Inscrições abertas para o Prêmio Biguá de Sustentabilidade Sul, Norte e Noroeste do ES

Novas edições serão realizadas em setembro e inscrições já podem ser feitas. Podem participar produtores rurais, iniciativas públicas, escolas, faculdades, empresas e sociedade civil

Estão abertas as inscrições para o Prêmio Biguá de Sustentabilidade 2024, que terá edições Sul, Norte e Noroeste do ES. Os projetos podem ser inscritos até o dia 31 de julho, no formulário abaixo, e os vencedores serão conhecidos em setembro. Criado em 2012 com o objetivo de divulgar, valorizar e incentivar ações de recuperação e preservação dos recursos naturais, o Prêmio Biguá tem as seguintes categorias: produtores rurais, poder público, escolas de ensino fundamental e médio, ensino superior, empresas e sociedade civil. Participe!