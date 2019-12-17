Cartórios - 17/12/19

Cartório do 1º Ofício da 1ª Zona - Serra - ES - Comarca da Capital ELISABETH BERGAMI ROCHA Oficiala e Tabeliã Acham-se neste Cartório, sito à Rua Major Pissarra, 196 - Centro - Serra - ES, CEP 29176-020,Telefone (27) 3064-7250, Horário de Atendimento das 09:00 as 18:00 hs, títulos de responsabilidade das seguintes pessoas: NOME QUANT. TÍTULOS DOCUMENTOS A PEREIRA 1 CNPJ: 17.523.938/0001-99 ADRIANA PEREIRA BALTAZAR 1 CPF: 080.262.877-03 AGIL SERVICOS LTDA ME 1 CNPJ: 02.117.303/0001-14 AGROPET COMERCIAL DE RACOES EIRELI 1 CNPJ: 23.189.062/0001-99 ALADIM COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI 1 CNPJ: 14.406.226/0001-00 AMSR SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E COMER 1 CNPJ: 23.428.020/0001-63 ANDRE LUIZ NETTO DOS SANTOS ME 1 CNPJ: 11.910.297/0001-49 ASSOCIACAO CULTURAL E EDUCACIONAL CRISTA PIS 1 CNPJ: 10.650.233/0001-93 ATACADAO DA MADEIRA EIRELI 1 CNPJ: 18.845.234/0001-03 AUTO SERVICO NEVES LTDA - ME 1 CNPJ: 08.965.605/0001-29 AUTOSSERVIGO ALMEIDA LTDA - ME 1 CNPJ: 11.167.052/0001-73 C NEVES - FIDELITE CABELEIREIROS ME 1 CNPJ: 10.862.964/0001-00 C.J.DIAS MODAS ME 1 CNPJ: 12.260.271/0001-65 CARLOS MIGUEL SAD 1 CPF: 096.842.807-00 CARLOS MIGUEL SAD CLINICA MEDICA 1 CNPJ: 27.745.884/0001-60 CLAUDIO DOS SANTOS CORREA 1 CPF: 019.839.597-31 CONSTRUTORA MARCELINO LTDA 1 CNPJ: 21.466.450/0001-44 CORDELIA DE O. PAIXAO - COMERCIO DE CONFECCOE 1 CNPJ: 13.076.488/0001-82 CORDELIA DE OLIVEIRA PAIXAO 1 CPF: 083.345.137-55 CRIATIVA CALCADOS LTDA 1 CNPJ: 12.005.134/0001-84 D. C. DE ALMEIDA GRAFICA E EDITORA 1 CNPJ: 17.988.653/0001-23 DEIVISON COSTA DE ALMEIDA 1 CPF: 084.340.667-42 DROGARIA E PERFUMARIA ARCO-IRIS LTDA 1 CNPJ: 23.053.694/0001-20 DROGARIA MARAZUL LTDA ME 4 CNPJ: 27.809.279/0001-05 ELISEU ARAUJO MOREIRA 1 CNPJ: 33.600.958/0001-72 ELISEU ARAUJO MOREIRA 1 CPF: 448.742.199-34 ENCONTRO PIZZARIA E RESTAURANTE LTDA ME 1 CNPJ: 20.884.993/0001-19 FABIANO GUIMARAES BLUNCK 1 CPF: 022.609.437-56 FARMACIA ITALO LTDA 1 CNPJ: 16.861.596/0001-54 FK - SERVICOS TOPOGRAFICOS E PROJETOS ARQUITE 1 CNPJ: 21.848.749/0001-63 FOX BRASIL L A COMERCIAL LTDA 1 CNPJ: 10.746.653/0001-78 GABRIELLY MOVEIS LTDA 1 CNPJ: 01.804.837/0001-56 GHS SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA 1 CNPJ: 13.004.766/0001-96 J. R. VALOTTO REPRESENTACOES 1 CNPJ: 24.326.041/0001-30 JAVAN ALVENARIA E OBRAS DE ACABAMENTO DA CONS 1 CNPJ: 20.085.285/0001-18 JOHNNY ROBERT VALOTTO 1 CPF: 022.889.187-64 JOSTAPE MONTAGEM INDUSTRIAL LTDA 5 CNPJ: 00.695.648/0001-20 KAIROS UTILIDADES COMERCIAL LTDA 1 CNPJ: 10.726.110/0001-99 LIDER SERRANA LTDA 1 CNPJ: 20.192.997/0001-36 LMA PROJECT EIRELI 1 CNPJ: 27.852.553/0001-29 LUIZ ANTONIO ROCHA 1 CPF: 525.347.407-25 MARIA ANTONIETA VIGORITO MAGALHAES ME 1 CNPJ: 14.848.068/0001-30 MARINALVA CARDOSO DAVID SANTOS ME 1 CNPJ: 07.634.047/0001-56 MARLENE SALOMAO COSTA 1 CPF: 857.361.716-00 MELISSA GONCALVES COELHO 1 CNPJ: 35.062.776/0001-10 MINERACAO CALOGI LTDA 1 CNPJ: 05.406.429/0001-05 MIX BRAZIL UTILIDADES LTDA 1 CNPJ: 09.265.879/0001-78 MRC DESENHOS LTDA 1 CNPJ: 10.820.054/0001-57 NADIR DE PAULA BOIHER ME 1 CNPJ: 04.635.503/0001-94 NARCISO ANTONIO DA SILVA FILHO 1 CPF: 067.719.588-50 NET PLUS INFORMATICA LTDA 1 CNPJ: 10.765.058/0001-80 NORDESTINO DE SOUZA LOURENCO ME 1 CNPJ: 11.494.775/0001-87 PAMELA ROBERTA PAIVA LOPES VIALOGO 1 CNPJ: 18.850.147/0001-36 PAMELA ROBERTA PAIVA LOPES VIALOGO 1 CPF: 144.025.267-01 POSTO DE SERVICOS SERRA LINDA LTDA 2 CNPJ: 02.923.967/0001-70 QUALITA COMERCIO DE MADEIRAS LTDA 1 CNPJ: 13.127.393/0001-40 RENILDA FALCAO CALDEIRA 1 CPF: 090.232.647-38 RICARDO MARTINS - ME 1 CNPJ: 39.393.012/0001-69 ROCAR COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 1 CNPJ: 04.652.452/0001-09 ROSALINA GOMES DA SILVA MACHADO 1 CNPJ: 20.855.867/0001-36 ROSALINA GOMES DA SILVA MACHADO 1 CPF: 123.029.727-83 S NOVAIS DUCTOS SERVICE LTDA ME 1 CNPJ: 10.797.557/0001-59 SAN MARINO INDUSTRIA DE COLCHOES E ESTOFADOS 3 CNPJ: 12.880.013/0001-81 SASSI BRASILIANI PRESTACAO DE SERVICOS LTDA 1 CNPJ: 04.139.775/0001-01 SILVANO S. BORGES 1 CNPJ: 04.296.932/0001-84 SILVANO SCAQUETTI BORGES 1 CPF: 073.155.407-84 THIELLES CRISTINA OLIVEIRA ME 1 CNPJ: 10.970.790/0001-91 VALDECI CORREA VICENTE 1 CPF: 979.848.507-63 VAZ & VAZ LTDA ME 1 CNPJ: 06.071.861/0001-47 VERTICE SERVICOS LTDA 1 CNPJ: 18.437.143/0001-20 VILAZIO E VALENTIN CONSTRUCOES LTDA 1 CNPJ: 14.473.371/0001-03 VITACERES COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 1 CNPJ: 11.575.517/0001-25 W A EMPREENDIMENTOS LTDA 1 CNPJ: 13.346.463/0001-51 W. S. COM. E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES E I 1 CNPJ: 12.997.947/0001-06 ZEZINHO COMERCIO DE TINTAS LTDA 1 CNPJ: 10.196.936/0001-93 Por não ter sido possível encontrá-las, intimo-as para os devidos fins de direito, e, não sendo atendida a presente até o dia quarta-feira, 18 de dezembro de 2019, notifica-as do protesto. Serra, ES, terça-feira, 17 de dezembro de 2019. ELISABETH BERGAMI ROCHA - Oficiala e Tabeliã ACADEMIA QUATRO ESTACOES LTDA - CNPJ: 09.443.338/0001-92 Protocolo: 1126723 ACICIA COMERCIO E TRANSPORTE LTDA - CNPJ: 02.145.099/0001-45 Protocolos: 1126840, 1126961 ADEMIR DAVID DE CARVALHO ME - CNPJ: 31.766.181/0001-95 Protocolo: 1127022 ALVIM & ASSIS REPRESENTACOES LTDA - CNPJ: 23.065.222/0001-98 Protocolo: 1126766 ANA MARIA DA COSTA GONCALVES - CPF: 292.455.915-49 Protocolo: 1126732 ANA MARIA DA COSTA GONCALVES - CNPJ: 04.394.075/0001-55 Protocolo: 1126732 ANGELA M. M. NUNES ME - CNPJ: 03.467.179/0001-80 Protocolo: 1126657 ANJOEL CONSTRUTORA LTDA - ME - CNPJ: 02.520.029/0001-20 Protocolo: 1126669 ART PAO COMERCIO E INDUSTRIA EIRELI - CNPJ: 36.353.159/0001-37 Protocolo: 1126990 BERTOLANI REPRESENTACOES LTDA - CNPJ: 22.165.903/0001-65 Protocolo: 1126709 CALDEIRARIA VITORIA EIRELI - CNPJ: 15.270.212/0001-66 Protocolos: 1126908, 1126981 CANDIDO`S BAR E MERCEARIA LTDA - CNPJ: 35.998.582/0001-21 Protocolo: 1127011 CASAS SANTA TEREZINHA TECIDOS LTDA - CNPJ: 28.128.452/0001-72 Protocolos: 1126791, 1126857, 1126864, 1126921 CASTRO ARMARINHOS E UTILIDADES LTDA-ME - CNPJ: 05.954.345/0001-06 Protocolo: 1127007 CENTER CHAVES CHAVEIRO 24 HORAS LTDA - CNPJ: 08.382.740/0001-41 Protocolo: 1126770 CENTRO EDUCACIONAL TOSTA LTDA - CNPJ: 15.253.905/0001-40 Protocolo: 1126745 CEU TELECOM E SOLUCOES EIRELI - CNPJ: 07.779.608/0001-05 Protocolo: 1126970 CEV CENTRO EDUCACIONAL VALPARAISO LTDA - CNPJ: 27.475.417/0001-67 Protocolo: 1126772 CLARICE SUAVE VERNEZ - CNPJ: 31.811.987/0001-58 Protocolo: 1127021 CLASSIC RECUPERACAO AUTOMOTIVA LTDA - CNPJ: 13.216.076/0001-09 Protocolo: 1126769 CONSTRUMEC CONSTRUCOES E MONTAGENS LTDA - CNPJ: 18.704.814/0001-72 Protocolo: 1126474 CONSTRUPAV LTDA - CNPJ: 13.312.028/0001-06 Protocolo: 1126695 CONSULTODONTO PRESTACAO DE SERVICOS ODONTOLO - CNPJ: 02.240.131/0002-52 Protocolo: 1126666 COTIA TRADING S/A - CNPJ: 72.891.955/0001-97 Protocolo: 1126909 CRISTAL II COMERCIO DE JOIAS E ACESSORIOS LTD - CNPJ: 14.309.542/0001-55 Protocolo: 1126710 CULINART ALIMENTACAO LTDA - CNPJ: 10.513.501/0001-25 Protocolo: 1126708 DROGARIA NELSON SANTOS LTDA - CNPJ: 29.164.408/0001-80 Protocolo: 1126735 E DA SILVA BATISTA CONFECCOES-ME - CNPJ: 05.614.073/0001-97 Protocolo: 1127002 E R VASCONCELOS COMERCIO E SERVICOS - CNPJ: 12.539.416/0001-61 Protocolo: 1126773 E.A.F. - PROJETOS INDUSTRIAIS LTDA - CNPJ: 08.462.449/0001-83 Protocolo: 1126716 EAC COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA ME - CNPJ: 13.352.392/0001-08 Protocolo: 1126674 EDINALDO RAMOS VASCONCELOS - CPF: 116.101.858-11 Protocolo: 1126773 ELETROSEG - EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA ELETRON - CNPJ: 19.178.030/0001-10 Protocolo: 1126761 ELO TELECOM SERVICOS EM TELECOMUNICACOES LTDA - CNPJ: 08.623.166/0001-76 Protocolo: 1126785 EMPRESA BRASILEIRA DE TECNOLOGIA DIGITAL LTDA - CNPJ: 10.362.905/0005-99 Protocolo: 1126920 ERGON CONSTRUCAO CIVIL LTDA - CNPJ: 30.967.020/0001-05 Protocolo: 1126991 ESTILO RETRO EIRELI - CNPJ: 24.728.042/0001-01 Protocolo: 1126680 FASTLOG TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 27.016.161/0001-20 Protocolo: 1126776 FATIMA APARECIDA DE OLIVEIRA - CNPJ: 18.700.607/0001-40 Protocolo: 1126763 FLIPPER REPRESENTACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 57.441.453/0001-70 Protocolo: 1126898 FORNECEDORA COMERCIAL MAR LTDA - CNPJ: 27.272.103/0001-67 Protocolos: 1126898, 1126968 FREIOS POSITIVO COMERCIO E SERVICOS EIRELI - CNPJ: 20.826.835/0001-02 Protocolo: 1126780 GP FIVE IMPORT EXPORT LTDA - CNPJ: 24.626.735/0001-93 Protocolos: 1126871, 1126930, 1126931 GPS TELECOMUNICACOES LTDA - CNPJ: 14.018.984/0001-42 Protocolo: 1126947 GRAFICA E EDITORA LIMOEIRO LTDA - CNPJ: 39.358.262/0001-68 Protocolos: 1126810, 1126984 HOME CENTER BRASIL MATERIAIS P - CNPJ: 83.817.858/0060-20 Protocolo: 1126532 I.V.P TECNOLOGIA DO BRASIL LTDA - CNPJ: 07.338.771/0001-32 Protocolo: 1126907 IIES ENGINEERING LTDA - CNPJ: 10.449.845/0001-12 Protocolo: 1126988 INOVE ASSESSORIA CONTABIL EIRELI - CNPJ: 10.700.120/0001-55 Protocolo: 1126721 IVETRO INOVACAO EM VIDROS LTDA - CNPJ: 14.727.946/0001-69 Protocolo: 1126690 J A OLIVEIRA COSTA ACESSORIOS ME - CNPJ: 13.677.413/0001-57 Protocolo: 1126675 J CARLOS DE FREITAS - CNPJ: 24.933.718/0001-07 Protocolo: 1126781 J L F CONSTRUTORA LTDA - CNPJ: 23.744.005/0001-24 Protocolo: 1126736 J V A MOVEIS PLANEJADOS EIRELI - CNPJ: 28.281.506/0001-35 Protocolo: 1126689 JC & ROZENDO - CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 14.051.404/0001-19 Protocolo: 1126725 JOANA DARC FURTADO DE FREITAS - CPF: 031.044.707-07 Protocolo: 1126995 JOSE CARLOS DE FREITAS - CPF: 905.283.527-68 Protocolo: 1126781 JOSIAS GUERRA DA SILVA - ME - CNPJ: 28.386.456/0001-50 Protocolo: 1126575 LARGRILL CHURRASQUEIRAS E COMERCIO LTDA - CNPJ: 36.410.553/0001-60 Protocolo: 1126302 LM PRESTACAO DE SERVICOS LTDA - CNPJ: 24.566.466/0001-17 Protocolo: 1126717 LOGISTICA LOCACOES E SERVICOS EIRELI - CNPJ: 12.049.479/0001-30 Protocolo: 1126707 LOOKS MODA FEMININA LTDA ME - CNPJ: 12.281.613/0001-23 Protocolo: 1126231 LUKEN COMERCIO DE ACESSORIOS LTDA ME - CNPJ: 07.996.593/0001-37 Protocolo: 1126999 LUZ INDUSTRIA E COMERCIO DE COSMETICOS EIRELI - CNPJ: 35.964.998/0001-29 Protocolo: 1126967 M A M DA SILVA - CNPJ: 13.440.860/0001-98 Protocolo: 1126972 M.L.DIAS-ME - CNPJ: 31.493.307/0001-03 Protocolo: 1127018 M.R.N. DE AGUIAR - ME - CNPJ: 07.801.860/0001-73 Protocolo: 1127006 MA LOCACOES DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - CNPJ: 09.005.599/0001-20 Protocolo: 1126747 MARCELO ASSIS MOREIRA DA SILVA - CPF: 796.559.807-82 Protocolo: 1126972 MATOS RAPIDO TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 10.386.085/0001-41 Protocolo: 1126714 METAL MANIA REBOQUE LTDA - CNPJ: 36.007.664/0001-20 Protocolo: 1126701 MFX SERVICOS E CONSTRUCOES EIRELI - EPP - CNPJ: 14.211.567/0001-11 Protocolo: 1126613 MILLENIUM IMPORTADORA, COMERCIO E DISTRIBUIDO - CNPJ: 22.605.557/0001-99 Protocolo: 1126949 MILMEC CALDERARIA E SERVICOS INDUSTRIAIS LTD - CNPJ: 03.724.906/0001-47 Protocolo: 1126659 MIRRAGE EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 07.595.098/0001-16 Protocolo: 1126952 MOCA BONITA MODA FEMININA LTDA - CNPJ: 10.366.962/0001-12 Protocolo: 1126712 MONT DO BRASIL EIRELI - CNPJ: 23.485.035/0001-63 Protocolo: 1126730 MOVISA IND E COM DE MOVEIS LTDA - CNPJ: 39.379.797/0001-15 Protocolo: 1126748 MULTI TEK IMPORTACAO E COMERCIO LTDA - CNPJ: 49.093.834/0012-30 Protocolo: 1126818 N & F ASSISTENCIA 24 HORAS EIRELI - CNPJ: 02.939.365/0001-01 Protocolos: 1126910, 1126982, 1126983 NATUVIDA COM DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - - CNPJ: 08.430.723/0001-32 Protocolo: 1127010 NETNAILS UNHAS ON LINE LTDA - CNPJ: 08.405.600/0001-41 Protocolo: 1126764 NOVA CENOGRAFIA E EVENTOS EIRELI - CNPJ: 14.158.500/0001-60 Protocolo: 1126971 NOVIDADE TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - CNPJ: 11.032.852/0001-87 Protocolos: 1126821, 1126861, 1126862 ORTO SLEEP COMERCIAL EIRELI - CNPJ: 26.616.256/0001-11 Protocolo: 1126688 OTICAS EXCLUSIVA LTDA - CNPJ: 20.480.300/0001-22 Protocolo: 1126752 PADARIA E AUTO SERVICO NOVO HORIZONTE LTDA - CNPJ: 07.820.318/0001-68 Protocolo: 1127000 PAULO PEIXOTO - CPF: 744.568.067-53 Protocolo: 1126760 PAULO PEIXOTO - CNPJ: 04.386.334/0001-04 Protocolo: 1126760 PAULO ROBERTO DOS SANTOS CALCADOS E ACESSORI - CNPJ: 13.015.424/0001-71 Protocolo: 1127015 PCP ENGENHARIA E MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA - CNPJ: 31.472.558/0001-01 Protocolos: 1126783, 1126808, 1126811, 1126812, 1126813, 1126814, 1126815, 1126816, 1126834, 1126844, 1126897, 1126913, 1126992 PEG MANUTENCAO E SERVICOS LTDA - CNPJ: 14.647.067/0001-27 Protocolo: 1126759 PIRES ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 24.541.188/0001-43 Protocolo: 1126698 PLANALTO SERRANO SUPERMERCADO LTDA - CNPJ: 13.196.594/0001-08 Protocolo: 1126715 PONTO CONSTRUCOES E SERVICOS DE IMPERMEABILIZ - CNPJ: 07.609.291/0001-69 Protocolo: 1126775 POSEIDON MARITIMA LTDA - EPP - CNPJ: 28.138.782/0001-49 Protocolo: 1126802 R S DA CUNHA PLANEJAMENTO - CNPJ: 15.167.192/0001-00 Protocolo: 1126700 RADIADORES ROJO LTDA - CNPJ: 14.870.817/0001-25 Protocolo: 1126676 RAFAEL SILVA DE AQUINO-ME - CNPJ: 04.233.435/0001-37 Protocolo: 1126667 RIQUIERI DE PAULA LTDA ME - CNPJ: 04.930.865/0001-08 Protocolo: 1126664 ROBERTO GUEDES DE LIMA ME - CNPJ: 04.008.233/0001-91 Protocolo: 1126672 ROGERIO SOUZA DA CUNHA - CPF: 082.684.787-05 Protocolo: 1126700 ROMILDO VIANA SOUZA - CPF: 773.548.857-20 Protocolos: 1127027, 1127028 RRS TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI - CNPJ: 18.899.804/0001-30 Protocolo: 1126597 S.M. BORGES ME - CNPJ: 30.678.130/0001-49 Protocolo: 1127019 SERVPRINT SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - CNPJ: 10.930.652/0001-89 Protocolo: 1126731 SIAO PETROLEO LTDA - CNPJ: 00.691.219/0001-84 Protocolos: 1126826, 1126882, 1126883, 1126940 SPANHOL ADUANEIRA E SERVICOS LTDA - CNPJ: 11.504.808/0001-22 Protocolo: 1126696 TL SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA - CNPJ: 17.363.964/0001-05 Protocolo: 1126719 TRANSCHIRMER TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 13.779.280/0001-20 Protocolo: 1126895 TRANSGLEIDE TRANSPORTES DE CARGAS LTDA - CNPJ: 00.276.318/0001-08 Protocolo: 1126965 UTILITY COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA L - CNPJ: 02.498.333/0001-18 Protocolo: 1126980 V P COSTA DELIVERY DE LANCHES E MARMITAS - CNPJ: 34.940.321/0001-98 Protocolo: 1126617 VALDENIR MOTA SILVA - CNPJ: 33.642.782/0001-11 Protocolo: 1126653 VALFREDO DE SOUZA ARAUJO ME - CNPJ: 08.650.329/0001-00 Protocolo: 1127003 VILSON DALMASO - CPF: 009.852.987-07 Protocolo: 1126691 VILSON DALMASO 00985298707 - CNPJ: 12.005.736/0001-31 Protocolo: 1126691 VITALI ALIMENTA AO AUTOMATIZADA LTDA NE - CNPJ: 08.189.140/0001-61 Protocolo: 1126571 VITORIA BIKE SHOW LTDA - CNPJ: 12.072.142/0001-43 Protocolo: 1126738 VITORIA SMS SEGURANCA MEIO AMBIENTE E SAUDE L - CNPJ: 11.986.041/0001-15 Protocolo: 1126693 VIX ASSISTENCIA 24 HORAS LTDA - CNPJ: 26.617.176/0001-80 Protocolo: 1126681 WOLNEI BARONE ANECHINI ME - CNPJ: 07.796.565/0001-76 Protocolo: 1126993 XISTEC-SERVICOS EM MAQUINAS E APARELHOS LTDA - CNPJ: 39.396.429/0001-85 Protocolo: 1127012 CARTORIO DO 1º OFICIO DA 2ª ZONA DA SERRA Acham-se neste cartório, sito a Av. Eudes Scherrer de Souza, nº 1.350, Cep: 29165-680 - Laranjeiras, Serra - ES, Tel: (27) 3038-7954, títulos de responsabilidade das seguintes pessoas: Protesto Especial Falimentar RSFA COM.ATAC.E VAREJ.DE ROUPAS LTDA - CNPJ: 10.350.914/0003-06 Protocolo: 1126651 Por não ter sido possível encontrá-las, intimo-as para os fins de direito, e, não sendo atendida a presente até o dia 18 de Dezembro de 2019, notifico-as do protesto. Serra, 16 de Dezembro de 2019 ETELVINA ABREU DO VALLE RIBEIRO - Tabeliã e Oficiala site: www.cartorioserra.com.br Expediente: 09:00 às 18:00