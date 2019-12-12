Cartórios - 12/12/19
Cartórios
CIADIGI COMPANHIA DIGITAL LTDA - CNPJ: 22.440.263/0002-35 Protocolo: 1125475 JOBSON MACHADO DOS SANTOS 55861504768 - CNPJ: 24.700.032/0001-68 Protocolo: 1125439 JOSE LIMA DE CRISTO - CPF: 030.732.174-60 Protocolo: 1125438 MARMORARIA JORGRAN - CNPJ: 05.768.802/0001-60 Protocolo: 1125500 MFX SERVICOS E CONSTRUCOES EIRELI - EPP - CNPJ: 14.211.567/0001-11 Protocolo: 1125529 PH TERRAPLAN LTDA ME - CNPJ: 32.400.384/0001-26 Protocolos: 1125467, 1125468, 1125469 RAPHAELLA NAVARRO TANAKA - CPF: 044.511.236-07 Protocolo: 1125443 SUPORT SERVICE ADMINISTRACAO CONDOMINIA - CNPJ: 17.901.754/0001-15 Protocolo: 1125442 CARTORIO DO 1º OFICIO DA 2ª ZONA DA SERRA Acham-se neste cartório, sito a Av. Eudes Scherrer de Souza, nº 1.350, Cep: 29165-680 - Laranjeiras, Serra - ES, Tel: (27) 3038-7954, títulos de responsabilidade das seguintes pessoas: Por não ter sido possível encontrá-las, intimo-as para os fins de direito, e, não sendo atendida a presente até o dia 13 de Dezembro de 2019, notifico-as do protesto. Serra, 11 de Dezembro de 2019 ETELVINA ABREU DO VALLE RIBEIRO - Tabeliã e Oficiala site: www.cartorioserra.com.br Expediente: 09:00 às 18:00
Cartório do 1º Ofício Registro Geral de Imóveis, Protesto de Títulos, Registro de Títulos,
Documentos e Civis das Pessoas Jurídicas
Acham-se neste Cartório do 1º de Afonso Cláudio, Av. Presidente Vargas, nº 46, Centro, Afonso Cláudio ES, Tel: (27) 3735-3079, títulos de responsabilidade das seguintes pessoas:
Devedor(es):
IZILDA PEREIRA DA SILVA, CPF nº 079.901.007-38
DENERVAL RODRIGUES DE OLIVEIRA, CPF nº 27.395.940/0001-83
Por não ter sido possível encontrá-lo, intimo-o para os fins de direito, e, não sendo atendida a presente até o dia 11-12-2019, notifico-o do protesto.
Afonso Cláudio ES, 11 de dezembro de 2019.
IAMÊ PEIXOTO DORNELAS Oficiala e Tabeliã
Cartório do 1º Ofício da 1ª Zona - Serra - ES - Comarca da Capital
ELISABETH BERGAMI ROCHA
Oficiala e Tabeliã Acham-se neste Cartório, sito à Rua Major Pissarra, 196 - Centro - Serra - ES, CEP 29176-020,Telefone (27) 3064-7250, Horário de Atendimento das 09:00 as 18:00 hs, títulos de responsabilidade das seguintes pessoas:
NOME QUANT. TÍTULOS DOCUMENTOS
4X4 LIMPEZA AUTOMOTIVA LTDA ME 1 CNPJ: 13.359.726/0001-67
ALFREDO CURBANI JUNIOR ME 1 CNPJ: 13.420.031/0001-43
D FERRARI CONFECCOES LTDA 1 CNPJ: 02.336.911/0001-10
DANIEL BOLDT DE CARVALHO ME 1 CNPJ: 13.303.609/0001-81
DESTAQUE CONSTRUCOES LTDA-ME 1 CNPJ: 01.752.117/0001-94
DOUGLAS DA CRUZ MOREIRA 1 CPF: 096.922.227-05
EDCARLOS FERREIRA DA SILVEIRA - ME 1 CNPJ: 13.407.025/0001-56
FELIPE MORAIS MATTA - ME 1 CNPJ: 13.303.719/0002-24
FELIPE MORAIS MATTA - ME 1 CNPJ: 13.303.719/0001-43
GLAMORIM EMPREENDIMENTOS ALIMENTICIOS 1 CNPJ: 29.301.559/0001-33
JENNIFER JOANA DA SILVA 171760 1 CNPJ: 24.540.099/0001-82
JOSE ADAO LORENZATO ME 1 CNPJ: 04.205.850/0001-87
KG INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTACOES LTDA 1 CNPJ: 07.065.100/0001-45
KONDSABOR COMERCIO DE TEMPEROS E CONDIMENTOS 1 CNPJ: 13.633.495/0001-38
LA BELLA COMERCIO LTDA ME 1 CNPJ: 12.508.033/0001-26
LILIAN PEREIRA BATISTA ME 1 CNPJ: 08.821.370/0001-00
MARIA ZILMA DA MATA MANTOVANI 1 CNPJ: 23.002.707/0001-32
MARIO SERGIO VIEIRA 1 CPF: 191.000.487-12
P. R. VIEIRA BARCELOS - ME 1 CNPJ: 16.978.708/0001-51
PATRICIA LOPES CHARCRA ME 1 CNPJ: 12.688.343/0001-70
RICARDO CASTRO MARTINS - ME 1 CNPJ: 12.949.497/0001-78
S M PEREIRA ME 1 CNPJ: 14.412.616/0001-84
SILVIO SAMPAIO ASSESSORIA TECNICA 1 CNPJ: 09.490.431/0001-58
VANDERLEIA SANTOS CONCEICAO 4 CPF: 075.298.227-30
WALTER DE L. PEREIRA - M E 1 CNPJ: 11.024.943/0001-70
Por não ter sido possível encontrá-las, intimo-as para os devidos fins de direito, e, não sendo atendida a presente até o dia sexta-feira, 13 de dezembro de 2019, notifica-as do protesto.
Serra, ES, quinta-feira, 12 de dezembro de 2019.
ELISABETH BERGAMI ROCHA - Oficiala e Tabeliã