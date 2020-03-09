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Cartórios - 09/03/20
Cartórios
Cartório do 1º Ofício da 1ª Zona - Serra - ES - Comarca da Capital ELISABETH BERGAMI ROCHA Oficiala e Tabeliã Acham-se neste Cartório, sito à Rua Major Pissarra, 196 - Centro - Serra - ES, CEP 29176-020,Telefone (27) 3064-7250, Horário de Atendimento das 09:00 as 18:00 hs, títulos de responsabilidade das seguintes pessoas: NOME QUANT. TÍTULOS DOCUMENTOS A M M - TRANSPORTES E TERRAPLANAGENS EIRELI 1 CNPJ: 14.012.315/0001-63 ALESSANDRO DA SILVA PEREIRA 08439474709 1 CNPJ: 17.622.464/0001-32 AMSR SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E COME 1 CNPJ: 23.428.020/0001-63 BOA VISAO OPTICA LTDA 1 CNPJ: 23.436.333/0001-63 BR MAQUINAS LOCACAO E MANUTENCAO DE EQUIPAME 1 CNPJ: 22.348.792/0001-22 CENTRO EDUCACIONAL INOVAR LTDA ME 1 CNPJ: 14.914.323/0001-03 COMERCIAL BARRO BRANCO 1 CNPJ: 36.319.044/0001-26 DANIEL JUNIOR DE JESUS LOPES 14057211705 2 CNPJ: 29.487.092/0001-68 DAVI FERREIRA GAMA 1 CNPJ: 32.659.420/0001-70 DETALLIS CONSULTORIO ODONTOLOGICO LTDA ME 1 CNPJ: 26.830.586/0001-05 EMPREITEIRA JCJ & RCJ LTDA ME 1 CNPJ: 05.777.333/0001-45 I.C. DOS SANTOS -DROGARIA CUNHA ME 2 CNPJ: 28.942.403/0001-79 IGREJA EVANGELICA MISSAO RESGATE 1 CNPJ: 13.098.740/0001-54 ILDEU ARAUJO DE ALMEIDA 1 CPF: 015.247.647-44 INFORMAZA ELETRO ELETRONICO LTDA ME 1 CNPJ: 15.260.825/0001-12 ISABELLA CORREIA DOS SANTOS 12777996792 2 CNPJ: 30.779.543/0001-10 L F ENGENHARIA LTDA ME 1 CNPJ: 10.845.222/0001-69 LINK CENTRE SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA ME 1 CNPJ: 13.663.326/0001-40 LOCADORA SERRA GRANDE LTDA - ME 1 CNPJ: 18.302.007/0001-23 MARCUS VINICIUS FERNANDES SUPER LTDA 1 CNPJ: 28.504.207/0001-12 MIOVEL ANTONIO GARCIA JUNIOR ME 1 CNPJ: 29.599.270/0001-42 NATSAH ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA ME 1 CNPJ: 22.804.494/0001-08 NUTRIMAIS SUPERMERCADO LTDA 1 CNPJ: 08.335.930/0001-08 NUTRIMAIS SUPERMERCADO LTDA 7 CNPJ: 08.335.930/0004-50 OLIVEIRA SERVICOS LTDA - ME 1 CNPJ: 16.921.596/0001-00 PROSPER AR LTDA ME 1 CNPJ: 15.017.115/0001-66 R.L.A. CONSTRUTORA LTDA ME 1 CNPJ: 18.575.507/0001-39 REDE SAUDE CARTAO DE VANTAGEM SAUDE E BENEFI 1 CNPJ: 30.964.953/0001-30 REPRESENTACAO FORTSERRA DO ES EIRELI 1 CNPJ: 30.737.052/0001-06 ROSIMAR ALVES DA SILVA 1 CNPJ: 09.335.121/0001-69 RUTILEA MIRANDA ALVES ME 1 CNPJ: 11.412.773/0001-00 SCHEILA EMERICK ME 1 CNPJ: 11.990.735/0001-26 SOCIEDADE EDUCACIONAL SOUZA MORGADO LTDA ME 1 CNPJ: 13.670.723/0001-40 USINAGEM SANT ANA LTDA 1 CNPJ: 04.335.894/0001-21 VANDERLEI DOMINGOS MOURA 1 CPF: 079.625.996-85 W.S.COM.E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES E INF 1 CNPJ: 12.997.947/0001-06 WESLEY DE OLIVEIRA CONSTRUCOES ME 1 CNPJ: 13.772.489/0001-61 Por não ter sido possível encontrá-las, intimo-as para os devidos fins de direito, e, não sendo atendida a presente até o dia terça-feira, 10 de março de 2020, notifica-as do protesto. Serra, ES, segunda-feira, 9 de março de 2020. ELISABETH BERGAMI ROCHA - Oficiala e Tabeliã
Acham-se neste Cartório, sito à Av. Eudes Scherrer de Souza, 1350, Cep: 29165-680 - Laranjeiras, Serra - ES, Tel: (27) 3038-7900, títulos de responsabilidade das seguintes pessoas:
A C RIBEIRO SERVICOS EIRELI ME - 11.635.207/0001-59 Protocolo: 1139887
A S DA SILVA REPRESENTACAO ME - 27.684.798/0001-94 Protocolo: 1139966
A. P. AFFONSO - ME - 26.769.955/0001-00 Protocolo: 1139792
ACN SEGURANCA ELETRONICA E SERVICOS GERAIS L - 12.410.318/0001-20 Protocolo: 1140048
ACTIVE ACADEMIA EIRELI - ME - 05.818.701/0001-56 Protocolo: 1139964
ADIC SERVICE LTDA - 26.141.900/0001-42 Protocolo: 1139756
ADRIANA GONCALVES CISNANDO - 17.389.110/0001-90 Protocolos: 1140210,1140211
ADRIANO CORREIA ROSA - 008.105.667-29 Protocolo: 1139588
ADRIANO FERNANDES DE SOUZA - 073.400.967-44 Protocolo: 1139583
ALESSANDRO FAGUNDES - 043.811.197-46 Protocolo: 1140058
AM LOCACOES DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - 17.665.077/0001-83 Protocolo: 1140028
ANACLETO, BOLZAN E GUERREIRO ADVOGADOS - 19.945.839/0001-20 Protocolo: 1139925
ANDRE DURVAL SANTANA ME - 18.544.375/0001-88 Protocolo: 1140010
ANTONIO CONCEICAO CORREIA ME - 18.760.148/0001-90 Protocolo: 1139836
APARECIDO SANTANA MENEZES 00451247876 - 15.079.803/0001-50 Protocolo: 1139754
AQUARELA SERVICOS DE CONSTRUCAO E REFORMAS E - 21.815.340/0001-40 Protocolo: 1139796
ATUALIZE TECNOLOGIA E SEGURANCA LTDA - 31.805.294/0001-52 Protocolo: 1139661
AWD LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - ME - 20.906.377/0001-11 Protocolo: 1139871
BBA BIG BAG AMBIENTAL INDUSTRIA E COMERCIO L - 11.859.130/0001-09 Protocolo: 1139672
BEM TELECOMUNICACAO LTDA - ME - 20.772.755/0001-11 Protocolo: 1139879
BERTOLANI REPRESENTACOES LTDA - 22.165.903/0001-65 Protocolo: 1139749
BIANKA RIBEIRO NUNES MACEDO - 20.103.539/0001-83 Protocolo: 1139817
BURITIS COMERCIO & DISTRIBUICAO LTDA EPP - 07.014.468/0001-84 Protocolo: 1139598
CARLOS ALBERTO BATISTA ME - 25.012.929/0001-61 Protocolo: 1139629
CARLOS MIGUEL SAD CLINICA MEDICA - ME - 27.745.884/0001-60 Protocolo: 1139740
CASA DO PEDREIRO LTADA - 32.443.673/0001-02 Protocolo: 1139675
CENTER CHAVES CHAVEIRO 24 HORAS LTDA - 08.382.740/0001-41 Protocolo: 1139621
CENTRO DE ESTETICA MJ LTDA ME - 26.637.569/0001-56 Protocolo: 1139679
CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES NORTE SUL L - 05.576.296/0001-07 Protocolo: 1139881
CENTRO EDUCACIONAL BALISTA LTDA-ME - 02.378.947/0001-66 Protocolo: 1140004
CENTRO EDUCACIONAL PRIMEIRA FASE LTDA ME - 10.334.228/0001-71 Protocolo: 1139678
CENTRO EDUCACIONAL TOSTA LTDA ME - 15.253.905/0001-40 Protocolo: 1139933
CENTRO MUSICAL PIANO MUSIC LTDA - 03.725.880/0001-51 Protocolo: 1139694
CINTIA DE OLIVEIRA ALVES ME - 25.402.459/0001-42 Protocolo: 1139862
CIRANDARTE CENTRO EDUCACIONAL INFANTIL LTDA - 14.427.691/0001-19 Protocolo: 1139724
CLEYSSON EMANUEL LE VISA ME - 27.712.130/0001-03 Protocolo: 1139927
COMBATE EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO EIRELI - 28.688.402/0001-40 Protocolo: 1139737
CONSTRUMEC CONSTRUCOES E MONTAGENS LTDA ME - 18.704.814/0001-72 Protocolo: 1139843
CONSTRUTORA S M COELHO LTDA - 02.657.348/0001-81 Protocolo: 1139738
CONSTRUTORA SP LTDA ME - 11.635.076/0001-00 Protocolo: 1139810
CONTROL PROJECT ENGENHARIA LTDA - ME - 15.191.519/0001-71 Protocolo: 1139785
COSTA VIEIRA EVENTOS E PROMOCOES LTDA - ME - 07.684.989/0001-49 Protocolo: 1139890
CRITERIOS DO BRASIL CONSULTORIA LTDA - ME - 13.622.530/0001-13 Protocolo: 1139684
DANIELE RODRIGUES DA SILVA - 13.511.352/0001-53 Protocolo: 1139950
DAYANE GOMES DE OLIVEIRA - 126.854.927-47 Protocolo: 1140117
DIAMOND LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA - ME - 12.615.687/0001-59 Protocolo: 1139803
DMF DEIVSCAR CORRETORA DE SEGUROS LTDA - 21.795.704/0001-78 Protocolo: 1139842
DOCTORDENT LTDA - 14.136.266/0001-70 Protocolo: 1139996
EDUARDO CORONA MONTEIRO ME - 23.596.030/0001-08 Protocolo: 1139693
ELIANE SILVA DE SANT ANNA PSICOLOGIA - ME - 23.351.758/0001-70 Protocolo: 1139805
ELIAS FILGUEIRAS GOULART ME - 03.281.505/0001-60 Protocolo: 1140054
ELIENE DA SILVA CELESTINO 63095491620 - 34.383.498/0001-30 Protocolo: 1140225
ELLA ASSESSORIA E SERVICOS EM GERAL LTDA ME - 22.243.077/0001-25 Protocolo: 1139857
ELTON ALVES FAGUNDES - ME - 19.031.881/0001-36 Protocolo: 1139951
ERASMO LIMA DE ANDRADE - ME - 26.263.801/0001-33 Protocolo: 1139770
ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL CRIAR E RECRIAR - 09.495.000/0001-84 Protocolo: 1139908
ESMERINDA APRIGIO INSTALACOES LTDA - ME - 16.585.917/0001-35 Protocolo: 1139628
EURES DA SILVA NARCIZO ME - 27.969.469/0001-90 Protocolo: 1140019
EUSEBIA RIBEIRO 09865539721 ME - 26.125.954/0001-14 Protocolo: 1139840
F B HERCULANO ME - 21.857.989/0001-24 Protocolo: 1139774
FABIANO MARTINS - TECFENIX ME - 20.876.791/0001-25 Protocolo: 1139635
FALCON SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA ME - 20.399.953/0001-81 Protocolo: 1139670
FAST AUTO CENTER LTDA - 22.496.532/0001-02 Protocolo: 1139823
FELIPE AUGUSTO PASSOS DE ALBUQUERQUE ME - 29.211.071/0001-15 Protocolo: 1139765
FELIPE FERREIRA CHAVES 05853986740 ME - 12.590.416/0001-96 Protocolo: 1140003
FOTO ALONSO ESTUDIO FOTOGRAFICO LTDA - ME - 19.393.066/0001-17 Protocolo: 1139905
G & J COMERCIAL LTDA - ME - 23.843.092/0001-77 Protocolo: 1139855
G E L MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA - 04.578.732/0001-14 Protocolo: 1140102
GENILSON RODRIGUES SILVA ME - 23.983.041/0001-40 Protocolo: 1139801
GENIVALDO DA SILVA FRANCO ME - 26.885.082/0001-92 Protocolo: 1139751
GERLANDY MARTINS DA PENHA 11530449782 - 14.924.082/0001-75 Protocolo: 1139649
GILBERTO RODRIGUES DO NASCIMENTO CONSULTORIA - 19.297.772/0001-65 Protocolo: 1139866
GLAUCIA VIEIRA MODESTO 07683609609 - 12.556.920/0001-70 Protocolo: 1139626
GMAX COMERCIO DE PRODUTOS LTDA ME - 10.480.182/0001-07 Protocolo: 1139753
GUZZO RESTAURANTE LTDA ME - 22.730.137/0001-34 Protocolos: 1139593,1139594
HEALTH GESTAO E SAUDE LTDA ME - 23.777.021/0001-13 Protocolo: 1139979
HELIO MARQUES DE LISBOA 70996857591 - 20.364.193/0001-77 Protocolo: 1139929
HELTON LUNE DA COSTA VIANA-ME - 12.808.402/0001-04 Protocolo: 1139858
HEVELLYN LEMOS DOS SANTOS DUQUE - ME - 24.275.962/0001-11 Protocolo: 1139761
HIGINO SERVICOS E CONSTRUCOES EIRELI ME - 22.211.251/0001-58 Protocolo: 1139916
I9 CENTER LTDA ME - 17.586.792/0001-20 Protocolo: 1139837
IDEAL TECH COMERCIO E SERVICOS LTDA ME - 16.433.240/0001-10 Protocolo: 1139713
INK FILL CARTUCHOS COMERCIO E SERVICOS LTDA - 06.128.833/0001-19 Protocolo: 1139878
INOVE SOLUCOES & LOGISTICAS LTDA EPP - 17.401.701/0001-35 Protocolo: 1139722
J R P CONSTRUTORA LTDA ME - 18.160.394/0001-00 Protocolo: 1139898
J T REPRESENTACOES LTDA ME - 28.232.349/0001-78 Protocolo: 1140022
J V A MOVEIS PLANEJADOS EIRELI ME - 28.281.506/0001-35 Protocolo: 1140050
J W S CHAVES E CIA LTDA ME - 14.739.685/0001-05 Protocolo: 1139701
J. B. DA CONCEICAO ME - 27.710.566/0001-63 Protocolo: 1139762
J. GAMA & DUTRA SERVICOS LTDA - ME - 14.233.026/0001-94 Protocolo: 1139984
JADER BATISTA FERREIRA ME - 06.183.885/0001-98 Protocolo: 1139620
JARDIM CAMBURI IDIOMAS E COMERCIO DE MATERIA - 17.300.379/0001-58 Protocolo: 1139802
JCW MODULO NOSSA TERRA -ME - 14.720.539/0001-20 Protocolo: 1139999
JEAN CARLO ARSENIO RAMBO ME - 05.543.057/0001-50 Protocolo: 1139674
JEDINALVO VALENTIM CERQUEIRA DE ALMEIDA ME - 18.239.927/0001-44 Protocolo: 1139647
JEFERSON CABRAL DRIUSSO ME - 23.596.049/0001-54 Protocolo: 1139895
JEFERSON FELIPE LINS SOLUCOES EM ELETRICIDAD - 30.656.339/0001-01 Protocolo: 1139869
JM CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - 04.065.992/0001-96 Protocolo: 1139347
JOMAR COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - ME - 23.264.387/0001-99 Protocolo: 1139917
JONATHAS NASCIMENTO DA SILVA CONSULTORIA ME - 19.484.464/0001-49 Protocolo: 1139856
JP DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS INDUSTRIAIS L - 28.632.762/0001-20 Protocolo: 1139654
JUDSON SOUZA DAMACENO ME - 15.831.824/0001-80 Protocolo: 1139645
JURANDY DE SOUZA PINHEIRO - 005.438.577-60 Protocolo: 1139590
L B R SAMPAIO BM CALCADOS ME - 22.917.505/0001-58 Protocolo: 1139631
L DOS SANTOS BARCELLOS - SERVICOS ELETRICOS - 14.340.658/0001-57 Protocolo: 1139658
L. B. CRUZ TRANSPORTES - EPP - 17.907.156/0001-53 Protocolo: 1139872
L. M. DA SILVA ITCONNECT ME - 18.823.712/0001-76 Protocolo: 1139863
L.A.SANTOS NEGOCIOS IMOBILIARIOS ME - 27.932.517/0001-75 Protocolo: 1139970
L.C. GOMES - ME - 13.137.293/0001-03 Protocolo: 1139768
LARGRILL CHURRASQUEIRAS E COMERCIO LTDA - ME - 36.410.553/0001-60 Protocolo: 1139826
LEONARDO C. DA SILVA - CERIMONIAL FINA ESTAM - 21.370.395/0001-94 Protocolo: 1139953
LIDER SERVICE ADMINISTRACAO EIRELI - ME - 20.079.298/0001-84 Protocolo: 1139833
LIDER SERVICOS E ADMINISTRACAO LTDA ME - 25.530.721/0001-34 Protocolo: 1139788
LR PERSONA PREPARACAO DE DOCUMENTOS EIRELI M - 09.549.597/0001-00 Protocolo: 1139889
L-RECORDES REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA - ME - 26.519.265/0001-94 Protocolo: 1139732
LUCELIA CAMATTA COMPRANDO P/SUA FILHA CAMILL - 778.589.307-10 Protocolo: 1139582
LUCINEIA HULLE - 085.886.247-61 Protocolo: 1140206
LUIZ CARLOS DO AMARAL REISEN ME - 24.669.014/0001-60 Protocolo: 1139547
LUZ INDUSTRIA E COMERCIO DE COSMETICOS EIREL - 35.964.998/0001-29 Protocolo: 1139806
M L FERRARI EVENTOS LTDA ME - 21.034.023/0001-97 Protocolo: 1139923
M N AGUILAR SERVICOS ME - 17.343.462/0001-04 Protocolo: 1139669
M&R SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA - ME - 23.849.485/0001-98 Protocolo: 1139824
M. OST LINHALIS - APOIO ADMINISTRATIVO ME - 29.606.903/0001-00 Protocolo: 1140001
M.C.C CENTRO FITNESS LTDA - ME - 23.697.346/0001-96 Protocolo: 1139728
MA LOCACOES DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - 09.005.599/0001-20 Protocolo: 1139852
MAIRINK TELECOM LTDA ME - 22.556.698/0001-69 Protocolo: 1139638
MARCELO CAMPOS DE FREITAS - CAMBURI AR CONDI - 26.640.605/0001-30 Protocolo: 1139901
MARCELO RICARDO DUTRA CONSTRUCOES ME - 19.731.841/0001-05 Protocolo: 1140040
MARCOS DOS SANTOS ROSARIO ME - 16.482.196/0001-38 Protocolo: 1139639
MARCOS JEYSEL GUIMARAES ALVARENGA ME - 23.659.560/0001-58 Protocolo: 1139804
MARCOS PINTO DOS SANTOS ME - 14.757.601/0001-58 Protocolo: 1139736
MARDEVIT PRESTACAO DE SERVICOS LTDA-EPP - 03.511.380/0001-17 Protocolo: 1139813
MAXIMALARMES SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA ME - 13.134.455/0001-41 Protocolo: 1139782
MELLICY FRANCELINO DE OLIVEIRA PSICOLOGIA ME - 28.626.731/0001-66 Protocolo: 1139961
MERP SERVICOS LTDA ME - 11.302.105/0001-11 Protocolos: 1139622,1139623
METALURGICA RESISTENCIA LTDA - ME - 18.687.829/0001-70 Protocolo: 1139652
MM FOTOGRAFIA & ESTUDIO EIRELI ME - 16.417.791/0001-90 Protocolo: 1139861
MMF HIDRAULICA EIRELI ME - 04.635.475/0001-05 Protocolo: 1139636
MONTARE SOLUCOES SISTEMA CONSTRUTIVOS LTDA M - 27.482.406/0001-04 Protocolo: 1139763
MR DESIGNER LTDA ME - 27.009.197/0001-86 Protocolo: 1139659
MULTICLEAN - SERVICOS DE LAVANDEIRA EIRELI M - 25.261.271/0001-21 Protocolo: 1139787
MULTIMIX SERVICOS DE CONCRETAGEM LTDA ME - 14.804.480/0001-58 Protocolo: 1139653
MUZZI GRAND KALIL SOLUCOES EM OBRAS LTDA - 23.973.426/0001-27 Protocolo: 1139888
MVET POPULAR ATENDIMENTO MEDICO VETERINARIO - 21.700.237/0001-55 Protocolo: 1139808
MYRIAN SANTIAGO DA SILVA - PSICOLOGIA ME - 22.296.848/0001-42 Protocolo: 1140030
N.L. SOARES DESIGN MOVEIS PLANEJADOS ME - 20.851.769/0001-20 Protocolo: 1139943
NET-TRONIC INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS L - 11.461.629/0001-55 Protocolo: 1139673
NEZIO BORELI SERVICOS E PECAS AUTOMOTIVAS - 36.342.525/0001-52 Protocolo: 1139949
NOBRE INFORMATICA EIRELI - 15.782.422/0001-33 Protocolo: 1139845
NOTICIA PROPAGANDA E SERVICOS EIRELI - ME - 03.682.928/0001-91 Protocolo: 1139800
NUCLEO DE SAUDE ARRABAL LTDA ME - 10.887.699/0001-07 Protocolo: 1139772
P.R.BRANDAO - MANUTENCAO, OLEO-HIDRAULICA - - 23.216.089/0001-23 Protocolo: 1140012
PANTALEAO TRANSPORTES LTDA ME - 25.217.176/0001-20 Protocolo: 1139940
PATIMUS FINANCER & BUSINESS EIRELI ME - 28.025.679/0001-92 Protocolo: 1139715
PAULO DOS SANTOS JUNIOR ME - 04.232.457/0001-82 Protocolo: 1139781
PAULO EDUARDO LEMOS P & P SERVICO DE TORNO M - 11.628.767/0001-86 Protocolo: 1139939
PAULO RUBENS ZAMPIER - 249.651.117-53 Protocolo: 1139589
PETRUS INSTALACOES EIRELI - 18.019.454/0001-70 Protocolo: 1139847
PKB AUTOMACAO E PESAGEM EIRELI - ME - 26.300.164/0001-28 Protocolo: 1139640
POLLYANNA DOMINGOS SOARES GUIMARAES ME - 14.531.264/0001-86 Protocolo: 1139958
POTENCIA SOLUCOES EM SEGURANCA E TELECOMUNIC - 27.458.876/0001-32 Protocolo: 1139682
PRADO SERVICOS E MONTAGEM LTDA ME - 20.642.296/0001-51 Protocolo: 1139884
PROCOPY COMERCIO DE IMPRESSORAS E SUPRIMENTO - 09.401.083/0001-03 Protocolos: 1139615,1139616
PRONTO ESTRUTURAS MODULARES LTDA - ME - 26.185.007/0001-19 Protocolo: 1140017
QUIMICA CINCO ESTRELAS - 28.396.018/0001-73 Protocolo: 1140208
R C DE OLIVEIRA - ME - 07.968.237/0001-00 Protocolo: 1139892
R E A SERVICOS DE CARGA E DESCARGA LTDA ME - 23.837.832/0001-62 Protocolo: 1139632
R. M. THIEBAUT INSTITUTO DE BELEZA - ME - 17.449.887/0001-00 Protocolo: 1139880
R.D. REFORMAS LTDA ME - 15.194.444/0001-82 Protocolo: 1139716
RANGEL CONSULTORIA IMOBILIARIA EIRELI ME - 21.543.593/0001-02 Protocolo: 1139935
RBF COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME - 05.389.733/0001-83 Protocolo: 1139630
RENATA DE S.M. THEBALDI - 24.785.505/0001-77 Protocolo: 1139700
RISING FORCE SERVICOS LTDA ME - 09.534.842/0001-06 Protocolo: 1139683
RODRIGO DOS SANTOS BARBOSA ME - 17.623.678/0001-23 Protocolo: 1140000
RONALDO SPOLADORE SILVEIRA - ME - 26.345.578/0001-73 Protocolo: 1139987
ROSANGELA ROCHA NOVAIS ME - 27.815.270/0001-07 Protocolo: 1140052
RUBIANO G. VIEIRA POINT SERVICE - ME - 26.280.095/0001-38 Protocolo: 1139739
S A R DE OLIVEIRA CLIMEV LARANJEIRAS EPP - 10.277.977/0001-04 Protocolo: 1139696
SEBASTIAO BRAZ LADISLAU ME - 05.771.419/0001-60 Protocolo: 1139729
SERMATES COMERCIO E SERVICOS ELETRICOS LTDA - 04.535.861/0001-25 Protocolo: 1139930
SERPIM SERVICOS DE PINTURAS E REFORMAS LTDA - 05.197.886/0001-29 Protocolo: 1139971
SERTIEL SERVICOS TECNICOS EM INSTALACOES ELE - 00.999.986/0001-55 Protocolo: 1139752
SEVEN PLUS SOLUCAO EM SERVICOS EIRELI ME - 21.600.400/0001-08 Protocolo: 1139948
SHEILANE MACHADO SALLES FONOAUDIOLOGIA - ME - 21.994.989/0001-76 Protocolo: 1139941
SHUTTLE LOGISTICA INTEGRADA LTDA - 04.711.147/0006-55 Protocolo: 1140115
SOLANGE RANGEL MONTEIRO - 042.344.317-88 Protocolo: 1140099
SOLUCAO - SERVICOS TELEMARKETING LTDA ME - 11.197.521/0001-05 Protocolo: 1139909
SOMARES REPRESENTACOES LTDA - ME - 14.966.630/0001-20 Protocolo: 1139799
SONIA MARIA DE FREITAS GARAJAU SERRALHERIA - 04.674.915/0001-33 Protocolo: 1139697
SPANHOL ADUANEIRA E SERVICOS LTDA ME - 11.504.808/0001-22 Protocolo: 1139924
SUPORT SERVICOS DE HIGIENIZACAO E LIMPEZA LT - 31.239.634/0001-25 Protocolo: 1139776
SYSTEM ELETROMECANICA LTDA. ME - 14.705.202/0001-43 Protocolo: 1139807
T J M TRANSPORTES LTDA ME - 06.963.863/0001-40 Protocolo: 1139744
T V HIGIENIZACAO AUTOMOTIVA LTDA - 21.807.657/0001-35 Protocolo: 1139820
T. ALMEIDA BRAVO ME - 21.431.930/0001-70 Protocolo: 1140042
TALLES SILVA CICILIOTI EIRELI - 24.475.558/0001-91 Protocolo: 1140018
THONIRROM PINTO SOARES ME - 23.040.169/0001-70 Protocolo: 1139900
TIAGO OLIVEIRA DA SILVA CONSTRUCOES E REFORM - 26.379.001/0001-82 Protocolo: 1139899
TIAGO OLIVEIRA PASSOS ME - 20.027.125/0001-12 Protocolo: 1139827
TOP FIBRAS LTDA ME - 27.767.803/0001-22 Protocolo: 1139850
TOP LINE SERVICOS DE GESSO EIRELI EPP - 10.791.891/0001-03 Protocolo: 1139829
TRANSPORTADORA FOXTROTTER LTDA ME - 08.739.882/0001-13 Protocolo: 1139809
TW FABRICACAO, MANUTENCAO E USINAGEM LTDA ME - 30.013.324/0001-25 Protocolo: 1139848
VALDEIR BATISTA DE OLIVEIRA 08599542770 - 26.475.629/0001-81 Protocolo: 1140006
VANDERLI XAVIER DE OLIVEIRA ME - 19.400.491/0001-96 Protocolo: 1139891
VIDRACARIA RODRIGUES LTDA ME - 11.110.705/0001-88 Protocolo: 1139931
VIESAN CONSTRUCOES EIRELI EPP - 01.734.192/0001-22 Protocolo: 1139680
VILSON DALMASO 00985298707 - 12.005.736/0001-31 Protocolo: 1139699
VITORIA SMS SEGURANCA MEIO AMBIENTE E SAUDE - 11.986.041/0001-15 Protocolo: 1139691
VIX - CONSTRUCOES E REFORMAS LTDA ME - 21.909.488/0001-44 Protocolo: 1139702
VIX PLUS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA ME - 07.334.416/0001-95 Protocolo: 1139960
VIXGLASS COMERCIO VAREJISTA DE VIDROS E FERR - 11.596.281/0001-03 Protocolo: 1139896
W E COPIADORA E INFORMATICA LTDA ME - 09.190.834/0001-81 Protocolo: 1140008
WANDERLEY GONCALVES DIAS ME - 09.406.739/0001-72 Protocolo: 1139664
Z. E. DE CARVALHO JUNIOR ME - 05.822.422/0001-66 Protocolo: 1139838
Por não ter sido possível encontrá-las, intimo-as para os fins de direito, e, não sendo atendida a presente até o dia 10 de Março de 2020, notifico-as do protesto. Serra, 9 de Março de 2020
ETELVINA ABREU DO VALLE RIBEIRO - Tabeliã e Oficiala
site: www.cartorioserra.com.br
Expediente: 09:00 às 18:00