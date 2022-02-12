Por todo o planeta, as homenagens a quem se dedica à palavra escrita

Um escritor deixa o o legado de suas ideias gravadas em papel, lançadas em páginas e páginas, que fixadas resultam no produto de um livro que transmitirá conhecimento a muitas gerações Crédito: Pixabay

Ester Abreu É doutora em Letras Neolatinas e presidente da Academia Espírito-Santense de Letras

A importância da literatura, do livro, do escritor e de todas as pessoas envolvidas na divulgação das produções poéticas e ficcionais é reconhecida por grande parte da população, o que pode ser verificado nas diversas homenagens que se registram em diferentes locais.

No século XIX, em “O livro e a América", poema de Espuma Flutuante, Castro Alves cantou os benefícios que o livro oferece e valorizou quem escreve, ou melhor, quem dissemina a palavra escrita.

Bendito o que semeia/ Livros à mão cheia/ E manda o povo pensar!/ O livro, caindo n'alma/ É germe – que faz a palma,/ É chuva – que faz o mar!

Acontecem celebrações para tornar relevante a importância da leitura (“O livro caindo n´alma”), do resultado da leitura (“fazer o povo pensar”), de quem compõe uma obra ou um texto escrito.

Compreende-se que quem divulga, quem publica um livro, é o escritor. Assim sempre que vemos um livro, ou o tocamos, em nossa mente vem a pergunta: quem o escreveu? Essa é a razão de quando se quer homenageá-lo, pensar-se em um escritor que tenha deixado o legado de suas ideias gravadas em papel, lançadas em páginas e páginas, que fixadas resultam no produto de um livro que transmitirá conhecimento, enriquecerá as pessoas culturalmente, provocando-lhe a diversão, o relaxamento e quem sabe transformando-as em seres mais solidários e empáticos.

Naturalmente é necessário reconhecer que o papel aceita o que nele se imprime; daí existirem obras nas quais se identificam ideias disseminadoras de ódio e de preconceito contra determinados grupos. Mas neste registro estamos celebrando a boa luta e assim homenageando poetas, romancistas, contista e cronistas por seu trabalho de sensibilização dos indivíduos.

Consideramos justo e digno de aplauso o fato de se ter estabelecido o dia 13 de outubro, como o “Dia Mundial do Escritor”. Merecedora de aplauso é a lembrança ocorrida na Espanha, de se celebrar, na segunda-feira mais próxima de 15 de outubro, dia da festa de Santa Tereza de Jesus, o “Dia da Escritora”, com o objetivo de distinguir o trabalho, não reconhecido, das mulheres que escreveram ao longo da História.

As diversas formas de se dar relevância aos livros aos autores e autoras podem ser detectadas nos registros:

Livros são fonte de conhecimento Crédito: Pixabay

O dia 31 de janeiro marca o “Dia Nacional da Poesia” em Costa Rica, para lembrar o nascimento de Jorge Delio Bravo Brenes, em 1938. Conhecido como Jorge Debravo, o poeta faleceu, aos 29 anos de idade, em 4 de agosto de 1967, vítima de um desastre de motocicleta, provocado por um condutor embriagado.

Debravo, poeta sensível e humano, tinha como arma a sua palavra poética que manifestava valendo-se de qualquer tema: amoroso, humanístico, patriótico ou universal, porque segundo ele “Todos los temas son buenos” para a poesia, e não há limite geográfico para o poeta.

Defendia ainda que a poesia é uma arma: “Yo estoy dispuesto a usarla en la lucha por la justicia, la fraternidad y el amor. Si no la usara, más me valdría suicidarme.”, “Detesto la poesía sin mensaje y sin contenidos humanos”. “Creo que todo poeta tiene mucho que decir a sus hermanos. Si no lo dice es un cobarde". Inicia, no poema “Nocturno sin patria” apresentando sua aversão pela violência e seu desejo pela liberdade:

​Yo no quiero un cuchillo en manos de la patria/ Ni un cuchillo ni un rifle para nadie:/ la tierra es para todos,/ como el aire.

O dia de nascimento de Debravo, 31 de janeiro, coincide com meu aniversário, não no ano, pois sou de 33, e ele de 38, mas a coincidência me deixa envaidecida, pois me fez lembrar a importância universal que tem aquele que utiliza palavra escrita em seus variados registros.

No Brasil, celebram-se dias de grupos especiais, tais como:

“Dia do Poeta”, em 20 de outubro em razão do Movimento Poético Nacional, que surgiu em 1976, nessa data, na casa de Paulo Menotti Del Picchia, poeta, jornalista, romancista, advogado e pintor brasileiro.

“Dia Nacional do Livro”, em 29 de outubro, decorrente de ser o dia em que, no Rio de Janeiro, foi fundada a Biblioteca Nacional do Brasil, quando a Real Biblioteca Portuguesa foi transferida para a colônia, em 1810. A Biblioteca Nacional é o maior responsável pela guarda do livro no Brasil.

“Dia Nacional do Escritor”, em 25 de julho, para prestar homenagem aos que se dedicam à palavra escrita, esteja ela nos textos científicos ou fictícios. A ideia de homenagear todos os escritores no dia 25 de julho surgiu a partir do I Festival do Escritor Brasileiro, organizado, na década de 1960, pela União Brasileira de Escritores, sob a presidência dos escritores João Peregrino Júnior e Jorge Amado.

Também se fazem celebrações em homenagem a escritoras e escritores, por seu dia de nascimento ou falecimento no Brasil e no mundo.

Seguem algumas datas significativas para se lembrar de quem escreve:

23 de abril, O “Dia Mundial do Livro e dos Direitos do Autor”, escolhido por ser a data da morte de três grandes escritores do século XVII, de diferentes países: William Shakespeare, inglês, Miguel de Cervantes, espanhol, e Inca Garcilaso de la Vega, peruano.

18 de abril, “Dia Nacional do Livro Infantil", por ser a data do nascimento do escritor Monteiro Lobato, editor e escritor e brasileiro pré-modernista, com predomínio de produção de histórias infantojuvenis, sendo sua obra mais conhecida O Sítio do Picapau Amarelo, composta de 23 volumes.

15 de abril, é o “Día del Poeta”, no Peru, para relembra o falecimento do poeta César Vallejo.

13 de junho, na Argentina, “Dia do Escritor” em homenagem ao nascimento de Leopoldo Lugones, poeta, contista, ensaísta e romancista.

13 de março, “Dia da Poetisa no Espírito Santo”, lei sancionada em 2020, por ser o dia do falecimento de Maria Antonieta Tatagiba, em 1928, e ser ela a poetisa capixaba que primeiro reuniu suas produções poéticas, em um livro que recebeu o título “Frauta Agreste”, que inicia com os versos: “Este sítio risonho entre montes aberto/ É a seara de Booz, onde a miséria humana/ Não entristece o olhar que vê o céu de perto, /Lindo e azul qual preciosa e antiga porcelana, /Quando raia a manhã cheirosa, pura e fria”

Antonieta publicou poemas e crônicas em jornais e revistas do Espírito Santo e também do Rio de Janeiro. Seu nome consta no quadro de “Honra ao Mérito - Intelectualidade Feminina Espírito-Santense” publicado na revista “Vida Capichaba” em 1928. Ela é patrona da Cadeira 32 na Academia Espírito-santense de Letras. Nasceu em São Pedro de Itabapoana, Mimoso do Sul, em 1895.