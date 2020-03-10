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Cartórios - 10/03/20
Cartórios
Acham-se neste Cartório, sito à Av. Eudes Scherrer de Souza, 1350, Cep: 29165-680 - Laranjeiras, Serra - ES, Tel: (27) 3038-7900, títulos de responsabilidade das seguintes pessoas: ALANA VALENTIM ALVES 130790747 - 19.778.390/0001-53 Protocolo: 1140187 ALZEIR PEREIRA - ME - 26.062.015/0001-78 Protocolo: 1139865 ANDRESSA DOS SANTOS BUECKER ME - 17.718.736/0001-00 Protocolo: 1139844 APB CONTABILIDADE EIRELI - ME - 21.364.498/0001-41 Protocolo: 1140029 ARCOMPVIX AUTOMACAO LTDA ME - 05.198.385/0001-67 Protocolo: 1139790 ART'S & SPORT'S ACADEMIA LTDA - 08.116.236/0001-08 Protocolo: 1139755 BRASIL SERVICOS LTDA ME - 23.496.022/0001-90 Protocolo: 1139816 BRUNO DE SOUZA QUADRA ME - 13.883.745/0001-98 Protocolo: 1139646 CAR...HG AUTOCENTER EIRELI ME - 26.996.284/0001-01 Protocolo: 1139873 CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES A/B DIRIJA - 06.069.210/0001-12 Protocolos: 1140328,1140334 CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES SERENA LTDA - 10.386.057/0001-24 Protocolo: 1139747 CENTRO EDUCACIONAL MUNDO DO SABER ENCANTADO - 22.626.704/0001-07 Protocolo: 1139920 CLINICA POPULAR SERRA SAUDE EIRELI - ME - 24.254.650/0001-21 Protocolo: 1139937 COUTINHO E MOREIRA SUPERMERCADOS LTDA - 11.840.661/0001-41 Protocolos: 1139605,1139606 DIAS AUTO PECAS E SERVICOS LTDA ME - 23.848.349/0001-83 Protocolo: 1140317 DLD COMERCIO VAREJISTA LTDA - 27.179.753/0050-40 Protocolo: 1140332 DOLORIS ROCHA - 020.247.087-30 Protocolo: 1140295 ELITON GONCALVES VIANA - 214.514.007-72 Protocolo: 1140341 ESTEVAM EMPREENDIMENTOS LTDA ME - 18.435.476/0001-10 Protocolo: 1139904 FR COMERCIO E SERVICOS LTDA ME - 21.801.981/0001-46 Protocolo: 1139687 FRANCISCO FERREIRA LIMA - 214.122.738-03 Protocolo: 1140322 FRANCISMARLON INACIO DA SILVA 11767253605 - 21.630.506/0001-54 Protocolo: 1139968 GE COMERCIO E INSTALACOES ELETRONICAS LTDA - - 08.850.086/0001-53 Protocolo: 1139712 GILBERT DA CRUZ MARTINS SERVICO DE MANUTENCA - 30.251.988/0001-22 Protocolo: 1139821 H7 PNEUS AUTO CENTER EIRELI ME - 26.830.959/0001-48 Protocolo: 1139954 HIDRAUSTEEL MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS INDUS - 14.201.565/0001-41 Protocolo: 1139681 HS SERVICOS DE MANUTENCAO EIRELI - 14.711.810/0001-60 Protocolo: 1139746 IDEAL MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA ME - 12.950.040/0001-83 Protocolo: 1140333 IMOBILIARIA KLEVERSON PASSOS LTDA ME - 22.093.865/0001-82 Protocolo: 1139812 INOVIX ENGENHARIA LTDA - 11.991.720/0001-82 Protocolo: 1140055 J2BR CONSULTORIA LTDA - ME - 13.421.421/0001-38 Protocolo: 1140025 JAIME NASCIMENTO - 414.067.885-20 Protocolos: 1140330,1140331 JESUELTON ROSA SAMPAIO ME - 16.685.787/0001-02 Protocolo: 1139784 JONE & MAX LTDA ME - 17.995.349/0001-03 Protocolo: 1140046 JOSE CARLOS OLIVEIRA SANTOS - 751.451.897-53 Protocolo: 1140271 JOSE P. P. DA SILVA ME - 27.423.527/0001-85 Protocolo: 1139978 KETLEN BRAGANCA PAIVA TELLES DO ROSARIO - 29.818.923/0001-37 Protocolo: 1140251 KNM INDUSTRIAL LTDA - 27.310.192/0001-99 Protocolo: 1140337 LEANDRO OLIVEIRA CHIEPPE 09961000757 - 13.310.199/0001-04 Protocolo: 1140021 LM PRESTACAO DE SERVICOS LTDA ME - 24.566.466/0001-17 Protocolo: 1139926 Lucas Bittencourt Andrade - 119.955.007-80 Protocolo: 1140318 M. C. P. E SANTOS INSTALACOES HIDRAULICAS ME - 25.454.930/0001-46 Protocolo: 1139956 MAMP SERVICOS E MONTAGENS EIRELI ME - 27.211.109/0001-24 Protocolo: 1139944 MARGARIDA BENTO NASCIMENTO ME - 10.961.819/0001-79 Protocolo: 1140325 MARINA DE SOUZA ALMEIDA - 132.022.467-98 Protocolo: 1140338 MICHELLE DE SOUZA FERREIRA ALVES - ME - 26.606.273/0001-78 Protocolo: 1139902 MORADA.CASA IMOBILIARIA EIRELI - 36.345.494/0001-93 Protocolo: 1139990 NASCI PARA BRILHAR COMERCIO DE ROUPAS LTDA - - 19.198.929/0001-03 Protocolo: 1140329 NEUDIMAR COELHO DOS SANTOS - 742.696.667-49 Protocolo: 1140324 NORTH VIX TRANSPORTE LTDA ME - 22.862.956/0001-35 Protocolo: 1139783 OTAVIO VENANCIO DOS SANTOS - 098.314.087-13 Protocolos: 1140293,1140294 P.R.PINTO GOMES ME - 24.685.395/0001-71 Protocolo: 1139698 PATRICIA B. DA SILVA - ESMALTERIA - 22.276.991/0001-72 Protocolo: 1139814 PILARES IMOVEIS LTDA - 13.400.432/0001-31 Protocolo: 1139886 PIRES ENGENHARIA LTDA ME - 24.541.188/0001-43 Protocolo: 1139854 POLIMANTA IMPERMEABILIZACOES LTDA ME - 32.483.182/0001-95 Protocolo: 1139703 PORTO FRIO COM. E ARM. LTDA - 07.672.111/0002-74 Protocolo: 1140284 PRADO SERVICOS E MONTAGEM LTDA ME - 20.642.296/0001-51 Protocolo: 1139884 R. FERNANDES COSTA ME - 24.678.644/0001-00 Protocolo: 1139797 RB TEST INSPECAO E ENSAIOS NAO DESTRUTIVOS L - 03.081.388/0001-90 Protocolo: 1139727 REBECCA O C L COSTA CASA ELETR - 31.283.372/0001-04 Protocolos: 1140273,1140278 REHOBOTH MONTAGENS ELETROMECANICAS E CIVIL L - 19.307.515/0001-67 Protocolo: 1139875 REQUINTE SERVICOS LTDA ME - 20.981.376/0001-31 Protocolo: 1139786 RESTAURANTE VILA NOVA LTDA - 32.207.007/0001-75 Protocolo: 1140253 RIO DOCE CAFE S/A IMPORTADORA E EXPORTADORA - 28.130.052/0001-00 Protocolo: 1139595 SERRAEXPRESS LOGISTICA EIRELI ME - 28.097.794/0001-72 Protocolo: 1139773 SIMONE RODRIGUES FERREIRA - 30.687.183/0001-26 Protocolo: 1140031 SYLVIA C DE MELLO ME - 29.063.082/0001-03 Protocolo: 1140047 TN TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSION - 20.825.488/0001-01 Protocolo: 1140026 TOP LINE SERVICOS DE GESSO EIRELI EPP - 10.791.891/0001-03 Protocolo: 1139829 TURMINHA DAS FRALDAS LTDA - ME - 24.907.054/0001-01 Protocolo: 1139993 V N SERVICOS LTDA ME - 14.929.983/0001-50 Protocolo: 1139832 VICTOR COSVOSK NASCIMENTO 10396029752 ME - 22.893.217/0001-00 Protocolo: 1139709 VILA VELHA ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA - 36.031.169/0001-56 Protocolo: 1140326 VILMAR DIAS PEREIRA 11843633744 - 20.471.279/0001-07 Protocolo: 1140327 VIX ASSISTENCIA 24 HORAS LTDA EPP - 26.617.176/0001-80 Protocolo: 1139913 VTA SERVICOS LTDA - ME - 24.806.765/0001-81 Protocolo: 1139907 W.L.S. MOTTA SERRALHERIA ME - 15.420.785/0001-29 Protocolo: 1139853 WC SONDAGENS LTDA ME - 24.083.337/0001-78 Protocolo: 1139992 Por não ter sido possível encontrá-las, intimo-as para os fins de direito, e, não sendo atendida a presente até o dia 11 de Março de 2020, notifico-as do protesto. Serra, 10 de Março de 2020 ETELVINA ABREU DO VALLE RIBEIRO - Tabeliã e Oficiala site: www.cartorioserra.com.br Expediente: 09:00 às 18:00
Cartório do 1º Ofício da 1ª Zona - Serra - ES - Comarca da Capital
ELISABETH BERGAMI ROCHA
Oficiala e Tabeliã Acham-se neste Cartório, sito à Rua Major Pissarra, 196 - Centro - Serra - ES, CEP 29176-020,Telefone (27) 3064-7250, Horário de Atendimento das 09:00 as 18:00 hs, títulos de responsabilidade das seguintes pessoas:
NOME QUANT. TÍTULOS DOCUMENTOS
ABEL ALVES DE OLIVEIRA 00178035785 1 CNPJ: 14.625.954/0001-02
ALINE DA HORA SANTOS NOVAES 47 1 CNPJ: 25.376.532/0001-59
ARISTOTE BATISTA DE ANDRADE 1 CPF: 115.195.207-94
AUTO MECANICA VTS EIRELI ME 1 CNPJ: 23.820.273/0001-88
BRUNNO KUZNETSOV ARQUITETURA E CONSTRUCAO LT 1 CNPJ: 22.804.482/0001-75
BRUNO OLIVEIRA SARMENTO 1 CNPJ: 17.531.921/0001-83
CABANAS SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA ME 1 CNPJ: 13.752.372/0001-16
CARMENIZA V DE JESUS TERAPIA OCUPACIONAL ME 1 CNPJ: 22.335.963/0001-89
CONSTROLE SOUZA LTDA ME 1 CNPJ: 09.429.100/0001-02
D S TIMOTEO SERVICOS ME 1 CNPJ: 09.555.347/0001-75
DIEGO S DE JESUS ME 1 CNPJ: 21.577.513/0001-30
DOMINIO GESTAO DE CONDOMINIO LTDA ME 1 CNPJ: 13.571.449/0001-51
ELECTRO POWER INSTALACOES E CONSTRUCOES ELET 1 CNPJ: 22.819.608/0001-85
ELO TECNICO COMERCIO E REPRESENTACAO EL 1 CNPJ: 03.677.066/0002-90
ERNANDE SIRTOLI ARTS ME 2 CNPJ: 12.289.961/0001-47
FK - SERVICOS TOPOGRAFICOS E PROJETOS ARQUIT 1 CNPJ: 21.848.749/0001-63
FORTE CONSTRUCOES & ACABAMENTOS EIRELI ME 1 CNPJ: 22.219.275/0001-53
FRANKLIN ALVES MARKETING DIRETO EIRELI ME 1 CNPJ: 27.218.877/0001-00
FRESCOR REFRIGERACAO E CLIMATIZACAO EIRELI M 1 CNPJ: 21.116.647/0001-53
G DE OLIVEIRA - GO PAISAGISMO ME 1 CNPJ: 20.280.159/0001-14
GILSON CAMPOS 01690878754 3 CNPJ: 33.344.062/0001-70
IVAN ALVES FERNANDES NETO ME 1 CNPJ: 28.296.624/0001-17
KARLA BELOTTI ZONTA - TERAPIA OCUPACIONAL ME 1 CNPJ: 22.578.992/0001-71
KEILA LIMA DE OLIVEIRA ME 1 CNPJ: 19.010.789/0001-90
KEURY SOUZA DUARTE PENNA 1 CPF: 053.570.266-37
L B OLIVEIRA ME 1 CNPJ: 19.518.609/0001-85
LAPS COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI ME 1 CNPJ: 27.870.506/0001-08
LEOCEONE BATISTA DE OLIVEIRA ME 1 CNPJ: 20.615.996/0001-57
LIMA CONSTRUTORA EIRELI ME 1 CNPJ: 09.344.302/0001-51
LINEA EMPREENDIMENTOS EIRELI ME 1 CNPJ: 11.022.351/0001-10
M DO NASCIMENTO RODRIGUES DE OLIVEIRA EIRELI 1 CNPJ: 27.617.482/0001-80
M.M DA SILVA PRESTACOES DE SERVICOS EPP 1 CNPJ: 21.458.499/0001-55
M3 TECNOLOGIA LTDA - ME 1 CNPJ: 21.284.750/0001-02
MADEIREIRA CASCAVEL LTDA EPP 1 CNPJ: 02.246.154/0001-93
MARCELO TORRES OLIVEIRA BRAVIN - ME 1 CNPJ: 26.297.719/0001-20
MARIA LUCIA ROCHA FERREIRA 96974214715 1 CNPJ: 12.411.255/0001-26
MASTER POLO LTDA ME 1 CNPJ: 21.815.263/0001-29
MATHEUS LUIZ MIRANDA PEREIRA 1 CPF: 134.835.337-61
MOURA TOFOLI SERVICOS LTDA ME 1 CNPJ: 21.600.371/0001-84
P.S. DO VALE ME 1 CNPJ: 27.470.164/0001-39
PLANALTO CONSTRUCOES LTDA ME 1 CNPJ: 13.706.423/0001-73
S. S. DA COSTA NETO ME 1 CNPJ: 29.478.507/0001-37
SOARES CLIMATIZACAO E REFRIGERACAO LTDA 1 CNPJ: 10.809.664/0001-50
SOUTEMAR CONSTRUCOES SERVICOS E LOGISTICAS L 1 CNPJ: 39.816.202/0001-41
THIAGO DE FREITAS WANDEKOKEN - CASA DO TORRE 1 CNPJ: 05.912.526/0001-61
UNIES UNIAO DE INSTITUICOES EDUCACIONAIS AME 1 CNPJ: 17.951.486/0001-46
W O FIGUEIREDO REPRESENTACOES EIRELI ME 1 CNPJ: 28.718.266/0001-93
W. P. GRISOSTOMO ME 1 CNPJ: 14.635.030/0001-89
WILLERMAN BRAUN 08341183781 ME 6 CNPJ: 34.154.188/0001-44
WILLY WENDEL DO NASCIMENTO CARDOSO COLCHOARI 1 CNPJ: 15.634.465/0001-71
ZINGER - MANUTENCAO E CONSERVACAO LTDA - ME 1 CNPJ: 10.345.790/0001-09
Por não ter sido possível encontrá-las, intimo-as para os devidos fins de direito, e, não sendo atendida a presente até o dia quarta-feira, 11 de março de 2020, notifica-as do protesto.
Serra, ES, terça-feira, 10 de março de 2020.
ELISABETH BERGAMI ROCHA - Oficiala e Tabeliã