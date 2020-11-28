Cartório - 28/11/2020

12 OFICIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DA COMARCA DE RIO BRANCO/AC Oficiala Registradora Titular Fabiana Faro de Souza Campos Teixeira End.: Avenida Ceará, ne 2.563, Bairro Dom Giocondo. CEP: 69.900-300 Fones: (68) 3301-6277/ 3301-6299 e-mail: [email protected] EDITAL DE NOTIFICAÇÃO - USUCAPIÃO EXTRAJUDICIAL Fabiana Faro de Souza Campos Teixeira, Oficiala do 19 Ofício de Registro de Imóveis da Comarca de Rio Branco Acre, na forma da lei, etc... Faz saber a Isabel Carvalho das Neves, e tantos quantos este edital virem ou dele conhecimento tiverem, que foi protocolado nesta Serventia em 01/06/2020 0 requerimento pelo qual ARAÚJO EMPREENDIMENTOS LTDA, pessoa jurídica de direito privado, com sede e foro à Estrada Dias Martins, n e 517, andar superior, sala ne 01, Bairro Jardim de Alah, Rio Branco/AC, inscrita no CNPJ sob o ng 05,274.1558/000100, solicitou o reconhecimento do direito de propriedade através da Usucapião extrajudicial, (posse deste 1971* Usucapião extraordinário), nos termos do art. 216-A, da Lei n. 6.015/1973, autuado sob protocolo 106.816 de 01/06/2020, do lote de terra urbano DE INSCRIÇÃO CADASTRAL 1001.0056.2105.001, localizado à Rua Cel. Honório Alves das Neves, n e 220, Quadra 56, Lote 2105, Bairro Quinze, neste Município e Comarca, com área total de 5.953,61m 2 e perímetro de 334.20m, sendo os limites e confrontantes os confrontantes: pela frente 53,60m com a Rua Cel. Honório Alves; pelo lado direito 113,50m sendo: 29,77m com Altina Maria do Nascimento Ref. Cadastral e 83,73m com OM & CIA EIRELI -- EPP Refe Cadastral 1.001.0056*2050.001; pelo lado esquerdo 113,50 sendo: 52,89 com OM & CIA - EIRELI EPP Ref. Cadastral n Q 10,93m com Raimunda Emília Ricardo Pinheiro Ref. Cadastral n g 10,49m Valdelice Carlos Cavalcante Ref. Cadastral .n Q 1.001.0056,1950.001. 9,69m Antônio Carlos Gusmão Ref. Cadastral IE001.0056.1940.0019 15,24m Edjane Pinheiro de Freitas Ref. Cadastral n e 1.001.0056.1930.001; 14,26m Cleyciane Lima da Silva Ref. Cadastral n Q 1.001.0056.1909.001; e fundos 53,60m com OM & CIA EIRELI  EPP Ref. Cadastral n Q 1.001.0056.2050.001, oriundo da matrícula 59.069 (SF) do Livro 2, de propriedade de CARLOS ALVES DAS NEVES, portador do CPF 003.202.002-30 e ANTONIA ALVES DAS NEVES. ABERTURA DE MATRfCULAt59.069 Em 16 de setembro de 2015. ProcedeY se a esta averbação. para fazer constar o seguinte teor: "Núrnero de Ordem: 3w526* anterior 3.513 às fls. 230* LS.r 3-H Data: Vinte e três de agosto de mil novecentos setenta e um. Circunscrição: Distrito de Rio BrancoN*Acre. Denominação ou rua e uma área de terra medindo cinquenta e três metros e sessenta centímetros de frente largura por 113m e 50 centímetros de fundos ou comprimento, situado na volta da Empresa. Caracteristicas e confrontações: urna área de terra medindo 53 metros e 60 centímetros de frente ou largura* por 113 metros e 50 centímetros de fundos ou com comprimento, limitando-se: Peta frente* com a rua coronel Honório Alves; Peto fado direitos com propriedade dos outorgantes vendedores; Pelo- lado esquerdo * com propriedade do Major Braga ou de quem cie direito e petos Fundos. com propriedade de Eduardo Pinho de quem de direito. Rio Branco, 23 de agosto de 1971. Nome, domicílio e Profissão Adquirente: Luiz Batista Bandeira. brasiteiro> casádo, industriai, residente e domiciliado nesta cidade, o C -P.F n o 003.235.602. Nome, domicílio Profissão do Transmitente: Carlos ASves das Neves e sua mulher dona Antonia Aves das Neves, ambos brasileiros, residentes e domicifiados nesta cidade. Título: Escritura pública e compra e venda. Forma do Títulos data e Serventuário: Primeiro traslado da escritura pública de compra e venda de 25 de junho de lavrada nas notas do tabenao Luiz Radomilson Marques, Valor do Contrato: Cr$ 500.00 (quinhentos cruzeiros), Condições do contrato: Sem condiçõe de setembro de 2015. Escrevente. Subcoordenador de Re y.dcxNascimento 19 OFICIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DA COMARCA DE RIO BRANCO/AC Oficiala Registradora Titular  Fabiana Faro de Souza Campos Teixeira End.: Avenida Ceará, n o 2.563, Bairro Dom Giocondo, CEP: 69.900-300 Fones: (68) 3301-6277/ 3301£299 e-mail: [email protected] Assim sendo, ficam intimados terceiros eventualmente interessados e titulares de direitos reais e de outros direitos em relação ao pedido, apresentando impugnação escrita perante a Oficiala de Registro de Imóveis, (Avenida Ceará, 2563, bairro Dom Giocondo. E mail: crJ11Qhrançg@gmajLcom), com as razões de sua discordância em 15 (quinze) dias corridos a contar da publicação deste, ciente de que, caso não contestado presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos alegados pelos Requerentes, sendo reconhecida a usucapião extrajudicial, com o competente registro conforme determina a Lei. Rio Branco Acre, 21 de outubro de 2020. A Oficiata, Fabiana Faro de Souza Campos Teixeira.