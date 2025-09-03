Sustentabilidade

Caravana Biguá chega a Vitória e leva educação ambiental para alunos de escolas municipais

Pela primeira vez na capital, a iniciativa da Rede Gazeta leva teatro e atividades lúdicas para conscientizar crianças sobre sustentabilidade

Publicado em 3 de setembro de 2025 às 14:33

Caravana Biguá realizada no ano de 2024 em Linhares, região Norte do Espírito Santo. Crédito: divulgação

A Grande Vitória vai receber, pela primeira vez, a Caravana Biguá, iniciativa que integra a programação do Prêmio Biguá 2025. O encontro, voltado para escolas municipais infantis, está marcado para a próxima quarta-feira (10), no Parque Botânico da Vale, com atividades que misturam aprendizado, interação e conscientização sobre sustentabilidade. As inscrições devem ser feitas pela coordenação da instituição até esta sexta-feira (05), por meio deste link (clique aqui).

A Caravana Biguá nasceu em 2023, com o objetivo de levar educação ambiental de forma dinâmica e lúdica às crianças e adolescentes de Norte a Sul do Espírito Santo. Somente este ano, foram 30 caravanas realizadas. E, agora, na Grande Vitória, a expectativa é alcançar cerca de 200 crianças, ampliando ainda mais o impacto do projeto.

“Há 14 anos, o Prêmio Biguá valoriza e projeta iniciativas que contribuem para a sustentabilidade do planeta. Essa é uma forma de a Rede Gazeta, junto com seus parceiros, impactar positivamente a sociedade capixaba: dar visibilidade e reconhecer boas práticas ambientais, multiplicando exemplos que inspiram novos caminhos para um futuro sustentável” destaca Maria Helena, diretora regional da Rede Gazeta.

Além de Vitória, a Caravana também vai passar por municípios das regiões Sul, Norte e Noroeste do Estado, cada um com uma programação adaptada para envolver os alunos de maneira lúdica e formativa, tudo gratuito. Nestes locais, a participação dos alunos das instituições é feita por convite prévio feito pela organização do evento à escola.

Como participar da Caravana Biguá em Vitória?

Data: quarta-feira (10)

Local: Parque Botânico da Vale, em Vitória

Horário: 8h

Inscreva a sua escola, acesse: clique aqui.

