: 14.209.757/0001-02 JULIANA GUZZO LEMPE 1 CPF: 085.790.547-37 KROMMYDAS COMERCIO E INCORPORACOES EIRELI 10 CNPJ: 28.127.520/0001-89 L.C MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA ME 1 CNPJ: 10.469.595/0001-82 MARCOS RAMOS FREIRE 1 CPF: 252.788.006-15 MARIA MADALENA DO ROSARIO GOSS 1 CPF: 056.936.777-88 MARILENE RODRIGUES 2 CPF: 030.895.587-00 POLIANA ALVES DA SILVA 1 CPF: 081.827.097-76 RENATO PANDOLPHO CONTI 1 CPF: 268.765.317-91 REVEST JEANS IND COM LTDA -ME 1 CNPJ: 01.282.935/0001-70 UNIVERSO DAS MOLAS LTDA ME 1 CNPJ: 30.730.691/0001-40 VALDEMIR P. GOMES - ME 1 CNPJ: 14.201.606/0001-08 VAPEX TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA. 2 CNPJ: 12.558.385/0002-77 VIVALDO LOUREIRO BASTOS 1 CPF: 252.417.107-87 W G CONSTRUCOES LTDA ME 1 CNPJ: 13.197.339/0001-71 W.DA SILVA ME 1 CNPJ: 07.222.277/0001-08 WALTER DE L. PEREIRA - M E 1 CNPJ: 11.024.943/0001-70 WILSON CALMON ALVES FILHO 1 CPF: 102.960.867-97 Por não ter sido possível encontrá-las, intimo-as para os devidos fins de direito, e, não sendo atendida a presente até o dia sexta-feira, 22 de novembro de 2019, notifica-as do protesto. Serra, ES, quinta-feira, 21 de novembro de 2019. ELISABETH BERGAMI ROCHA - Oficiala e Tabeliã ANA PAULA M. DE FIGUEIREDO DA SILVA - ME - CNPJ: 11.774.741/0001-46 Protocolo: 1122769 ARTPRESS COMUNICACAO VISUAL EIRELI - CNPJ: 17.004.695/0001-82 Protocolo: 1122754 ASSOCIACAO DE TAEKWONDO DA SERR - CNPJ: 09.309.928/0001-27 Protocolo: 1122743 CREDLAR MOVEIS LTDA ME - CNPJ: 03.103.221/0002-64 Protocolo: 1122651 GRAFICA E EDITORA CARAPINA LTDA ME - CNPJ: 21.329.363/0001-45 Protocolo: 1122750 KELLY DE ALMEIDA FARIAS - CPF: 099.004.767-94 Protocolo: 1122697 KM MULTIMODAL TRANSPORTADORA E - CNPJ: 10.524.538/0007-44 Protocolo: 1122731 L. S. MAGALHAES TRUCK CENTER - ME - CNPJ: 17.869.013/0001-02 Protocolo: 1122755 LAZARO MELITAM REISEN ME - CNPJ: 18.902.701/0001-81 Protocolos: 1122779, 1122780 MARGARETI GUZZO - SERVICOS ME - CNPJ: 14.369.617/0001-93 Protocolo: 1122759 MARGRAF GRAFICA E EDITORA LTDA - CNPJ: 00.412.058/0001-42 Protocolo: 1122644 MARLUCA SANTOS NEVES - CPF: 070.198.207-19 Protocolo: 1122696 MEDELTA -INDUSTRIA,COMERCIO E INSTALACOES LTD - CNPJ: 28.489.151/0001-74 Protocolo: 1122650 MEGAFORT DISTRIBUIDORA IMPORTA - CNPJ: 02.782.071/0003-80 Protocolos: 1122717, 1122718, 1122720, 1122721, 1122722 METACONT COML E SERV LTDA - CNPJ: 01.333.395/0001-07 Protocolos: 1122647, 1122649 METALES INDUSTRIA E COMERCIO DE - CNPJ: 26.474.849/0001-90 Protocolo: 1122733 MMI MANUTENCAO E MONTAGEM IND LTDA - CNPJ: 03.573.571/0001-03 Protocolo: 1122686 OTIMIZA SERVICOS E CONSERVACAO LTDA ME - CNPJ: 18.808.917/0001-82 Protocolo: 1122764 PCP ENGENHARIA E MONTAGENS INDU - CNPJ: 31.472.558/0001-01 Protocolo: 1122734 PKB AUTOMACAO E PESAGEM EIRELI - ME - CNPJ: 26.300.164/0001-28 Protocolo: 1122749 R TOREZANI COMERCIAL SANTORO E TOREZANI ME - CNPJ: 05.767.070/0001-93 Protocolo: 1122646 RCL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - CNPJ: 00.886.081/0001-79 Protocolo: 1122645 REFRIGERACAO CAPITAL LTDA - CNPJ: 92.195.650/0005-81 Protocolo: 1122736 SKILLS NEGOCIOS BRASIL LTDA - CNPJ: 32.108.798/0001-86 Protocolo: 1122753 VANDIR BRAUN ME - CNPJ: 00.894.265/0001-80 Protocolo: 1122652 VILLONY POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA EPP - CNPJ: 21.801.331/0001-09 Protocolo: 1122778 VIX OFFICE TECNOLOGIA LTDA EPP - CNPJ: 04.091.850/0001-01 Protocolo: 1122763 WALTER DA SILVA SEGISMUNDO - CPF: 141.728.697-00 Protocolo: 1122766 CARTORIO DO 1º OFICIO DA 2ª ZONA DA SERRA Acham-se neste cartório, sito a Av. Eudes Scherrer de Souza, nº 1.350, Cep: 29165-680 - Laranjeiras, Serra - ES, Tel: (27) 3038-7954, títulos de responsabilidade das seguintes pessoas: Por não ter sido possível encontrá-las, intimo-as para os fins de direito, e, não sendo atendida a presente até o dia 22 de Novembro de 2019, notifico-as do protesto. Serra, 20 de Novembro de 2019 ETELVINA ABREU DO VALLE RIBEIRO - Tabeliã e Oficiala site: www.cartorioserra.com.br Expediente: 09:00 às 18:00