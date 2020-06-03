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9ª edição

Faça sua inscrição no Prêmio Biguá de Sustentabilidade 2020

Ao todo, a iniciativa contempla seis categorias. Os projetos podem ser inscritos até o dia 30 de setembro
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

03 jun 2020 às 19:50

Publicado em 03 de Junho de 2020 às 19:50

Em 2020, o Prêmio Biguá de Sustentabilidade chega a sua 9ª edição
Em 2020, o Prêmio Biguá de Sustentabilidade chega a sua 9ª edição Crédito: Wallace Hull
As inscrições para a 9ª Edição do Prêmio Biguá de Sustentabilidade estão abertas e vão até o dia 30 de setembro. Ao todo, serão premiadas seis categorias. Os projetos que podem concorrer devem ser de ações de recuperação, de proteção, e de preservação do solo e da água.
A ideia é incentivar boas práticas ambientais nas Bacias Hidrográficas dos rios Itapemirim, Itabapoana, Beneventes, Rio Novo e das lagunas costeiras no Sul do Espírito Santo. As categorias do Prêmio Biguá são as seguintes: Escola, Ensino Superior, Sociedade Civil, Produtor Rural, Empreender Ambiental e Prefeitura Municipal.
Faça sua inscrição abaixo:
Acesse o regulamento para saber quais documentos precisam ser entregues:

Arquivos & Anexos

Regulamento I Prêmio Biguá Sustentabilidade

Tamanho do arquivo: 215kb
Baixar
Faça o download da ficha de inscrição:

Arquivos & Anexos

Ficha de Inscrição | Prêmio Biguá 2020

Tamanho do arquivo: 120kb
Baixar
Para mais informações, acesse o site do Prêmio Biguá.

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