Faça sua inscrição no Prêmio Biguá de Sustentabilidade 2020

As inscrições para a 9ª Edição do Prêmio Biguá de Sustentabilidade estão abertas e vão até o dia 30 de setembro. Ao todo, serão premiadas seis categorias. Os projetos que podem concorrer devem ser de ações de recuperação, de proteção, e de preservação do solo e da água.
A ideia é incentivar boas práticas ambientais nas Bacias Hidrográficas dos rios Itapemirim, Itabapoana, Beneventes, Rio Novo e das lagunas costeiras no Sul do Espírito Santo. As categorias do Prêmio Biguá são as seguintes: Escola, Ensino Superior, Sociedade Civil, Produtor Rural, Empreender Ambiental e Prefeitura Municipal.
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Regulamento I Prêmio Biguá Sustentabilidade
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Ficha de Inscrição | Prêmio Biguá 2020
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Para mais informações, acesse o site do Prêmio Biguá.