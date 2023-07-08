A natureza líquida de Ilus, uma cantora, compositora e artista multinguagem

Cantora Ilus Crédito: Melina Furlan/Divulgação

José Eduardo Costa Silva É doutor em música pela Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (UNIRIO). Historiador e especialista em filosofia pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). É membro efetivo da Lute Society of America e da Société Française de Luth. É professor associado na Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes)

“Natureza Líquida” é um álbum de canções da cantora, compositora e artista multinguagem Ilus que chega na palavra enérgica de um poema em versos livres - “O cheiro da morte” - e enquanto esta palavra corre no fluxo de seu ritmo e de suas entonações, significados de diferentes profundidades são mostrados.

Pois a máscara que veda o cheiro onipresente ou um “coberto(r) feito de nãos” não são coisas que se referem apenas ao momento dramático de uma pandemia, como cena de uma “modernidade liquefeita”; esses e outros fatos são sinais da existência que experimenta tristeza e júbilo na morte e extrai desta experiência um apelo à vida.

E não parece coincidência que um poema que verse sobre a morte seja seguido por uma toada existencialista, cuja levada binária e sincopada do violão remete ao ambiente sertanista imaginário, tal como aquele do sertanejo metafísico da obra de Guimarães Rosa. “A hora do não ser” pode bem ser o não espaço de Diadorim e Riobaldo, que habitam o corpo como masculino e feminino, assim como a voz de Augusto Matraga, que encontra o gozo na perversidade mais radical. E, uma vez existindo perversamente entre o ser e o não ser, resta escutar o silêncio deixado pela canção passageira.

“Canto vadio” é uma porta de entrada no universo íntimo da compositora. Esta canção está em diálogo com “Sem Fantasia”, de Chico Buarque. Na medida em que o emprego de técnicas de alusão e paródia estabelecem o intertexto, configura-se um desses enigmas que o ouvinte se alegra em decifrar.

Porém, a partir da mensagem “eu mudo”, a compositora altera a estrutura melódica, saindo do ethos de balada intimista para se expressar com uma melodia de estrutura modal (frígio), configurando o ethos dramático e misterioso. A propósito, o emprego do modo frígio é um de seus traços estilísticos, presente nessa e em outras de suas canções.

O que se anuncia em “Canto Vadio” agora está plenamente realizado em “Anjo Decaído”: a tensão entre o intertexto e a expressão intimista radical. Do “voo de Ícaro” às “Asas do desejo”, alusões que participam da construção poética de um sujeito que sabe que a condição de sua própria humanidade é a expulsão do paraíso.

A dureza da queda no asfalto é ritmada pelos ataques nos acordes de harmonia primária; então a busca pelo sol é a imagem que anestesia a dor que não consegue se esconder nas emissões de um canto, cuja rusticidade se amplia pelos recursos de projeção vocal lírica e que joga para fora o que se buscou no avesso da pele.

Cantora Ilus Crédito: Melina Furlan/Divulgação

É justamente o canto que estabelece a continuidade entre “Anjo Decaído” e “Verdades Mortais”. Esta canção se inicia com uma melodia trôpega, sustentada por uma linha de baixo desenhada no violão. Algo que deixa antever o caráter ambíguo do texto, que coloca o amor como possibilidade de solidão; dizem as palavras: “Me deixa, eu deixo”.

Enquanto a harmonia se estabelece, a melodia se estabiliza para poder se erguer em uma linha modal, bem ao estilo da compositora, uma linha que se resolve em um vocalize, como se a música esvaísse no teto de uma capela.

Mas a música se refaz em “Quebra-Cabeças”, canção erguida sobre um texto de métrica predominantemente hexassílaba (Heroico Quebrado) e sobre o modalismo reincidente. Essa estrutura sonora é o suporte para a narrativa poética que mostra a crueza da vida política, reduzida ironicamente à condição de jogo amoroso sujo. E após as palavras jocosas “cum quebra”, a canção termina em uma pronunciada “cadenza blues”.

“Amor do Fim do Mundo” é uma canção confessional que trata do amor; eis um instrumento utilizado pelo sujeito que tenta sair de si para se encontrar no corpo do outro. A ideia desse deslocamento subjetivo é reforçada pela voz dobrada, em contracanto, que compõe texturas que suavizam a rusticidade da melodia minimalista. E no fio tênue de tensão, a balada romântica insinua uma vez mais a irrupção de um canto dramático.

“Antes que o Mundo Acabe” tem a mesma natureza da canção anterior. Porém, o outro que provoca o deslocamento subjetivo é ampliado: ele é o objeto do amor e também o mundo das coisas ao redor. E nesse contexto poético, “ver o mundo pelo avesso” é uma espécie de Narciso retrogradado, estado de quem consegue ter o mundo dentro de si.

O poema se apoia na melodia modal, que desde antes já sabíamos, é um forte elemento de unificação poética. E essa melodia é mais uma vez encerrada pelos vocalizes afetivos.

“Sou Pequena e Mar é Grande” é um retorno à temática existencialista do início do álbum. Os versos de métrica irregular cadenciam uma linha melódica suave que novamente irrompem em vocalizes. A constante incidência desses procedimentos poéticos unificadores acalma os sentidos e dispõe a escuta para a voz que canta o sentimento de ser na imensidão do mundo.

“Ogiva” sintetiza os temas tratados no álbum, quais sejam a existência, o amor e os perigos da inconsistência do sujeito. Vale outra vez o intertexto alusivo e parodiado: “Tudo que é sólido se desmancha no seu lado”; quer dizer, vira líquido, como o são a palavra, a música e a própria natureza.

E a liquidez da música sempre esteve presente, seja na suavidade da melodia, seja nos vocalizes. Todavia, há momentos surpreendentes de interrupção do fluxo; o “tic-tac” de algo que está pra explodir e se desvanecer, mas que antes encontra a solidez ilusória dos dobramentos das linhas melódicas do violão e do contracanto.

QUEM É ILUS?

Cantora, compositora, atriz, poeta e dramaturga, Ilus possui uma trajetória no mínimo inusitada. É doutora em Geofísica Espacial e abandonou a carreira acadêmica para se dedicar às artes. Inicialmente, apresentava-se com o nome de Patricia Eugênio, depois como Patricia Ilus e, a partir de 2023, assume Ilus como nome artístico.

A artista possui vasta participação em concertos, óperas e shows. Estreou na ópera em 2012, com o papel da Irmã Genoveva, em “Suor Angelica”, de Giacomo Puccini. Em 2014 fundou o grupo Opera Prima, que já produziu três óperas, um espetáculo de rua e quatro concertos. Em 2018 fez o papel de Hare Krishna na adaptação do musical “Hair”, no Teatro Glória.

Tem dois livros publicados: “Notinhas Poéticas” (2017) e “Cabelos e Corpos – Uma dramaturgia das Flutuações” (2020), e duas dramaturgias junto ao grupo Elas Tramam, “[Entre]” (2018) e “Eva Gina” (2019). É pós-graduada em Canto e Expressão, e em 2018 iniciou o projeto intitulado “Meu Corpo Fêmea”, que envolveu música autoral, clipes e shows e que se encerrou com o lançamento do seu primeiro EP, em outubro de 2021.

Compôs a trilha sonora da peça infantil “Geladeira Mágica” e foi idealizadora e diretora artística do espetáculo “A Filha do Regimento”, que promoveu a primeira ópera regida por uma orquestra formada exclusivamente por mulheres no Espírito Santo.