Arquivos & Anexos
Cartórios - 12/11/19
Cartórios
ADILSON DIAS DA CUNHA - ME - CNPJ: 16.804.670/0001-09 Protocolo: 1121547 ALMEIDA DE PAULA CONSTRUCOES LTDA ME - CNPJ: 18.304.894/0001-79 Protocolo: 1121463 ANA CARMEN DOS SANTOS NUNES REFRIGERACAO RIB - CNPJ: 15.499.278/0001-22 Protocolo: 1121538 APOLONIA CAETANO ME - CNPJ: 15.792.720/0001-04 Protocolo: 1121539 BIRATAN CUSTODIO DO NASCIMENTO - ME - CNPJ: 18.353.874/0001-98 Protocolo: 1121496 BLS CONSTRUCOES E INSTALACOES LTDA ME - CNPJ: 16.667.318/0001-60 Protocolo: 1121551 C.E. CONSTRUCOES LTDA ME - CNPJ: 17.201.408/0001-24 Protocolo: 1121511 C.M. CARVALHO CM7 SERVICOS DE REFORMAS E CON - CNPJ: 15.737.392/0001-43 Protocolos: 1121467, 1121487 CANEG INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 16.889.423/0001-44 Protocolo: 1121555 CARLOS ALBERTO VAZ COELHO 45941670630 - CNPJ: 15.191.524/0001-84 Protocolo: 1121534 CARLOS EDUARDO DE OLIVEIRA FARIA - CPF: 054.079.177-69 Protocolo: 1121494 CARVALHO & CHRISTO LTDA - ME - CNPJ: 17.328.830/0001-45 Protocolo: 1121503 CHAGAS E GUIMARAES ACABAMENTOS LTDA - CNPJ: 14.404.403/0001-00 Protocolo: 1121518 CLASSIC RECUPERACAO AUTOMOTIVA LTDA ME - CNPJ: 13.216.076/0001-09 Protocolo: 1121489 CLIMACONFORT COM SERVICO LTDA ME - CNPJ: 14.762.971/0001-83 Protocolo: 1121525 CLINICA MEDICA LOUREIRO VALADAO S/S LTDA - M - CNPJ: 05.630.707/0001-03 Protocolo: 1121476 CONSSERVICE ALVENARIA LTDA ME - CNPJ: 15.242.714/0001-83 Protocolo: 1121520 CONSTRUTORA BELEM LTDA ME - CNPJ: 16.673.157/0001-18 Protocolo: 1121530 CONSTRUTORA ROYAL LTDA ME - CNPJ: 11.170.995/0001-55 Protocolo: 1121526 CTS -TELECOMUNICACOES E SERVICOS LTDA - ME - CNPJ: 09.414.896/0001-20 Protocolo: 1121504 D.A.S ELEVACAO ANDAIMES E CONSTRUCOES ME - CNPJ: 18.081.557/0001-60 Protocolo: 1121454 DAY CONSTRUCOES LTDA - EPP - CNPJ: 21.235.575/0001-63 Protocolo: 1121566 DINARE NOVAIS DE SOUZA - CPF: 076.674.406-03 Protocolos: 1121342, 1121343 EDSON DA SILVA SOUSA CONSTRUCOES ME - CNPJ: 17.927.649/0001-55 Protocolo: 1121459 EDVALDO RAIMUNDO DA SILVA ME - CNPJ: 72.693.609/0002-85 Protocolo: 1121451 EFICAZ CONSTRUCAO, REFORMAS E REPAROS LTDA - - CNPJ: 17.639.726/0001-71 Protocolo: 1121506 EGISTO FERREIRA DA SILVA - ME - CNPJ: 18.231.268/0001-08 Protocolo: 1121452 ELFE OLEO & GAS OPERACAO E MANUTENCAO S.A. - CNPJ: 97.428.668/0001-76 Protocolo: 1121567 ES TURISMO RECEPTIVO EIRELI - CNPJ: 34.835.651/0001-13 Protocolo: 1121330 ESPACO MODERNO COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME - CNPJ: 16.433.050/0001-00 Protocolo: 1121531 FELIPE OLIVEIRA DAMASCENO 09109658700 - CNPJ: 15.446.785/0001-06 Protocolo: 1121536 FERNANDO DOS SANTOS GOMES - CPF: 095.662.277-10 Protocolo: 1121558 FRANTEC SERVICE LTDA EPP - CNPJ: 00.673.767/0001-81 Protocolo: 1121444 G2P COMUNICACAO LTDA ME - CNPJ: 14.380.963/0001-72 Protocolo: 1121544 GMW GERENCIAMENTO E SERVICOS LTDA - CNPJ: 08.929.632/0001-46 Protocolo: 1121477 GONCALVES COM SERV E REPRES LTDA - CNPJ: 17.523.330/0001-64 Protocolo: 1121336 HIPER SERVICOS LTDA ME - CNPJ: 15.441.999/0001-81 Protocolo: 1121542 HM COMERCIO DE VEICULOS EIRELI - CNPJ: 19.012.506/0001-49 Protocolo: 1121447 INSTHEL CONSTRUTORA EIRELI - CNPJ: 18.255.263/0001-07 Protocolo: 1121497 J.A.CONSTRUCOES E SERVICOS ADMINISTRATIVOS L - CNPJ: 14.135.808/0001-90 Protocolo: 1121517 JAILSON ALVES DOS SANTOS 01459348532 - CNPJ: 15.089.217/0001-97 Protocolo: 1121523 JB COMERCIO LTDA ME - CNPJ: 21.630.697/0001-54 Protocolo: 1121416 JEOVA JIRE MONTAGENS DE ANDAIMES LTDA - ME - CNPJ: 17.551.872/0001-40 Protocolo: 1121508 JIME TRARBACH PIMENTEL - CPF: 111.617.707-20 Protocolo: 1121443 JOSE ANTONIO FERNANDES-CAFE EMPRESA ME - CNPJ: 16.791.866/0001-06 Protocolo: 1121513 L. DE A. SILVA - CONSTRUTOR ACABAMENTOS - ME - CNPJ: 18.212.069/0001-44 Protocolo: 1121456 LAURES, CALORI E CORDEIRO LTDA - ME - CNPJ: 18.121.222/0001-28 Protocolo: 1121457 LETICIA VANDERLEI DA SILVA - ME - CNPJ: 18.678.031/0001-61 Protocolo: 1121449 LUCAS BITTENCOURT ANDRADE - CPF: 119.955.007-80 Protocolo: 1121495 LUIZ ANTONIO BOTELHO DO NASCIMENTO 095672377 - CNPJ: 15.242.678/0001-58 Protocolo: 1121522 M KIOSHI TOMOIKE ME - CNPJ: 17.235.625/0001-35 Protocolo: 1121514 M R TORRES PINTURAS - ME - CNPJ: 19.250.197/0001-45 Protocolo: 1121445 MACHADO E SILVA COSMETICOS LTDA - CNPJ: 33.313.241/0001-40 Protocolo: 1121417 MARCIO FERNANDES - ME - CNPJ: 16.906.222/0001-08 Protocolo: 1121500 MATIAS E JUNIOR CONSTRUCOES LTDA - ME - CNPJ: 17.265.517/0001-05 Protocolo: 1121510 METROTEC CONSTRUCOES LTDA ME - CNPJ: 15.395.368/0001-73 Protocolo: 1121532 MULTT SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA ME - CNPJ: 15.705.895/0001-37 Protocolo: 1121535 NAILTON FERREIRA DOS SANTOS 06970846717 - CNPJ: 16.860.133/0001-78 Protocolo: 1121554 NATANAEL DA SILVA CONSTRUCOES E SERVICOS ME - CNPJ: 19.196.405/0001-75 Protocolo: 1121446 OTAVIO VENANCIO DOS SANTOS - CPF: 098.314.087-13 Protocolo: 1121403 OURO VERDE COM. E SERVICOS LTDA ME - CNPJ: 18.946.779/0001-06 Protocolo: 1121448 P HENRIQUE DA ROCHA ME - CNPJ: 17.034.791/0001-73 Protocolo: 1121515 PAULO DE JESUS SANTANA ME - CNPJ: 17.555.631/0001-70 Protocolo: 1121502 PAULO DO CARMO PINTO -ME - CNPJ: 17.211.396/0001-19 Protocolo: 1121512 PEREIRA GOURMET COZINHA INDUSTRIAL EIRELI ME - CNPJ: 15.713.041/0001-00 Protocolo: 1121543 R.M. DA COSTA CONSTRUCOES ME - CNPJ: 15.682.041/0001-82 Protocolo: 1121527 REGINALDO LOPES TEIXEIRA ME - CNPJ: 17.317.724/0001-66 Protocolo: 1121516 REVESTIMENTOS RVN SERVICOS LTDA - ME - CNPJ: 16.869.491/0001-41 Protocolo: 1121549 RICARDO ROLAND DE SOUZA EIRELI ME - CNPJ: 17.323.016/0001-38 Protocolo: 1121498 RODRIGO AGAPITO DE SOUZA 10343781719 - CNPJ: 14.320.315/0001-20 Protocolo: 1121461 ROSIMARA MOURA ME - CNPJ: 15.120.024/0001-51 Protocolo: 1121524 SAFES ASSISTENCIA LTDA ME - CNPJ: 16.897.584/0001-80 Protocolo: 1121548 SILMAT SERVICOS E MANUTENCAO LTDA ME - CNPJ: 15.324.044/0001-44 Protocolo: 1121521 SILVA MOVEIS PLANEJADOS LTDA ME - CNPJ: 18.323.232/0001-46 Protocolo: 1121465 SILVIA DOS SANTOS ME - CNPJ: 18.367.111/0001-04 Protocolo: 1121464 SM SOLUCOES LTDA ME - CNPJ: 31.485.220/0001-86 Protocolo: 1121528 SOLLAR SERVICOS E MANUTENCOES LTDA EPP - CNPJ: 17.002.102/0001-49 Protocolo: 1121460 SOLO REPAROS EM CONSTRUCOES LTDA ME - CNPJ: 16.796.578/0001-36 Protocolo: 1121546 TATIANA GOMES SIMEAO ME - CNPJ: 18.361.987/0001-35 Protocolo: 1121462 TIAGO NOVAIS ALMEIDA - ME - CNPJ: 18.725.855/0001-45 Protocolo: 1121450 VALDIRLEIA APARECIDA DA SILVA 05500380788 - CNPJ: 13.719.458/0001-47 Protocolo: 1121553 VEGA2 EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA - CNPJ: 11.136.661/0001-65 Protocolo: 1121491 VETTOR ENGENHARIA LTDA - ME - CNPJ: 16.907.847/0001-94 Protocolo: 1121552 VICTOR NILU MONTEIRO DE BARROS 12529855765 - CNPJ: 14.884.244/0001-99 Protocolo: 1121519 VITORIA EDIFICACOES LTDA ME - CNPJ: 12.661.197/0001-99 Protocolo: 1121499 VIXDIESEL AUTO PECAS LTDA ME - CNPJ: 17.136.020/0001-97 Protocolo: 1121501 WELTON DE SOUZA ALMEIDA WSA CONSTRUCOES ME - CNPJ: 16.867.538/0001-38 Protocolo: 1121545 WL DISTRIBUICAO, COMERCIO E SERVICOS AUTOMOT - CNPJ: 17.958.541/0002-00 Protocolo: 1121453 CARTORIO DO 1º OFICIO DA 2ª ZONA DA SERRA Acham-se neste cartório, sito a Av. Eudes Scherrer de Souza, nº 1.350, Cep: 29165-680 - Laranjeiras, Serra - ES, Tel: (27) 3038-7954, títulos de responsabilidade das seguintes pessoas: Por não ter sido possível encontrá-las, intimo-as para os fins de direito, e, não sendo atendida a presente até o dia 13 de Novembro de 2019, notifico-as do protesto. Serra, 11 de Novembro de 2019 ETELVINA ABREU DO VALLE RIBEIRO - Tabeliã e Oficiala site: www.cartorioserra.com.br Expediente: 09:00 às 18:00
Cartório do 1º Ofício de Mantenópolis - Espirito Santo Oficial Titular: Gilmar Augusto Rodrigues Av. Maria Teodoro, nº 215, Centro, Mantenópolis / ES - CEP: 29770-000 Telefone: (27) 3758-1071 -E-mail: [email protected] EDITAL DE USUCAPIÃO EXTRAJUDICIAL- Protocolo nº 17.017 GILMAR AUGUSTO RODRIGUES, Oficial de Registro de Imóveis da Comarca de Mantenópolis, Estado do Espírito Santo, na forma da lei etc. FAZ SABER a todos aqueles que o presente edital virem ou dele tiverem conhecimento, aos AUSENTES, DESCONHECIDOS, EVENTUAIS INTERESSADOS, SEUS CÔNJUGES E/OU SUCESSORES, que na forma do art. 216-A, da Lei nº 6.015/1973 e Provimento nº 65/2017 do Conselho Nacional da Justiça foi apresentado o pedido de RECONHECIMENTO EXTRAJUDICIAL DE USUCAPIÃO, formulado por DIVINO MARTINS e sua esposa OLGA MOURA MARTINS, brasileiros, casados, agricultores, ele portador do CPF nº 716.929.917-87 e CI nº 22.102.550 SSP/MG, ela portadora do CPF nº 113.716.157-48 e CI nº MG-22.102.543, residentes no Córrego Boa Esperança, zona rural, Município de Mantenópolis-ES, protocolado em 27/08/2019, Protocolo nº 17.017 tendo por objeto o imóvel que assim se descreve e caracteriza: Imóvel de terreno rural letívimo, situado no Córrego Paraíso, Distrito de São Geraldo, Município de Mantenópolis-ES, com área de 2,88ha, ou seja, 28.800,00m² (vinte e oito mil e oitocentos metros quadrados), confrontando-se com Lúcio Marques de Morais, Jair Alves Coelho, Ataíde Coelho, Adair Alves Coelho e Elza de Oliveira Assis, de propriedade de ATAIDE COELHO, ADAIR ALVES COELHO, JAIR ALVES COELHO e ELZA DE OLIVEIRA ASSIS. Referido imóvel encontra-se inserido EM ÁREA MAIOR, matriculada sob n. 1460, da qual será destacado. O requerente pleiteia o reconhecimento da USUCAPIÃO ORDINÁRIA, prevista no art. 1.242 do Código Civil, alegando a posse do imóvel por si e por seus antecessores, com justo título, há mais de 17 (dezessete) anos. O requerimento e a documentação completa que o acompanha permanecerão à disposição dos interessados para exame nesta serventia, que funciona à Av. Maria Teodoro, nº 215, centro, Mantenópolis-ES, no horário das 9:00 às 18:00 horas, de segunda a sexta-feira, fone (27) 3758-1071, Decorrido o prazo de 15 (quinze) dias corridos a contar da data de publicação deste edital, sem que haja a apresentação de impugnação escrita, com as razões da discordância, será presumida a anuência ao pedido de reconhecimento da usucapião, e ensejará o seu imediato registro em nome do requerente, como previsto no art. 216-A, § 6º, da Lei nº 6.015/1973. E, para que chegue ao conhecimento de todos aqueles eventualmente interessados e para que no futuro ninguém possa alegar ignorância, expediu-se o presente edital. Mantenópolis, 11 de novembro de 2019. Gilmar Augusto Rodrigues, Oficial.
Cartório do 1º Ofício da 1ª Zona - Serra - ES - Comarca da Capital ELISABETH BERGAMI ROCHA Oficiala e Tabeliã Acham-se neste Cartório, sito à Rua Major Pissarra, 196 - Centro - Serra - ES, CEP 29176-020,Telefone (27) 3064-7250, Horário de Atendimento das 09:00 as 18:00 hs, títulos de responsabilidade das seguintes pessoas: NOME QUANT. TÍTULOS DOCUMENTOS ADEILSON DE JESUS CONSTRUTORA ME 1 CNPJ: 18.151.325/0001-30 ALDAR CONSTRUTORA LTDA ME 1 CNPJ: 18.660.935/0001-60 ALINE GOMES LISBOA ME 1 CNPJ: 19.031.989/0001-29 ANDRE LUIZ BATISTA 87610019704 1 CNPJ: 15.086.800/0001-44 ANGELICA CHRISTIANNE DE SOUZA - ME 1 CNPJ: 18.821.890/0001-68 ARCOIRIS SOL CONSTRUCOES LTDA ME 1 CNPJ: 19.003.519/0001-51 BRENO SILVA OLIVEIRA 05874048685 1 CNPJ: 16.788.178/0001-89 CALDEMAC CALDEIRARIA MACHADO EIRELI 1 CNPJ: 02.758.535/0001-51 CAMD REPRESENTACOES LTDA ME 1 CNPJ: 11.310.070/0001-62 CONSTRUTORA E SERVICOS LIMA LTDA ME 1 CNPJ: 12.793.553/0001-28 CONSTRUTORA JHS CONSTRUCOES E REFORMAS LTDA 1 CNPJ: 15.161.989/0001-92 EAG MARCENARIA E COMERCIO DE PERSIANAS LTDA 1 CNPJ: 17.113.074/0001-37 ESDL EMPRESA SERRANA DE DEMOLICAO E LOCACAO 1 CNPJ: 16.919.012/0001-54 FERNANDO ALBERTO CUNHA TRIGO 2 CPF: 728.755.427-53 GENIVAL DEODATO SALCELINO - ME 1 CNPJ: 31.297.336/0001-91 GENIVALDO MOREIRA DAS VIRGENS ME 1 CNPJ: 18.990.445/0001-21 HOSPEN BRASIL ALIMENTOS LTDA-ME 1 CNPJ: 12.532.996/0001-65 J B DOS SANTOS PUBLICIDADE E COMUNICACAO VIS 1 CNPJ: 15.360.957/0001-16 J S CONSTRUCOES LTDA ME 1 CNPJ: 15.324.097/0001-65 J.A.M. DOS SANTOS J.A. CONSTRUCOES E REFORMA 1 CNPJ: 16.383.346/0001-56 JOSE VICENTE DE SOUZA CONSTRUTORA ME 1 CNPJ: 16.608.042/0001-40 K & L PECAS & SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA ME 1 CNPJ: 17.316.231/0001-01 M DE SOUSA GUASTI SERVICOS EM GESSO EM GERAL 1 CNPJ: 17.456.710/0001-23 M. B. DOS SANTOS ENGENHARIA ME 1 CNPJ: 17.213.559/0001-00 NGD SERVICOS DE MAQUINAS E COMERCIO DE AREIA 1 CNPJ: 16.458.444/0001-05 PAULINO D ASSUMPCAO 3 CPF: 698.235.377-04 ROMARIO FERREIRA MARINHO ME 1 CNPJ: 07.231.143/0001-53 S. DETTMANN - WG CONSTRUCOES - ME 1 CNPJ: 16.819.038/0001-20 SANDRA MARGARET DA SILVA 1 CNPJ: 23.465.391/0001-15 SOUZA MAQUINAS AGRICOLAS LTDA 1 CNPJ: 18.251.327/0002-82 VICTOR VICENTE PEREIRA 082.37633741 1 CNPJ: 16.769.375/0001-50 WT FORROS LTDA - ME 1 CNPJ: 17.909.306/0001-68 Por não ter sido possível encontrá-las, intimo-as para os devidos fins de direito, e, não sendo atendida a presente até o dia quarta-feira, 13 de novembro de 2019, notifica-as do protesto. Serra, ES, terça-feira, 12 de novembro de 2019. ELISABETH BERGAMI ROCHA - Oficiala e Tabeliã