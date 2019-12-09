Cartórios - 09/12/19

Cartório do 1º Ofício da 1ª Zona - Serra - ES - Comarca da Capital ELISABETH BERGAMI ROCHA Oficiala e Tabeliã Acham-se neste Cartório, sito à Rua Major Pissarra, 196 - Centro - Serra - ES, CEP 29176-020,Telefone (27) 3064-7250, Horário de Atendimento das 09:00 as 18:00 hs, títulos de responsabilidade das seguintes pessoas: NOME QUANT. TÍTULOS DOCUMENTOS ARENILTON BARBOSA GAMA 08693985710 1 CNPJ: 15.746.788/0001-57 CAETANO MOVEIS LTDA ME 1 CNPJ: 16.788.981/0001-13 J M DOS SANTOS COMERCIO E SERVICO ME 1 CNPJ: 06.276.698/0001-59 JC SERVICOS EM GERAL E LOCACOES DE EQUIPAMEN 1 CNPJ: 05.398.320/0001-65 JEFFERSON SUDRE GRATIVOL DA SILVA 1 CPF: 120.408.797-06 JMG NEGOCIOS IMBILIARIOS LTDA 1 CNPJ: 16.528.209/0001-62 JOSE ROBERTO DE BRITO 2 CPF: 130.829.656-87 JOSEFA NEGRIS - ME 1 CNPJ: 16.964.685/0001-26 JUAREZ DOS S SALOMAO - CONSTRUCOES E REF 1 CNPJ: 30.278.567/0001-95 LUIZ FRANCISCO LUCIO NEVES 1 CPF: 272.823.846-49 M A REPARACAO AUTOMOTIVA LTDA ME 2 CNPJ: 08.891.535/0001-01 MANIPULARIS FARMACIA & MANIPULACAO LTDA - ME 1 CNPJ: 14.001.276/0001-07 MARLI MAGALHAES DA SILVA 01967633550 ME 1 CNPJ: 13.643.059/0001-40 MAYARA PLASTER DA SILVA 14515874730 1 CNPJ: 19.237.169/0001-98 NAIARA ALVARENGA BENEVENUTO DE ANDRADE 0 2 CNPJ: 17.353.520/0001-80 NAYRA FERREIRA HERMOLAU 2 CPF: 152.469.277-84 PADARIA E CONFEITARIA MARAVILHAS DO PAO LTDA 2 CNPJ: 17.316.151/0001-56 PET HOUSE COMERCIO DE RACOES LTDA - ME 1 CNPJ: 16.741.624/0001-08 RAMILTON DA SILVA SANTOS 1 CPF: 296.783.905-15 ROSIANE OLIVEIRA LAPA ME 1 CNPJ: 08.777.230/0001-73 SENILTA APARECIDA VARGAS 1 CPF: 086.412.047-84 SILAS RODRIGO BIZ 1 CPF: 139.723.777-54 SILVAIR FERREIRA DA CUNHA 1 CPF: 349.901.196-49 SILVANO S. BORGES ME 2 CNPJ: 04.296.932/0001-84 SINVAL BARCELOS COUTO 4 CPF: 027.556.207-73 SONIA DA SILVA SOARES 1 CPF: 037.255.475-05 T.R. DE OLIVEIRA MATERIAL DE CONSTRUCAO - ME 1 CNPJ: 16.944.205/0001-65 TEREZA JOSE MIRANDA NUNES 48199800410 1 CNPJ: 17.584.696/0001-43 Por não ter sido possível encontrá-las, intimo-as para os devidos fins de direito, e, não sendo atendida a presente até o dia terça-feira, 10 de dezembro de 2019, notifica-as do protesto. Serra, ES, segunda-feira, 9 de dezembro de 2019. ELISABETH BERGAMI ROCHA - Oficiala e Tabeliã A F CONSTRUCAO & REFORMAS EIRELI - CNPJ: 30.522.428/0001-65 Protocolos: 1124935, 1124936 ADAILSON MESSIAS ALVES MARTINS 04666484647 - CNPJ: 20.366.107/0001-65 Protocolo: 1125051 ADILSON ANTONIO COMERIIO ME - CNPJ: 16.918.974/0001-99 Protocolo: 1124959 ALLAN CARLOS CORREIA DE ALMEIDA - CPF: 119.009.757-50 Protocolos: 1125038, 1125039, 1125040 ANTONIO CARLOS DE CARLI ME - CNPJ: 04.946.503/0001-05 Protocolos: 1124989, 1124990 ANTONIO MARCOS PERINI MACHADO - CPF: 054.216.337-30 Protocolo: 1125030 AUTO POSTO SCHERRER LTDA EPP - CNPJ: 09.499.176/0001-04 Protocolo: 1124953 AXONIO SERVICOS LTDA ME - CNPJ: 16.581.703/0001-90 Protocolo: 1124973 BRUNO MULLER SANTOS BATISTA - ME - CNPJ: 16.960.736/0001-41 Protocolo: 1124960 CARLOS ROBERTO ALDEIA - CPF: 725.361.606-53 Protocolos: 1125015, 1125016, 1125017 CARTONAGEM CAPIXABA COMERCIO E DISTRIBUICAO - CNPJ: 08.925.272/0001-04 Protocolos: 1125026, 1125027 CASA DO PNEU EIRELI - CNPJ: 19.088.522/0002-04 Protocolos: 1125003, 1125004 CATIANE RIBEIRO MALAQUIAS - CPF: 073.390.267-70 Protocolo: 1125013 CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES A/B DIRIJA - CNPJ: 06.069.210/0001-12 Protocolos: 1124996, 1124999 CLEITON ALMEIDA MARCELINO EVENTOS ESPORTIVOS - CNPJ: 11.315.331/0001-37 Protocolo: 1124958 CLICKTEL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA M - CNPJ: 18.969.791/0001-28 Protocolo: 1124992 DANIELLA RIBEIRO DOS SANTOS 06720256637 - CNPJ: 16.632.496/0001-56 Protocolo: 1124956 DEIZIANE DA PENHA ZANOTTI ME - ME - CNPJ: 16.777.848/0001-61 Protocolo: 1124967 DIAMETRAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME - CNPJ: 32.397.572/0001-42 Protocolo: 1125050 DLD COMERCIO VAREJISTA LTDA - CNPJ: 27.179.753/0016-49 Protocolo: 1125029 DROGARIA A. O. D. LTDA - ME - CNPJ: 17.707.891/0001-13 Protocolos: 1125007, 1125008, 1125009, 1125021 EDIVALDO MEDEIROS DOS SANTOS - CPF: 406.534.475-15 Protocolo: 1124994 EDSON HENRIQUE MONTEIRO - CPF: 902.584.367-00 Protocolo: 1125001 ELIAS PEREIRA DA SILVA - CPF: 136.201.307-28 Protocolo: 1125045 FF EMPREENDIMENTOS LTDA ME - CNPJ: 09.551.198/0001-76 Protocolo: 1125023 FLAVIO SCHAFFER HERZOG EIRELI - CNPJ: 13.745.115/0001-57 Protocolos: 1125024, 1125025 HARRY LUCHI AGUIAR 09002265794 - CNPJ: 34.216.749/0001-92 Protocolo: 1124897 HELOISA HAUBER VILACA - CNPJ: 15.420.066/0001-08 Protocolo: 1124970 ICEBERG INDUSTRIAL LTDA ME - CNPJ: 11.825.806/0001-35 Protocolo: 1124987 J & M SERVICOS INDUSTRIAIS LTDA ME - CNPJ: 05.751.371/0001-29 Protocolo: 1125055 J G ROCHA PUBLICIDADE ME - CNPJ: 11.098.584/0001-04 Protocolo: 1124961 J M OLIVEIRA FILHO - CONSULTORIA IMOBILIARIA - CNPJ: 08.973.493/0001-58 Protocolo: 1124965 JAIR MARTINHO RAMOS ME - CNPJ: 08.624.308/0001-10 Protocolos: 1125032, 1125033 JOAO PAULO LELES SOARES - ME - CNPJ: 26.509.830/0001-32 Protocolos: 1125056, 1125061 L A L BOUTIQUE LTDA ME - CNPJ: 15.588.021/0001-47 Protocolo: 1125006 L T N IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - CNPJ: 30.794.572/0001-50 Protocolo: 1125000 LIDIANE GALVAO BESSA DA COSTA - CPF: 102.502.317-00 Protocolo: 1125019 LION INTERNACIONAL LTDA EPP - CNPJ: 16.683.937/0001-49 Protocolo: 1124968 LOS BURRITOS MULTILANCHES LTDA - ME - CNPJ: 09.428.846/0001-00 Protocolo: 1125022 M. T. PRADO VASCONCELOS DIAS - PLANETA PET R - CNPJ: 16.883.262/0001-81 Protocolo: 1124971 MAGNESITA REFRATARIOS S/A - CNPJ: 08.684.547/0038-57 Protocolo: 1124993 MAIS PET COMERCIAL LTDA ME - CNPJ: 16.899.625/0001-77 Protocolo: 1124957 MARCELO GARCIA PIGNATON ME - CNPJ: 11.479.544/0001-02 Protocolo: 1125020 MARCO ANTONIO RODRIGUES FRANCISCO - CPF: 077.744.587-51 Protocolo: 1125057 MARCOS PINTO DOS SANTOS ME - CNPJ: 14.757.601/0001-58 Protocolo: 1125002 MARIA APARECIDA DE ARAUJO ME - CNPJ: 05.408.139/0001-92 Protocolos: 1125052, 1125053 MARIA DE LOURDES DE OLIVEIRA FAUSTINO - CPF: 083.362.757-03 Protocolo: 1125046 MARILIAM MUNIZ GONCALVES BARBOSA - CPF: 002.283.827-93 Protocolo: 1125054 MERP SERVICOS LTDA ME - CNPJ: 11.302.105/0001-11 Protocolo: 1124997 OTICAS MESTRE ALVARO LTDA - ME - CNPJ: 14.466.888/0001-67 Protocolo: 1125005 PADARIA E RESTAURANTE MORADAS LTDA ME - CNPJ: 17.967.363/0001-01 Protocolo: 1125012 PALLADIUM LOGISTICA E DISTRIBUICAO LTDA - CNPJ: 03.360.325/0001-73 Protocolos: 1125042, 1125043 PINOS E BUCHAS COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME - CNPJ: 16.919.596/0001-68 Protocolo: 1124964 PKB CONFECCOES LTDA - CNPJ: 03.585.365/0005-47 Protocolo: 1124988 ROGERIO FRANCISCO - CPF: 087.894.677-28 Protocolos: 1124949, 1124950, 1124951 ROMEU SANCHO PREICILIUS - CPF: 075.806.327-05 Protocolos: 1124947, 1124948 ROSIMERE FERREIRA DE SOUZA - CPF: 108.112.767-83 Protocolo: 1124952 RRG CONSTRUTORA E SERVICOS EIR - CNPJ: 97.544.368/0001-52 Protocolo: 1124868 SANDRO WESLEY PINHEIRO - CPF: 046.045.317-30 Protocolo: 1125014 SEBASTIAO FRANCA MOTE 47460628700 - CNPJ: 17.103.312/0001-23 Protocolo: 1125044 SUPORT SERVICE ADMINISTRACAO CONDOMINIA - CNPJ: 17.901.754/0001-15 Protocolos: 1124844, 1124845 T & G COMERCIO EM GERAL LTDA ME - CNPJ: 15.591.606/0001-16 Protocolo: 1124972 UNI-SOS EMERGENCIAS MEDICAS LTDA EPP - CNPJ: 10.957.463/0002-80 Protocolo: 1124969 VANESSA DO NASCIMENTO MOTTA - CPF: 105.115.407-36 Protocolo: 1124915 VIA EDUCACAO QUALIFICACAO PROFISSIONAL LTDA - CNPJ: 15.228.118/0001-49 Protocolo: 1124974 VILMAR DIAS PEREIRA 11843633744 - CNPJ: 20.471.279/0001-07 Protocolo: 1125041 VITORIA INDIVIDUALIZACAO E GESTAO DE AGU - CNPJ: 22.667.234/0001-20 Protocolo: 1124980 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAI - CNPJ: 35.820.448/0179-69 Protocolos: 1124857, 1124869 CARTORIO DO 1º OFICIO DA 2ª ZONA DA SERRA Acham-se neste cartório, sito a Av. Eudes Scherrer de Souza, nº 1.350, Cep: 29165-680 - Laranjeiras, Serra - ES, Tel: (27) 3038-7954, títulos de responsabilidade das seguintes pessoas: Por não ter sido possível encontrá-las, intimo-as para os fins de direito, e, não sendo atendida a presente até o dia 10 de Dezembro de 2019, notifico-as do protesto. Serra, 06 de Dezembro de 2019 ETELVINA ABREU DO VALLE RIBEIRO - Tabeliã e Oficiala site: www.cartorioserra.com.br Expediente: 09:00 às 18:00